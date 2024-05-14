أفضل 10 أدوات ذكاء اصطناعي للمصممين 2025

دعنا نواجه الأمر - كمصمم جرافيك، عندما يسألك شخص ما عن الجزء المفضل لديك في العمل، فمن غير المحتمل أن تقول إزالة الخلفية أو تنسيق النص. 😅

لحسن الحظ، لم يعد عليك أن تقتصر على هذه المهام العادية. لقد أنتج عالم اليوم المدعوم بالذكاء الاصطناعي العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي للمصممين. إلى جانب تبسيط المهام للمشاريع الإبداعية أو التسويقية، يمكن لهذه الأدوات أن تلهمك باقتراحات مبهرة عندما تكون عالقًا في روتين التصميم.

لقد اخترنا لك 10 أدوات احترافية لبرامج التصميم بالذكاء الاصطناعي. سنغطي ميزاتها، وأسعارها، وقيودها، ومراجعاتها ونحدد الأداة التي تناسبك!

ما هي أدوات الذكاء الاصطناعي للمصممين؟

أدوات التصميم بالذكاء الاصطناعي هي تطبيقات برمجية تستفيد من قوة الذكاء الاصطناعي لمساعدة فرق التصميم. 🎨

تعمل هذه الأدوات على أتمتة المهام المتكررة أو اليدوية، مثل إزالة الخلفيات وتغيير حجم الصور، مما يمنحك الحرية والوقت للتركيز على أعمال أكثر ابتكاراً. كما أنها تنشئ أيضًا محتوى جديد تمامًا بناءً على المطالبات باستخدام معالجة اللغة الطبيعية (NLP).

والجدير بالذكر أدوات الذكاء الاصطناعي للمصممين التعلم من تفاعلات المستخدمين وتعليقاتهم. وبمرور الوقت، تتكيف هذه الأدوات مع مرور الوقت لتقديم اقتراحات أو محتوى أكثر دقة وتخصيصًا بشكل متزايد.

والأهم من ذلك، تساعد هذه الأدوات في هيكلة عملية التصميم واستكشاف أساليب جديدة لدعم مجالات العمل مثل التسويق وتطوير المنتجات.

كيف تستخدم فرق التصميم الذكاء الاصطناعي

تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي المصممين في كل مرحلة من مراحل التصميم، بدءًا من وضع التصور وحتى التنقيح. كما أنها تخدم تخصصات مختلفة، مثل الرسوم البيانية والمنتجات و تصميم الويب .

فيما يلي ستة أمثلة لتوضيح حالات الاستخدام الشائعة لأدوات الذكاء الاصطناعي للمصممين:

الأتمتة: القيام ببعض الأعمال الشاقة بالنيابة عنك، مثل ضمان اتساق النمط توليد المحتوى: ابتكار أفكار جديدة، مثل الأفكار الفريدةوسائل التواصل الاجتماعي المنشورات والتسويقمحتوى لمواقع الويب أبحاث السوق: جمع بيانات المستخدمين عبر المنصات لفهم تفضيلاتهم الجمالية التحسينات: اقتراح تحسينات لعناصر مثل التخطيط والطباعة اختبار A/B: تحليل استجابة المستخدم لاختلافات التصميم المختلفة الإنتاجية: تبسيطتخطيط التصميم والتنفيذ عملية

10 أدوات تصميم جرافيك مدعومة بالذكاء الاصطناعي لعام 2024

لقد بحثنا في السوق عن الحلول التي يمكن أن ترتقي بإبداعاتك، وتحسّن عمليات التصميم الخاصة بك، وتجعل عملك أكثر متعة بشكل عام. 🤗

بغض النظر عن تخصصك في التصميم، فإن أفضل أدوات التصميم بالذكاء الاصطناعي ستحسن بشكل كبير من جودة عملك وكميته. هذه القائمة ليست شاملة بأي حال من الأحوال، ولكنها تغطي زوايا مختلفة من مشهد التصميم.

1. انقر فوق

اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك

ClickUp هو حل متعدد الاستخدامات لإدارة المشاريع مع ميزات مذهلة للتعاون الإبداعي والتقني بين فرق التصميم . إطلاق ClickUp Brain قد غيّر قواعد اللعبة تمامًا، حيث إنه بمثابة مساعد عمل موثوق به مدعوم بالذكاء الاصطناعي بغض النظر عن قسمك أو دورك أو مستوى مهارتك.

يستطيع مساعد الذكاء الاصطناعي دعم العملية الإبداعية وسير العمل بالكامل - وضع تصور للأفكار وأطر التصميم والمحتوى التسويقي والعمليات أثناء التنقل. كما أنه ينشئ ملخصات إبداعية وشخصيات المستخدمين ورحلاتهم ومخططات العروض التقديمية واستراتيجيات الحملات التسويقية والخطوط العريضة.

يعمل ClickUp Brain عبر مساحة عمل ClickUp لتحسين الكفاءة والتعاون. تبادل الأفكار حول التصميمات في الوقت الفعلي مع زملائك في الفريق باستخدام ClickUp Whiteboards واستخدم التعليقات المعينة ميزة تفويض المهام لنفسك أو للمتعاونين معك.

استخدام كاتب الذكاء الاصطناعي الخاص ب ClickUp Brain لكتابة موجز مشروع

لا يمكنك مواكبة سلاسل التعليقات التي يبلغ طولها أميالاً؟ استخدم قوة الذكاء الاصطناعي لـ ClickUp Brain لتلخيصها أو سحب عناصر العمل مباشرةً.

يمكنك أيضاً استكشاف ميزة التدقيق لتحديد أولويات طلبات العميل وتقديم ملاحظات على الصور ومقاطع الفيديو ونماذج التصميم الأخرى.

مع أكثر من 15 مشاهدة لمراقبة سير عمل التصميم الخاص بك، والعديد من القوالب، وأتمتة المهام، يُعد ClickUp حليفًا موثوقًا للفرق الإبداعية في مختلف المجالات.

ClickUp أفضل الميزات

مدعوم بالذكاء الاصطناعيإدارة مشروع التصميم وإنشاء المحتوى

أكثر من 15 طريقة عرض للرؤية والتعاون (بما في ذلك عرض الدردشة )

يساعد في وضع الأفكار وتوثيق مكونات التصميم

إدارة عبء العمل

أتمتة العمليات الروتينية

التدقيق والتعليقات التوضيحية لجميع أنواع مشاريع التصميم

نماذج لجمع الطلبات الداخلية

الآلاف من القوالب المجانية القابلة للتخصيص لمصممي الويب ومصممي الجرافيك والفرق الأخرى

يتكامل مع أدوات التصميم الأخرى

قيود ClickUp

لا تتوفر جميع طرق العرض على تطبيق الهاتف المحمول حتى الآن

يمكن أن يصبح مركز الإشعارات مثقلًا إذا لم تقم بتخصيص التفضيلات في الإعدادات

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: متوفر في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو/شهر لعضو Workpace

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 8000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 8000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

2. دريم ستوديو

عبر: دريم ستوديو يُعد DreamStudio (المعروف سابقًا باسم Stability AI) المملوك لشركة Stability AI العملاقة في هذا المجال، أداة تصميم بالذكاء الاصطناعي تساعد في إنشاء أعمال فنية عالية الجودة لأي غرض، بدءًا من الرسوم التوضيحية وحتى الصور الواقعية. 🖼️

أدخل مطالبتك أو حمّل صورة، ثم حدد النمط والحجم الذي تريده. ستبدأ DreamStudio في العمل على الفور، لتوليد أشكال متعددة من رؤيتك. تقوم الأداة بحفظ سجلك حتى تتمكن من تتبع جميع إبداعاتك وإعادة النظر فيها لاحقًا.

إذا كنت بحاجة إلى إجراء تغييرات على صورة ما، فانتقل إلى المحرر. إنه مساحة عمل لا نهائية مع طبقات، مما يتيح لك إضافة عناصر فردية من تحفتك الفنية وإزالتها وتعديلها. يمكنك أيضًا تحسين دقة صورك في ثوانٍ!

DreamStudio أفضل الميزات

إعدادات مسبقة متنوعة الأنماط

محرر بمساحة عمل وطبقات لا نهائية

تعديل دقة الصورة

إصدار مفتوح المصدر - ستوديو مستقر

تكامل واجهة برمجة التطبيقات

قيود دريمستوديو

لا توجد إعدادات مسبقة للوحة الألوان

تُفقد المطالبات المكتوبة قبل التسجيل

تسعير #### تسعير DreamStudio

10 دولارات مقابل 1,000 رصيد (\ ~ 5,000 صورة)

تقييمات ومراجعات DreamStudio

منتج هانت : 4.7/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

: 4.7/5 (أكثر من 20 تقييمًا) G2: 4.3/5 (2 تقييمات)

3. ميدجورني

عبر منتصف الرحلة إذا كنت على دراية بالاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي، فلا بد أنك سمعت عن منتصف الرحلة . بفضل جماليتها الافتراضية القوية للإبداعات، فهي واحدة من أشهر مولدات صور الذكاء الاصطناعي اليوم. يمكنك إنشاء عمل فني مصقول في غضون دقائق باستخدام أمر نصي قصير على Discord.

يقدم لك روبوت الأداة المبتكرة أربعة أشكال مختلفة للصور. استخدم كل منها لتوليد تنويعات جديدة أو إفراد صورة وتعديلها. في الوقت الحالي، تتضمن خيارات الصور تكبير الصورة وتصغيرها وتغيير موضع التكوين باستخدام الأسهم. يتم إنشاء جميع الصور بأقصى حجم بفضل التحديث الأخير.

إذا واجهتك مشكلة، اطلب المساعدة من روبوت ميدجورني باستخدام أوامر بسيطة. يمكنك طلب نصائح عامة أو طرح أسئلة محددة. 💬

أفضل ميزات ميدجورني

أربعة أشكال مختلفة للصور

توليد الصور بأقصى حجم

أدوات التصغير وإعادة التموضع

روبوت منتصف الرحلة للمساعدة والنصائح

معلمات وأوامر مشروحة في دليل

معرض المفضلة

قيود منتصف الرحلة

لا توجد نسخة تجريبية مجانية

يمكن تحسين إمكانيات التحرير

متاح فقط من خلال Discord

تسعير منتصف الرحلة

أساسي : 8 دولارات شهريًا *

: 8 دولارات شهريًا * عادي : 24$/شهرًا

: 24$/شهرًا محترف : 46 دولارًا/شهريًا

: 46 دولارًا/شهريًا ميجا: 96 دولاراً في الشهر

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات منتصف الرحلة

G2 : 4.4/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

: 4.4/5 (أكثر من 70 تقييمًا) منتج هانت: 4.5/5 (أكثر من 15 تقييمًا)

4. أدوبي سينسي

عبر أدوبي سينسي يعد Adobe Sensei جوهرة مخفية عندما يتعلق الأمر بتقنية التعلم الآلي. وهو موجود منذ عام 2016 ويستخدم على نطاق واسع في نظام Adobe البيئي. ستجده مدمجًا في مجموعة Creative Cloud Suite والعديد من تطبيقات وخدمات Adobe للتسويق والتحليلات.

تم تدريب أدوات الذكاء الاصطناعي من Sensei على مجموعة من صور Adobe المخزنة والمنتجات المرخصة بشكل مفتوح ومحتوى المجال العام بتراخيص منتهية الصلاحية. ما عليك سوى استخدام الأمر توليد للوصول إلى الصور المناسبة لغرضك. ويمكنه تحديد المفاهيم العميقة وحتى العاطفية للصورة من خلال عناصر مثل لوحة الألوان وتفاصيل الخلفية.

تقوم المنصة تلقائيًا بتحديد الصور ووضع علامات عليها، وهو أمر مثالي للمسوقين والمصممين الذين يتعاملون مع العديد من الصور يوميًا.

أدوبي سينسي أدوبي أفضل الميزات

تحسين أصول التسويق وتخصيصها

التعبئة الواعية بالمحتوى لإزالة الكائنات غير المرغوب فيها من الصور ومقاطع الفيديو

إعادة التأطير التلقائي لتحسين مقاطع الفيديو للقنوات المختلفة

التحريك التلقائي مع اكتشاف الوجه والحركة

تحسين الفيديو والصوت

التكامل عبر Adobe Experience Cloud

قيود Adobe Sensei

ليس أداة مستقلة مقارنة ببرامج التصميم الجرافيكي الشاملة الأخرى

يفيد في الغالب مستخدمي Adobe في الغالب

تسعير Adobe Sensei

مدمج عبر مجموعة منتجات Adobe Experience Cloud المدمجة في مجموعة منتجات Adobe Experience Cloud

تقييمات ومراجعات Adobe Sensei

لا تتوفر تقييمات مستقلة

5. كانفا

عبر: كانفا في عالم التصميم، هناك القليل من الأسماء التي يتردد صداها مثل Canva. إنها منصة تصميم مجانية تشتهر بواجهتها سهلة الاستخدام، وهو ما أصبح أكثر صحة الآن بعد أن أصبحت تتميز بمولد تحويل النص إلى صورة! 🙌

قم بإنشاء محتوى مرئي جميل على المنصة في دقائق عن طريق إدخال مطالبات نصية بسيطة واختيار نمط. باستخدام مُحسِّن الصور وأدوات التصميم الجرافيكي الأخرى التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، يمكنك تعديل تصميمك إلى حد الكمال من خلال

تحسين الدقة

إصلاح التركيز والإضاءة والتشبع

إزالة الخلفيات

إزالة العناصر وإضافتها وتعديلها (باستخدام Magic Edit أو Magic Eraser)

تحسين تفاعل الصورة باستخدام النصوص والرسوم المتحركة أو إضافة ملصقات وأيقونات ورسومات أخرى من المجموعة المتاحة. اعتمد على منشئ النصوص ومخطط المحتوى في Canva لتنسيق و جدولة مشاريع التصميم والتسويق الخاصة بك .

كانفا أفضل الميزات

أنماط معدة مسبقًا

أدوات تحرير متعددة

الكتابة السحريةمنشئ النص واجهة سهلة الاستخدام

مجموعات العلامات التجارية لإنشاء لوحات ألوان مخصصة

في الوقت الحقيقيالتعاون في التصميمات قيود كانفا

قد لا يوفر مستوى التخصيص الذي يتوقعه المصممون المحترفون

يمكن تحسين مزيل الخلفية

بعض الميزات (مثل الممحاة السحرية ومخطط المحتوى) غير متاحة للاستخدام المجاني

تسعير كانفا

تحويل النص إلى صورة:

مجانًا : ما يصل إلى 50 استفسارًا مدى الحياة

: ما يصل إلى 50 استفسارًا مدى الحياة محترف : ما يصل إلى 500 استفسار/شهرًا

: ما يصل إلى 500 استفسار/شهرًا الفرق: ما يصل إلى 500 استعلام/شهرياً

الكتابة السحرية:

مجاناً : ما يصل إلى 25 استفساراً

: ما يصل إلى 25 استفساراً محترف : ما يصل إلى 250 استفسار/شهرياً

: ما يصل إلى 250 استفسار/شهرياً الفرق:ما يصل إلى 250 استعلام/شهرياً

تقييمات ومراجعات Canva

G2 : 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 11,000 تقييم)

تعرف على*

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/72554/undefined/ أفضل أدوات إدارة علاقات العملاء لمصممي الجرافيك %/%href/_

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6. موكر

عبر موكر تعد إزالة الخلفية مهمة يخشاها العديد من المصممين، ولكن لا مفر منها إذا كنت تهدف إلى إنشاء صفحة تجارة إلكترونية ذات مظهر موثوق. وهنا يأتي دور Mokker. إنها أداة ذكاء اصطناعي تستبدل خلفية صور المنتج، مما يساعدك على إنشاء صور احترافية وقابلة للتسويق.

Mokker هي أداة بسيطة ومباشرة. ما عليك سوى تحميل صورة لمنتجك واختيار واحدة من مئات قوالب الخلفية. ستنتج الأداة صورًا عالية الدقة وجاهزة للطباعة على الفور. يمكنك إضافة دعائم صور متنوعة لتجميل المخرجات النهائية.

Mokker أفضل الميزات

مزيل خلفية بسيط لـتسويق المنتج أكثر من 100 قالب خلفية

دعائم الصور

صور عالية الجودة

واجهة برمجة التطبيقات للتكامل

قيود Mokker

يمكن تحسين تجربة الإعداد

قد يؤدي إلى نتائج غير متوقعة عند مواجهة عناصر معقدة (مثل الشعر)

تسعير موكر

مجاني : 40 صورة + 12 صورة/شهر

: 40 صورة + 12 صورة/شهر بداية : 13 دولارًا/شهرًا *

: 13 دولارًا/شهرًا * فريق : 29 دولارًا/شهرًا

: 29 دولارًا/شهرًا منظمة: 83.25 دولاراً/شهرياً

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات موكر

منتج هانت: 4.4/5 (أكثر من 8 تقييمات)

7. جاليليو للذكاء الاصطناعي

عبر: جاليليو للذكاء الاصطناعي تم إطلاق Galileo AI في عام 2022، وقد أحدثت ثورة في طريقة إنشاء تصميمات واجهة المستخدم. تم تدريب مولد تصميم واجهة المستخدم الخاص به على آلاف التصميمات الاستثنائية ليقدم لك تخطيطات ورسوم توضيحية عالية الدقة لمنصات متعددة.

استخدام الأداة بسيط؛ فأنت تحتاج فقط إلى وصف نصي. وسيقوم Galileo AI بعد ذلك بإنشاء تصميم واجهة من البداية إلى النهاية - بما في ذلك أيقونات ونسخ مصممة خصيصًا! استخدم تعديلات طفيفة لتجاوز أنماط واجهة المستخدم المملة وإبراز تصميمك.

أفضل ميزات Galileo AI

توليد تصميمات عالية الدقة لواجهة المستخدم

سهل الاستخدام

يتضمن محتوى وصور توضيحية وصور توضيحية من إنشاء الذكاء الاصطناعي

قيود Galileo AI

لم يتم إصداره بالكامل للجمهور بعد (عليك طلب الوصول المبكر)

تسعير غاليليو للذكاء الاصطناعي

معلومات التسعير غير متوفرة

تقييمات ومراجعات جاليليو للذكاء الاصطناعي

لا توجد تقييمات يمكن تحديدها بعد

8. DALL-E 2 من Open AI

عن طريق: دال-إي 2 عندما أُطلِق DALL-E في عام 2021، أذهلت العالم بقدرتها على توليد صور مذهلة من اللغة الطبيعية. وبعد عام تقريبًا، أهدتنا OpenAI النسخة المطورة من هذه الأداة، DALL-E 2. وبالمقارنة مع الإصدار الأول، فإنه ينتج صوراً أكثر دقة وواقعية بدقة أكبر 4 مرات.

وبالإضافة إلى الجمع بين الأنماط والمفاهيم لإنشاء صور تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي، تتيح لك هذه الأداة استكشاف الاختلافات. يوفر محرر DALL-E 2 محرر Inpainting لإضافة عناصر وإزالتها بناءً على مطالبات إضافية، بحيث يمكنك حساب الظلال والأنسجة والانعكاسات. يتيح لك Outpainting إمكانية التصغير لتوسيع تكوين الصورة.

DALL-E 2 من Open AI أفضل الميزات

إنشاء صور عالية الجودة

أدوات تحرير متعددة

تحديثات متكررة

ضمانات ضد إنشاء محتوى صريح أو عنيف

DALL-E 2 بواسطة قيود الذكاء الاصطناعي المفتوح

لم تعد النسخة التجريبية المجانية متاحة

قد يتجاهل المطالبات الأطول

أسعار DALL-E 2 من Open AI

15 دولارًا مقابل 115 رصيدًا

DALL-E 2 بواسطة Open AI التقييمات والمراجعات

G2 : 3.8/5 (أكثر من 20 تقييم)

: 3.8/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: 5/5 (أقل من 5 مراجعات)

9. خرما

عبر خرما اللون هو عنصر تصميم نفسي ويمكن أن يؤثر على عملية اتخاذ القرار لدى المستخدمين. لكن اختيار مجموعة الألوان المناسبة قد يكون مربكًا للغاية. استعن بـ Khroma لتضييق نطاق لوحة الألوان المثالية باستخدام أداة الألوان بالذكاء الاصطناعي!

تُعد أداة Khroma أداة تصميم رسومات بالذكاء الاصطناعي التي لا غنى عنها باعتبارها مولد لوحة ألوان مخصصة، وهي أداة تصميم رسومات بالذكاء الاصطناعي. تم تدريبه على آلاف اللوحات اللونية التي صنعها الإنسان لإنتاج تركيبات لونية ناجحة.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك تدريب شبكتها العصبية من خلال اختيار الألوان التي تلقى صدى لديك. النتائج هي لوحات جميلة ومخصصة، والتي يمكنك عرضها كتدرجات لونية أو طباعة أو صور مخصصة.

احفظ مفضلاتك لاستخدامها لاحقًا، بالإضافة إلى أسمائها ورموزها السداسية وتقييمات إمكانية الوصول إلى WCAG. هل تبحث عن شيء محدد؟ قم بتصفية المولد حسب عوامل مثل تدرج الألوان والصبغة واللون.

كروما أفضل الميزات

منشئ لوحة الألوان بالذكاء الاصطناعي

خوارزمية قابلة للتدريب

عرض الألوان كلوحات أو تدرجات لونية أو تدرجات لونية أو طباعة أو صور

حفظ المفضلة لوقت لاحق

مرشحات المولدات المفيدة

قيود خرمه

لا توجد وظيفة تنزيل/تصدير حتى الآن

أسعار خروما

مجاناً

تقييمات ومراجعات خرما

منتج هانت: 4.3/5 (أكثر من 15 تقييم)

10. جاسبر

عبر جاsper.ai يخشى كل فنان من شرير شائع، وهو العائق الإبداعي. لحسن الحظ، نحن نعيش في زمن تنقذ فيه أدوات الذكاء الاصطناعي مثل Jasper المصممين والمسوقين والكتّاب الذين يعانون من الروتين وتساعدهم على إنشاء محتوى ممتاز من خلال المطالبات.

المنصة هي عبارة عن مولد فني وكاتب بالذكاء الاصطناعي للمشاريع متعددة الأغراض. لإنشاء تصميمات جرافيك، كل ما عليك فعله هو

تشغيل المولد اكتب مطالبة حدد نمطًا، مثل أنيمي أو لوحة زيتية إنشاء محتوى خالٍ من حقوق الطبع والنشر

ينشئ Jasper أربع صور في كل مرة. يضمن فلتر المحتوى الخاص به استبعاد الإبداعات الحساسة أو غير الآمنة من النتائج.

أفضل ميزات Jasper.ai #### Jasper.ai

محرك ذكاء اصطناعي قابل للتدريب يتعلم أسلوبك المفضل

يعمل بأكثر من 30 لغة

بروتوكولات أمان وخصوصية عالية المستوى

نسخة تجريبية مجانية متاحة

قيود Jasper.ai

ستكون البرامج التعليمية حول استخدام بعض الميزات مفيدة

لا يمكنك حفظ حقوق الطبع والنشر للصور التي تم إنشاؤها

تسعير Jasper.ai

مُنشئ : 39 دولارًا/شهرًا *

: 39 دولارًا/شهرًا * الفرق : 99 دولارًا/شهرًا

: 99 دولارًا/شهرًا الشركة: اتصل بالمبيعات

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

جاسبر.ai التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.8/5 (1,000+ تقييم)

سواء أكنت مصممًا أو مجرد شخص هالك يحتاج إلى تصميم سريع، فإن أدوات الذكاء الاصطناعي المدرجة لدينا يمكن أن تجعل رحلتك الإبداعية أكثر سلاسة. استغل إمكاناتها للوصول إلى تصميمات رائعة للاستخدام الشخصي أو التجاري. 🤖

يمكن للعديد من الأدوات، مثل ClickUp، إنشاء محتوى لحالات استخدام متنوعة، ودعم مبادراتك التسويقية، و تحسين عائد استثمارك .

إذن، ماذا تنتظر؟ استمتع بمستقبل الإبداع مع أحد رفقاء الذكاء الاصطناعي المفضلين لديك!

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