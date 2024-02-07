كيفية تطوير هوية علامة تجارية فريدة في عام 2025

عندما تفكر في علامة تجارية مفضلة، فمن المحتمل أن تتذكر سماتها المحددة مثل اللون والشعار، وكيف تبدو إعلاناتها، ونوع الصور التي تربطها بها. هذه هي هوية العلامة التجارية في اللعب.

فكر في هوية علامتك التجارية على أنها وجه علامتك التجارية. إنها ما يميز علامتك التجارية عن جميع العلامات التجارية الأخرى في المجال.

يستغرق إنشاء هوية لعلامتك التجارية وقتًا وعرقًا وروحًا إبداعية.

استخدم هذا الدليل لتتعلم كيفية إنشاء هوية علامة تجارية لا تُنسى تعكس الحمض النووي لعلامتك التجارية.

ما هي هوية العلامة التجارية؟

هوية العلامة التجارية هي عنصر مهم في استراتيجية العلامة التجارية. فهي تسمح لك بتصوير الصورة الصحيحة لعلامتك التجارية لعملائك من خلال تشكيل علامتك التجارية بفعالية باستخدام النصوص والمرئيات وغيرها.

يجب أن تتضمن هوية علامتك التجارية عناصر مختلفة للعلامة التجارية، مثل:

قيم العلامة التجارية ومعتقداتها ورسالتها

الطريقة التي تتواصل بها علامتك التجارية مع المنتج (صوت علامتك التجارية)

كيف يشعر المستخدمون عندما يتفاعلون مع علامتك التجارية (شخصية علامتك التجارية)

كيف ينظر العملاء إلى علامتك التجارية (تصور علامتك التجارية وموقعها)

يعد العمل على تصميم هوية علامتك التجارية نقطة انطلاق جيدة لإظهار شخصية علامتك التجارية.

لماذا تعتبر هوية العلامة التجارية مهمة لعملك التجاري؟

هوية علامة تجارية واضحة المعالم:

تربط منتجك/خدمتك بعلامتك التجارية

تجعل علامتك التجارية معروفة على الفور

ترسخ صورة لا تُمحى في ذهن عميلك

تبني أساسًا متينًا لتحسين الاحتفاظ بالعلامة التجارية

يميز علامتك التجارية في بحر من التشابهات

تحتفظ الشركات بدليل أسلوب العلامة التجارية مع إرشادات محددة بوضوح لضمان الاتساق بين جميع عناصر العلامة التجارية.

اعتبر ذلك بمثابة الكأس المقدسة لمصممي الجرافيك ومؤلفي الإعلانات وما إلى ذلك.

## 4 أمثلة على تصميم قوي لهوية العلامة التجارية

لقد تطورت هوية العلامة التجارية بمرور الوقت من مجرد أصول قائمة على الرموز.

فلم تعد تقتصر على إنشاء شعار لوضعه على القمصان وأكواب القهوة وغيرها من أصول العلامة التجارية.

فاليوم، يتضمن إنشاء هوية العلامة التجارية بناء شخصية علامتك التجارية واستخدام استراتيجية إدارة العلامة التجارية لتضخيم قصة علامتك التجارية

دعنا نتعمق قليلاً في أربعة أمثلة لهوية العلامة التجارية تستحق المحاكاة.

أربعة أمثلة لهوية العلامة التجارية تجعلك تستلهم منها

1. جلوسييه

_/ href/ _https://www.glossier.com/en-in/collections/skincare?parent\_collection=skincare %/مجموعةغلوسييه %/% هوية بصرية متجذرة في نهج مبسط مع لوحة ألوان بسيطة تتألف من الأبيض والوردي الناعم

هوية العلامة التجارية

Oatly هي علامة تجارية مبنية على الالتزام بالاستدامة والشفافية.

العلامة التجارية الحملات التسويقية غالبًا ما تستخدم الفكاهة والإبداع لإشراك العملاء في صوت علامتها التجارية المميزة. تتميز عبوات Oatly وعلامتها التجارية بشكل عام بتصميم جمالي بسيط مع خطوط نظيفة وطباعة بسيطة ولوحة ألوان أساسية.

يعكس نهج التصميم هذا تركيز العلامة التجارية على المكونات الطبيعية والبساطة.

المعلومات الأساسية لاستراتيجية علامتك التجارية:

لا تخجل Oatly من مناقشة التحديات التي تواجهها في إنتاج الغذاء المستدام، مما يسمح لها ببناء الثقة مع جمهورها المستهدف

يعتمد نهج العلامة التجارية على الابتكار، فهي على استعداد للمخاطرة باستخدام الخطوط التي لا تخفى على أحد وتتحدى التقاليد من خلال التغليف الفريد

إذا لم تكن متأكداً من كيفية التحلي بالجرأة، فكر في هذا الأمر: إذا كانت علامتك التجارية شخصية، فما هي الشخصية التي ستتمتع بها؟

4. Headspace

هوية علامة هيد سبيس التجارية مرتبطة بقوة بتصميمها النظيف والبديهي عبر آنا الخيرية تتميز شخصية العلامة التجارية لـ Headspace بشعور مستخدمي التأمل الموجه باليقظة الذهنية والسعادة.

يستخدم أسلوب طباعة نظيف وعصري يسهل قراءته ويعكس تركيز العلامة التجارية على البساطة والوضوح. علاوة على ذلك، يتسم أسلوب Headspace المرئي بالخطوط الواضحة والرسوم التوضيحية البسيطة والجمالية البسيطة.

ومع ذلك، فإن العنصر الأكثر إثارة للاهتمام في هوية العلامة التجارية ل Headspace هو لوحة الألوان - التي تستفيد من الكثير من المساحات البيضاء التي تتخللها رشقات نارية من الألوان (المعروفة أيضًا باسم الطاقة).

المعلومات الأساسية لاستراتيجية علامتك التجارية:

يجب أن يعني كل عنصر في علامتك التجارية المرئية شيئًا ما - على سبيل المثال، ترمز النقطة البرتقالية في شعار Headspace إلى الشعور بالتمركز والهدوء وتمثل صدغ الجبهة

تستخدم العلامة التجارية الألوان لإظهار الإحساس بالمرح دون أن يكون ذلك مزعجاً؛ فالرسوم التوضيحية والطباعة ذات حواف ناعمة تدل على نبرة وصوت ناعمين

## كيفية إنشاء هوية علامة تجارية فريدة لا تنسى

هل تريد بناء هوية علامة تجارية تلقى صدى لدى جمهورك المستهدف؟

اتبع هذه الخطوات الخمس:

الخطوة 1 . البحث والتفكير

الخطوة الأولى في إنشاء هوية علامة تجارية لا تُنسى هي الفهم:

من هو جمهورك الأكثر تفاعلاً، وما الذي يريده، وما هي نقاط الألم التي يواجهونها، وما الذي يحبونه على مستوى أعمق

التحديات التي يواجهها جمهورك الأفضل أداءً

دعامة القيمة والرسالة الخاصة بك

خصائص علامتك التجارية وشخصيتك المتأصلة

استفد من خدمات أحد المتخصصين ذوي الخبرة في مجال هوية العلامة التجارية لإجراء تحليل شامل للجمهور والتحدث إلى خدمة العملاء ومندوبي المبيعات للحصول على بيانات في الوقت الفعلي حول ما يجعل عملاءك يتفاعلون مع علامتك التجارية.

ستساعدك هذه المعلومات في تصميم إرشادات علامتك التجارية - وهو مورد يجب أن يكون متاحًا بسهولة للمصممين وكتاب المحتوى والمطورين وغيرهم.

هنا يبرز دور ClickUp. سواءً كنت ترغب في إنشاء هوية علامة تجارية لعملك أو لعميل ما، فإن استخدام برنامج مثل أداة ClickUp لإدارة مشاريع التسويق تعمل على تسريع الأمور وإبقاء الجميع على اطلاع.

تساعدك أداة ClickUp Project Management على إدارة جميع مراحل إنشاء هوية العلامة التجارية.

استخدم الفلاتر في طريقة عرض قائمة ClickUp لفرز المهام حسب الحالة والأولوية والعديد من الحقول المخصصة الأخرى لإلقاء نظرة مخصصة على عملك

يتضمن إنشاء هوية العلامة التجارية خطوات ومكونات متعددة، مما يجعل تتبع عملية وضع العلامة التجارية أمراً صعباً. لبناء هوية قوية للعلامة التجارية، يجب عليك مراقبة كل عنصر من عناصر العلامة التجارية، مثل المرئيات والنصوص والرسوم المتحركة، وتتبع المهام المختلفة التي يديرها أعضاء الفريق المختلفون.

يجمع ClickUp جميع المهام والموارد والأصول معًا حتى تتمكن الفرق من مراقبة كل خطوة أثناء إنشاء إرشادات العلامة التجارية.

علاوة على ذلك، فإن ميزة إدارة مهام ClickUp تتيح لك تحقيق مهمة رئيسية - تنظيم عملية إنشاء هوية علامتك التجارية وفقًا لأنواع المهام المختلفة.

تبسيط مهامك باستخدام طريقة عرض ClickUp Task

استخدمه لتخصيص مهامك ومهامك الفرعية حسب احتياجات مشروعك والجمهور المستهدف ببضع نقرات.

الخطوة 2 . اعمل على عناصر العلامة التجارية الرئيسية التي سيرتبط بها جمهورك

لقد أجريت بحثك لتحديد ما تمثله علامتك التجارية وما يتوقعه جمهورك.

الخطوة التالية هي إنشاء "لوحة مزاجية" لجميع عناصر علامتك التجارية، مثل:

إنشاء شعار يمثل قيم علامتك التجارية ورسالتها وشخصيتها بدقة

وضع اللمسات الأخيرة على لوحة الألوان بناءً على المشاعر التي تستدعيها لوحة الألوان التي اخترتها داخل الجمهور

اختيار مجموعة متنوعة من لوحات الألوان التي تُظهر شخصية علامتك التجارية، مثل:

لوحة الألوان الأساسية لوحة الألوان الثانوية لون الخلفية لون النص

تجربة الخطوط لمعرفة أي الخطوط يعكس بشكل أفضل طابع علامتك التجارية، ثم اختيار مجموعة من الخطوط لاستخدامها بشكل متسق في جميع نقاط التواصل مع العملاء

تحديد الصوت والنبرة من خلال التركيز على ما يجب فعله وما لا يجب فعله في اللغة، وتصميم وتنسيق المحتوى، واستخدام كلمات محددة تبرز ماهية علامتك التجارية على أفضل وجه

تصميم العبوة وعناصر التصميم الأخرى ذات الصلة بالصور لتحديد نبرة علامتك التجارية

يتطلب ضمان اتباع كل هذه العناصر في جميع مهام علامتك التجارية جهداً كبيراً. وهنا يأتي دور مستندات ClickUp يساعدك على تنظيم هوية علامتك التجارية.

وإليك الطريقة:

يساعدك ClickUp Docs على تجميع كل أفكارك، بما في ذلك الصور والملفات والروابط وما إلى ذلك، في مكان واحد ومشاركتها مع فريقك. يمكنك استخدام الصفحات المتداخلة، وتضمين الإشارات المرجعية، وإضافة جداول، وخيارات التصميم لتخصيص المستندات لراحتك.

تأكد من ظهور تعليقاتك من خلال تعيين تعليقات للمستخدمين مباشرةً في المهام داخل ClickUp، واحصل على عرض سريع للتعليقات المعينة في قائمة التحقق

إضافةً إلى ذلك، يمكنك استخدام المستند نفسه لتدوين إرشادات علامتك التجارية، وتعديلها في الوقت الفعلي، ووضع علامات على الأشخاص في التعليقات، وتنسيقها حسب الحاجة، ومشاركتها مع الفريق بنقرة واحدة. تسمح لك المستندات أيضًا بتعيين عناصر العمل والدردشة مباشرةً مع أعضاء فريقك وحل أي شكوك بسرعة.

تعاون مع أعضاء الفريق في مستندات ClickUp Docs لتخصيص الخطوط أو إضافة علاقات المهام أو الارتباط بالمهام مباشرة في المستند

باستخدام ClickUp Docs، يمكنك تحويل النص إلى مهام قابلة للتتبع مباشرةً. علاوة على ذلك، يمكنك ربطها والمهام معًا لضمان عدم الحاجة إلى إجراء نفس التغييرات مرة أخرى.

الخطوة 3: اجمع عناصر علامتك التجارية معًا

لقد قمت بالعمل الشاق.

حان الوقت الآن لوضع جميع عناصر علامتك التجارية في مكان واحد - على شكل إرشادات للعلامة التجارية وقوالب ومجموعة أدوات تصميم العلامة التجارية.

لنفترض أنك تريد أن تكون هوية علامتك التجارية متسقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواد التسويقية الأخرى. في هذه الحالة، يجب عليك مساعدة جميع فرقك - من خدمة العملاء والمبيعات إلى التسويق والمنتج - في الحصول على إرشادات العلامة التجارية ومجموعة أدوات العلامة التجارية بنقرة واحدة.

لنفترض أنك تريد إنشاء نماذج بالحجم الطبيعي للعلامة التجارية لعميلك. لن يكون إشراك فرق التسويق والعلامة التجارية فقط هو الحل الأمثل.

أنت بحاجة إلى أن يكون فريق التصميم والمطورين وكتاب المحتوى لديك قادرين على رؤية ما يحدث في الوقت الفعلي.

في هذا الإعداد، فكر في استخدام ClickUp Whiteboards -طريقة تعاونية لإنشاء نماذج بالأحجام الطبيعية للمنتج تكون جيدة بما يكفي لنجاحك التعاون التسويقي:

استخدم هذه السبورة

ارسم الروابط بين الأشكال باستخدام لوحات النقر فوق اللوحات البيضاء

تذكر أن تصميم هوية علامتك التجارية وصوت علامتك التجارية مترابطان.

إذا لم يتوافق منتجك النهائي مع شخصية علامتك التجارية، فستذهب استثماراتك سدى. للتأكد من أن جميع فرقك على نفس الصفحة، نقترح إنشاء كتاب للعلامة التجارية ليتبعه الجميع واستخدام برنامج رسم الخرائط الذهنية للعصف الذهني بشكل جماعي.

اطلب من فريقك التعاون وإنشاء إرشادات للعلامة التجارية من الصفر - مع كل عنصر من عناصر العلامة التجارية في الكتاب - باستخدام لوحة إرشادات العلامة التجارية ClickUp :

ابدأ اجتماعات التصميم الخاصة بك مع سبورات ClickUp البيضاء

الخطوة 4: حدد استراتيجية علامتك التجارية ونفذها

لقد أوشكت على الوصول إلى المرحلة الأخيرة من عملية وضع علامتك التجارية - الخطوة الرابعة هي التأكد من أن علامتك التجارية يتم تصويرها بشكل متسق عبر جميع نقاط الاتصال - موقعك الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، ورسائل البريد الإلكتروني، وما إلى ذلك.

إليك بعض النصائح التي يجب اتباعها عند تنفيذ استراتيجية علامتك التجارية:

فكر في كيفية تطور علامتك التجارية - بصريًا

صمم إستراتيجية علامتك التجارية وفقًا للقناة المعنية (مثل الإعلانات ووسائل التواصل الاجتماعي والتسويق عبر البريد الإلكتروني والاتصالات الداخلية وما إلى ذلك)

ضع تصورًا لكيفية تخطيط المحتوى الخاص بك مع الهوية البصرية لعلامتك التجارية من حيث الدرجة اللونية والشكل والمظهر

ضع دليلاً لأسلوب العلامة التجارية مع مراعاة ما يلي:

كيف ينظر عملاؤك إلى علامتك التجارية نقاط قوة مؤسستك ونقاط ضعفها وفرصها وتهديداتها كيف تبدو صورة علامتك التجارية ما هي الأهداف التجارية الرئيسية لعلامتك التجارية ما هو الصوت الفريد لعلامتك التجارية نوع المنتج/الخدمة التي تقدمها



يمكنك أيضًا استخدام خاصية ClickUp قوالب إرشادات العلامة التجارية لبناء علامة تجارية قوية

استخدم قالب العلامة التجارية من ClickUp لإدارة مبادرتك التالية للعلامة التجارية

إن علامة العلامة التجارية القوية هي علامة تجارية مرئية، مع الأخذ في الاعتبار أن الناس يعالجون المرئيات 60,000x أسرع من النص. ولكن في زحمة المهام اليومية، قد تأخذ قصة علامتك التجارية في بعض الأحيان منعطفاً خاطئاً - على شكل صورة تم تحريرها بشكل سيئ، أو رسم توضيحي غير دقيق، أو نص غير حساس، وما إلى ذلك.

إن قالب العلامة التجارية ClickUp يساعدك على تطوير عملية سهلة الاتباع تحافظ على عملك وفريقك. استخدم هذا النموذج لتوصيل قصة علامتك التجارية وقيمك ورسالتك دون إضاعة الوقت أو تعقيد الأمور.

قالب رائع آخر هو قالب إرشادات العلامة التجارية من ClickUp . استخدم هذا النموذج لتفصيل جميع عناصر علامتك التجارية، مثل الشعار والألوان وصوت العلامة التجارية والخطوط وما إلى ذلك، وضمان اتساق قيم علامتك التجارية وهويتها ورسائلها طوال العملية.

استخدم نموذج كتاب العلامة التجارية لتنظيم جميع أفكارك في مكان واحد

إذا كنت تبحث عن شيء أكثر شمولاً لإنشاء هوية موحدة عبر جميع القنوات، فاستخدم قالب كتاب العلامة التجارية الخاص ب ClickUp . يساعدك هذا القالب على تنظيم الأفكار وتصور الأصول وتتبع التقدم المحرز.

الخطوة 5: الرصد والتحليل والتكرار

تتطلب الخطوة الأخيرة في إنشاء هوية قوية للعلامة التجارية مراقبة وتتبع تأثير علامتك التجارية على المستخدمين باستمرار.

لضمان رؤية جمهورك لهوية علامتك التجارية بشكل إيجابي، اتبع هذه النصائح:

تتبع المحادثات والإشارات على وسائل التواصل الاجتماعي

استطلاع آراء العملاء

استخدم التحليلات لمعرفة كيفية تفاعل المستخدمين مع علامتك التجارية

إذا أصبح تتبع أهداف علامتك التجارية مهمة شاقة، فاستخدم ClickUp Goals لصالحك.

يبدأ إنشاء علامة تجارية لا تُنسى يتذكرها جمهورك المستهدف بتتبع أهداف هوية علامتك التجارية - وهو مجال أهداف ClickUp يساعد الأطنان

لا تدع الفريق يبتعد عن هوية علامتك التجارية مع ClickUp Goals

استخدم ميزة ClickUp هذه لإنشاء أهداف قابلة للتتبع لفريقك، مما يساعدهم على البقاء على المسار الصحيح وتحقيق النتائج بشكل أسرع دون المساومة على الجودة.

## دور العناصر السبعة في هوية العلامة التجارية

إن هوية علامتك التجارية هي صورة علامتك التجارية - مما يعني أن هناك جانبًا مرئيًا في تحديد موقع علامتك التجارية يجب ألا تتجاهله.

عادةً، هناك سبعة عناصر رئيسية تشكل الهوية البصرية للعلامة التجارية، وهي

1. الشعار

الـ

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الشعار هو أيقوني مثل الشعارات

تبدأ هوية علامتك التجارية بتصميم شعار بسيط.

إذا أردت أن تفهم قوة الشعار المرئي للعلامة التجارية، فكر في هذا:

إذا ذكر شخص ما علامة swoosh، فإنك تفكر في العلامة التجارية Nike. ومن لا يتعرف على الأقواس الذهبية الشهيرة لماكدونالدز؟

هذه هي قوة دمج شخصية علامتك التجارية في هوية علامتك التجارية.

يبقى الشعار المصمم بشكل استراتيجي مع العميل إلى الأبد. إليك كيفية القيام بذلك بشكل صحيح:

يجب أن يثير المشاعر

يجب أن يكون بسيطاً وبسيطاً

يجب أن يكون موجهًا استراتيجيًا

يجب أن يُمنح وقتاً كافياً للإنشاء ويجب أن يتضمن جولات مستمرة من التكرارات

2. لوحة ألوان العلامة التجارية

ألوان العلامة التجارية أيضًا لها تأثير كبير على هوية علامتك التجارية. يتصل العملاء بألوان مختلفة من الناحية النفسية.

على سبيل المثال، يُترجم اللون الأصفر إلى مشاعر السعادة، والأحمر إلى العاطفة، والأخضر إلى الطبيعة، وهكذا.

لذلك، يجب أن تسمح لوحة الألوان التي اخترتها لعميلك بالتواصل الفوري مع صورة علامتك التجارية. على سبيل المثال، لوحة الألوان المكونة من الأصفر والأحمر تجعلك تفكر تلقائيًا في ماكدونالدز.

تتبع العلامات التجارية الأكثر جاذبية بصريًا نصائح ألوان العلامة التجارية هذه عبر ضمانات وحملات التسويق:

ضمان تناسق الألوان عبر الصور والتصميمات الرسومية وخطوط العلامة التجارية

استخدم لوحة ألوان لضبط الحالة المزاجية للعلامة التجارية في مجملها - تؤثر الألوان الخاصة (مثل الألوان الدافئة والمشرقة) على مشاعر المشاهد بشكل إيجابي، مما يحفز السعادة والطاقة

استفد من لوحة الألوان التكميلية لجعلها أكثر تميزاً

اختر أربعة ألوان تكميلية على الأكثر تعكس بدقة شخصية علامتك التجارية

3. خطوط العلامة التجارية

إذا كانت ألوان العلامة التجارية هي الهوية البصرية لعلامتك التجارية، فإن الخطوط هي صوتها.

أنت تستخدم النص لتشكيل نبرة علامتك التجارية وأسلوبها. عندما يتعلق الأمر بالطباعة، هناك نوعان - خطوط الشعار وخطوط العلامة التجارية التي يجب عليك اختيارها.

على سبيل المثال، خط شعار كوكا كولا هو مثال كلاسيكي لخط الشعار. يمكن التعرف على الخط المتصل الفريد لشركة كوكا كولا على الفور ويستخدم حصرياً لشعار الشركة.

خط شعار شركة كوكا كولا معروف جيداً عبر ثوتكو خط علامة جوجل التجارية، "Product Sans"، مثال جيد على خط العلامة التجارية. بينما تمتلك Google أيضاً شعاراً مميزاً، يُستخدم خط "Product Sans" في مختلف جوانب الهوية المرئية للعلامة التجارية، بما في ذلك عناوين الموقع الإلكتروني والمواد التسويقية ومنتجاتها.

لتحقيق أقصى استفادة من طباعة علامتك التجارية:

تأكد من أن فريقك يلتزم بإرشادات محددة للعلامة التجارية فيما يتعلق بالخطوط التي يجب استخدامها

استخدم خطاً يتماشى مع ذهن عميلك وحالته المزاجية

اختر الخط الذي يتماشى مع شخصية علامتك التجارية؛ على سبيل المثال، خطوط بلا رقيق المعاصرة تناسب العلامات التجارية ذات الطابع العصري، والخطوط المكتوبة بخط اليد رائعة للعلامات التجارية ذات الشخصية المرحة والشبابية

4. صور العلامة التجارية

تعتمد هوية العلامة التجارية القوية على المشاعر التي تثيرها في المشاهد. والصور القوية جزء كبير من ذلك.

ولكي يكون تصميم هوية علامتك التجارية ناجحاً، اعتمد هذه النصائح:

يجب أن تكون كل صورة أو رسم توضيحي أو صورة تستخدمها مقصودة ومتسقة من حيث الرسالة التي تنقلها

مواءمة صور العلامة التجارية مع نبرة المحتوى وشخصية العلامة التجارية

استخدم صورًا نظيفة وعالية الجودة واحترافية لتعزيز الارتباط بالعلامة التجارية وتحسين الاتصال بالعلامة التجارية

5. طباعة العلامة التجارية

تنقل طباعة علامتك التجارية، التي تتكون من المحارف والخطوط، شخصية علامتك التجارية من خلال النص. تمامًا مثل شعارك ولوحة الألوان، يجب أن يتماشى اختيارك للطباعة مع هوية علامتك التجارية.

اتبع نصائح الطباعة هذه للحصول على أفضل النتائج:

افهم سبب رغبتك في استخدام طباعة معينة؛ على سبيل المثال، تتمتع الخطوط المكتوبة بخطوط أكثر شخصية

حاول ألا يكون لديك أنواع وأحجام كثيرة من الخطوط

عند تحديد أشياء مثل طول السطر والتباعد، ضع في اعتبارك سهولة القراءة

تأكد من أن تكون طباعتك مقروءة وسهلة الفهم حتى تكون تجربة المستخدم إيجابية. يمكنك القيام بذلك عن طريق اختباره على أحجام مختلفة للشاشة

6. أشكال وأنماط العلامة التجارية

تعد أشكال ورموز العلامة التجارية عناصر بصرية أساسية تمنح علامتك التجارية ميزة. استخدم هذه النصائح لتحديد الأشكال والأنماط التي تضفي طابعاً جمالياً لعلامتك التجارية:

اختر الأشكال والأنماط التي:

تستجيب لاحتياجات جمهورك المتغيرة ذات صلة بمتطلباتهم الحالية تتماشى مع رسالة علامتك التجارية ورؤيتها

اختر الأشكال والأنماط المتنوعة التي تتكيف مع الشاشات والمنصات المختلفة بسهولة أكبر

لا تنس لوحة الألوان الخاصة بعلامتك التجارية عند اختيار الأشكال والأنماط

تأكد من أن الأشكال قابلة للتطوير

اختبر الأنماط وجربها حتى تحصل عليها بشكل صحيح

7. الشعارات والشعارات

تعزز الشعارات والشعارات أيضًا من جاذبية علامتك التجارية إلى حد كبير. عادةً ما يكون الشعار أقل من سبع كلمات، في حين أن الشعار يتكون من تسع كلمات أو أكثر.

يجب أن يلخص هذان العنصران النصيان علامتك التجارية في كلمات. يجب أن تكون بسيطة وقصيرة.

بينما قد تتغير شعاراتك، اعتماداً على المنتج/الخدمة التي تقوم بتسويقها، فإن الشعار يكون أكثر ثباتاً. وطالما كان كلاهما قويًا وجذابًا في تنفيذهما وفي صميم وصف العلامة التجارية، فأنت على ما يرام.

قم بتوصيل هدف علامتك التجارية - وتحسين تجربة العلامة التجارية - باستخدام ClickUp

تخلق العلامة التجارية الجيدة صورًا للعلامة التجارية، بينما تركز العلامة التجارية الرائعة على تحسين هوية الشركة. لا يتم بناء هوية العلامة التجارية الرائعة بالصدفة - بل يتم بناؤها عن قصد، مع مراعاة سمات العلامة التجارية دائمًا.

امنح علامتك التجارية المرئية تغييرًا جذريًا- استخدم ClickUp واجعل علامتك التجارية تظهر وتتذكرها.

## أسئلة شائعة

1. ما هي العناصر الرئيسية لهوية العلامة التجارية؟

تشمل العناصر الأساسية لهوية العلامة التجارية شعار الشركة، ولوحة الألوان (بما في ذلك الألوان الأساسية والثانوية)، وخطوط العلامة التجارية، وصوت العلامة التجارية، ونبرة الصوت، والنبرة وغير ذلك.

2. كيف يمكن إنشاء هوية علامة تجارية ناجحة؟

إنشاء هوية علامة تجارية ناجحة هو عملية من 5 خطوات:

إجراء بحث عن السوق المستهدف لفهم المزيد عن عملائك المستهدفين بالإضافة إلى عرض القيمة وخصائص علامتك التجارية.

قم بتطوير العناصر المختلفة لعلامتك التجارية - بدءًا من شعارك وألوانك إلى الخط والنغمة - وفقًا لشخصية علامتك التجارية.

ضع جميع عناصر علامتك التجارية في مكان واحد في شكل إرشادات للعلامة التجارية وقوالب ومجموعة أدوات تصميم العلامة التجارية.

حدِّد استراتيجية علامتك التجارية ونفِّذها لضمان تصوير علامتك التجارية بشكل متسق عبر جميع نقاط الاتصال مثل الموقع الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي ورسائل البريد الإلكتروني وما إلى ذلك.

راقب وتتبع تأثير علامتك التجارية عبر المحادثات والإشارات على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال استبيانات العملاء والتحليلات وما إلى ذلك، لقياس كيفية تفاعل المستخدمين مع علامتك التجارية.

3. كيف يساعد ClickUp في إنشاء هوية قوية لعلامتك التجارية؟

إن برنامج ClickUp لإدارة العلامة التجارية يجعل إنشاء هوية العلامة التجارية أسهل. فهو يوفر ميزات لـ

تخزين دليل نمط علامتك التجارية عبر مستندات ClickUp Docs

إدارة أصول العلامة التجارية والعناصر المرئية الأخرى باستخدام مهام ClickUp Tasks

إنشاء مواد تسويقية في وقت قياسي من الصفر باستخدام المواد الجاهزة قوالب ClickUp للعلامة التجارية التعاون على تخطيط مهمة العلامة التجارية مع تصميم العلامة التجارية باستخدام ClickUp Whiteboards

تتبع أهداف هوية العلامة التجارية باستخدام أهداف ClickUp Goals

مع كل هوية علامتك التجارية المنجزات انسيابية، فإن إنشاء صورة قوية للعلامة التجارية سيكون أسهل بكثير.