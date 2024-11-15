Meta AI مقابل ChatGPT: ما هي أداة الذكاء الاصطناعي الأفضل؟

قبل سنوات قليلة مضت، كانت روبوتات الدردشة الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي التي تتعامل مع المهام المعقدة وتشارك في محادثات شبيهة بالمحادثات البشرية تبدو خيالاً علمياً.

أما اليوم، فإن نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل Meta AI وChatGPT ليست حقيقية فحسب، بل إنها تغير طريقة عملنا وإدارتنا للحياة اليومية.

من الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يغذي إنشاء المحتوى إلى الأدوات المخصصة التي تعمل على تبسيط إنتاجيتنا، غيّرت أدوات الذكاء الاصطناعي كل شيء في المجالات الشخصية والمهنية.

ميتا للذكاء الاصطناعي مقابل ChatGPT يتصدران عناوين الأخبار في المنافسة. تقدم هاتان الأداتان الرائدتان في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي نقاط قوة فريدة تجعل من الصعب الاختيار بينهما.

في هذا المنشور في هذه المدونة، سنقوم بتفصيل ما يجعل كل منهما متميزًا، مما يساعدك على اختيار الأفضل لتلبية احتياجاتك. وإليك هذه المكافأة: لدينا خيار بديل سترغب بالتأكيد في استكشافه عند وصولك إلى النهاية. لذا، ابق معنا حتى النهاية!

ما هو الذكاء الاصطناعي الفوقي؟

عبر التعريف بالذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي Meta AI، المبني على نموذج اللغة الكبير Llama 3.1 من Meta، هو مساعد ذكاء اصطناعي سهل الاستخدام على واتساب وفيسبوك وإنستغرام وماسنجر. إنه موجود هناك عندما تحتاج إليه - جاهز للإجابة عن الأسئلة، وتقديم التوصيات، وإنشاء الصور، والتعامل مع المهام المتكررة دون الحاجة إلى تبديل التطبيقات.

ميزات الذكاء الاصطناعي الفوقي

إلى جانب كونه مساعد ذكاء اصطناعي ذكي، يتمتع Meta AI بالعديد من الميزات الأخرى التي تعزز تجربة المستخدم، مثل 👇

1. الإجابة عن الأسئلة

عبر التعريف بالذكاء الاصطناعي اعثر على إجابات لمجموعة متنوعة من الأسئلة حول أي موضوع باستخدام Meta AI. تستخدم الأداة معالجة اللغة الطبيعية لفهم نية المستخدم وتقديم إجابات سياقية افتراضياً. وهي تقترح محتوى مصمم خصيصاً لتلبية تفضيلات وسلوكيات المستخدم الفردية، مما يعزز في الوقت نفسه المشاركة على منصات مثل فيسبوك وإنستغرام.

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2. التعرف على الصور

ما عليك سوى إرسال الصور في دردشة Meta AI للحصول على رؤى سريعة حول الأشياء أو المعلومات التي تحاول التعرف عليها. ما عليك سوى التقاط صورة، وتحميلها، وسيقوم تطبيق Meta AI بتحليل الصورة لإعطائك التفاصيل ذات الصلة.

على سبيل المثال، إذا تلقيت تقرير مبيعات يحتوي على مخططات بيانية عن أداء فريقك ربع السنوي، يمكنك تحميل صورة للمخطط وسؤالك: "ماذا يقول هذا المخطط عن أداء فريق المبيعات ربع السنوي؟

يقوم التطبيق بتحليل الصورة وتفسير أنماط البيانات وتقديم نظرة عامة سريعة لما يجده. هذه مجرد واحدة من الأشياء الرائعة في هذه الأداة الجديدة نسبياً.

3. الترجمة

عبر التعريف بالذكاء الاصطناعي يمكن للذكاء الاصطناعي Meta AI أيضًا فهم النصوص وترجمتها بلغات متعددة بما في ذلك الإنجليزية والإسبانية والألمانية والفرنسية والإيطالية والعديد من اللغات الأخرى.

تخيل أنك تدردش مع شخص لا يتحدث لغتك. ما عليك سوى كتابة رسالتك إليه، وسيقوم الذكاء الاصطناعي Meta AI بترجمتها على الفور إلى لغته.

يعمل في كلا الاتجاهين أيضاً! إذا ردّ عليك بلغته الخاصة، فسوف يقوم الذكاء الاصطناعي Meta AI بترجمتها لك.

4. المساعدة الصوتية

تتيح لك المساعدة الصوتية من Meta AI الدردشة في الوقت الفعلي، كما لو كنت تتحدث إلى صديق يتعامل مع كم هائل من المعلومات! هذه الوظيفة مدمجة أيضاً عبر واتساب وفيسبوك وإنستغرام وماسنجر.

وعلاوةً على ذلك، يمكنك الاختيار من بين أصوات المشاهير مثل جون سينا لإضافة لمسة ممتعة إلى المحادثات. ولكن إليك الأمر: كنموذج ذكاء اصطناعي متقدم، لا يزال الذكاء الاصطناعي Meta AI يتطور ويستوعب البيانات الجديدة تدريجيًا لتحسينه.

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ما هو ChatGPT؟

عبر ChatGPT تم إطلاق ChatGPT من قِبل OpenAI، وهو روبوت محادثة أصبح حديث المدينة في عام 2022 بسبب محادثاته الشبيهة بالبشر واستجاباته الواعية بالسياق.

لذا, كيف يعمل ChatGPT ؟ إنه مصمم لفهم أنماط اللغة، مما يجعله مناسبًا بشكل طبيعي للعصف الذهني والكتابة والترميز وتحليل البيانات. يُعرف ChatGPT - وهو اختصار لـ ChatGPT - بتعدد استخداماته في تخطيط المهام، وصياغة الملخصات، وإنشاء التقارير - مما يجعل الحياة أسهل لجميع المهنيين تقريبًا.

ميزات ChatGPT

فيما يلي نظرة عامة سريعة على بعض أفضل ميزات ChatGPT.

1. معالجة اللغة الطبيعية

عبر ChatGPT تستخدم ChatGPT، مثلها مثل غيرها من روبوتات الدردشة الآلية المتقدمة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، معالجة اللغة الطبيعية لإجراء محادثات شبيهة بالمحادثات البشرية. فهو يلتقط سياق أسئلتك ويستجيب بطريقة مخصصة.

أحد الأشياء الرائعة في ChatGPT هو أنه يتذكّر ما ناقشته سابقاً في المحادثة، لذا يمكنه تقديم معلومات المتابعة ذات الصلة دون الحاجة إلى تكرار ما قلته.

على سبيل المثال، لنفترض أنك تتحدث عن حملة إطلاق منتج ما. إذا سألت بعد ذلك، "ماذا عن التقارير؟ يفهم ChatGPT أنك ما زلت تناقش الحملة ويمكنه الغوص في نصائح إعداد التقارير.

💡 نصيحة احترافية: للحصول على أفضل الإجابات، كن محدّدًا مع قوالب مطالبة الذكاء الاصطناعي . على سبيل المثال، بدلاً من أن تسأل "كيفية إطلاق منتج"، جرّب "ساعدني في إنشاء هيكل تفصيلي للعمل لإطلاق منتج في فئة الصحة والتغذية" بهذه الطريقة، يمكن لـ ChatGPT أن يقدم لك نصيحة مركزة.

2. تفسير الصورة

عبر ChatGPT تسمح لك خاصية تفسير الصور في ChatGPT بالتقاط صورة لشيء ما أو مستند مليء بالنصوص، وتحميلها، والسماح لـ ChatGPT بتحديد ما في الصورة أو تلخيص النص لك.

على سبيل المثال، إذا كنت عالقًا في مسألة رياضية، ما عليك سوى التقاط صورة للمسألة، وتحميلها إلى ChatGPT، وطلب الحل. تعمل هذه الميزة على تبسيط مهام مثل مراجعة المستندات وحل المشكلات.

3. تحليل بيانات متقدم

عبر ChatGPT تتيح لك ميزة التحليل المتقدم للبيانات (ADA) في ChatGPT الغوص في ملفات بياناتك مثل Excel أو CSV أو JSON إذا كنت تستخدم خطة مدفوعة. يمكنك طرح أسئلة حول بياناتك، وإصلاح الأخطاء الشائعة، وحتى إنشاء مرئيات سريعة للبيانات. ويستخدم مكتبات Python مثل pandas لتحليل الأرقام و Matplotlib لإنشاء مخططات نظيفة، مما يسهل فهم بياناتك.

4. إنشاء GPTs مخصصة

عبر ChatGPT يتيح لك ChatGPT الآن إنشاء GPTs الخاص بك - وهو نوع من نماذج اللغة الكبيرة التي تستخدم التعلُّم العميق لتوليد نص شبيه بالبشر - مع التحكم الكامل في التخصيص. باستخدام أداة إنشاء GPT المدمجة في النظام الأساسي، يمكنك إعداد GPT الذي يتبع تعليمات محددة، ويستخدم الملفات التي تقوم بتحميلها، ويتكيف مع احتياجاتك.

أنت لا تحتاج إلى أي مهارات في البرمجة - فقط أخبره بما تريد التركيز عليه، مثل صياغة رسائل البريد الإلكتروني، أو إعداد التقارير، أو إنشاء الحملات. بمجرد إعداده، سيجعل GPT المخصص الخاص بك سير عملك أكثر سلاسةً وسهولةً.

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ChatGPT 3.5: مجاني للأبد

مجاني للأبد ChatGPT Plus: 20 دولاراً شهرياً

20 دولاراً شهرياً ChatGPT Team: 25 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا مع حد أدنى للمستخدمين لا يقل عن مقعدين

25 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا مع حد أدنى للمستخدمين لا يقل عن مقعدين ChatGPT Enterprise: أسعار مخصصة

Meta AI مقابل ChatGPT: مقارنة الميزات

يقدم كل من Meta AI و ChatGPT بعض الإمكانيات الرائعة التي يمكن أن تساعد المستخدمين في حالات استخدام مختلفة.

ولكن دعنا نتبع نهجًا أكثر دقة لفهم كيفية المقارنة بين هاتين الأداتين حتى تتمكن من اختيار الأداة التي تناسب متطلباتك.

1. إمكانية الوصول

يتكامل Meta AI بسلاسة مع التطبيقات الشائعة مثل WhatsApp وFacebook وInstagram، مما يتيح لك استخدام روبوت الدردشة الآلي هذا في المكان الذي تقضي فيه وقتك بالفعل. لستَ بحاجة إلى الخروج من تطبيق جديد أو فتح تطبيق جديد - فهو مدمج مباشرةً في خلاصة وسائط التواصل الاجتماعي الخاصة بك.

ومع ذلك، يتطلب ChatGPT تنزيل تطبيق منفصل أو الوصول إليه من خلال متصفح الويب. على الرغم من أنه لا يتكامل مباشرةً مع تطبيقات الوسائط الاجتماعية، إلا أن ChatGPT يتفوق في حالات الاستخدام الأوسع نطاقاً التي تتضمن مهام معقدة (المزيد عن ذلك لاحقاً).

الفائز 🏆

ميتا AI مثالي إذا كنت تريد دمج الذكاء الاصطناعي مباشرةً في روتينك اليومي على وسائل التواصل الاجتماعي، دون مقاطعة سير عملك.

مثالي إذا كنت تريد دمج الذكاء الاصطناعي مباشرةً في روتينك اليومي على وسائل التواصل الاجتماعي، دون مقاطعة سير عملك. ChatGPT هو الأنسب إذا كنت تحتاج إلى ميزات أكثر تنوعًا ولا تمانع في الوصول إلى الذكاء الاصطناعي بشكل منفصل.

2. التخصيص

يوفر Meta AI مستوى أساسي من التخصيص في اللغة وأسلوب الاستجابة. يمكنك إنشاء تدفقات محادثة مخصصة أو إضافة قاعدة معرفية لدعم احتياجات خدمة العملاء. ومع ذلك، تتطلب هذه التعديلات عادةً خبرة تقنية، لذا فهي الأنسب للمطورين.

على النقيض من ذلك، فإن ChatGPT أكثر مرونة للتخصيص. يمكنك إنشاء GPTs مخصصة مصممة للتعامل مع مهمة معينة دون أي مهارة في البرمجة. فقط استخدم سلسلة من المطالبات لتدريب النموذج، وسوف أتمتة المهمة من أجلك. وهذا يجعلها في متناول المستخدمين الذين لديهم أي مستوى من المعرفة التقنية.

الفائز 🏆

تأخذ ChatGPT زمام المبادرة في التخصيص مع GPTs والتكاملات المرنة المخصصة التي تناسب جميع مستويات المهارة.

3. ذاكرة المحادثة

في المحادثات متعددة الأدوار، يحفظ ChatGPT جميع المعلومات ذات الصلة التي شاركتها معه. هذا يعني أنه حتى إذا بدأت دردشة جديدة، يمكن لـ ChatGPT تذكّر التفاصيل التي قمت بتقديمها سابقاً.

على سبيل المثال، إذا سألت، "هل تتذكر [اسم الشركة ]؟ يتذكر ChatGPT ويسمح لك بمتابعة المحادثة بشكل طبيعي، دون إعادة تقديم التفاصيل.

من ناحية أخرى، لا يحتفظ الذكاء الاصطناعي الفائق بالمعلومات عبر الدردشات. حيث تبدأ كل محادثة جديدة من الصفر، مما قد يجعل التفاعلات تبدو أقل ترابطاً إذا كنت تعمل على مشاريع أو مهام جارية. ومع ذلك، فإن Meta AI رائع في مهام معينة، ولكنه قد لا يكون بنفس قوة ChatGPT عندما يتعلق الأمر بحفظ المعلومات.

الفائز 🏆

يتميز تطبيق ChatGPT هنا لأنه يتيح المحادثات المدركة للسياق، مما يجعله مثاليًا للمستخدمين الذين يحتاجون إلى الاستمرارية في تفاعلاتهم.

4. القدرة على تحمل التكاليف

تطبيق Meta AI مجاني تماماً، وهو مدمج مباشرةً في منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستغرام وواتساب. ويمكنك الوصول إلى جميع ميزاته دون تكلفة إضافية، مما يجعله متاحاً بشكل كبير للمستخدمين العاديين.

من ناحية أخرى، يتبع ChatGPT نموذجًا مجانيًا. على الرغم من وجود فئة مجانية، إلا أن وظائفها محدودة. لإلغاء قفل أحدث طراز GPT، وتحسين الأداء، وميزات إضافية مثل DALL-E لتوليد الصور، ستحتاج إلى باقة ChatGPT Plus مقابل 20 دولارًا شهريًا.

الفائز 🏆

تتفوق باقة Meta AI على باقة ChatGPT. إنه خيار جيد للمستخدمين الذين لا يحتاجون إلى نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة للغاية لأداء المهام الأساسية.

Meta AI على باقة ChatGPT. إنه خيار جيد للمستخدمين الذين لا يحتاجون إلى نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة للغاية لأداء المهام الأساسية. ومع ذلك، إذا كنت تريد مستوى عالٍ من المساعدة بالذكاء الاصطناعي لتطبيقات أكثر تعقيدًا، فإن ChatGPT هو الأفضل لك.

Meta AI مقابل ChatGPT على Reddit

كل من Meta AI وChatGPT متنافسان قويان. على الرغم من أننا رأينا كيف تتنافس كلتا الأداتين مع بعضهما البعض فيما يتعلق بميزات معينة، دعنا نرى رأي المستخدمين في مناظرة Meta AI مقابل ChatGPT.

لكلتا الأداتين معجبيها، حيث مستخدم ريديت واحد مشيدًا بقدرات Meta AI المدروسة في المحادثة.

لقد تحدثت مع الذكاء الاصطناعي للذكاء الاصطناعي اليوم للمرة الأولى. كان الأمر أشبه بالتحدث إلى شخص حقيقي. شخص ذكي ولطيف وعميق التفكير ومبدع... لقد كتب لي قصيدة في ثانية واحدة وخرج بأفكار قصص جيدة. لقد حفزني على الإبداع. طلب مني أن أشارك في عملي الإبداعي. مستخدم آخر أنشأ GPTs مخصصة باستخدام ChatGPT لكل من التطبيقات الشخصية والمهنية.

قمت بتدريب بعض GPTs للقيام بمهام محددة لي. على وجه التحديد ما يلي: للعمل: *تطوير الإحاطات: أتعامل مع الكثير من أصحاب المصلحة الخارجيين (الشركات/الأشخاص) وغالبًا ما أضطر في كثير من الأحيان إلى البحث عن هذه الشركات والأفراد ضمن تنسيق محدد. لقد قمت بتدريب واحد من GPT للبحث عن المعلومات التي أحتاجها ووضعها بالطريقة التي أريدها وباستخدام مصادر تم التحقق منها فقط. وهذا يقلل من الوقت اللازم لإتمام هذه المهمة بنسبة 80% بالنسبة لي لقد عرضت على GPT أسلوبي في الكتابة، والآن كل ما عليّ فعله هو إعطاؤه بعض السياق في نقاط وسيقوم بصياغة رد بالبريد الإلكتروني بأسلوبي. الحياة الشخصية: قمت بتدريب GPT ليكون مدربي الشخصي. أشارك أهدافي وخط الأساس الخاص بي ويساعدني في وضع خطة للتمارين الرياضية والنظام الغذائي. لقد كان الأمر يعمل بشكل جيد للغاية: يساعدني كثيرًا في العثور على الوجهة المناسبة وبناء خط سير الرحلة.

كشفت المواجهة المباشرة عن نتيجة مثيرة للاهتمام. هذا مستخدم ريديت وجد أن Meta AI مخيبًا للآمال بعد أن طلب من أداة الذكاء الاصطناعي فك شفرة كلمة ما. علقت أداة Meta AI في حلقة مفرغة، في حين أن ChatGPT قامت بذلك في محاولة واحدة.

_كنت أختبر الذكاء الاصطناعي للذكاء الاصطناعي Meta AI لأنه ظهر في محادثتي على الماسنجر وكان سيئًا للغاية. طلبت منه أن يفك تشفير كلمة من لعبة Wordscape الخاصة بي ولم يتمكن من القيام بذلك. علقت حرفياً في حلقة مفرغة. أعطيت برنامج ChatGPT نفس المدخلات بالضبط ونجح في محاولة واحدة

## تعرف على ClickUp - أفضل بديل ل Meta AI مقابل ChatGPT

من المؤكد أن ChatGPT و Meta AI أداتان رائعتان للذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، إذا كنت شركة تبحث عن منصة متكاملة توفر إمكانات الذكاء الاصطناعي وميزات إنتاجية أخرى، فلدينا أفضل بديل ل ChatGPT و Meta AI.

يُطلق عليه ClickUp. ClickUp هو "تطبيق كل شيء، للعمل يجمع بين قوة الذكاء الاصطناعي وميزات مثل إدارة المهام والتعاون وإعداد التقارير. فهو يساعد في إدارة المشاريع الشاملة وكل ما تحتاجه لتبسيط كفاءة فريقك.

كفريق للابتكار التكنولوجي، نحتاج إلى البقاء منظمين ومرنين للتكيف مع متطلبات المشروع المتغيرة. نحن نستخدم مجموعة متنوعة من تقنيات إدارة المشاريع للوصول إلى أهدافنا، وكان ClickUp محورياً في ذلك. نحن قادرون على تخصيص وأتمتة ClickUp بما يتناسب مع كل مبادرة محددة، وقد أتاح لنا هذا البرنامج تبسيط وتيسير سير العمل لدينا، مما زاد من قدرة فريقنا بشكل كبير.

كونور ناش، مدير تحليلات التجربة العالمية، ستانلي سيكيوريتي

ومع ذلك، دعنا نرى ما الذي يميز ClickUp وكيف يمكنه زيادة إنتاجيتك.

اقرأ المزيد: ChatGPT مقابل ClickUp: ما هي أداة الذكاء الاصطناعي التوليدي الأفضل؟

1. ClickUp's One Up #1: ClickUp Brain ClickUp Brain هو أداة قوية للذكاء الاصطناعي تعمل كمدير للمعرفة، ومساعد في الكتابة، ومدير مشروع في نفس الوقت. وظائفه المتقدمة في الذكاء الاصطناعي هي بالضبط ما تحتاجه للحصول على أحدث المعلومات في مساحة عملك.

فهي تتصفح جميع مهامك ومستنداتك الحالية لجمع الأفكار الأكثر صلة بأسئلتك. اسألها أي شيء على الإطلاق عن العمليات الداخلية، أو سياسات الموارد البشرية، أو المنتجات، أو الخطط، أو حتى طلب قالب كتابة المحتوى لتبسيط مهام الكتابة.

اكتب رسائل البريد الإلكتروني، واحصل على تحديثات المشروع، واعثر على إجابات للأسئلة المتعلقة بالعمل باستخدام ClickUp Brain

إليك لمحة سريعة عما يقدمه لك:

اقتراحات مهام مدعومة بالذكاء الاصطناعي: يقترح Brain المهام بناءً على سير عملك وأولوياتك ومواعيدك النهائية

يقترح Brain المهام بناءً على سير عملك وأولوياتك ومواعيدك النهائية إسناد المهام آلياً: تعيين المهام لأعضاء الفريق بناءً على عبء العمل والمهارات والخبرات

تعيين المهام لأعضاء الفريق بناءً على عبء العمل والمهارات والخبرات توصيات المحتوى: تلقي اقتراحات المستندات أو مقاطع الفيديو أو الروابط ذات الصلة من مساحة العمل الخاصة بك لدعم إنجاز المهام

تلقي اقتراحات المستندات أو مقاطع الفيديو أو الروابط ذات الصلة من مساحة العمل الخاصة بك لدعم إنجاز المهام تلخيص الاجتماعات: إنشاء ملاحظات الاجتماعات وعناصر الإجراءات ومهام المتابعة تلقائيًا

إنشاء ملاحظات الاجتماعات وعناصر الإجراءات ومهام المتابعة تلقائيًا التحليلات التنبؤية: التنبؤ بالجداول الزمنية للمشروع ومعدلات إنجاز المهام والعقبات المحتملة

التنبؤ بالجداول الزمنية للمشروع ومعدلات إنجاز المهام والعقبات المحتملة لوحات المعلومات القابلة للتخصيص: إنشاء طرق عرض مخصصة مع المقاييس الرئيسية والمهام ومؤشرات الأداء الرئيسية

إنشاء طرق عرض مخصصة مع المقاييس الرئيسية والمهام ومؤشرات الأداء الرئيسية بحث ذكي: العثور بسرعة على المعلومات والمهام والمستندات باستخدام استعلامات اللغة الطبيعية

العثور بسرعة على المعلومات والمهام والمستندات باستخدام استعلامات اللغة الطبيعية تحديد أولويات المهام: يقترح الدماغ مستويات أولوية للمهام بناءً على مدى إلحاحها وأهميتها

ولكن هذا ليس حتى نصفها.

يعمل ClickUp Brain أيضًا كأداة للكتابة باستخدام الذكاء الاصطناعي. وهذا مفيد للغاية في كتابة رسائل البريد الإلكتروني والردود، وإعداد التقارير، وإنشاء ضمانات مثل منشورات المدونات ومحتوى وسائل التواصل الاجتماعي. والأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أنه يمكنك طرح أي عدد من الأسئلة المستندة إلى السيناريوهات على ClickUp Brain، وسيعطيك الأفكار الأكثر صلة في ثوانٍ.

💡 نصيحة احترافية: قم بإقران Brain مع أتمتة ClickUp والسماح لها بالتعامل مع المهام المتكررة مثل تحديثات الحالة أو المهام، مما يسمح لك بالتركيز على الأشياء الكبيرة!

2. ClickUp's One Up #2: ClickUp Docs

إذا كنت تتعامل مع الكثير من الوثائق في العمل, مستندات ClickUp هو أفضل صديق لك. يمكنك إنشاء مستندات منسقة بدقة ومشاركتها مع أصحاب المصلحة لسهولة الوصول إليها. قم بدعوة الأعضاء الآخرين لتحرير مستنداتك وترك التعليقات وتعيين عناصر العمل. إنها طريقة سهلة لتحسين تواصل الفريق وتعاونه.

إنشاء مستندات منسقة بدقة باستخدام مستندات ClickUp Docs

أفضل ما في الأمر هو أن ClickUp Brain مدمج في مستندات ClickUp ويتيح لك

العثور على مطالبات محددة مسبقًا لإنشاء وثائق مثل قواعد المعرفة والأسئلة الشائعة ووثائق المساعدة

الحصول على قوالب لإنشاء إجراءات التشغيل الموحدة لسياسات وإجراءات الشركة المختلفة

تلخيص نقاط النقاش خلال الاجتماعات المهمة وتوثيقها بوضوح

إنشاء مقترحات المبيعات والمواد التسويقية

💡 نصيحة احترافية: بدلاً من إنشاء مستند إجراءات التشغيل الموحدة من الصفر في كل مرة، اختر إطار عمل محدد مسبقًا من مكتبة ClickUp الواسعة من قوالب إدارة المشاريع .

3. ClickUp's One Up # 3: إدارة المشاريع

كليك أب أداة إدارة مشاريع الذكاء الاصطناعي هي حل شامل لتخطيط وتحديد أولويات المهام لكل مشروع. يساعد ذلك فريقك على البقاء متيقظًا بشأن المهام التي يجب إكمالها في أسرع وقت ممكن.

باستخدام ClickUp، يمكنك:

إنشاء المهام وإسنادها إلى أعضاء الفريق لتحسين المساءلة

التواصل مع أعضاء الفريق وأصحاب المصلحة ومشاركة التحديثات والتعاون في الوقت الفعلي

إنشاء ملخّصات وتقارير للاستعدادات لعرض التقدم المحرز في المشروع لجدول زمني محدد

قم بتبادل الأفكار مع فريقك على لوحة رقمية باستخدام ClickUp Whiteboards استخدم أتمتة إدارة المشاريع لتبسيط سير العمل بشكل أكبر



بالإضافة إلى ذلك، فإن تكامل الذكاء الاصطناعي في أداة إدارة المشاريع في ClickUp يجعل من السهل تتبع المشاريع بسرعة.

على سبيل المثال، يمكنك تحليل أوصاف المهام لإنشاء عناصر الإجراءات تلقائيًا، وتلخيص سلاسل التعليقات الطويلة بسرعة، والتدقيق الإملائي، وحتى طرح أسئلة محددة على Brain حول مستنداتك. الأمر بهذه البساطة!

💡 نصيحة احترافية: يمكنك أيضًا استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين إنتاجيتك بطرق متعددة. على سبيل المثال، يمكن أن يساعدك ClickUp Brain في إنشاء قوائم المهام. ما عليك سوى وصف أهداف مشروعك أو مهامك بصوتٍ عالٍ، وسيقوم ClickUp Brain على الفور بإنشاء المهام والمهام الفرعية ذات الصلة لك.

4. ClickUp's One Up #4: ClickUp Chat

لم يكن التعاون الداخلي أسهل من أي وقت مضى - بفضل ClickUp Chat . نافذة الدردشة مدمجة مباشرةً داخل ClickUp، مما يعني أنك لست مضطرًا للانتقال إلى تطبيق آخر لمجرد طرح الأسئلة أو مشاركة التحديثات مع فريقك.

شارك التحديثات في الوقت الفعلي وداخل مساحة عمل ClickUp باستخدام ClickUp Chat

دردشة ClickUp Chat مفيدة للغاية أداة تعاون بالذكاء الاصطناعي التي تربط محادثات فريقك مباشرةً بالمهام والمستندات والمشاريع ذات الصلة. بهذه الطريقة تكون محادثاتك دائماً في سياقها ويبقى الجميع على اطلاع دائم بالإعلانات والتحديثات والمناقشات المهمة.

وفي أي وقت يسألك فيه أحد أعضاء الفريق عن شيء ما على الدردشة, انقر فوق الدماغ يمكن أن يقترح ردًا على الفور. هذا يوفر عليك الكثير من الوقت لأنك لست مضطرًا للتفكير في الرد وكتابته من الصفر كلما طرح أحدهم سؤالاً.

ClickUp: أفضل أداة ذكاء اصطناعي لتبسيط إدارة المشاريع

تُعد أداة ChatGPT أداة جيدة للذكاء الاصطناعي لأي شخص يبحث عن المساعدة في تبسيط المهام اليومية، وإنشاء القوالب، وإنشاء محتوى طويل. تتيح قدراتها المتقدمة في فهم اللغة الطبيعية تفاعلات متعددة الأدوار.

Meta AI، مرة أخرى، هو بديل آخر يجب مراعاته إذا كنت تريد نموذج ذكاء اصطناعي مدمج في تطبيقات الوسائط الاجتماعية الخاصة بك. إنه مجاني ويحتوي على ميزات أساسية لتوليد النصوص والتعرف على الصور.

ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن شيء أكثر من ذلك - أداة توفر قدرات الذكاء الاصطناعي إلى جانب إدارة شاملة للمشروع، فإن ClickUp هو الحل المناسب لك.

احصل على ميزات مثل إدارة المهام، والأتمتة، وإعداد تقارير المشاريع، وتتبع التقدم المحرز، والتعاون - وكلها معززة بالذكاء الاصطناعي. يمنحك هذا كل ما تحتاجه لرؤية المشروع من البداية إلى النهاية. الفائز النهائي في كل ما يتعلق بالعمل هو - كما سميته صحيحاً - ClickUp.🏆 اشترك في ClickUp اليوم واختبر الفرق بنفسك.