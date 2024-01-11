كيف يعمل ChatGPT؟ احصل على أقصى استفادة من ChatGPT!

دعونا نرجع بضع خطوات إلى الوراء لنتذكر حقبة ما قبل ChatGPT.

كتابة وترميز كل شيء من الصفر

قضاء ساعات في البحث

صعوبة فهم ورقة بحثية معقدة للغاية في مجلة متخصصة في مواضيع متخصصة

قراءة مستند مكون من 50 صفحة لكتابة ملخص من 10 جمل

بالتأكيد ليس أفضل استخدام للوقت، خاصةً عند التوفيق بين مهام متعددة.

بفضل ChatGPT، سواءً كنت تكتب ملخصاً لوثائق أخرى أو تنشئ منشور مدونة من الصفر - ستحصل على نسخة تشبه البشر في غضون ثوانٍ.

لكن كيف يعمل ChatGPT؟

ما هي التقنية التي يستخدمها؟

سواء كنتَ من عشاق الذكاء الاصطناعي وتحاول التعرّف على نمذجة لغة ChatGPT، أو مطوّر يتطلع إلى الاستفادة من معالجة اللغة الطبيعية، أو مستخدم من رجال الأعمال يبحث عن بديل ChatGPT ، نجيب على جميع استفساراتك في هذه المقالة.

ما هو ChatGPT؟

ChatGPT، المعروف أيضًا باسم محول الدردشة التوليدي المدرب مسبقًا، هو أداة ذكاء اصطناعي التي طورتها OpenAI، وهي شركة أبحاث ذكاء اصطناعي مدعومة من مايكروسوفت.

تم إطلاق ChatGPT في نوفمبر 2022، وهو عبارة عن روبوت دردشة ذكي يتذكر المحادثات السابقة، ويقلد تلك المحادثات، ويولد ردوداً مناسبة وأفكاراً جديدة، ويوضح الأفكار الحالية.

انظر الصورة أدناه للحصول على مثال.

عبر ChatGPT طلبنا من ChatGPT مشاركة ثلاث أفكار لحلقات بودكاست تتعلق بتسويق محتوى SaaS. يقدم أفكارًا للمحتوى إلى جانب خطة تقريبية لهيكلة كل حلقة.

تستخدم ChatGPT نماذج لغة GPT لمساعدتك في الحلول الواقعية وحالات الاستخدام المعقدة مثل:

الرد على سؤال معقد لا تتوافر إجابته بسهولة في محركات البحث، ولا تحتاج إلى تجميع معلومات متناثرة من مواقع إلكترونية متعددة لتجميع هذه البيانات

العصف الذهني معك لتوليد أفكار محتوى حول موضوع معين (كما فعلنا أعلاه)

تلخيص البيانات من مصادر مختلفة (فكر في: المجلات، والمواقع الإلكترونية، والمقالات الإخبارية) لتبسيط عملية البحث الخاصة بك

كتابة المحتوى والنسخ لمقالاتك وصفحاتك المقصودة ومنشوراتك على وسائل التواصل الاجتماعي ورسائل البريد الإلكتروني ونصوص الفيديو

ترجمة التعليمات البرمجية من لغة برمجة إلى أخرى

لدى ChatGPT حالياً نموذجين: ChatGPT 3.5 هو الإصدار التجريبي المتاح مجاناً و ChatGPT 4 هو الإصدار المتميز، والذي يكلف 20 دولاراً شهرياً.

فهم التكنولوجيا الكامنة وراء ChatGPT

أصدرت OpenAI النماذج الثلاثة الأولى من سلسلة GPT، وهي GPT 1 و2 و3، في 2018 و2019 و2020 على التوالي. في حين احتوى GPT 1 على 117 مليون معلمة فقط، كان GPT 3 إصداراً أكثر تقدماً بكثير مع 175 مليار معلمة، قادرة على توفير استجابات على مستوى الإنسان لمختلف المهام.

تم بناء جميع نماذج GPT هذه باستخدام تقنية نموذج اللغة الكبيرة [LLM] والشبكات العصبية.

يتم تدريب LLM على حجم كبير من البيانات مثل أي نظام آخر قائم على الذكاء الاصطناعي [فكر في المساعدين الافتراضيين أليكسا وسيري - اللذان يتعرفان على صوتك ويتذكران عيد ميلادك ويخطرانك بشأن اجتماعاتك ].

يقوم نموذج اللغة الكبيرة بمعالجة جميع بيانات التدريب (المزيد عن التدريب في القسم التالي) من خلال الشبكات العصبية (برنامج كمبيوتر يحاكي بنية الدماغ البشري) والتعلم العميق لجمع البيانات. يستخدم ChatGPT شبكة عصبية متطورة تُعرف باسم المحول والتدريب المسبق.

بنية المحول

تقرأ بنية المحول المعقدة في OpenAI كميات هائلة من النصوص، وتحدد الأنماط المتعلقة بكيفية ترابط النصوص والعبارات، وتتنبأ بالكلمة التالية. تجيد ChatGPT التنبؤ بالنصوص لتوليد استجابات تشبه المعرفة البشرية.

ومع ذلك، بالنسبة لنفس السؤال، تقدم نماذج الذكاء الاصطناعي في ChatGPT إجابات مخصصة متشابهة إلى حد ما ولكنها ليست متطابقة.

هناك بعض العشوائية في التعليمات البرمجية المكتوبة لتمكين قدرات التصحيح التلقائي. وقريباً، ستعطي نماذج LLM منافسة قوية لمحركات التصحيح التلقائي فائقة القوة لأنها تستطيع معالجة كميات هائلة من البيانات بناءً على ملايين استفسارات المستخدمين لمهمة محددة.

التدريب المسبق

ينطوي التدريب المسبق على نهجين: غير خاضع للإشراف، وخاضع للإشراف.

في النهج الخاضع للإشراف، يتم تدريب النموذج العام على تعلم وظائف التعيين لتعيين المدخلات إلى المخرجات مباشرةً. يُستخدم التعلّم الخاضع للإشراف في مهام التصنيف والانحدار وتوصيف التسلسل.

من ناحية أخرى، في نهج التعلّم غير الخاضع للإشراف، يتم تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي على البيانات حيث لا يرتبط أي مخرجات محددة بكل مدخل. بدلاً من ذلك، يتعلم النموذج البنية والأنماط الأساسية في بيانات المدخلات دون مهام محددة.

يستخدم أسلوب التدريب هذا في التجميع واكتشاف الشذوذ وتقليل الأبعاد.

فيما يتعلق بنمذجة اللغة، يتم استخدام التدريب المسبق غير الخاضع للإشراف لتدريب النموذج على فهم بناء الجملة ودلالات اللغة الطبيعية. وبهذه الطريقة، يمكنه توليد نص متماسك وذي معنى في سياق المحادثة.

وبما أنه من المستحيل توقّع جميع الأسئلة التي قد يطرحها المستخدم، فلا يمكن تدريب ChatGPT باستخدام نموذج تعلّم خاضع للإشراف. بدلاً من ذلك، فإنه يستخدم تدريباً مُسبقاً غير خاضع للإشراف لجعل معرفة ChatGPT غير محدودة ممكنة.

في القسم التالي، نغطي في القسم التالي كيفية عمل ChatGPT، وكيف يقوم OpenAI بتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على نمذجة اللغة المقنعة، والتنبؤ بالرمز التالي، ومجموعات البيانات التي يستخدمها OpenAI لتدريب ChatGPT على توليد نص متماسك.

كيف يعمل ChatGPT؟

بشكل أساسي، لا يمكن لـ ChatGPT التفريق بين "الصواب" أو "الخطأ" تبحث ChatGPT عن النص الممكن والمتماسك والأقرب إلى بيانات التدريب والتغذية الراجعة البشرية كلما أدخلت استفسارات المستخدم.

استخدم OpenAI أربع مجموعات بيانات لتدريب ChatGPT:

بيانات الزحف: مجموعة بيانات نصية تم جمعها من الإنترنت. بينما تضمنت بيانات الزحف مليارات من صفحات الويب، قام OpenAI بتصفية مجموعات البيانات هذه وبيانات العرض التوضيحي بشكل أكبر لوضع قائمة مختصرة فقط بصفحات الويب الموثوقة كقاعدة بيانات تدريب ChatGPT

مجموعة بيانات نصية تم جمعها من الإنترنت. بينما تضمنت بيانات الزحف مليارات من صفحات الويب، قام OpenAI بتصفية مجموعات البيانات هذه وبيانات العرض التوضيحي بشكل أكبر لوضع قائمة مختصرة فقط بصفحات الويب الموثوقة كقاعدة بيانات تدريب ChatGPT ويكيبيديا: استُخدمت قاعدة بيانات ويكيبيديا بأكملها لتدريب ChatGPT وضبطها

استُخدمت قاعدة بيانات ويكيبيديا بأكملها لتدريب ChatGPT وضبطها الدردشة الشخصية: تحتوي قاعدة بيانات OpenAI على ملايين من مجموعات بيانات الدردشة

تحتوي قاعدة بيانات OpenAI على ملايين من مجموعات بيانات الدردشة WebText2: زحف OpenAI أيضًا على مجتمعات الإنترنت مثل Reddit والمواقع المرتبطة المذكورة في سلاسل Reddit لبناء قاعدة البيانات هذه التي تسمى WebText2

الآن، دعونا نتعمق في عملية التدريب، والتي تتألف من خطوتين: الترميز وتدريب النموذج من خلال نهج التعلم المعزز.

الترميز

قبل أن تمر بيانات التدريب عبر الشبكات العصبية، هناك عملية أخرى تسمى الترميز، حيث يتم تقسيم أجزاء كبيرة من مجموعات البيانات إلى بيانات صغيرة الحجم أو رموز.

عبر أداة ترميز ChatGPT تساعد عملية الترميز نماذج LLM على تحليل البيانات بشكل أسرع.

تطوير الشبكات العصبية

بمجرد تقسيم الرموز إلى أحرف وتعيينها إلى عدد صحيح، يقوم محول OpenAI بمعالجة مجموعات البيانات هذه إلى نص ذي معنى.

قبل بدء عملية التدريب رسميًا، هناك مرحلة قصيرة تسمى "التدريب المسبق" في هذه المرحلة، تحدد الشبكة العصبية العلاقة بين الرموز وتتنبأ بالكلمات والعبارات المفقودة.

على سبيل المثال، قد تتعلم ChatGPT أنه في اللغة البشرية، تُستخدم كلمة "عِنْد" دائمًا مع كلمة "هم"، وكلمة "عِنْد" تُستخدم دائمًا مع كلمة "هو" و"هي" يقوم ChatGPT بتسجيل هذه المعلمات وتخزينها لجعل التنبؤات أكثر ملاءمة في السيناريوهات المستقبلية.

في المرحلة النهائية، استخدم OpenAI نهج التعلّم المعزز من الملاحظات البشرية (RLHF) في التعلّم الآلي لتدريب هذين النموذجين.

عبر ChatGPT يحتوي نموذج التعلم المعزز من التغذية الراجعة البشرية على ثلاث خطوات متميزة:

هل تبدو الصورة أعلاه تقنية؟ دعنا نفصلها لك بتفسيرات أبسط لنماذج التعلم الآلي.

الخطوة 1: تدريب نموذج اللغة الكبيرة باستخدام العديد من مجموعات بيانات المحادثات البشرية. يساعد هذا التدريب القائم على التعلّم المعزز نماذج ChatGPT على توليد استجابات شبيهة بالبشر بناءً على قاعدة معرفية وأنماط البيانات الموجودة.

الخطوة 2: تعيين مدرب بشري لمقارنة البيانات. يقارن هذا الشخص استجابات GPT مع استجابات البشر ويصنفها من الأفضل إلى الأسوأ لفهم القراءة. يستخدم OpenAI لاحقًا بيانات ردود الفعل البشرية هذه لتدريب نموذج المكافأة.

الخطوة 3: إعادة تدريب نماذج المكافآت لضبط استجاباتها باستخدام سياسة التحسين الأمثل للسياسة التقريبية (PPO)، وهي خوارزمية لتدريب الحواسيب على اتخاذ القرارات المعقدة من خلال الاستفادة من الملاحظات البشرية.

مزايا ومساوئ ChatGPT

_"في حياتي، شاهدت عرضين تكنولوجيين أدهشاني باعتبارهما ثوريين. كانت المرة الأولى في عام 1980 عندما تعرفت على واجهة المستخدم الرسومية. أما المفاجأة الكبرى الثانية فكانت في العام الماضي. لقد طرحنا سؤالاً غير علمي على ChatGPT: "ماذا تقول لأب لديه طفل مريض"؟ وقد كتب إجابة مدروسة ربما كانت أفضل مما كان سيقدمه معظمنا في الغرفة. كانت التجربة بأكملها مذهلة. كنت أعرف أنني رأيت للتو أهم تقدم في التكنولوجيا منذ واجهة المستخدم الرسومية. وقد ألهمني ذلك للتفكير في كل الأشياء التي يمكن أن يحققها الذكاء الاصطناعي في السنوات الخمس إلى العشر القادمة." -كتب بيل جيتس عن ChatGPT في ملاحظات جيتس .

ChatGPT هو التطبيق الأسرع نموًا على الإطلاق. فبينما استغرق إنستغرام أكثر من عامين للوصول إلى 100 مليون مستخدم، حقق ChatGPT ذلك في غضون شهران .

إليك كيف تجعل نماذج لغة ChatGPT حياتك أكثر بساطة.

مزايا

يوفر الوقت

هل ينقصك الإبداع؟ ستكون ChatGPT شريكك في العصف الذهني.

لنفترض أنك مندوب مبيعات ترسل بريداً إلكترونياً للعملاء المحتملين حول ميزات المنتج الجديد. بدون ChatGPT، سيكون عليك إجراء عملية كتابة البريد الإلكتروني بالكامل يدوياً. كنت ستكتب البريد الإلكتروني، ثم تطلب من فريق التسويق نسخة معدّلة. وهذا يستغرق وقتاً وجهداً وموارد.

مع ChatGPT، يمكنك أتمتة المهام مثل كتابة رسائل البريد الإلكتروني إلى زيادة إنتاجيتك دون الاعتماد على الأقسام الأخرى للحصول على المساعدة.

كل ما عليك القيام به هو أن تطلب من ChatGPT إنشاء تسلسل بريد إلكتروني يمكن تهيئته بشكل نموذجي إضافي. يمكنك تعديل الهيكل الأساسي ومخرجات النموذج لمهام محددة بناءً على متطلباتك.

هناك العديد من قوالب موجهات الذكاء الاصطناعي المجانية متاحة لتتناسب مع حالة استخدامك.

قم بإنشاء حملات مجزأة بسهولة، وجمع الرؤى والبيانات لتحديد أنواع العملاء، وإنشاء أفكار للمحتوى والعروض الترويجية لزيادة المشاركة والتحويلات باستخدام قالب موجهات الدردشة GPT للتسويق من ClickUp

بالإضافة إلى ذلك، يتيح ChatGPT للمستخدمين التفاعل مع مساعد الذكاء الاصطناعي بفضل إمكانات التعرّف على الكلام المدمجة.

ChatGPT متاح لعمليات التكامل

مع تطبيقات مثل Zapier، يمكنك توصيل ChatGPT بجميع أدواتك المفضلة مثل Microsoft Excel، وDiskord، وFacebook Messenger، وClickUp، وSlack، وNotion، وMicrosoft Teams.

يجب على مديري المشاريع، والوكالات، والمطورين، ومحترفي الأعمال التجارية دمج ChatGPT مع مساحة العمل الخاصة بهم لأتمتة الأنشطة الروتينية من أجل العمل بشكل أسرع وتطوير مهام سير عمل مخصصة دون التبديل بين التطبيقات.

يستمر في التطور يومياً

يتم تدريب ChatGPT ببيانات جديدة أثناء حديثنا ويتطور يومياً. أفضل ما في الأمر هو أنك كمستخدم، ستحصل أيضاً على فرصة للمساهمة في رحلة تطوير ChatGPT.

في كل مرة تشارك فيها ChatGPT رداً على سؤالك، هناك خيارات للتصويت الإيجابي أو السلبي. هذه هي طريقتك في تقديم تعليقات بشرية لـ ChatGPT على أدائها وضبطها بحيث تتحسن قدرات نموذج GPT أكثر.

ومع ذلك، لا يزال أمام نماذج اللغات الكبيرة مثل ChatGPT طريق طويل لتقطعه.

قبل أن تعتمد كثيراً على هذه الأداة، لاحظ بعض محدوديتها.

عيوبها

الردود لا تتطابق دائمًا مع هدف البحث

يقوم ChatGPT بقراءة أسئلتك ويُنشئ إجابات أقرب إلى بيانات التدريب الخاصة به. على عكس محرك البحث الذي يركّز على نية المستخدم، غالباً ما تفشل معالجة اللغة الطبيعية في مطابقة نية البحث في المقام الأول لأنها لا تملك معلومات عنك أو مهنتك أو عمرك أو موقعك أو غيرها من الخصائص الديموغرافية.

نتيجةً لذلك، غالباً ما يبدو المحتوى الذي يتم إنشاؤه باستخدام ChatGPT سطحياً. تأكد من إجراء فحص للجودة وتعديل النسخة التي تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي لتتناسب مع هدفك.

قدرات محدودة

يتيح ChatGPT 3.5، الذي تم إطلاقه في نوفمبر 2022، إمكانية الوصول إلى المعلومات والأحداث حتى يناير 2022. سيظل عليك الاعتماد على محركات البحث للحصول على استعلامات أحدث.

مخاوف أخلاقية لا يمكن تجنبها

يتحيز ChatGPT لبيانات التدريب ويفشل في التعبير عن الأحداث والمعلومات بحيادية. لهذا السبب لا يمكنك الاعتماد على مخرجات نموذج ChatGPT بالكامل.

وقد حظرت العديد من المؤسسات التعليمية على الطلاب استخدام هذه الأداة لأنها قد تؤثر على تجربتهم التعليمية.

ومن المخاوف الخطيرة الأخرى هي المشاكل الأمنية لاستخدام نموذج لغة ChatGPT لتوليد الاستجابات. فقد حظرت العديد من الصناعات عالية الأمان، مثل الأمن الحكومي وتصنيع المعدات العسكرية، استخدام ChatGPT لأنها لا تريد إضافة بيانات حساسة حول أعمالها الداخلية إلى نماذج اللغة الكبيرة.

وبالمثل، إذا كنت تستخدم ChatGPT لإدارة خدمة العملاء أو الموظفين، فإن إمكانية تقديم معلومات غير دقيقة ومتحيزة تبقى قائمة.

الاستخدامات الشائعة لـ ChatGPT

يمكن أن يكون ChatGPT مساعدك الرقمي الأكثر كفاءة أو أسوأ كابوس لك - اعتماداً على كيفية استخدامك لهذه الأداة.

فيما يلي بعض حالات استخدام ChatGPT لمساعدتك في تحقيق أقصى استفادة منها.

إدارة المشاريع

قم بإنشاء وثائق المشروع مثل خرائط طريق المشروع، وإجراءات التشغيل الموحدة، ونطاق المشروع، وخطط عبء العمل، وخطط تخصيص الموارد والميزانية باستخدام ChatGPT في غضون ثوانٍ

شارك ملاحظات الاجتماعات الأولية مع ChatGPT4 وحوّلها إلى مذكرات اجتماعات أولية مثل المحترفين

يوفر ChatGPT الدعم في اتخاذ القرارات لمديري المشاريع من خلال مشاركة وجهات نظر مختلفة للحكم على الموقف

وكالات التسويق

يساعد كتّاب المحتوى مع أدوات كتابة الإعلانات لعملية البحث وإنشاء موجز المقالات

تحسين أجزاء المحتوى لمحركات البحث باستخدام أفضل ممارسات تحسين محركات البحث

إنشاء أسئلة ونماذج استبيان العملاء لقياس رضا المستخدمين

المطورون

إنشاء كود برمجي لتطبيق من البداية أو التحقق من جملة الإدخال أثناء الترميز

تحسين الكود الحالي لـ تحسين الأداء تصحيح الأخطاء وإصلاحها بكفاءة وبسرعة وسهولة



بدائل ChatGPT

دعونا نلقي نظرة على أحد أفضل بدائل ChatGPT- ClickUp AI وما يميزه عن الذكاء الاصطناعي الآخر مساعد الكتابة s.

قم بتحويل كتابتك لتكون واضحة وموجزة وجذابة باستخدام ClickUp AI

على عكس استجابات ChatGPT العامة، فإن مساعد ClickUp المدعوم بالذكاء الاصطناعي مُصمَّم خصيصاً لتلبية احتياجات عملك.

مساعد الكتابة الاحترافي

يساعدك مساعد الكتابة الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي في ClickUp على إنشاء محتوى ونسخ واضحة وجيدة التنسيق. يساعدك مساعد الكتابة المدمج الذي يركز على الذكاء الاصطناعي في ClickUp على:

إنشاء مدوّنات عالية الجودة باستخدام مدخلات محددة مثل الموضوع والكلمات الرئيسية والكلمات الجديدة ذات الصلة بجمهورك ونبرة علامتك التجارية ومستوى الإبداع

يعمل محرر النسخ على رفع مستوى كتابتك من خلال إجراء التدقيقات النحوية والإملائية، وتقصير الجمل الطويلة، واكتشاف التكرار. يجعل المحتوى الخاص بك موجزًا وجذابًا

ينشئ ClickUp محتوى منسقًا ومحسّنًا بشكل مثالي، حتى لا تضطر إلى قضاء وقت إضافي في إضافة H1 وH2 وH3 والجداول والكلمات الرئيسية

استخدم ClickUp AI لتلخيص صفحات الويكي الخاصة بك أو ترجمتها إلى لغات مختلفة حتى يسهل قراءتها

أضف القليل من الإبداع (أو الكثير منه!)

إليك كيف تضيف ClickUp لمسة إبداعية إلى استراتيجية المحتوى الخاصة بك من خلال كونها شريكك في العصف الذهني:

أجب عن استفسارات مستخدم ClickUp لإنشاء استراتيجية حملة مخصصة لمبادرتك التسويقية التالية

كتابة شعارات تسويقية واضحة وقابلة للنقر، وتوليد أفكار لأسماء الحملات واختيار الأنسب منها

توليد أسئلة بديهية لاستطلاعك التسويقي التالي لاستخلاص عمق احتياجات جمهورك

وفر الوقت واعمل بشكل أسرع

ClickUp القائم على الذكاء الاصطناعي أداة إدارة المشاريع تكمل المهام التي تستغرق 30 دقيقة في غضون ثوانٍ. إليك الطريقة:

إنشاء ملاحظات وملخصات الاجتماعات, متتبعات المهام ، وتحديثات من المحتوى الخام، وأجزاء كبيرة من المحتوى، والملفات الصوتية، ونصوص الفيديو في غضون ثوانٍ

إنشاء عناصر إجراءات لمشروع ما استنادًا إلى ملخصات المشروع وملاحظات الاجتماعات، وتقسيم هذه الإجراءات إلى مهام ومهام فرعية، وتعيينها إلى أعضاء الفريق المعنيين لتسهيل التعاون داخل أداة إدارة المشروع

هل ما زلت تتساءل عن سبب تفضيل ClickUp على ChatGPT؟ راجع التفاصيل أدناه:

الميزات ClickUp ChatGPT 3.5 و 4 تحسين الكتابة ✅ ملخص المحتوى ✅ التعاون مع أعضاء الفريق ✅ ملخصات المشروع ✅ ✅ توليد المهام والمهام الفرعية ✅ إمكانية الوصول من أجهزة متعددة ✅

هل أنت مستعد لاستخدام بديل ChatGPT؟

بالنسبة للمستخدمين الذين يتطلعون إلى دمج إمكانيات إدارة المشاريع مع ChatGPT لزيادة الإنتاجية، فإن ClickUp AI هو الخيار الأفضل.

أفضل مزايا ClickUp للمحترفين وأصحاب الأعمال المشغولين هي

استخدم ClickUp AI والمستندات لتحويل صفحة فارغة إلى مسودة تحتوي على محتوى قيّم ورؤى مع الأتمتة

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يستخرج الذكاء الاصطناعي ClickUp تلقائياً المهام التي يحتاج فريقك إلى إكمالها دون القيام بها يدوياً

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