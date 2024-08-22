10 أمثلة مذهلة للفن المولّد بالذكاء الاصطناعي

في أوائل سبعينيات القرن العشرين، بدأ الفنان هارولد كوهين في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي الفنية في جامعة كاليفورنيا في سان دييغو. ومنذ ذلك الحين، ابتكر باحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وستانفورد وجامعات أخرى في جميع أنحاء العالم الفن باستخدام الذكاء الاصطناعي. في الأساس، لدينا أمثلة فنية باستخدام الذكاء الاصطناعي منذ أكثر من نصف قرن.

فن الذكاء الاصطناعي لهارولد كوهين من 1977-1978 (المصدر: متحف ويتني للفن الأمريكي )

الفرق الأكبر بين تلك القطع الفنية المبكرة وفن الذكاء الاصطناعي اليوم هو قدرة أي شخص - أنا وأنت وكل شخص لديه اتصال بالإنترنت يعمل - على ابتكارها.

على مدى العقد الماضي، تطور فن الذكاء الاصطناعي بشكل كبير، مما أتاح لنا إمكانيات لم نشهدها من قبل. في هذه المقالة، نختار بعض الأمثلة الشائعة لفن الذكاء الاصطناعي لإعطائك فكرة عما يمكنك فعله باستخدام GenAI.

فهم عملية إنشاء فن الذكاء الاصطناعي

يشير فن الذكاء الاصطناعي إلى أي قطعة فنية مرئية تم إنشاؤها أو تحسينها بمساعدة الذكاء الاصطناعي التوليدي. عادةً ما تقوم بإدخال وصف نصي لفكرتك، ويقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء الصورة.

سواءً كنت تستخدم الذكاء الاصطناعي في Canva لإزالة الخلفية في صورتك أو Midjourney لإضفاء الحيوية على فكرتك، فأنت تنشئ فن الذكاء الاصطناعي.

حالات استخدام فن الذكاء الاصطناعي

هل تحتاج إلى صورة رسمية لملفك الشخصي على LinkedIn؟ لا تقلق. يمكن للصورة الشخصية التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي أن تضيف بدلة وربطة عنق إلى صورة شخصية التقطتها للتو. هل تبحث عن قطعة فنية لغرفة المعيشة الخاصة بك، ولكن ليس لديك ميزانية؟ ما عليك سوى إنشاء لوحة من إنشاء الذكاء الاصطناعي.

في جميع المجالات، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يفعل الكثير. كتقنية ناشئة، تنتشر أمثلة فن الذكاء الاصطناعي في حالات الاستخدام مثل:

التسويق : اللافتات الرقمية والمرئيات ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي بناءً على إرشادات محددة للعلامة التجارية

: اللافتات الرقمية والمرئيات ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي بناءً على إرشادات محددة للعلامة التجارية النماذج الأولية : خاصة في التصميم المعماري أو تصميم الأزياء لإنشاء نماذج أولية قد يكون إنتاجها مكلفًا أو يستغرق وقتًا طويلاً

: خاصة في التصميم المعماري أو تصميم الأزياء لإنشاء نماذج أولية قد يكون إنتاجها مكلفًا أو يستغرق وقتًا طويلاً تحسين الصور : إنشاء عناصر إضافية للصور الموجودة، مثل إضافة سترة رسمية أو سيارة فاخرة إلى صورة

: إنشاء عناصر إضافية للصور الموجودة، مثل إضافة سترة رسمية أو سيارة فاخرة إلى صورة مقياس: مضاعفة الصور مع إجراء تغييرات بسيطة، مثل الحجم أو جزء من الصورة أو نص بداخلها. A أداة الذكاء الاصطناعي لوسائل التواصل الاجتماعي التي يمكنها القيام بذلك هي نعمة لفرق التسويق

مكافأة: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في تصميمات الجرافيك

أدوات الذكاء الاصطناعي الفنية

تختلف الأداة التي يستخدمها كل شخص حسب حاجته وتعقيد حالة استخدامه، وتختلف الأداة التي يستخدمها بشكل كبير. فيما يلي بعض الأدوات المتاحة بشكل شائع مولدات فنون الذكاء الاصطناعي التي يمكنك تجربتها لإنشاء أعمال فنية مولدة بالذكاء الاصطناعي.

OpenAI's DALL-E

يُعرف DALL-E بأنه أول مولد صور للذكاء الاصطناعي السائد، ولا يزال DALL-E يحظى بشعبية واسعة النطاق. تميل الصور التي تم إنشاؤها بواسطة أحدث إصدار، DALL-E 3، إلى أن تكون واقعية للغاية وذات جودة عالية.

إيماجن جوجل 2

يسمح لك الآن برنامج Gemini من Google، المعروف سابقًا باسم Bard، بإنشاء الصور مباشرةً من خلال واجهته. تتمثل أكبر مزايا Gemini في واجهة المستخدم النظيفة والبسيطة التي تشبه واجهة بحث Google وحقيقة أنه مجاني!

متوسط الرحلة

من المعروف أن Midjourney هو أحد أكثر المولدات الفنية استقرارًا، حيث ينتج مخرجات عالية الجودة للغاية والتي انتقلت إلى الفوز بجوائز أيضًا. أكبر شكوى حول Midjourney هو أنه ليس سهل الاستخدام ولا يمكن الوصول إليه إلا عبر Discord.

إذا كنت على استعداد للقفز على هذا الطوق الإضافي لاستخدام الأداة، إليك بعض أمثلة على موجهات منتصف الرحلة لتبدأ بها.

أدوبي فايرفلاي

كامتداد طبيعي لمجموعة منتجاتها الإبداعية، أطلقت Adobe مؤخرًا Firefly، وهو برنامج أداة ذكاء اصطناعي للمصممين . بالإضافة إلى إنشاء صور مرئية استجابةً للمطالبات، تقبل Firefly أيضًا الصور المرجعية. هذا يعني أنه يمكنك تزويد الأداة برسم تخطيطي أو قطعة فنية، وتطلب من Firefly إنشاء مخرجات مماثلة. وها نحن ذا!

مصمم مايكروسوفت

على عكس الأدوات المذكورة أعلاه، والتي تستخدم نماذجها الخاصة، يستخدم مصمم مايكروسوفت DALL-E. وهو يوفر بديلاً بسيطاً وسهل الاستخدام ومناسباً للمبتدئين ومجانيًا لـ ChatGPT Plus، مما يجعله جذاباً للغاية للهواة والمتحمسين على حد سواء.

وعلاوةً على ذلك، وكجزء من مجموعة منتجات Copilot، فهو أيضًا إضافة رائعة إلى أدوات إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي .

كانفا

كانفا ماجيك ميديا يدمج صور الذكاء الاصطناعي في سير العمل الإبداعي

مع Canva's Canva برنامج التعاون في التصميم مدعوم من الذكاء الاصطناعي، يمكنك إنشاء صور من النص، وتغيير الأنماط، وتغيير الحجم، وتنظيف الصور، وإزالة الخلفيات، والمزيد! يمكنك أيضًا دمج أحدث اتجاهات التصميم الجرافيكي في عملك دون عناء.

على عكس الأدوات المملوكة، يدمج منشئ الصور بالذكاء الاصطناعي في Canva عددًا من النماذج، مثل Magic Media وDall-E وImagen، لتقديم إمكانات إنشاء الأعمال الفنية داخل منصته مباشرةً. وهذا يخلق ميزة كبيرة لأولئك الذين يرغبون في تجربة نماذج متعددة قبل إكمال مهمتهم.

على الرغم من إمكانياته التي لا حصر لها، يختلف فن الذكاء الاصطناعي عن الفن التقليدي. وهذا يمثل تحديات فريدة من نوعها.

الفن التقليدي مقابل فن الذكاء الاصطناعي

يتضمن الفن التقليدي إنشاء الأعمال الفنية المرئية، عادةً يدويًا أو رقميًا، باستخدام أدوات التصميم. مع الذكاء الاصطناعي، تقوم الأداة بالإبداع، ويقوم المستخدم بالإدخال فقط.

بعض الاختلافات الرئيسية الأخرى هي:

المهارة: يتم إنشاء الفن التقليدي بواسطة مصممين لديهم مستوى معين من المهارة في هذا المجال. لا يتطلب إنشاء فن الذكاء الاصطناعي مهارات في التصميم ولكنك تحتاج إلى بعض المهارة في المطالبة.

يجادل المتحمسون لفن الذكاء الاصطناعي بأن الخيال في المستقبل سيكون مهارة أكثر قيمة من التصميم (بالمعنى التقليدي).

الإدخال: يتطلب الفن التقليدي من المستخدم بناء الصورة باستخدام عناصر التصميم المختلفة. في كثير من الأحيان، يضيف المصممون الأشكال والألوان والأيقونات والصور الفوتوغرافية بدقة لإنشاء مخرجات متماسكة.

يمكن إنشاء فن الذكاء الاصطناعي عن طريق كتابة ما تحتاج إليه. على سبيل المثال، إذا كتبت "قطة تقرأ كتابًا وترتدي نظارة قراءة وتجلس في مكتبة عتيقة المظهر" في مصمم Microsoft، فإليك الناتج المحتمل الذي ستحصل عليه.

مثال فني للذكاء الاصطناعي تم إنشاؤه باستخدام مصمم مايكروسوفت الوقت: الفن التقليدي دقيق ويستغرق وقتاً طويلاً. فن الذكاء الاصطناعي سريع - استغرق إنشاء الصورة أعلاه 10 ثوانٍ.

التكرار: يستغرق الفن التقليدي وقتًا ومهارة في التكرار. قد تحتاج أي إضافة إلى الموجز الأولي إلى جهد كبير. يمكن لفن الذكاء الاصطناعي التكرار بسرعة كبيرة. بإضافة "اجعل القطة بيضاء. وأضف قلم حبر." إلى الموجز الفني للذكاء الاصطناعي أعلاه، حصلت على الصور أدناه على الفور.

المتغيرات الفنية للذكاء الاصطناعي التي تم إنشاؤها باستخدام Microsoft Designer

يوضح المثال أعلاه كيف يمكنك تخيل شيء ما وإنشاء صورة مرئية له على الفور. الأمر بهذه البساطة!

دعنا نلقي نظرة على بعض أكثر فنون الذكاء الاصطناعي شهرة وإثارة للعقل لفهم الإمكانيات الحقيقية التي تتاح أمامنا.

فن الذكاء الاصطناعي في أمثلة من العالم الحقيقي

أي فن تم إنشاؤه باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي مثل DALL-E، أو Midjourney، أو Adobe Firefly، أو Craiyon، أو Runway هو فن الذكاء الاصطناعي. إليك ما قام به أوائل رواد فن الذكاء الاصطناعي حتى الآن.

1. صورة إدموند دي بيلامي

إدموند دي بيلامي (المصدر: ويكيميديا كومنز )

في عام 2018، استخدم أعضاء مجموعة "باريسان أوبيفي" الباريسية الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء صورة شخصية إدموند دي بيلامي، وهي شخصية خيالية ابتكروها. استخدموا خوارزمية مفتوحة المصدر ودربوها على 15,000 صورة شخصية من القرن الرابع عشر إلى القرن التاسع عشر.

اكتسب هذا العمل الفني سمعة سيئة عندما أصبح أول عمل فني تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي يُعرض في مزاد علني في دار كريستيز بنيويورك. وبيعت اللوحة بمبلغ 432,500 دولار في ذلك المزاد.

2. ديب دريم من جوجل

صورة تم إنشاؤها باستخدام DeepDream (المصدر: ويكيميديا كومنز )

ديب دريم هو شكل من أشكال فن الذكاء الاصطناعي الذي يستخدم خوارزمية الباريدوليا لخلق نسخة مخدرة شبيهة بالأحلام من الصور الموجودة. وقد استخدم الباحثون منذ ذلك الحين DeepDream جنبًا إلى جنب مع بيئات الواقع الافتراضي لإجراء تجارب في علم النفس المعرفي وأبحاث الدماغ.

3. الواقع الاصطناعي لرفق أنادول

الواقع الاصطناعي: المرجان من تصميم رفيق أناضول (المصدر: refikanadol.com )

بتكليف من المنتدى الاقتصادي العالمي، يجمع فن الذكاء الاصطناعي هذا الذي صممه رفيق أنادول بين مجموعات بيانات ضخمة من صور الشعاب المرجانية لزيادة الوعي بتغير المناخ. إنه مشروع متعدد التخصصات يجمع بين تصور البيانات والتعلم الآلي والطباعة ثلاثية الأبعاد.

4. الكائنات الهجينة لصوفيا كريسبو

حديقة الحيوانات العصبية من تصميم صوفيا كريسبو (المصدر: neuralzoo.com )

تأخذ الفنانة الأرجنتينية صوفيا كريسبو بيانات من العالم الطبيعي وتبتكر أشكال حياة تخيلية. في مشروع "حديقة الحيوانات العصبية"، تأخذ صوفيا صوراً من العالم الطبيعي وتعيد ترتيبها لخلق صور مذهلة للطبيعة المتخيلة، تعكس الطريقة التي يعمل بها الإبداع البشري. وهي تستخدم هذا الشكل للتساؤل عن تأثير الذكاء الاصطناعي على الفن والإبداع، وتثير أسئلة رئيسية حول مستقبله.

5. حملة بي إم دبليو الفنية الرقمية

سيارات BMW الفنية (المصدر: bmw.com )

لا يقتصر الفن على المتاحف والعروض التوضيحية فقط. وكذلك فن الذكاء الاصطناعي. فقد استخدمت العديد من الشركات فن الذكاء الاصطناعي بطرق مختلفة. إحدى الحملات التي أذهلت العقول في الماضي القريب هي سيارات BMW الفنية.

كجزء من برامجها لرعاية الفنون والثقافة، تعاونت BMW مع التقني المبدع ناثان شيبلي وجامع الأعمال الفنية غاري يه لتدريب الذكاء الاصطناعي على 900 عام من تاريخ الفن وابتكار 50 عملاً فنياً جديداً. ثم قاما بعد ذلك بتخطيط هذه الأعمال على نسخة افتراضية من الفئة 8 غران كوبيه.

6. ملصقات فريدة من نوتيلا

ملصقات المنتجات التي أنشأها الذكاء الاصطناعي من نوتيلا (المصدر: أوجلفي إيطاليا )

يعد وضع الملصقات على المنتجات من أكثر المهام الدنيوية في خط التصنيع. تتم طباعة ملصق واحد مصمم مسبقًا ولصقه على جميع المنتجات للحفاظ على الاتساق والعلامة التجارية. استخدمت نوتيلا فن الذكاء الاصطناعي لتغيير ذلك.

فقد ابتكرت نوتيلا سبعة ملايين ملصق عبوة فريدة من نوعها للسوق الإيطالية. وقد أثار هذا الأمر الفضول وزيادة الطلب. كما كان العديد من عشاق نوتيلا متحمسين لامتلاك برطمان فريد من نوعه وفريد من نوعه.

7. لا يمكن انتظار فصل الشتاء في مدينة نيويورك

فن الذكاء الاصطناعي القائم على البكسل من قبل مستخدم Reddit (المصدر: بليكي بلوب )

هناك مئات الآلاف، إن لم يكن الملايين، من الصور الفوتوغرافية التي تحاول التقاط شعور الشتاء في مدينة نيويورك. فهي رومانسية في الأفلام والموسيقى والتلفزيون وغيرها. ومع ذلك، وجد مستخدم Reddit هذا طريقة بسيطة ومميزة في الوقت نفسه لتمثيل مشهد شتاء التفاحة الكبيرة الكلاسيكي باستخدام الذكاء الاصطناعي.

تخلق الطبقات والعمق والتفاصيل الصغيرة (بما في ذلك رقاقات الثلج المتساقطة) تأثيراً مذهلاً في صورة شائعة إلى حد ما. قام المستخدم بتطبيق معالجة بصرية قديمة على غرار ألعاب الفيديو لجعل الفن الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي يبدو كلاسيكياً وعصرياً للغاية.

8. حيوانات في بدلات الفضاء

الحيوانات في بدلات الفضاء من قبل مستخدم ريديت (المصدر:

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)

إذا كنت قد تساءلت يوماً ما عن كيفية تجهيز رفيقك القطط المحبوب للسفر إلى الفضاء، فيمكن للفن المولّد بالذكاء الاصطناعي أن يريك كيف يمكن أن يكون رفيقك القطط المحبوب مجهزاً للسفر إلى الفضاء.

تُظهر لك هذه الصورة الواقعية للغاية، وصولاً إلى فراء القط وشواربه، كيف يمكن لمولدات فن الذكاء الاصطناعي، مثل Bing's Image Creator، في هذه الحالة، تحويل صور أحلام اليقظة الخاملة إلى فن واقعي.

9. روبوتات ما بعد نهاية العالم

روبوتات ما بعد نهاية العالم (المصدر: عرض منتصف الرحلة )

يتخيل أحد مستخدمي Midjourney عالم ما بعد نهاية العالم مع روبوت صدئ يتفاعل مع الزهور في مشهد حضري قذر. يفسر النموذج مطالبات الذكاء الاصطناعي الفنية على وجه التحديد، إضافة غيوم صفراء، وجدار مغطى بالكتابات على الجدران، إلخ.

تُعد قدرة الذكاء الاصطناعي على تطوير مثل هذه الأعمال الفنية المصممة بدقة في الذكاء الاصطناعي تغييراً جذرياً في مجال النماذج الأولية. تخيل أن يكون كاتب سيناريو طموح في هوليوود قادرًا على إنشاء لوحات مزاجية ولوحات قصص مصورة خاصة به من أجل عرض أكثر فعالية!

10. الاعتمادات الافتتاحية للغزو السري

صورة من الاعتمادات الافتتاحية لفيلم الغزو السري (المصدر: الحافة )

وبالحديث عن هوليوود، استخدم منتجو مسلسل Marvel's Secret Invasion الذكاء الاصطناعي لإنشاء تتر البداية. إنه أمر مثير للاهتمام بشكل خاص لأن المنتج المنفذ قال إنهم اتخذوا خيارًا متعمدًا لاستخدام الذكاء الاصطناعي لأنه "يتماشى مع موضوع المسلسل"، أي سكان سكرول متحولون.

ومع ذلك، فتحت حالة الاستخدام هذه صندوق باندورا من الأسئلة في عالم الفن حول بيانات التدريب وحقوق الفنانين ومخاطر الذكاء الاصطناعي والإبداع الأخلاقي.

مستقبل الفن المولود بالذكاء الاصطناعي

توضح الأمثلة المذكورة أعلاه لفن الذكاء الاصطناعي أمرين: الإمكانيات اللانهائية لفن الذكاء الاصطناعي والتأثير الحقيقي الذي يمكن أن يحدثه على مستقبل حياة البشر.

وفي حين أنه يمكنك استخدام أي أداة وإطلاق إمكانيات هائلة، إلا أن تأثير فن الذكاء الاصطناعي يخضع لنقاش جاد. بعض المسائل الرئيسية المطروحة للنقاش هي

القدرات: كوسيلة مساعدة إبداعية، يعد الذكاء الاصطناعي أقوى من أي أداة استخدمها الفنانون حتى الآن. فهو لا يتيح الإبداع السريع فحسب، بل يتيح أيضاً التكرارات والتحسينات بسرعة كبيرة. ومع تطور النماذج، نتوقع أن يتحسن هذا الأمر بشكل كبير.

البيانات: أحد الجوانب الأساسية لفن الذكاء الاصطناعي هو البيانات المستخدمة لتدريب النماذج. لا يفصح العديد من مولدي فنون الذكاء الاصطناعي عن بيانات التدريب الخاصة بهم، مما يجعل الأمر منحدرًا زلقًا عندما يتعلق الأمر بانتهاكات حقوق النشر وحقوق الفنانين التقليديين الذين قاموا ببناء هذه الأنماط.

على سبيل المثال، كانت وظيفة صوت ChatGPT الخاصة بالذكاء الاصطناعي المفتوح مشابهة بما فيه الكفاية لصوت الممثلة سكارليت جوهانسون لدرجة أنها أدت إلى عواقب قانونية .

أخلاقيات الذكاء الاصطناعي: إن الاستخدام الأخلاقي لمثل هذه البيانات معقد أيضًا، خاصةً بالنسبة للفنانين الذين قد لا يكونون على دراية تكنولوجية كافية لفهم أسس هذا الاستخدام.

على سبيل المثال، قال المخرج والمنتج المنفذ لفيلم "الغزو السري"، علي سليم، إنه لا يفهم حقًا كيف يعمل الذكاء الاصطناعي ولكنه مفتون بما يمكن أن يخلقه. من الواضح أن هناك الكثير مما يجب تعلمه وتقييمه، سواء من قبل الفنانين أو من قبل الأشخاص الذين يقومون ببناء مولدات فنون الذكاء الاصطناعي.

حقوق النشر: A حكمت محكمة أمريكية العام الماضي أن الصور التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي دون أي مدخلات بشرية لا يمكن أن تكون محمية بحقوق الطبع والنشر بموجب القانون الأمريكي. من دون معرفة واضحة ببيانات التدريب - وهو جزء لا يتجزأ من معنى "المدخلات" - هناك عدم توافق في الآراء حول ما يشكل ملكية فكرية.

ومع ذلك، هذه هي مشاكل التسنين الشائعة التي تواجه أي تقنية جديدة. وللتوصل إلى حل يناسب الجميع، سيحتاج المجتمع الفني والخبراء القانونيون والتقنيون إلى الجلوس معًا والتوصل إلى التفاصيل.

خلاصة القول هي أن التعاون المثمر والعادل بين البشر وخوارزميات الذكاء الاصطناعي يفيد الجميع. تُظهر الأمثلة الفنية للذكاء الاصطناعي أعلاه أن الذكاء الاصطناعي يُضفي الطابع الديمقراطي على القدرة على الإبداع الفني. قد لا تحتاج إلى معرفة كيفية مزج الألوان المائية أو أن تكون على دراية جيدة بمبادئ التصميم، ولكن قدرتك على التخيل والتعبير ستكون المفتاح لخلق فن ذكاء اصطناعي رائع.

تعمل أدوات فن الذكاء الاصطناعي أيضًا على إنتاج التكرارات والاختلافات بسرعة البرق، مما يخلق كفاءات استثنائية على نطاق واسع للبشر والمؤسسات على حد سواء.

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على الرغم من ظهوره على مدار الخمسين عاماً الماضية، إلا أن الذكاء الاصطناعي لم يبدأ في التأثير على عالم الفن إلا مؤخراً. فمع منتجات الذكاء الاصطناعي، يمكن لأي شخص لديه خيال أن يبدع فناً، بغض النظر عن مهاراته في استخدام أدوات التصميم.

ومع اكتساب المزيد من الأشخاص القدرة على الإبداع الفني، من المتوقع حدوث انفجار في المحتوى المرئي. يمكن لفرق التسويق إنشاء محتوى متنوع على نطاق واسع. سينشر المتحمسون فنًا جديدًا كل يوم، كما بدأوا يفعلون على موقع Reddit بالفعل. سيضع مصممو المنتجات نماذج أولية بسرعة، مما يؤدي إلى إنشاء المزيد من التكرارات بشكل أسرع.

إذا كنت محترفاً تستخدم الذكاء الاصطناعي في التصميم، فإن إدارة مخرجاتك قد تصبح غير عملية. للتعامل مع جميع مشاريعك الفنية للذكاء الاصطناعي بكفاءة، تحتاج إلى أداة لإدارة المشاريع مثل ClickUp.

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