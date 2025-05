إتقان استخدام AI Canvas: أمثلة أساسية على Midjourney Prompt للفنانين والمصممين

لم يكن إنشاء صور مذهلة أسهل من أي وقت مضى. بفضل برامج إنشاء الفن باستخدام الذكاء الاصطناعي مثل Midjourney، يمكن لأي شخص تقريبًا إنشاء أعمال فنية رقمية مذهلة في ثوانٍ معدودة. بصفتك فنانًا، ربما لاحظت إمكانات الذكاء الاصطناعي في تحسين عملك أيضًا.

ولكن للاستفادة القصوى من إمكانات أدوات الذكاء الاصطناعي هذه، تحتاج إلى إتقان فن آخر، وهو صياغة الموجهات المثالية.

يعمل Midjourney (وغيره من برامج إنشاء الفن بالذكاء الاصطناعي) من خلال موجهات، وهي عبارات نصية قصيرة توجه الذكاء الاصطناعي لإنشاء الصورة المطلوبة. تعمل موجهات Midjourney كتعليمات، حيث تغذي قاعدة البيانات الضخمة للذكاء الاصطناعي بالمعلومات المرئية لترجمة كلماتك إلى رسوم توضيحية مفصلة.

من خلال إتقان فن صياغة موجهات الصور، يمكنك استحضار مجموعة واسعة من الصور، من المناظر الطبيعية الواقعية للغاية إلى المخلوقات الخيالية فائقة الواقعية.

سيساعدك هذا الدليل على بدء استخدام الفن الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي مع أفضل مطالبات Midjourney.

أساسيات موجهات Midjourney

تتميز تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي، التي تعمل بها Midjourney، في إنشاء محتوى جديد بناءً على البيانات الموجودة. عندما تقدم موجهًا، يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل الكلمات المكونة لهذا الموجه، ويبحث في مكتبة ضخمة من الأساليب الفنية والأشكال والألوان والأنسجة، ويجمع هذه العناصر في صورة متماسكة تتوافق مع رؤيتك الإبداعية.

كلما كانت تعليماتك أكثر دقة، كلما أصبح بحث الذكاء الاصطناعي أكثر تركيزًا، مما ينتج عنه صورة نهائية تعكس حقًا نيتك الفنية.

كيف يمكنك إنشاء مطالبات عالية الجودة؟ يمكن أن تكون قائمتنا التي تضم 35 مثالًا للمطالبات مصدر إلهام لك.

35 أمثلة على مطالبات Midjourney

عبر Midjourney

ستتعلم كيفية كتابة وتحسين مطالبات Midjourney من خلال هذه المجموعة المتنوعة من الأمثلة المصنفة حسب الأنماط الفنية. دعنا نستكشفها:

التكعيبية: استكشاف الأشكال الهندسية

التكعيبية هي أسلوب فني يتميز بالأشكال المجردة والمجزأة.

تم تقديم هذا النهج الثوري من قبل فنانين مثل بابلو بيكاسو وجورج براك خلال الفترة 1907-1908، ويتمثل بشكل أفضل في أعمالهم Les Demoiselles d'Avignon، Girl with a Mandolin، Bottle and Fishes، و Man with a Guitar.

يمكن أن تساعدك الأمثلة التالية من Midjourney في إنشاء فنك الرقمي التكعيبي الخاص:

غرفة معيشة حديثة مصممة بأسلوب التكعيبية المجزأة، مع أشكال هندسية ومستويات متداخلة بألوان زاهية لوحة طبيعية أحادية اللون على طراز التكعيبية تصور وعاءً من الفاكهة، مع التركيز على المنظورات المشوهة والتفاصيل الدقيقة للخطوط المستوية منظر مهيب لمدينة مصور بأسلوب التكعيبية، يجسد ديناميكية الحياة الحضرية في بيئة ضبابية ومتقلبة المزاج

عبر Midjourney

ارسم صورة لامرأة بأسلوب التكعيبية في إضاءة درامية، مستوحاة من أعمال جورج براك لوحة زيتية فائقة الواقعية لآلة موسيقية، مقسمة إلى أشكال هندسية بألوان زاهية، تذكرنا بالتكعيبية الاصطناعية

فن الآرت ديكو: التقاط سحر الماضي

في تناقض صارخ مع الأشكال المجزأة للتكعيبية، تبنى فن الآرت ديكو جمالية ساحرة ومبسطة. ظهر هذا الأسلوب الفني المؤثر في عشرينيات القرن الماضي، وازدهر خلال ثلاثينياته، واحتفى بالحداثة.

لم يخشى فن الآرت ديكو من الفخامة وتبنى الأنسجة الغنية والزخارف المستوحاة من الثقافات القديمة مثل مصر والزخارف المتعرجة من عصر الآلات. كان في الأساس حركة في أنماط الفن الزخرفي ومفهوم معماري في أوروبا والولايات المتحدة.

فيما يلي بعض المطالبات الفنية التي يمكنك استخدامها لإنشاء فن رقمي مستوحى من لوحة فن الآرت ديكو:

ملصق فني رائع على طراز آرت ديكو لعرض مسرحي خيالي في برودواي، يظهر فيه شابة جميلة ترتدي فستانًا طويلًا متدفقًا

عبر Midjourney

لوحة فنية واقعية على طراز آرت ديكو لبرج شاهق مغمور بضوء غروب الشمس الذهبي، مع لمسات هندسية وتفاصيل معقدة

عبر Midjourney

غرفة فاخرة على طراز آرت ديكو أبيض بسيط مع أثاث أنيق ولمسات من الكروم وسجادة هندسية واقعية قم بإنشاء رسم توضيحي لأزياء لامرأة ترتدي فستانًا أنيقًا مزينًا بأنماط هندسية جريئة وتفاصيل معقدة في إضاءة درامية

3. الألعاب القديمة: اللعب بالبكسلات

تتميز الألعاب القديمة، على عكس الرسومات المتطورة في الألعاب الحديثة، بسحر خاص في بساطتها البكسلية. فهي تثير الحنين إلى الماضي بتذكيرنا بالعصر الذهبي لأجهزة الألعاب وأجهزة الألعاب المنزلية في الثمانينيات وعصر 16 بت.

يتميز التصميم والأسلوب الفني بخلفيات ملونة وشخصيات أيقونية مثل ماريو وموسيقى تصويرية بسيطة ولكنها جذابة وعناصر أخرى تبعث على الحنين إلى الماضي. فهي تحمل القيمة العاطفية لذكريات الطفولة وتمثل حقبة أبسط في عالم الألعاب.

لإنشاء صور بهذا الأسلوب الفني، جرب استخدام موجهات Midjourney مثل:

مشهد من لعبة منصة بيكسل آرت يظهر بطلًا شجاعًا يقاتل تنينًا ينفث النار لعبة سباق على الطراز القديم تضم سيارات بكسلات تتسابق بسرعة عبر مدينة مضاءة بأضواء النيون

عبر Midjourney

صورة ملونة بتقنية البكسل لأحد شخصيات ألعاب الفيديو الكلاسيكية وهو يرتدي درعًا مفصلاً بدقة صورة بكسلية لشخصية لعبة رجعية شهيرة مثل ماريو أو باك مان بتفاصيل مذهلة ملصق لعبة رياضية على الطراز القديم يظهر رياضيًا بكسلات في وضع ديناميكي على أرض صخرية ورملية

عبر Midjourney

تجسيد 8 بت لمعلم شهير، مثل برج إيفل أو سور الصين العظيم، مع فراشة بألوان قوس قزح تطير بعيدًا

Cyberpunk: تخيل مستقبل تهيمن عليه التكنولوجيا

السايبربانك هو نوع فرعي من الخيال العلمي يغوص في مستقبل مظلم بسبب التقدم التكنولوجي والتدهور الاجتماعي.

إنه نوع غني بالمواضيع. يستكشف التكلفة البشرية للتقدم، والصراع من أجل الهوية في عالم مهووس بالتغيير، والكفاح من أجل الحفاظ على ذرة من الإنسانية في مجتمع على شفا الهاوية.

تخيل الخطوط الفاصلة بين الإنسان والآلة عند صياغة مطالبات Midjourney حول هذا الموضوع:

سوق شارع سايبربانك مزدحم مضاء بإعلانات ثلاثية الأبعاد ولافتات نيون وامضة محارب سايبورغ وحيد يطل على مدينة سايبربانك شاسعة مغطاة بالضباب الدخاني والضوء الاصطناعي في بيئة مفصلة ومعقدة صورة عالية التقنية لمخترق سيبربانك مع غرسات متوهجة وواجهة رقمية معروضة في عينيه، وهو يشاهد فراشة ملونة بألوان قوس قزح وهي تطير بائع متجول محسّن إلكترونيًا يبيع أطعمة ومشروبات متوهجة منحوتة في تصميم معدني دقيق ومعروضة في ضوء طبيعي

عبر Midjourney

ناطحة سحاب هندسية فائقة التفصيل على طراز مبنى كرايسلر، مع طلاء أكريليك متقن على الكروم ولمسات معدنية

السريالية: تحدي الواقع بمناظر خيالية

كان السريالية حركة فنية وثقافية ولدت من رماد الحرب العالمية الأولى. على عكس نظرائهم التكعيبيين الذين قسموا الواقع إلى أجزاء، سعى السرياليون إلى إطلاق العنان لقوة العقل الباطن.

تخيل ساعات تذوب وتغطي المناظر الطبيعية القاحلة، كما صورها سلفادور دالي، أو شخصيات ترتدي قبعات مستديرة تخفي وجوهًا غامضة، من إبداع رينيه ماغريت.

تمزج أعمالهم بين غير المنطقي والمألوف، وغالبًا ما تضع الأشياء اليومية في أماكن خيالية. تخيل بيانو كبير ينبت ريشًا أو سرطان البحر جاثمًا على هاتف — هذه التجاورات تتحدى إدراكنا للواقع وتغذي الخيال.

استخدم هذه المطالبات من Midjourney كأساس لتكوين الأفكار:

ساعة ذائبة معلقة على غصن شجرة جرداء على خلفية سماء زرقاء صافية مع فراشة خيالية جميلة في الأفق في بيئة مفصلة ومعقدة لوحة شطرنج حيث القطع عبارة عن مخلوقات خيالية تخوض معركة ملحمية ضد زهور زجاجية فائقة الواقعية في مساحة أنيقة وعصرية بيانو كبير فائق التفصيل مع مفاتيح تم استبدالها بشلالات متتالية تتدفق إلى محيط شاسع في عالم صغير مذهل قم بإنشاء مشهد مستوحى من رينيه ماغريت، يظهر فيه شخص يرتدي قبعة سوداء ويخفي وجهه يقف أمام واجهة مبنى منحنية على غرار أسلوب سلفادور دالي، ارسم مشهدًا خياليًا به ساعات ذائبة مبعثرة على أرض قاحلة بتفاصيل دقيقة للغاية

عبر Midjourney

Steampunk: تصور عالم من التروس والطاقة البخارية

هذا النوع الفرعي من الخيال العلمي ليس رؤيتك النمطية للمستقبل. يعيد Steampunk تصور الماضي، وتحديدًا العصر الفيكتوري والغرب الأمريكي المتوحش، ولكن مع لمسة خيالية. فهو يدمج جمالية رجعية مستقبلية مستوحاة من الآلات الصناعية التي تعمل بالبخار في القرن التاسع عشر.

لكن Steampunk لا يقتصر على الجماليات فقط. إنه عالم مليء بالمغامرة والابتكار، حيث يتصادم الماضي والمستقبل في مشهد رائع من النحاس والبخار والخيال اللامحدود.

يمكن أن تحاكي مطالبات Midjourney الخاصة بالفن الرقمي Steampunk ما يلي:

مركبة بخارية رائعة من طراز ستيمبانك تحلق عبر السحاب، مدعومة بمكابس نحاسية فائقة الدقة ومحركات بخارية بتفاصيل دقيقة ومستوية سوق مزدحم على طراز البخار مليء بالأجهزة والاختراعات التي تعمل بواسطة التروس والبخار صورة جامدة لمخترع ستيمبانك ذو ذراع ميكانيكية ونظارات واقية، يحدق في أحدث إبداعاته

عبر Midjourney

تخيل عربة ترام ضخمة تعمل بالبخار تعبر مشهدًا حضريًا في العصر الفيكتوري مليئًا بالضباب الدخاني صمم مشهدًا مزدحمًا في شارع على طراز الستيمبانك مع آلات آلية تعمل بالساعة وعربات بدون خيول وإضاءة بالغاز قم بإنشاء مشهد تصوير فوتوغرافي لمستكشف يرتدي قبعة عالية ونظارات واقية ويغامر في مدينة مفقودة على متن مركبة عملاقة تعمل بالبخار

ورق متعدد الطبقات: تجربة الأنسجة

الفن الورقي المتعدد الطبقات هو تقنية إبداعية آسرة تضفي الحياة على التصاميم ثنائية الأبعاد. فهي تخلق عمقًا وأبعادًا، وتحوّل الورق المسطح إلى أعمال فنية آسرة.

من خلال قص الأشكال بشكل استراتيجي وترتيبها في طبقات متداخلة قليلاً، يمكن للفنانين إنشاء تأثيرات مذهلة للضوء والظل. تخيل فراشة رقيقة ترفرف بجناحيها في النسيم، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال ترتيب قصاصات أصغر حجماً بشكل متدرج.

مستوحاة من هذا الأسلوب الفني والحرفية السهل للمبتدئين، يمكنك مطالبة Midjourney بإنشاء صور رقمية مثل:

صورة نابضة بالحياة مكونة من قصاصات ورقية متعددة الطبقات بألوان وملمس متباينين على واجهة مبنى منحنية مشهد طبيعي غريب الأطوار تم إنشاؤه من قطع ورقية مزخرفة، مع تلال متدحرجة ونهر متدفق

عبر Midjourney

عمل فني ورقي متعدد الطبقات لزهرة، كل بتلة منها بلون مختلف من درجات اللون الأحمر، موضوعة في منزل مصمم على طراز النجارة الخشبية سلسلة جبال مهيبة باستخدام ورق مزخرف لتمثيل الصخور الخشنة والثلج الناعم، وهي مثالية للمساحات الحديثة

صياغة موجهات Midjourney فعالة

يكمن مفتاح صياغة مطالبات Midjourney الفعالة في استخدام إمكاناتها المتقدمة:

عناوين URL المرجعية

يمكنك دمج عناوين URL في مطالباتك للإشارة إلى صور معينة للحصول على الإلهام. يساعد ذلك في توجيه الذكاء الاصطناعي نحو أسلوب أو تكوين أو موضوع معين.

لنفترض أنك تريد صورة بجودة لوحات سلفادور دالي التي تبدو وكأنها من عالم الأحلام. في موجهك، يمكنك تضمين عنوان URL لأحد روائع دالي.

ثم يقوم Midjourney بتحليل الألوان والأشكال والأجواء السريالية العامة لعمل دالي واستخدامها كأساس للصورة التي تم إنشاؤها.

المعلمات

تتيح لك المعلمات ضبط جوانب مثل الأسلوب ولوحة الألوان والتكوين في صورتك.

بإضافة "–" في نهاية الموجه، تتيح لك المعلمات تحديد جوانب مثل نسبة العرض إلى الارتفاع (على سبيل المثال، "–ar 16:9" للشاشة العريضة) أو الأسلوب الفني (على سبيل المثال، "–style anime").

النمط: تتيح لك هذه المعلمة تحديد نمط فني مباشرةً بالاسم. على سبيل المثال، –style baroque ستوجه Midjourney لإنشاء صورة بنمط الباروك. يمكنك العثور على قائمة بالأنماط الفنية المتوافقة هنا

نسبة العرض إلى الارتفاع: يتيح لك المعلمة –ar أو –aspect التحكم في نسب الصورة. ستنتج القيمة 1:1 صورة مربعة، بينما ستنتج القيمة 2:1 صورة أفقية

عبر Midjourney

يكمن مفتاح صياغة مطالبات Midjourney الفعالة في استخدام لغة دقيقة. فكلما كنت أكثر تحديدًا، زادت قدرة الذكاء الاصطناعي على فهم رؤيتك وترجمتها إلى صورة.

اختر صفات وتفاصيل محددة لتوجيه الذكاء الاصطناعي في الاتجاه المطلوب. على سبيل المثال، بدلاً من "قطة"، جرب "قطة حمراء ناعمة ملتفة على حافة النافذة"

عبر Midjourney

عبر Midjourney

نموذج الانتشار

يستخدم Midjourney أيضًا نموذج الانتشار، وهي تقنية ذكاء اصطناعي قوية تُستخدم لإنشاء بيانات جديدة، غالبًا في شكل صور أو نصوص، تشبه إلى حد كبير البيانات الواقعية.

فيما يلي شرح موجز لكيفية عملها:

تخيل أن لديك صورة واضحة. يعمل نموذج الانتشار عن طريق إضافة ضوضاء تدريجية إلى تلك الصورة حتى تصبح غير قابلة للتمييز عن التشويش. ثم يتعلم النموذج عكس هذه العملية، حيث يأخذ الصورة المشوشة ويحولها إلى صورة واضحة، خطوة بخطوة.

يمكنك تجربة الصياغة والتفاصيل لتوجيه نموذج الانتشار نحو النتيجة المرجوة.

ابدأ بمفهوم عام، ثم أدخل التفاصيل في المطالبات اللاحقة.

على سبيل المثال، يمكنك البدء بـ "لوحة مائية لمناظر طبيعية"، ثم متابعة ذلك بمطالبات مثل "مع جبال مغطاة بالثلوج في الخلفية" و "نهر متعرج يتدفق عبر وادي خصب في بيئة ضبابية مزاجية"

التعليقات والتكرار

لا تكتفِ بالنتيجة الأولى. حسّن توجيهاتك بناءً على الصور التي تم إنشاؤها، لتقريب النموذج من رؤيتك. يتيح Midjourney إمكانية تغيير توجيهاتك، لذا جرّب واستمتع

أثناء عملية الإنشاء، استخدم أزرار Midjourney للإشارة إلى الأشكال التي تعجبك أو لا تعجبك. هذا يوجه النموذج نحو النتيجة التي تريدها

تتيح مطالبات Midjourney للمصممين استكشاف عدد لا يحصى من السبل الإبداعية، وإنشاء نسخ متكررة من التصميمات بسرعة، والتغلب على العقبات الإبداعية.

تعد تعددية استخدامات ووظائف Midjourney أمرًا رائعًا حقًا. سواء كنت مصممًا متمرسًا أو مبتدئًا تمامًا، توفر Midjourney منصة فريدة لتطلق العنان لإبداعك وتجسد أفكارك البصرية على أرض الواقع.

