أفضل 10 بدائل ليوناردو للذكاء الاصطناعي لتعزيز سير عملك

قبل بضعة أشهر، وجدت نفسي عالقًا في روتين إبداعي.

كنت أستخدم برنامج Leonardo AI في بعض مشاريعي الفنية، وعلى الرغم من أنه كان رائعًا في البداية، إلا أنني شعرت برغبة في البحث عن شيء أكثر حداثة.

لذا، أخذت استراحة، وسكبت لنفسي قهوة، وقررت قضاء عطلة نهاية الأسبوع في اختبار أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى.

كانت بعض الأدوات تحتوي على ميزات لم أكن أعرف حتى أنني أحتاجها، بينما قدمت أدوات أخرى مستوى من التخصيص يفوق ليوناردو للذكاء الاصطناعي. شعرت وكأنني فتحت عالمًا جديدًا تمامًا من الإمكانيات.

إذا كنت قد شعرت بالفضول لمعرفة ما هو متاح، فأنت لست وحدك. لقد جمعت قائمة بأفضل بدائل ليوناردو للذكاء الاصطناعي التي قد تكون التغيير الذي تحتاجه. 🗃️

## ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل ليوناردو للذكاء الاصطناعي؟

هناك العديد من مولدات فن الذكاء الاصطناعي التي يمكنك استخدامها كبديل عن ليوناردو للذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، هناك بعض الميزات التي يجب أن تتمتع بها كل أداة

فيما يلي بعض الميزات التي يجب أن تبحث عنها في بدائل ليوناردو للذكاء الاصطناعي:

جودة الصورة ودقتها: تأكد من أن البديل يوفر مخرجات عالية الجودة تتناسب مع احتياجاتك من حيث الأسلوب والتفاصيل والإبداع

تأكد من أن البديل يوفر مخرجات عالية الجودة تتناسب مع احتياجاتك من حيث الأسلوب والتفاصيل والإبداع خيارات التخصيص: ابحث عن المرونة في تعديل المعلمات أو توليد المزيد من الصور المخصصة بناءً على مدخلات أو أنماط محددة

ابحث عن المرونة في تعديل المعلمات أو توليد المزيد من الصور المخصصة بناءً على مدخلات أو أنماط محددة سرعة التوليد: ضع في اعتبارك مدى سرعة إنتاج البديل للنتائج، خاصةً إذا كنت تعمل على مشاريع حساسة للوقت

ضع في اعتبارك مدى سرعة إنتاج البديل للنتائج، خاصةً إذا كنت تعمل على مشاريع حساسة للوقت سهولة الاستخدام: إعطاء الأولوية للمنصات البديهية، مع واجهة سهلة الاستخدام تجعل من السهل التنقل وإنشاء الصور

إعطاء الأولوية للمنصات البديهية، مع واجهة سهلة الاستخدام تجعل من السهل التنقل وإنشاء الصور نقل النمط: ابحث عن الأدوات التي تمنحك القدرة على تطبيق جوانب من الأعمال الفنية والأنماط الموجودة على إبداعاتك

ابحث عن الأدوات التي تمنحك القدرة على تطبيق جوانب من الأعمال الفنية والأنماط الموجودة على إبداعاتك المجتمع والدعم: أن يكون لديك مجتمع مستخدمين قوي أو دعم عملاء يمكن الوصول إليه لمساعدتك في استكشاف الأخطاء وإصلاحها وتعلم أفضل الممارسات

👀 المكافأة: استكشف أمثلة مذهلة للفن المولّد بالذكاء الاصطناعي لترى ما يمكن أن تفعله هذه المنصات!

## أفضل 10 بدائل ليوناردو للذكاء الاصطناعي

إذا كنت مستعدًا لاستكشاف خيارات جديدة غير ليوناردو للذكاء الاصطناعي، فقد أحضرت لك ما يناسبك. 🤝

تحتوي هذه الأدوات العشرة الأوائل على ميزات مثيرة، بدءًا من الواجهات البديهية إلى قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

سأشرح لك سبب اختياري لها.

1. منتصف الرحلة

عبر منتصف الرحلة Midjourney هي أداة رائدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لتوليد الصور من المطالبات النصية. تعمل بشكل أساسي من خلال Discord وتتيح للمستخدمين إنشاء أنماط فنية مختلفة، بما في ذلك الواقعية والسريالية والتجريدية.

أستخدمه في التصميم الجرافيكي، وأدمجه مع قوالب التصميم الجرافيكي لصياغة شعارات وملصقات ومواد تسويقية أخرى جذابة باستخدام أدوات التحرير الخاصة به.

أفضل ميزات #### أفضل ميزات الرحلة المتوسطة

إنشاء وتحرير صور مخصصة وفريدة من نوعها باستخدام مطالبات منتصف الرحلة التحكم في سمات الصورة مثل الحجم والدقة ونسبة العرض إلى الارتفاع للتخصيص

رسم الصور وتوسيعها إلى ما وراء الحدود الأصلية، على غرار أداة التعبئة التوليدية من Adobe

توليد صور عالية الجودة بدقة تصل إلى 1,792 × 1,024 بكسل

قيود منتصف الرحلة

يمكن أن ينتج عن توليد الصور البشرية أيدي أو وجوه إضافية

لا تتوفر نسخة تجريبية مجانية

قد يتطلب عدة مطالبات للحصول على صور دقيقة

تسعير منتصف الرحلة

الخطة الأساسية: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم الخطة القياسية: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الخطة الاحترافية: 60 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

60 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الخطة الضخمة: 120 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات منتصف الرحلة

G2: 4.4/5 (أكثر من 80 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 80 تقييم) Capterra: تقييمات غير كافية

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2. مبسط

عن طريق: مبسط يقدم الذكاء الاصطناعي المبسط إمكانات متنوعة لتوليد الأعمال الفنية، مما يجعله بديلاً منافسًا لـ Leonardo AI. تدعم واجهته البديهية المستخدمين بمستويات مختلفة من الخبرة الفنية، مما يشجع على الإبداع.

تعجبني ميزات Simplified التفاعلية. يمكنك ضبط مطالباتك ومشاهدة معاينات فورية لأعمالك الفنية، مما يعزز العملية الإبداعية ويسمح بالتكرار السريع.

يقدم Simplified أيضًا أدوات أخرى، مثل صانع العروض التقديمية بالذكاء الاصطناعي، ومُنشئ الإعلانات، وصانع الصور المصغرة، وغير ذلك، لتلبية الاحتياجات المختلفة.

أفضل الميزات المبسطة

أدخل أي كلمة أو عبارة لتوليد صور مطابقة ومخرجات فنية متنوعة، بدءًا من المناظر الطبيعية إلى التصميم المجرد. يمكنك أيضًا استخدامه كمولّد مجاني للذكاء الاصطناعي للأنيمي

إنشاء صور لأغراض متعددة، بما في ذلك المواد التسويقية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والمشاريع الشخصية

تطبيق أنماط فنية محددة من خلال ميزة نقل النمط المبسط

قيود التبسيط

أرصدة تجريبية غير كافية لاستكشاف إمكانيات الأداة

ميزات تخصيص ورسوم متحركة محدودة للمستخدمين المتقدمين

أسعار مبسطة

مجاني للأبد

البرنامج المبسط الأول: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسة المبسطة: أسعار مخصصة

التقييمات والمراجعات المبسطة

G2: 4.6/5 (أكثر من 4500 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 4500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 200 تقييم)

3. كانفا

عبر: كانفا يتميز مُنشئ الصور بالذكاء الاصطناعي من Canva عن ليوناردو AI بتركيزه القوي على البساطة والتكامل. بينما يقدم كلاهما توليد صور مدعوم بالذكاء الاصطناعي، فإن Canva يضع جمهورًا أوسع في الاعتبار، حيث يوفر واجهة سهلة الاستخدام تتكامل بسلاسة مع مجموعة التصميم الشاملة. بالإضافة إلى ذلك، فهي واحدة من أفضل أدوات تحرير الصور عبر الإنترنت.

إنه خيار رائع لإنشاء جميع أنواع المحتوى المرئي، من منشورات وسائل التواصل الاجتماعي إلى العروض التقديمية والمواد التسويقية.

أفضل ميزات كانفا

قم بإنشاء رسومات وملصقات وأيقونات ورسوم توضيحية مخصصة باستخدام Magic Media، مما يبسط عملية التصميم للمستخدمين

اختبر أنماطًا مختلفة لصورك، مثل الألوان المائية، والأفلام، والنيون، وقلم الرصاص الملون، والموجات الرجعية

احصل على اقتراحات مدعومة بالذكاء الاصطناعي بشأن فن الذكاء الاصطناعي الخاص بك بناءً على التفضيلات المحددة والمشروعات السابقة لعملية تصميم مبسطة

اعمل مع فريقك في الوقت الفعلي على مشاريع فنية مختلفة مدعومة بالذكاء الاصطناعي

قيود كانفا

بطء استجابة دعم العملاء في بعض الأحيان

إمكانيات تحرير محدودة دون اتصال بالإنترنت

الزيادات الأخيرة في أسعار بعض خطط الاشتراك

أسعار كانفا

مجاني للأبد

كانفا برو: 15 دولارًا/شهرًا/للمستخدم الواحد

15 دولارًا/شهرًا/للمستخدم الواحد Canva Teams: 10 دولارات شهريًا/ لكل مستخدم

10 دولارات شهريًا/ لكل مستخدم كانفا إنتربرايز: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات كانفا

G2: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 11,000 تقييم)

4. باريتو

عبر باريتو الرابع في قائمتي، Pareto (Tess AI) هو منصة متطورة توفر وظائف تحويل النص إلى صورة. لديها قدرات استثنائية في إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي.

وهي تدعم العديد من التطبيقات الإبداعية مثل التصميم الداخلي، وإنشاء الشعارات، وتحويل الرسم إلى صورة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إنشاء ما يصل إلى خمس صور في وقت واحد، مما يعزز الإنتاجية.

كما أنه يحتوي على ميزات تكامل متعدد النماذج، حيث يشتمل على أكثر من 200 نموذج فني متقدم للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك ليوناردو AI، وميدجورني و"الانتشار المستقر". يتيح ذلك للمستخدمين إنشاء أعمال فنية وصور ومحتوى عبر أنماط وتنسيقات مختلفة.

أفضل ميزات #### باريتو أفضل الميزات

توليد صور عالية الجودة بسرعة مع واجهة Pareto سهلة الاستخدام، المصممة لجميع مستويات المهارة

أدخل المطالبات الفنية وحدد نموذج الذكاء الاصطناعي المفضل لديك بدلاً من أن تختار الأداة نموذجًا لك

تصدير أجيال فنية بتنسيقات متعددة مع خيارات إخراج متعددة الاستخدامات

قيود باريتو

تتطلب تعليمات دقيقة ومفصلة، الأمر الذي قد يستغرق وقتًا طويلاً

تعتمد فعالية المنصة على خبرة المقيِّمين

تسعير باريتو

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات باريتو

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: لا توجد تقييمات ومراجعات كافية

5. أدوبي فايرفلاي

عبر: أدوبي فايرفلاي Adobe Firefly هي أداة ذكاء اصطناعي توليدية تعزز سير العمل الإبداعي، مما يجعلها بديلاً رائعًا للذكاء الاصطناعي ليوناردو. تمكّن ميزاته البديهية المستخدمين من إنشاء مرئيات عالية الجودة، مما يجعله بديلاً رائعًا للذكاء الاصطناعي ليوناردو AI. إذا كان لديك بالفعل نظام Adobe متكامل، فهذا خيار مناسب.

يستخدم نماذج التعلّم الآلي (ML) ومجموعات البيانات الكبيرة للتعلم من آلاف الصور وإنشاء صور جديدة بناءً على مطالبات نصية.

أدوبي فايرفلاي أفضل الميزات

توليد فن الذكاء الاصطناعي من الأوصاف النصية لإنتاج فن واقعي وتجريدي

تعديل الصور باستخدام "التعبئة التوليدية" لإضافة عناصر أو استبدالها باستخدام بضع كلمات فقط

تجربة مخططات الألوان في الرسومات المتجهة باستخدام "إعادة تلوين المتجهات

اعمل بسلاسة عبر منصات مثل Photoshop وIllustrator مع تكامل Firefly مع Adobe، مما يضمن الاستمرارية في مشاريعك

قيود أدوبي فايرفلاي

لا يتبع التعليمات بالضبط كما وردت في بعض الأحيان

يتطلب اتصالاً مستمرًا بالإنترنت لأنه قائم على السحابة، مما يحد من التحرير دون اتصال بالإنترنت

لا يزال في مرحلة الإصدار التجريبي، مما يؤدي إلى أخطاء محتملة

تسعير أدوبي فايرفلاي

4.99 دولار/شهرًا/للمستخدم الواحد

تقييمات ومراجعات أدوبي فايرفلاي

G2: 4.8/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

6. دال 2

عبر DALL.E 2 DALL.E 2 هو نموذج ذكاء اصطناعي يقوم بإنشاء صور واقعية باستخدام أوصاف نصية. إنه تطور كبير عن سابقه DALL.E 1\. يستخدم نموذج الانتشار لتوليد صور عالية الجودة وأكثر واقعية.

الجزء الأفضل؟ يتكامل ChatGPT مع DALL.E، مما يسمح لك بإنشاء صور مخصصة حسب الطلب. أستخدم DALL.E 2 خصيصاً لإنتاج صور سريالية لمشاريع مختلفة.

أفضل ميزات DALL.E 2

تحقيق السرعة والكفاءة مع الصور التي يتم إنشاؤها في أقل من دقيقة

تخصيص أنماط فنية مثل فن البكسل أو الرسم الزيتي

تحرير أجزاء من الصورة لإجراء تعديلات دقيقة

دمج عناصر متعددة في صورة واحدة لإنشاء نماذج ذكاء اصطناعي مخصصة أو مشاهد معقدة أو رسوم توضيحية

قيود DALL.E 2

الصور التي تم إنشاؤها تفتقر إلى العمق وتبدو مجردة للغاية

وقت انتظار أطول للصور المعقدة

لا يتوفر دليل مستخدم

تسعير DALL.E 2

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات DALL.E 2

G2: 3.8/5 (أكثر من 30 تقييم)

3.8/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

7. نايت كافيه

عبر نايت كافيه NightCafe هو تطبيق متعدد الاستخدامات لتوليد الفن بالذكاء الاصطناعي لإنشاء أعمال فنية فريدة ومشاركتها ومناقشتها. يحتوي على خوارزميات متقدمة مثل الانتشار المستقر، و DALL.E 2، ونقل النمط المحايد، والانتشار الموجه بـ CLIP. يمكنك اختيار أفضل ما يناسب رؤيتك الفنية وإنتاج صور عالية الجودة.

أفضل جزء هو أنه يمكنك طباعة إبداعاتك كعمل فني مادي. كما أن لديها ميزات تعاون رائعة، مثل غرفة الدردشة وتحديات الذكاء الاصطناعي الفنية اليومية.

أفضل ميزات NightCafe

صمم عملك الفني من خلال اختيار أنماط أو سمات فنية محددة، مما يسمح بالتعبير الشخصي

ضبط المعلمات مثل قوة النمط ونسبة العرض إلى الارتفاع والمزيد لتحقيق التوازن المثالي في عملك الفني

مشاركة إبداعاتك وتلقي التعليقات من مجتمع NightCafe

قم بتحميل صورك وتحويلها إلى أعمال فنية، ودمج الذكريات الشخصية مع الذوق الإبداعي

قيود NightCafe

صور منخفضة الجودة بسبب الضغط

يمكن أن تصبح الرقابة شديدة

تسعير NightCafe

الذكاء الاصطناعي للمبتدئين: 5.99 دولار/شهرًا

5.99 دولار/شهرًا AI Hobbyist: 9.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

9.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا عشاق الذكاء الاصطناعي: 19.99 دولارًا/شهريًا

19.99 دولارًا/شهريًا فنان ذكاء اصطناعي: 49.99 دولارًا/شهريًا

تقييمات ومراجعات NightCafe

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra: 4.6/5 (أكثر من 30 تقييم)

8. جاسبر آرت

عبر جاسبر آرت يتيح لك Jasper Art إنشاء صور وفن أصلي خالٍ من حقوق الملكية باستخدام موجه نصي. فهو يجمع بين المفاهيم والسمات والأنماط لتحقيق النتائج المرجوة.

تُعد هذه التقنية القائمة على الذكاء الاصطناعي جزءًا من مجموعة Jasper الأوسع نطاقًا، والمعروفة في المقام الأول بقدراتها على إنشاء المحتوى.

يمكنك إنشاء العديد من الصور المذهلة التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي كما تريد دون قيود على عدد الأجيال. يعمل التطبيق على تحسين دقة الصور دون المساس بجودتها؛ ما عليك سوى تحميلها لتتم ترقيتها.

أفضل ميزات جاسبر آرت

إنشاء صور عالية الدقة وتحميلها بأحجام مختلفة، بما في ذلك 512×512 و1024×1024 و2048×2048 بكسل

استخدم "الوضع الحر" للمطالبات التفصيلية و"القوالب" لأنماط فنية محددة للوصول إلى خيارات إدخال مرنة

اختر من بين أنماط فنية متنوعة مثل التجريدية والأنيمي والرقمية والسريالية

قم بتعديل عناصر مثل النمط والوسيط (ألوان مائية وألوان زيتية) والكلمات الرئيسية (أبيض وأسود أو واقعي) بما يتناسب مع رؤيتك

قيود فن جاسبر

قد يصبح الإخراج عامًا ويفتقر إلى الفوارق الدقيقة

غالبًا ما يواجه صعوبات مع المطالبات المعقدة

عدم اتساق خدمة العملاء والدعم

تسعير جاسبر آرت

المبدع: 39 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

39 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم المحترف: 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات جاسبر آرت

G2: 4.7/5 (1,200+ تقييم)

4.7/5 (1,200+ تقييم) Capterra: 4.8/5 (1,800+ تقييم)

9. الانتشار المستقر

عبر الانتشار المستقر ينشئ برنامج Stable Diffusion صورًا واقعية للصور من المطالبات النصية. يعتمد على نموذج تعلم عميق يسمى نموذج الانتشار، والذي يتعلم العلاقة بين الصور والنص الذي يصفها.

أجد أن هذه المنصة خيارًا رائعًا لإمكانية الوصول إليها وتسعيرها وإمكانيات التخصيص.

أفضل ميزات الانتشار المستقر أفضل ميزات الانتشار المستقر

تُنتج صورًا مفصّلة ومتنوعة تقدم تفاصيل وألوانًا ودقة وواقعية رائعة

استمتع بسرعة توليد الصور باستخدام تقنية مدعومة بوحدة معالجة الرسومات، وهي مثالية إذا كنت تحتاج إلى نتائج سريعة

استفد من الترخيص المتساهل الذي يسمح بالاستخدام الشخصي والتجاري للصور التي تم إنشاؤها

قيود الانتشار المستقر

التأخير خلال أوقات ذروة الاستخدام

يتطلب اتصالاً مستقرًا بالإنترنت للحصول على الأداء الأمثل

تسعير الانتشار المستقر

مجاني للأبد

الإيجابي: 10 دولارات شهريًا

10 دولارات شهريًا الحد الأقصى: 20 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات ومراجعات الانتشار المستقر

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

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10. Designs.ai

عبر: تصميمات.ai يعمل Designs.ai على تحسين عملية التصميم من خلال السماح لك بإنشاء أعمال فنية ورسومات وشعارات ومقاطع فيديو مخصصة بسهولة. كما يتيح لك أيضًا إنشاء صور رمزية بالذكاء الاصطناعي.

يمكنك استكشاف ملايين الصور والقوالب لإنشاء عمل فني يطابق رؤيتك. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يلهمك تصفح معرض الصور الشامل الخاص بهم احتياجات مشروعك.

أفضل ميزات #### Designs.ai

استفد من واجهة Designs.ai البديهية وسهلة الاستخدام لإنشاء محتوى جذاب بصريًا

تجربة أنماط ومفاهيم مختلفة لرؤيتك الفنية

تصدير تصميماتك بتنسيقات مختلفة مثل PNG وPDF وJPG

استخدم "مجموعة أدوات العلامة التجارية" للحفاظ على اتساق علامتك التجارية من خلال تخزين لوحات الألوان والخطوط

قيود تصميمات.ai

يلزم إجراء تعديلات يدوية لبعض التصميمات

تعتبر أكثر تكلفة للقادمين الجدد

الدعم الفني للمستخدمين المتقدمين بطيء

تسعير Designs.ai

الأساسي: 29 دولارًا في الشهر

29 دولارًا في الشهر المحترف: 69 دولارًا في الشهر

69 دولارًا في الشهر المؤسسات: 199 دولارًا في الشهر

تقييمات ومراجعات Designs.ai

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: تقييمات ومراجعات غير كافية

## أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى للتسويق

يتوقف تنفيذ حملة تصميم ناجحة على المرئيات المؤثرة. ومع ذلك، فإن إنشاء المحتوى الفعال, إدارة مشروع التصميم والتعاون هما عنصران أساسيان على حد سواء يقودان نجاح المبادرة بشكل عام.

هذا هو المكان الذي انقر فوق في الصورة - وهو حل شامل لاستراتيجياتك التسويقية.

دعنا نلقي نظرة على بعض ميزاته التي ستكمل أدوات الذكاء الاصطناعي هذه بشكل مثالي. 🔍

إدارة المشاريع باستخدام ClickUp Brain

استخدم ClickUp Brain لتبسيط جميع معارف مشروعك ومهامه وفريقه باستخدام الذكاء الاصطناعي ClickUp Brain هو جزء من الشبكة العصبية للذكاء الاصطناعي في مساحة عمل ClickUp. وهي توفر المساعدة في الوقت الفعلي لتعزيز إدارة المشاريع وجهود التسويق.

مع دمج هذه الميزة في سير عملك، يصبح إنشاء المحتوى أكثر كفاءة وتوافقًا مع الرؤية العامة.

يوفر ClickUp Brain اقتراحات في الوقت الفعلي تعمل على تحسين أسلوب نسختك وقواعدها النحوية وتماسكها، مما يسهل صياغة الرسائل الصحيحة لتكمل رسائلك المرئية.

أنشئ المحتوى بكفاءة بناءً على إرشادات العلامة التجارية والمزيد باستخدام ClickUp Brain

بالإضافة إلى المحتوى، يحافظ ClickUp Brain على تنظيم فريقك من خلال ربط المستندات والمهام والمعلومات الأساسية في مكان واحد, تبسيط التعاون في التصميم .

فهو يساعد على ضمان أن يعمل جميع المشاركين في الحملة - من المسوقين إلى المصممين - معًا بكفاءة، ويظلون على نفس الصفحة ويقودون نجاح المبادرة.

على سبيل المثال، يمكنه تلخيص ملاحظات الاجتماع أو خيوط المحادثة في المهام.

لخص سلاسل محادثاتك باستخدام ClickUp Brain

كيف يمكنك الوصول إلى ClickUp Brain؟

إنه أمر سهل - ما عليك سوى النقر على زر الذكاء الاصطناعي في أوصاف المهام أو التعليقات أو الحقول المخصصة أو المستندات، وستكون جاهزاً!

يمكنك أيضًا استخدام اختصارات لوحة المفاتيح مثل "Option + K" لنظام ماك أو "Alt + K" لنظام ويندوز.

💫 _ هل تعلم أن أكثر من 143,000 عميل أحدثوا ثورة في عملهم باستخدام ClickUp Brain؟ فهو يعزز الإنتاجية بنسبة 30% ويقلل التكاليف بنسبة 75%!

إنشاء المحتوى باستخدام مستندات ClickUp Docs

المحتوى الممتاز هو العمود الفقري لأي مشروع. يجب أن تعمل الكلمات والمرئيات معًا للتواصل مع الجمهور بفعالية. مستندات ClickUp هي أداة توثيق قوية مع إمكانات ذكاء اصطناعي متكاملة، مما يجعلها موردًا لا يقدر بثمن للفرق التي تتطلع إلى تحسين إنشاء المحتوى وإدارة المشروع.

قم بتنسيق النص الخاص بك ليكون أكثر فعالية باستخدام ClickUp Docs

حسِّن المحتوى الخاص بك باستخدام أدوات التنسيق في ClickUp Docs، مثل القوائم والجداول والصور - لكسر المحتوى الثقيل وإضافة التصور الذي تشتد الحاجة إليه.

بالإضافة إلى ذلك، تتيح إمكانات التعاون في الوقت الفعلي للفرق تحرير نفس المستند في نفس الوقت.

على سبيل المثال، تخيل فريق تسويق يقوم بتبادل الأفكار لحملة جديدة. يمكن لأحد الأعضاء صياغة مخطط تفصيلي بينما يضيف عضو آخر عناصر مرئية، ويقوم شخص ثالث بمراجعة المحتوى، كل ذلك في الوقت الفعلي. يضمن ذلك مراعاة مدخلات الجميع واتخاذ القرارات بسرعة، مما يؤدي إلى تبسيط العملية الإبداعية.

تنشئ المستندات أيضًا قاعدة معرفية مركزية مع مواقع الويكي لتوثيق المنتجات، وأدلة الأنماط و ملخصات التصميم .

لقد وفر هذا التحول إلى استخدام ClickUp لجميع الفرق مركزًا مركزيًا لجميع فرقنا + المستخدمين لدينا، حيث يمكنهم تنظيم عملهم مع تتبع مشاريع الفرق الأخرى. إن مجموعة الميزات والأدوات التي يوفرها ClickUp رائعة لفرق خدمات العملاء والمبيعات وفريق التطوير لدينا لإدارة مشاريعنا بكفاءة وفعالية على مستوى الشركة!

جوردان باتريك، المدير التنفيذي للمنتجات، تسخير

إنشاء موجه ذكاء اصطناعي فعال مع ClickUp

يبدو أن الذكاء الاصطناعي يجعل كل شيء فعالاً وسريعاً. ومع ذلك، فإن أحد أكبر التحديات التي يواجهها منشئو المحتوى الجدد مع مولدات الذكاء الاصطناعي هو المطالبة.

تتطلب كتابة مطالبات فعالة تقدم ما تريده بالضبط بعض الممارسة. وهنا، يقدم لك قالب ClickUp حلاً متيناً.

قالب موجهات ClickUp ChatGPT للتسويق

أنشئ مطالبات فعالة لكل شيء، من التسويق القائم على الحساب إلى أفكار الرسائل المباشرة الباردة مع قالب ClickUp ChatGPT موجهات للتسويق

ال ClickUp ChatGPT موجهات ClickUp ChatGPT لقالب التسويق يوفر طريقة رائعة لتعزيز حملتك التسويقية بأكثر من 600 موجه للذكاء الاصطناعي.

يحتوي على فئات متميزة: وسائل التواصل الاجتماعي، وحملات البريد الإلكتروني، وكتابة المدونات، والنسخ الإعلانية. يتيح لك ذلك العثور على مطالبات ذات صلة لأنواع مختلفة من المحتوى بشكل أسرع.

علاوة على ذلك، يحتوي القالب على فئات متعددة لمساعدتك في العثور على المطالبة المناسبة لاحتياجاتك. بعض هذه الفئات تشمل:

التسويق القائم على الحساب (ABM)

تقسيم الجمهور

أفكار البريد الإلكتروني البارد

التسويق بالعمولة

تحسين سير عملك الإبداعي باستخدام ClickUp

أثناء استكشافك لبدائل ليوناردو للذكاء الاصطناعي، تذكر أن مشاريع التصميم الخاصة بك لا تعيش في عزلة. فسواء أكنت تطلق حملة تسويقية أو تدير إصدار منتج أو تتعاون عبر فرق العمل، فإن التصميم ليس سوى جزء واحد من المعادلة.

لهذا السبب يمكن لأداة مثل ClickUp أن ترتقي بسير عملك إلى المستوى التالي.

فمع ميزات مثل ClickUp Brain لالتقاط أفكارك وتنظيمها، وقوالب لبدء إنشاء المحتوى، ومحرّر المستندات للكتابة التعاونية، تقدم ClickUp أكثر بكثير من مجرد إدارة المشروع.

فهو يعمل على سد الفجوة بين التصميم الإبداعي وتنفيذ المهام، مما يضمن بقاء عملياتك منظمة وفعالة ومتوافقة مع أهدافك في كل خطوة على الطريق. 🎯 اشترك في ClickUp وشاهد النتائج على الفور! 🚀