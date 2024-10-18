أفضل 10 بدائل مستقرة للانتشار المستقر لجيل الفن في عام 2025

خلال العام الماضي، ربما تكون قد شاهدت الكثير من الأخبار المتعلقة ب ChatGPT وغيرها من مولدات نصوص الذكاء الاصطناعي (AI) . لكن الكلمات على الصفحة (أو الشاشة) ليست الطريقة الوحيدة التي تستخدم بها المؤسسات والمصممين الحديثين الذكاء الاصطناعي. تساعدك أدوات مثل Stable Diffusion على إنشاء صور مذهلة للذكاء الاصطناعي للاستخدام الشخصي والمهني.

ولكن لا توجد أداة لتوليد الصور مثالية - ولا حتى قريبة من ذلك. لسبب أو لآخر، قد تحتاج إلى أداة بديلة لإنشاء صور واقعية.

ربما يكون السبب هو تعقيد مولد فن الذكاء الاصطناعي في Stable Diffusion، والذي يمكن أن يستغرق وقتًا طويلاً. أو ربما واجهتك صعوبة في ضبط المعلمات اللازمة لإنشاء صور عالية الجودة.

مهما كانت الحالة، فأنت تبحث عن طريقة أخرى لإنشاء فن من إنشاء الذكاء الاصطناعي. لقد جئنا للإنقاذ مع هذا الدليل لأفضل بدائل الانتشار المستقر.

ما هو مولد الصور بالذكاء الاصطناعي؟

مولد الصور بالذكاء الاصطناعي هو تطبيق يقوم بإنشاء صور بناءً على مطالبات المستخدم النصية.

يجعل نموذج الذكاء الاصطناعي الذي يستخدم التعلّم العميق عملية تحويل النص إلى صورة هذه العملية ممكنة. يقوم النموذج بتدريب نفسه على جميع أنواع المرئيات والأنماط الفنية ويتطلب بضع كلمات فقط لإنشاء صورة مرئية أصلية بناءً على تلك المعرفة. كما أنه يتعلم بمرور الوقت، مما يحسن قدرته على توليد صور عالية الجودة مع الاستخدام المستمر والمتكرر. مولدات فن الذكاء الاصطناعي يستخدمون نموذج الانتشار، وهو نوع من الذكاء الاصطناعي الذي يمكنه تحليل بنية الصورة التي يقوم بتقييمها. يسمح لهم هذا النموذج بإنشاء صور فريدة من نوعها ذات تراكيب متشابهة بناءً على مطالبات نصية.

وقد ازدادت شعبية نماذج توليد الصور المنتشرة بسرعة خلال العام الماضي. إن قدرتها على إنشاء أعمال فنية أو رسومات وظيفية ببراعة وتعديل الصور الموجودة جعلت من المهم أكثر من أي وقت مضى العثور على نظام توليد الصور الذي يتناسب مع احتياجاتك - سواء كان ذلك هو النشر المستقر أو أي بديل.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل الانتشار المستقر؟

قبل الغوص في القائمة الكاملة لبدائل Stable Diffusion، دعنا ندرس العوامل الرئيسية التي يجب البحث عنها عند اختيار مولد الصور:

سهولة الاستخدام: أي أداة الذكاء الاصطناعي للمصممين يجب أن تكون سهلة التعلم. حتى أكثر قدرات إنشاء الصور الاستثنائية لا تهم إذا كان من المستحيل استخدام التطبيق

أي أداة الذكاء الاصطناعي للمصممين يجب أن تكون سهلة التعلم. حتى أكثر قدرات إنشاء الصور الاستثنائية لا تهم إذا كان من المستحيل استخدام التطبيق سرعة الاستخدام: ما مدى سرعة قدرات توليد الصور بالذكاء الاصطناعي؟ من المعروف أن برنامج Stable Diffusion بطيء، لذا يجب أن يعطي أي بديل الأولوية للسرعة

ما مدى سرعة قدرات توليد الصور بالذكاء الاصطناعي؟ من المعروف أن برنامج Stable Diffusion بطيء، لذا يجب أن يعطي أي بديل الأولوية للسرعة الذكاء الاصطناعي الموثوق به: سواء كانت الأداة تستخدم نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها أو تستفيد من نموذج موجود ومضبوط بالفعل، يجب أن تكون الأداة موثوقة بما يكفي لإنشاء صور مذهلة تتوافق مع المطالبة

سواء كانت الأداة تستخدم نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها أو تستفيد من نموذج موجود ومضبوط بالفعل، يجب أن تكون الأداة موثوقة بما يكفي لإنشاء صور مذهلة تتوافق مع المطالبة خيارات التحرير: تتيح لك الأداة المناسبة تحرير وتعديل الصور التي تم إنشاؤها حديثًا كجزء من العملية الإبداعية

تتيح لك الأداة المناسبة تحرير وتعديل الصور التي تم إنشاؤها حديثًا كجزء من العملية الإبداعية حقوق استخدام واضحة: حتى أكثر الصور المذهلة لن تكون ذات أهمية إذا لم يكن البرنامج مزودًا بإمكانية استخدام الفن الرقمي بعد إنشائه

مجتمع قوي: تفتخر أداة Stable Diffusion بمجتمع كبير على شبكات مثل Reddit وDiskord، لذا يجب أن يوفر أي بديل فرصًا مماثلة للمساعدة في إنشاء الصور وتحرير الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي

أفضل بدائل النشر المستقر لاستخدامها في عام 2024

هذه هي أفضل بدائل Stable Diffusion، والتي تستفيد من تقنية الذكاء الاصطناعي التي تتحسن باستمرار لإنشاء صور مذهلة بناءً على مطالباتك اللغوية الطبيعية.

1. منتصف الرحلة

عبر منتصف الرحلة باعتبارها واحدة من أشهر أدوات توليد النصوص إلى صور المتاحة، فإن Midjourney هي واحدة من أشهر بدائل النشر المستقر. فهي تولد الصور من خلال دردشات Discord، مما يتيح سهولة تنظيم فن الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى أي خبرة أو خبرة في البرمجة.

أفضل ميزات Midjourney

روبوت متكامل يقدم نصائح لمساعدة المستخدمين على إنشاء أعمال فنية رقمية في غضون دقائق

يوفر وجوده داخل Discord للمستخدمين مجتمعاً قوياً للتفاعل معه منذ البداية

يساعدك معرض المفضلة على تتبع أفضل الصور التي تم إنشاؤها وحفظها

تتيح مستويات التسعير للمستخدمين إنشاء عدد غير محدود من الصور بسعر واحد

قيود منتصف الرحلة

متاح فقط للمستخدمين الذين لديهم حسابات نشطة على Discord

تعد Midjourney مكلفة نسبيًا مقارنة بنماذج النشر الأخرى في هذه القائمة

تسعير ميدجورني

الباقة الأساسية: 10 دولارات شهرياً

الخطة القياسية: 30 دولارًا في الشهر

الخطة الاحترافية: 60 دولارًا شهريًا

الباقة الضخمة: 120 دولاراً شهرياً

تقييمات ومراجعات منتصف الرحلة

G2: 4.4/5 (أكثر من 70 تقييم)

Capterra: لا توجد مراجعات حتى الآن

2. كرايون

عبر كرايون Crayon هو مُنشئ صور بالذكاء الاصطناعي سهل الاستخدام ومثالي للمبتدئين. يتيح لك موجه توليد النص إلى صورة البسيط الخاص به الاختيار من بين إنشاء الأعمال الفنية والرسومات والصور. على عكس العديد من بدائل النشر المستقر، فإنه يحتوي على فئة تسعير مجانية تسمح لك باختبار منشئ الصور دون أي التزام مبدئي.

كرايون أفضل الميزات

تتيح لك المطالبات السلبية أن تكون محددًا عند إنشاء الصور، مثل تحديد أن الصورة الموجودة يجب ألا تتضمن أي تقنية

"الموجه التالي" يستخدم ChatGPT لاقتراح استعلام جديد بلغة طبيعية بناءً على إدخالاتك السابقة

تساعدك النماذج المدمجة على رؤية كيف يبدو عملك الفني الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي على القمصان والبضائع الأخرى

لا يوجد حد لعدد الصور التي يمكنك إنشاؤها ضمن فئة التسعير الخاصة بك

قيود كرايون

يمكن أن تؤدي سرعة الخادم المحدودة إلى جعل توليد الصور غير موثوق به في أوقات ذروة حركة المرور

لا يدعم توليد النصوص إلى صور على سطح المكتب فقط دون دعم تطبيقات الهاتف المحمول

أسعار كرايون

مجاني

الداعم: 5 دولارات شهرياً

احترافي: 20 دولارًا شهريًا

المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

كرايون التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (3+ تقييمات)

كابيترا: لا توجد مراجعات حتى الآن

3. آرت سمارت

عبر ArtSmart AI ArtSmart AI هو مولد صور مبتكر بفضل نماذج الانتشار التي تضيف طبقة أخرى من التعقيد. فبالإضافة إلى المطالبات النصية، يمكنك تحميل رسوماتك الخاصة لمساعدة المحرك على التعلم وتحسين مخرجاته بمرور الوقت. وأفضل ما في الأمر أن نموذج توليد الفن هذا يحقق هذا الإنجاز بينما يظل أحد أكثر خيارات توليد الصور القائمة على الذكاء الاصطناعي سهولة في الاستخدام.

أفضل ميزات #### ArtSmart

يساعد تحميل الصور مع مطالباتك النصية على إنشاء صور أكثر واقعية

يعمل تحرير الصور بالذكاء الاصطناعي أولاً على تحسين عملك الفني بعد إنشائه الأولي

تسهل الإعدادات المسبقة المساعدة إنشاء صور واقعية دون الحاجة إلى الكثير من الإعدادات

القدرة على تنظيم الصور التي تم إنشاؤها في مجموعات تجعل من السهل العثور عليها لاحقاً

قيود ArtSmart

يمكن أن تكون بعض الصور التي تم إنشاؤها غير متناسقة الألوان، مما يؤدي إلى إهدار الوقت والاعتمادات

الاشتراك الشهري يأتي مع أرصدة محدودة من المحتمل أن تستهلكها بسرعة، خاصة في الفئة الأساسية

أسعار ArtSmart

الأساسي: 16 دولارًا شهريًا

قياسي: 24.50 دولار شهرياً

الأعمال: 32.50 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات ArtSmart

G2: 4.7/5 (أكثر من 10 تقييمات)

كابيترا: 5/5 (1 مراجعة)

4. دال-إي 2

عبر OpenAI Dall-E 2 هو المنافس الأول بين أفضل بدائل الانتشار المستقر. استخدم مؤسسو ChatGPT في OpenAI فرضية بسيطة لإنشائه: اكتب مطالبتك النصية، وستحصل على أربع صور تقدم تفسيرات مختلفة وفريدة من نوعها لمطالبتك.

Dall-E 2 أفضل الميزات

يتيح لك Outpainting الاستمرار في توسيع صورتك من خلال التمرير الأفقي والرأسي

إنشاء أربعة خيارات في وقت واحد يجعل من السهل توليد صور فنية تتوافق مع رؤيتك

تحديثات متكررة تضمن استمرار توسيع قدرتك على توليد الصور من خلال نماذج الانتشار الحية

يستخدم صورًا خالية من حقوق الملكية، بحيث يمكنك استخدام جميع المخرجات تجاريًا حسب الحاجة

قيود Dall-E 2

يخلط أحياناً بين المطالبات الطويلة أو يتجاهلها عند إنشاء الصور

يمكن أن تكون أوقات المعالجة أطول من Diffusion المستقر وبعض بدائله

تسعير Dall-E 2

صورة 1024 × 1024 بكسل: 0.02 دولار أمريكي لكل طلب صورة

صورة 512 × 512 بكسل: 0.018 دولار لكل طلب صورة

صورة 256 × 256 بكسل: 0.016 دولار لكل طلب صورة

Dall-E 2 التقييمات والمراجعات

G2: 3.7/5 (أكثر من 20 تقييم)

كابيترا: 5/5 (3+ تقييمات)

5. استدعاء الذكاء الاصطناعي

عبر استدعاء الذكاء الاصطناعي Invoke AI هو منشئ صور فريد من نوعه للمحترفين المبدعين. بالإضافة إلى استخدام المطالبات النصية، فهو يجمع بين قدرات توليد الذكاء الاصطناعي ومهام سير العمل الحالية لإنشاء صور تتوافق مع رؤيتك واحتياجاتك المهنية.

أفضل ميزات Invoke AI

يوفر ميزات متقدمة لتوليد الصور، بما في ذلك قدرة المستخدمين على رسم إبداعاتك وتحريرها وتكرارها

تتيح الواجهة القماشية المدمجة للفرق العمل معًا لإنشاء الصور

يتكامل مباشرةً مع أدوات التصميم، مثل Photoshop وIllustrator

ميزات أمان متقدمة تحمي قاعدة بياناتك وسجل المطالبة

استدعاء قيود الذكاء الاصطناعي

يمكن أن تكون بعض المطالبات النصية فقط غير دقيقة، مما يجعل منشئ الصور هذا أفضل للعمل الأكثر تقدمًا

تحتوي نماذج النشر على عدد أقل من المرشحات ضد المحتوى المحتمل أو السلبي مقارنة بالبدائل مثل Dall-E 2

تسعير Invoke AI

إصدار المجتمع: مجاني

إيندي: 13 دولارًا شهريًا

المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

Invoke AI التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد مراجعات حتى الآن

Capterra: لا توجد مراجعات حتى الآن

6. دريم ستوديو

عبر دريم ستوديو يستخدم DreamStudio محرك Stable Diffusion، ولكنه لا يزال بديلاً قابلاً للتطبيق لتوليد الصور من خلال الذكاء الاصطناعي. إنها أداة رائعة وسهلة الاستخدام ومفتوحة المصدر تولد صورًا بأي تنسيق باستخدام مطالبات تحميل النصوص والصور.

تمتلك شركة Stability AI العملاقة في هذا المجال شركة DreamStudio (المعروفة سابقًا باسم Stable Diffusion). تساعد أداة تصميم الذكاء الاصطناعي هذه في إنشاء أعمال فنية عالية الجودة لأي غرض، بما في ذلك الرسوم التوضيحية والصور الواقعية. 🖼️

أدخل مطالبتك أو حمّل صورة، ثم حدد النمط والحجم الذي تريده. ستعمل أداة DreamStudio على الفور، وتُنشئ أشكالاً متعددة لرؤيتك. تقوم الأداة بحفظ سجلك حتى تتمكن من تتبع جميع إبداعاتك وإعادة النظر فيها لاحقًا.

إذا كنت بحاجة إلى إجراء تغييرات على صورة ما، فانتقل إلى المحرر. إنها مساحة عمل لا نهائية مع طبقات، مما يتيح لك إضافة عناصر فردية من تحفتك الفنية وإزالتها وتعديلها. يمكنك أيضًا تحسين دقة صورك في ثوانٍ!

DreamStudio أفضل الميزات

تتيح لك ميزات تحرير واسعة النطاق تحسين صورك أو توسيعها أو تعديلها بأي طريقة أخرى

تساعدك ذاكرة المطالبة على العودة إلى المطالبات السابقة وتحسينها لإنشاء الصور

يجلب تكامل واجهة برمجة التطبيقات (API) نماذج النشر الخاصة به إلى أدواتك ومساحة عملك الحالية

يمكنه إنشاء ما يصل إلى 10 صور بناءً على مطالبة واحدة

قيود DreamStudio

يؤدي تسجيل الدخول بعد استخدام الإصدار المجاني إلى إعادة تعيين ذاكرة المطالبة الخاصة بك، مما يتطلب منك البدء من الصفر

يُقدم إعدادات مسبقة أقل من معظم بدائل الانتشار المستقر في هذه القائمة، مما يتطلب إعدادًا أكثر شمولًا

تسعير #### DreamStudio

1.18 دولار أمريكي لكل 100 وحدة توليد

تقييمات ومراجعات DreamStudio

G2: لا توجد مراجعات حتى الآن

Capterra: لا توجد تقييمات حتى الآن

7. كليب

عبر كليب جمع OpenAI بين أفضل ما في ChatGPT وDall-E 2 لإنشاء CLIP. على عكس الأدوات الأخرى في هذه القائمة، يمكن لـ CLIP التعلم من اللغة الطبيعية لإنشاء صور أفضل وأكثر شمولاً. وبعبارة أخرى، إنها ليست مجرد أداة لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي مثل Stable Diffusion؛ إنها أداة تسمح لأجهزة الكمبيوتر "برؤية" الإنترنت حقًا وإنشاء عمل فني أفضل نتيجة لذلك.

CLIP أفضل الميزات

تنشئ شبكتها العصبية الشاملة قاعدة بيانات أكثر اكتمالاً للرسم من الخيارات الأخرى

التكامل مع ChatGPT وDall-E 2 يستفيد من التكنولوجيا الرائدة في السوق الحالية

يوفر قاعدة بيانات صور أكبر بكثير للاستفادة منها، مع ما يقرب من 400 مليون صورة

قيود CLIP

CLIP ليس مولد صور حقيقي، مما يجعله أكثر تعقيداً من معظم الخيارات في هذه القائمة

الاستخدام متاح فقط لمستخدمين محددين بينما يقوم OpenAI بتحسين النموذج

تسعير CLIP

لم يقدم OpenAI الأسعار بعد

تقييمات ومراجعات CLIP

G2: لا توجد مراجعات حتى الآن

Capterra: لا توجد مراجعات حتى الآن

8. ملعب الذكاء الاصطناعي

عبر ملعب الذكاء الاصطناعي يعد Stable Diffusion رائعًا في إنشاء الصور، بينما يتفوق Playground AI كمحرر صور آلي. توجد بعض القدرة العامة على إنشاء عمل فني أصلي، ولكن الميزات التي تجعل هذا أحد أفضل بدائل Stable Diffusion تركز على تعديل عملك الفني الحالي.

أفضل ميزات Playground AI

يوفر القدرة على استخدام مطالبات التحرير النصية من خلال تمييز قسم من الصورة، ثم كتابة كيف تريد أن يقوم التطبيق بتعديل ذلك القسم

تتيح لك مطالبات الاستبعاد إزالة أي عناصر غير مرغوب فيها من الصورة

تتيح لك ميزة تحرير الصور المختلطة دمج عدة صور موجودة في تصميم جديد وأصلي

تتيح لك ميزة Moodboard سهولة التعاون مع فريقك عند إنشاء لوحة مرئية أكبر

قيود الذكاء الاصطناعي لملعب Playground AI

يوفر خيارات محدودة لإنشاء الصور الأصلية مقارنة بالخيارات الأخرى

تتميز النسخة المجانية بأوقات انتظار خلال ساعات الذروة وقيود على الجودة والدقة

تسعير Playground AI

مجاني

احترافي: 12 دولارًا شهريًا

تيربو: 36 دولارًا شهريًا

Playground AI التقييمات والمراجعات

G2: 4.8/5 (2+ تقييمات)

Capterra: لا توجد مراجعات حتى الآن

9. سينثيسيا

عبر Synthesia ليست كل المرئيات ثابتة. يكتسب Synthesia مكانته في قائمة بدائل النشر المستقر من خلال كونه أفضل مولد فيديو بالذكاء الاصطناعي متاح في السوق. ما عليك سوى كتابة بعض النصوص، واختيار العناصر المرئية الخاصة بك، ومشاهدة البرنامج وهو ينشئ فيديو جذابًا لجمهورك.

Synthesia أفضل الميزات

قم بتخصيص الفيديو الخاص بك بقائمة واسعة من قوالب الأنماط وأكثر من 140 صورة رمزية افتراضية

تشبه واجهته البديهية تطبيقات العروض التقديمية مثل PowerPoint لتسهيل الانتقال إلى استخدام المولد

تتيح لك ميزات التعاون المدمجة فيه العمل مع فريقك بفعالية

إنه تطبيق يعتمد على المتصفح، مما يتيح لك إنشاء مقاطع فيديو ديناميكيًا من أي جهاز

قيود #### قيود Synthesia

يمكن أن تبدو أصوات الذكاء الاصطناعي اصطناعية وليست أصيلة مثل التعليق الصوتي الفعلي

قد يكون من الصعب تدريب صوت الذكاء الاصطناعي على نطق بعض الكلمات غير الشائعة بدقة

تسعير #### تسعير Synthesia

شخصي: 22.50 دولار شهرياً

المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Synthesia

G2: 4.7/5 (1,000+ تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى

قد تكون الأدوات المذكورة أعلاه رائعة في توليد صور الذكاء الاصطناعي، لكنها ليست الوحيدة المتوفرة في مجال معالجة اللغة الطبيعية. لقد شق الذكاء الاصطناعي طريقه إلى عالم إدارة مشاريع التصميم المنصات، مع الكثير من أدوات إدارة مشاريع الذكاء الاصطناعي المتاحة للمؤسسات الحديثة.

وهذه الأدوات، وفي مقدمتها ClickUp، لديها القدرة على تحويل كفاءة العملية وإنشاء نسخة تسويقية مقنعة بشكل ديناميكي وأكثر من ذلك.

ClickUp

قم بإدارة جميع جوانب وضع الأفكار وإنشاء واستخدام الوسائط التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي باستخدام أدوات ClickUp وقوالبها وميزات إدارة المشاريع

لا تفكر فقط في ClickUp كأداة لإدارة المشاريع. فكّر فيه كمجموعة إنتاجية شاملة، كاملة مع أدوات الذكاء الاصطناعي التي تحتاجها لتغيير طريقة عملك ببضع نقرات فقط. ClickUp AI يمكن تحسين سير عملك بعدة طرق. يمكن أن يساعدك في:

إنشاء محتوى ونسخة لأي موضوع، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والمواد التسويقية الأخرى

تلخيص خطوات العمل وإنشاء خطوات عمل ديناميكية من أي مستند مهما كان حجمه

تحويل خطوات العمل إلى مهام تتلاءم مع مهامك الأكبر خطة المشروع تحقق من التدقيق الإملائي والنحوي للتأكد من صحة كل ما ترسله



ببساطة، إنها ببساطة واحدة من أفضل أدوات التسويق بالذكاء الاصطناعي يمكنك العثور عليها. من خلال المدخلات اللغوية الطبيعية البسيطة، يتيح لك نموذج ClickUp المضبوط بدقة أنت وفريقك العمل بشكل أفضل وأكثر ذكاءً وكفاءة.

أفضل ميزات ClickUp

يوفر إنشاء المحتوى بسرعة البرق من خلال نماذج الذكاء الاصطناعي المدربة مسبقًا داخل المنصة

يسمح لك بتحويل الكتابة التسويقية الحالية لتكون أكثر مباشرةً وإيجازاً وتركيزاً على الجمهور

يمكنك إنشاء ملخصات و عناصر العمل بناءً على المستندات الطويلة للاجتماعات والمشاريع وغيرها

تسمح لك ميزات إدارة المشاريع المدمجة بالانتقال من أداة الذكاء الاصطناعي مباشرةً إلى سير عملك اليومي

قيود ClickUp

إنه ليس مولد صور بالذكاء الاصطناعي؛ فهو يستخدم نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة به فقط للوظائف المستندة إلى النصوص

لا يتضمن الإصدار المجاني ميزات الذكاء الاصطناعي في البرنامج

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

يتوفر ClickUp AI للشراء على جميع الباقات المدفوعة بسعر 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل والضيف الداخلي شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

قم بتحويل توليد صورتك باستخدام الأدوات المناسبة

قد يكون Stable Diffusion Diffusion خيارًا شائعًا، لكنه ليس الفرصة الوحيدة لتوليد فن الذكاء الاصطناعي. يمكن أن تساعدك الكثير من بدائل Stable Diffusion على إضافة الذكاء الاصطناعي إلى عمليتك الإبداعية، والاستفادة من أحدث النماذج الفنية للذكاء الاصطناعي لإنشاء صور سيحبها جمهورك.

وهذا قبل أن ندخل حتى في الفرص التي ستكتشفها عند نقل تكاملات الذكاء الاصطناعي إلى ما هو أبعد من الذكاء الاصطناعي لتحويل النص إلى صورة.

ClickUp ليس منشئ صور، بل هو الجيل التالي من إدارة المشاريع و أداة إنتاجية التي قد تكون الإضافة المثالية لفريقك. والأفضل من ذلك كله أن الخطط التمهيدية مجانية تمامًا، مما يساعدك على تجربة الأداة إلى جانب البدائل المفضلة لديك لـ Stable Diffusion.

فماذا تنتظر إذن؟ أنشئ حسابك المجاني على ClickUp لتبدأ اليوم!