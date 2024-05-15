إحصائيات ChatGPT التي تفسر تطور هذه الأعجوبة التكنولوجية

ChatGPT هو اسم اجتاح العالم الرقمي.

من عشاق التكنولوجيا إلى مستخدمي الإنترنت العاديين، الجميع مفتون بهذه التكنولوجيا السهلة الاستخدام والرائعة التي تحاكي ردود الفعل البشرية. ومع ذلك، فإن التفاعلات الشبيهة بالبشر ليست سوى واحدة من العديد من الإنجازات التي يمكنك تحقيقها باستخدام ChatGPT.

مع مرور الوقت، بدأت تظهر العديد من الاختراقات لـ ChatGPT ، مما قدم نظرة ثاقبة على ما يمكن أن يفعله ChatGPT. زادت هذه الآراء من اهتمام الجميع مع استمرار ChatGPT في إحداث ثورة في مختلف الصناعات.

تتناول هذه المقالة إحصائيات ChatGPT البارزة لتسليط الضوء على كيفية تحولها من مجرد خوارزمية ذكاء اصطناعي إلى قوة تحويلية.

ما هو ChatGPT؟

شاشة ChatGPT الرئيسية

ChatGPT هو نموذج متقدم للذكاء الاصطناعي (AI) يولد النصوص من خلال الاستفادة من تقنيات مثل معالجة اللغة الطبيعية (NLP) والتعلم العميق (DL) والتعلم الآلي (ML).

تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي هذه مجموعات ضخمة من البيانات التدريبية حول مواضيع متنوعة لتقديم ردود سياقية وذات صلة وشبيهة بالبشر على المطالبات.

وبالتالي، يمكنها أداء وظائف متنوعة، مثل الإجابة على الأسئلة والكتابة الإبداعية وإجراء المحادثات وإجراء العمليات الحسابية أو غيرها من المهام المتعلقة باللغة.

من يملك ChatGPT؟

شعار OpenAI عبر Open AI

تم تطوير ChatGPT بواسطة العقول اللامعة في OpenAI. Open AI هو مختبر أبحاث مخصص لتطوير الذكاء الاصطناعي لصالح البشرية. بدأ كمؤسسة غير ربحية في عام 2015 من قبل سام ألتمان وإيلون ماسك وإيليا سوتسكيفر وجريج بروكمان وغيرهم من التقنيين. ومع ذلك، في عام 2019، تمت إعادة هيكلة المنظمة كشركة محدودة الربح (LP).

كيف يعمل ChatGPT؟

يستخدم ChatGPT نماذج لغوية كبيرة لفهم وإنشاء نصوص تشبه النصوص البشرية. ويكتسب هذه القدرة من كميات كبيرة من بيانات التدريب التي تحتوي على مصادر نصية متنوعة، والتي يستخدمها لتعلم السياق والأنماط والفروق الدقيقة في اللغة.

مزودًا بهذه المعرفة، يقبل ChatGPT أي موجه أو إدخال لإنشاء نص متماسك وذو صلة بالسياق. تتضمن العملية بأكملها تحليل الإدخال، وتوقع المقصود أو تسلسل الكلمات، وإنشاء استجابة مناسبة.

هذا ليس كل شيء؛ يستخدم ChatGPT التعلم التكراري لتحسين جودة الاستجابة في مختلف السيناريوهات.

بالطبع، هذا مجرد غيض من فيض.

تشرح مدونتنا التفصيلية كيفية عمل ChatGPT.

تطور ChatGPT عبر الأجيال

تم إطلاق ChatGPT في نوفمبر 2020.

ومع ذلك، فقد خضع النموذج الأساسي لهذه التقنية، وهو Generative Pre-trained Transformer (GPT)، لعدة تعديلات قبل عام 2020 وبعده. لفهم ذلك، إليك نظرة على كيفية تطور نماذج GPT عبر الأجيال:

الجيل نموذج ChatGPT معلمات بيانات التدريب الوصف 1 GPT 1 117 مليون أُطلقت في عام 2018، وأثبتت الجيل الأول من GPT فعالية النماذج اللغوية الكبيرة في إنشاء نصوص تشبه النصوص البشرية. 2 GPT 2 1. 5 مليارات أظهر الجيل الثاني، الذي تم إطلاقه في عام 2019، تطورات ملحوظة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي. بفضل معلمات أعلى وخوارزميات متطورة، قدم نصًا مولفًا بواسطة الذكاء الاصطناعي مقارنة بالنصوص المكتوبة بواسطة البشر. 3 GPT 3 175 مليار شكل GPT 3 قفزة هائلة في حجم وأداء الذكاء الاصطناعي التوليدي. مع 175 مليار معلمة، كان أكبر نموذج لغوي تم إنشاؤه على الإطلاق. يمكن لـ GPT 3 فهم السياق وتوليد ردود متماسكة وأداء وظائف متعلقة باللغة مثل التلخيص والترجمة والإجابة على الأسئلة. 4 GPT 4 1 تريليون GPT 4 هو أحدث إصدار، تم طرحه في مارس 2023. وهو أيضًا أكبر نموذج GPT وأكثرها ثراءً بالميزات، بسعر 20 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا. يتميز GPT 4 بمزيد من الإبداع والموثوقية ويمكنه التعامل مع توجيهات المستخدمين الدقيقة. كما يأتي مزودًا بـ Vision، التي تتيح لـ GPT 4 معالجة المدخلات المرئية.

قد يلاحظ مستخدمو ChatGPT المنتظمون أننا تخطينا GPT 3. 5 في قائمتنا. ذلك لأن GPT 3. 5 هي فئة فرعية أكثر دقة قليلاً من GPT 3. ومع ذلك، فإن GPT 3. 5 تختلف عن GPT 3 وهي أكثر تقدمًا من الإصدار السابق. تأتي مع تحديثات وتحسينات رائعة من حيث الأداء والاعتبارات الأخلاقية والتعلم المعزز من تفضيلات الإنسان (RLHF).

إحصائيات ChatGPT توفر لمحة عن صعودها المذهل

وفقًا لتحديث صادر عن Sam Altman، اكتسب ChatGPT مليون مستخدم في 5 أيام فقط. للرجوع إلى المرجع، استغرق Instagram 2.5 شهرًا للوصول إلى مليون مستخدم، بينما حقق Spotify هذا الإنجاز في 5 أشهر. حتى أنه تمكن من الوصول إلى 100 مليون مستخدم أسرع من TikTok، ونحن جميعًا نعرف النمو السريع لـ TikTok!

كان صعود ChatGPT صاروخيًا.

لتوضيح هذه النقطة، نرسم خريطة لهذه الرحلة باستخدام حقائق وأرقام موزعة على مختلف المعايير.

أهم إحصائيات ChatGPT

لنبدأ ببعض الإحصائيات الأساسية عن ChatGPT لتعزيز معرفتك بالأساسيات.

مستخدمو ChatGPT واستخدامه

دعونا نحلل ChatGPT باستخدام معايير مثل عدد المستخدمين الذين يشغلون المنصة، والتركيبة السكانية للمستخدمين، وتفاصيل أخرى.

حركة مرور ChatGPT على الويب حسب البلد عبر SimilarWeb

التركيبة السكانية لجمهور ChatGPT عبر SimilarWeb

حركة مرور ChatGPT

على الرغم من تقلب حركة المرور على ChatGPT، إلا أن هناك اتجاه تصاعدي تراكمي. فيما يلي نظرة على إحصائيات ChatGPT المتعلقة بحركة المرور:

جذب موقع ChatGPT 1.6 مليار زيارة على أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة في فبراير 2024، بزيادة قدرها 1.05٪ مقارنة بشهر يناير 2024

تشمل كلمات البحث الشائعة ChatGPT ( 50 مليون )، ChatGPT (34.3 مليون)، و ChatGPT login (1 مليون)، مما يشير إلى حضور العلامة التجارية

ابحث عن كلمات رئيسية لـ ChatGPT عبر SimilarWeb

حركة المرور والتفاعل على ChatGPT عبر SimilarWeb

بصرف النظر عن حركة المرور المباشرة، فإن أكبر المساهمين في حركة مرور ChatGPT هم حركة المرور العضوية (13.21٪) من محركات البحث، ووسائل التواصل الاجتماعي (0.52٪)، والإحالات (0.35٪)

يوتيوب (65.3٪) وفيسبوك (7.84٪) وواتساب (6.25٪) هي المصادر الثلاثة الأولى لحركة المرور على وسائل التواصل الاجتماعي لـ ChatGPT

تطبيق ChatGPT

على الرغم من أن إطلاق تطبيق ChatGPT كان غير متوقع، إلا أنه كان بمثابة عاصفة أخرى أثارت حماس مستخدمي ChatGPT. فيما يلي بعض إحصائيات ChatGPT حول تطبيقه:

تطبيق ChatGPT متاح مجانًا على أجهزة Android وiOS

تقبل التطبيق المدخلات عبر النص والصورة والصوت

تطبيق ChatGPT لنظام Android عبر Google Play

إيرادات ChatGPT

لا شك أن ChatGPT تحظى بشعبية هائلة. ولكن، هل هذا الاهتمام يترجم إلى عائدات لـ OpenAI؟ هل OpenAI مربحة؟ إليك بعض إحصائيات ChatGPT للإجابة على أسئلتك:

إحصائيات ChatGPT 4

نظرًا لأن ChatGPT 4 هو إصدار متميز من أداة الذكاء الاصطناعي، فإنه يُعد أفضل بعشر مرات من حيث الإبداع والمنطق والموثوقية والدقة. كما أنه يعمل على أحدث طراز GPT، وهو GPT 4. فيما يلي نظرة عامة على ChatGPT 4:

بينما تعمل النسخة المجانية على GPT 3. 5، تأتي ChatGPT Plus مع GPT 4 و DALL-E والتصفح والمزيد. تكلفتها 20 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

يمكن لـ GPT 4 معالجة ما يصل إلى 25000 كلمة ، وهو ما يعادل 8 أضعاف طراز ChatGPT الأصلي

يأتي GPT 4 في ثلاثة إصدارات — إصدار 8K وإصدار 32K وإصدار 128K (Turbo)، مما يشير إلى طول السياق في الرموز المميزة

نظرًا لكونه نموذجًا متعدد الوسائط، فإنه يقبل إدخال النصوص والصور ويولد نصوصًا في ما يصل إلى 26 لغة

تظهر نزعة أقل بنسبة 82٪ وأعلى بنسبة 29٪ للاستجابة للمحتوى غير المسموح به وطلبات المحتوى الحساس على التوالي

تعليق على الصورة: تطور استجابات GPT 4 عبر Open AI

أدى ذلك إلى ارتفاع أداء GPT 3. 5 من 90 في المائة إلى 10 في المائة في بعض أصعب الامتحانات مثل Bar و LSAT و SAT و GRE وغيرها

تم تدريب GPT 4 Turbo على مجموعات بيانات حديثة تعود إلى أبريل 2023 ويمكنه إنشاء ردود مفصلة تصل إلى 300 صفحة من النص استجابة لموجه واحد. ومع ذلك، فهو متاح حاليًا للمطورين فقط

قيمة ChatGPT للاستخدام الشخصي والمهني

يشير النمو المتسارع في عدد مستخدمي ChatGPT إلى أن أداة الذكاء الاصطناعي هذه لها قيمة كبيرة. لقد رأينا كيف يستخدم مستخدمو ChatGPT هذه الأداة في المقام الأول للتعلم والعمل والترفيه. لتوضيح هذه النقطة، نجمع بعض حالات الاستخدام الشائعة لـ ChatGPT في البيئات الشخصية والمهنية:

المساعدة الرقمية : تساعد المساعدات الافتراضية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في مهام مثل ضبط التذكيرات، وجدولة المواعيد، وإدارة قوائم المهام، والإجابة على الأسئلة، وإجراء الحجوزات

إنشاء المحتوى : باعتبارها أداة ذكاء اصطناعي توليدية، يعد إنشاء المحتوى أحد أشهر حالات استخدام ChatGPT. يمكن للمسوقين الاعتماد على ChatGPT في حالات الطوارئ لإنشاء مواد تسويقية مثل المدونات والمقالات ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والنشرات الإخبارية والنصوص وغيرها.

المساعدة في الكتابة : هل تشعر بالقلق بشأن كتابة رسالة بريد إلكتروني أو تريد عيونًا جديدة لمراجعة شيء قمت بكتابته؟ ChatGPT ينقذك. بصرف النظر عن إنشاء النصوص، يساعد ChatGPT أيضًا في تحسين كتابتك ويقدم ملاحظات وأفكارًا

الكتابة الإبداعية: إذا واجهتك صعوبة في الكتابة، يمكنك أن تطلب من ChatGPT مشاركة أفكار إبداعية لقصص وقصائد ونصوص. اطلب من ChatGPT تشغيل سيناريوهات لمعرفة أيها يناسب قصتك

استخدم ChatGPT في مساعيك الإبداعية في الكتابة

البرمجة وتصحيح الأخطاء : يفهم ChatGPT عدة لغات برمجة مثل Python و JavaScript و SQL و C++ و C# وغيرها. بفضل هذه الخلفية، يمكن لمستخدمي ChatGPT استخدامه لإنشاء مقتطفات من الأكواد البرمجية وإكمال الأكواد وحل المشكلات وتقليل حجم الأكواد البرمجية وتصحيح أجزاء الأكواد البرمجية لتحسين الأداء

تعلم اللغات : هل تريد تعلم لغة جديدة وترغب في ممارستها؟ هل تريد توطين حملة تسويقية؟ يمكن لـ ChatGPT ترجمة اللغات والمشاركة في المحادثات وتعزيز التعلم وشرح أو تصحيح القواعد النحوية والمفردات

إدارة المعرفة : من تدوين الملاحظات باستخدام الذكاء الاصطناعي إلى تلخيص النصوص وتخزين المستندات واسترجاعها إلى الإجابة على الأسئلة الشائعة، يؤدي ChatGPT مجموعة متنوعة من الوظائف لتنظيم المعرفة وجعلها سهلة الوصول

الترفيه: يمكن لـ ChatGPT إجراء محادثات شبيهة بالبشر لإبقائك منشغلاً. من المحادثات العادية إلى إلقاء النكات إلى سرد القصص إلى لعب الألعاب النصية، ChatGPT هو رفيقك للترفيه

من النكات إلى الألعاب، ChatGPT يقدم

الدعم العلاجي : على الرغم من أن ChatGPT لا يحل محل الرعاية المهنية، إلا أنه يعمل كصديق موثوق به ويصغي إلى مشاعرك. إنه يثبت صحة مشاعرك، ويقدم التعاطف، ويقدم وجهات نظر متنوعة لأولئك الذين يبحثون عن التوجيه

الصحة ورعاية المرضى : يمكنك استخدام ChatGPT للحصول على معلومات إضافية عن الحالات الطبية، وتحديد الموارد المفيدة، وتحسين رعاية المرضى، وفهم التشخيصات

البحث عن الموضوعات : استخدم ChatGPT كمساعد بحث افتراضي لاكتشاف الموضوعات التي تثير اهتمامك، والتعرف على مواضيع مختلفة، وجمع المعلومات، والعثور على إجابات لأسئلتك، وما إلى ذلك.

ذكاء الأعمال : يمكن لـ ChatGPT تحليل البيانات النصية واستخراج الرؤى وإنشاء تقارير لمشاركة ذكاء الأعمال القائم على البيانات. من خلال فهم اتجاهات السوق وتعليقات العملاء والمتغيرات الأخرى، يتيح ChatGPT اتخاذ قرارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحقيق كفاءة وإنتاجية ودقة أكبر

العمليات التي تتعامل مع العملاء: تساعد روبوتات الدردشة الآلية ووكلاء المحادثة المدعومون بـ ChatGPT في خدمة العملاء والمبيعات ووظائف الدعم. فهي تفك تشفير استفسارات العملاء، وتقدم الردود ذات الصلة، وتقيس مشاعر العملاء، وتشارك في محادثات طبيعية لتحسين تجربة العملاء بشكل عام

ChatGPT، ثورة تكنولوجية أم مجرد ضجة إعلامية: تقييم شامل

يثق مستخدمو ChatGPT ثقة مطلقة في أداة الذكاء الاصطناعي؛ وتدعم أحدث الإحصاءات هذا الشعور. ولكن، كيف هو أداء ChatGPT من حيث الأداء؟

إليك نظرة مفصلة.

تعدد الاستخدامات

يضم ChatGPT 100 مليون مستخدم نشط. كما شهدنا تنوعًا كبيرًا في قاعدة المستخدمين التي تضم مطورين ومراهقين. ويعد العدد الهائل من المستخدمين الذين يلجأون إلى ChatGPT لتلبية احتياجاتهم المختلفة دليلًا على تنوعه.

يمكن لـ ChatGPT إنشاء نصوص لأغراض مختلفة، من مشاريع الكتابة الإبداعية إلى التقارير المدعومة بالبيانات. إن قدراته المتقدمة في تحليل البيانات، وقدرته على ترجمة أو تلخيص النصوص، والمشاركة في محادثات باللغة الطبيعية، والعمل كمساعد افتراضي، وتقديم الترفيه، وما إلى ذلك، تجعله حلاً مرنًا للغاية. هذه القدرة على التكيف تجعله متعدد الاستخدامات للغاية للاستخدام الشخصي والمهني، مما يجعل قائمة تطبيقاته لا حصر لها تقريبًا!

الدقة والموثوقية

تعد الدقة والموثوقية نقطة خلاف بين مستخدمي ChatGPT. فمن ناحية، تتميز استجابات ChatGPT بمستوى عالٍ من الدقة والموثوقية عند إنشاء النصوص. ومن ناحية أخرى، قد تكون النتائج غير دقيقة.

مثال على ذلك:

رد ChatGPT على أسماء البلدان التي تبدأ بحرف V

لقد أغفل ChatGPT أسماء معروفة مثل فنزويلا وفيتنام!

اكتشفت بعض الدراسات حتى اختلافات في الاتجاهات المحيطة بقدرات نماذج GPT المختلفة. على سبيل المثال، انخفض أداء GPT 4 من دقة 97.6٪ في مارس إلى 2.4٪ في يونيو لبعض الاستفسارات، بينما تحسن نفس الأداء لـ GPT 3.5 من 7.4٪ إلى 86.8٪.

يجب أن نأخذ في الاعتبار أن جودة الاستجابة تعتمد على جودة المدخلات وتعقيد الاستعلام وخصوصية المجال وبيانات التدريب. كما أن ChatGPT هو نموذج لغوي وليس نموذج معرفي يقدم معلومات صحيحة تمامًا. ومع ذلك، فإن الاختلافات ليست مطمئنة.

تجربة المستخدم

تجربة المستخدم مع ChatGPT إيجابية بشكل عام. فهي لا تتطلب سوى القليل من الجهد الذهني وسهلة الاستخدام نسبيًا — ما عليك سوى كتابة سؤالك، وسيقوم ChatGPT بالرد عليه. كما أن سرعة الاستجابة وأسلوب المحادثة يعززان تجربة المستخدم.

لقد رجعنا إلى قوالب المطالبات الخاصة بالذكاء الاصطناعي لاختبار أداء ChatGPT بأنفسنا. أخذنا مطالبة تسويقية لرسالة مباشرة غير متوقعة، وإليك ما قدمه ChatGPT:

رسالة مباشرة من ChatGPT عن واقي الشمس

بعد ذلك، استخدمنا مطالبات من قوالب إدارة المشاريع لوضع ميثاق مشروع. إليك نظرة على التفاعل:

قائمة قيود ChatGPT في ميثاق المشروع

كانت تجربة المستخدم رائعة حتى بدأت المشاكل في الظهور حتى في أبسط الاستفسارات. وهنا بدأ كل شيء في التدهور:

عدم قدرة ChatGPT على تنفيذ الإجراء المطلوب

تطور هذا إلى حلقة لا نهائية، ولم يدرك روبوت الدردشة الذكي المشكلة أبدًا!

تحليل التكلفة والعائد

في فبراير 2023، أطلقت OpenAI ChatGPT Plus، وهي خطة اشتراك مدفوعة لـ GPT 4 بتكلفة 20 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا. كانت هذه ترقية مهمة عن الإصدار المجاني، حيث توفر أوقات استجابة أسرع، وأولوية الوصول، والوصول إلى الإنترنت، ودعم المكونات الإضافية. من ناحية أخرى، تتبع واجهة برمجة تطبيقات ChatGPT نموذج الدفع حسب الاستخدام مع تكوينات متعددة.

ومع ذلك، لا يزال GPT 3. 5 مجانيًا، ويمكنك تحقيق الكثير باستخدام الإصدار المجاني.

تكلفة تشغيل ChatGPT تعتمد على نطاق استخدامك وحالات الاستخدام المحددة والموارد المتاحة. كما تعتمد على كيفية دمج ChatGPT في سير عملك لتحقيق الأتمتة والكفاءة والإنتاجية. ضع في اعتبارك أي تكاليف مرتبطة ومتطلبات البنية التحتية ونفقات الصيانة.

استخدم نموذج تحليل التكلفة والعائد لإجراء تقييم شامل.

التبني والتكامل

اكتسب ChatGPT مليون مستخدم في خمسة أيام فقط، مما يدل على سهولة استخدامه. لا شك أن مستوى الوعي حول نموذج اللغة شائع جدًا بين الفئة العمرية الأصغر. ومع ذلك، استخدم 9٪ من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و64 عامًا و5٪ من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا ChatGPT في يناير 2023، مما يدل على معدلات استخدامه المذهلة.

على الصعيد المهني، اختارت 80٪ من شركات Fortune 500 ChatGPT Enterprise لتطبيقات مختلفة. وعلى نفس المنوال، أفاد 8.2٪ من موظفي الشركات العالمية أنهم استخدموا ChatGPT في مكان العمل لأداء مهمة ما.

أدى إصدار ChatGPT API إلى سهولة التكامل، والتي تتماشى جيدًا مع تنوعها وقدرتها على التكيف. ومع ذلك، يرجى ملاحظة أن التكامل والتبني الناجحين يعتمدان على وعي أصحاب المصلحة ومهاراتهم التقنية، وتخصيص الحلول، والتحسين لتلبية متطلبات العمل المحددة.

الأمان والخصوصية

لطالما كانت الأمان والخصوصية شوكة في جانب ChatGPT.

أكثر من نصف سكان جنوب شرق آسيا أشاروا إلى خصوصية البيانات وأمنها كأحد المخاوف التي تثنيهم عن استخدام الخدمة.

تم حظر ChatGPT مؤقتًا في إيطاليا بسبب استخراج البيانات من الكتب والويب ومنشورات Reddit وغيرها لأغراض التدريب. لا بد أن مصادر البيانات هذه تضمنت معلومات شخصية لم يتم مشاركتها صراحةً مع OpenAI، مما يشكل انتهاكًا للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).

كما أفادت Ars Technica عن ادعاء أحد مستخدمي ChatGPT بتسريب محادثاته. على الرغم من أن OpenAI تؤكد أن الحساب ربما تعرض للاختراق، إلا أن هذا لا يزال يسلط الضوء على الجانب المظلم المتمثل في قلة معرفتنا بممارسات ChatGPT في مجال خصوصية البيانات وأمنها.

سياسة خصوصية OpenAI نموذجية إلى حد كبير، حيث تشير إلى أنها تجمع معلومات الحساب والمعلومات المدخلة والمعرفات الأخرى المستخرجة من الجهاز أو المتصفح. ومع ذلك، قد يكون تسجيلها وتخزينها لنصوص محادثاتك أمرًا مقلقًا للبعض.

الاعتبارات الأخلاقية

تدور المخاوف الأخلاقية المحيطة بـ ChatGPT حول التحيز والإنصاف والاستخدام المسؤول لأداة الذكاء الاصطناعي. أثار خبراء أخلاقيات الذكاء الاصطناعي مخاوف بشأن دور ChatGPT في تكريس الصور النمطية ونشر المعلومات المضللة أو إنشاء محتوى ضار. ظهر ChatGPT في الأخبار لمساعدته في كتابة ونشر أكواد ضارة أو خداعه لمشاركة خطة تفصيلية لتدمير البشرية.

لقد رأينا أن OpenAI تدرك هذه المخاوف وتعمل تدريجيًا على ضبط المحتوى الحساس والمحظور على GPT 4. كانت تجربتنا إيجابية جدًا حتى الآن.

يُظهر ChatGPT حساسية متزايدة أثناء الرد على الاستفسارات

بالطبع، لا تغطي الأمثلة القليلة المذكورة أعلاه جميع المخاوف الأخلاقية ولا تهدئها جميعًا. ومع ذلك، فإن الأخلاق في الذكاء الاصطناعي هي موضوع طويل.

ومع ذلك، ما يمكن للشركات أو الأفراد فعله هو إعطاء الأولوية للاعتبارات الأخلاقية أثناء استخدام أو نشر ChatGPT.

بدائل ChatGPT ومنافسيه

لقد غطينا جميع أحدث إحصائيات ChatGPT، التي تحظى بشعبية كبيرة. ومع ذلك، هذا لا يعني أنها الوحيدة في السوق! إليك قائمتنا ببدائل ChatGPT لمختلف التطبيقات:

1. ClickUp Brain: إدارة المشاريع من البداية إلى النهاية

منشور مدونة ClickUp Brain حول مستقبل إدارة المشاريع

ClickUp Brain هي أداة ذكاء اصطناعي أصلية للمنصة ومتاحة في جميع أنحاء نظام ClickUp البيئي. يمكنك استخدامها لإدارة التفاصيل المتعلقة بالمشاريع (AI Knowledge Manager) وإنشاء المحتوى (AI Writer for Work) وإدارة المشاريع (AI Project Manager) كل ذلك في خطوة واحدة. وهي تدعم العمل الجماعي والتعاون لمساعدة مؤسستك على تحقيق أهدافها.

باستخدام ClickUp Brain، يمكنك: إنشاء المهام والمهام الفرعية بكفاءة

اطرح أسئلة حول المهام

تلخيص المستندات والتعليقات والمواضيع والمهام والويكي والمزيد

إنشاء تقارير StandUp قابلة للتنفيذ بشكل دوري

شارك تحديثات الفريق بنقرة واحدة

إنشاء أتمتة مخصصة باستخدام NLP

استيراد تحديثات المهام والتقدم المحرز والملخصات في طرق عرض مختلفة

تحسين المحتوى المكتوب

تطوير القوالب أو تخصيصها

نسخ مقاطع الصوت والفيديو

والأهم من ذلك، أن ClickUp لا تستخدم بياناتك الشخصية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. لذلك، يمكنك الحصول على جميع مزايا الذكاء الاصطناعي دون القلق بشأن خصوصية البيانات وأمنها. بالإضافة إلى ذلك، ClickUp Brain أكثر من مجرد نموذج لغوي — إنه شبكة عصبية تربط موارد المعرفة التجارية والمهام والمستندات وما إلى ذلك، لتقديم معلومات صحيحة وموثوقة.

على سبيل المثال، إليك ما قاله ClickUp Brain عندما سألناه عن البلدان التي تبدأ بالحرف V:

ClickUp Brain يؤدي أداءً أفضل من ChatGPT

كان أداؤها أفضل من ChatGPT!

2. Google Gemini: قدرات حل المشكلات والقدرات متعددة الوسائط

المعروف سابقًا باسم Google's Bard، Gemini هو نموذج ذكاء اصطناعي متعدد الوسائط يمكنه معالجة المعلومات من النصوص والصور ومقاطع الفيديو والرموز. يركز Gemini على تعزيز الإنتاجية من خلال حل المشكلات بشكل فعال بدلاً من قصر دوره على نموذج لغوي كبير مثل ChatGPT.

تفوق Gemini على GPT 3.5، وتفوق Gemini Ultra على GPT 4 في اختبار Massive Multitask Language Understanding (MMLU).

لاختبار ذلك، طرحنا نفس السؤال عن البلدان التي تبدأ بحرف V، وإليك ما قاله Gemini:

بينما قدم ChatGPT خيارين، قدم Gemini ستة خيارات، وهو أمر جيد جدًا!

تكمن ميزة أخرى رئيسية لـ Gemini في تكاملها الأصلي مع Google Workspace لمساعدتك في العمل على Docs و Sheets و Slides وغيرها. وبالتالي، يمكنك صياغة المستندات ومعالجة البيانات وإعداد العروض التقديمية والمزيد دون الخروج من البيئات المألوفة.

3. Microsoft Copilot: التفاعل مع مجموعة Microsoft

ما يمثله Gemini لـ Google Workspace، يمثله Microsoft Copilot لـ Microsoft Suite.

يمكنك استخدام Microsoft Copilot مع Microsoft 365 لزيادة الإنتاجية والعمل داخل تطبيقاتك اليومية مثل Word وExcel وOutlook. يعمل على بنية GPT 4، مما يعني أنك تحصل على دقة وموثوقية أعلى من الإصدار المجاني من ChatGPT. كما أنه يقبل المدخلات متعددة الوسائط.

ومع ذلك، فإن Microsoft Copilot لديه حد يومي للمطالبات، والذي قد ينفد بسرعة! أيضًا، إذا لم تكن من مستخدمي Microsoft 365، فقد يكون التسجيل في Microsoft Edge أو Bing أمرًا مزعجًا عند الوصول إلى Microsoft Copilot.

طرحنا سؤالنا الكلاسيكي، وحقق Microsoft Copilot أداءً أفضل بكثير من ChatGPT:

كما شارك روابط مفيدة وموارد أخرى يمكن أن تكون مفيدة للبحث.

4. Claude: إنشاء محتوى طبيعي وإبداعي

عبر Zapier

Claude هو اسم روبوت الدردشة الذكي ونموذج اللغة الكبير الأساسي الذي طورته Anthropic AI. يتميز بإجراء محادثات طبيعية تشبه المحادثات البشرية من خلال النص ولديه فهم دقيق للغة. بصرف النظر عن أداء المهام العادية مثل التحرير والتلخيص واتخاذ القرارات وما إلى ذلك، فإنه يوفر دقة في تكوين نبرة وإبداع المحتوى المكتوب.

Claude في جيله الثالث، مع طرح Anthropic لـ Claude 3 Haiku و Claude 3 Sonnet و Claude 3 Opus. يتطور كل منها في قدرته على محاكاة الفهم والكتابة على مستوى الإنسان. والأكثر إثارة للاهتمام هو أنه يدعم طول سياق ضخم يعادل 150,000 كلمة (200,000 رمز)، مما يعني أنه يمكنك العمل مع مستندات وكتب طويلة!

5. GitHub Copilot: كتابة الأكواد وإكمالها تلقائيًا

عبر GitHub

تم تطوير GitHub Copilot بواسطة GitHub بالتعاون مع OpenAI، وهو روبوت دردشة يعمل بالذكاء الاصطناعي للمطورين. وهو أداة لكتابة الأكواد وإكمالها تهدف إلى مساعدة المطورين.

يكتسب GitHub Copilot السياق من خلال التعليقات وهيكل الكود وأسماء المتغيرات وما إلى ذلك، ويوصي بمقتطفات الكود ذات الصلة أثناء كتابة الكود! تساعد هذه الاقتراحات المفيدة المطورين على توفير الوقت وكتابة أكواد فعالة وتقليل الأخطاء.

يعمل على نموذج اللغة GPT 4 ومدرب على فهم بنية الكود وأنماطه عبر لغات البرمجة المختلفة.

6. Semrush ContentShake AI: إنشاء محتوى محسّن

عبر Semrush

ContentShake AI يقوم بأمرين بشكل صحيح. أولاً، يولد أفكارًا للمحتوى أو مسودات عالية الجودة بسرعة البرق، وثانيًا، يضمن تحسين المحتوى ليحتل مرتبة متقدمة في محركات البحث.

يساعد الجمع بين الذكاء الاصطناعي ورؤى المنافسين في الوقت الفعلي المسوقين على إعداد جدول زمني قوي للمحتوى دون الحاجة إلى إجراء أبحاث

من العصف الذهني إلى النشر، يساعدك ContentShake على إنشاء مقالات ملائمة لمحركات البحث ومصممة خصيصًا لجذب حركة المرور العضوية وزيادة التفاعل.

على الرغم من أنه يوفر ميزات تعاونية وتكاملًا سلسًا، مثل كتابة أو تحرير المحتوى على Google Docs والنشر مباشرة على WordPress، إلا أنه يفتقر إلى التكامل مع أدوات الكتابة المهمة مثل Grammarly. كما أن عدم مرونة الموجه الأولي يجعل العمل مع ContentShake صعبًا في بعض الأحيان.

7. Perplexity: التصفح في الوقت الفعلي والتحقق من صحة المعلومات

عبر Towards AI

من علماء OpenAI والعقول المدبرة وراء GPT 3، يأتي Perplexity AI.

Perplexity هو محرك بحث وإجابة مدعوم بالذكاء الاصطناعي يقدم إجابات موثوقة لاستفسارات المستخدمين. يستخدم NLP لفهم الأسئلة، ويبحث في الويب أو يستمد من قاعدة معارفه، ويقدم إجابة في شكل محادثة. إجابات Perplexity دقيقة وشاملة مقارنة بمحركات البحث العملاقة مثل Google.

إنه يعوض ما ينقصه في إنشاء المحتوى وقدرات حل المشكلات من خلال إجراء بحوث مفصلة وشاملة. إنه أكثر دقة بكثير من نماذج اللغة الكبيرة الأخرى، ولكنه ليس محصنًا ضد الهلوسة العرضية أيضًا.

تحقق من بدائل Perplexity AI!

مستقبل ChatGPT

على الرغم من أن إطلاق ChatGPT كان لحظة فاصلة في التاريخ، إلا أنه مجرد البداية.

إليك ما نعتقد أن المستقبل يحمله لـ ChatGPT: قد تحدد OpenAI و Microsoft طرقًا لجعل هذه التكنولوجيا أرخص باستخدام رقائق ومراكز بيانات متقدمة. وهذا سيجعل LLM أكثر قابلية للإدارة

سيؤدي الاستخدام المتكرر للتكنولوجيا إلى تعزيز أدائها وموثوقيتها ودقتها. وستشجع القدرات المحسّنة مستخدمي ChatGPT على اعتماد التكنولوجيا والتوصية بها حتى تصبح سائدة على نطاق عالمي

قد نشهد تفرع ChatGPT عبر مجالات وصناعات متخصصة مثل الرعاية الصحية والتأمين والتمويل وغيرها، لتقديم حلول موجهة للتحديات الخاصة بكل صناعة

سيؤدي إصدار ChatGPT 5، وقريبًا ChatGPT 6، إلى إحياء الاهتمام بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

باختصار، ستواصل ChatGPT مسيرتها الصاعدة إذا ظلت الاعتبارات القانونية والأخلاقية والتنظيمية مواتية لترويجها.

الخلاصة

هذا هو ختام رحلة ChatGPT من خلال الإحصائيات والأرقام.

لا شك أن ChatGPT أحدث ثورة في تصور الجمهور للذكاء الاصطناعي وجعله في متناول أي شخص لديه اتصال ثابت بالإنترنت. كما ساعد الناس على تقبل حقيقة أن الذكاء الاصطناعي ليس موجودًا لسرقة الوظائف. بل على العكس، سوف يكمل المهارات البشرية ويعززها بأكثر من طريقة.

على الرغم من أن ChatGPT كان رائدًا في هذا المجال، إلا أنه ليس أداة الذكاء الاصطناعي الوحيدة التي أحدثت ثورة في السوق. فهناك حلول مثل ClickUp Brain وGemini وPerplexity وغيرها، تساهم في مجالاتها الخاصة بطرق فريدة.

تواصل معنا لتتعلم كيفية استخدام ClickUp Brain لتسهيل إدارة المشاريع!

الأسئلة المتداولة (FAQs)

1. كم عدد الأشخاص الذين يستخدمون ChatGPT؟

حاليًا، يبلغ عدد المستخدمين المسجلين في ChatGPT 180.5 مليون مستخدم، بينما يستخدمه 100 مليون مستخدم بشكل نشط.

2. هل ChatGPT جيد في الإحصاء؟

ChatGPT جيد إلى حد ما في معالجة البيانات والتحليل الإحصائي. يمكنه إجراء الحسابات وتوفير معلومات عامة عن المفاهيم الإحصائية.

3. ما مقدار البيانات التي يستخدمها ChatGPT؟

تم تدريب ChatGPT باستخدام 45 تيرابايت من البيانات، والتي تم ضغطها إلى 570 جيجابايت من مجموعات البيانات.