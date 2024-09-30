الحيرة مقابل ChatGPT: ما هي أداة الذكاء الاصطناعي الأفضل؟ (2025)

تخيل أنك في إجازة، وتعثر على زهرة غامضة. ماذا تفعل؟ أمر سهل. اطلب من روبوت الدردشة الآلي الخاص بهاتفك أن يتعرف عليها.

انسَ الأيام الخوالي عندما كان الذكاء الاصطناعي يعيش فقط في كتب الخيال العلمي. إن نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة ضرورية لحياتنا اليوم، فهي تحل مشاكلنا اليومية.

يقود هذا التغيير اثنان من النماذج اللغوية الكبيرة المعروفة (LLMs): Perplexity AI و ChatGPT. كلتا أداتي الذكاء الاصطناعي رائعتان، ولكن أيهما أفضل؟

هذا ما سنقوم بتفصيله في هذه المدونة. سنستكشف Perplexity AI مقابل ChatGPT - ميزاتهما الرئيسية، وإيجابياتهما وسلبياتهما، وخطط التسعير حتى تتمكن من اختيار الأفضل بالنسبة لك. ولجعل الأمور أكثر إثارة، سنعرض خياراً إضافياً يسرق الأضواء!

إذاً، دعنا نكتشف أفضلها أداءً أداة الذكاء الاصطناعي لعام 2024

ما هو الذكاء الاصطناعي الحيرة؟

عبر حيرة الذكاء الاصطناعي إن Perplexity AI ليس مثل روبوتات الدردشة الآلية النموذجية للذكاء الاصطناعي - فهو يحتوي على وظيفة محرك بحث بالذكاء الاصطناعي، أو كما يحب مبتكروه تسميته، وظيفة "محرك إجابة" تعمل مثل روبوت الدردشة الآلية.

تم إطلاق Perplexity AI في عام 2022، وهو يفهم أسئلتك بشكل أفضل من محركات البحث العادية. يمكنك طرح الأسئلة عليه بلغة واضحة، وسيتحقق من مصادر مختلفة مثل قواعد البيانات الأكاديمية، والأخبار، ويوتيوب، وريديت ليقدم لك إجابات شاملة دقيقة ومحدثة.

ما يميز محرك Perplexity AI هو أنه لا يبحث عن الكلمات المفتاحية فقط، بل يحاول فهم ما تعنيه. فهو ينظر في سؤالك وتفاعلاتك السابقة وما تعرفه بالفعل لتوليد إجابات دقيقة ومفيدة للغاية.

بالإضافة إلى ذلك، فهو ممتاز مع النصوص ويمكنه التعامل مع الوسائط المختلفة مثل الصور ومقاطع الفيديو والصوت. وهذا يجعله مفيداً للباحثين والكتاب والفنانين والموسيقيين والمبرمجين. يمكنهم استخدامه لطرح الأسئلة وإنشاء المحتوى وتلخيص المعلومات.

ميزات Perplexity AI

بعض الاختلافات الرئيسية والميزات الفريدة التي تجعل Perplexity AI متميزاً هي

1. البحث في الوقت الحقيقي على الويب

إن الذكاء الاصطناعي Perplexity AI محدث دائمًا بما يحدث على الإنترنت في الوقت الفعلي.

على عكس محركات البحث التقليدية التي تستغرق وقتاً طويلاً للحاق بالركب، يقوم محرك البحث القائم على الذكاء الاصطناعي هذا بمسح وتحليل الويب باستمرار أثناء حدوث الأشياء. لذا، سواء كنت تبحث عن آخر التحديثات أو الأخبار العاجلة أو أي شيء آخر يثير فضولك، فإن Perplexity يدعمك بأحدث المعلومات.

يمكنك دائمًا البقاء على اطلاع دائم على آخر الأحداث، حيث أنه مصمم لإبقائك على اطلاع دائم في الوقت الفعلي. فكر في الأمر على أنه مراسل أخبار بحجم الجيب بدون ميكروفون وحاجة دائمة للانتباه.

2. اقتباس شفاف من المصدر

عبر حيرة الذكاء الاصطناعي يأخذ Perplexity AI المصداقية على محمل الجد ويريدك أن تثق بالمعلومات التي يشاركها.

لهذا السبب يستشهد بمصادر جميع نتائج بحثه حتى تتمكن من معرفة مصدر المعلومات بالضبط.

هذه الشفافية أمر بالغ الأهمية للأشخاص الذين يحتاجون إلى معلومات موثوقة للبحث أو اتخاذ قرارات ذكية بناءً على بيانات دقيقة.

تخيلها كصديق لا يخبرك بالأشياء فحسب، بل يعرض لك أيضاً الكتب أو المواقع الإلكترونية أو المصادر التي قرأها. يقدم لك Perplexity AI نفس الشيء من خلال إعطائك اقتباسات حتى تتمكن من التحقق والتأكد من أن المعلومات جديرة بالثقة. الأمر أشبه بوجود مدقق حقائق مدمج في داخلك!

يساعدك هذا أيضاً على استكشاف الموضوع بشكل أكبر.

3. تكامل المصادر المتنوعة

لا يلتزم برنامج Perplexity AI بمواقع الويب المعتادة ونتائج البحث القياسية. فهو يتعمق في مصادر متنوعة، من المجلات الأكاديمية إلى تقارير الصناعة ومناقشات وسائل التواصل الاجتماعي.

اعتبره بمثابة نظير لا يقرأ كتابًا واحدًا فقط بل يبحث في قواعد البيانات الأكاديمية، ولفرام ألفا قاعدة المعرفة للفيزياء والرياضيات، ويوتيوب، وريديت، ومواقع الأخبار.

ستحصل على ثروة من المعلومات، بما في ذلك أحدث الأبحاث والمراجع حول مواضيع محددة.

تسعير الذكاء الاصطناعي الحيرة

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الإيجابي: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

ما هو ChatGPT؟

عبر OpenAI ChatGPT هو روبوت الدردشة الآلي الأول من نوعه في مجال الذكاء الاصطناعي الذي أطلقته OpenAI في نوفمبر 2022. وهو يبرز كنموذج لغوي كبير (LLM) يستخدم تقنية ذكية تسمى المحول التوليدي المُدرَّب مسبقًا (GPT) للتحدث مثل الإنسان الحقيقي.

يستطيع روبوت الذكاء الاصطناعي هذا القيام بالعديد من الأشياء، مثل ترجمة اللغات وإنشاء محتوى رائع من الصفر. ويمكن لأكثر من 180 مليون مستخدم أن يشهدوا على تعدد استخداماته!

يُمكنك استخدام الإصدار الأساسي، GPT-3.5، مجاناً أو الحصول على الإصدار الفاخر، ChatGPT Plus، مع GPT-4 فائق القوة مقابل رسوم.

الجزء الأفضل؟ GPT-4 ليس فقط للدردشة. يمكنه إنشاء المستندات، وحل المسائل الرياضية الصعبة، وحتى فهم الصور.

مكافأة:_

/مرجع/ https://clickup.com/blog/chatbot-vs-conversational-ai/ روبوت الدردشة مقابل الذكاء الاصطناعي التحويلي /%href/

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ميزات ChatGPT

إذن, ما الميزات الفريدة التي تجعل ChatGPT يعمل بشكل عجيب باعتباره روبوت الدردشة الآلي الأول من نوعه؟ دعنا نرى.

1. معالجة اللغة الطبيعية

ما الذي يجعل ChatGPT جيداً جداً في التحدث مثل البشر؟ إنها قدرة معالجة اللغة الطبيعية.

يمكنك الدردشة معه بشكل طبيعي، وسيفهمك تماماً باستخدام خوارزمياته الذكية. وفي المقابل، ستحصل على ردود شبيهة بردود البشر متطورة ومُخصَّصة.

لنفترض أنك تخطط لرحلة، ولست متأكداً إلى أين ستذهب. فقط أخبر ChatGPT عن اهتماماتك وتفضيلاتك. سيقدم لك التطبيق اقتراحات سفر مفيدة وسيتذكر تفضيلاتك.

لذا، إذا كانت الخيارات الأولى لا تتطابق تماماً مع ما يدور في ذهنك، يمكنك أن تطلب المزيد من الأفكار، وسيقوم ChatGPT على الفور بتزويدك بأفكار أفضل.

الأمر الرائع هو أن ChatGPT يحصل أيضاً على النكات والإشارات والسخرية. لذا، يمكنك الحصول على ردود ذكية شبيهة بالإنسان وذات معنى، مما يجعلها واحدة من أفضل أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي متوفرة

2. الدردشة الصوتية والصور

عبر OpenAI يمكنك الآن إجراء محادثات في الوقت الفعلي مع ChatGPT باستخدام الصور! 📷

افترض أنك تحب البستنة وصوّرت نبتة غامضة في حديقتك الخلفية. يمكن لـ ChatGPT التعرف على النبتة ومشاركة نصائح العناية بها وحتى اقتراح نباتات مصاحبة لحديقتك.

من ناحية أخرى، إذا التقطتَ صورة لمسألة رياضية معقدة، سيقدم لك روبوت الدردشة الآلي تفسيرات وحلولاً خطوة بخطوة.

يمكنك أيضاً استخدام ميزة الدردشة الصوتية في ChatGPT لتنظيم قائمة التشغيل المثالية أو حتى جعلها تروي لك حقائق مثيرة للاهتمام حول المعالم. حتى أن OpenAI عمل مؤخراً مع ممثلين صوتيين مهرة لإضافة ستة خيارات صوتية مختلفة بحيث يمكنك اختيار صوتك ونبرة صوتك المفضلة لـ ChatGPT.

3. الخبرة اللغوية

لا توجد حواجز لغوية مع ChatGPT. لماذا؟ لأنها مدعومة بمجموعة بيانات ضخمة تبلغ 570 جيجابايت مصدرها كل ركن من أركان الإنترنت.

كل هذه البيانات أعطت روبوت الدردشة الآلي هذا مفردات هائلة من مفردات الذكاء الاصطناعي، مما يجعله خبيراً لغوياً. فهو يجيد اللغة اليومية بطلاقة، ويمكنه أيضاً تفكيك المصطلحات غير الشائعة والتقنية في ثوانٍ.

يمكنك الدردشة معه بأكثر من 200 لغة بفضل تدريبه على لغات متعددة في جميع أنحاء العالم!

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مجاناً

بالإضافة: 20 دولار/شهرًا لكل مستخدم

20 دولار/شهرًا لكل مستخدم الفريق: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

مكافأة: مجاناً مجاناً قوالب مطالبة ChatGPT لأجلك_

Perplexity AI مقابل ChatGPT: مقارنة الميزات

دعنا نقارن بين الأداتين بالتفصيل الآن.

الميزات Perplexity AI ChatGPT معالجة اللغة الطبيعية نعم نعم نماذج لغة الذكاء الاصطناعي GPT 3.5 و GPT 4 و Claude 2.1 و Gemini Pro و Perplexity GPT 3.5 و GPT 4 محادثة صوتية ومحادثة بالصور نعم نعم تحميل الملفات نعم لا الدقة الفعلية أكثر أقل مهارات المحادثة أقل تفاعلية أكثر تفاعلية نوع المحتوى متعمق مختصر اقتباس المصدر نعم لا الأسعار الخطط المجانية والمدفوعة الخطط المجانية والمدفوعة

توليد المحتوى

جميع أدوات الذكاء الاصطناعي رائعة في إنشاء المحتوى. المهم هو نوع المحتوى الذي يصنعونه. دعنا نستكشف المحتوى المحدد الذي تم إنشاؤه بواسطة كل من ChatGPT و Perplexity.

Perplexity AI

إن Perplexity AI ليس الأكثر إبداعاً عندما يتعلق الأمر بإنشاء المحتوى

ومع ذلك، فهو ممتاز في إنشاء محتوى دقيق ومُحدَّث. خاصة في تقديم معلومات مفصلة وذات صلة بالسياق.

إجاباته واضحة ودقيقة، مما يجعله رائعاً في الإجابة عن الأسئلة وتقديم معلومات شاملة. لذا، فإن Perplexity يبرز في مهام مثل البحث وتلخيص المعلومات، حيث يكون الدقة والموثوقية أمرًا بالغ الأهمية. قد لا يكون خيارك الأول لمهام الكتابة الإبداعية.

دردشةGPT

يعد ChatGPT رائعًا في إنشاء جميع أنواع المحتوى، مما يجعله أكثر تنوعًا من Perplexity. يمكنك الحصول عليه لإنشاء القصائد، والأكواد، والنصوص، والموسيقى، ورسائل البريد الإلكتروني، وغيرها.

ChatGPT فريد من نوعه لأنه يمكنك طلب الإخراج بنبرة وأسلوب وتنسيق معين، مما يمنحك المزيد من التحكم في كيفية ظهور إبداعك.

جودة الاستجابة

تحدد جودة استجابات الذكاء الاصطناعي مدى فائدتها لحالة استخدام معينة. يُظهر الذكاء الاصطناعي الحائر وChatGPT استجابات عالية الجودة مع وجود اختلافات طفيفة.

حيرة الذكاء الاصطناعي

يتفوق الذكاء الاصطناعي Perplexity AI في معالجة الأسئلة المعقدة وتقديم إجابات دقيقة وثاقبة. فهو يزودك بملخص واضح للإجابة عن استفساراتك ويقدم لك اقتباسات حتى تتمكن من التحقق من المعلومات والتعمق في الموضوع.

مع التركيز القوي على الدقة والعمق، يتألق Perplexity بإجاباته الشاملة والموثوقة.

ChatGPT

يتبع ChatGPT نهجاً مختلفاً. تبدو ردودها أكثر إنسانية، مما يجعلها رفيقًا ممتازًا للمحادثات غير الرسمية واستكشاف الأفكار والعصف الذهني. المشكلة؟ إنه لا يكشف عن مصادر معلوماته.

على الرغم من أن ChatGPT رائع للاستخدامات العامة مثل إنشاء محتوى نصي والإجابة على الأسئلة المباشرة، إلا أنه قد لا يكون بارعًا مثل Perlexity في إجراء تعلم عميق وتقديم إجابات متعمقة أو دعم البحث المكثف حول موضوع معين.

الدقة الواقعية

روبوت الذكاء الاصطناعي الذي يعطي إجابات خاطئة لن يكون مفيداً لأي شخص. دعونا نتحقق من روبوت الدردشة الآلي الذي يقدم أداءً أفضل - روبوت الدردشة الآلية مقابل روبوت Perplexity AI.

Perplexity AI

يستقي Perplexity AI الإجابات من مختلف صفحات الويب المباشرة، بما في ذلك قواعد البيانات الأكاديمية، وقنوات التواصل الاجتماعي، ومنافذ الأخبار العالمية. يضمن هذا النطاق الواسع حصول المستخدمين على أحدث وأدق المعلومات المتاحة.

يمكنك التحقق من المعلومات المقدمة واستكشاف الموضوعات بعمق نظرًا لالتزام Perplexity بالشفافية، وهو ما يتضح من خلال الاستشهادات بالمصادر.

لذا، إذا كانت الدقة هي هدفك الرئيسي، فإن "محرك الإجابات" هذا هو الأفضل.

ChatGPT

تعتمد دقة دردشة ChatGPT الواقعية على مجموعة البيانات الضخمة التي تم جمعها منذ عدة سنوات، مما يجعلها أكثر عرضة لتقديم معلومات قديمة أو قد تكون غير دقيقة.

على الرغم من أنه بطل في الدردشات الودية والإبداعية، إلا أنه قد لا يكون مثاليًا إذا كنت تبحث عن أحدث الحقائق وأكثرها دقة.

تعتمد دقة ChatGPT على جودة المصادر في مجموعة بياناته، وقد لا يضمن لك الدقة دائماً، خاصةً فيما يتعلق بالتفاصيل الواقعية. إذا كان لديك إصدار Plus (مدفوع)، ستحصل على ردود أكثر دقة، حيث يتضمن Plus القدرة على تصفح الإنترنت بدلاً من الاعتماد على بيانات التدريب فقط.

محادثة طبيعية

من يتحدث مثل البشر أكثر: Perplexity أم ChatGPT؟ دعنا نكتشف ذلك.

Perplexity AI

يتم تدريب الذكاء الاصطناعي Perplexity في المقام الأول على الحقائق والبيانات المنظمة للتعلم الآلي، مما يجعله جيداً في الإجابة عن أسئلة واضحة ومحددة.

ومع ذلك، عندما تطرح عليه أسئلة مفتوحة أو ضعيفة التنظيم أو مربكة، قد يواجه Perplexity صعوبة في فهمها بشكل كامل. قد لا تبدو إجاباتها على هذه الأنواع من الأسئلة طبيعية وجذابة مثل إجابات ChatGPT.

وهذا يعني أن أداة الذكاء الاصطناعي لا تزال تعمل على تحسين مهاراتها في المحادثة الطبيعية.

ChatGPT

تُعد ChatGPT محترفة عندما يتعلق الأمر بالمحادثة الطبيعية، وذلك بفضل تدريب OpenAI على المحادثة الطبيعية.

فهو بارع في الإجابة على جميع أنواع الأسئلة، سواء كانت مباشرة أو معقدة. ويمكنه تقديم إجابات مفصّلة ومفيدة، حتى إذا طرحت أسئلة مفتوحة أو صعبة دون إجابات واضحة.

إذا كنت تريد دردشة ودية ومعلومات مفيدة ولست قلقاً للغاية بشأن الدقة، فإن ChatGPT اختيار رائع.

Perplexity AI مقابل ChatGPT: من الأفضل؟

من الصعب أن نعلن فائزاً واضحاً لأن كلاً من Perplexity وChatGPT لهما عيوب.

الذكاء الاصطناعي Perplexity AI هو معلم البحث الخاص بك - دقته العالية ومعلوماته الحديثة تجعله رائعًا في التعمق في مواضيع محددة ووضع ملخصات مفصلة. ولكن عندما يتعلق الأمر بالكتابة الإبداعية، فإنه يقصر في ذلك.

وفي الوقت نفسه، فإن ChatGPT متعدد الاستخدامات. إنه رائع في الإبداع ويمكنه إنشاء أي نوع من المحتوى إلى حد كبير. يجيب بسرعة على الأسئلة اليومية وهو رفيق ممتاز للجمهور العام. ولكن لم تتم ترقيته منذ سبتمبر 2021، لذا قد يرتكب بعض الأخطاء الواقعية. لقد أضاف OpenAI خاصية التصفح إلى ChatGPT للتغلب على هذا العيب، لكنها متاحة فقط لمستخدمي ChatGPT Plus.

# #مقارنة الذكاء الاصطناعي الحيرة مقابل ChatGPT على Reddit

قررنا الاطلاع على ما قاله مستخدمو ريديت لإعطائك نظرة أعمق على معركة ChatGPT ضد Perplexity AI.

يبدو أن معظم مستخدمي ChatGPT و Perplexity AI يستخدمون كلتا الأداتين بشكل مريح بناءً على حالات الاستخدام الخاصة بكل منهما.

أبرز النقاط الرئيسية من بحثنا

"أنا أدفع لكليهما، وأستطيع القول دون أدنى شك أنه بالنسبة للمهام التي تتطلب دقة عالية وإجابات طويلة والعديد من مطالبات المتابعة (تفاعلات المحادثة)، فإن ChatGPT من OpenAI يقوم بعمل متفوق بشكل ملحوظ. من ناحية أخرى، يتفوق Perplexity في تصفح الويب والعثور على معلومات محددة للغاية. كما أنه يتعامل أيضًا مع تفاعل PDF على Claude 2 في وضع الكتابة بشكل جيد نسبيًا."

ومع ذلك، أوضح أحد مستخدمي ريديتور أن الحيرة لم يكن الخيار الأفضل للمحتوى الإبداعي، وكان ChatGPT هو الفائز الواضح في هذه الحالة.

"ChatGPT أكثر إبداعًا وواجهة المستخدم أنظف. ومع ذلك، تستخدم Perplexity درجة حرارة أقل. ولكن قد يؤدي ذلك إلى هلوسات أقل. لقد اختبرت مخرجات الكتابة والدردشة على نطاق واسع. Perplexity Pro أقل إبداعًا وأكثر وضوحًا مع المطالبات."."_

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