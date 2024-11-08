أفضل 12 محرك بحث بالذكاء الاصطناعي تحتاج إلى تجربتها في 2025

وقت الأسئلة! هل ما زلت تعتمد على بحث Google، أم أنك تحولت تمامًا إلى الذكاء الاصطناعي في استفساراتك؟ ربما أنت في مكان ما في المنتصف تناقش الأمرين. 😉

بغض النظر عن الفئة التي تنتمي إليها، أنا هنا لمساعدتك في جعل قرارك أسهل قليلاً.

على مدار الشهرين الماضيين، قام فريقي هنا في ClickUp باختبار أدوات البحث بالذكاء الاصطناعي هذه والتعلم منها وتطبيقها في سيناريوهات مختلفة لمعرفة مدى قدراتها. وكانت النتائج مثيرة للاهتمام، على أقل تقدير.

لذا، وبدون مزيد من اللغط، دعونا نلقي نظرة على أفضل 12 محرك بحث بالذكاء الاصطناعي تحتاجها في مجموعتك التقنية. سنتطرق إلى ميزاتها وأسعارها وقيودها وغير ذلك.

ما هو محرك بحث الذكاء الاصطناعي؟

في نص بسيط، يستفيد محرك البحث بالذكاء الاصطناعي من الذكاء الاصطناعي (AI) لتعزيز إمكانات البحث وتوفير تجربة بحث أفضل من خلال إنشاء ملخصات وبطاقات معلومات والمزيد.

لكنك تعرف ذلك بالفعل. 🙄

دعني أشرح لك. على عكس محركات البحث التقليدية، التي تعتمد في المقام الأول على الكلمات المفتاحية والفهرسة، تستخدم محركات البحث بالذكاء الاصطناعي خوارزميات متقدمة وتقنيات التعلم الآلي لتحليل استعلامات البحث.

ويشمل ذلك التعمق في السياق ونوايا المستخدم والمعنى الدلالي وراء مصطلحات البحث، مما يساعد محركات البحث على تقديم نتائج أكثر صلة ودقة.

تقوم معالجة اللغة الطبيعية (NLP) بالكثير من العمل الشاق هنا، مما يساعد على تفسير اللغة البشرية، وتمكين الذكاء الاصطناعي من فهم الاستعلامات المعقدة، والإجابة عن الأسئلة بطريقة تحادثية، وحتى إنشاء توصيات مخصصة بناءً على تفضيلاتك وسلوكك.

وأخيراً، تتعلم محركات البحث بالذكاء الاصطناعي باستمرار من استفساراتك وأنماط البحث العامة. هذا صحيح. في كل مرة تستخدم فيها الذكاء الاصطناعي للبحث، فإنك تدربه على البحث بشكل أفضل والتوصل إلى إجابات أكثر ملاءمة.

قبل أن ننتقل، إليك مقارنة سريعة بين البحث التقليدي والبحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

ميزة محرك بحث تقليدي محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي طريقة البحث المستندة إلى الكلمات المفتاحية المستندة إلى البرمجة اللغوية العصبية الفهم المحدود الدلالي والسياقي النتائج عامة وغالبًا ما تكون غير ذات صلة ذات صلة وشخصية للغاية التعلم ثابت متكيف

فوائد استخدام محركات البحث بالذكاء الاصطناعي

هل سبق لك أن بحثت من قبل عن أفضل المطاعم في جزء معين من المدينة وانتهى بك الأمر بتوصية بأفضل مطعم يبعد عنك 12 ميلاً؟

هذا عدم تطابق واضح بين هدف البحث وسياق استعلام المستخدم. تواجه جميع محركات البحث الرئيسية هذه المشكلة من حين لآخر.

هذا هو المكان الذي يمكن أن تساعد فيه محركات البحث التي تعمل بالذكاء الاصطناعي - من خلال المساعدة في فهم السياق والنية وراء استعلامات البحث بشكل أفضل قليلاً. هذا فقط أحد أسباب استخدام محركات البحث بالذكاء الاصطناعي.

إليك المزيد:

تحسين تجربة المستخدم: يمكن أن تجعل الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل البحث الصوتي ومعالجة اللغة الطبيعية والتوصيات المخصصة البحث أكثر سهولة ومتعة

يمكن أن تجعل الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل البحث الصوتي ومعالجة اللغة الطبيعية والتوصيات المخصصة البحث أكثر سهولة ومتعة زيادة الكفاءة: يمكن لمحركات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي معالجة كميات كبيرة من البيانات بسرعة، مما يوفر نتائج أسرع من محركات البحث التقليدية.

يمكن لمحركات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي معالجة كميات كبيرة من البيانات بسرعة، مما يوفر نتائج أسرع من محركات البحث التقليدية. دقة محسّنة: يمكن أن تساعد خوارزميات الذكاء الاصطناعي في تحديد المحتوى منخفض الجودة أو غير ذي الصلة وتصفيته، مما يحسّن دقة نتائج البحث

يمكن أن تساعد خوارزميات الذكاء الاصطناعي في تحديد المحتوى منخفض الجودة أو غير ذي الصلة وتصفيته، مما يحسّن دقة نتائج البحث إمكانية الوصول: يمكن لميزات مثل البحث الصوتي وتحويل النص إلى كلام أن تجعل البحث أكثر سهولة للأشخاص ذوي الإعاقة

يمكن لميزات مثل البحث الصوتي وتحويل النص إلى كلام أن تجعل البحث أكثر سهولة للأشخاص ذوي الإعاقة إضفاء الطابع الشخصي: يمكن لمحركات البحث التي تعمل بالذكاء الاصطناعي التعرف على تفضيلات المستخدم وتخصيص نتائج البحث وفقًا لذلك، مما يوفر تجربة أكثر تخصيصًا

يمكن لمحركات البحث التي تعمل بالذكاء الاصطناعي التعرف على تفضيلات المستخدم وتخصيص نتائج البحث وفقًا لذلك، مما يوفر تجربة أكثر تخصيصًا أكثر من مجرد "البحث": تمكّنك محركات البحث بالذكاء الاصطناعي من القيام بالمزيد من الأشياء باستخدام الردود التي تم إنشاؤها، مثل تصديرها إلى جداول بيانات جوجل، على سبيل المثال. ويمكنها أيضًا مساعدتك في إجراء تحليل للبيانات إذا لزم الأمر

## ما الذي يجب أن تبحث عنه في محرك بحث الذكاء الاصطناعي؟

محركات بحث الذكاء الاصطناعي مذهلة. أعتقد أننا أثبتنا ذلك. والآن، كيف يمكنك العثور على المحرك الذي يناسب احتياجاتك؟ فيما يلي بعض الجوانب التي نظرت إليها أثناء اختبار الأدوات:

📌الملاءمة والدقة: يجب أن يقدم محرك بحث الذكاء الاصطناعي نتائج بحث تتطابق بدقة مع هدف البحث والاستعلام الخاص بك مع ضمان أن تكون النتائج موثوقة وخالية من المعلومات الخاطئة أو التحيز

📌الشمولية: يجب أن يكون قادراً على الوصول إلى مجموعة واسعة من مصادر المعلومات ومعالجتها، بما في ذلك صفحات الويب وتنسيقات البيانات الأخرى مثل الصور ومقاطع الفيديو والمستندات

📌السرعة والفعالية: يجب أن تظهر نتائج البحث بسرعة، خاصةً بالنسبة للاستعلامات الحساسة من حيث الوقت. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون الأداة قادرة على معالجة كميات كبيرة من البيانات بكفاءة لتقديم نتائج ذات صلة

📌تجربة المستخدم: يجب أن تكون الواجهة بديهية وسهلة الاستخدام، مع ميزات مثل البحث الصوتي والبحث بالصور والتوصيات المخصصة

📌الخصوصية والأمان: يجب أن تعطي الأولوية لخصوصية المستخدم وأمان البيانات، مما يضمن حماية معلوماتك وعدم إساءة استخدامها

📌التخصيص: يجب أن تكون قادرًا على تخصيص تجربة البحث الخاصة بك، مثل حفظ تفضيلات البحث أو إعداد التنبيهات. يجب أن تكون الأداة أيضًا قادرة على التعرف على تفضيلاتك وتخصيص نتائج البحث وفقًا لذلك

📌التكامل والتوافق:يجب أن تتكامل بسلاسة مع الأدوات والخدمات الأخرى عبر الإنترنت وأن تكون متوافقة مع مختلف الأجهزة والمنصات

أفضل محركات البحث بالذكاء الاصطناعي في لمحة سريعة

قبل أن نتعمق في التفاصيل، إليك لمحة سريعة عن أدوات البحث بالذكاء الاصطناعي:

محركات البحث بالذكاء الاصطناعي الأفضل ل الميزات الرئيسية سعر البدء ClickUp مساحات عمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي والبحث المتصل مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج (ClickUp Brain)، والبحث المتصل، والملخصات الآلية، وأتمتة المهام، والاقتراحات المخصصة مجانًا للأبد؛ الخطط المدفوعة من 7 دولارات شهريًا Perplexity AI بحث خاص بالبحث روابط المصدر، مجلدات لتنظيم الاستعلامات، بحث متعدد الوسائط، إعدادات خصوصية قابلة للتخصيص مجانًا؛ باقات احترافية من 20 دولارًا شهريًا Google Gemini دعم متعدد اللغات يعالج النصوص والرموز والصور والصوت وإمكانيات متعددة اللغات والاستدلال وحل المشكلات مجانًا؛ تختلف الأسعار للخطط المدفوعة Bing AI البحث المعزز بالذكاء الاصطناعي البحث التوليدي، وتبديل البحث العميق، وتوليد الصور، وفلاتر الأمان يبدأ السعر من 1000 معاملة؛ 15 دولارًا إلى 25 دولارًا للمعاملات الإضافية You.com (YouChat) بحث متعدد الوسائط وصول فوري إلى الويب، أكثر من 15 نموذج ذكاء اصطناعي للاختيار من بينها، حالات استخدام قابلة للتخصيص للبحث، التكامل مع أدوات الطرف الثالث مجانًا؛ احترافي من 20 دولارًا شهريًا كومو بحث شامل أوضاع بحث تتمحور حول المستخدم تجربة بحث خالية من الإعلانات، نتائج تم إنشاؤها في شكل خريطة ذهنية، معاينات مفصلة مجانًا؛ شهريًا من 15 دولارًا Yep بناء روبوتات بحث مدعومة بالذكاء الاصطناعي للشركات يدعم تنسيقات متعددة، توصيات مخصصة، أكثر من 50 لغة خطط مدفوعة من 399 دولارًا Brave Search تجربة بحث مستقلة فهرس بحث مستقل يركز على الخصوصية، إجابات الذكاء الاصطناعي مع الصور، دعم متعدد اللغات مجانًا Phind استعلامات وعمليات بحث خاصة بالرموز يدعم لغات برمجة متعددة، مساعدة في تصحيح الأخطاء، وقت استجابة سريع مجانًا؛ يبدأ سعر Pro من 20 دولارًا شهريًا أندي نتائج بحث بسيطة ودقيقة ثلاثة أوضاع (قراءة، تلخيص، شرح)، نتائج خالية من الإعلانات، تركز على الخصوصية مجانًا (نموذج أولي) نموذج تجريبي للبحث بحث خاص بالمصدر أو الاقتباس بيانات الويب في الوقت الفعلي، اقتباسات مدمجة، محتوى تفاعلي غير متوفر دردشة DuckDuckGo AI Chat خصوصية محسّنة في البحث يحافظ على خصوصية محادثات البحث بالذكاء الاصطناعي، ويدعم نماذج مختلفة من الذكاء الاصطناعي، ويسهل التبديل بين البحث والدردشة بالذكاء الاصطناعي مجانًا (تجريبي)

## أفضل 12 محرك بحث بالذكاء الاصطناعي للتجربة

الآن أصبحنا نعرف بالضبط ما نبحث عنه في محرك بحث يعمل بالذكاء الاصطناعي. ولكن هل تفضل البحث المعزز بالذكاء الاصطناعي أم تجربة مدعومة بالذكاء الاصطناعي بالكامل؟ كنت في حيرة من أمري في البداية أيضاً.

وماذا عن الخصوصية؟ أو ربما تحتاج إلى إنشاء محرك بحث مخصص يعمل بالذكاء الاصطناعي لعملك. مهما كانت حالة الاستخدام الخاصة بك، سنجد أفضل محرك بحث بالذكاء الاصطناعي للمهمة هنا.

1. ClickUp (الأفضل للبحث المتصل و مساحات عمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي)

الإدارة الذكية للمهام وإدارة المعرفة مع ClickUp Brain

يمكنك بسهولة سؤال Google أو Google Gemini عن حالة الطقس أو اتجاهات سوق الأسهم لهذا اليوم.

ولكن هل يمكن أن يساعدك الذكاء الاصطناعي في العثور على ذلك الملف المفقود في العمل؟ أو ربما تحتاج إلى سحب محادثة تحتوي على نقاط بيانات مهمة تحتاج إلى إبرازها في عرضك التقديمي القادم.

حسناً، نحن معك في ClickUp! مع ClickUp Brain ، مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج في ClickUp، يمكنك بسهولة تحديد موقع الملفات أو المهام وحتى إنشاء ملخص لما يجري في مشاريعك.

هل تحتاج إلى مساعدة في فهم موجز مشروع معقد؟ ما عليك سوى أن تطلب من الذكاء الاصطناعي تلخيصه أو تبسيطه لك.

احصل على نتائج بحث أكثر تخصيصاً وملاءمة في ClickUp's Connected Search تجمع هذه الأداة بين إمكانات البحث القوية للذكاء الاصطناعي وميزات إدارة المشاريع المتقدمة في ClickUp، وتربط بسلاسة بين الملفات والمهام والأشخاص والمشاريع.

أخبار جيدة؟ يمكنك التحدث إلى الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى الانتقال إلى علامة تبويب أخرى.

على سبيل المثال، في المرة الأخيرة التي أخذت فيها إجازة إجازة إجازة عمل، عدت وطلبت من ClickUp Brain أن يعطيني تحديثات عن مشاريعي خلال الأسبوع الماضي. وكانت هناك نقاط مرتبة بعناية ومنظمة ومليئة بنقاط العمل الهامة والمناقشات التي جرت أثناء غيابي.

أعني؟ وداعًا لمواضيع الدردشة ورسائل البريد الإلكتروني التي لا تنتهي، أراك أبدًا!

ClickUp Brain يمكن أن يكون مساعدًا رائعًا للعصف الذهني وإدارة الأفكار

مع هذا المساعد الأنيق الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، لديّ مدير معرفة بالذكاء الاصطناعي لمساعدتي في العثور على كل ما أحتاجه في مساحة العمل والتطبيقات المتصلة بي، و مدير مشروع بالذكاء الاصطناعي لتقديم تحديثات المشروع, أتمتة المهام, وإنشاء ملخصات احتياطية، وكاتب AI لمساعدتي في صقل جميع اتصالاتي.

وباعتباره أداة خاصة بأدوار محددة، يستطيع ClickUp Brain فهم سياق مهامي وتقديم اقتراحات لي بناءً على أنشطتي الأساسية أو المفضلة في العمل.

إذا كنتَ صانع محتوى تستخدم ClickUp Brain، فستكون الاقتراحات أكثر ملاءمةً لـ إنشاء المحتوى والعصف الذهني وحالات استخدام مماثلة.

إنشاء أتمتة مخصصة أمر سهل مع ClickUp Brain

أخيرًا، يمكنك أن تطلب من الذكاء الاصطناعي مساعدتك في أتمتة المهام المتكررة أو تحديث حالات المهام بمطالبة بسيطة بينما تركز أنت على العمل العميق. إذا كنت بحاجة إلى محرك بحث بالذكاء الاصطناعي لمضاعفة الإنتاجية في العمل، فإن ClickUp Brain يلبي جميع المتطلبات!

أفضل ميزات #### ClickUp أفضل الميزات

الحصول على نظرة عامة موجزة للمهام والتعليقات والمواضيع

تلخيص المستندات المطولة واستخراج النقاط الرئيسية

نسخ الملاحظات الصوتية وتسجيلات ClickUp Clips

إنشاء منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وموجزات المشاريع ورسائل البريد الإلكتروني وملاحظات الاجتماعات بسهولة

طرح أسئلة الذكاء الاصطناعي حول مهامك ومشاريعك وفريقك

إنشاء أوصاف المهام، والمهام الفرعية، وتواريخ الاستحقاق بناءً على المطالبات

إنشاء ملخصات الاجتماعات وعناصر الإجراءات تلقائياً

اطلب من الذكاء الاصطناعي إنشاء قوالب للمهام والمستندات والمشاريع

قيود النقر فوق

لا يتوفر ClickUp Brain إلا مع الخطط المدفوعة فقط

أسعار #### أسعار ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,400 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,400 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

2. Perplexity AI (الأفضل للبحث الخاص بالبحث)

via

_/مرجع/ _https://www.perplexity.ai/ Perplexity AI /%href/

بالنسبة للمستخدمين الذين يحبون حقًا الخوض في مصادرهم، قد تكون أداة Perplexity AI في المكان المناسب. الأداة رائعة في إعطاء روابط مصادرك، وهي مفيدة بشكل خاص لأي عمليات بحث موجهة نحو البحث.

أنا شخصياً أحببت ميزة المجلدات، التي تتيح لي تجميع وتخزين استعلامات محددة تتعلق بموضوع معين. على سبيل المثال، يمكنني تصنيف جميع استفساراتي حول أبحاث التسويق التجريبي في مجلد واحد.

تمت الإشادة بالأداة أيضًا لدقتها الإجمالية، والتي أصبحت ممكنة بفضل إشارات الثقة من مصادر موثوقة مثل Google وBing (إلى جانب خوارزمياتها الخاصة) لضمان موثوقية المعلومات التي تقدمها. يقلل هذا النهج من مخاطر المعلومات الخاطئة ويعزز الدقة الإجمالية لنتائج البحث.

أفضل ميزات التعقيد

إنشاء خيوط سجل التصفح وحفظ مجموعات الصفحات لتسهيل التنظيم بشكل أفضل

البحث عن الصور أو مقاطع الفيديو باستخدام بحث متعدد الوسائط

إلغاء الاشتراك في جمع البيانات لتحسين نموذج الذكاء الاصطناعي وتخصيص إعدادات الخصوصية

استخدم وضع التصفح المتخفي لتعزيز الخصوصية أثناء عمليات البحث. يضمن هذا الوضع عدم حفظ أي سجل بحث أثناء استخدام الخدمة

قيود التعقيد

على الرغم من أن واجهة المستخدم بديهية بشكل عام، إلا أن هناك خيارات محدودة للتخصيص

يمكنها فقط توفير المعلومات والرؤى بناءً على البيانات المتاحة حتى أكتوبر 2023

تسعير التعقيد

خطة مجانية

Perplexity Pro: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم أسعار واجهة برمجة التطبيقات للشركات: تتراوح من 0.2 دولار إلى 5 دولارات حسب الطراز المحدد

تقييمات ومراجعات التعقيد

G2: 4.6/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

4.6/5 (أكثر من 30 تقييمًا) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

قراءة المزيد: بيربليسيتي مقابل جوجل: تحديد أداة البحث المتفوقة

3. Google Gemini (الأفضل لدعم تعدد اللغات)

عبر

_ / href/ _https://gemini.google.com/ جوجل جيميني /%href/

نظرًا لتكامله مع نظام Google البيئي، يبرز Google Gemini كمحرك بحث متعدد الاستخدامات للذكاء الاصطناعي. فهو يضم تريليون ونصف تريليون معلمة، متجاوزًا بذلك النماذج السابقة بشكل كبير من حيث الحجم.

ولكن ماذا يعني ذلك بالنسبة لي ولك؟ تحدد المعلمات مقدار البيانات التي يمكنه معالجتها وبأي شكل. في حالة Gemini، يمكنه معالجة كميات أكبر بكثير من البيانات في شكل فيديو وصوت وقواعد بيانات مشفرة ونصوص.

تشتهر الأداة أيضًا بقدراتها متعددة اللغات، لكنني أحببت كيفية دمجها جيميني لايف لأكثر من 40 لغة عبر أجهزة Android. يُضفي هذا البحث الصوتي متعدد اللغات لمسة جديدة كلياً على محركات البحث بالذكاء الاصطناعي، مما يجعل هذه التقنية في متناول المستخدمين غير الناطقين بالإنجليزية.

نظرًا لأنه تم تفضيل Gemini باعتباره مُنشئ روبوت محادثة مناسب للمبتدئين، فإن الدعم متعدد اللغات يفتح عالمًا جديدًا بالكامل من الإمكانيات.

أفضل ميزات Google Gemini

معالجة وإنشاء النصوص والرموز والصور والصوت، مما يجعله أداة بحث متعددة الاستخدامات

كتابة التعليمات البرمجية وفهمها وتصحيحها بلغات برمجة متعددة

يتفوق في التفكير وحل المشكلات. في الأسئلة النصية فقط درجات الجوزاء 90%بينما يسجل الخبراء البشريون 89% تقريبًا

يمكن أن يتعامل مع المهام واسعة النطاق، بالنظر إلى المعلمات الأكبر (مما يجعله مناسبًا للتطبيقات الصعبة)

قيود Google Gemini

الوصول الكامل مقصور على المطورين وعملاء المؤسسات على منصات Google Cloud مثل Vertex AI و Generative AI Studio

تسعير Google Gemini

مجاني للاستخدام بدون حد أقصى للأسئلة

تسعير مخصص لحالات الاستخدام المتقدمة

تقييمات ومراجعات Google Gemini

G2: 4.4/5 (أكثر من 150 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

4. Bing AI (الأفضل للبحث المعزز بالذكاء الاصطناعي)

via

_بنج الذكاء الاصطناعي_

يعد Bing أحد أقدم اللاعبين في لعبة محرك البحث. بالإضافة إلى Microsoft Copilot، وهو رد شركة التكنولوجيا على طفرة مساعد الذكاء الاصطناعي، قامت مايكروسوفت بتعزيز وظيفة البحث العام في Bing بتراكب الذكاء الاصطناعي.

بينما يبدو Bing وكأنه محرك بحث تقليدي، إلا أنه يأتي بخيارات بحث متقدمة بالذكاء الاصطناعي مثل زر تبديل يتيح "البحث العميق"، ومع ذلك، لا تزال هذه الميزة في نسخة تجريبية. مقارنةً بمنافسيه, إمكانات الذكاء الاصطناعي في Bing يتم طرحها ببطء، مع ظهور ميزات مثل الاستشهادات والروابط الإضافية على الجانب الأيمن.

ومع ذلك، فإنني أوصي بهذا لمن يرغبون في اختبار الأرضية الوسطى بين محرك البحث العادي والذكاء الاصطناعي

أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي في بنج

استخدم البحث التوليدي للحصول على رؤى شاملة من إنشاء الذكاء الاصطناعي على صفحة البحث الخاصة بك

تمكين فلاتر الأمان داخل البحث باستخدام ميزة البحث الآمن

إنشاء صور من المطالبات المستندة إلى النص باستخدام منشئ الصور

قيود الذكاء الاصطناعي

تحذر Microsoft من بطء أوقات التحميل، نظراً للتدابير المتخذة لضمان دقة النص الذي تم إنشاؤه

تسعير الذكاء الاصطناعي بينج

مجانًا: 1,000 معاملة مجانًا شهريًا لجميع الأسواق

1,000 معاملة مجانًا شهريًا لجميع الأسواق S1: 25 دولارًا لكل 1,000 معاملة، و25 دولارًا لكل 25,000 معاملة *

25 دولارًا لكل 1,000 معاملة، و25 دولارًا لكل 25,000 معاملة * S2: 15 دولارًا لكل 1,000 معاملة، و15 دولارًا لكل 10,000 معاملة *

اعثر على مزيد من المعلومات على أسعار Bing هنا .

5. You.com المعروف أيضًا باسم YouChat (الأفضل للبحث متعدد الوسائط)

عبر

_ / href/ _http://you.com you.com /%href/

You.com ليس محرك البحث النموذجي الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي. صُممت هذه المنصة لتنافس جوجل وغيرها من اللاعبين الأقوياء على الإنترنت، فهي تقدم منهجية البحث التي تعتمد على الدردشة أولاً.

لقد أعجبتني حقًا القدرة على الاختيار بين نماذج الذكاء الاصطناعي المتعددة المعروضة بسهولة بجوار شريط الدردشة. هذا أمر منطقي بالنظر إلى هدف الشركة الشامل المتمثل في أن تكون لا تعتمد على نموذج معين، أي عدم الارتباط بأي نموذج ذكاء اصطناعي محدد.

يمكن للمنصة أن توصي أي نموذج ذكاء اصطناعي سيكون أفضل لمهمة معينة، مثل كلود للكتابة. يمكنك بدء استعلامك باختيار حالة استخدام محددة، مثل البحث أو الإبداع أو العبقرية، أو إنشاء نموذج خاص بك بناءً على حالات استخدام محددة. لقد وجدت العملية برمتها سهلة للغاية.

ميزة أخرى بارزة هنا هي قدرة You.com على الوصول إلى الويب في الوقت الفعلي، مما يجعله أكثر دقة من نظرائه الذين لديهم بيانات محدودة أو لا يمكنهم الوصول إلى الويب في الوقت الفعلي.

أفضل ميزات موقع You.com

يدمج البيانات في الوقت الفعلي في ردوده، مما يعني أنك تحصل على أحدث المعلومات، وليس فقط النتائج المخزنة مؤقتًا

يعرض المصادر ويوضح لك من أين يسحب البيانات في الوقت الفعلي عبر وضع البحث

يسمح لك بالتبديل بين أكثر من 15 نموذجاً مختلفاً للذكاء الاصطناعي (مثل GPT-4o mini) أو بناءً على حالات الاستخدام

استخدام ميزة YouApps للتكامل مع أدوات الطرف الثالث مثل Todoist

قيود موقع You.com

يبدو أن النتائج المعروضة في إصدار نموذج الذكاء الاصطناعي "الذكي" دقيقة ولكنها أساسية إلى حد ما

تسعير You.com

للمحترفين: 20 دولارًا شهريًا

الفريق: 30 دولارًا شهريًا

اقرأ المزيد: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في مهام الحياة اليومية: مهارات الحياة العصرية

6. Komo AI (الأفضل للبحث الشامل)

via

_ / href/ _https://komo.ai/ Komo AI /%href/

Komo AI يعيد تعريف شكل البحث المتكامل، وأنا هنا من أجل ذلك!

فبدلاً من الردود النصية، يعرض كومو روابط مواقع الويب، ومواضيع X، ومقاطع فيديو YouTube، وروابط إضافية على الجانب الأيمن. بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن بحث على مستوى السطح، يظهر ملخص للنتائج المفيدة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي على الجانب الأيمن أيضًا.

يتيح لك ذلك إلقاء نظرة سريعة على نقاط بيانات متعددة في لمحة سريعة والتعمق في ما يبرز لك. هذا ما أسميه "واجهة مستخدم ذكية"

أعجبتني أيضًا أسئلة المتابعة التي تم إنشاؤها، وهي أسئلة مستهدفة ومفيدة لمن يتطلعون إلى معرفة المزيد عن سؤال معين. لا يمكنك إجراء بحث متقدم إلا بالنقر على أحد أسئلة المتابعة بدلاً من الصياغة بنفسك. إذا أردت بدء بحث جديد، فعليك تشغيله من القائمة العلوية.

أفضل ميزات كومو:

يقدم أربعة أنماط بحث تتمحور حول المستخدم تُدعى "اسأل بحث" و"بحث" و"استكشاف

يضع نفسه كمحرك بحث خاص خالٍ من الإعلانات

يكشف عن معاينات صغيرة ولكن مفصلة للروابط المرجعية، مما يتيح لك التحقق بسرعة من المصادر

يتميز بتنسيق خريطة ذهنية لتنظيم نتائج البحث بشكل مرئي

يسمح بفرز النتائج حسب الفئات مثل النتائج والأخبار ومقاطع الفيديو

قيود كومو

قد يجد بعض المستخدمين أنه مقيد من حيث ميزات المحادثة حيث لن يتمكنوا من إضافة أسئلة المتابعة الخاصة بهم

لا يمكنك نسخ أو استخراج نص من النتائج بسهولة، مما يحد مما يمكنك فعله بالبيانات بمجرد اكتمال البحث. يؤكد Komo AI أنه يريد أن يتفاعل المستخدمون مع المعلومات بشكل أفضل بدلاً من مجرد نسخ النص

تسعير كومو

شهريًا: 15 دولارًا شهريًا

15 دولارًا شهريًا القسط: 30 دولارًا شهريًا

30 دولارًا شهريًا الشركات: 200 دولار شهريًا

200 دولار شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

اقرأ المزيد: أمثلة هندسية وتقنيات وتطبيقات عملية في الهندسة السريعة

7. نعم (الأفضل لبناء روبوتات بحث مدعومة بالذكاء الاصطناعي للشركات)

via

_ / href/ _https://www.yepai.io/ ٪ AI /%href/

إذا كنت ترغب في إنشاء محرك بحث خاص بك يعمل بالذكاء الاصطناعي، فأنت بحاجة إلى Yep AI. صُمم Yep AI مع وضع الشركات في الاعتبار، وهو يقدم البشر المدعومين بالذكاء الاصطناعي أو روبوتات الدردشة الآلية التي يمكنها التدريب بسرعة على بياناتك والمساعدة في توجيه عملائك من خلال استفساراتهم.

عملية الإعداد واضحة ومباشرة. يمكنك تزويده بالبيانات بصيغ مختلفة، مثل مستندات Word، ملفات PDF أو موقع الويب الخاص بك، أو حتى جداول بيانات Excel. ليست هناك حاجة إلى ترميز خيالي لتحويل البيانات إلى التنسيق الصحيح.

بمجرد الانتهاء من جزء التدريب، قم بتخصيصه وتشغيله على موقعك الإلكتروني، وتكون قد انتهيت! لقد قمتَ للتو ببناء روبوت البحث الخاص بك بالذكاء الاصطناعي (الذي يبدو بشريًا).

أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي

يمكنه معالجة المعلومات بتنسيقات متعددة مثل ملفات PDF أو ملفات Word وحتى تفسير الصور في المستندات

تقديم توصيات مخصصة وذكية بناءً على استفسارات محددة

يمكن تخصيصها من حيث جوانب مثل نظام الألوان ونبرة المحادثة بناءً على إرشادات العلامة التجارية

يدعم الاستفسارات بأكثر من 50 لغة عبر قنوات متعددة

نعم قيود الذكاء الاصطناعي

لا يمكن دمج الأداة مع تطبيقات الطرف الثالث مثل دردشة العملاء على واتساب

تسعير الذكاء الاصطناعي (للبشر الرقميين)

البدء: مجاناً

مجاناً بدء التشغيل: 399 دولارًا

399 دولارًا الشركات: 799 دولارًا

799 دولارًا المؤسسات: أسعار مخصصة

8. البحث الشجاع (الأفضل لتجربة البحث المستقل)

via

_ / href/ _https://search.brave.com/ بحث شجاع /%href/

Brave Search هي وظيفة بحث معززة بالذكاء الاصطناعي من متصفح Brave. تم تصميمه داخليًا بواسطة Brave ومدعوم بنماذج وخوارزميات خاصة به.

وباعتباره محرك بحث بالذكاء الاصطناعي يركز على الخصوصية، يعمل Brave Search بشكل مستقل، ويقدم إجابات فورية مع مصادر مستشهد بها إلى جانب نتائج البحث التقليدية.

وقد بدا لي أنه يشبه جوجل إلى حد كبير، ولم أنبهر به في البداية. ولكن، عند النقر على "الإجابة باستخدام الذكاء الاصطناعي"، يتغير الأمر برمته إلى إنشاء مقتطفات من المعلومات ونتائج أكثر ثراءً مع الصور.

هذه ميزة أساسية يجب ملاحظتها لأن الذكاء الاصطناعي اختياري ويمكن الاستفادة منه عند الحاجة؛ فهو غير مفعّل افتراضيًا.

أفضل ميزات البحث الشجاع

يعطي الأولوية لخصوصية المستخدم، ويتجنب تتبع البيانات لضمان نتائج بحث غير متحيزة

يستخدم فهرس بحث مستقل خاص به، مما يوفر تجربة بحث أكثر حيادية

متوفر حالياً باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية

إجابات بنصوص، وصور، وبطاقات معلومات لنقاط الاهتمام

قيود البحث الشجاع

يمكن أن يؤدي تراكب الذكاء الاصطناعي في بعض الأحيان إلى تشويش تجربة البحث ويتطلب الكثير من النقرات

أسعار البحث الشجاع

مجاناً

9. Phind (الأفضل للاستعلامات وعمليات البحث الخاصة بالرموز)

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_ / href/ _https://www.phind.com/ فند /%href/

Phind هو محرك بحث تكويني يعمل بالذكاء الاصطناعي خصيصًا مصمم للمطورين مما يمكّنهم من العثور بسرعة على إجابات دقيقة لأسئلة الترميز المعقدة.

تم إطلاق Phind في يوليو 2022، ويستفيد من النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) والسياق عالي الجودة لتوفير إجابات في حوالي 15 ثانية، وهو أسرع بكثير من محركات البحث التقليدية، والتي قد تستغرق وقتًا أطول.

وهو يتميز بواجهة سهلة الاستخدام ويشجع الاستفسارات المفصلة، لذا حتى المبتدئ في البرمجة مثلي يمكنه الدخول إليه وطلب مقتطفات برمجية. لكنني قضيت معظم وقتي في طلب شرح كيفية عمل الأشياء، وحصلت على بعض الإجابات التوضيحية الجيدة حقًا.

أفضل الميزات

يدعم البرمجة بلغات متعددة، بما في ذلك Python وJava وJava وC++ وغيرها

يساعد في تصحيح الأخطاء وشرح مقتطفات التعليمات البرمجية واقتراح التحسينات

يجيب على أسئلة حول مفاهيم علوم الكمبيوتر ومبادئ هندسة البرمجيات ونماذج البرمجة والجوانب النظرية الأخرى

يساعد في كتابة أو تحسين وثائق واجهة برمجة التطبيقات

القيود

يدعم حاليًا اللغة الإنجليزية بشكل أساسي

التسعير

Phind Pro: 20 دولارًا شهريًا

20 دولارًا شهريًا Phind Business: 40 دولارًا شهريًا

10. Andi (الأفضل لنتائج بحث بسيطة ودقيقة)

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إذا كنت قد سئمت من عبارة الذكاء الاصطناعي الكلاسيكية "في عالم اليوم السريع، " فأنت بحاجة إلى Andi. يمنحك محرك البحث بالذكاء الاصطناعي هذا إجابات بسيطة بأكثر لغة مباشرة ممكنة.

تحتوي الأداة على ثلاثة أوضاع: قراءة، وتلخيص، وشرح، مما يجعل تجربة البحث أكثر ملاءمة ومصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتك.

أعجبتني ميزة القراءة أكثر من غيرها، لأنها تعمل إلى حد كبير مثل عارض المقالات. شعرت أن تلخيص الميزة قياسي، لكنني أحببت خاصية الشرح، حيث تقوم الأداة بتقسيم الموضوعات المعقدة إلى أجزاء صغيرة الحجم.

أفضل ميزات أندي

توليد الحد الأدنى من المعلومات اللازمة للإجابة عن سؤال ما لتجنب إرباك المستخدم

يوفر نتائج بحث دقيقة وخالية من الإعلانات وتركز على الخصوصية

يستخدم مزيجًا من الذكاء الاصطناعي التوليدي والبيانات المباشرة وتقنية البحث الدلالي لتوفير نتائج دقيقة

يعالج الحد الأدنى من البيانات ولا يخزِّن ملفات تعريف الارتباط

قيود أندي

لا تزال أداة Andi في الإصدار التجريبي، وهو إصدار تجريبي مستقر وفقًا للفريق، ولكن هذا يحد من تطبيق الأداة على نطاق أوسع في الوقت الحالي

أسعار أندي

مجانًا

11. النموذج الأولي SearchGPT (الأفضل للبحث الخاص بالمصدر أو البحث الخاص بالاقتباس)

عبر بحثGPT قد تتساءل عن مدى اختلافه عن ChatGPT. كما يوحي الاسم، فإن SearchGPT يتعلق أكثر بالبحث وأقل بالدردشة.

في حين أن واجهة المحادثة موجودة، سينصب التركيز على تزويدك بالروابط والمصادر الصحيحة بدلاً من توليد الإجابات بشكل كامل. سيحتوي كل رد من SearchGPT على مصادر واضحة مرتبطة في السطر، مما يمكّن المستخدمين من تتبعها إلى المصدر.

ما الميزة؟ يمكن أن يوفر لك SearchGPT إحالات من الناشرين والمواقع الإلكترونية التي قد تكون اختارت عدم إدراجها في بيانات التدريب على الذكاء الاصطناعي التوليدي. ولكن لا تتحمس كثيراً بعد لأنك تحتاج إلى التسجيل في قائمة الانتظار لتجربة ذلك.

أفضل ميزات SearchGPT

يجمع بين الذكاء الاصطناعي المتقدم من OpenAI وبيانات الويب في الوقت الفعلي لتقديم نتائج بحث دقيقة

يتضمن اقتباسات وروابط مضمنة في النتائج لتحقيق الشفافية

تتضمن النتائج محتوى تفاعلي، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو

قيود بحثGPT

إنه حاليًا نموذج أولي متاح لعدد محدد من المستخدمين

أسعار البحثGPT

غير متاح

اقرأ المزيد: ChatGPT مقابل ClickUp: ما هي أداة الذكاء الاصطناعي التوليدي الأفضل؟

12. دردشة DuckDuckGo AI Chat (الأفضل لتعزيز الخصوصية في البحث)

عبر دردشة DuckDuckGo AI Chat لقد انجذب معظمنا إلى DuckDuckGo كمتصفح بسبب التزامه بخصوصية المستخدم. وتخطو ميزة البحث المعززة بالذكاء الاصطناعي (بيتا) الخاصة بالمنصة خطوة إلى الأمام من خلال توفير تجربة بحث ديناميكية.

أعطتني ميزة الذكاء الاصطناعي في DuckDuckGo إجابات موجزة وغنية بالمعلومات مباشرةً على صفحة نتائج البحث. إنها قياسية جدًا في إنشاء ملخصات وبطاقات معلومات وروابط إضافية.

أكثر ما أقدره هو أنه لا يعرض خصوصيتي للخطر. على عكس محركات البحث الأخرى التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، صُمم الذكاء الاصطناعي في DuckDuckGo لاحترام بيانات المستخدم، مما يضمن أن تظل عمليات البحث التي أجريها خاصة وآمنة. على الرغم من أن ميزة الذكاء الاصطناعي لا تزال في مراحلها الأولى، إلا أنها تبشر بالخير.

أفضل ميزات دردشة DuckDuckDuckGo للذكاء الاصطناعي

يحافظ على خصوصية المحادثات ولا يستخدمها لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي

يدعم نماذج مختلفة للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك GPT-3.5 Turbo من OpenAI، وHiku Claude 3 Haiku من Anthropic، وLlama 3.1 70B من Meta، وMixtral AI 8x7B من Mistral AI

يتيح للمستخدمين التبديل بسهولة بين البحث التقليدي ومحادثة الذكاء الاصطناعي

قيود الدردشة بالذكاء الاصطناعي في دردشة دوك دوك جو

يوجد حاليًا حد للاستخدام اليومي، ولا يمكن زيادته عبر خطط الدفع اعتبارًا من الآن

تسعير دردشة DuckDuckGo AI Chat

مجاني (تجريبي)

اقرأ المزيد: كيفية التغلب على تحديات الذكاء الاصطناعي الشائعة

شحن بحثك بالذكاء الاصطناعي

كما وعدتك، لقد أطلعتك على جميع أدوات الذكاء الاصطناعي الرائعة التي صادفتها أنا وفريقي مؤخرًا. هناك مجموعة كبيرة ومتنوعة منها أيضاً.

بعضها عبارة عن روبوتات محادثة، وبعضها يحتوي على محركات بحث معززة بالذكاء الاصطناعي، والبعض الآخر لديه مساعدين من الذكاء الاصطناعي يديرون عملية البحث بأكملها نيابةً عنك. حتى أننا وجدنا أحدها يتيح لك إنشاء روبوتات بحث مخصصة تعمل بالذكاء الاصطناعي!

ولكن عندما يتعلق الأمر بالعثور على محرك بحث يعمل بالذكاء الاصطناعي ويتكامل مع العمل، فلا شيء يضاهي ClickUp Brain.

سواء كنت ترغب في البحث عن ملف أو مهمة أو عصف ذهني أو صياغة رسالة بريد إلكتروني، فإن ClickUp Brain يمكنه أن يتولى كل ذلك. فماذا تنتظر إذن؟ اشترك في ClickUp وأنجز المزيد مع ClickUp Brain!