أفضل 10 أدوات للذكاء الاصطناعي التوليدي لفرق ديف أوبس في 2025

لقد أحدث الذكاء الاصطناعي (AI) ثورة في كل شيء بدءاً من كتابة الإعلانات إلى التصوير الطبي، ولكنه يوفر الكثير من الوقت لفرق التطوير أيضاً. إذا كان فريق التطوير والعمليات لديك يبحث عن عصا سحرية لتعزيز الأمان والدقة، فأنت بحاجة إلى أداة ذكاء اصطناعي.

هذا ليس مجرد شيء لطيف أيضاً. أدوات الترميز المدعومة بالذكاء الاصطناعي تحسين دورة حياة تطوير البرمجيات، مما يجعل التكامل المستمر والتسليم أكثر كفاءة. كما أنها تتمتع بالقوة اللازمة لأتمتة سير العمل في أكثر مشاريع التطوير تعقيداً. 🛠️

في هذا الدليل، سنقوم بتفصيل ما يجب أن تبحث عنه في أداة الذكاء الاصطناعي لعمليات التطوير، وسنشارك أفضل 10 أدوات ذكاء اصطناعي توليدية لعام 2024 من أجل فرق التطوير .

ما هي أداة الذكاء الاصطناعي لـ DevOps؟

تم تصميم أداة الذكاء الاصطناعي ل DevOps لتحسين وتبسيط عملية التطوير. تختلف الآليات باختلاف الأداة، لكنها عادةً ما تستفيد من خوارزميات التعلم الآلي من أجل:

تحليل مجموعات البيانات

تبسيط إنشاء التعليمات البرمجية

التنبؤ بالثغرات وإصلاحها

اقتراح استراتيجيات الإصلاح

كما يمكن أن تساعد بعض تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لعمليات التطوير في المراقبة في الوقت الفعلي، وأتمتة المهام المتكررة، وتقديم مراجعات التعليمات البرمجية لتحسين جودة التعليمات البرمجية. سواء كنت قلقاً بشأن كفاءة سير العمل أو الأمان أو الجودة, أدوات الذكاء الاصطناعي في صفك في كل خطوة على الطريق.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في الذكاء الاصطناعي التوليدي ل DevOps؟

ربما يمكنك الاكتفاء بأداة OpenAI's ChatGPT في الوقت الحالي، ولكن ربما لا تتمتع أداة الذكاء الاصطناعي هذه بالقدرة الكافية لجميع تطبيقات DevOps. يمكن أن يصبح DevOps تقنيًا جدًا، لذا نوصي بالبحث عن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي ذات وظائف مثل:

عمليات التكامل: كلما تكاملت حلولك مع بعضها البعض، كلما قلّ تنقلك بين الأدوات المختلفة - وهذا موفر كبير للوقت. ابحث عن نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية التي تتكامل مع مستودعاتك الحالية وحلول SaaS الأخرى

كلما تكاملت حلولك مع بعضها البعض، كلما قلّ تنقلك بين الأدوات المختلفة - وهذا موفر كبير للوقت. ابحث عن نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية التي تتكامل مع مستودعاتك الحالية وحلول SaaS الأخرى الأتمتة: الأتمتة هي الرفيق القوي للذكاء الاصطناعي. تجعل قواعد الأتمتة المستندة إلى المشغلات من السهل تخصيص وأتمتة سير العملوالقضاء على الاختناقات بشكل جيد

الأتمتة هي الرفيق القوي للذكاء الاصطناعي. تجعل قواعد الأتمتة المستندة إلى المشغلات من السهل تخصيص وأتمتة سير العملوالقضاء على الاختناقات بشكل جيد قابلية التوسع: لا تستطيع بعض أدوات الذكاء الاصطناعي التعامل مع الكثير من الطلبات، وهذه مشكلة لفرق المؤسسات. ابحث عن الأدوات المزودة بالذكاء الاصطناعي في DevOps المصممة لمواكبة متطلبات أداء تطبيقاتك المتزايدة

لا تستطيع بعض أدوات الذكاء الاصطناعي التعامل مع الكثير من الطلبات، وهذه مشكلة لفرق المؤسسات. ابحث عن الأدوات المزودة بالذكاء الاصطناعي في DevOps المصممة لمواكبة متطلبات أداء تطبيقاتك المتزايدة التقارير والتحليلات: هل أنت فريق يعتمد على البيانات؟ احصل على أداة للتعلم الآلي تمنحك رؤى في الوقت الفعلي حول مقاييس الأداء وخط سير عمل فريقك والمزيد باستخدام الذكاء الاصطناعي. إذا كان بإمكانها إجراء تحليل الأسباب الجذرية لمشكلات الأداء، فهذا أفضل

هل أنت فريق يعتمد على البيانات؟ احصل على أداة للتعلم الآلي تمنحك رؤى في الوقت الفعلي حول مقاييس الأداء وخط سير عمل فريقك والمزيد باستخدام الذكاء الاصطناعي. إذا كان بإمكانها إجراء تحليل الأسباب الجذرية لمشكلات الأداء، فهذا أفضل الأمان: هذا أمر لا بد منه لأي فريق، ولكن الأمان مهم بشكل خاص لفرق تطوير البرمجيات. لا تتسم جميع أدوات الذكاء الاصطناعي بالشفافية فيما يتعلق بحماية البيانات، لذا ابحث عن أداة حاصلة على شهادات أو نوع من التأكيد على أنها تتعامل مع المعلومات الحساسة بشكل صحيح

أفضل 10 أدوات للذكاء الاصطناعي ل DevOps لاستخدامها في عام 2024

إن العثور على أداة ذكاء اصطناعي قوية لتطوير البرمجيات أمر صعب، ولكن لا مزيد من البحث - لقد أجرينا البحث من أجلك. تحقق من هذه المنصات لإضافة الذكاء الاصطناعي التوليدي ل DevOps إلى مجموعة أدوات التطوير الخاصة بك.

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قد يكون ClickUp هو الحل المفضل لإدارة المشاريع في العالم، ولكنه أيضًا منصة قوية لـ فرق تطوير البرمجيات . فكّر فيه كمركز عمل شامل لإدارة الفرق والأدوات والمعرفة. اعتمد على ClickUp لتتبع المشكلات وتراكمات العدو السريع وتتبع التقدم المحرز في الوقت الفعلي.

عزز التعاون - حتى بالنسبة لفرق DevOps عن بُعد بنسبة 100% - باستخدام الخرائط الذهنية ClickUp .

هذه الأداة القائمة على السحابة تجعل من السهل على فرق البرمجيات تحسين سير العمل قبل الانخراط في مشروع ما. يمكنك حتى تحويل مستند العصف الذهني العبقري إلى مهام قابلة للتنفيذ بنقرة واحدة. 🙌

إذا كنت تبحث عن أداة ذكاء اصطناعي لـ DevOps، فلدينا ذلك أيضاً. أخبر ClickUp AI أنت مطور، وتقوم الأداة بإنشاء اقتراحات مخصصة لعملك.

استخدم أداة الذكاء الاصطناعي لأفكار المنتجات، أو خرائط الطريق، أو وثائق المنتج، أو قصص المستخدمين، فالاحتمالات لا حصر لها.

ClickUp أفضل الميزات

يتكامل ClickUp مع أدوات Git التي تعرفها وتحبها بالفعل

وفر الوقت ونظم المشاريع بسرعة باستخدامقالب تطوير البرمجيات ClickUp استخدم أتمتة ClickUp لتبسيط عبء العمل الخاص بك مع عدم وجود تبعيات التعليمات البرمجية

تتبع مقاييس الأداء في أهداف ClickUp لمراقبة ميزانيتك ومراحل المشروع الرئيسية وغير ذلك الكثير

إن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في ClickUp بسيط للغاية ويتميز بلمسة مخصصة لجميع الأقسام وأنواع العمل المختلفة

قيود ClickUp

الذكاء الاصطناعي في ClickUp متاح فقط للخطط المدفوعة

يحتوي ClickUp على الكثير من الميزات، لذا قد يستغرق الأمر بعض الوقت للتعود على المنصة

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شركة بلس: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3,800 تقييم)

2. كودجورو

عبر CodeGuru هل تحتاج إلى تأمين أنظمتك؟ تم تصميم Amazon CodeGuru Security لاكتشاف وإصلاح الثغرات الأمنية في التعليمات البرمجية الخاصة بك. وهو يستخدم التعلم الآلي والاستدلال الآلي لإزالة أوجه القصور في التعليمات البرمجية وتعزيز الأمان وتقليل تكاليف الحوسبة.

يقدم CodeGuru الذكاء الاصطناعي التوليدي لـ DevOps في شكل تحليل تلقائي للأكواد البرمجية. يساعدك استخدام أداة ذكاء اصطناعي كهذه على تحديد الثغرات الأمنية تلقائياً مثل حقن SQL، ومشكلات بيانات الاعتماد، وتزوير الطلبات.

إذا لم تكن متأكداً مما تبحث عنه، فإن CodeGuru سيشرح لك أساسيات الثغرة الأمنية وما هي الثغرات، وكيف سيضبط الكود الخاص بك ليكون أكثر أماناً باستخدام التعلم الآلي.

أفضل ميزات CodeGuru

ما عليك سوى تحميل التعليمات البرمجية الخاصة بك، وسيعرض CodeGuru تلقائيًا قائمة بالتوصيات

يدعم CodeGuru لغات جافا، وجافا سكريبت، وجافا سكريبت، وبايثون، وC#، و TypeScript، ولغات IaC

يتكامل مع GitHub و GitLab و Bitbucket والعديد من منتجات AWS

يغلق CodeGuru تلقائيًا الأخطاء الثابتة في نظام التتبع الخاص بك

قيود CodeGuru

لا يحتوي CodeGuru على الكثير من المراجعات للذكاء الاصطناعي في DevOps على وجه التحديد

CodeGuru هو برنامج مستقلأداة DevOpsلذلك ستظل بحاجة إلى الانتقال من منصة إلى أخرى للقيام بعملك الفعلي

تسعير CodeGuru

مجاناً

10 دولارات شهريًا مقابل 100,000 سطر من التعليمات البرمجية و 30 دولارًا شهريًا لكل 100,000 سطر إضافي من التعليمات البرمجية

10 دولارات/شهرًا مقابل فحصين كاملين للمستودع

تقييمات ومراجعات CodeGuru

G2: 5/5 (مراجعة واحدة)

5/5 (مراجعة واحدة) Capterra: غير متاح

3. داتادوج

عبر داتادوج Datadog هي أداة لمراقبة أداء التطبيقات (APM). إذا قمت بالنشر في السحابة، فإن أداة Datadog أداة تطوير البرمجيات تمنحك القدرة على ربط التتبعات بالقياس عن بُعد، مما يسهل عليك إجراء تحليل السبب الجذري أكثر من أي وقت مضى.

لا يقتصر الأمر على سحب جميع مقاييس صحة التعليمات البرمجية والتبعيات في جدول واحد فحسب، بل إن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي مثل Datadog سيؤدي إلى تحسين تطبيقك بشكل استباقي من خلال إعداد شاشات واختبارات محددة بمساعدة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

Datadog أفضل الميزات

القيام بالتتبع الموزع من المتصفحات إلى خدمات الواجهة الخلفية وقواعد البيانات

الاعتماد على الذكاء الاصطناعي Bits AI للاستعلام عن البيانات، وتبسيط الإصلاح، ومنع حدوث مشكلات مستقبلية

يوفر Datadog عمليات تكامل متكاملة مع SAP وActive Directory وGit والمزيد

إنشاء لوحات معلومات تفاعلية ببيانات في الوقت الفعلي

قيود Datadog

يتمنى العديد من المستخدمين أن يقدم Datadog مراقبة تركيبية

ويقول آخرون إن الوثائق غير متوفرة

تسعير Datadog #### تسعير Datadog

مجاني

الإيجابي: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا DevSecOps الإيجابي: 22 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، يتم إصدار فاتورة سنوياً

22 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، يتم إصدار فاتورة سنوياً المؤسسات: 23 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

23 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا DevSecOps المؤسسات: 34 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، يتم إصدار فاتورة سنوياً

Datadog التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (430+ تقييم)

4.3/5 (430+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 230 تقييم)

4. سيسديج

عبر سيسديج أمان السحابة ليس بالأمر السهل، ولكن Sysdig تريد أن تجعل السحابة آمنة قدر الإمكان. يركز في الغالب على الكشف عن السحابة والاستجابة لها، وإدارة الثغرات الأمنية، والأذونات، ولكن Sysdig يقدم أيضاً الذكاء الاصطناعي التوليدي لعمليات التطوير. جرب روبوت الدردشة الآلي Sysdig Sysdig Sage لكسر صوامع المعرفة والتصرف بشكل أسرع في مواجهة التهديد. 🤖

أفضل ميزات Sysdig

يقوم Sysdig Monitor بتحليل السحابة و Kubernetes مع خدمة Prometheus المُدارة

الاطلاع على جميع المخاطر المحتملة في لوحة تحكم لفهم وضع المخاطر لديك

يؤدي استخدام رؤى وقت تشغيل الذكاء الاصطناعي لتحديد أولويات المخاطر وتخفيفها إلى إنشاء عملية أكثر قابلية للإدارة لفرق التطوير والعمليات

يسرد الرسم البياني للهجمات السحابية التهديدات في الوقت الفعلي حتى يتمكن فريقك من اتخاذ إجراءات فورية

قيود Sysdig

يركز Sysdig بشكل أكبر على أمان السحابة، لذا فهو لا يتضمن ميزات لتحسين التعليمات البرمجية أو القوالب أوإدارة المشروع يقول العديد من المستخدمين إن لوحات معلومات Sysdig ومصادر البيانات ليست سهلة الإدارة



تسعير Sysdig

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Sysdig

G2: 4.8/5 (أكثر من 50 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: 4.4/5 (7 مراجعات)

5. سنيك

عبر سنيك يستخدم Snyk الذكاء الاصطناعي DeepCode AI لتقديم ذكاء أمني في الوقت الفعلي. فهو يحدد موقع الثغرات الأمنية في التعليمات البرمجية الخاصة بك ويصلحها تلقائيًا ليمنحك راحة البال. يدعم Snyk عددًا مذهلاً من اللغات وعمليات التكامل، لكن أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة به ل DevOps لا تستهين بها أيضًا.

استخدم Snyk AI لكتابة كود آمن واختباره ومراجعته قبل النشر.

أفضل ميزات Snyk

يقوم Snyk Code بضبط الكود الخاص بك في الوقت الفعلي بحثًا عن الثغرات الأمنية

تقدم Snyk أدوات IaC لإصلاح التهيئة السحابية الخاطئة

توفر المنصة أمان الحاويات و Kubernetes

تقوم سنيك مفتوحة المصدر بتحليل تكوين البرامج لتسهيل إدارة المخاطر

قيود سنيك

يقول بعض المستخدمين إن التنفيذ والتكامل أمر صعب

يقول آخرون إن معالجة Snyk التلقائية ليست مضمونة لبعض احتياجات تطوير البرمجيات

تسعير سنيك

مجاني

الفريق: 52 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

52 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات سنيك

G2: 4.5/5 (أكثر من 110 تقييمات)

4.5/5 (أكثر من 110 تقييمات) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 15 تقييمًا)

6. بيجر دوتي

عبر واجب النداء تقدم PagerDuty أكثر بكثير من مجرد أداة ذكاء اصطناعي ل DevOps. إنه حل للتحول الرقمي لكل شيء من أتمتة العمليات إلى خدمة العملاء.

تعمل أداة الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاصة بها على أتمتة التزويد وإدارة الوصول وعمليات ما بعد الوفاة للمشروع.

أفضل ميزات PagerDuty

استخدام الذكاء الاصطناعي لكتابة تحديثات الحالة

يقوم PagerDuty بتجميع التنبيهات في حوادث فردية لمعالجة أسرع

تتبع هذه المنصة نهجاً قائماً على الخدمة مثالي لتحديد أولويات المشكلات التي تواجه العملاء

يقوم PagerDuty بتركيز الاستجابة للحوادث من خلال السياق ومعلومات دفتر التشغيل ومعلومات المعالجة

قيود PagerDuty

عدد التنبيهات يجعل من الصعب تحديد ما هو مهم وما هو غير مهم

يقول بعض المستخدمين أن النظام الأساسي المعقد لديه منحنى تعليمي كبير

تسعير PagerDuty

مجاني

المحترفين: 21 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا

21 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا الشركات: 41 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

41 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا العمليات الرقمية: اتصل لمعرفة الأسعار

PagerDuty التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 800 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 800 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

7. تسخير

عبر تسخير تدّعي شركة Harness أن عملاءها يبنون مشاريع أسرع بأربعة أضعاف بمساعدتهم، وهذا ليس بالأمر الهين. تستخدم أداة الذكاء الاصطناعي هذه ل DevOps الذكاء الاصطناعي للتحقق من عمليات النشر.

ويساعد مساعد الذكاء الاصطناعي AIDA الخاص بها في البناء واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، ولكن يمكنه أيضًا إنشاء سياسات الأصول السحابية من خلال معالجة اللغة الطبيعية (NLP).

تسخير أفضل الميزات

يتيح تطبيق Harness النشر السحابي الأصلي دون الحاجة إلى البرمجة النصية

يتحقق تلقائياً من عمليات النشر الفاشلة ويستكشف أخطاءها ويحللها

يتكامل التسخير مع GitHub وBitbucket وGitLab وRepos Azure والمزيد

البناء لأي بنية بأي لغة باستخدام Harness

قيود التسخير

يقول بعض المستخدمين أن الإعداد مربك

المنصة ليست بديهية أو سهلة الاستخدام

تسعير #### تسخير

مجاناً

الفريق: 100 دولار شهريًا لكل خدمة

100 دولار شهريًا لكل خدمة المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 40 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.7/5 (9 مراجعات)

8. أطلسيان إنتليجنس

عبر استخبارات أطلسيان هل أنت مهتم بمنتجات Atlassian؟ إذا كان الأمر كذلك، تحقق من Atlassian Intelligence. تتوفر أداة الذكاء الاصطناعي هذه ل DevOps عبر العديد من منتجات Atlassian، بما في ذلك Jira و Confluence.

وهي تجمع بين المعرفة المؤسسية، وتحول الاستعلامات إلى JQL أو SQL، وأكثر من ذلك. 💻

أفضل ميزات ذكاء Atlassian Intelligence

اطلب من روبوت المحادثة العثور على الملفات من أجلك

تلخيص ملاحظات اجتماع Confluence

استخدم ذكاء Atlassian Intelligence لتحديد العمل في Jira

احصل على مساعدة 24/7 من فريق إدارة خدمات جيرا لكل ما يتعلق بالذكاء

قيود Atlassian Intelligence

ذكاء أطلسيان متاح فقط لمنتجات أطلسيان

لا يزال في مرحلة تجريبية، لذلك لا يوجد الكثير من المراجعات

تسعير أطلسيان إنتليجنس #### تسعير أطلسيان إنتليجنس

متضمن في منتجات أطلسيان

تقييمات ومراجعات Atlassian Intelligence

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

9. كوبيا

عبر كوبيا تقول Kubiya إنها "ChatGPT لـ DevOps"، لذلك إذا كان هذا ما تبحث عنه، فأنت في المكان الصحيح. مدعومًا بنموذج لغوي كبير (LLM)، يكتشف Kubiya الثغرات في سير عملك، ويدير التذاكر، ويخزن المعرفة المؤسسية.

أفضل ميزات Kubiya

إضافة مساعد Kubi بسرعة إلى قناة Slack الخاصة بك

إنشاء تذاكر من محادثات كوبي

الـقاعدة المعرفة تتكامل مع Confluence و Notion و GitBook

تصبح Kubiya أكثر ذكاءً كلما زاد تفاعلك معها

قيود كوبية

ليس لديها الكثير من المراجعات

لا تأتي Kubiya مع أدوات لإدارة مشاريع DevOpsأو القوالب أو التعاون، لذلك لا يزال يتعين عليك استخدام منصات أخرى للقيام بعملك

تسعير #### كوبيا

مجاني

خطة الفريق: 40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات كوبيا

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

10. ديناتريس

عبر ديناتريس تصف Dynatrace نفسها بأنها شركة تحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي و منصة أتمتة . يستخدم الذكاء الاصطناعي السببي لتجاوز استجابات التعلم الآلي النموذجية ومحاكاة الذكاء البشري حقًا. استخدم Dynatrace لتحليلات الأعمال والأتمتة بدون تعليمات برمجية والأمان ومراقبة البنية التحتية لتحقيق التوازن بين الأمان والأداء.

أفضل ميزات Dynatrace

يستخدم Dynatrace Davis نموذج ذكاء اصطناعي متعدد لإمكانية المراقبة والأمان

سحب تحليلات الأعمال في الوقت الفعلي، وسيقدم Dynatrace اقتراحات التحسين

تتبع البيئات الهجينة والسحابية تلقائياً

إجراء تحليل السبب الجذري

قيود Dynatrace

أبلغ بعض الأشخاص عن مشاكل صعبة في واجهة المستخدم والأداء

يتمنى آخرون لو كان لدى Dynatrace المزيد من عمليات التكامل

تسعير Dynatrace

مراقبة المكدس بالكامل: 0.08 دولار/ساعة للمضيف بحجم 8 جيجا بايت

0.08 دولار/ساعة للمضيف بحجم 8 جيجا بايت مراقبة البنية التحتية: 0.04 دولار/ساعة لأي مضيف من أي حجم

0.04 دولار/ساعة لأي مضيف من أي حجم أمن التطبيقات: 0.018 دولار/ساعة لمضيف 8 غيغابايت

0.018 دولار/ساعة لمضيف 8 غيغابايت مراقبة المستخدم الحقيقي: 0.00225 دولار/ساعة للمضيف بحجم 8 جيجا بايت

0.00225 دولار/ساعة للمضيف بحجم 8 جيجا بايت المراقبة الاصطناعية: 0.001 دولار/طلب اصطناعي

0.001 دولار/طلب اصطناعي إدارة السجلات والتحليلات: 0.0035 دولار لكل طلب جيجابايت

تقييمات ومراجعات Dynatrace

G2: 4.5/5 (أكثر من 1100 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 1100 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 40 تقييم)

سير عمل أفضل لعمليات DevOps على بُعد نقرة واحدة

من الأخطاء إلى الثغرات الأمنية إلى المشاريع المعقدة، فإن فريق DevOps لديك مشغول للغاية. لماذا لا تضغط على الزر السهل مع أدوات الذكاء الاصطناعي لـ DevOps؟

يجمع ClickUp بين أداة الذكاء الاصطناعي وإدارة المشاريع والمقاييس وتخطيط عبء العمل والمزيد في منصة واحدة. اقضِ وقتاً أقل في إدارة المهام الصعبة وركّز على ما هو مهم - أي على التعليمات البرمجية الخاصة بك.

ولكننا نعلم أن المشاهدة تعني التصديق. أنشئ مساحة عمل ClickUp الآن -إنه مجاني ولا يتطلب بطاقة ائتمان. 🤩