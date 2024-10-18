أفضل 10 أدوات لإدارة مشاريع تطوير البرمجيات في عام 2025

إن تطوير البرمجيات يشبه بناء منزل - فهو يستغرق وقتاً طويلاً ويتطلب إعداداً مكثفاً، حيث تعمل العديد من الأقسام المختلفة معاً لتحقيقه. 🛠️

إذا لم يكن لدى الفريق نظام تنظيمي متين، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تأخيرات مكلفة وعملاء غير راضين. هذا هو السبب في أن كل فريق تطوير يحتاج إلى أداة إدارة المشروع . وهي مركز لجميع المعلومات الضرورية، مثل متطلبات العميل ومهامه، مما يسهل التواصل بين الفرق والمديرين والعملاء.

اطلع على قائمة أفضل 10 إدارة مشاريع تطوير البرمجيات الأدوات مع تحليل شامل لميزاتها وأسعارها وقيودها ومراجعات المستخدمين.

## فوائد استخدام أدوات إدارة مشاريع تطوير البرمجيات

يمكن أن يحقق استخدام أدوات إدارة مشاريع تطوير البرمجيات فوائد عديدة للمؤسسات. تسهل هذه الأدوات التواصل والتعاون بشكل أفضل بين أعضاء الفريق من خلال توفير منصة مركزية لمشاركة المعلومات والتحديثات. هذا لا يحسن التنسيق فحسب، بل يساعد أيضًا في حل أي نزاعات أو سوء فهم محتمل.

تعمل أدوات إدارة المشروع على تبسيط سير العمل من خلال أتمتة المهام المتكررة، وإعداد الإشعارات والتذكيرات، وتوفير هيكل واضح لتنفيذ المشروع. يؤدي ذلك إلى زيادة الكفاءة والإنتاجية، حيث يمكن لأعضاء الفريق التركيز على الأنشطة ذات القيمة العالية بدلاً من المهام الإدارية.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات إدارة مشاريع تطوير البرمجيات؟

لكي تكون فعالة، فإن تطوير البرمجيات برنامج إدارة المشاريع يجب أن يكون

سهل الاستخدام: بديهي، ويمكن الوصول إليه من أجهزة متعددة، ومليء بالميزات التي تساعدك على العمل والتعاون بشكل أكثر فعالية قابلة للتخصيص وقابلة للتطوير: قابلة للتكيف مع احتياجاتك الخاصة، خاصةً مع نمو أعمالك آمن: مزود بتدابير أمنية لضمان حماية البيانات وسريتها سهولة إعداد التقارير: تسمح لك بقياس التقدم المحرز وتتبعه، مما يساعدك على تحسين عملياتك قابلة للاندماج: تتكامل بسلاسة مع مجموعتك التقنية الحالية، مثل برامج التطوير وإدارة علاقات العملاء

## أفضل 10 أدوات لإدارة مشاريع تطوير البرمجيات في عام 2024

ستساعدك أدوات إدارة مشاريع تطوير البرمجيات هذه على البقاء منظمًا، والتواصل دون عناء، و الوصول إلى مستويات إنتاجية جديدة. ونتيجةً لذلك، سيكون عملاؤك سعداء وأعمالك مزدهرة! 🎉

1. انقر فوق #### الأفضل لإدارة مشاريع تطوير البرمجيات #### الأفضل لإدارة مشاريع تطوير البرمجيات

احصل على عرض شامل لخطط التطوير الخاصة بك مع ClickUp

ClickUp هو برنامج متعدد الأغراض لإدارة المشاريع مصمم من أجل تعزيز الإنتاجية . يقدم ميزات مختلفة وخيارات التخصيص لتناسب كل الأعمال. لتوفير الوقت الثمين، ابدأ بواحد من القوالب العديدة المعدة مسبقًا، مثل هذا القالب المفيد قالب تطوير البرمجيات .

أنشئ مساحة عمل لعملك وقم بتجميع جميع المهام والمهام الفرعية في مساحات ومجلدات، مثل خرائط الطريق، والأعمال المتراكمة، ومتعقبات المشكلات. مع أكثر من 15 طريقة عرض، بما في ذلك القائمة, لوحة كانبان و مخطط جانت يمكنك تصور جميع الأعمال التي تنتظرك.

تصور جميع المهام المتراكمة وإدارتها باستخدام ClickUp

لتحديد أولويات المهام، قم بتعيين مهام مختلفة نقاط العدو السريع , الحالات المخصصة والعلامات والتسميات الأتمتة قابلة للتخصيص أيضًا لمساعدتك على تحسين سير عملك. يمكنك إنشاء تبعيات بين المهام وإضافة التعليقات وقوائم المراجعة وتقديرات الوقت. لا يضطر المطورون إلى التوفيق بين تطبيقات متعددة، حيث يمكنهم تتبع وقتهم داخل القالب.

يعد جمع الأخطاء وطلبات المشكلات أمرًا سهلاً للغاية مع ClickUp. 🍰

اطلب من عملائك ملء استمارة نموذج القبول وتحويله بسهولة إلى مهمة. إدارة سباقات السرعة والإصدارات والوصول تقارير في الوقت الفعلي مع لوحة معلومات Agile Dashboard، التي تتصدرها تقارير الإنهاك والإنهاك و مخططات السرعة .

ClickUp أفضل الميزات

العديد من القوالب المصممة مسبقًا لإدارة المهام والمشروعات بالإضافة إلى اللوحات البيضاء ومخططات جانت - المصممة خصيصًا لفرق تطوير البرمجيات

أكثر من 15 طريقة عرض

حالات وعلامات وتسميات مخصصة

تتبع الوقت

جمع الأخطاء وطلبات المشكلات باستخدام نماذج الاستلام

تتبع التقدم في الوقت الحقيقي

تكامل أصلي مع أكثر من 1,000 أداة والمزيد عبر واجهة برمجة التطبيقات

يمكن الوصول إليها على الويب والجوال

قيود ClickUp

عدد الميزات وخيارات التخصيص يمكن أن يكون مربكًا في البداية

ترقيات متكررة تؤدي أحيانًا إلى إبطاء أوقات التحميل

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم *

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم * شركة : 12 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: الاتصال لمعرفة الأسعار *الأسعار المدرجة تشير إلى نموذج الفوترة السنوية

ClickUp التقييمات والمراجعات

إليك ما يقوله المستخدمون عن هذه الأداة:

2. مشاريع زوهو

الأفضل للفرق الصغيرة

عبر مشاريع زوهو Zoho هو مزود معروف يقدم مجموعة من أدوات إدارة المشاريع للمساعدة في تنظيم أعمالك. Zoho Projects هي أداة إدارة المشاريع الخاصة بها، وهي مناسبة للغاية لفرق الهندسة وتطوير البرمجيات.

يمكنك تنظيم مشاريعك من خلال تقسيمها إلى أجزاء صغيرة الحجم، مثل المراحل والمهام والمهام الفرعية والمشكلات والأخطاء. يمكنك إدراج عناصر جديدة ببضع نقرات باستخدام ميزة الإضافة الشاملة وتعيين التبعيات والتكرارات والتذكيرات.

يوفر تمكين ميزة الترحيل عرضًا شاملاً لمشروعك، مما يتيح لك رؤية كيفية مساهمة المهام الفردية في الأداء الكلي. يمكنك تعيين خطوط أساس المشروع للبقاء على الجدول الزمني والرجوع إلى تقارير المهام والمشكلات والجداول الزمنية لتتبع التقدم المحرز.

يمنحك Zoho Projects العديد من التخصيصات إدارة المهام من لون لوحة التحكم وتخطيطها إلى الحقول المخصصة وطرق العرض والحالات والعلامات والوظائف والأتمتة. التعاون مع فريقك سهل للغاية مع المنتديات وغرف الدردشة والموجزات التفاعلية.

هذه الأداة ليست أداة إدارة مهام عادية - إنها حل شامل يمكنه التعامل مع تتبع الوقت والميزانية أيضًا!

أفضل ميزات Zoho Projects

العديد من خيارات التخصيص، بما في ذلك التخصيص أتمتة سير العمل الترحيل

خطوط أساس المشروع

المنتديات وغرف الدردشة لسهولة التعاون

تتبع الوقت والميزانية

تكامل أصلي مع أدوات Zoho الأخرى وأكثر من 20 أداة خارجية + Zapier

أدوات إدارة المشروع متاحة على الويب والجوال

قيود مشاريع Zoho Projects

دعم العملاء يمكن أن يكون أفضل

إصدار الهاتف المحمول محدود من حيث الوظائف

تسعير مشاريع زوهو

مجانًا لما يصل إلى ثلاثة مستخدمين

لما يصل إلى ثلاثة مستخدمين قسط : 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم *

: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم * مؤسسة: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

*الأسعار المدرجة تشير إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات مشاريع زوهو

إليك ما يقوله المستخدمون عن Zoho Projects:

3. سكورو

الأفضل للإدارة الشاملة

إدارة وقتك وميزانيتك بفعالية مع سكورو Scoro هو برنامج متكامل لإدارة العمل مصمم لمساعدتك على إدارة وقتك ومواردك بفعالية.

حدد أولويات مهامك باستخدام مخطط السحب والإفلات ولوحة مهام كانبان. يمكن للمطورين تعيين قدراتهم وتوافرهم، ومراقبة وقتهم وجدولهم الزمني في التطبيق مباشرةً. مع الجداول الزمنية و التقويمات المشتركة ، يمكنك مراقبة الساعات المدفوعة وتخصيص الموارد استنادًا إلى البيانات الفعلية - سواء كان تطوير البرامج داخليًا أم لا.

وفر الوقت باستخدام قوالب محددة مسبقاً وحزم إدارة المهام وتحويل عروض الأسعار إلى مهام ببضع نقرات. يمكنك أيضًا إنشاؤها مباشرةً من تطبيق بريدك الإلكتروني عن طريق إعادة توجيه رسائل البريد الإلكتروني إلى صندوق الوارد الذكي. أبقِ مشروعك على المسار الصحيح ومستويات التوتر لديك منخفضة من خلال إعداد الإشعارات التلقائية وتنبيهات المواعيد النهائية - وهو أمر مثالي لمديري المشاريع المشغولين.

ابقَ على اطلاع دائم على آخر المستجدات وتتبع التقدم المحرز في الوقت الفعلي للمهام باستخدام مخططات جانت . يحتوي Scoro على العديد من خيارات إعداد التقارير، مما يتيح لك تحليل العمليات ومجالات المخاطر ومؤشرات الأداء الرئيسية لاتخاذ قرارات أفضل. يمكنك أيضًا تتبع الربحية، ومقارنة الميزانيات بالنتائج الفعلية، والتنبؤ بالمبيعات المستقبلية.

Scoro أفضل الميزات

ميزات متقدمة لإدارة الوقت والمهام

قوالب وحزم مهام محددة مسبقًا

صندوق الوارد الذكي وإنشاء المهام بسهولة

خيارات عديدة لإعداد التقارير

الميزانية، والمبيعات، وإدارة علاقات العملاء لإدارة الموارد

تكامل أصلي مع أكثر من 30 أداة وأكثر مع Zapier

متاح على الويب والجوال

قيود سكورو #### قيود سكورو

من بين هذه القائمة من أدوات إدارة المشاريع، يمكن أن يكون Scoro مكلفًا

لا توجد قوائم مراجعة للمهام

نسخة الهاتف المحمول رديئة من نسخة الويب

تسعير #### سكورو

أساسي : 26 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 26 دولارًا شهريًا لكل مستخدم عادي : 37 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 37 دولارًا شهريًا لكل مستخدم محترف : 63 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 63 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأقصى: تسعير مخصص

*الأسعار المدرجة تشير إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات سكورو

تُظهر تقييمات المستخدمين ذات الصلة ما يلي:

4. جيرا

الأفضل لإدارة المشاريع الرشيقة

قم بإعداد المشكلات المتراكمة لسباقات السرعة القادمة وتتبع التقدم المحرز في جيرا عندما يتعلق الأمر بـ برنامج إدارة المشاريع لتطوير البرمجيات، فإن Jira مثل المشاهير - الجميع يعرف اسمه! 🌟

للبدء، استخدم أحد برامجها قوالب رشيقة أي سكرم وكانبان, تتبع الأخطاء , أو DevOps ثم تخصيصها لتناسب سير عملك وفريقك المتنامي. باستخدام أتمتة السحب والإفلات، يمكنك تبسيط أي عملية تطوير برمجيات في دقائق.

في الأعمال المتراكمة خطط لسباقات السرعة الخاصة بك من خلال تحديد أولويات الملاحم والمشكلات وتخطيط التبعيات. احصل على الصورة الكبيرة للجدول الزمني لمشروعك باستخدام عرض خارطة الطريق. ولمساعدتك على تتبع أداء فريقك وتحديد الاختناقات، تقدم Jira أكثر من 12 تقريرًا افتراضيًا مع رؤى قابلة للتنفيذ في الوقت الفعلي لمديري المشاريع.

عرض وإنشاء الفروع وطلبات السحب ومراجعة الالتزامات في لوحة التطوير. من خلال دمج أداة إدارة المشاريع مع برنامج التطوير الخاص بك، يمكنك الوصول إلى التعليمات البرمجية داخل التطبيق، والتعاون مع فريقك بشكل أكثر فعالية، وتبسيط اختبار ضمان الجودة العملية.

هل تريد الاطلاع على أفضل أدوات إدارة المشاريع لاستخدامها بدلاً من Jira؟ اطلع على قائمتنا_ أفضل بدائل Jira !

أفضل ميزات #### جيرا

مفصلة قوالب إدارة المشاريع أتمتة السحب والإفلات

أكثر من 12 تقريراً

رمز الوصول داخل التطبيق لمشاريع تطوير البرمجيات

لوحة التطوير

تكامل أصلي مع أكثر من 1,000 أداة

متاح على الويب والجوال

قيود Jira

يأخذ بعضالتعود على ويبدو أن العديد من الأشخاص لا يستطيعون التعود عليه

تصميم واجهة المستخدم يمكن أن يكون أكثر سهولة وجاذبية للمستخدم

من الصعب الحفاظ على الإنتاجية، لذا ربما يمكنك الاستماع إلى مايك فراي "الرجل التقني" في هذا الأمر

تسعير #### جيرا

مجاني لما يصل إلى 10 مستخدمين

لما يصل إلى 10 مستخدمين عادي : 7.25 دولار/شهر لكل مستخدم *

: 7.25 دولار/شهر لكل مستخدم * قسط : 15.75 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 15.75 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسة: تسعير مخصص

* الأسعار المدرجة تشير إلى نموذج الفوترة الشهرية

تقييمات ومراجعات جيرا

إليك ما يقوله المستخدمون عن الأداة:

5. ريدمين

أفضل أداة لإدارة المشاريع مفتوحة المصدر

قم بإدارة مشاريعك مجانًا باستخدام ريدمين Redmine هو تطبيق ويب لإدارة المشاريع مفتوح المصدر متاح ب 49 لغة. إنه مرن ويمكنه دعم العديد من المشاريع والمشاريع الفرعية، مما يسمح لك بتعيين أذونات المستخدم القائمة على الأدوار لكل منها.

في تعقب المشكلة قم بإعداد الحالات المخصصة وأنواع العناصر وانتقالات سير العمل. قم بالتبديل إلى الإنشاء التلقائي للمشكلة عبر البريد الإلكتروني إلى توفير الوقت والجهد. يمكنك مراقبة الجدول الزمني في التقويم أو طريقة عرض Gantt وتسجيل وقتك على مستوى المشروع أو التذكرة.

باستخدام تقارير Redmine البسيطة، يمكنك تحليل أهم المقاييس، مثل الوقت لكل مستخدم أو نوع المشكلة أو الفئة، وإطلاق العنان لقوة اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات!

إذا كانوا عالقين، يمكن لزملائك في الفريق الرجوع إلى ويكي المشروع أو المنتدى أو مناقشة الأمور في التعليقات. يحتوي Redmine على العديد من الوظائف الإضافية، مثل إضافات كروم لتسهيل تتبُّع الأخطاء أو تسجيل الوقت.

أفضل ميزات ريدماين

مجاني

بسيط وخفيف الوزن

مشاريع متعددة

دعم متعدد اللغات

إنشاء المشكلات تلقائيًا عبر البريد الإلكتروني

تكامل أصلي مع أكثر من 100 أداة وأكثر مع Zapier

متاح على الويب وسطح المكتب والجوال

قيود ريدماين

واجهة مستخدم قديمة

ميزات إدارة المهام ليست قوية مثل الميزات الأخرى في هذه القائمة

تسعير ريدماين

هذه الأداة مجانية للاستخدام.

تقييمات ومراجعات Redmine

إليك كيفية تقييم المستخدمين لهذا التطبيق:

مكافأة: تحقق من ذلك أفضل أدوات إدارة المشاريع مفتوحة المصدر في عام 2024

6. أسانا

الأفضل للتعاون

يمكنك إدارة جميع مشاريعك متعددة الوظائف بسهولة باستخدام أسانا أسانا يسهّل التعاون والإنتاجية في فرق متعددة الوظائف . يقدم مجموعة واسعة من القوالب لمساعدة فرق تطوير البرمجيات على البدء، مثل تراكم المنتجات، أو تخطيط العدو، أو تخطيط العمليات القوالب.

بغض النظر عن مدى تعقيد مشروعك، قم بتقسيمه إلى أجزاء يمكن التحكم فيها واختر بين طرق عرض القائمة أو الجدول الزمني أو اللوحة. يمكنك أتمتة سير العمل الخاص بك وإنشاء نموذج استلام مع أسئلة المتابعة لتوحيد عملية إنشاء المشكلات وجعلها أقل مللاً.

إلى جانب حالات تقدم المهام، يحصل مطورو البرامج على نظرة عامة على أداء فريقك باستخدام قوالب المخططات أو المخططات المخصصة. يتيح لك Asana تقييم عرض النطاق الترددي الفردي والفريق لمساعدتك على تعيين المهام بفعالية دون التسبب في الإرهاق. يمكن لمطوري البرامج الاطلاع على جميع تحديثات المشروع في علامة تبويب الرسائل والتواصل مع بعضهم البعض عبر الدردشة المدمجة.

_إذا كنت تبحث عن أفضل أدوات إدارة المشاريع إلى جانب Asana، اطلع على قائمتنا لـ أفضل بدائل أسانا !

7. بايمو

الأفضل للتخطيط وإعداد الفواتير

تتبع مشاريعك وربحيتها مع بايمو يمكنك استخدام Paymo لـ إدارة المشاريع بأكملها، بدءًا من التخطيط وحتى إعداد الفواتير. وبالحديث عن التخطيط، تحتوي هذه الأداة على العديد من طرق العرض لمساعدتك في القيام بذلك، بما في ذلك كانبان، وكانبان الوصفية والتقويم و قائمة المهام .

قم بإنشاء قوالب مهام وأتمتة سير عملك لتوفير الوقت الثمين. يمكنك تحديد أولويات المهام باستخدام التصنيفات وتعيينها لعدة مستخدمين باستخدام أداة إدارة المشروع هذه. تأكد من عدم إرهاق أي شخص من خلال الاطلاع على الجدول الزمني لجدولة الفريق لتتبع تقدم المشروع.

يحتوي Paymo على ميزات متقدمة لتتبع الوقت. يمكن الوصول إلى المؤقت بسهولة من أي مكان في التطبيق. يمكن للأداة أيضاً تسجيل الوقت تلقائياً من خلال تسجيل الأنشطة على جهاز المستخدم. يمكن للمديرين تتبع نشاط المستخدم في الوقت الفعلي والرجوع إلى الجداول الزمنية للحصول على فواتير دقيقة.

إضافة تعليقات وتعزيز المناقشات حول المهام بدلاً من علامة تبويب أو تطبيق خارجي. تحميل الملفات وتنظيمها وتحديد أذونات المستخدم لكل منها. يمكنك تتبع الإصدارات المختلفة وإثبات التغييرات وإبداء الملاحظات.

تحقق من قائمتنا

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!

أفضل ميزات #### Paymo

العديد من طرق عرض إدارة المشاريع

جدول زمني لجدولة الفريق

التتبع التلقائي للوقت

تدقيق الملفات وإصدارها

وصول الضيف للمساعدة في إدارة المشاريع

الإدارة المالية

متاح على الويب وسطح المكتب والجوال

تكامل أصلي مع 15 أداة أصلية والمزيد عبر Zapier وواجهة برمجة التطبيقات

قيود Paymo

إصدار الهاتف المحمول له وظائف محدودة

يفتقر إلىخيارات التخصيص التي تريدها في أداة إدارة المشروع

تسعير #### بايمو

مجاني لمستخدم واحد

لمستخدم واحد بداية 4.95 دولار شهريًا لكل مستخدم (مستخدم واحد كحد أقصى)*

4.95 دولار شهريًا لكل مستخدم (مستخدم واحد كحد أقصى)* مكتب صغير : 9.95$/شهرًا لكل مستخدم

: 9.95$/شهرًا لكل مستخدم شركة: 20.79$/شهرًا لكل مستخدم

*الأسعار المدرجة تشير إلى نموذج الفوترة الشهرية

تقييمات ومراجعات بايمو

يقول عملاء Paymo ما يلي:

8. سيلوكسيس

الأفضل لإدارة المحافظ الاستثمارية

عبر سيلوكسيس سيلوكسيس هو أداة لإدارة محفظة المشاريع التي يمكنها تحويل عملية اتخاذ القرار وتوفير الوقت. فهي تسمح لك باستيراد الطلبات من مصادر مختلفة، وترتيبها بناءً على مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك، ومن ثم جدولة المهام تلقائيًا.

لتخطيط مشاريعك كالمحترفين، استخدم تحليل ماذا لو. خصص الموارد بناءً على المهارات والطلب والتوافر. يمكنك أيضًا تعيين خطوط الأساس وتبعيات المهام والمعالم الرئيسية وتنبيهات البريد الإلكتروني.

تحتوي الأداة على التحكم في الإصدار، والتعليقات مع الإشارات، والمناقشات، وبوابة عميل منفصلة لإبقاء الجميع على نفس الصفحة وتجنب الارتباك. 💫

مع المؤقت المدمج، يمكن للموظفين تتبع الوقت وتسجيل الساعات المدفوعة. لوحة المعلومات والتقارير قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة، مما يسمح لك بتخصيص التخطيطات والحقول والصيغ والمخططات البيانية.

سيلوكسيس أفضل الميزات

تتبع الطلبات من مصادر مختلفة وترتيبها

تحليل ماذا لو

بوابة العميل

تتبع الوقت

لوحات معلومات وتقارير وأدوات قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة لتطوير البرامج

تكامل أصلي مع أكثر من 400 أداة والمزيد مع واجهة برمجة التطبيقات

متوفر على الويب والجوال

قيود سيلوكسيس

عدم وجودخيار "التراجع" إضافة تراخيص جديدة قد يكون من الصعب



تسعير سلوكسيس

سحابة : 22.50 دولار/شهرًا لكل مستخدم *

: 22.50 دولار/شهرًا لكل مستخدم * في مكان العمل: تسعير مخصص

* السعر المدرج يشير إلى نموذج الفوترة الشهرية

سيلوكسيس التقييمات والمراجعات

الحكم النهائي للمستخدمين

9. تيمجانت

الأفضل لإدارة مشاريع مخطط جانت البياني جانت

التخطيط بسيط مع TeamGantt's TeamGantt مخططات السحب والإفلات

اتبع TeamGantt نهجًا مختلفًا في إدارة المشاريع، يركز بشكل أساسي على مخططات جانت البسيطة بالسحب والإفلات. ومع ذلك، فهو يتميز بعروض أخرى، مثل التقويم واللوحة، بالإضافة إلى العديد من الأدوات الأخرى للمساعدة في إدارة عبء العمل.

يمكنك استخدام أحد القوالب أو البدء من الصفر. حدد المهام، والمعالم الرئيسية، والتبعيات، ثم قم بتعيين المهام باستخدام نموذج RACI (مسؤول، مسؤول، خاضع للمساءلة، استشاري، مستنير).

يتيح لك TeamGantt تخصيص العمل بناءً على قدرة فريقك وتوافره وإدارة الموارد الأخرى، مثل المعدات والمواد. تعاون عبر الدردشة أو التحديثات وتتبع الوقت داخل التطبيق. لتحديد ما إذا كنت متأخراً في العمل وأين يمكنك الرجوع إلى تقرير صحة المشروع أو تقرير خط الأساس، وهي أدوات رائعة لتطوير البرمجيات على وجه الخصوص.

أفضل ميزات TeamGantt

مخططات جانت بالسحب والإفلات

قوالب مبنية مسبقًا

تعيين RACI

إدارة الموارد و تخطيط القدرات تقارير صحة المشروع والتقارير الأساسية

التكامل الأصلي مع 7 أدوات أصلية والمزيد عبر Zapier أو واجهة برمجة التطبيقات

متاح على الويب والهاتف المحمول

قيود TeamGantt

مكلف للفرق الصغيرة البحث عن أفضل برامج إدارة المشاريع

يمكن أن يكونخلل عند التعامل مع المشاريع الكبيرة

تسعير TeamGantt

مجاني

لايت 19 دولارًا شهريًا لكل مدير *

19 دولارًا شهريًا لكل مدير * محترف : 49 دولارًا شهريًا لكل مدير

: 49 دولارًا شهريًا لكل مدير مؤسسة: 99$/شهرًا لكل مدير

*الأسعار المدرجة تشير إلى نموذج الفوترة الشهرية

تقييمات ومراجعات TeamGantt

تم تصنيف الأداة على النحو التالي:

تحقق من هذه بدائلفريقجانت !

10. كريسبكال

الأفضل للمكالمات الهاتفية

عبر كريسبكال على الرغم من أن KrispCall ليس برنامجًا لإدارة المشاريع، إلا أنه يمكن أن يساعدك KrispCall بشكل فعال التعاون مع فريق التطوير والعملاء . إنه نظام هاتف قائم على السحابة مناسب للشركات من جميع الأشكال والأحجام. 📏

إلى جانب المكالمات والرسائل النصية القياسية، يمكنك الوصول إلى ميزات، مثل المكالمات قيد الانتظار، والرد الصوتي التفاعلي (IVR)، وملاحظات المكالمات، والتحويل، والبريد الصوتي، وإدارة علاقات العملاء الخفيفة. يمكنك أيضًا تسجيل المكالمات ومراقبتها بالإضافة إلى تحليلها باستخدام التحليلات المباشرة. قريبًا، سيتمكن KrispCall من التكامل مع إدارة علاقات العملاء والمبيعات والأدوات الأخرى التي تستخدمها لإدارة أعمالك.

أفضل ميزات KrispCall

نظام هاتف قائم على السحابة

الرد الصوتي التفاعلي

ملاحظات المكالمات

البريد الصوتي

إدارة علاقات العملاء الخفيفة

مراقبة المكالمات والتحليلات

تكامل أصلي مع 6 أدوات والمزيد عبر واجهة برمجة التطبيقات (قريباً)

متاح على الويب وسطح المكتب والجوال

قيود KrispCall

خيارات تكامل قليلة

وظائف محدودة تتجاوز التواصل

تسعير KrispCall

أساسي 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم *

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم * قياسي : 32 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 32 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسة: تسعير مخصص

* الأسعار المدرجة تشير إلى نموذج الفوترة الشهرية

تقييمات ومراجعات KrispCall #### تقييمات ومراجعات KrispCall

إليك كيفية تقييمات الأداة

التعامل مع المهام باستخدام أدوات إدارة مشاريع تطوير البرمجيات

من الملاحظات اللاصقة والألواح البيضاء إلى أجايل وما بعدها، قطعت أدوات إدارة مشاريع تطوير البرمجيات شوطاً طويلاً. تم تصميم المنصات التي تناولناها في هذه المقالة لجعل عملك أسهل، من تنظيم المهام والمواعيد النهائية إلى تتبع الأخطاء والتعاون مع فريقك في الوقت الفعلي.

سواءً كنت تعمل على تطبيق صغير أو نظام واسع النطاق، فإن أدوات إدارة المشاريع هذه ستساعدك على التعامل بثقة مع أي مشروع تطوير برمجيات يأتيك في طريقك. 💪 اشترك في ClickUp اليوم !