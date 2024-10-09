تخيّل إنشاء قائمة مهام في بداية يومك ولكنك تفقد تتبع جميع المهام بحلول الوقت الذي تنتهي فيه من العمل. يمكن أن يحدث هذا عندما يكون لديك الكثير من المهام، حيث يصبح تتبع المهام وإدارة المواعيد النهائية أمرًا فوضويًا.

إذن، ما هو المخرج؟ متتبعات المهام في جداول بيانات جوجل.

أدوات تعقب المهام في جداول بيانات جوجل مفيدة سواء كنت محترفًا جديدًا أو متمرسًا. فهي خالية من المتاعب وسهلة الاستخدام ومفيدة لتخطيط وتتبع مهامك.

في هذه المدونة، سوف نشارك في هذه المدونة قوالب مجانية في جداول بيانات جوجل اليومية لتتبع المهام والتي ستجعل إدارة المهام والفرق سهلة للغاية. لذا، ابق معنا حتى النهاية!

## ما الذي يجعل قالب تعقب المهام جيدًا؟

تساعدك قوالب تعقب المهام على تتبع وإدارة مهامك اليومية. يتضمن قالب تعقب المهام الجيد ما يلي:

أوصاف المهام : يجب أن يحتوي القالب على مساحة لوصف المهام، مثل إضافة الروابط والصور والمستندات والموارد الأخرى

: يجب أن يحتوي القالب على مساحة لوصف المهام، مثل إضافة الروابط والصور والمستندات والموارد الأخرى تحديد الأولويات : تسمح لك قوالب تعقب المهام الجيدة بتصنيف كل مهمة حسب مستوى أولويتها بناءً على تواريخ الاستحقاق أو أهمية المهمة

: تسمح لك قوالب تعقب المهام الجيدة بتصنيف كل مهمة حسب مستوى أولويتها بناءً على تواريخ الاستحقاق أو أهمية المهمة علامات المهام : يجب أن يتيح لك القالب استخدام العلامات لتسمية المهام لسهولة البحث والوصول إليها

: يجب أن يتيح لك القالب استخدام العلامات لتسمية المهام لسهولة البحث والوصول إليها التخصيص : يجب أن يكون القالب قابلاً للتحرير والتخصيص ليناسب احتياجات العمل المحددة

: يجب أن يكون القالب قابلاً للتحرير والتخصيص ليناسب احتياجات العمل المحددة تصور البيانات : يجب أن توفر قوالب تعقب المهام مخططات ورسوم بيانية لعرض المهام المعلقة والمهام المكتملة وما إلى ذلك.

: يجب أن توفر قوالب تعقب المهام مخططات ورسوم بيانية لعرض المهام المعلقة والمهام المكتملة وما إلى ذلك. الملاحظات: يجب أن يكون هناك قسم للملاحظات لإضافة تفاصيل إضافية للمهام من أجل التوضيح

قوالب تعقب المهام في جداول بيانات جوجل المجانية

تعد قوالب جداول بيانات جوجل لتعقب المهام اليومية أدوات قيمة تساعدك على تبسيط إدارة المهام. إليك بعض قوالب تعقب مهام جداول بيانات جوجل المجانية:

1. قالب تعقب المهام اليومية والشهرية بواسطة Template.net

via

_/مرجع/ _https://www.template.net/editable/153973/daily-and-monthly-task-tracker Template.net /%href/

قالب قالب تعقب المهام اليومية والشهرية من Template.net هو قالب أساسي يتيح لك تخطيط وإدارة مهامك بفعالية. يساعدك على تبسيط سير العمل وتتبع التقدم المحرز وعدم تفويت المواعيد النهائية.

كيفية استخدامه:

تخطيط المهام وعرضها على أساس يومي وشهري

التركيز على إدارة الوقت

إنشاء قوائم مهام مخصصة، بما في ذلك تحديثات الحالة والأولويات وتواريخ الاستحقاق

تحديد أولويات المهام بناءً على مواعيدها النهائية

تتبع التقدم المحرز في الوقت الفعلي

مثالي لـ: أي شخص يريد البقاء منظماً وإدارة وقته بفعالية. إنه مثالي للأفراد المشغولين الذين يوفقون بين المهام اليومية والمشاريع طويلة الأجل.

2. قالب تعقب المهام اليومية من Template.net

via Template.net قالب قالب تعقب المهام اليومية من Template.net هو قالب مباشر لجداول بيانات جوجل يساعدك على البقاء على المسار الصحيح في مهامك اليومية. القالب القابل للتخصيص قالب قائمة المهام يمكّنك من تنظيم جدول أعمالك بكفاءة.

كيفية استخدامه:

إنشاء قوائم مهام مخصصة وتنظيمها في مكان واحد

تبسيط المهام اليومية لتعزيز الإنتاجية

تتبع المهام المعلقة والمكتملة

التعاون في المهام مع أعضاء الفريق

مثالي ل: المحترفون المشغولون الذين يخططون لمهامهم ويحددون أولوياتها يومياً أو شهرياً ويتتبعون تقدمها في الوقت الفعلي لتجنب تفويت المواعيد النهائية.

3. قالب تعقب المهام بواسطة Template.net

via Template.net قالب قالب تعقب المهام من Template.net هو قالب آخر لجداول بيانات جوجل لتعقب المهام اليومية لمراقبة المهام بسهولة. يمكنك تنزيله بتنسيق Excel أو جداول بيانات جوجل لتتبع مهامك ومواعيدك النهائية بكفاءة.

كيفية استخدامه:

صنف المهام لسهولة المراقبة

عرض تقدم المهام باستخدام الرسوم البيانية

إنشاء حالات مهام مخصصة، بما في ذلك "المهام التي يجب القيام بها" و"المعلقة" و"المكتملة" و"المعلقة" و"المعلقة" وغيرها.

تخصيص الحقول والملاحظات لكل مهمة

مثالي ل: أي شخص يبحث عن طريقة منظمة لتصنيف وتتبع تقدم المهام للوفاء بالمواعيد النهائية بكفاءة.

4. قالب تعقب حالة المهمة بواسطة Template.net

via

_/مرجع/ _https://www.template.net/editable/171992/status-tracker Template.net /%href/

قالب تعقب حالة المهام من Template.net يوفر عليك جهد تذكر المهام ويسهل عليك تتبعها. يوفر تخطيطًا احترافيًا لرصد أنشطة مشروعك وتحديثاته.

كيفية استخدامه:

أدخل البيانات ونظمها في أعمدة

إضافة حقول قابلة للتخصيص لتناسب احتياجاتك الخاصة

تحرير الأقسام لإضافة المزيد من المعلومات

تصور البيانات باستخدام المخططات والرسوم البيانية

مثالي ل: المحترفون المشغولون الذين يرغبون في الحصول على عرض سريع وسريع لتقدم المهام باستخدام المخططات والرسوم البيانية.

5. قالب قائمة المهام في جداول بيانات جوجل بواسطة Zapier

via جداول بيانات جوجل قالب قالب قائمة مهام جداول بيانات Google Sheets من Zapier هو قالب جداول بيانات Google Sheets لتعقب المهام اليومية لإعداد قائمة المهام العادية و تتبع كيفية تقدم المهام . على الرغم من أنه يناسب المهام الشخصية، إلا أنه يمكنك استخدام هذا القالب للعمل ومشاركته مع فريقك لإبقائهم على اطلاع دائم.

كيفية استخدامه:

استخدم أقسام المهام والأيام والملاحظات لإعداد قائمة المهام الخاصة بك

قم بتسمية المهام ذات الأولوية العالية واختر الألوان للإشارة إلى حالة كل مهمة

أضف أعمدة مخصصة مثل نوع المهمة، والوقت المقدر لها، والمهام التي يجب إنجازها في وقت لاحق، وما إلى ذلك.

تحقق من المهام عند إكمالها عن طريق إضافة الحالة أو شطبها

مثالي ل: أي شخص يريد إنشاء قوائم مهام يومية حتى يتمكن من إكمال مهامه في الوقت المحدد.

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6. قالب تعقب تقدم المهام في جداول بيانات جوجل من Unito

via جداول بيانات جوجل قالب قالب تعقب تقدم المهام في جداول بيانات Google Sheets من Unito هو قالب شامل لجداول بيانات Google Sheets يتيح لك ربط أدواتك واختيار المهام التي تريد مزامنتها. ويساعدك قالب جدول البيانات هذا على إنشاء تقارير عن التقدم المحرز لسهولة التحليل.

كيفية استخدامه:

استخدم علامة تبويب تفريغ البيانات لمزامنة جميع مهام مشروعك

إنشاء تقارير التقدم المحرز لتتبع المهام المفتوحة والمكتملة والمتأخرة

إنشاء مخططات شريطية ودائرية ومخططات دائرية ومخططات متناقصة لتتبع التقدم المحرز حسب المهام ومراحل العمل

تتبع عبء العمل لكل عضو من أعضاء الفريق وتخطيط الموارد

مثالي ل: قادة ومديري المشاريع الذين يبحثون عن طرق سريعة وسهلة لإنشاء تقارير تقدم المهام لمشاركتها مع أصحاب المصلحة.

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## قيود استخدام جداول بيانات Google لتتبع المهام

بينما يمكن أن تساعدك قوالب جداول بيانات جوجل لتتبع المهام اليومية على تتبع مهامك بكفاءة، قد تواجه بعض التحديات.

فيما يلي سلبيات استخدام جداول بيانات جوجل لتتبع مهامك اليومية:

محدودية التعاون : جداول بيانات جوجل ليست أفضل أداة للتعاون. إنها أكثر عرضة للأخطاء وقد تتباطأ إذا عمل عليها عدة أشخاص في وقت واحد

: جداول بيانات جوجل ليست أفضل أداة للتعاون. إنها أكثر عرضة للأخطاء وقد تتباطأ إذا عمل عليها عدة أشخاص في وقت واحد مشاكل في قابلية التوسع : مع زيادة طول قائمة المهام، تصبح قوالب جداول بيانات جوجل أكثر ازدحامًا. يجب عليك الاحتفاظ بأوراق عمل منفصلة، مما يجعل من الصعب العثور على المهام وتتبعها

: مع زيادة طول قائمة المهام، تصبح قوالب جداول بيانات جوجل أكثر ازدحامًا. يجب عليك الاحتفاظ بأوراق عمل منفصلة، مما يجعل من الصعب العثور على المهام وتتبعها أتمتة محدودة : لا يمكنك أتمتة سير العمل أو تعيينات المهام باستخدام قوالب جداول بيانات جوجل. يتطلب الكثير من العمل اليدوي بما في ذلك تحديث حالات المهام، والتخصيص، وما إلى ذلك.

: لا يمكنك أتمتة سير العمل أو تعيينات المهام باستخدام قوالب جداول بيانات جوجل. يتطلب الكثير من العمل اليدوي بما في ذلك تحديث حالات المهام، والتخصيص، وما إلى ذلك. مخاوف أمنية : لا توجد ميزات أمان قوية مثل عناصر التحكم في الوصول الدقيقة، مما يجعل الأداة محفوفة بالمخاطر لتخزين بيانات المشروع الحساسة

: لا توجد ميزات أمان قوية مثل عناصر التحكم في الوصول الدقيقة، مما يجعل الأداة محفوفة بالمخاطر لتخزين بيانات المشروع الحساسة عدم وجود إشعارات: لا توفر قوالب جداول بيانات جوجل تذكيرات تلقائية لإكمال المهام أو تواريخ الاستحقاق القادمة

## قوالب بديلة لتتبع المهام وإدارتها

إذا كنت تعاني من قيود قوالب جداول بيانات جوجل، فقد حان الوقت للبحث عن بدائل. نوصي باستخدام ClickUp لتتبع المهام وإدارتها بكفاءة.

ClickUp هي أداة شاملة لإدارة المهام تساعدك على إنشاء وإدارة المهام الشخصية والمهنية. فهي تتيح لك تحديد الأهداف والمعالم، وإنشاء قوائم المهام، والتعاون مع فريقك في المهام، وتتبع الجداول الزمنية، وإدارة الموارد، وأتمتة التذكيرات وسير العمل.

باستخدام ClickUp، يمكنك أيضًا تصور المهام بالطريقة التي تريدها من خلال طرق العرض المخصصة، بما في ذلك طرق عرض الجدول والقائمة والتقويم واللوحة.

تصوير بياناتك في جداول البيانات باستخدام طريقة عرض الجدول في ClickUp

على سبيل المثال عرض جدول ClickUp تساعدك على إنشاء جداول بيانات فورية وتصور بيانات المشروع في حقول وصفوف. يمكنك أيضًا استخدام طريقة العرض هذه لإنشاء قواعد بيانات وتنظيم المهام كسجلات. الجزء الأفضل؟ باستخدام طريقة العرض هذه، يمكنك ربط العملاء بالطلبات والروابط بتقارير الأخطاء.

لذا، إذا كنت معتادًا على العمل مع جداول بيانات Google ولكنك لا تريد التعامل مع قيودها، فإن طريقة عرض الجدول في ClickUp هي الحل الأمثل.

اقرأ المزيد: 20 قالب جدول بيانات مجاني في Excel و ClickUp بالإضافة إلى ذلك، يقدم ClickUp العديد من القوالب لإدارة المهام. هذه القوالب تجعل عملك اليومي في غاية السهولة، كما أنها رائعة بديل جداول بيانات جوجل . دعنا نستكشف هذه القوالب بالتفصيل.

1. قالب إدارة المهام البسيط لإدارة المهام

قم بإنشاء نظام منظم لإدارة المهام باستخدام قالب ClickUp Simple Task Management Template

إذا كنت تبدأ في إدارة المهام وتبحث عن تطبيقات قائمة التحقق اليومية جرّب ClickUp قالب إدارة المهام البسيطة. قالب تتبع المشاريع هذا مثالي للحفاظ على تنظيم مهامك - سواء كانت أنشطتك اليومية أو مهام العمل. يوفر القالب طرق عرض القائمة واللوحة والمستند لتصور المهام بالطريقة التي تريدها. باستخدام هذا القالب، يمكنك:

تصور المهام وتحديد أولوياتها

تتبُّع مهامك التي عليك القيام بها

إضافة تفاصيل المهام باستخدام حقول مخصصة

لماذا نوصي به

أحد أبسط الطرق للحفاظ على تنظيم عملك، يحتوي القالب على إرشادات مدمجة حول كيفية استخدامه لإنشاء نظام إدارة مهام طويل الأمد.

مثالي لـ: أي شخص يبدأ بتتبع المهام ويبحث عن قالب مجاني وبسيط لقائمة المهام.

2. قالب إدارة المهام اليومية لـ ClickUp

قالب مخطط المهام اليومية لـ ClickUp

ال قالب إدارة المهام اليومية ClickUp هو مخطط يتيح لك جدولة اجتماعاتك ومهامك ومناسباتك ومهماتك اليومية. يساعدك هذا المخطط القابل للتخصيص على العمل في الوقت المحدد حتى لا ينتهي بك الأمر بالعمل طوال اليوم.

مع هذا المخطط اليومي، يمكنك

تصنيف المهام كعمل أو مهام شخصية أو أهداف شخصية

تتبع التقدم باستخدام المخططات والرسوم البيانية

تحديد أولويات المهام

تحسين إدارة الوقت

يحافظ هذا القالب على تركيزك وتحفيزك حتى تتمكن من إنجاز المهام بسرعة دون مماطلة.

لماذا نوصي به

يمكنك تعيين أهداف محددة ومعالم رئيسية، وجدولة يومك باستخدام طريقة عرض التقويم، وتتبع التقدم المحرز باستخدام مخططات جانت.

مثالي ل: المحترفون المشغولون الذين يتلاعبون بالعديد من المهام والاجتماعات كل يوم. إنه مثالي للأشخاص الذين يتطلعون إلى التخطيط ليومهم لتحقيق التوازن بين حياتهم الشخصية والمهنية.

3. قالب قائمة المهام اليومية

قالب قائمة المهام اليومية في ClickUp

ال قالب قائمة المهام اليومية لـ ClickUp هو أداة تخطيط وتتبع روتينية لمساعدتك على بناء عادات جيدة وتخطيط وترتيب أولويات عملك اليومي دون أن تشعر بالإرهاق. كما يوفر خيارات التخصيص، مثل طرق العرض والحقول والحالات وسير العمل المخصصة، بما في ذلك Gantt والقائمة والتقويم.

باستخدام هذا القالب، يمكنك:

إنشاء قائمة مهام مفصلة وإدارتها

تنظيم المهام والتركيز على الأمور الأكثر أهمية

تتبع جميع المهام في مكان واحد

لماذا نوصي به

يحتوي قالب قائمة المهام على عمليات تكامل مدمجة وإشعارات تلقائية لمساعدتك على الوفاء بالمواعيد النهائية.

مثالي ل: أي شخص يحاول تطوير عادة التخطيط وترتيب أولويات العمل اليومي من أجل إدارة أفضل للوقت.

اقرأ المزيد: 11 نموذجًا مجانيًا لقائمة المهام في Excel و ClickUp

4. قالب قائمة مهام مشروع ClickUp

قم بإدارة مهامك الشخصية والمهنية باستخدام قالب قائمة مهام مشروع ClickUp ClickUp

قالب قائمة مهام مشروع ClickUp's ClickUp يجمع بين الميزات الأساسية والمتقدمة، مما يجعله أحد أفضل قوالب إدارة المهام.

يمكن استخدام قالب إدارة المشاريع هذا لتتبع وإدارة المهام الشخصية ومهام الفريق. يأتي مع خمس طرق عرض: المستند، واللوحة، والقائمة، والتقويم، والتضمين. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إضافة حالات مخصصة مثل "المهام التي يجب القيام بها" و"قيد التنفيذ" و"مكتملة" لتتبع المهام بكفاءة.

لماذا نوصي به

أهم ما يميز هذا القالب هو أن طريقة عرض التضمين تتيح لك تضمين مقاطع فيديو في القالب لتوضيح العمل بشكل أفضل.

مثالي لـ: المحترف المشغول الذي يرغب في إدارة المهام الشخصية والمكتبية في مكان واحد لتجنب تبديل الأوراق.

5. قالب إدارة مهام ClickUp

إدارة المهام-ت

قالب إدارة المهام في ClickUp هو قالب لإدارة المشاريع يحتاجه كل فريق لضمان نجاح نتائج المشروع. وبفضل الأدوات المدمجة، يعد هذا القالب مثاليًا لإدارة مشاريع متعددة والتعاون مع فريقك للعمل على مهام سير العمل المختلفة في مكان واحد.

يأتي القالب مع ست طرق عرض ديناميكية، منها عرض الفريق تبرز

باستخدام هذا القالب، يمكنك:

تصنيف المهام إلى ثلاث قوائم - الأفكار، والتراكمات المتراكمة، وعناصر الإجراءات

التعاون مع الفرق

تنظيم المهام حسب الأولوية أو الحالة أو القسم

تتبع سير العمل وتحسينه

لماذا نوصي به

تتيح لك طريقة عرض الفريق (صندوق سابقًا) تحديد نطاق عبء العمل الخاص بكل شخص من أجل مهام مدروسة. وهي توفر حقولاً مخصصة مبنية مسبقاً حتى تتمكن من عرض من تم تعيينه لأي مهمة، وموعد استحقاقها، والتقدم المحرز في الوقت الفعلي. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إضافة حقول مخصصة للتفاصيل مثل الميزانيات أو الروابط أو المرفقات الأخرى.

مثالي ل: مديرو المشاريع الذين يتطلعون إلى تبسيط عمليات المشروع وتحسين التعاون لتحقيق نتائج ناجحة للمشروع.

6. انقر فوق قالب العمل المطلوب إنجازه

قالب ClickUp Work To Do

ال قالب ClickUp العمل المطلوب إنجازه هو الأداة المثالية لتنظيم مهامك الأسبوعية. فهو يساعدك على تخطيط مهامك اليومية وفقًا لخطتك الأسبوعية لضمان أسبوع مثمر. باختصار، يحتوي هذا القالب على كل ما تحتاجه لإنجاز المهام.

باستخدام قالب ClickUp's Work To Do Template، يمكنك:

تتبع التقدم المحرز باستخدام مخططات جانت ولوحات كانبان

التركيز على المهام ذات الأولوية

تقسيم مهام المشروع المعقدة إلى مهام أكثر قابلية للإدارة

تتبع مدد المهام

لاستخدام هذا النموذج، حدد أهدافًا واضحة وابدأ في إنشاء مهامك. مهام ClickUp يتيح لك تخطيط المهام وتنظيمها مع الأوصاف والمهام الفرعية وتواريخ الاستحقاق. يمكنك إضافة علامات إلى المهام لسهولة البحث، وتعيين المهام لأعضاء الفريق، وحتى عرض الجدول الزمني للمهام باستخدام طريقة عرض التقويم.

لماذا نوصي به

هذا القالب ممتاز لتحديد نطاق جدول عملك الأسبوعي وترتيب أولوياته من خلال عرض التقويم الأسبوعي.

مثالي ل: الأشخاص الذين يرغبون في التخطيط المسبق للمهام اليومية وإنجاز المهام. إنه الأداة المثالية للحفاظ على الإنتاجية على مدار الأسبوع.

اقرأ المزيد: 10 قوالب مجانية لإنجاز المهام (GTD) من أجل الإنتاجية

7. قالب نقر فوق قالب المهام البسيطة

قالب ClickUp Simple To-Dos Template

ال قالب المهام البسيطة لـ ClickUp يبسط إدارة المهام من خلال جمع كل مهامك في مكان واحد. فهو يتيح لك عرض أولوياتك والمكلفين بالمهام وتواريخ الاستحقاق حتى لا تفوتك معلومات حيوية.

باستخدام هذا القالب، يمكنك:

تنظيم المهام في فئات مختلفة

تعيين المهام لأعضاء الفريق

وضع قائمة واضحة بالمهام التي يجب القيام بها والتي يمكن للجميع اتباعها

مثل قوالب ClickUp الأخرى، يأتي هذا أيضًا مع حالات وحقول وطرق عرض مخصصة. يحتوي على لوحة حالة لضمان سهولة الوصول إلى جميع المهام. يتيح لك القالب أيضًا تتبع المهام باستخدام العلامات وتسهيل إدارة المهام باستخدام الأتمتة.

لماذا نوصي به

يساعدك هذا القالب البسيط عندما يتعين عليك التوفيق بين مسؤوليات متعددة. يمكنك تحديد أولويات المهام الخاصة بك واستخدام عرض المهام ذات الأولوية للتأكد من أنك تتعامل معها بالترتيب الصحيح.

مثالي ل: مديرو المشاريع وقادة الفرق الذين يتطلعون إلى تبسيط إدارة المهام وجمع الأشخاص والموارد والجداول الزمنية والأولويات وكل شيء آخر معًا.

8. قالب قائمة مهام التقويم/النقر فوق التقويم

قالب قائمة مهام التقويم ClickUp

ال قالب قائمة مهام التقويم ClickUp هو أداة تمنحك لقطة سريعة لخطط مهامك الأسبوعية أو نصف الأسبوعية أو الشهرية. تساعدك على البقاء منظمًا حتى تتمكن من تحقيق جميع أهدافك المحددة.

باستخدام هذا القالب، يمكنك:

جدولة المهام لمنع تفويت المواعيد النهائية

تنظيم المهام في مجموعات من أجل الوضوح

عرض تفاصيل المهام التفصيلية

تتبع تقدم المهام

اكتساب رؤى حول المدة التي تستغرقها المهمة لإنجازها

يأتي هذا القالب مع خمس طرق عرض مخصصة في تكوينات ClickUp المختلفة: حسب الدور، وطلب الاجتماع، وطلب الاجتماع، وحسب الفئة، والجداول الزمنية، ودليل البدء. يمكنك أيضًا تحسين تتبع قائمة مهام التقويم مع تحذيرات التبعية وتتبع الوقت والمزيد.

لماذا نوصي به

يتضمن القالب عرض طلب اجتماع لتتبع الاجتماعات القادمة والمهام التي يجب إكمالها قبلها.

مثالي لـ: أي شخص لديه جدول أعمال مزدحم ويريد نظرة عامة على جميع مواعيده ومهامه في الأسابيع القادمة.

هذا ليس كل شيء. بصرف النظر عن هذه القوالب قوالب مهام ClickUp تتيح لك أيضًا إنشاء قوالب المهام الخاصة بك. وبهذه الطريقة، يمكنك إنشاء قوالب للمهام المتكررة وسير العمل وتحسين الإنتاجية. بالإضافة إلى أنها بسيطة وقابلة للتخصيص ولا تتطلب أي تدريب.

إدارة مهامك بشكل أفضل مع ClickUp

مما لا شك فيه أن قوالب جداول بيانات جوجل لتعقب المهام اليومية مفيدة في إدارة المهام وقوائم المهام.

ومع ذلك، فإن جداول بيانات جوجل ليست مثالية. إذا كنت تحتاج بانتظام إلى التعامل مع مهام متعددة والتعاون مع فرق مختلفة، فإن تتبع كل شيء باستخدام قوالب جداول بيانات جوجل سيكون صعبًا. وهنا يأتي دور برنامج إدارة المهام مثل ClickUp.

يقدم معرض قوالب ClickUp العديد من قوالب جداول البيانات المثالية لإدارة المهام الشخصية والمشاريع المهنية. تحتوي هذه القوالب المجانية على العديد من التخصيصات والميزات الإضافية، بما في ذلك الإشعارات وأتمتة سير العمل.

بالإضافة إلى ذلك، يضيف ClickUp الكثير من الراحة من خلال إدارة المهام وقدرات الذكاء الاصطناعي.

إذن، لماذا المعاناة مع جداول بيانات جوجل؟ اشترك في ClickUp وقم بتنزيل هذه القوالب اليوم.