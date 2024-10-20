أفضل 10 أدوات برمجية لاختبار ضمان الجودة الأوتوماتيكي في عام 2025

هناك الكثير من أدوات برمجيات اختبار ضمان الجودة في السوق، لكن تجربتها جميعاً تستغرق وقتاً طويلاً، وقد يكون اختيار أكثرها فائدة أمراً صعباً.

لذلك قمنا بالعمل الشاق من أجلك!

لقد بحثنا وعثرنا على الأدوات الحديثة التي تستخدمها فرق ضمان الجودة لتسريع عمليات الإصدار وزيادة إنتاجيتها، وإصدار منتجات إلى السوق بأخطاء أقل أو بدون أخطاء.

حتى إذا كنت قد بدأت للتو في مجال ضمان الجودة وتبحث عن أدوات اختبار البرمجيات المناسبة، أو كنت من المخضرمين، فنحن على يقين أنك ستتمكن من العثور على جانب واحد على الأقل من جوانب عملك الذي سيتم تحسينه باختيار بعض الأدوات الموجودة في قائمتنا.

أو، من يدري، ربما ستعتمدها كلها في صندوق الأدوات الخاص بك، وتغير سير عملك بشكل جذري وتقلل من الدين التقني بشكل كبير

أفضل 10 أدوات وبرامج لاختبار ضمان الجودة في عام 2024

1. كليك أب

الأفضل لتتبع الأخطاء وبرنامج تتبع المشاريع #### الأفضل لتتبع الأخطاء وتتبع المشاريع

قم بإنشاء سير العمل الرشيق وإنشاء نظام كانبان مرن لتصور عملك وتحسين إدارة المشروع باستخدام طريقة عرض اللوحة في ClickUp ClickUp عبارة عن برنامج إدارة المشاريع و أداة الإنتاجية مصممة لكل أنواع الفرق. فهو يوفر مئات الميزات القابلة للتخصيص ومنصة قابلة للتخصيص بالكامل، مما يعني أنه يمكن للفرق تهيئة ClickUp لتناسب أي حالة استخدام واحتياجات وتفضيلات وسير عمل، بما في ذلك تتبع الأخطاء وإدارة المشكلات.

ما الذي يجعل ClickUp أداة مفيدة لتتبع الأخطاء واختبار ضمان الجودة؟ فيما يلي بعض الميزات الرئيسية التي تجعلها أداة رائعة لفرق ضمان الجودة:

1️⃣ منصة قابلة للتخصيص: قم ببناء ClickUp لتناسب عمليات ضمان الجودة واحتياجات مشاريعك. استخدم ميزات مرنة وقوية مثل الحقول المخصصة لإضافة أكبر عدد ممكن من التفاصيل للعمل حسب الحاجة، وحالات المهام المخصصة لسير عمل مبسط، ومهام قابلة للتخصيص مع أكثر من 35 ClickApps مثل الأتمتة ونقاط سبرينت بوينتس.

2️⃣ ميزات التعاون: تبسيط العمل الجماعي مع ميزات التعاون القوية التي تجعل من السهل العمل معًا على أي نوع من المشاريع باستخدام اللوحات البيضاء الرقمية، والمستندات، والتعليقات، والتدقيق، والبريد الإلكتروني في ClickIp، وعرض الدردشة، والمزيد.

3️⃣ لوحات المعلومات مع تقارير في الوقت الفعلي: قم بإنشاء لوحات معلومات مخصصة للحصول على عرض عالي المستوى لجميع أعمالك في لمحة سريعة ومشاركتها بسهولة مع فريقك.

4️⃣ اختر من بين أكثر من 15 طريقة عرض مخصصة: عرض عملك على طريقتك الخاصة، بما في ذلك القائمة والجدول ومخطط جانت والتقويم و عرض اللوحة يتيح لك إنشاء سير عمل رشيق مثالي لفريقك وإدارته بفعالية. يمكن الاستفادة من طريقة عرض اللوحة في ClickUp كلوحة سهلة الاستخدام لتتبع الأخطاء لمساعدة الفرق على تخطيط عمليات استخلاص الأخطاء، وإدارة المشاريع الرشيقة، وتقسيم المهام وتعيينها، والتعاون بشكل أكثر فعالية مع فرقهم الهندسية. أما فيما يتعلق بتبسيط عملية استيعاب الأخطاء، فيمكن لفريقك استخدام طريقة عرض النموذج لإنشاء نماذج مخصصة التي تنشئ مهمة تلقائيًا بمجرد استلام الواجب المرسل.

5️⃣ مكتبة القوالب: احصل على إمكانية الوصول إلى قوالب سهلة الاستخدام وقابلة للتخصيص لأي احتياج، بما في ذلك قوالب لفرق الهندسة والمنتجات.

على سبيل المثال قالب تتبع الأخطاء والمشكلات من ClickUp حلًا قويًا لإدارة المهام وإعداد التقارير والتتبع، مما يسمح لفرق المشروع بإدارة التقدم المحرز وتخفيف المخاطر وتحسين الموارد. يوفر مركزًا مركزيًا لـ حل الأخطاء والمشكلات و يشجع على التعاون بين الأقسام لضمان التواصل المتسق، وحل المشكلات في الوقت المناسب، وتحسين رؤية حالة المشروع. استخدم هذا القالب لتبسيط عملية إنشاء قوائم انتظار الأخطاء والتقارير وملاحظات العدو السريع وموجزات المنتج.

عزز التعاون متعدد الوظائف وقدّم منتجات أفضل بشكل أسرع من خلال استخدام مهام سير العمل الآلية والمصممة خصيصًا ونماذج الاستلام المخصصة وطرق العرض المرنة والمزيد باستخدام نماذج الأخطاء والمشكلات قوالب تتبع المشكلات من ClickUp

فيما يلي بعض الميزات الأخرى في ClickUp لبدء تشغيل الاختبار الرشيق الإعداد!

أفضل الميزات