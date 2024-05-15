أفضل 10 بدائل لـ Bugzilla لتتبع الأخطاء في 2025

منذ إطلاقه في عام 1998، كان Bugzilla أحد أكثر أنظمة تتبع الأخطاء شيوعًا. ولا يزال يحتل المرتبة ثاني أكبر جزء من السوق حتى يومنا هذا.

ولكن هل هذا يجعل البرنامج متجراً شاملاً لجميع احتياجاتك من العيوب وتتبع الأخطاء؟ هل يتكيف بشكل جيد مع أحجام الفرق المتعددة ومنافذ البرامج؟ دعنا نكتشف ذلك.

إذا وجدت نفسك تتصارع مع قيود التخصيص في Bugzilla، أو تصارع مع متاعب إرفاق ملفات كبيرة متعلقة بالأخطاء أو تشعر بأنك مقيد قليلاً بسبب الإبلاغ وقدرات سير العمل، فأنت لست وحدك.

لقد كان Bugzilla رفيقًا موثوقًا به في عالم تتبع الأخطاء، ولكن لنكن صادقين - في بعض الأحيان، حتى أكثر الأدوات الموثوقة تحتاج إلى ترقية.

في هذه المقالة، سنستكشف أفضل بدائل Bugzilla مع تفاصيل عن ميزاتها وإيجابياتها وسلبياتها وأسعارها وتقييماتها. دعنا نساعدك في اختيار الأفضل برنامج تتبع الأخطاء لاحتياجاتك.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Bugzilla؟

دعنا نرشدك إلى بعض الميزات الأساسية التي يجب أن تبحث عنها في بديل Bugzilla:

التخزين السحابي: الاعتماد فقط على التخزين الفعلي لا يكفي، خاصةً بالنظر إلى الكم الهائل من البيانات التي لدينا في الوقت الحاضر. يجب ألا يكتفي بديل Bugzilla المناسب بتخزين معلوماتك من أي مكان باستخدام التخزين السحابي فحسب، بل يجب أن يتيح لك أيضًا الوصول إلى معلوماتك من أي مكان

الاعتماد فقط على التخزين الفعلي لا يكفي، خاصةً بالنظر إلى الكم الهائل من البيانات التي لدينا في الوقت الحاضر. يجب ألا يكتفي بديل Bugzilla المناسب بتخزين معلوماتك من أي مكان باستخدام التخزين السحابي فحسب، بل يجب أن يتيح لك أيضًا الوصول إلى معلوماتك من أي مكان التخصيص: ابحث عن خيارات تخصيص متعددة للتحكم الكامل في برنامج تتبع الأخطاء. يجب أن يمتد ذلك إلى كل من واجهة المستخدم ووظيفة تتبع المشكلات

ابحث عن خيارات تخصيص متعددة للتحكم الكامل في برنامج تتبع الأخطاء. يجب أن يمتد ذلك إلى كل من واجهة المستخدم ووظيفة تتبع المشكلات ميزات تعاونية: يجب أن يسمح لك بالتنسيق مع أعضاء فريقك وعبر الفرق لتتبع الأخطاء وحلها بكفاءة أكبر. وجود جميع المعلومات المتاحة على منصة واحدة مشتركة يجنبك سوء التواصل

يجب أن يسمح لك بالتنسيق مع أعضاء فريقك وعبر الفرق لتتبع الأخطاء وحلها بكفاءة أكبر. وجود جميع المعلومات المتاحة على منصة واحدة مشتركة يجنبك سوء التواصل توليد التقارير وتحليل البيانات: ابحث عن برنامج رائع مزود بأدوات توليد معلومات مدمجة. يجب أن يحتوي على تكامل ممتاز مع الذكاء الاصطناعي لتسريع عملية تتبع الأخطاء

ابحث عن برنامج رائع مزود بأدوات توليد معلومات مدمجة. يجب أن يحتوي على تكامل ممتاز مع الذكاء الاصطناعي لتسريع عملية تتبع الأخطاء القوالب المعدة مسبقاً: القوالب المعدة مسبقاً توفر الكثير من الوقت. اختر برنامجًا يحتوي على العديد منها

القوالب المعدة مسبقاً توفر الكثير من الوقت. اختر برنامجًا يحتوي على العديد منها إمكانيات التكامل: لا تتنازل عن بيئة برنامجك. عليك أن تسمح لفريقك بالاستمرار في استخدام التطبيقات المهمة التي يعملون بها بالفعل مع البديل الذي تختاره

لا تتنازل عن بيئة برنامجك. عليك أن تسمح لفريقك بالاستمرار في استخدام التطبيقات المهمة التي يعملون بها بالفعل مع البديل الذي تختاره واجهة المستخدم: زوّد فرقك ببيئة عمل سلسة. تأتي البدائل الشائعة مزودة بواجهة مستخدم يسهل الوصول إليها ترشد المستخدمين خلال عملية تتبع الأخطاء

## أفضل 10 بدائل لبدائل Bugzilla المستخدمة في 2024

1. كليك أب

إنشاء لوحات معلومات مفصلة وإضافة بطاقات بسهولة لعرض التقدم المحرز في نقاط العدو، والمهام لكل حالة، والأخطاء لكل عرض

باستخدام نظام ClickUp الفعال لتتبع الأخطاء في ClickUp، يمكنك الإبلاغ عن وتتبع الأخطاء وتحديد أولوياتها في مكان واحد. برنامج ClickUp لإدارة مشاريع الفريق يقدم الكثير من أدوات التصور، مما يجعل إعداد التقارير بسهولة حتى تتمكن من تجنب الديون التقنية.

بالإضافة إلى ذلك، فهو يتيح لك التعاون بسلاسة مع فريقك ويحتفظ بجميع السجلات في قاعدة بيانات غير مشفرة يمكن للجميع الوصول إليها.

ClickUp أفضل الميزات

تحسين تتبع الأخطاء والمشكلات باستخدام الحل التعاوني من ClickUp

قالب تتبع الأخطاء في ClickUp: تتبع المشكلات بشكل أسرع باستخدام طرق العرض المبنية مسبقًا والحالات المخصصة والحقول المخصصة. أدخل التفاصيل المهمة في قوالب مرئية قابلة للتخصيص. قوالب تتبُّع الأخطاء في ClickUp تتضمن أيضًا نماذج تقارير يمكنك مشاركتها مع فريقك.

تتبع المشكلات بشكل أسرع باستخدام طرق العرض المبنية مسبقًا والحالات المخصصة والحقول المخصصة. أدخل التفاصيل المهمة في قوالب مرئية قابلة للتخصيص. قوالب تتبُّع الأخطاء في ClickUp تتضمن أيضًا نماذج تقارير يمكنك مشاركتها مع فريقك. ClickUp AI: تسريع عملية توليد الأفكار وتصور خارطة الطريق والتطوير باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في ClickUp، والمليئة بالعديد من أدوات الذكاء الاصطناعي المصممة بخبرة.

تسريع عملية توليد الأفكار وتصور خارطة الطريق والتطوير باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في ClickUp، والمليئة بالعديد من أدوات الذكاء الاصطناعي المصممة بخبرة. سير العمل الرشيق: قم بتكبير ملاحمك من خلال سير العمل المرن المدمج في ClickUp مثل Kanban وScrum. قم بأتمتة أعمالك المتراكمة حتى تتفرغ للتركيز على مهام أخرى مهمة.

قم بتكبير ملاحمك من خلال سير العمل المرن المدمج في ClickUp مثل Kanban وScrum. قم بأتمتة أعمالك المتراكمة حتى تتفرغ للتركيز على مهام أخرى مهمة. التصور الفعال: تصور مهامك باستخدام خرائط الطريق المشتركة في ClickUp. تتبع تقدمك وتبعياتك ونقاط الضعف لتحديد الأولويات عند الحاجة.

تصور مهامك باستخدام خرائط الطريق المشتركة في ClickUp. تتبع تقدمك وتبعياتك ونقاط الضعف لتحديد الأولويات عند الحاجة. تتبع الأخطاء بشكل انسيابي: اجمع طلبات المشكلات بسرعة باستخدام نماذج الاستلام في ClickUp. قم بتحويلها بسهولة إلى مهام قابلة للتتبع وقابلة للتخصيص بشكل كبير، مما يسمح لك بربط المشكلات ذات الصلة وإضافة علامات وتحسين إدارة الأعمال المتراكمة.

اجمع طلبات المشكلات بسرعة باستخدام نماذج الاستلام في ClickUp. قم بتحويلها بسهولة إلى مهام قابلة للتتبع وقابلة للتخصيص بشكل كبير، مما يسمح لك بربط المشكلات ذات الصلة وإضافة علامات وتحسين إدارة الأعمال المتراكمة. الميزات التعاونية: مشاركة جميع بياناتك وسجلاتك وخرائط الطريق تلقائيًا مع أصحاب المصلحة عبر الفرق والأقسام، مع منح الأذونات المناسبة.

قيود النقر فوق

يحتاج إلى مزيد من المرونة مع لوحات المعلومات

تحتاج وظيفة البحث إلى تحسين

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

تسعير مخصص ClickUp AI متاح في جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل مساحة عمل

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

2. برنامج جيرا

عبر جيرا تأتي Jira مجهزة بشكل أفضل للفرق الرشيقة التي تحتاج إلى تتبع الأخطاء. وهي تستخدم إطار عمل أجايل ويدعم منهجياته المتعددة.

من خلال استخدام براعة التصور الخاصة به، يمكنك التنقل بسهولة في سير عملك من خلال لوحات Scrum وبطاقات Kanban لتحديد الأخطاء وإصلاحها بكفاءة.

أفضل ميزات برنامج جيرا

الجداول الزمنية: إضافة ملاحم وتعيين عناصر العمل والتبعيات والإصدارات على جدول زمني قابل للتخصيص بالكامل حيث يمكن لأعضاء فريقك وأصحاب المصلحة الآخرين البقاء على نفس الصفحة

إضافة ملاحم وتعيين عناصر العمل والتبعيات والإصدارات على جدول زمني قابل للتخصيص بالكامل حيث يمكن لأعضاء فريقك وأصحاب المصلحة الآخرين البقاء على نفس الصفحة اللوحات الرشيقة: استخدم لوحات Scrum وKanban من Jira لتقسيم المشاريع الكبيرة إلى مهام يمكن إدارتها. تعقب المشكلات بسلاسة وتصور سير العمل لتحديد المجالات التي تحتاج إلى الاهتمام

استخدم لوحات Scrum وKanban من Jira لتقسيم المشاريع الكبيرة إلى مهام يمكن إدارتها. تعقب المشكلات بسلاسة وتصور سير العمل لتحديد المجالات التي تحتاج إلى الاهتمام أتمتة السحب والإفلات: قم بأتمتة المهام دون عناء باستخدام أدوات جيرا والقوالب الجاهزة. ما عليك سوى سحب وإسقاط وصف البيانات الخاصة بك والسماح للأتمتة بالقيام بالأعباء الثقيلة نيابة عنك

قيود برنامج Jira

يجب أن تكون واجهة المستخدم أكثر تفاعلية

المستند يمكن تحسين التحميل والتتبع

يشتكي العديد من المستخدمين من بطء سرعة المعالجة

خرائط الطرق المتقدمة غير متوفرة كجزء من الخطط المدفوعة العادية

تسعير برنامج جيرا

مجاني للأبد

القياسي: 8.15 دولار شهريًا لكل مستخدم

8.15 دولار شهريًا لكل مستخدم القسط: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

Jira Software التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (أكثر من 5600 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 5600 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 13740 تقييم)

تحقق من هذه

/مرجع/ https://clickup.com/ar/blog/1025/undefined/ بدائل جيرا //%href/

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3. رولبار

عبر رولبار تفتخر Rollbar بتوفير إصلاح الأخطاء في الوقت الفعلي أثناء عملية تطوير البرمجيات.

باستخدام Rollbar، لن تحتاج بعد الآن إلى التعامل مع متاعب إعادة التحرير أو العودة إلى مرحلة التطوير لتعديل منتجك بحثاً عن الأخطاء في النهاية. كما أنه يقوم أيضاً بأتمتة الاستجابات عند اكتشاف خطأ ما وإخطار أعضاء الفريق المعنيين.

Rollbar أفضل الميزات

تتبع الأخطاء في الوقت الفعلي: احصل على إمكانية الوصول الفوري إلى جميع الأخطاء في ملفاتك من خلال موجز الأخطاء في الوقت الفعلي. تدارك الأخطاء فور حدوثها بدلاً من تجميعها في نهاية مرحلة التطوير

احصل على إمكانية الوصول الفوري إلى جميع الأخطاء في ملفاتك من خلال موجز الأخطاء في الوقت الفعلي. تدارك الأخطاء فور حدوثها بدلاً من تجميعها في نهاية مرحلة التطوير تنبيهات الأخطاء المجمّعة: قم بإسكات التنبيهات المستمرة والمزعجة من خلال تجميع التنبيهات المتشابهة في حزمة مرتبة. يتم تحقيق ذلك من خلال استخدام التجميع على مستوى الأتمتة والتعلم الآلي بواسطة البرنامج

قم بإسكات التنبيهات المستمرة والمزعجة من خلال تجميع التنبيهات المتشابهة في حزمة مرتبة. يتم تحقيق ذلك من خلال استخدام التجميع على مستوى الأتمتة والتعلم الآلي بواسطة البرنامج الاستجابة الآلية للأخطاء: أتمتة سير عملك واستجاباتك لأي عوائق في التطوير والاختبار. بفضل مساعدة الذكاء الاصطناعي، لا يقتصر الأمر على تحديد أولويات المهام فحسب، بل يتتبع الأخطاء بسلاسة - مما يجعل حياتك أسهل

قيود شريط التدوير

واجهة مستخدم معقدة

أخطاء في ميزة تجميع الأخطاء

التكلفة مصدر قلق كبير للشركات الصغيرة

تسعير شريط التدوير

مجاني للأبد

الأساسية: 12.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم متقدم: 24.17 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

24.17 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات شريط الرول بار

G2: 4.5/5 (أكثر من 150 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 260+ تقييم)

4. جيت لاب

عبر GitLab GitLab، وهو أحد أفضل بدائل Bugzilla، يتميز بمنصة DevSecOps القوية القائمة على الذكاء الاصطناعي والمجهزة للتعامل مع احتياجات الفريق في اكتشاف الأخطاء وإدارتها.

نظرًا لإمكانيات الذكاء الاصطناعي الخاصة به، يمكنه أيضًا أتمتة سير عملك بكفاءة. يستخدم نموذج بيانات واحد، مما يسمح بمشاركة رؤى تتبع الأخطاء عبر دورة حياة DevSecOps بأكملها.

أفضل ميزات GitLab #### GitLab

الأدوات الأساسية: تعزيز تتبع الأخطاء باستخدام الذكاء الاصطناعي في DevSecOps. يعمل على تبسيط كل شيء-مقاييس DSM، ومقاييس DORA للتخطيط، واقتراحات التعليمات البرمجية للإنشاء، وأنظمة قوية للتحقق من برامجك وتأمينها وتعبئتها ونشرها

تعزيز تتبع الأخطاء باستخدام الذكاء الاصطناعي في DevSecOps. يعمل على تبسيط كل شيء-مقاييس DSM، ومقاييس DORA للتخطيط، واقتراحات التعليمات البرمجية للإنشاء، وأنظمة قوية للتحقق من برامجك وتأمينها وتعبئتها ونشرها دردشة GitLab Duo Duo: ارفع مستوى سير عملك مع تكامل GitLab Duo مع الذكاء الاصطناعي. تعرّف على مساعدك الدائم، GitLab Duo Chat، للمساعدة في التعليمات البرمجية وإدارة الملحمة والإعداد والتتبع السلس. عزز الأمان والاختبار والتوثيق دون عناء

ارفع مستوى سير عملك مع تكامل GitLab Duo مع الذكاء الاصطناعي. تعرّف على مساعدك الدائم، GitLab Duo Chat، للمساعدة في التعليمات البرمجية وإدارة الملحمة والإعداد والتتبع السلس. عزز الأمان والاختبار والتوثيق دون عناء إدارة كود المصدر: قم بتحويل عملية تطوير برامجك من خلال ممارسة التحكم في الإصدار من خلال التعاون. اسمح لفريقك بزيادة الإنتاجية إلى أقصى حد، مما يؤدي إلى تسليم أسرع وزيادة الرؤية

قيود GitLab #### قيود GitLab

يحتاج إلى ميزة مراجعة التعليمات البرمجية المضمنة

يفتقر إلى القدرة على إنشاء لوحات معلومات مخصصة

يفتقر إلى عمليات الفحص الأمني المضمنة

ضعف تجربة IDE داخل المتصفح

عدم وجود دعم متعدد المنصات

تسعير #### تسعير GitLab

مجاني للأبد

القسط: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأقصى: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات GitLab #### تقييمات ومراجعات GitLab

G2: 4.5/5 (770+ تقييم)

4.5/5 (770+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 1030 تقييم)

5. مشاريع زوهو

عبر مشاريع زوهو تُعد ميزة "الإضافة الشاملة" في Zoho Projects ميزة منقذة خلال اللحظات الحرجة، حيث تتيح لك إضافة عناصر إلى خرائط الطريق الخاصة بك بسرعة.

يعمل هيكل تقسيم العمل على تبسيط تنظيم المشروع. وإلى جانب لوحات إطار العمل الرشيق للتتبع المخصص، يضمن Zoho سير العمل بسلاسة وسرعة.

أفضل ميزات Zoho Projects

هيكل تقسيم العمل: قسّم مشاريعك إلى أجزاء عمل أبسط وأكثر قابلية للإدارة. يساعدك ذلك على تنظيم سير عملك دون عناء. استخدم لوحات إطار عمل رشيقة مخصصة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك، مع استكمال وظائف التتبع

قسّم مشاريعك إلى أجزاء عمل أبسط وأكثر قابلية للإدارة. يساعدك ذلك على تنظيم سير عملك دون عناء. استخدم لوحات إطار عمل رشيقة مخصصة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك، مع استكمال وظائف التتبع إضافة عالمية: إضافة عناصر العمل ودمج المستخدمين, المهام أو الأحداث أو المشكلات أو المستندات ضمن قائمة مهامك بنقرة زر واحدة

إضافة عناصر العمل ودمج المستخدمين, المهام أو الأحداث أو المشكلات أو المستندات ضمن قائمة مهامك بنقرة زر واحدة ميزات التخصيص: اجعل نظام إدارة مشروعك خاصًا بك مع عدد كبير من ميزات التخصيص التي يوفرها Zoho، مثل التخطيطات والحقول والعروض والحالة المخصصة وما إلى ذلك. باستخدام هذه الميزات، يمكنك التقاط المعلومات التي تريدها وتحديد أولويات العمل وفقًا لشروطك

قيود Zoho Projects

دعم محدود عبر الإنترنت

لا توجد قوالب معدة مسبقًا

منحنى تعليمي حاد

بعض المستخدمين يجدون أن واجهة المستخدم غير متقنة

تسعير Zoho Projects

مجاني للأبد لما يصل إلى 3 مستخدمين

القسط: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

5 دولارات شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

Zoho Projects التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (380+ تقييم)

4.3/5 (380+ تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 430 تقييم)

6. متعقب أخطاء السرعوف

عبر MantisBT من السهل إعداد MantisBT وإدارته كأداة خفيفة مفتوحة المصدر لتتبع الأخطاء. على عكس معظم المشاريع مفتوحة المصدر، فهو يوفر إمكانية التخصيص، وإشعارات البريد الإلكتروني، وإدارة الوصول لتتبع الأخطاء وحلها بكفاءة.

وبما أنه يعتمد على بايثون، يمكن للمستخدمين بسهولة دمج ميزات جديدة فيه وإدارته بأنفسهم، مما يوفر درجة معينة من الاستقلالية والتحكم.

Mantis Bug Tracker أفضل الميزات

سهولة التثبيت: اختصر وقت التثبيت باستخدام Mantis BT، سواء كان ذلك للإعدادات الداخلية أو التثبيتات في البيئات المستضافة

اختصر وقت التثبيت باستخدام Mantis BT، سواء كان ذلك للإعدادات الداخلية أو التثبيتات في البيئات المستضافة القائم على الويب: تسريع مشاريعك والوصول إليها من أي مكان. يتيح التطبيق المستند إلى الويب للمستخدمين توفير الموارد فيما يتعلق بالتخزين. عرض البيانات على خادم ويب أو موقع ويب

تسريع مشاريعك والوصول إليها من أي مكان. يتيح التطبيق المستند إلى الويب للمستخدمين توفير الموارد فيما يتعلق بالتخزين. عرض البيانات على خادم ويب أو موقع ويب دعم أنظمة إدارة قواعد البيانات المتعددة: احصل على إمكانية الوصول إلى أنظمة إدارة قواعد بيانات متعددة من خلال استخدام ADODB كمكتبة تجريدية. قم بدمج MySQL و MS SQL و PostgreSQL و Oracle (تجريبي) و DB2 (قيد التنفيذ) وغيرها في سير عملك

قيود تعقب الأخطاء في Mantis Mantis

واجهة مستخدم قديمة للغاية

بطء الأداء ومشاكل الأداء الأخرى

نظام تصفية الأخطاء

تسعير متعقب الأخطاء في برنامج Mantis Bug Tracker

مجاني للأبد

تقييمات ومراجعات متعقب الأخطاء Mantis Bug Tracker

G2: 4/5 (أكثر من 70 تقييم)

4/5 (أكثر من 70 تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 90 تقييم)

7. سينتري

عبر خفير يساعدك Sentry على تحديد الأخطاء وحلها بكفاءة من خلال استخدام تقنيات متنوعة مثل المراقبة الكاملة للمكدس ومسارات الخطأ، مما يسمح لك بالتعمق في السبب الجذري للمشكلة.

يوفر Sentry تتبع ما بعد التطوير حتى تتمكن من استكشاف أي مشكلات قد تنشأ أثناء مرحلة الاختبار وحلها بفعالية.

أفضل ميزات Sentry

مراقبة المكدس بالكامل: تحديد المشكلات الحرجة وربطها بأسبابها الجذرية. لم يعد من الضروري أن يكون الربط بين السبب والنتيجة لعبة تخمين. تتلقى معلومات سياقية إضافية حول حالة التطبيق. علاوة على ذلك، يتم تسجيل جميع الاستثناءات التي لم تتم معالجتها تلقائيًا

تحديد المشكلات الحرجة وربطها بأسبابها الجذرية. لم يعد من الضروري أن يكون الربط بين السبب والنتيجة لعبة تخمين. تتلقى معلومات سياقية إضافية حول حالة التطبيق. علاوة على ذلك، يتم تسجيل جميع الاستثناءات التي لم تتم معالجتها تلقائيًا مسارات الأخطاء: مراقبة ما كان يفعله التطبيق في وقت حدوث الخطأ، بما في ذلك تفاعلات المستخدم وطلبات AJAX وسجلات التصحيح وطلبات الشبكة وما إلى ذلك. يمكن لـ Sentry أيضًا جمع ملاحظات المستخدم عند حدوث الأخطاء

مراقبة ما كان يفعله التطبيق في وقت حدوث الخطأ، بما في ذلك تفاعلات المستخدم وطلبات AJAX وسجلات التصحيح وطلبات الشبكة وما إلى ذلك. يمكن لـ Sentry أيضًا جمع ملاحظات المستخدم عند حدوث الأخطاء تقارير صحة الإصدار: احصل على نظرة ثاقبة فورية على الإصدارات من خلال الرؤية في الوقت الفعلي، وتتبع المقاييس الأساسية مثل الجلسات الخالية من الأعطال، واعتماد الإصدار، ومعدل الفشل. يمكّنك هذا من تحديد المشكلات واتخاذ إجراءات تصحيحية سريعة على الفور

قيود الحراسة

التسعير الباهظ

يفتقر إلى قدرات الاستضافة الذاتية

ثقيلة الموارد على جميع الجبهات

يحتاج أخذ عينات البيانات إلى تحسين

تسعير #### تسعير Sentry

المطور: مجانًا للأبد

مجانًا للأبد الفريق: 26 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

26 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم الشركات: 80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات الحارس

G2: 4.5/5 (أكثر من 90 تقييمًا)

4.5/5 (أكثر من 90 تقييمًا) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 60 تقييم)

8. هيليكسالم

عبر Helix ALM يمنحك Helix ALM أداة شاملة لإدارة دورة الحياة. تعمق في تتبع المشكلات بسلاسة مع وحدة Helix IM المتخصصة. احصل على إدارة شاملة لدورة الحياة مع إمكانية التتبع من النهاية إلى النهاية، مما يسهل تتبع المصدر الدقيق للأخطاء قبل وبعد التطوير وإصلاحها.

بالإضافة إلى ذلك، فإن Helix قابل للتعديل، مما يتيح لك اختيار الميزات وتخصيصها لتناسب احتياجات تتبع الأخطاء بشكل مثالي.

أفضل ميزات HelixALM

النمطية: يمكنك التحكم في الخدمات التي تريدها باستخدام وحدات HelixALM المتخصصة. توجد وحدات مخصصة للتعامل مع إدارة المتطلبات (Helix RM) وإدارة حالات الاختبار (Helix TCM) وإدارة المشكلات (Helix IM)

يمكنك التحكم في الخدمات التي تريدها باستخدام وحدات HelixALM المتخصصة. توجد وحدات مخصصة للتعامل مع إدارة المتطلبات (Helix RM) وإدارة حالات الاختبار (Helix TCM) وإدارة المشكلات (Helix IM) إمكانية التتبع الاستثنائية: اجمع بين الوحدات للحصول على إمكانية تتبع لا مثيل لها لمشاريعك. اعرف بالضبط ما حدث خلال كل مرحلة من مراحل المشروع لتتمكن من فهم الأماكن التي تحتاج إلى التركيز عليها أكثر من غيرها

اجمع بين الوحدات للحصول على إمكانية تتبع لا مثيل لها لمشاريعك. اعرف بالضبط ما حدث خلال كل مرحلة من مراحل المشروع لتتمكن من فهم الأماكن التي تحتاج إلى التركيز عليها أكثر من غيرها تحليل المخاطر: قم بإجراء تحليلات ذات مغزى للمخاطر، بما في ذلك تحليلات FMEA وتحليلات التأثير باستخدام HelixALM. عالج المشكلات قبل أن تتسبب في إعاقة جدولك الزمني للتطوير. تأكد من الامتثال عن طريق صياغة مصفوفة تتبع لدعم كل ذلك

قيود HelixALM

يحتاج إلى تكامل أفضل مع أنظمة التحكم الإلكتروني في المستندات مثل Arena PLM

يحتاج إلى إعداد أسهل للواجهة الخلفية

تسعير HelixALM

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات HelixALM

G2: 4/5 (أكثر من 85 تقييم)

4/5 (أكثر من 85 تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 25 تقييم)

9. ريدمين

عبر ريدمين يوفر Redmine أمانًا وتحكمًا لا مثيل له ونظامًا قويًا لتتبع الأخطاء.

يتيح لك التحكم المرن في الوصول المستند إلى الأدوار تحديد من يتفاعل مع منتجك بدقة، مما يضمن بيئة آمنة ومضبوطة أثناء مراحل تتبع المشكلات وحلها في مراحل تطوير مشروعك.

أفضل ميزات Redmine

التحكم في الوصول: يمكنك بسهولة تحديد الأدوار وتعيين الأذونات بنقرة واحدة فقط باستخدام التحكم المرن في الوصول المستند إلى الأدوار. أنت من يحدد الأدوار، سواء كانت إدارة اللوحة أو الإضافة أو التحرير أو الحذف. تفاعل مع نظام تتبُّع الأخطاء بدقة مع ضمان المساءلة

يمكنك بسهولة تحديد الأدوار وتعيين الأذونات بنقرة واحدة فقط باستخدام التحكم المرن في الوصول المستند إلى الأدوار. أنت من يحدد الأدوار، سواء كانت إدارة اللوحة أو الإضافة أو التحرير أو الحذف. تفاعل مع نظام تتبُّع الأخطاء بدقة مع ضمان المساءلة خاصية تتبع الوقت: تتبع الوقت على مستوى المشروع أو الإدخال من خلال تقرير بسيط يوضح الوقت بالتفصيل لكل مستخدم أو نوع المشكلة أو الفئة أو النشاط. افهم متى ظهرت الأخطاء أو تم حلها في دورة التطوير

تتبع الوقت على مستوى المشروع أو الإدخال من خلال تقرير بسيط يوضح الوقت بالتفصيل لكل مستخدم أو نوع المشكلة أو الفئة أو النشاط. افهم متى ظهرت الأخطاء أو تم حلها في دورة التطوير متصفح المستودعات: قم بإرفاق المستودعات الموجودة بكل مشروع من مشاريعك. يتيح لك Redmine تصفح محتوياتها وعرض مجموعات التغييرات والبحث فيها والتي تمنحك وظيفة تتبع المشكلات المستندة إلى الإصدار

قيود Redmine

تحتاج واجهة المستخدم إلى تحسينات جذرية

يحتاج إلى ميزة لتمكين إخطار منشئ التذكرة عند حل المشكلة أو متابعتها

يفتقر إلى دعم تطبيقات الهاتف المحمول

لم يتم تصميمه لدعم منهجيات إدارة المشاريع القائمة على الرشيقة مثل Scrum

تسعير #### تسعير Redmine

مجاني مع الإضافات المدفوعة

تقييمات ومراجعات Redmine

G2: 4/5 (أكثر من 245 تقييم)

4/5 (أكثر من 245 تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 150 تقييم)

10. تراك

عبر تراك مشروع Trac Project هو تطبيق آخر مفتوح المصدر لتتبع المشكلات يعمل على Python. وهو بمثابة مركز هام للمعرفة والبيانات.

يمكن للفرق أن تحرر بشكل تعاوني على هذه المنصة، مما يجعلها واحدة من الأدوات المجانية القليلة لتتبع المشكلات التي تشجع الميزات التعاونية.

أفضل ميزات تتبع أفضل الميزات

قاعدة معرفية على مستوى الفريق: أبقِ فريقك على اطلاع دائم بكل سهولة. لقد وفر لك Trac ما تحتاجه من خلال منصات اكتساب المعرفة. فكّر في الأمر وكأنه ويكي فائق التهيئة للتحرير التعاوني. وباستخدام صيغة MoinMoin، فإنه يرتبط بسلاسة بالتذاكر والتقارير والشيفرة المصدرية

أبقِ فريقك على اطلاع دائم بكل سهولة. لقد وفر لك Trac ما تحتاجه من خلال منصات اكتساب المعرفة. فكّر في الأمر وكأنه ويكي فائق التهيئة للتحرير التعاوني. وباستخدام صيغة MoinMoin، فإنه يرتبط بسلاسة بالتذاكر والتقارير والشيفرة المصدرية مستودع التعليمات البرمجية عبر الإنترنت: استكشف مستودع التعليمات البرمجية عبر الإنترنت باستخدام Trac - إنه بمثابة دليل سهل لكل من Subversion و Git. تصفح وإدارة وربط مستودعات متعددة ودعم أنظمة التحكم في الإصدار المختلفة باستخدام المكونات الإضافية

قيود تراك

مجموعة ميزات محدودة للتطبيق مفتوح المصدر

لا توجد ميزة الحفظ التلقائي للملاحظات

من الصعب إدارة أحجام التذاكر الكبيرة بسبب قيود المصدر المفتوح

بطء معالجة الملفات ذات السجل الكبير

لا يتوفر دعم للعملاء نظرًا لأنه برنامج مفتوح المصدر

تسعير تراك

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات التتبع

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra: لا توجد تقييمات كافية

اعثر على أفضل بديل لـ Bugzilla يناسبك!

لماذا تتعثر مع برنامج واحد مع وجود قائمة كاملة من البدائل المتاحة؟

Bugzilla برنامج مفيد وموثوق ولكنه يحتاج إلى تحسين في بعض المجالات. هناك قيود على التخصيص، وإمكانية الوصول، والتعاون، و أتمتة سير العمل تعني أنها لم تعد متميزة. تتطلب الفرق الحديثة الأفضل حتى تتمكن من الأداء بكامل طاقتها. اشترك مجاناً اليوم وشاهد ما يمكن أن يقدمه لك ClickUp.

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