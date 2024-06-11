أفضل 15 بديل لـ Jira للفرق الرشيقة في عام 2024

Jira من Atlassian هو برنامج لإدارة المشاريع وأداة لتتبع الأخطاء تستخدمه فرق العمل الرشيقة للتعاون وإدارة المهام.

وعلى الرغم من أن Jira أداة شائعة لإدارة المشاريع، إلا أنها غالباً ما تتطلب إعداداً أو تخصيصاً مكثفاً. في عام 2021، قدمت الأداة ميزة إدارة العمل لمعالجة بعض الثغرات، ومع ذلك فهي لا تزال تكافح لتسهيل التعاون بين الفرق بين المجموعات التقنية وأصحاب المصلحة الآخرين.

على سبيل المثال، يمكن أن تكون أنظمة البحث والتصفية في Jira أكثر سهولة. بالإضافة إلى ذلك، تستمر تكاليف اشتراكها في الزيادة دون أي قيمة مضافة ملموسة.

إذا كان أولئك الذين استخدموا برنامج Jira صادقين، فسوف يعترفون بأنه غير متقن ويشهدون بأن استخدامه يوميًا أمر محبط إلى حد ما.

_تم بناء Jira مع وضع فرق تطوير البرمجيات فقط في الاعتبار.

لقد استخدمت جيرا وواجهت هذه العيوب بنفسي. وهذا ما دفعني، مع فريق العمل هنا في ClickUp، إلى البحث عن بدائل لـ Jira.

بعد بحث طويل، قمنا بتجميع قائمة بأفضل 15 بديلًا لـ Jira، بما في ذلك أدوات إدارة المشاريع المدفوعة والمجانية.

سأطلعك على كل أداة وميزاتها الرئيسية، وسنتحدث عن حالات استخدام مختلفة لإدارة المشاريع لمساعدتك في تحديد الخيار الأفضل.

لنبدأ.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Jira

دعم أجايل وسكروم: إذا كان فريقك يتبع منهجيات أجايل، فيجب أن تدعم بدائل جيرا الأطر ذات الصلة مثل سكروم أو كانبان. ابحث عن ميزات مثل الأعمال المتراكمة, أدوات التخطيط السريع والمخططات البيانية التي تساعد في إدارة وتتبع التقدم المحرز في مشاريع أجايل

إذا كان فريقك يتبع منهجيات أجايل، فيجب أن تدعم بدائل جيرا الأطر ذات الصلة مثل سكروم أو كانبان. ابحث عن ميزات مثل الأعمال المتراكمة, أدوات التخطيط السريع والمخططات البيانية التي تساعد في إدارة وتتبع التقدم المحرز في مشاريع أجايل تخطيط المشروع وجدولته: يجب أن توفر أداة إدارة المشاريع الرشيقة ميزات قوية لتخطيط المشروع وجدولته، مثل تتبع المشروع، والقدرة على إنشاء المهام وإدارتها، وإضافة التبعيات والمواعيد النهائية، وما إلى ذلك.

يجب أن توفر أداة إدارة المشاريع الرشيقة ميزات قوية لتخطيط المشروع وجدولته، مثل تتبع المشروع، والقدرة على إنشاء المهام وإدارتها، وإضافة التبعيات والمواعيد النهائية، وما إلى ذلك. إدارة المهام: اختر بدائل Jira مع ميزات إدارة المهام، بما في ذلك إضافة عدة مكلفين وتعليقات كعناصر عمل، وطرق عرض متعددة لتحسين إنتاجية الفريق. ستمنحك أدوات إدارة المشاريع الأفضل أيضًا مهام فرعية قابلة للتخصيص لإظهار المعلومات الصحيحة والحقول والحالات المخصصة لبناء تدفقات عمل واضحة حتى لا تسقط المعلومات المهمة من بين يديك

اختر بدائل Jira مع ميزات إدارة المهام، بما في ذلك إضافة عدة مكلفين وتعليقات كعناصر عمل، وطرق عرض متعددة لتحسين إنتاجية الفريق. ستمنحك أدوات إدارة المشاريع الأفضل أيضًا مهام فرعية قابلة للتخصيص لإظهار المعلومات الصحيحة والحقول والحالات المخصصة لبناء تدفقات عمل واضحة حتى لا تسقط المعلومات المهمة من بين يديك التعاون والتواصل: سيمنحك أفضل بديل ل Jira أيضًا ميزات تواصل الفريق مثل الدردشة في الوقت الفعلي، والتعليق، ووضع العلامات، ومشاركة الملفات، وتسجيلات الشاشة القابلة للمشاركة. وهذا أكثر أهمية إذا كان أي من فرقك يعمل عن بُعد

سيمنحك أفضل بديل ل Jira أيضًا ميزات تواصل الفريق مثل الدردشة في الوقت الفعلي، والتعليق، ووضع العلامات، ومشاركة الملفات، وتسجيلات الشاشة القابلة للمشاركة. وهذا أكثر أهمية إذا كان أي من فرقك يعمل عن بُعد التقارير والتحليلات المتقدمة: ابحث عن بدائل Jira مع تحليلات مفصلة وميزات إعداد التقارير التي توفر رؤى حول سلامة المشروع الرشيق وأداء الفريق وتعاون الفريق وتخصيص الموارد، مما يتيح لك اتخاذ قرارات مستنيرة بسرعة

ابحث عن بدائل Jira مع تحليلات مفصلة وميزات إعداد التقارير التي توفر رؤى حول سلامة المشروع الرشيق وأداء الفريق وتعاون الفريق وتخصيص الموارد، مما يتيح لك اتخاذ قرارات مستنيرة بسرعة قابلية التوسع: يجب أن يكون بديل Jira المختار قادرًا على التعامل مع عدد متزايد من المستخدمين والمشاريع غير المحدودة دون انخفاض كبير في الأداء أو سهولة الاستخدام مع نمو فريقك

يجب أن يكون بديل Jira المختار قادرًا على التعامل مع عدد متزايد من المستخدمين والمشاريع غير المحدودة دون انخفاض كبير في الأداء أو سهولة الاستخدام مع نمو فريقك واجهة سهلة الاستخدام: يمكن أن يعيق منحنى التعلم الحاد اعتماده وإنتاجيته. يجب أن توفر بدائل Jira التي تفكر فيها ميزات إدارة المشروع الضرورية مع التنقل المباشر والمنطقي ودعم الإعداد. سيسمح ذلك بالتكامل السلس في العمليات اليومية لفريقك

يمكن أن يعيق منحنى التعلم الحاد اعتماده وإنتاجيته. يجب أن توفر بدائل Jira التي تفكر فيها ميزات إدارة المشروع الضرورية مع التنقل المباشر والمنطقي ودعم الإعداد. سيسمح ذلك بالتكامل السلس في العمليات اليومية لفريقك التخصيص والمرونة: أوصي أيضًا بالتحقق مما إذا كانت أدوات Jira البديلة التي تضعها في القائمة المختصرة تسمح لك بتخصيص لوحات المعلومات وسير العمل والتقارير لتناسب أسلوب إدارة مشروعك

أوصي أيضًا بالتحقق مما إذا كانت أدوات Jira البديلة التي تضعها في القائمة المختصرة تسمح لك بتخصيص لوحات المعلومات وسير العمل والتقارير لتناسب أسلوب إدارة مشروعك إمكانيات تكامل قوية: لتدفق البيانات بسلاسة وخالية من الأخطاء بين الأنظمة، يجب أن تتكامل بدائل Jira مع الأدوات الأخرى التي تستخدمها فرق التطوير لديك. يجب أن يتيح التكامل إمكانية الوصول إلى جميع المعلومات والوظائف الضرورية في بيئة واحدة

اقرأ المزيد: 10 تكاملات ل Jira لزيادة إنتاجيتك بشكل فائق

أفضل بدائل Jira: ملخص

الأداة الأفضل ل يستخدم من قبل سعر البدء ClickUp إدارة المشاريع المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي فرق العمل عبر المؤسسة من 0 دولار إلى 19 دولارًا شهريًا؛ تسعير مخصص لخطط المؤسسات أسانا إدارة المشاريع بدون زخرفة قيادة عمليات تكنولوجيا المعلومات التسويقية من 0 دولار إلى 30.49 دولار شهريًا؛ أسعار مخصصة لخطط المؤسسات Monday.com أتمتة سير العمل مع التركيز الشديد على سهولة الاستخدام تسويق المنتجات والمبيعات وعمليات تكنولوجيا المعلومات ومكتب إدارة المشاريع من 0 دولار إلى 24 دولارًا شهريًا؛ أسعار مخصصة لخطط المؤسسات Smartsheet إدارة المشاريع في واجهة شبيهة ببرنامج Excel إدارة المشاريع عمليات تكنولوجيا المعلومات التخطيط الاستراتيجيالتسويق من 0 دولار إلى 32 دولارًا شهريًا؛ تسعير مخصص لخطط المؤسسات تاسكاد مساحة عمل في الوقت الفعلي للمهام والتعاون عبر الفيديو إدارة المشاريع التسويق من 0 دولار إلى 16 دولارًا شهريًا Zendesk خدمة العملاء المدمجة في إدارة المشاريع دعم العملاء من 69 دولارًا إلى 149 دولارًا شهريًا؛ تسعير مخصص لخطط المؤسسات Wrike احتياجات إدارة المشاريع المعقدة خدمة التسويق الاحترافية لمكتب إدارة المشاريع الإبداعية والتصميم من 0 دولار إلى 24.80 دولار شهريًا؛ أسعار مخصصة لخطط المؤسسات Notion إدارة سير العمل المرتكزة على المحتوى هندسة التصميم مدراء المنتجات من 0 دولار إلى 18 دولارًا شهريًا؛ أسعار مخصصة لخطط المؤسسات بروف هاب احتياجات تخطيط المشروع الكل في واحد تطوير المنتجات التسويق الإبداعي والتصميم المبيعات من 50 دولارًا إلى 99 دولارًا شهريًا Assembla دمج التعليمات البرمجية المصدرية مع إدارة المشاريع فرق برامج إدارة المشاريع من 21 دولارًا شهريًا؛ تسعير مخصص لخطط المؤسسات Pivotal Tracker تتبع تقدم المشروع التكراري لفرق التطوير فرق البرمجيات الرشيقة إدارة المشاريع مجانًا؛ أسعار مخصصة لخطط المؤسسات Bugzilla إدارة بناء البرمجيات مع إمكانيات تتبع الأخطاء فرق البرمجيات مجاناً Hygger تحديد الأولويات وإدارة المشاريع الرشيقة فرق سكروم فرق كانبان من 0 دولار إلى 18 دولارًا شهريًا Backlog by Nulab إدارة المشاريع مع تتبع المشكلات والتحكم في الإصدار ضمان الجودة UX والتصميم تطوير تجربة المستخدم وإدارة المنتجات إدارة المنتجات مبيعات تكنولوجيا المعلومات والتسويق من 0 دولار إلى 175 دولار شهريًا بيتريكس 24 إدارة المشاريع مع ميزات التواصل والتعاون الاجتماعي إدارة المشاريع التسويق الموارد البشرية خدمة العملاء من 61 دولارًا إلى 499 دولارًا شهريًا

أفضل بدائل Jira في لمحة سريعة

## أفضل 15 بديل ل Jira للفرق الرشيقة في عام 2024

1. ClickUp

الأفضل بشكل عام من بين بدائل Jira لمجموعة واسعة من احتياجات إدارة المشاريع المعززة بالذكاء الاصطناعي برنامج إدارة المشاريع من ClickUp يتصدر القائمة لأنه يلبي مجموعة كاملة من الاحتياجات التنظيمية، حيث يلبي جميع الاحتياجات التنظيمية، ويبني تدفقات عمل متماسكة قابلة للتكيف مع سيناريوهات العمل المختلفة. نعم، ستحبه فرق مكتب إدارة المشاريع والفرق الهندسية لديك، وكذلك فرق العمل في وظائف مثل التسويق والتمويل وإدارة المواهب.

وهذا لا يجعلها مجرد بديل ل Jira فحسب، بل يجعلها خيارًا متفوقًا محتملًا ل دمج مجموعة واسعة من الوظائف تحت سقف واحد. ClickUp لفرق البرمجيات فاجأني بمجموعة الميزات التي يقدمها.

لقد وجدت أن استخدام ClickUp Whiteboards لرسم الأفكار أو المفاهيم ثم تحويلها على الفور إلى مهام أمر سهل للغاية في ClickUp. إنه انتقال سلس من التخطيط إلى العمل. هذا النوع من الأشياء في Jira يتطلب منك إشراك أدوات أخرى، مما قد يؤدي إلى إبطاء الأمور.

غالبًا ما نستخدم أنا وفريقي الألواح البيضاء أو الخرائط الذهنية للتفكير فيما يعمل وما لا يعمل، مما يساعدنا حقًا على مواصلة تحسين عملياتنا. إنها أقل جمودًا بكثير من Jira، حيث يبدو إعداد عملية تغذية راجعة مماثلة أكثر تنظيمًا وأقل مرونة.

إن انقر فوق عرض مخطط جانت البياني يساعد أيضًا على تصور الجداول الزمنية للمشروع والتبعيات بشكل أكثر سهولة.

على عكس Jira، الذي قد يتطلب إضافات أو إعدادات إضافية لمخططات جانت، يتضمن ClickUp هذه الميزات مباشرةً من الصندوق، ويمكن تخصيصها بالكامل لتلبية احتياجات المشروع المختلفة. بالنظر إلى كيفية استخدامنا لمخططات جانت طوال الوقت، فإنني أفضل بدائل Jira التي تجعلها سهلة.

تصور الجداول الزمنية والتبعيات في مشروعك باستخدام مخططات جانت البيانية من ClickUp

في الواقع، بعد أن استخدمت مخططات جانت في ClickUp للحصول على عرض شامل لمشاريعي، إلى جانب عرض القائمة المفصّلة، رأيتُ بنفسي كيف أنها تُغيّر إدارة المهام.

إن القدرة على التكبير بسرعة للحصول على تفاصيل دقيقة أو التصغير لرؤية الجدول الزمني الكامل للمشروع أمر مفيد. فهي تتيح لي أنا وفريقي تعديل تركيزنا حسب الضرورة، مما يضمن استمرار تقدم المشروع بكفاءة دون أي تأخير.

تتبع الأهداف من حيث الأرقام والنسب المئوية أو أتمتة تحديد الأهداف باستخدام ClickUp Goals

وبالإضافة إلى ذلك، أجد أن تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) أمر بسيط مع ClickUp. مع أهداف ClickUp ، يمكنني تحديد أهداف الفريق والأهداف الفردية مع أهداف قابلة للقياس وتتبع التقدم التلقائي. وهذا يضمن أن يرى جميع أعضاء الفريق كيف تساهم جهودهم في الصورة الأكبر.

يمكنك بسهولة إدارة خرائط طريق المنتج، والأعمال المتراكمة، وسباقات السرعة، وتصميم تجربة المستخدم، والمزيد مع ClickUp ClickUp يناسب فرق العمل الرشيقة بشكل جيد للغاية من خلال لوحات معلومات أجايل القابلة للتخصيص والتي تقدم رؤى في الوقت الفعلي لسباقات السرعة وتجعل تتبع التقدم المحرز مقابل الأهداف أسهل بكثير.

كما أننا نستخدم بشكل متكرر تقارير البصمة مع ClickUp، حيث تساعدني المنصة على تلخيص أنشطة سباقات السرعة لدينا بشكل فعال، مع تسليط الضوء على إنجازاتنا ومجالات التحسين. تساعدنا هذه الملاحظات على تحسين نهجنا في المستقبل التخطيط للسباق السريع تعزيز التحسين المستمر.

تسريع التخطيط السريع للسباق السريع والانتقال عبر الملاحم دون عناء مع ClickUp

الأصلي تكامل GitHub في ClickUp يبرز لفرق التطوير لدينا. فهو يربط إدارة المهام لدينا مباشرةً بمستودعات التعليمات البرمجية لدينا، مما يسمح لنا بتتبع الالتزامات وطلبات السحب والفروع مباشرةً من ClickUp. فهو يقلل بشكل كبير من الحاجة إلى التبديل بين الأدوات.

وأخيراً، كانت أتمتة ClickUp بدون تعليمات برمجية مصدر ارتياح كبير من خلال تقليل المهام المتكررة. إن إعداد عمليات التشغيل الآلي للعمليات الروتينية مثل تعيينات المهام وتحديثات الحالة يعني أنه يمكنني التركيز بشكل أكبر على الأنشطة ذات القيمة العالية.

إلا أن الشيء المفضل لدي في ClickUp هو ClickUp Brain مساعد الذكاء الاصطناعي متعدد الاستخدامات. لقد أصبح جزءًا أساسيًا من مجموعة أدوات إدارة المشاريع الخاصة بي لأنه يدمج مساحة العمل الرقمية بالكامل، مما يعزز طريقة إدارتي لكل شيء من المستندات إلى الاتصالات.

يستخدم فريقنا بأكمله مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي من ClickUp Brain لإنشاء ملخصات المنتجات وطرح الأفكار للاجتماعات القادمة، وتدوين الملاحظات وتلخيصها، وإنشاء تقارير مفصلة عن التقدم المحرز وتتبع الأخطاء.

_إليكم كيف يقوم ClickUp Brain، بصفته مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي، بصياغة رسالة بريد إلكتروني لبدء المشروع

حتى أن مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي يقوم بصياغة مطالبات ChatGPT المتخصصة لتتبع الأخطاء والمشكلات، مما يبسط عملية تطوير البرمجيات لدينا.

لكن ClickUp Brain لا يقتصر على الكتابة فقط. فهو يتضمن أدوات ذكاء اصطناعي متخصصة أخرى أيضاً.

مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي هو ميزة رئيسية توفر إجابات فورية حساسة للسياق حول أي شيء داخل ClickUp أو تطبيقاته المتصلة.

وبوصفه مدير مشروع بالذكاء الاصطناعي، لا يقوم ClickUp Brain بأتمتة المهام الروتينية وتوفير تحديثات حول التقدم المحرز فحسب، بل يملأ البيانات ويُنشئ ملخصات ويقترح مهام فرعية وينشئها بذكاء. حتى أنه يرسل تذكيرات للمهام المتأخرة. من ميزات ClickUp Brain التي توفر وقتي حقًا هي قدرته على إنشاء ملخصات الاجتماعات وملخصات الاجتماعات ببضع نقرات ومشاركتها مع أعضاء الفريق.

نحن نستخدم ClickUp Brain لتحسين وصياغة البريد الإلكتروني ومواد التواصل الأخرى

يتيح لي AI Writer for Work إنشاء مسودات بسرعة، والتي يمكنني بعد ذلك تخصيصها. يمكن للذكاء الاصطناعي صياغة النص وتحريره بناءً على مطالباتي أو من مجموعة مختارة من أكثر من 100 مطالبة قائمة على الأدوار.

بالإضافة إلى ذلك، فهو يساعدني على الكتابة بشكل أفضل من خلال التدقيق النحوي والإملائي، والرد السريع على الرسائل، وحتى تفريغ الملفات الصوتية، مما يحسّن إنتاجيتي بمقدار 10 أضعاف تقريباً.

توثيق الأخطاء والمشكلات وتتبعها باستخدام قالب ClickUp's ChatGPT موجهات الدردشة لتتبع المشكلات

نستخدم أيضاً العديد من قوالب ClickUp للعمل بشكل أسرع. على سبيل المثال ClickUp موجهات ClickUp ChatGPT لقالب تتبع المشكلات يحتوي على أكثر من 190 مطالبة متداخلة في قالب ClickUp Doc - لتوليد أفكار لتحديثات المنتج وإصلاح الأخطاء وتوثيق مشاكل العملاء وتتبعها. تنزيل هذا القالب

استخدم السبورة داخل قالب تتبع الأخطاء والمشكلات في ClickUp لتصميم سير عمل تتبع الأخطاء

قالب آخر نستخدمه غالبًا هو قالب تتبع الأخطاء والمشكلات في ClickUp ، والذي يحتوي على ميزات متقدمة لاحتياجات تطوير البرمجيات المعقدة التي تشمل فرق عمل متعددة الوظائف.

فبدلاً من الاعتماد على جداول البيانات أو المواضيع المتعددة عبر Slack أو رسائل البريد الإلكتروني، يمنحك هذا القالب المركزي نظرة شاملة للأخطاء والمشكلات والعيوب وحالتها الحالية. تنزيل هذا القالب بالنسبة لفريقنا، يغطي ClickUp جميع أسس إدارة المشاريع، بدءاً من الاستراتيجية والتخطيط وصولاً إلى إعداد التقارير. فهو يسمح للفرق من مختلف الأقسام بالتعاون وبناء وشحن المنتجات بشكل أسرع. لقد رأيت عن كثب كيف يجعلنا جميعًا أكثر إنتاجية.

مكافأة: النهاية دليل قوالب تطوير البرمجيات لإدارة جميع جوانب التطوير الرشيق في ClickUp.Up.

يعجبني كمدير أنه يعطيني كمدير نظرة عامة على جميع المشاريع التي يعمل عليها فريقي، والأفضل من ذلك أنه يمكنني أن أتعرف على تفاصيل المشروع على وجه التحديد، ومن هو المالك، وما هي الحالة/التحديث الحالي، ومتى هو تاريخ الاستحقاق. يمكن للفرق أن تتعاون بسهولة مع بعضها البعض حيث يمكن للأعضاء في قسم التعليقات الإشارة إلى بعضهم البعض. يعد إنشاء لوحات المشاريع إحدى نقاط قوة ClickUps كما يمكن للمستخدم اختيار شكل اللوحة بحرية من خلال القوالب والتخصيصات. تعمل عمليات التكامل مع Google Workspace مثل النسيم حيث أحصل على إشعارات لكل تحديث على كل مشروع.

مراجعة G2

_اقرأ أيضًا: مقارنتنا التفصيلية لـ ClickUp مقابل Jira

ClickUp أفضل الميزات

إدارة المشروع: يمكنك أتمتة الأعمال المتراكمة بسهولة، وتكييف سير العمل الرشيق مع أساليبك، ومواءمة المهام مع الأهداف من خلال خرائط الطريق المرئية؛ بالإضافة إلى أن ميزة تتبع الوقت المدمجة ميزة رئيسية مقارنة بأدوات مثل Jira التي تفتقر إلى هذه الميزة في الأصل. إذا اخترت خطة الأعمال فستحصل على المزيد من تتبع الوقت والجداول الزمنية الأكثر تفصيلاً

يمكنك أتمتة الأعمال المتراكمة بسهولة، وتكييف سير العمل الرشيق مع أساليبك، ومواءمة المهام مع الأهداف من خلال خرائط الطريق المرئية؛ بالإضافة إلى أن ميزة تتبع الوقت المدمجة ميزة رئيسية مقارنة بأدوات مثل Jira التي تفتقر إلى هذه الميزة في الأصل. إذا اخترت خطة الأعمال فستحصل على المزيد من تتبع الوقت والجداول الزمنية الأكثر تفصيلاً العصف الذهني: استخدم سبورة ClickUp Whiteboards لتسهيل تخطيط المستخدم والرحلة، والتعاون مع فرقك عن بُعد وفرق العمل في الموقع عبر سبورة بيضاء افتراضية أثناء مرحلة البحث والتصميم لتطوير البرنامج، وتعيين المهام لأعضاء الفريق مباشرةً من السبورة البيضاء

ClickUp Whiteboard هي لوحتك الرقمية لرسم خرائط المستخدم، والعصف الذهني للأفكار، وتحويلها إلى مهام قابلة للتنفيذ

تتبع الأهداف: سواء كنت تطلق منتجات في السوق أو تدير الإصدارات، استخدم ClickUp Goals لتحديد أهداف قابلة للقياس، وتتبع التقدم المحرز، والبقاء على المسار الصحيح، وتحقيق أهدافك ضمن الجداول الزمنية المحددة

حدد أهدافًا واضحة لأهداف فريقك، وتتبع سباقات السرعة والأهداف المتراكمة وشاركها مع الجميع باستخدام ClickUp Goals

عروض قابلة للتخصيص لتصور التقدم والجداول الزمنية: احصل على عرض 360 درجة لما يحدث في مشروعك، بما في ذلك المهام والقوائم والمواعيد النهائية، مع عرض مخطط جانت البياني Gantt Chart View. هذه الميزة غير مضمنة في إصدار جيرا المجاني. تقدم ClickUp 60 عرضًا مجانيًا لمخطط جانت في خطتها المجانية. يمكنك أيضًا استخدام لوحات كانبان الخاصة بـ ClickUp للحصول على منظور أوسع وتتبع التقدم المرئي

احصل على عرض 360 درجة لما يحدث في مشروعك، بما في ذلك المهام والقوائم والمواعيد النهائية، مع عرض مخطط جانت البياني هذه الميزة غير مضمنة في إصدار جيرا المجاني. تقدم ClickUp 60 عرضًا مجانيًا لمخطط جانت في خطتها المجانية. يمكنك أيضًا استخدام الخاصة بـ ClickUp للحصول على منظور أوسع وتتبع التقدم المرئي قوالب مصممة مسبقًا لفريق البرمجيات: تقدم ClickUp قوالب قابلة للتخصيص لتبدأ بسير العمل المصمم مسبقًا لعملية سكروم الرشيقة، بما في ذلك قوالب تقارير الأخطاء و قوالب للتخطيط للسباق السريع قيود ClickUp

لا يتوفر ClickUp Brain إلا على الباقات المدفوعة فقط

لا تتوفر جميع ميزات ClickUp على الهاتف المحمول

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد (الأفضل للاستخدام الشخصي، ويشمل عددًا غير محدود من المستخدمين المجانيين ومهام غير محدودة)

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم (مثالي للفرق الصغيرة)

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم (مثالي للفرق الصغيرة) الأعمال: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (مناسب للفرق متوسطة الحجم)

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (مناسب للفرق متوسطة الحجم) المؤسسات: تسعير مخصص

تسعير مخصص ClickUp Brain: أضف إلى أي من الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل مستخدم لمساحة العمل شهريًا

إليك السبب حارس البوابة يختار ClickUp بدلاً من Jira لإدارة المشاريع :

لا حاجة إلى مسؤول مخصص لتشغيل ClickUp

سهولة إدارة المشاريع السريعة والمتراكمة مع قوالب مبنية مسبقًا وإمكانيات وضع العلامات

تدعم عمليات سير العمل المرنة دورات حياة تطوير البرمجيات المعقدة مع أكثر من 15 طريقة عرض وأتمتة قابلة للتخصيص

2. أسانا

الأفضل لتبسيط سير عمل المهام والمشروعات في واجهة بديهية بصريًا

عندما تفكر في بدائل Jira لإدارة المشاريع، فإن Asana هي إحدى الأدوات التي تتبادر إلى الذهن. فهي معروفة بواجهتها سهلة الاستخدام وميزاتها القوية التي تساعد الفرق على تنظيم وتتبع وإدارة أعمالهم بكفاءة.

بالمقارنة مع Jira، أسانا أسهل في الاستخدام. بينما يحتوي الأول على ميزات وتكاملات أكثر تقدمًا ويميل إلى وضع نفسه لفرق DevOps، يوفر الأخير فائدة أكبر كمدير مهام.

لقد استخدمت Asana لإنشاء المهام وإضافتها إلى المجلدات، وتصنيفها باستخدام التسميات، وتعيين المسؤوليات وتواريخ الاستحقاق. كما وجدت أيضاً أن عملية دمج التطبيقات ذات الصلة وإعداد القواعد التلقائية مباشرةً من اللوحة مباشرةً.

عبر أسانا يعتمد Asana على نموذج بيانات Work Graph® الذي يحدد مكونات المشروع - المهام، والمهام الفرعية، وأهداف المشروع، والمواعيد النهائية، والتبعيات - لعرض كيفية توافق جميع أجزاء العمل مع نتائج الأعمال الأكبر.

إذا كان عملك يتطلب تعاونًا بين الأقسام على وجه التحديد، فستعجبك الطريقة التي يجسد بها Asana العلاقة بين عمل فريقك والمعلومات المتعلقة بهذا العمل والأشخاص الذين يقومون بالعمل.

عبر أسانا أثناء إعداد مشروع جديد، يمكنني تقسيمه إلى مهام فردية، لكل منها موعد نهائي محدد.

ثم يعرض الجدول الزمني هذه المهام على طول محور زمني، مع علامات واضحة للتبعيات. إذا تأخرت إحدى المهام، كان التأثير على المهام اللاحقة معروفًا على الفور.

هذا مشابه لعرض الجدول الزمني في ClickUp ولكن مع اختلاف واحد مهم جدًا. يتيح لك ClickUp تضمين مهام فرعية في عرض المخطط الزمني (يمكنك الاختيار)؛ بينما لا يسمح Asana بالمهام الفرعية في المخطط الزمني.

يتناقض هذا المستوى من الرؤية بشكل حاد مع إعدادات Jira الأكثر تعقيدًا، والتي غالبًا ما يُنظر إليها على أنها مبالغة للفرق غير المطورة.

اقرأ المزيد: يوم في حياة مطور برمجيات

تكامل #### Asana + ClickUp يتكامل ClickUp مع أسانا من خلال Zapier. عندما يتم وضع علامة جديدة على مهمة ما في Asana، يتم إنشاء مهمة مقابلة في ClickUp.

يساعد ذلك في الحفاظ على مزامنة سير العمل عبر منصات متنوعة دون تحديثات يدوية، مما يقلل من مخاطر السهو وسوء التواصل بين الإدارات أو أصحاب المصلحة الذين قد يفضلون أدوات معينة. كما أنه سيجعل الترحيل من Asana سلسًا للغاية.

أفضل ميزات Asana

صياغة تحديثات المشروع بسرعة باستخدام الأتمتة الموفرة للوقت

إنشاء لوحات معلومات مخصصة باستخدام قوالب من مكتبتها؛ واختيار أنماط مختلفة من المخططات البيانية بدءاً من المخططات البيانية المتتابعة إلى الرسوم البيانية الخطية البسيطة

احصل على إجابات سريعة وملخصات لمشاريعك باستخدام Asana Intelligence، مساعد الذكاء الاصطناعي الجديد

امنح أعضاء الفريق إمكانية الوصول التي يحتاجون إليها مع إبقاء معلومات محددة خارج نطاق الصلاحيات مع مستويات الأذونات وعناصر تحكم المسؤول

قيود أسانا

من الصعب التنقل في وحدة تحكم المسؤول من أجل الوصول إلى مستخدم خارجي مع صلاحية وصول المسؤول/الفواتير، وغالباً ما يتطلب الأمر طرقاً بديلة للوصول إلى المنصة

عرض مخطط جانت غير متاح في الإصدار المجاني

ذكاء أسانا متاح فقط مع الخطط المدفوعة

دعم 24/7 متاح فقط مع باقة المؤسسات

إليك ما يقوله أحد مستخدمي ريديتور عن أسانا:

أسانا رائع لمبادرات التسويق والأعمال حيث لا يكون تكامل أدوات تطوير البرمجيات مهمًا. إذا كنت تستخدم Slack للتواصل، كما تفعل معظم الفرق الهندسية، فيمكنك التكامل مع كل من Jira و Asana._

ريديتور

تسعير #### أسانا

شخصي: 0 دولار، مجانًا إلى الأبد (مثالي للأفراد والفرق الصغيرة)

0 دولار، مجانًا إلى الأبد (مثالي للأفراد والفرق الصغيرة) مبتدئ: 13.49 دولار شهريًا لكل مستخدم (مثالي للفرق المتنامية)

13.49 دولار شهريًا لكل مستخدم (مثالي للفرق المتنامية) متقدم: 30.49 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (للشركات التي تتنقل بين مجموعة من الأهداف عبر الأقسام)

3. Monday.com

الأفضل لأتمتة سير العمل مع التركيز القوي على سهولة الاستخدام

Monday.com هو نظام تشغيل العمل القابل للتخصيص الذي يحول كيفية تعاون الفرق في المشاريع عبر المبيعات والتسويق وتطوير المنتجات وتكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية والعمليات.

تتيح لبنات البناء مثل اللوحات وطرق العرض والأتمتة والتكاملات لفرق البرامج تصميم سير العمل وتتبع التقدم وتحليل النتائج بشكل ديناميكي.

Monday.com قابل للتكيف ويأتي مع لوحات سكروم وكانبان، بحيث يمكنك إدارة وتتبع مشاريع متعددة في وقت واحد دون أن تضيع في التفاصيل.

كما أن إدارة الملفات المدمجة فيه تسهل أيضًا التعاون وتركز الملفات الرئيسية في مكان واحد. لقد وجدت أن كل شيء على موقع Monday.com تم وضعه بعناية، ويمكنني معرفة كيفية استخدامه بشكل غريزي.

من ناحية أخرى، فإن Jira ليس متعدد الاستخدامات أو سهل الاستخدام، وهناك منحنى تعليمي ينطوي على ذلك. على سبيل المثال، يمكنني إعداد أتمتة لتحديث تعيينات المهام مع تغير حالات المشروع. ومع ذلك، تتطلب تحديثات مماثلة لرؤية المشروع في Jira تدخلاً يدويًا.

عبر Monday.com كانت الميزة المحددة في Monday.com التي برزت بالنسبة لي هي "مستندات العمل"، والتي تتيح لأعضاء المشروع المشاركة في التحرير في الوقت الفعلي، ومشاركة التعليقات على الفور، وسحب النص وإفلاته كقائمة مرجعية لتعكس الحالة الحالية للمشروع.

عبر Monday.com نعم، إنه مشابه لـ Google Docs لمشاركة الملفات وتخزين الملفات، وبدلاً من تبديل المنصات، يمكنني العمل على Monday.com.

بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من أنه كان بإمكاني إدخال نص ورؤية ما يعمل عليه الآخرون في نفس الوقت، إلا أن وظيفة التراجع عن عملي فقط "التراجع" عن عملي بدلاً من أحدث الإضافات إلى المستند، مما يزيل الخوف من حذف مدخلات مهمة قام بها شخص آخر.

إذا كنت بحاجة إلى المساعدة في إدارة طلبات تكنولوجيا المعلومات وتحديثات النظام واستكشاف المشكلات وحلها ولكنك لا تريد تعقيدات Jira، أقترح عليك استخدام Monday.com كـ أداة رشيقة . ومع ذلك، ضع في اعتبارك أنهم لم يضيفوا (حتى الآن) الذكاء الاصطناعي، وهو ما يبدو اليوم وكأنه فرصة ضائعة.

Monday.com + تكامل ClickUp يتكامل ClickUp مع Monday.com من خلال Zapier. إلى جانب إنشاء مهمة جديدة ليتم نسخها تلقائيًا في ClickUp والعكس صحيح، يمكنك إنشاء تقارير شاملة من خلال سحب البيانات من كلتا الأداتين للحصول على عرض موحد لحالة المشروع وأداء الفريق. كما أنه يعمل على أتمتة المهام المتكررة مثل الإبلاغ عن التقدم المحرز في المشروع المحدث.

Monday.com أفضل الميزات

استخدام قوالب وأدوات مصممة خصيصاً لسير العمل الرشيق، بما في ذلك طلبات الميزات, تخطيط خارطة الطريق وإدارة سباقات السرعة، وتتبع الأخطاء، واستعراضات نتائج سباقات السرعة

تنظيم جميع البيانات المتعلقة بالعميل أو البائع أو الحملة، بما في ذلك الملاحظات وسلاسل رسائل البريد الإلكتروني والمرفقات، مما يسهل العثور عليها

قم بإنشاء مهام سير عمل لأي جزء من عملك واحتياجات قسمك باستخدام كتل بناء بدون تعليمات برمجية

قيود يوم الاثنين

يمكن أن تؤدي الأتمتة أو الإجراءات البسيطة إلى استنفاد الرقم المخصص في خطة Pro بسرعة، مما قد يؤدي إلى تجميد الحساب

لا يوجد مساعد ذكاء اصطناعي، حتى بالنسبة للخطط المدفوعة

تستلزم الميزات الأساسية مثل الجدول الزمني الوظيفي مع تواريخ البدء/الانتهاء تطبيقات منفصلة، وكل منها يتكبد تكاليف إضافية

لقد كان يوم الاثنين أداة رائعة لمساعدتنا على متابعة جميع مهامنا وأمورنا المالية. لقد منحنا القدرة على إنشاء تدفقات عمل مخصصة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتنا الخاصة، مما أتاح لنا بدوره أن نكون أكثر كفاءة في إدارة عملياتنا اليومية.

ريديتور

Monday.com التسعير

مجاني: 0 دولار، مجانًا إلى الأبد (مثالي للاستخدام الفردي)

0 دولار، مجانًا إلى الأبد (مثالي للاستخدام الفردي) أساسي: 12 دولارًا لكل مقعد شهريًا (مثالي للفرق الصغيرة)

12 دولارًا لكل مقعد شهريًا (مثالي للفرق الصغيرة) قياسي: 14 دولارًا لكل مقعد شهريًا (خيار شائع لمن يرغبون في استخدام جميع الميزات المدفوعة)

14 دولارًا لكل مقعد شهريًا (خيار شائع لمن يرغبون في استخدام جميع الميزات المدفوعة) المحترف: 24 دولارًا لكل مقعد شهريًا

24 دولارًا لكل مقعد شهريًا المؤسسة: تسعير مخصص (مناسب إذا كنت تريد ميزات حصرية، بما في ذلك الإعداد المخصص)

4. سمارتشيت

الأفضل لدمج المألوف من جداول البيانات مع إدارة المشروعات

يساعدك Smartsheet، وهو منصة لإدارة عمل المؤسسة، على تسجيل وتتبع مهامك ومواردك وجداولك الزمنية من خلال مجموعة غنية من طرق العرض والتقارير ولوحات المعلومات لرؤية المشروع.

أين تختلف Smartsheet عن بدائل Jira الأخرى باعتبارها أداة إدارة المشاريع لفرق البرمجيات تسأل؟ وهي تجمع بين جداول البيانات والجداول الزمنية المرئية وإدارة المحفظة. يمكنه إجراء حسابات معقدة، مثل تكاليف المشروع وربط البيانات بسهولة عبر أوراق متعددة.

لقد وجدت أيضًا أن Smartsheet يحتوي على إمكانيات إدارة الأصول الرقمية الأصلية، مع تحليلات مفصلة لأداء الأصول - وهي ميزة مفقودة في Jira.

هناك ميزة أخرى في Smartsheet جديرة بالذكر وهي WorkApps، والتي تتيح لك إنشاء تطبيقات بدون تعليمات برمجية من قوالب المهام أو مباشرةً من النماذج أو الأوراق أو المحتوى الخارجي مثل مستندات Google أو لوحات معلومات Tableau.

اقرأ المزيد:_

_/مرجع/ https://clickup.com/blog/software-engineering-trends// اتجاهات هندسة البرمجيات لعام 2024* %/%href/_

باستخدام Smartsheet، يمكنني إنشاء أدوار متميزة لمديري المشاريع والمكلفين لإدارة كيفية تفاعل أعضاء فريقي المختلفين مع بيانات المشروع.

عبر ورقة ذكية على سبيل المثال، قمت بإنشاء دور لمديري المشاريع لتعديل خطة المشروع بأكملها وعرض لوحة تحكم المقاييس ودور منفصل للمكلفين بالمهام، والذي أخفى لوحة تحكم المقاييس وسمح لهم فقط بتحرير تقرير يعرض العمل المكلفين به.

بالنسبة لمجالات مثل الرعاية الصحية والوكالات الحكومية والمؤسسات المالية حيث تكون شفافية البيانات ذات أهمية قصوى، يعد Smartsheet أحد أفضل بدائل Jira.

أفضل ميزات Smartsheet

امتلاك مفاتيح التشفير الخاصة بك والتحكم فيها لتكوين وتدوير وإلغاء الوصول إلى بيانات شركتك، كلما لزم الأمر من خلال نظام إدارة مفاتيح خدمات أمازون ويب (AWS KMS)

قم بتجميع بيانات الورقة وتصفيتها لإبراز التفاصيل الرئيسية لسهولة المشاركة أو التصدير أو تكامل لوحة المعلومات

إنشاء ملفات PDF مخصصة، وإعداد العقود، وأتمتة عمليات النماذج، وتوقيع المستندات داخل المنصة

قيود Smartsheet

تؤثر الصعوبات في التكامل بسبب نماذج الترخيص على استخدام المنصات الأخرى مثل BI وSalesforce وPSCloud

لقد أطلقوا مساعد ذكاء اصطناعي لتحليل البيانات وإنشاء الصيغ، ولكنه متاح فقط في خطة المؤسسة

إن الحاجة الحالية إلى استخدام ورقة ثم إعادة حفظها كقالب أمر مرهق - ستكون ميزة تحرير وتطبيق التغييرات بشكل عام على "نوع" الورقة مفيدة

نحن نستمتع حقًا باستخدام Smartsheet لأنه يجعل الأمور بسيطة بالنسبة لنا. يعجبنا أن لدينا مكانًا مركزيًا للمهام/المشاريع، ويمكننا تعيينها بسهولة عبر فريقنا، ويمكننا العودة إلى الوراء ومعرفة كيف سارت تلك المهام/المشاريع. إنه أفضل من العمل من جداول بيانات متعددة ويمكنه ربط جوانب مختلفة من أعمالنا معًا.

مراجعة Capterra

تسعير #### Smartsheet

مجانًا: 0 دولار شهريًا لكل مستخدم (مثالي لمديري المشاريع المستقلين)

0 دولار شهريًا لكل مستخدم (مثالي لمديري المشاريع المستقلين) المحترف: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم (مثالي للفرق التي تريد عدد غير محدود من المشاهدات)

9 دولارات شهريًا لكل مستخدم (مثالي للفرق التي تريد عدد غير محدود من المشاهدات) الشركات: 32 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (مثالي للشركات التي تريد عدد غير محدود من المحررين المجانيين)

32 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (مثالي للشركات التي تريد عدد غير محدود من المحررين المجانيين) المؤسسات: تسعير مخصص (مناسب إذا كنت تريد أمانًا على مستوى المؤسسات مع خطة تحكم مطلقة)

اقرأ أيضًا: *20 بدائل الورقة الذكية* يمكنك التفكير في اليوم

5. تاسكاد

الأفضل لمساحة العمل في الوقت الحقيقي للمهام والملاحظات والتعاون عبر الفيديو

تاسكاد هي مساحة عمل عن بُعد مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لتحسين الإنتاجية والتعاون عبر أي فريق.

تتميز المنصة بمجموعة فريدة من وكلاء الذكاء الاصطناعي التي يمكن تخصيصها وتدريبها لأتمتة المهام المتكررة، مثل إدارة الجداول الزمنية وإجراء بحث شخصية المستخدم وصياغة رسائل البريد الإلكتروني، والعصف الذهني لأفكار المحتوى.

بينما تقدم Jira العديد من أدوات تطوير البرمجيات لمهام مثل تتبع المشاريع المتعمقة وحل الأخطاء البرمجية، فإن تاسكاد ليست بعيدة عن ذلك.

على سبيل المثال، عندما جربنا هذه الأداة في ClickUp، تمكنا من إدارة إطار عمل تشغيلي كامل - من عمليات الوقوف اليومية إلى سباقات تطوير المنتجات المعقدة - باستخدام ميزات التعاون في الوقت الفعلي.

بالإضافة إلى ذلك، توفر قوالبها القابلة للتخصيص مستوى من المرونة لا يوفره إعداد Jira المنظم والجامد في كثير من الأحيان. تاسكاد "العرض التوضيحي الفوري" هي ميزة فريدة من نوعها استخدمتها بشكل خاص لإعداد بيئة مشروع نموذجية بسرعة، مع توضيح كيفية إضافة المهام وتعيين الأدوار وتحديث الحالات.

يساعد هذا العرض التفاعلي المستخدمين الجدد على فهم سير العمل ومعرفة كيف تتناسب مساهماتهم مع هيكل المشروع الأكبر.

عبر تاسكاد على وجه الخصوص، يمكن لفرق المبيعات استخدام هذه الميزة لتوضيح كيفية إعداد الاتصال الأولي مع العملاء المحتملين والمتابعة والتفاوض وإغلاق المهام.

على عكس بدائل Jira الأخرى في هذه القائمة، والتي هي أساسًا لإدارة المشاريع، فإن Taskade عبارة عن منصة إنتاجية - مساحة عمل موحدة للمهام والتواصل والملاحظات. أنا شخصياً أجد أن هذا النهج الكل في واحد فعال لأنه يبسط سير العمل لدينا ويحافظ على كل ما نحتاجه في مكان واحد يسهل الوصول إليه.

أفضل ميزات تاسكاد

دمج أكثر من 200 تطبيق لسير عمل سلس عبر أدوات مختلفة، بما في ذلك GitHub و GitLab لتطوير البرمجيات و Figma

قم بالعصف الذهني ووضع مخطط تفصيلي وتخطيط أي شيء لمهامك وملاحظاتك باستخدام مساعد للكتابة والمهام باستخدام الذكاء الاصطناعي

استخدام قابل للتخصيص قوالب لإجراءات التشغيل الموحدة وسباقات المشروع وتقويمات المحتوى التي تتماشى مع شخصية علامتك التجارية ونبرة صوتك

قيود تاسكاد

يوفر مرونة أقل في إنشاء قواعد بيانات وجداول وصفحات ومهام سير عمل متقدمة، وبالتالي قد لا يلبي الاحتياجات الخاصة لجميع المستخدمين

يفتقر إلى الخيارات المتقدمة مثل إضافة الصور ومقاطع الفيديو أو إنشاء جداول معقدة

إذا كنت تتساءل عن المنصة التي يمكنك استخدامها بين تاسكاد مقابل كليك أب ، هذه المراجعة على موقع ريديت تقدم تمييزًا واضحًا بين الاثنين:

عبر ريديت

تسعير #### تاسكاد

مجانًا: 0 دولار (مثالي للمستخدمين الذين بدأوا في إدارة المشاريع)

تاسكاد برو: 8 دولارات شهرياً لكل مستخدم (مثالي للشركات التي ترغب في الوصول إلى ميزات متميزة وذكاء اصطناعي غير محدود)

تاسكاد للفرق: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (مثالي للفرق التي ترغب في التعاون عبر مساحات عمل غير محدودة)

6. زندسك

الأفضل لدمج خدمة العملاء في عمليات إدارة المشاريع

يُعرف Zendesk في المقام الأول بأنه برنامج لخدمة العملاء و حل مكتب المساعدة وليس أداة تقليدية لإدارة المشاريع. ومع ذلك، دعنا لا نستبعده، لأنه يقدم ميزات يمكن تكييفها لدعم مهام إدارة المشاريع.

على عكس Jira، الذي يركز على تتبع المشاريع والمشكلات، فإن نظام تذاكر Zendesk يدمج الاستفسارات والتحديثات من قنوات الاتصال المختلفة، مثل البريد الإلكتروني والدردشة المباشرة ووسائل التواصل الاجتماعي والمكالمات الهاتفية، في منصة واحدة.

إذا كنت شركة برمجيات، فإن هذه الرؤى الشاملة حول جميع تفاعلات العملاء يمكن أن تفيدك في عمليات تكرار المنتج. هذا هو تكامل سير العمل الذي لا يدعمه نهج Jira المتمحور حول المشروع بسهولة.

عندما كنتُ أقود فرق تطوير متعددة في إحدى الوكالات، كنتُ أستخدم بانتظام مساحة عمل العميل لإدارة تفاعلات العملاء. عندما كان العميل يطرح استفسارًا، كان يظهر في مساحة العمل الموحّدة، وكان بإمكاني مراجعة كل رسالة أو اتصال وردني واحدًا تلو الآخر.

هذه الميزة مهمة في الشركات التي يكون فيها الوقت أمرًا جوهريًا عند الرد على العملاء. بالإضافة إلى ذلك، كان بإمكاني ربط هذه التفاعلات بتذاكر المشروع أو المهام ذات الصلة، مما يضمن الاستمرارية وإمكانية التتبع.

عبر زندسك هل سأختار Zendesk من بين جميع بدائل Jira الأخرى؟ مثل معظم الأشياء في الحياة، هذا يعتمد! إذا كنت أدير مؤسسة كبيرة تحتاج فقط إلى شيء ما لدعم CX ولا أمانع في دفع قسط مقابل ذلك، فقد أفعل ذلك. لا يتم تضمين ميزات Zendesk المرغوبة أكثر إلا في الخطط المدفوعة (والتي يمكن أن تكون باهظة الثمن)، لذلك قد تفضل المؤسسات الأصغر حجمًا أدوات أخرى.

Zendesk + تكامل ClickUp تكامل ClickUp مع Zendesk ويساعدك على إدارة صندوق الوارد الخاص بك عن طريق إنشاء المهام في ClickUp والتذاكر في Zendesk وربطها والتبديل بينها بسرعة. ويمكنك إضافة معلومات التذاكر إلى مهام ClickUp، وتعيين المالكين، وتعيين تواريخ الاستحقاق من Zendesk.

يؤدي إنشاء أو ربط تذكرة بمهمة إلى إضافة رابط تلقائياً إلى مهمة ClickUp الخاصة بك. وعلاوة على ذلك، يمكنك إرفاق أي عدد من مهام ClickUp بتذكرة في Zendesk لسهولة الرجوع إلى حالة المهمة ومعرفها.

Zendesk أفضل الميزات

من الالتزام بالجدول الزمني إلى وقت الحل، اطلع على أداء فريقك بالضبط، واستخدم النتائج لإصلاح مشاكل الخدمة قبل أن تنفجر

تحديث حالات المهام تلقائياً أو إرسال إشعارات أو تعيين المهام بناءً على معايير محددة لتبسيط إدارة المشروع

التعاون مع أعضاء الفريق على التذاكر من خلال إضافة ملاحظات داخلية وتبسيط مشاركة المعلومات داخل الفريق

قيود Zendesk

يتطلب استخدام Zendesk كقاعدة بيانات أساسية للعملاء بذل جهود إضافية للحفاظ على مزامنة بيانات المستخدم مع الأنظمة الأخرى، مما يعقد إدارة سجلات جهات الاتصال المتعددة لكل مستخدم

يتوفر وكلاء الذكاء الاصطناعي الأساسيون مع جميع الخطط المدفوعة، ولكن الوظيفة الإضافية المتقدمة الأكثر فائدة للذكاء الاصطناعي متوفرة فقط في الخطتين الاحترافية والمؤسسية (وهي مكلفة إلى حد ما بسعر 50 دولارًا لكل وكيل شهريًا)

لقد كان لـ Zendesk دور فعال في نقل دعم مؤسستنا إلى العصر الحديث. مقارنةً بحلنا السابق، يوفر Zendesk الرؤية وسهولة الاستخدام ومراقبة المقاييس المناسبة لاحتياجاتنا. لقد تمكنا من زيادة معرفتنا بالدعم الفني من خلال استخدام البحث والعلامات وتكامل قاعدة المعرفة، بالإضافة إلى تزويد عملائنا بمنصة للعثور على إجابات لمشاكلهم الخاصة.

مراجعة G2

تسعير #### Zendesk

Suite Team: 69 دولارًا لكل وكيل شهريًا (مصمم للوظائف المتقدمة في خدمة العملاء)

69 دولارًا لكل وكيل شهريًا (مصمم للوظائف المتقدمة في خدمة العملاء) Suite Growth: 115 دولارًا لكل وكيل شهريًا (مناسب لإدارة طلبات خدمة العملاء المتزايدة)

115 دولارًا لكل وكيل شهريًا (مناسب لإدارة طلبات خدمة العملاء المتزايدة) Suite Professional: 149 دولارًا لكل وكيل شهريًا (مثالي لتلبية متطلبات العملاء الأساسية)

149 دولارًا لكل وكيل شهريًا (مثالي لتلبية متطلبات العملاء الأساسية) Suite Enterprise: تسعير مخصص (عندما يكون لديك احتياجات محددة لدعم العملاء)

اقرأ أيضًا: الأكثر فائدة_

_/مرجع/ https://clickup.com/blog/zendesk-integrations// عمليات تكامل Zendesk *% يمكنك اختيار _

لمساعدتك في الاختيار

9. بروفهاب

الأفضل لاحتياجات تخطيط المشاريع المتكاملة، مع ميزات تتراوح بين تعيينات المهام وأدوات التدقيق

يحتوي Proofhub على ميزات تبسط إدارة المهام والتعاون و تتبع المشروع . يمنحك عرضًا موحدًا للمهام والأهداف والتقدم المحرز.

عند استخدام ProofHub، وجدت أنه يتميز عن العديد من بدائل Jira بأدوات إضافية مثل قوائم المهام والجداول الزمنية والدردشة داخل التطبيق. ميزات إدارة الموارد والتدقيق ذات قيمة للفرق التي تحتاج إلى ملاحظات وموافقات على العمل الإبداعي.

من ناحية أخرى، تحتوي Jira على قوائم مهام تُدار عادةً في سياق المشكلات أو التذاكر. الجداول الزمنية ليست ميزة أصلية، على الرغم من أنها متوفرة في برنامج Jira مع الوظيفة الإضافية Tempo. علاوة على ذلك، لا يحتوي برنامج جيرا على ميزة دردشة مدمجة؛ حيث لا يمكن إجراء المناقشات إلا كتعليقات على المشكلات، مما يجعل التواصل مملاً.

بالإضافة إلى ذلك، فإن ميزة "الإعلانات" في ProofHub مفيدة لإبقاء جميع أصحاب المصلحة في المشروع على اطلاع ومشاركة. على سبيل المثال، يمكنني إنشاء قنوات منفصلة ل "تحديثات التطوير" و"إطلاق التسويق" و"معالم المشروع"

كما أتاح لي البرنامج أيضًا إنشاء إعلان مستهدف كلما احتاج تحديث أو معلومة مهمة إلى اهتمام واسع النطاق (على سبيل المثال، تغيير في نطاق المشروع).

عبر بروفهاب لقد أعجبني أنه يمكنني جدولة الإعلانات التلقائية للتحديثات المنتظمة، مثل التقدم الأسبوعي أو النصائح اليومية - على سبيل المثال، يمكن تعيين التذكيرات حول الاجتماعات الأسبوعية أو المواعيد النهائية لتقديم المشروع لتخرج في أوقات محددة كل أسبوع.

يشجع ProofHub فرق العمل على التفاعل مع الإعلانات من خلال طرح الأسئلة أو تقديم الملاحظات مباشرةً في قسم التعليقات في كل منشور. يساعد ذلك في بناء تدفق تواصل ثنائي الاتجاه جذاب.

في رأيي، يعد هذا أحد أفضل بدائل Jira للفرق التي تعمل على مشاريع تعاونية للغاية، مثل حملات التسويق والفعاليات.

أفضل ميزات ProofHub

إنشاء إصدارات متعددة من نفس المستند، ومشاركة كل إصدار مع أعضاء الفريق وأصحاب المصلحة الخارجيين، وتخزين جميع سجلات الإصدارات بشكل آمن على المنصة للرجوع إليها في المستقبل

عرض المهام الحالية وتعديلها أو إضافة مهام جديدة باستخدام طريقة عرض الجدول التي تمنحك تجربة على غرار جداول البيانات

تتبع جميع إجراءات المستخدم من خلال سجل أنشطة ProofHub؛ اطلع على ما حدث في الحسابات المختلفة في الوقت الفعلي

قيود ProofHub

لا ينشئ ProofHub فواتير للوقت المسجل، ويعتمد بدلاً من ذلك على التكامل مع منصات خارجية مثل Freshbooks و Quickbooks لهذه الوظيفة

من الصعب إعداد مخطط جانت واستخدامه بشكل فعال، مما يؤدي إلى زيادة الوقت المستغرق في محاولة جعله يعمل حسب الحاجة

إليك ما تقوله مراجعة G2 عن ProofHub:

حل ProofHub المشكلة الأكثر أهمية بالنسبة لنا - تأمين المعلومات. لقد سمح لنا بجلب جميع عملائنا على اللوحة ولكن مع إمكانية الوصول المتحكم فيها. وبمساعدة الأدوار المخصصة، تمكنا من إدارة مستويات وصول كل مستخدم. وبهذه الطريقة، تمكنا من منح العملاء المستويات المناسبة من الرؤية وتقييد الوصول إلى المعلومات التي لا علاقة لها بمشاريعهم وأعينهم.

مراجعة G2

بروفهاب التسعير

أساسي: 50 دولارًا شهريًا

50 دولارًا شهريًا التحكم المطلق: 99 دولارًا شهريًا (مناسب لإدارة العمل عن بُعد مع طلب خاص لأدوار الوصول المخصصة)

تتضمن كلتا الحزمتين تسعيراً ثابتاً وبدون رسوم لكل مستخدم.

اقرأ أيضًا: 10عظيم_10عظيم بدائل لـ ProofHub

10. أسيمبلا

الأفضل لدمج التحكم في الإصدار مع إمكانيات إدارة المشاريع

التالي في قائمة بدائل Jira المحتملة لدينا هو Assembla. إنه حل قائم على السحابة يوفر برنامجًا للتحكم في الإصدار المستند إلى الويب وإدارة التعليمات البرمجية المصدرية (SCM). إنه يجعل تطوير المنتج أسهل من خلال دمج إدارة المشروع وإدارة التعليمات البرمجية المصدرية (SCM)، مما يلبي احتياجات فرق تطوير البرمجيات.

إلى جانب تسهيل تتبع المهام وإدارة المشكلات وتنسيق المشروع من خلال نظام تذاكر مركزي، يساعد Assembla في إدارة المشاريع بصريًا من خلال جدران البطاقات واللوحات التي يتم تحديثها تلقائيًا.

جعلني استخدام هذه الأداة أدرك أنها مناسبة لفرق التطوير التي تعطي الأولوية لإدارة التعليمات البرمجية الفعالة والتعاون و تطوير البرمجيات التعاونية في مشاريعهم.

ألا تريد أداة معقدة مثل Jira؟ لا مشكلة.

لدى Assembla العديد من الميزات الأصلية المدمجة التي ستجدها مفيدة.

على سبيل المثال، يحتوي على ميزات قوية للتحكم في الإصدار، حتى تتمكن من إدارة مستودعات التعليمات البرمجية بكفاءة. يدعم Assembla أيضًا Git و SVN و Perforce.

ولكن هذا ليس هو الحال مع Jira. أنت بحاجة إلى دمج البرنامج مع مستودعات Git باستخدام مكونات إضافية مثل Bitbucket أو GitHub لربط الالتزامات والفروع وطلبات السحب مباشرةً بالمشكلات في Jira. وبالمثل، تتوفر المكونات الإضافية لدمج جيرا مع مستودعات SVN و Perforce. ومع ذلك، يرتفع سعر جيرا مع المزيد من الإضافات.

على Assembla، يمكنني أن أرى مدى سهولة تنظيم المشاريع في مساحات تعمل كمساحات عمل مخصصة للفرق. يمكن أن يكون لكل مساحة أدواتها ومستودعاتها وأعضائها، بحيث يمكن لفريقي إدارة مشاريع متعددة في وقت واحد مع إبقائها منفصلة ومنظمة.

عبر أسيمبلا هناك أيضًا بند لتتبع المهام والأخطاء والمشكلات داخل المشاريع. يمكنني إنشاء التذاكر وتعيينها وتحديد أولوياتها وتتبعها من خلال تدفقات عمل مخصصة، مما يضمن إدارة العمل بكفاءة وشفافية.

هناك سبب آخر لإدراجها في قائمة بدائل Jira وهو أن Assembla يقدم طرق عرض متعددة مع لوحات Gantt و Scrum و Waterfall و Kanban، لذلك فرق تطوير البرمجيات التعامل مع تذاكرهم بالطريقة التي يفضلونها.

أسيمبلا أفضل الميزات

تصور مشاريعك وتبعيات أعضاء الفريق مع المشترك المنهجيات الرشيقة مثل Kanban و Scrum و Gantt و Waterfall و Kanban و إطار عمل SAFe استخدم خاصية الويكي والتوثيق المدمجة لبناء وصيانة وثائق المشروع وقواعد المعرفة وأدلة المستخدم

تعيين تواريخ مهمة لمجموعة من المهام الرئيسية في مختلف مراحل تنفيذ المشروع عبر المعالم الرئيسية

قيود أسيمبلا

عدم وجود دعم كافٍ للبحث عن المستندات، وأدوات سطر الأوامر، والبرمجة النصية لخطوط أنابيب CI/CD

لا يوفر النظام الأساسي خيارات كافية لتنظيم طرق العرض بسرعة، مما يؤدي إلى واجهة مزدحمة لكل من المستخدمين الأفراد والفرق

لا توجد مساعدة ذكاء اصطناعي حتى الآن

يسمح Assembla لفريقنا بالتنظيم والتنفيذ مع رؤية كاملة لما يقوم به الجميع. التعاون هو بالتأكيد ميزته الأساسية. لقد جربنا حلولاً أخرى، لكن ميزاته تبرز.

مراجعة G2

أسيمبلا التسعير

Assembla Cloud: 21 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم يتم احتسابها سنويًا (مناسب للفرق التي تحتاج إلى نظام تحكم في الإصدار قائم على السحابة بدون عمليات نشر مخصصة)

21 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم يتم احتسابها سنويًا (مناسب للفرق التي تحتاج إلى نظام تحكم في الإصدار قائم على السحابة بدون عمليات نشر مخصصة) Assembla Enterprise: تسعير مخصص (مناسب للمؤسسات الكبيرة ذات الاحتياجات الخاصة بالأمان أو الامتثال أو التكامل)

11. تعقب محوري

الأفضل لتطوير البرمجيات الرشيقة التي تتطلب تقدمًا تكراريًا وتعاونًا في الوقت الفعلي

أداة Pivotal Tracker هي أداة لإدارة المشاريع يمكنك اعتبارها من بين بدائل Jira لإدارة مشاريع تطوير البرمجيات الرشيقة . يسهل التعاون من خلال توفير رؤية مشتركة لأولويات المشروع والمساعدة في تحديد أولويات المهام.

على عكس Jira، فهو يتميز بقوائم الأعمال المتراكمة والإصلاحات العاجلة، ويحسب تلقائيًا سرعة فريقك ويتنبأ بتواريخ إنجاز المشروع. وجدت أن واجهته تدور حول مفهوم "القصص" التي تتقدم عبر مراحل مختلفة من التطوير.

إحدى الميزات الرئيسية في Pivotal Tracker هي أداة التتبع الموجّهة التي تقسم العمل إلى أجزاء يمكن التحكم فيها حتى تتمكن من تخطيط التكرارات. يناسب هذا النهج الفرق التي تلتزم بشكل وثيق بمبادئ Agile.

عند إعداد مشروع في Pivotal Tracker، بدأت بإنشاء قصص المستخدمين. تمثل كل قصة قدرة أو متطلب عمل. قمت بتفصيل ما يجب القيام به، وسبب ضرورته، وأي معايير قبول تحدد وقت اكتمال القصة.

عبر المتتبع المحوري أعجبني استخدام واجهة السحب والإفلات لضبط الأولويات حسب الحاجة. كما أنني حصلت على خيار تجميع القصص تلقائيًا في عمليات التكرار بناءً على التقديرات وسرعة فريقنا.

سيساعدك هذا على تخطيط عملك في أجزاء يمكن إدارتها وتحديد توقعات واقعية لإنجازاتك في كل تكرار. إذا كنت فريق منتج، ستمنحك ميزة الأداة هذه تحكمًا أكبر في جودة التعليمات البرمجية، حيث يمكنك التحسين المستمر مع عملية تكرارية .

أفضل ميزات أداة التعقب المحورية

العثور على ما تحتاج إليه باستخدام البحث المنطقي، الذي يمكنه التعامل مع الاستعلامات المعقدة التي تتضمن شروطًا متعددة

سحب وإسقاط النماذج والشرائح والملفات الأخرى من جهاز الكمبيوتر الخاص بك، أو إرفاقها من Google Drive لمشاركتها بسهولة

ألقِ نظرة عن كثب على سلامة المشروع من خلال التكرارات والملاحم والإصدارات وغيرها، مع تقارير مصممة لمشاركة الرؤى على مستوى الخلايا

قيود برنامج Pivotal Tracker

لا يعد Pivotal Tracker مناسبًا بشكل مثالي لإدارة نمط كانبان نظرًا لافتقاره إلى الدعم الأصلي لعرض التذاكر كألواح سباحة، مما يجبر الفرق على استخدام حلول بديلة مثل التسميات وطرق العرض المخصصة

في السيناريوهات ذات أعباء العمل السريعة الكبيرة، يمكن أن تصبح القائمة الرأسية للتذاكر طويلة للغاية، مما يجعل من الصعب إدارتها وعرضها

لا يوجد تكامل للذكاء الاصطناعي حتى الآن، الأمر الذي كان بالنسبة لي خيبة أمل كبيرة

بصفتي مالك منتج، هناك العديد من الجوانب الرائعة في Pivotal Tracker: طريقة العرض، وسهولة إنشاء التذاكر، واستخدام التسميات. بالنسبة للعرض، يمكنني إعداد الأعمدة الخاصة بي لرؤية حالة العدو السريع الحالي في لمحة، بالإضافة إلى إدارة الأولوية في الأعمال المتراكمة وإضافة التذاكر في صندوق الثلج. يمكنني أيضًا التصفية حسب العمل المخصص لكل مطور، وهو أمر مفيد أثناء تخطيط السبرينت.

مراجعة G2

تسعير متعقب Pivotal Tracker

مجانًا: 0 دولار (مثالي إذا كان لديك ما يصل إلى خمسة مستخدمين ومتعاونين لمشروع ما)

0 دولار (مثالي إذا كان لديك ما يصل إلى خمسة مستخدمين ومتعاونين لمشروع ما) المؤسسة: تسعير مخصص

اقرأ المزيد:

_/مرجع/ https://clickup.com/blog/pivotal-tracker-alternatives// 10 بدائل ل Pivotal Tracker* %/%href/_

12. باغزيلا

الأفضل لإدارة بناء البرامج مع إمكانيات تتبع الأخطاء مباشرةً

Bugzilla، من مؤسسة Mozilla Foundation، هي أداة مفتوحة المصدر لإدارة عملية تطوير البرمجيات، وخاصة تتبع الأخطاء. في حين أنها أداة لتتبع الأخطاء تمتلك Bugzilla أيضًا إمكانات إدارة المشاريع الرشيقة التي تجعلها واحدة من بدائل Jira المحتملة التي يمكنك البحث عنها.

على عكس Jira، التي صُممت في الأصل لتتبع الأخطاء ولكنها تطورت منذ ذلك الحين لتصبح أداة شاملة لإدارة المشاريع، تركز Bugzilla حصريًا على تتبع الأخطاء وتقدم ميزات مثل إمكانات الاستعلام المتقدمة وإشعارات البريد الإلكتروني وحقول الأخطاء القابلة للتخصيص.

إحدى الميزات الرئيسية في Bugzilla هي أداة البحث القوية التي تتيح إنشاء استعلامات محددة ومفصلة. وبالإضافة إلى البحث الأساسي عن الأخطاء على غرار بحث جوجل، يمكنك إجراء عمليات بحث مستندة إلى الوقت وغيرها من الاستعلامات الدقيقة.

أعجبتني أيضًا التفاصيل التي يمكنني من خلالها الإبلاغ عن الأخطاء في Bugzilla، بما في ذلك خطوات إعادة الإنتاج، ومعلومات البيئة، ولقطات الشاشة ذات الصلة.

عبر باغزيلا يمكنني تصنيف الأخطاء وترتيب أولوياتها بناءً على نوعها وخطورتها، مما يضمن حصول المشكلات الحرجة على اهتمام فوري. كما كان من السهل أيضاً تتبع التقدم المحرز في كل مهمة، بدءاً من تعيينها وحتى حلها.

إذا كنت قائد مشروع في فريق تطوير البرمجيات، فإنني بالتأكيد سأستخدم Bugzilla لتقليل احتمالية وجود أخطاء غير محلولة أو متكررة تؤثر على المنتج النهائي. وهو يدعم أنظمة تشغيل مختلفة مثل ويندوز ويونيكس وغيرها.

أفضل ميزات Bugzilla

احصل على عرض ملون لأي تصحيح مرتبط بأي خطأ باستخدام عارض التصحيحات؛ قم بدمجه مع Bonsai و CVS و LXR للحصول على المزيد من الرؤى

ابق على اطلاع على التحديثات التي تصل إلى فريقك من Bugzilla باستخدام ميزة "المشاهدة

احفظ جميع عمليات البحث في تذييل كل صفحة لاستخدامها في المستقبل

جدولة تقارير الأخطاء المرسلة عبر البريد الإلكتروني بالتردد الذي تفضله

قيود Bugzilla

تجربة المستخدم ليست بديهية، مما يعقد عملية التصفح وإدارة التذاكر

بينما يمكن إرفاق الصور بسهولة، لا تدعم المنصة إرفاق مقاطع الفيديو، مما يحد من أنواع الوسائط التي يمكن مشاركتها وتوثيقها

آمل أن يقدموا بعض ميزات الذكاء الاصطناعي يوماً ما

إليك ما يقوله أحد مستخدمي ريديتور عن Bugzilla وتقارير الأخطاء التي يقدمها:

الشيء الوحيد الذي يمكنني القول إنه يعمل بشكل جيد، هو الطريقة التي يفهرس بها تقارير الأخطاء الموجودة، للسماح بالبحث السريع/الملائم. اليوم فقط كنت على وشك تقديم تقرير خطأ، وعلى الرغم من أن مصطلح البحث لم يكن بالضبط ما كان عليه تقرير الخطأ الموجود، إلا أنني تمكنت من العثور على نسخة مكررة بالضبط.

ريديتور

تسعير Bugzilla

الأداة مجانية.

اقرأ أيضًا:_ أدوات تتبع الأخطاء التي يمكنك استخدامها بدلاً من Bugzilla

13. هايجر

الأفضل لترتيب أولويات المشاريع وإدارتها باستخدام مبادئ المرونة والرشيقة

Hygger هي أداة رشيقة لإدارة المشاريع تستخدم لوحات كانبان ومخططات جانت للفرق الحديثة. إنه خيار جيد للفرق التي تبحث عن بدائل أبسط من Jira.

على عكس خيارات التخصيص الهائلة في Jira، والتي تكون مفيدة إذا كنت ترغب في تخصيص كل جانب من جوانب سير عملك تقريبًا، فإن Hygger يحقق التوازن من خلال تقديم ميزات أساسية دون تعقيدات غير ضرورية.

تخيل إطلاق منتج عالي الضغط مع مواعيد نهائية ضيقة والعديد من أصحاب المصلحة المعنيين. من خلال استخدام أدوات تحديد الأولويات في Hygger، يمكنك التركيز فقط على ما يهم حقًا.

فقد ساعدني صندوق أيزنهاور، على سبيل المثال، في تصنيف جميع مهام مشروعنا إلى أربعة أرباع - عاجل ومهم، ومهم ولكن ليس عاجلاً، وعاجل ولكن ليس مهماً، وعاجل ولكن ليس مهماً، وليس عاجلاً ولا مهماً.

وقد جلبت هذه الميزة الكثير من الوضوح والتركيز، حيث كان بإمكاني التمييز بين المهام التي تتطلب اهتمامًا فوريًا وتلك التي يمكن جدولتها لوقت لاحق. وبطبيعة الحال، ساعد ذلك في تقليل التوتر وزيادة الإنتاجية.

عبر هايجر يوفر Hygger أيضًا خيارًا لتشغيل سباقات السرعة على المنصة مع تقدير نقاط القصة/ساعات العمل ومخططات الإنهاء، والسرعة ومقاييس أخرى.

نظرًا لأن Hygger يتكامل مع الأدوات الشائعة مثل Slack وGoogle Drive، تمكن فريقي من التواصل ومشاركة الملفات بسلاسة. وهذا يجعلها أداة جيدة لإدارة الحملات التسويقية ومشاريع تطوير المنتجات.

أفضل ميزات Hygger

استخدم لوحات السباحة لتسليط الضوء على المهام الأكثر أهمية على اللوحة ومعالجة العوائق بسرعة

الحصول على تقارير متقدمة حول تكاليف المشروع وأداء الفريق والتقدم الإجمالي

ابقَ على اتصال دائم مع أعضاء فريقك من خلال التعليقات ثنائية الاتجاه والإشعارات الفورية ومشاركة المستندات

قيود Hygger

يفتقر النظام الأساسي إلى خيارات لإضافة مناطق نصية مخصصة داخل المهام؛ المزيد من الحقول مثل الفرضية ومعايير القبول والحل والاعتبارات ستكون مفيدة لحالات الاستخدام المتنوعة

لا يدعم تطبيق الهاتف المحمول لوحات السبرنت، والتي قد تكون ضرورية لأنواع معينة من الفرق

نحن فريق صغير من مطوري البرامج ومالكي المنتجات. المنتجات الأكبر مثل JIRA معقدة للغاية وغير مناسبة دائمًا لاحتياجاتنا. بعد أن تحولنا إلى Hygger - أصبح كل شيء بسيطًا. Hygger منتج بسيط لسير عمل بسيط. بديهي وفعال.

مراجعة Capterra

تسعير Hygger

مجانًا

قياسي: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

9 دولارات شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (مثالي للفرق الكبيرة التي تتطلب قدرات متقدمة لإدارة المشاريع)

اقرأ أيضًا:_ كيف يقارن Hygger مع ClickUp

14. التراكم من نولاب

الأفضل للجمع بين تتبع المشكلات والتحكم في الإصدار وإدارة المشروع

Backlog هو برنامج آخر متعدد الإمكانات أداة إدارة مشروع تطوير البرمجيات من بين بدائل Jira الجديرة بالاهتمام. فهي تجمع بين إدارة المشروع وتتبع الأخطاء والمشكلات والتحكم في الإصدار في مكان واحد.

من أبرز مزايا Backlog هو مستودع التعليمات البرمجية المتكامل، حيث يدعم كلاً من إدارة التعليمات البرمجية Git و Subversion. يمكنك عرض تغييرات التعليمات البرمجية جنباً إلى جنب مع مهام المشروع ذات الصلة، مما يساعد على خلق الشفافية في سير العمل. أعجبني أنه يتيح لك تسجيل المشاكل عبر البريد الإلكتروني.

في المشاريع التي تضم فرق تطوير برمجيات متعددة، فإن الإشارة إلى المهام مباشرةً في رسائل الالتزام تبقي جميع أصحاب المصلحة على اطلاع دائم بالتقدم المحرز دون الحاجة إلى أنظمة تتبع منفصلة.

عندما جربنا تطبيق Backlog، لم نتمكن فقط من إخطار الأشخاص المناسبين بالتحديثات دون عناء، بل كان لدينا أيضًا خيار توحيد إنشاء المشكلات باستخدام قوالب قابلة للتخصيص. لذلك لن تضطر إلى إنشاء إجراءات تشغيل موحدة وإرشادات لحل المشكلات.

عبر نولاب نظرًا للطبيعة الحرجة لتطوير البرمجيات والحاجة إلى حماية الملكية الفكرية، فإن إدارة الوصول إلى مساحة العمل أمر بالغ الأهمية. ولحسن الحظ، يتمتع Backlog بإمكانيات قوية للتحكم في الوصول، وهو ما أثبت أنه مطمئن للغاية لفريقنا.

يوفر Backlog ميزة أخرى لا تمتلكها Jira - ويكي متكامل. بهذه الطريقة، يمكنك إنشاء وصيانة وثائق المشروع داخل المنصة نفسها. يدعم الويكي تنسيق Markdown، مما يوفر المرونة وسهولة الاستخدام لإنشاء محتوى غني.

بشكل عام، أقترح استخدام Backlog كبديل لـ Jira إذا كنت تبحث عن مستوى عالٍ من الشفافية والكفاءة في عمليات تطوير البرمجيات الخاصة بك.

أفضل ميزات #### Backlog

تخطيط المهام وجدولتها، وتحديد الاختناقات المحتملة، وتتبع التقدم المحرز بمرور الوقت باستخدام مخططات جانت

تحويل رسائل البريد الإلكتروني بسرعة إلى مهام أو مشكلات قابلة للتنفيذ داخل Backlog دون مغادرة عميل البريد الإلكتروني الخاص بك

إنشاء مراحل سير العمل والانتقالات والحالات وتكوينها لتتناسب مع العمليات والمنهجيات الفريدة لفريقك

قيود الأعمال المتراكمة

إعدادات إدارة المستخدم معقدة للغاية

يمكن تعيين الحقول والقوالب المخصصة على مستوى المشروع فقط، وليس للمؤسسة بأكملها

لا يمكن إعداد الإشعارات المخصصة، مثل التنبيهات لحالة التذكرة التي لم تتغير بعد فترة محددة

ليس لديهم ذكاء اصطناعي حتى للأشياء الأساسية مثل الأتمتة

المنتج خالٍ من الفوضى وأي ميزات يتم إضافتها لها حالات استخدام بسيطة وتساعد في سهولة التنفيذ واجهة مستخدم جيدة لتجنب المتاعب اليومية التي ينطوي عليها الإبلاغ عن الأخطاء/العيوب يومياً كمختبر.

مراجعة Capterra

التسعير المتراكم

مجاني: 0 دولار شهريًا (حتى 10 مستخدمين) (مثالي للمشاريع الصغيرة)

0 دولار شهريًا (حتى 10 مستخدمين) (مثالي للمشاريع الصغيرة) مبتدئ: 35 دولارًا شهريًا (حتى 30 مستخدمًا) (مناسب للفرق المتنامية)

35 دولارًا شهريًا (حتى 30 مستخدمًا) (مناسب للفرق المتنامية) المعيار: 100 دولار شهريًا (عدد غير محدود من المستخدمين) (مناسب للشركات متوسطة الحجم)

100 دولار شهريًا (عدد غير محدود من المستخدمين) (مناسب للشركات متوسطة الحجم) القسط: 175 دولارًا شهريًا (عدد غير محدود من المستخدمين والمشاريع) (مثالي للشركات الكبيرة)

15. بيتريكس 24

الأفضل للوصول إلى مجموعة من الأدوات التي تغطي التواصل والإدارة والتعاون الاجتماعي

Bitrix24 هو أكثر بكثير من مجرد أداة لإدارة المشاريع. لقد أدرجناها في قائمة بدائل Jira هذه لأنها تدمج ميزات تشمل إدارة علاقات العملاء، وإدارة المهام والمشاريع، وتتبع الوقت، وإدارة الحضور, أدوات التواصل (مثل مؤتمرات الفيديو والدردشة)، وإمكانيات إنشاء المواقع الإلكترونية.

Bitrix24 هي منصة مؤسسية اجتماعية تفضلها الشركات التي تدير جميع عمليات الأقسام المختلفة داخل منصة واحدة.

بالنسبة للمبتدئين، تثبت ميزة الدردشة المباشرة أنها لا تقدر بثمن في تطوير المنتجات والتسويق. فهي تتيح التواصل في الوقت الفعلي وتوفير التحديثات وتلقي الملاحظات المرتبطة مباشرةً بمهام المشروع. تضمن حلقة التغذية الراجعة الفورية هذه وتعديل المهام عدم إغفال أي متطلبات.

عبر بيتريكس 24

إحدى الميزات التي وجدتها مقنعة للغاية هي شبكة Bitrix24 الاجتماعية الداخلية. فهي تتضمن ملفات تعريف شخصية وإعجابات وتعليقات مخصصة، وبناء ثقافة الفريق التعاونية حيث يمكن لأعضاء الفريق المشاركة في مناقشات مرتبطة مباشرة بمهام المشروع.

أبقت هذه الميزة الجميع في فريقنا على اطلاع على آخر المستجدات وعززت الروح المعنوية من خلال الاحتفال بالإنجازات والإنجازات.

أشعر أنه من خلال دمج جميع جوانب إدارة المشاريع المعقدة والتواصل، يقلل Bitrix24 بشكل كبير من الاحتكاك المرتبط بتنسيق المشاريع المعقدة، مما يجعله الخيار الأفضل للديناميكية والتفاعلية بيئات المشاريع .

Bitrix24 أفضل الميزات

إنشاء أربعة أدوار للمهام: الشخص الذي قام بتعيين المهمة، والشخص الذي تم تعيينها إليه (المُعيَّن)، وأولئك الذين يساعدون المُعيَّن (المشاركون)، وأولئك الذين يحتاجون إلى أن يكونوا في الحلقة (المراقبون)

قم بتلخيص كل تعليق تحت كل مهمة لفهم موضوعها وحالتها الحالية باستخدام CoPilot، مساعد الذكاء الاصطناعي في Bitrix24

قم بإعداد اجتماع عبر الإنترنت بسهولة من دردشة أو مهمة أو حدث تقويم أو حتى عميل محتمل أو صفقة في Bitrix24 CRM

قيود Bitrix24

لا تتوفر مقالات المساعدة المفيدة ودعم العملاء إلا على باقات مدفوعة معينة، مما يحد من وصول المستخدمين في الباقات ذات المستوى الأدنى

يتكامل نظام المراسلة مع واتساب ولكنه يعمل مثل تطبيق مركز الاتصال؛ حيث يتم إغلاق المحادثات تلقائيًا بعد فترة من عدم النشاط، ولا يمكن إعادة فتح محادثة مع نفس الشخص

Bitrix24 هو أداة كاملة لأتمتة الأعمال. نحن نستخدمه في جميع أنشطتنا اليومية. وهي تشمل إدارة العملاء المحتملين، وإدارة الصفقات، وإدارة المهام، والمشروع، والسكروم، والسباق السريع، والأتمتة والعديد من الأشياء الأخرى. من السهل تنفيذه لجميع الأقسام.

مراجعة G2

أسعار بيتريكس 24

الأساسي: 61 دولارًا أمريكيًا لكل مؤسسة شهريًا (مثالي للشركات الصغيرة)

61 دولارًا أمريكيًا لكل مؤسسة شهريًا (مثالي للشركات الصغيرة) المعيار: 124 دولارًا لكل مؤسسة شهريًا (مناسب للشركات متوسطة الحجم)

124 دولارًا لكل مؤسسة شهريًا (مناسب للشركات متوسطة الحجم) احترافي: 249 دولارًا لكل مؤسسة شهريًا (مثالي للشركات الكبيرة التي تتطلب ميزات متقدمة لإدارة المشاريع والتكامل)

249 دولارًا لكل مؤسسة شهريًا (مثالي للشركات الكبيرة التي تتطلب ميزات متقدمة لإدارة المشاريع والتكامل) المؤسسات: 499 دولارًا لكل مؤسسة شهريًا (يستهدف المؤسسات الكبيرة التي تحتاج إلى تخصيص وأمان ودعم عالي المستوى)

لا تفوّت الـ 15_

/href/ https://clickup.com/blog/?p=162616 أفضل أدوات إدارة المشاريع *%/href/_

بإمكانك الاختيار من بينها اليوم

تنقل بين خياراتك واختر بديل جيرا بحكمة

يمكن لكل بديل من بدائل Jira هنا، بطريقته الخاصة، إدارة مشاريعك بفعالية. ومع ذلك، يكمن مفتاح اختيار أداة إدارة المشاريع الرشيقة المناسبة في فهم احتياجاتك الخاصة، مثل

ما هي أنواع التصورات والتقارير التي تبحث عنها؟

ما نوع الأدوار والأذونات التي تريدها لفريقك؟

ما هي الفرق التي ستستخدم برنامج إدارة المشروع؟

إلى أي مدى تحتاج إلى التكامل مع الأدوات والخدمات الأخرى؟

هذه اعتبارات حاسمة لأن الاستثمار في أداة إدارة المشاريع هو التزام كبير لعملك.

فالاختيار الخاطئ يمكن أن يعطل عملياتك ويكون مكلفاً. لذلك، أشجعك على إجراء بحث شامل عن بدائل Jira. استفد من التجارب المجانية أو استكشف الخطط المجانية لاتخاذ قرار مستنير يتماشى مع احتياجات مشروعك.

أو يمكنك تخطي البحث واختيار ClickUp. لا، بجدية. برنامج إدارة المشاريع الخاص بـ ClickUp لديه الميزات المناسبة لمساعدتك على توحيد أفضل ممارسات إدارة المشاريع وتوسيع نطاقها كما تريد.

لبدء تجربة فوائده على الفور, اشترك في ClickUp مجانًا .