أفضل 15 برنامج لتتبع المشكلات لعام 2025 (الميزات والأسعار)

إن إسعاد العملاء أسهل قولاً من فعله، خاصةً إذا كان لديك قاعدة عملاء كبيرة.

_ففي نهاية المطاف، إدارة الأعمال التجارية ليست بالأمر الهيّن!

لحسن الحظ، يمكنك استخدام أدوات مثل تتبع المشكلة برنامج لإنشاء سير عمل لتحديد مشاكل العملاء ومراقبتها وحلها. وبهذه الطريقة، ينتهي الأمر بعملائك سعيدين بدلاً من الوصول إلى_ نهاية مسدودة.

في هذه المقالة، سنناقش في هذه المقالة ما هي برامج تتبع المشكلات وسنسلط الضوء على أفضل 15 أداة لتتبع المشكلات المتاحة اليوم.

لنبدأ

ما هو برنامج تتبع المشكلات؟

برنامج تتبع المشكلات يتيح لك متابعة التقدم المحرز في كل تذكرة أو مشكلة عميل حتى يتم حلها بنجاح. حتى فريقك الداخلي يمكنه الإبلاغ عن خطأ أو مشكلة برمجية باستخدام نظام تتبع مشكلات تكنولوجيا المعلومات.

ولكن ما هي بالضبط التذكرة؟

عندما يقوم العميل بالإبلاغ عن مشكلة من خلال قناة الدعم الخاصة بك (البريد الإلكتروني، الدردشة المباشرة، إلخ)، فإن

نظام إدارة التذاكر

ينشئ "تذكرة" استنادًا إلى سير عمل دعم العملاء، يمكن للوكلاء اختيار التذاكر بشكل مستقل أو تخصيص تذاكر محددة.

وبذلك تبدأ رحلة الأفعوانية في التعامل مع العملاء غير الراضين.😢

يوثق برنامج تتبع التذاكر بشكل أساسي طلب العميل وتفاعلاته اللاحقة مع ممثلي خدمة العملاء. ونتيجةً لذلك، لن يضطر العملاء إلى تكرار مخاوفهم عدة مرات (_ويفقدون هدوءهم أثناء المحادثات!)

فيما يلي الفوائد العديدة لاستخدام برنامج تتبع المشكلات:

اكتشاف المشكلات في الوقت المحدد مع إدارة سريعة للعيوب

تحسين كفاءة المشروع

تبسيط تعاون الفريق 👯

تعزيز رضا العملاء

بشكل أساسي، يمكن أن يساعدك برنامج تتبع تكنولوجيا المعلومات على التخلص من أي مخاوف قد تكون لدى العميل.

أفضل 15 برنامجاً لتتبع المشكلات لعام 2024

فيما يلي أفضل 15 برنامجاً لتتبع المشكلات في السوق:

1.

ClickUp

تسهّل قائمة ClickUp Issue Tracker List متابعة المشكلات المفتوحة، ومن يعمل عليها، وحالة المهمة في لمحة سريعة

ClickUp هو واحد من الأعلى تصنيفًا أدوات الإنتاجية وتتبع المشكلات تستخدمها الفرق المنتجة في الشركات الصغيرة والكبيرة.

مع هذا برنامج إدارة مشاريع خدمة العملاء يمكن لفرقك تقديم أفضل النتائج للاحتفاظ بالعملاء .

_تحويل تنهيداتك المجهدة إلى ابتسامات انتصار عريضة!

انقر فوق الميزات الرئيسية

إليك بعض الطرق التي يمكن أن يساعدك بها ClickUp في إدارة المشكلات:

Agile-Scrumلوحات المعلومات :الحصول على رؤية عالية المستوى لسير عمل دعم العملاء ومراقبة تقدم فريقك في تتبع العيوبClickUp Sprints

مشاكل تتبع المشكلات؟ ليس بعد الآن!

مع برنامج تتبُّع المشكلات الفعّال، سيعمل سير عمل دعم العملاء بسلاسة، وستتمكن من كسب رضا عملائك.

وفي حين أن جميع الأدوات التي ذكرناها هنا يمكنها مساعدتك في جانب أو آخر، فإن ClickUp يعتني بـ كل شيء!

باستخدام ClickUp، يمكنك تجميع الأخطاء المتشابهة معًا عن طريق إضافة العلامات لهم. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تسريع عملية تتبع المشكلات من خلال القوالب ل قوائم انتظار الأخطاء , إدارة المشاريع الرشيقة وإدارة المنتجات، والمزيد. انتقل إلى ClickUp مجانًا لتحويل رحلتك في إدارة المشكلات إلى نزهة مطلقة.