11 نموذجًا مجانيًا لتتبع المشكلات وقوالب السجلات في Excel و ClickUp

بغض النظر عن المنتج أو الخدمة التي تقدمها، ستواجهك أنت وفريقك مشاكل تظهر كل يوم وتحتاج إلى التعامل معها. سواء كان عميلاً غير راضٍ أو عملية تسليم مفقودة، ستحتاج إلى برنامج لتتبع المشكلات وأدوات للتعامل مع هذه المشاكل بكفاءة.

إحدى أفضل الطرق لإدارة مشاكلك هي استخدام نموذج تتبع المشكلات. سواء أكنت بحاجة إلى متابعة ملاحظات العملاء أو تحديد الأخطاء وحلها بسرعة، فإن وجود نظام موثوق به يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً.

لحسن الحظ، هناك الكثير من القوالب التي يمكن أن تساعدك على القيام بذلك. في هذه المقالة، سنستكشف بعض النماذج المفضلة لدينا لتتبع المشكلات - من إدارة خدمة العملاء إلى أمن تكنولوجيا المعلومات - حتى تتمكن من العثور على الأداة المثالية لفريقك!

ما هو قالب تتبع المشكلات؟

قالب تتبع المشكلات هو أداة تسهّل على الفرق فهرسة المشكلات وتخطيط استراتيجيات التخفيف من حدتها، وفي النهاية حل المشكلات.

كما هو الحال مع جميع المشاريع، ستكون هناك مشاكل من وقت لآخر. يمكن أن تشمل هذه المشاكل ميزات لا تعمل كما هو متوقع، أو أخطاء في البرامج، أو شكاوى العملاء.

الغرض من نموذج تتبع المشكلات هو إدارة مشكلات المشروع هذه وتتبع تقدمها حتى يتم حلها. وبهذه الطريقة، يمكن لفريقك معالجة المشكلات بسرعة وسهولة عند ظهورها دون المخاطرة بترك الأمور دون حل لفترة طويلة.

ما الذي يجعل قالب تعقب المشكلات جيدًا؟

تشترك أفضل قوالب تعقب المشكلات في بعض السمات الرئيسية. لكي يكون قالب تعقب المشكلات فعالاً، يجب أن يكون:

سهل الفهم : يجب أن تسمح واجهة المستخدم الرائعة للأشخاص بالعثور على ما يحتاجون إليه في لمحة سريعة.

: يجب أن تسمح واجهة المستخدم الرائعة للأشخاص بالعثور على ما يحتاجون إليه في لمحة سريعة. قابلة للتخصيص : طرق عرض متعددة تجعل القالب قابلاً للتكيف مع احتياجاتك.

: طرق عرض متعددة تجعل القالب قابلاً للتكيف مع احتياجاتك. ذكي : ذكي: السماح بسهولة إدخال البيانات يتناسب بسلاسة مع سير عملك.

: ذكي: السماح بسهولة إدخال البيانات يتناسب بسلاسة مع سير عملك. قابلة للتنفيذ: قم بتضمين مساحات لأعضاء الفريق لمعرفة ماهية المشكلة وما يتعين عليهم القيام به لحلها.

11 من أفضل قوالب تتبع المشكلات ## 11 من أفضل قوالب تتبع المشكلات

تواجه الشركات جميع أنواع المشكلات كل يوم. إليك مجموعة من 11 نموذجاً يمكن أن تساعدك في التعامل مع نصيب الأسد منها.

1. قالب تعقب المشكلات ClickUp

نموذج ClickUp Issue Tracker Tracker

في بعض الأحيان لا تحتاج حقًا إلى أي شيء فاخر جدًا. قالب تعقب المشكلات في ClickUp بسيط وسهل الاستخدام ومثالي لأي فريق تقريبًا. وهذا ما يجعل هذا القالب جيدًا بشكل خاص كعمود فقري للعديد من الفرق.

ومع ذلك، لمجرد أنه قالب أساسي لا يعني أنه لا يحتوي على بعض الحيل في جعبته. على سبيل المثال، يحتوي قالب تعقب المشكلات على العديد من طرق العرض الفريدة. بنقرة زر واحدة، يمكن تغييره من مخطط جانت إلى طريقة عرض قائمة لتناسب تفضيلاتك.

بالإضافة إلى أنه يأتي مع جميع أعمدة المعلومات الأكثر صلة التي قد تحتاجها لتتبع مشكلات إدارة المشروع في الوقت الفعلي. ويشمل ذلك:

أولوية المهمة

الموظفون المعينون

تاريخ البدء

تاريخ الاستحقاق

الإدارة

هذا القالب أيضاً قابل للتخصيص بالكامل. لذلك، إذا رأيت شيئًا تحتاجه (أو لا تحتاجه)، فمن السهل إجراء هذه التغييرات.

إذا كنت جديدًا على قوالب تتبع المشكلات أو كنت تحتاج فقط إلى شيء ما للتعامل مع تراكم المنتجات ، لا مزيد من البحث - هذا هو خيار القالب المثالي بالنسبة لك! تحميل هذا القالب

2. قالب تعقب مستوى المخاطر ClickUp نموذج تعقب مستوى المخاطر

قالب تعقب المشكلات على مستوى المخاطر ClickUp

نموذج قالب تعقب مشكلات مستوى المخاطر ClickUp هو الحل المثالي للفرق التي تحتاج إلى تحديد أولويات مهامها والتأكد من معالجة العناصر الأكثر أهمية أولاً.

يمنح هذا القالب الفرق نظرة عامة مبسطة على المهام الأكثر أهمية، مما يسمح لهم بالتركيز على تلك المهام أولاً. تضيف القدرة على إعادة تنسيق القالب بسرعة إلى طرق عرض مختلفة (مثل مخططات جانت أو عرض القائمة) وظائف إضافية تسهّل إدارة المهام من جميع مستويات المخاطر.

يأتي متتبع المشكلات على مستوى المخاطر أيضًا مع جميع الأعمدة الأساسية التي تحتاجها، لذلك لن يستغرق الأمر سوى القليل من العمل لتنزيل هذا القالب وجعله عنصرًا أساسيًا في كيفية عمل فريقك.

تعرف كيف يمكنك التحكم في مواطن الخلل في منتجك من خلال تنزيل نموذج تعقب المشكلات على مستوى المخاطر اليوم. قم بتنزيل هذا القالب

3. انقر فوق قالب تتبع الأخطاء والمشكلات

قالب ClickUp قالب تتبع الأخطاء والمشكلات

إنها مجرد حقيقة لا أحد يحب الأخطاء - على الأقل عندما تكون في برنامجك. لحسن الحظ، مع ClickUp قالب تتبع الأخطاء والمشكلات أصبح من السهل أكثر من أي وقت مضى القضاء على أي أخطاء تظهر أثناء عملية التطوير.

يقوم هذا القالب بذلك من خلال جعل القدرة على الإبلاغ عن الأخطاء وتتبعها وإصلاحها غير مؤلمة قدر الإمكان لفريقك. بدلاً من الاعتماد على جداول البيانات المعقدة أو الرسائل غير الرسمية عبر Slack، يمكن أن يكون هذا القالب المركزي الطريقة رقم 1 لفريقك للحصول على الأخطاء المعروفة على رادارك وتسويتها بسرعة.

باستخدام هذا القالب، يمكنك استخدام قوة التنظيم والعمل الجماعي لتقليل أي خلل في برنامجك. على سبيل المثال، يمكنك العمل عبر العديد من الأقسام لتحسين جهودك في معالجة الأخطاء. يمكن لخدمة العملاء الإبلاغ عن الأخطاء المعروفة التي أبلغ عنها المستخدمون، ويمكن لفرق المنتجات قياس مستوى المخاطر و إنشاء تقارير الأخطاء ويمكن للفرق الهندسية متابعة الأخطاء الأكثر أهمية على الفور.

بالإضافة إلى ذلك، يسمح هذا القالب بعروض متعددة، بحيث تحدث جميع الأخطاء وتتبع المشكلات في مكان واحد. يأتي هذا القالب مع طرق العرض التالية:

طريقة عرض القائمة : شاهد مهامك المفتوحة ونظمها حسب الأولوية ونقاط سكروم والمزيد.

: شاهد مهامك المفتوحة ونظمها حسب الأولوية ونقاط سكروم والمزيد. عرض اللوحة : استخدم السحب والإفلات لوحة كانبان لتتبع مكان إصلاحات الأخطاء في خط سير العمل.

: استخدم السحب والإفلات لوحة كانبان لتتبع مكان إصلاحات الأخطاء في خط سير العمل. عرض عبء العمل : اطلع على أعباء العمل الخاصة بفريقك حتى تتمكن من تجنب الاختناقات قبل حدوثها.

: اطلع على أعباء العمل الخاصة بفريقك حتى تتمكن من تجنب الاختناقات قبل حدوثها. عرض النموذج : اعثر على جميع تقارير الأخطاء المرسلة في مكان واحد.

: اعثر على جميع تقارير الأخطاء المرسلة في مكان واحد. عرض الجدول الزمني: قم بتخطيط مبادرات فريقك على جدول زمني حتى يعرف الجميع بالضبط كيف ومتى ستنتقل من الهدف (أ) إلى الهدف (ب).

لذا إذا كنت تريد برنامجًا يعمل بسلاسة، فقم بإقران هذا القالب مع برنامج رائع لتتبع الأخطاء وستصبح خاليًا من الأخطاء في أسرع وقت! تنزيل هذا القالب

4. قالب تقرير الأخطاء في ClickUp

قالب تقرير الأخطاء في ClickUp

في كثير من الأحيان، يتم العثور على الأخطاء في أكثر الأوقات غير المناسبة. عندما تقوم بعمل شيء آخر، فإن آخر شيء تريد القيام به هو إنشاء تقرير أخطاء مفصل لفريقك.

لهذا السبب قمنا بإنشاء قالب الإبلاغ عن الأخطاء في ClickUp .

قالب تقرير الأخطاء ClickUp Bug Report هو الحل المثالي للفرق التي تحتاج إلى طريقة بسيطة ومباشرة للإبلاغ عن الأخطاء وتتبعها وتحديد أولوياتها.

يتضمن نموذج تقرير الأخطاء هذا أسئلة مفصلة تتيح لك الإبلاغ عن المشكلة بسرعة ودقة. يتضمن ذلك معلومات مثل:

تفاصيل وقت ظهور الخطأ

النظام الأساسي الذي حدث عليه

الميزات التي تأثرت

خطوات التكرار

بالإضافة إلى ذلك، هذا القالب قابل للتخصيص بالكامل. لذا، إذا كان لديك أي معلومات إضافية تحتاج إلى تتبعها مع كل تقرير عن الأخطاء، يمكنك إضافتها بسهولة.

لذا تأكد من أن منتجك يعمل بسلاسة من خلال إضافة قالب تقرير الأخطاء اليوم! قم بتنزيل هذا القالب هل تحتاج إلى مزيد من المساعدة في إدارة المنتجات؟ اطلع على هذه 20 نموذجاً لإدارة المنتجات للمزيد من المعلومات المفيدة لإدارة المنتجات.

5. نموذج تتبع مشكلات إدارة خدمة العملاء ClickUp لإدارة مشكلات خدمة العملاء

قالب تتبع مشكلات إدارة مشكلات خدمة العملاء ClickUp

هناك أشياء قليلة أصعب من خدمة العملاء الجيدة. يستغرق الأمر وقتًا وصبرًا وموارد للحصول على حل مُرضٍ للعملاء لأي مشكلة تواجههم.

تتمثل إحدى الطرق لمنح فرق دعم العملاء لديك الأفضلية في استخدام أدوات التنظيم الصحيحة. إن نموذج تتبع مشكلات إدارة خدمة العملاء ClickUp لإدارة مشكلات خدمة العملاء يمكنه القيام بذلك.

يمكن لممثلي خدمة العملاء استخدام هذا القالب لتنظيم جميع عملائهم وملاحظاتهم وأولوياتهم في مكان واحد. بالإضافة إلى ذلك، يمكنهم تتبع تقييمات رضا العملاء، وإنشاء تذاكر، والتعاون مع الفرق أو الأقسام الأخرى بشأن المشكلات.

لذا لا تجعل مهمة صعبة بالفعل أكثر صعوبة. ابدأ بتطبيق قالب إدارة مشكلات إدارة خدمة العملاء ClickUp، وامنح فرق دعم العملاء لديك كل المساعدة التي يحتاجونها لتقديم خدمة لا تُنسى كما يتوقعها العملاء. تنزيل هذا القالب

6. أداة تعقب صحة عملاء وكالة ClickUp من Zenpilot

تنزيل هذا النموذج

أداة تعقب صحة عملاء وكالة ClickUp Agency من Zenpilot

في عالم الوكالات، يعد البقاء على اطلاع على مشاكل العميل أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على علاقات قوية وزيادة رضا العملاء. وهنا يأتي دور ClickUp تعقب صحة عملاء الوكالة من نموذج Zenpilot يأتي في. يسمح هذا القالب القابل للتخصيص للشركات بتتبع صحة علاقاتها مع العملاء في مكان واحد مناسب، مما يسهل إدارة معلومات العميل والبقاء على اطلاع على أي مشاكل تنشأ.

باستخدام أداة تعقب صحة عملاء وكالة ClickUp، يمكن للوكالات تتبع نقاط البيانات المهمة مثل مستويات رضا العملاء ونقاط الاتصال والتعليقات. هذه المعلومات ضرورية لتحديد المشاكل المحتملة قبل أن تصبح مشاكل كبيرة، مما يسمح للشركات باتخاذ إجراءات استباقية والحفاظ على رضا العملاء. مع تخزين كل هذه البيانات في مكان واحد، من السهل تحديد الأنماط والاتجاهات، مما يتيح للشركات تحسين خدماتها وتحسين رضا العملاء بشكل عام.

من خلال دمج أداة ClickUp Agency Client Health Tracker في عملية تتبع المشكلات في وكالتك، ستتمكن من تبسيط سير العمل والبقاء على اطلاع على أي مشكلات تنشأ مع العملاء. تنزيل هذا القالب

7. قالب ClickUp لأمن تكنولوجيا المعلومات

قالب أمان تكنولوجيا المعلومات ClickUp

إحدى أكبر المشكلات التي تواجه أي منتج رقمي هي أمن تكنولوجيا المعلومات. مع تخزين المزيد والمزيد من المعلومات في السحابة، تحتاج الشركات والعملاء على حد سواء إلى التأكد من تنفيذ جميع التدابير الأمنية.

ومع ذلك، فإن مواكبة هذه المشكلة الكبيرة أمر صعب خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة. للمساعدة على ضمان سلامة بياناتك، قمنا بإنشاء نموذج ClickUp لأمن تكنولوجيا المعلومات .

يأتي هذا القالب منسقًا مسبقًا بأحدث ما توصلت إليه معايير الأمان موصى بها من قبل مركز أمن الإنترنت (CIS). باستخدام هذا النموذج، يمكن لفريق تكنولوجيا المعلومات لديك التأكد من وجود جميع الاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمان بياناتك.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك من خلال عرض اللوحة سهلة الاستخدام، أن ترى ما هي المبادرات الأمنية الموجودة أو قيد التنفيذ أو التي لم تبدأ بعد. وبهذه الطريقة، يمكنك التخطيط لخارطة طريق واقعية لكيفية الحفاظ على منتجك آمنًا ومأمونًا. تنزيل هذا النموذج

8. قالب سجل مشكلات التوصيل ClickUp

قالب نموذج سجل مشكلات التسليم ClickUp

نموذج قالب سجل مشكلات التسليم ClickUp أداة لا تقدر بثمن للفرق التي تحتاج إلى تتبع مشكلات التسليم الخاصة بهم.

باستخدام هذا القالب، يمكنك مراقبة وإدارة أي تأخيرات أو اختلافات في عملية الشحن. ويشمل ذلك تتبع الحالة الحالية لكل طلب، وتسجيل أي مشاكل تنشأ أثناء النقل، وتوفير معلومات مفصلة عن أي تأخيرات.

سيساعدك هذا على التعامل مع أي مشكلات في سلسلة التوريد ويمنحك سجلاً واحداً للمشكلات لتستخلص منه البيانات عند فحص مدى جودة عملك في تسليم المنتجات. ويمكنك بعد ذلك استخدام هذه البيانات للبحث عن تحسينات في السرعة والموثوقية لإنشاء خدمة أفضل. تنزيل هذا النموذج

9. قالب نموذج ملاحظات ClickUp

قالب نموذج ملاحظات ClickUp

تُبنى المنتجات الرائعة من ردود الفعل الأفضل. لأنه، لنكن صادقين، لا يوجد شيء مثالي في البداية.

لذلك إذا كنت ترغب في التأكد من أن منتجك جيد قدر الإمكان، فأنت بحاجة إلى طريقة سهلة لجمع ملاحظات العملاء وتخزينها وتحليلها في مكان واحد ومناسب.

حسناً، لا تنظر أبعد من قالب نموذج ملاحظات ClickUp .

يعد هذا النموذج طريقة رائعة لفرق العمل لجمع ملاحظات العملاء وإدارتها. سيسمح لك بجمع ملاحظات العملاء بكفاءة ويسهل عليك الاستجابة في الوقت المناسب وإجراء التحسينات بناءً على المعلومات المقدمة. تنزيل هذا النموذج

10. قالب مكتب المساعدة ClickUp

قالب مكتب المساعدة ClickUp

لا شيء يجعل العميل أكثر ملوحة من الاضطرار إلى انتظار الحل. إذا مرت بضعة أيام فقط بينما تنتظر تذكرتهم حتى يتم حلها، فقد يتحول الإزعاج البسيط إلى خسارة كاملة للأعمال.

لتجنب هذه النتيجة، تحتاج إلى مكتب مساعدة مستعد لتلقي التذاكر وحلها في أسرع وقت ممكن.

إن قالب مكتب المساعدة ClickUp هو خيار مثالي لمساعدتك على القيام بذلك. باستخدام هذا القالب، يمكنك تنظيم طلبات العملاء وتحديد أولوياتها وإدارتها قبل أن تتحول إلى مشاكل كبيرة. وهذا من شأنه أن يساعدك على كسب نقاط إيجابية مع عملائك ويساعدك على تحقيق oKRs لنجاح العملاء .

بالإضافة إلى ذلك، مع القدرة على تعيين المهام لمختلف أعضاء الفريق بسرعة وكفاءة، سيحصل عملاؤك على حلولهم في الوقت المناسب. لذا فإن ما يمكن أن يكون أمرًا سلبيًا كبيرًا في نظر عملائك يمكن أن يكون فرصة لك لإثبات أنك ستدعمهم عندما يحدث خطأ ما. تنزيل هذا النموذج

11. نموذج قالب قالب Excel لتتبع مشكلات المختبر

عبر مختبر القوالب

قد لا يبدو برنامج Excel حديثاً للغاية، ولكن لا يمكن إنكار قوة هذا النظام. لقد كان Excel أهم طريقة لتتبع المشكلات لعقود، ولسبب وجيه.

إذا كنت أنت وفريقك مرتاحين لنظام Excel وتريد قالب تتبع المشكلات الذي يتكامل معه، فهذا القالب هو المناسب لك.

مثل معظم قوالب إكسل، هذا القالب بالذات أساسي إلى حد ما. يأتي مع نقاط يمكنك إضافتها:

بيان المشكلة

رقم الهوية

اسم المالك

القرار النهائي

تاريخ حل المشكلة

بالإضافة إلى ذلك، من السهل إضافة أو إزالة الأعمدة حسب الحاجة.

لذلك إذا كنت بالفعل في نظام Excel، فأنت مدين لنفسك بتجربة هذا القالب البسيط. قم بتنزيل هذا القالب

حل تتبع المشكلات باستخدام قوالب تتبع المشكلات!

يمكن للقالب الصحيح لتتبع المشكلات أن يُحدث فرقاً كبيراً عندما يتعلق الأمر بتتبع مشكلات منتجك.

سواءً كنت فريقاً صغيراً أو مؤسسة كبيرة، هناك حل لتتبع المشكلات يمكن أن يناسب احتياجاتك ويساعدك على متابعة أي مشاكل محتملة بسرعة وسهولة.

تتمثل إحدى طرق تحقيق أقصى استفادة من القوالب الخاصة بك في إنشاء القوالب واستخدامها في ClickUp. يأتي ClickUp مع آلاف القوالب المعدة مسبقاً والتي تعمل جميعها في نظامنا. وهذا يعني أنه يمكنك بسهولة استيراد البيانات وتصديرها، وأتمتة العمليات، وربط تتبع المشكلات في سير عملك.

لذا لا تدع معالجة المشكلات تبطئ تطوير منتجك. ابدأ مع ClickUp اليوم وأنشئ تجربة لا تشوبها شائبة لعملائك.