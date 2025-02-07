كيفية تحديد أولويات تراكم المنتجات المتراكمة لتسليم المنتج بشكل أسرع

في مشروع رشيق، قد يبدو التعامل مع كل مهمة في قائمة مهامك أمرًا مرهقًا إلا إذا كنت أنت وفريقك تتمتعون بقدرات خارقة.

فالأمر أشبه بتسليمك خريطة كنز دون وجود علامة "X" لتحديد المكان. كل بقعة تبدو واعدة، ولكن ليس لديك أدنى فكرة من أين تبدأ الحفر.

إذن، ما هو سر الحفاظ على الإنتاجية ومعالجة الأعمال الأكثر أهمية أولاً؟ الأمر بسيط: تحديد الأولويات المتراكمة.

تساعد هذه الاستراتيجية الذكية فريقك على إدارة جميع الطلبات المتنافسة، مما يضمن حصول المهام الأكثر أهمية على الأضواء.

في هذه المقالة، سنلقي نظرة على الطرق الرئيسية لتحديد أولويات الأعمال المتراكمة لمنتجك وتحقيق أهداف عملك.

⏰ ملخص 60 ثانية

يساعد تحديد أولويات الأعمال المتراكمة للمنتج على استمرار تركيز الفرق الرشيقة على المهام ذات القيمة العالية

الأعمال المتراكمة هي قائمة ديناميكية من المهام والميزات وإصلاحات الأخطاء لتطوير المنتج

وتشمل العوامل الرئيسية لتحديد الأولويات ملاحظات العملاء، وأهداف العمل، وطلب السوق، والجدوى التقنية، والتبعيات، والمخاطر، وقدرة الفريق

أعضاء الفريق الرئيسيون في هذه العملية هم مالك المنتج، وسكروم ماستر، وفريق التطوير، وأصحاب المصلحة

تشمل التقنيات الشائعة لتحديد الأولويات ترتيب الأولويات ترتيب المكدسات، وطريقة MoSCoW، ومصفوفة القيمة مقابل الجهد، ونموذج كانو، وتسجيل RICE، وقصص المستخدمين

لترتيب الأولويات بفعالية، وفهم رؤية المنتج، وتطبيق تقنيات رشيقة، وتقسيم المهام الكبيرة، وتتبع التقدم المحرز، والتواصل مع الفريق، وإعادة التقييم بانتظام

أدوات مثل كليك أب تبسيط العملية من خلال طرق العرض القابلة للتخصيص، والقوالب، وتتبع التقدم المحرز للبقاء على رأس العمل المتراكم

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ما هو تراكم المنتجات؟

تراكم المنتجات هو أمر أساسي قطعة أثرية لسكروم -قائمة بالمهام والميزات والتحسينات التي يعالجها الفريق لتطوير المنتج. تحافظ خارطة الطريق على تنظيم الفريق ومواءمته، مما يضمن معرفة الجميع بما يجب القيام به.

إليك سبب أهمية وجود تراكم للمنتج:

توفر المرونة اللازمة للتكيف: يمكن أن تتكيف مع التغيرات في اتجاهات السوق واحتياجات العملاء والأهداف التنظيمية، مما يحافظ على مرونة الفريق وسرعة استجابته

يمكن أن تتكيف مع التغيرات في اتجاهات السوق واحتياجات العملاء والأهداف التنظيمية، مما يحافظ على مرونة الفريق وسرعة استجابته يضع خارطة طريق للنجاح: يضمن لك العمل دائمًا على ما هو أكثر أهمية ويطابق جهودك مع أهداف العمل

يضمن لك العمل دائمًا على ما هو أكثر أهمية ويطابق جهودك مع أهداف العمل يعمل كمصدر مرجعي للفريق: يعمل كنقطة مرجعية مركزية لفريق التطوير ويبقي الجميع على نفس الصفحة

يعمل كنقطة مرجعية مركزية لفريق التطوير ويبقي الجميع على نفس الصفحة يقسّم الأفكار: يحول المفاهيم عالية المستوى إلى مهام واضحة وقابلة للتنفيذ يسهل العمل عليها

يحول المفاهيم عالية المستوى إلى مهام واضحة وقابلة للتنفيذ يسهل العمل عليها التركيز على ما هو مهم: يحافظ على تركيز الفريق على الأولويات التي تحقق أكبر قدر من القيمة، مع الحد الأدنى من التشتيت

يحافظ على تركيز الفريق على الأولويات التي تحقق أكبر قدر من القيمة، مع الحد الأدنى من التشتيت يعزز التعاون: يوفر رؤية واضحة للمهام والتقدم المحرز، مما يحسن العمل الجماعي والتواصل في جميع المجالات

يوفر رؤية واضحة للمهام والتقدم المحرز، مما يحسن العمل الجماعي والتواصل في جميع المجالات يساعد على ترتيب أولويات العمل: يساعد الفريق على التركيز على المهام بناءً على أهميتها، مما يدفع بالعمل الأكثر قيمة إلى الإنجاز أولاً

تراكم المنتج في Agile Scrum هو قائمة ديناميكية من الميزات أو الخطط المطلوبة. و الأعمال المتراكمة للسباق السريع يركز على المهام التي سيتعامل معها الفريق في سباق سريع معين.

يسحب كل سباق سريع المهام من المهام المتراكمة للمنتج التي تتماشى مع خارطة طريق المنتج، مما يضمن تقدمًا ثابتًا وقيمة تجارية مستمرة.

فهم تحديد أولويات الأعمال المتراكمة للمنتج

تُعد الأعمال المتراكمة للمنتج أمرًا حاسمًا في إدارة تطوير المنتج في Agile. ولكن، ليست كل المهام في الأعمال المتراكمة متساوية.

تخيل أنك طاهٍ في مطعم مزدحم بمخزن مليء بالمكونات (المهام). لا يمكنك طهي كل شيء في وقت واحد، لذلك تقوم بترتيب الأولويات بناءً على الطلبات - بعضها يحتاج إلى مزيد من الوقت، والبعض الآخر أسرع في التحضير.

هذه هي الطريقة التي يتم بها تحديد الأولويات المتراكمة. يتعلق الأمر بتحديد المهام التي يجب معالجتها أولاً، والمهام التي يمكن أن تنتظر، والمهام التي قد لا تكون هناك حاجة إليها. إنها عملية موازنة بين الإصلاحات قصيرة الأجل والتحسينات طويلة الأجل، مما يضمن معالجة الميزات الأكثر أهمية أولاً دون إغفال الصورة الأكبر.

ولكن قبل البدء، عليك معرفة العوامل التي تساهم في عملية تحديد الأولويات.

العوامل الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار عند تحديد أولويات المنتج المتراكم

يركز تحديد الأولويات على المهام التي سيكون لها التأثير الأكبر على المستخدمين والأعمال. ضع في اعتبارك هذه العوامل:

ملاحظات العملاء: ما الذي يريده عملاؤك أكثر من غيره؟ حدد أولويات المهام التي ستحدث الفرق الأكثر أهمية بالنسبة لهم بناءً على طلبات العملاء أهداف العمل: هل تتوافق المهمة مع أهداف شركتك؟ تأكد من أن العمل الذي تحدد أولوياته يدعم الأهداف طويلة الأجل طلب السوق: هل تحتاج إلى الاستجابة لأي اتجاهات ملحة أو تحركات المنافسين؟ يمكن أن تؤثر متطلبات السوق على ما يجب العمل عليه أولاً الجدوى التقنية: هل المهمة ممكنة تقنياً في الوقت الحالي؟ قد يكون تحقيق بعض العناصر أكثر صعوبة بسبب قيود الموارد أو القيود الفنية التبعيات: لا يمكن إنجاز بعض المهام حتى يتم الانتهاء من مهام أخرى. تتبع التبعيات وتعامل مع المهام التي يجب إنجازها أولاً المخاطرة والتعقيد: إذا كان هناك شيء ما محفوف بالمخاطر أو معقد بشكل خاص، فقد يكون من الأفضل معالجته في وقت مبكر حتى لا يصبح مشكلة أكبر في وقت لاحق توافر الموارد: ما مدى توافر الموارد: ما مدى قدرة فريقك على العمل؟ تأكد من أن تكون واقعيًا بشأن ما يمكن القيام به استنادًا إلى مدى توفر فريقك ومهاراته

👀 هل تعلم: الشركات التي تركز على تجربة العملاء ترى أن 80٪ زيادة في الإيرادات وأولئك الذين يعطون الأولوية لذلك هم أكثر ربحية بنسبة 60% من أولئك الذين لا يفعلون ذلك.

دور أعضاء الفريق المختلفين في تحديد أولويات الأعمال المتراكمة للمنتج

تحديد أولويات الأعمال المتراكمة للمنتج ليس جهدًا فرديًا. فهو يتضمن مدخلات من مختلف أعضاء فريق المنتج الذين يقدم كل منهم وجهة نظر فريدة من نوعها. إليك كيفية مساهمة أعضاء الفريق المختلفين:

مالك المنتج: يقود مسؤول المنتج عملية تحديد الأولويات المتراكمة من خلال النظر في قيمة العمل واحتياجات العملاء ومدخلات أصحاب المصلحة

يقود مسؤول المنتج عملية تحديد الأولويات المتراكمة من خلال النظر في قيمة العمل واحتياجات العملاء ومدخلات أصحاب المصلحة سكروم ماستر: يقوم مسؤول سكرم بتسهيل العملية، مما يضمن اتباع الفريق لمبادئ أجايل وإزالة العوائق ودعم مسؤول المنتج في تحديد أولويات المهام

يقوم مسؤول سكرم بتسهيل العملية، مما يضمن اتباع الفريق لمبادئ أجايل وإزالة العوائق ودعم مسؤول المنتج في تحديد أولويات المهام فريق التطوير: يقدم فريق التطوير رؤية فنية حول جدوى المهام ومدى تعقيدها، ويؤثر على الأولوية بناءً على الجهد والتبعيات والمتطلبات الفنية

يقدم فريق التطوير رؤية فنية حول جدوى المهام ومدى تعقيدها، ويؤثر على الأولوية بناءً على الجهد والتبعيات والمتطلبات الفنية أصحاب المصلحة: تضمن ملاحظاتهم ومدخلاتهم، من منظور الأعمال والعملاء على حد سواء، أن تعكس الأعمال المتراكمة ما هو أكثر أهمية للمستخدمين النهائيين والأهداف التنظيمية

استراتيجيات فعّالة لتحديد أولويات الأعمال المتراكمة للمنتج

يعد تحديد أولويات الأعمال المتراكمة أمرًا ضروريًا لضمان تركيز فريقك على المهام الأكثر أهمية في اللحظات المناسبة. فهو يتيح تقديم قيمة أسرع للعملاء مع ضمان استخدام الموارد بكفاءة.

فيما يلي بعض التقنيات العملية لتحديد الأولويات المتراكمة:

1. ترتيب المكدس

ترتيب المكدس هو طريقة بسيطة لكنها فعالة لترتيب العناصر المتراكمة من الأكثر أهمية إلى الأقل أهمية.

قسّم مهامك إلى:

عناصر ذات أولوية عالية : تحتل هذه العناصر أعلى قائمة مهامك المتراكمة، وتحظى بالاهتمام أولاً

: تحتل هذه العناصر أعلى قائمة مهامك المتراكمة، وتحظى بالاهتمام أولاً عناصر ذات أولوية منخفضة: توضع هذه العناصر في الأسفل ويمكن إعادة النظر فيها بمجرد الانتهاء من المهام الأكثر إلحاحًا

هذا يبقي الأمور واضحة ومباشرة، مما يساعد فريقك على التركيز على ما هو مهم حقًا وتقديم القيمة بسرعة.

مثال على ذلك:

تخيل أنك مدير منتج لتطبيق مصرفي على الهاتف المحمول. يقوم فريقك بالتوفيق بين العديد من طلبات الميزات، بما في ذلك:

تحسينات تسجيل الدخول البيومترية (أولوية عالية - تعزز الأمان وتجربة المستخدم)

(أولوية عالية - تعزز الأمان وتجربة المستخدم) تحديث واجهة المستخدم في الوضع المظلم (أولوية متوسطة - يحسّن المظهر الجمالي ولكن لا يؤثر على الوظائف)

(أولوية متوسطة - يحسّن المظهر الجمالي ولكن لا يؤثر على الوظائف) قوالب التطبيق القابلة للتخصيص (أولوية منخفضة - ميزة لطيفة ولكنها ليست ضرورية)

باستخدام ترتيب المكدسات، فإنك تضمن معالجة التحديثات الأمنية أولاً، تليها تحسينات قابلية الاستخدام، بينما تنتظر التحديثات الجمالية حتى يتم تنفيذ الوظائف الأساسية. بهذه الطريقة، يبقى تركيز فريقك منصباً على تقديم أقصى قيمة دون الانشغال بمهام أقل أهمية.

2. طريقة MoSCoW

طريقة MoSCoW هي طريقة مباشرة لتصنيف العناصر المتراكمة لديك. قم بإضافتها إلى أربع فئات:

م يجب أن يكون: الميزات الأساسية الضرورية لعمل المنتج بشكل صحيح

يجب أن يكون: الميزات الأساسية الضرورية لعمل المنتج بشكل صحيح S يجب أن تتوفر: ميزات مهمة ولكنها ليست حرجة يمكن أن تعزز المنتج

يجب أن تتوفر: ميزات مهمة ولكنها ليست حرجة يمكن أن تعزز المنتج ج يجب أن تتوفر: ميزات لطيفة ولكنها ليست ضرورية وغير ملحة

يجب أن تتوفر: ميزات لطيفة ولكنها ليست ضرورية وغير ملحة لايجبأن يكون لديك: الميزات التي ليست ضرورية للتكرار الحالي

بهذا، يركز فريقك بشكل أفضل على الميزات التي تأتي في الوقت المناسب.

💡نصيحة احترافية: غالبًا ما يتم الجمع بين MoSCoW مع تحديد الوقت المحدد، حيث يفرض الموعد النهائي المحدد التركيز على المتطلبات الأكثر أهمية.

3. مصفوفة القيمة مقابل الجهد

تقيّم هذه الطريقة كل عنصر بناءً على مقدار القيمة التي يقدمها ومقدار الجهد المطلوب لتنفيذه. أضف مهامك إلى أربعة أرباع:

قيمة عالية وجهد منخفض : أعط الأولوية لهذه العناصر؛ فهي ذات العائد الأكبر على الاستثمار

: أعط الأولوية لهذه العناصر؛ فهي ذات العائد الأكبر على الاستثمار ذات قيمة عالية وجهد كبير : مهمة ولكنها قد تتطلب المزيد من الموارد.

: مهمة ولكنها قد تتطلب المزيد من الموارد. منخفضة القيمة ومنخفضة الجهد : تعتبر للمكاسب السريعة أو ذات أولوية منخفضة

: تعتبر للمكاسب السريعة أو ذات أولوية منخفضة قيمة منخفضة وجهد كبير: منخفضة القيمة، عالية الجهد: الأقل أولوية نظرًا لارتفاع التكلفة وانخفاض العائد

💡 نصيحة احترافية: لإلقاء نظرة أكثر وضوحًا على الأرباع الخاصة بك، احصل على نموذج مصفوفة أولوية النقر فوق الأولوية .

4. نموذج كانو

وفقًا لشركة برايس ووترهاوس كوبرز واحد من كل ثلاثة عملاء (32%) سيتوقفون عن التعامل مع علامة تجارية يحبونها بعد تجربة واحدة سيئة فقط.

لا عجب أن إسعاد العملاء هو أحد أهم الوصايا لنجاح الأعمال التجارية.

نموذج كانو هو طريقة لتصنيف ميزات المنتج بناءً على مدى تأثيرها على رضا العملاء.

وهو يقسم الميزات إلى خمس فئات:

الاحتياجات الأساسية: الاحتياجات الأساسية: الاحتياجات الضرورية - إذا كانت مفقودة، سيصاب العملاء بخيبة أمل، ولكن وجودها لا يبهر أي شخص بالضرورة. بالنسبة لتطبيق تتبع اللياقة البدنية، يتوقع المستخدمون وجود خاصية حساب عدد الخطوات، وغيابها سيكون بمثابة كسر للصفقة

الاحتياجات الأساسية: الاحتياجات الضرورية - إذا كانت مفقودة، سيصاب العملاء بخيبة أمل، ولكن وجودها لا يبهر أي شخص بالضرورة. بالنسبة لتطبيق تتبع اللياقة البدنية، يتوقع المستخدمون وجود خاصية حساب عدد الخطوات، وغيابها سيكون بمثابة كسر للصفقة الاحتياجات المتعلقة بالأداء: هذه الاحتياجات تزيد من رضا العملاء كلما زادت سرعة تقديمك، مثل مزامنة التطبيق مع الأجهزة القابلة للارتداء بشكل أسرع، فالمستخدمون يقدرون ذلك عندما يكون سريعًا، وكلما كان أسرع، كانوا أكثر سعادة

هذه الاحتياجات تزيد من رضا العملاء كلما زادت سرعة تقديمك، مثل مزامنة التطبيق مع الأجهزة القابلة للارتداء بشكل أسرع، فالمستخدمون يقدرون ذلك عندما يكون سريعًا، وكلما كان أسرع، كانوا أكثر سعادة احتياجات الإثارة: المفاجآت المبهجة التي تفوق توقعات العملاء. في مثالنا، قد تكون توصيات مخصصة للتمرين مدعومة بالذكاء الاصطناعي - لا يتوقع العملاء ذلك، ولكن عندما يكتشفون ذلك، يشعرون بسعادة غامرة

المفاجآت المبهجة التي تفوق توقعات العملاء. في مثالنا، قد تكون توصيات مخصصة للتمرين مدعومة بالذكاء الاصطناعي - لا يتوقع العملاء ذلك، ولكن عندما يكتشفون ذلك، يشعرون بسعادة غامرة الاحتياجات غير المتوقعة: الميزات التي لا تهم المستخدمين كثيراً. ومن الأمثلة على ذلك ألوان أيقونات التطبيق القابلة للتخصيص - قد يقوم بعض المستخدمين بتغييرها مرة واحدة، لكنها لا تؤثر بشكل كبير على تجربتهم

الميزات التي لا تهم المستخدمين كثيراً. ومن الأمثلة على ذلك ألوان أيقونات التطبيق القابلة للتخصيص - قد يقوم بعض المستخدمين بتغييرها مرة واحدة، لكنها لا تؤثر بشكل كبير على تجربتهم الاحتياجات العكسية: ميزات قد يحبها بعض العملاء، لكن البعض الآخر يجدها مزعجة، على سبيل المثال، المشاركة الاجتماعية الدائمة لكل تمرين

يساعد استخدام نموذج كانو في تحديد أولويات ما يجب العمل عليه بعد ذلك!

👀 هل كنت تعلم: كشف استطلاع أجراه معهد سكروم أن الفرق التي تعقد اجتماعات الاستمالة باستمرار ترى عيوب أقل بنسبة 50% في إصداراتهم البرمجية مقارنةً بتلك التي تتخطى هذه الممارسة الأساسية.

5. نموذج تسجيل RICE

يمكن لنموذج تسجيل RICE أن يدعم تحديد الأولويات المتراكمة بناءً على أربعة عوامل رئيسية. وإليك كيفية عمله:

مدى الوصول: كم عدد الأشخاص الذين ستؤثر عليهم هذه الميزة؟ كلما زاد مدى الوصول، كلما كان التأثير أكثر أهمية

كم عدد الأشخاص الذين ستؤثر عليهم هذه الميزة؟ كلما زاد مدى الوصول، كلما كان التأثير أكثر أهمية التأثير: إلى أي مدى ستعمل هذه الميزة على تحسين تجربة المستخدم أو تحريك عجلة العمل؟ التأثير الكبير يعني مكافآت كبيرة

إلى أي مدى ستعمل هذه الميزة على تحسين تجربة المستخدم أو تحريك عجلة العمل؟ التأثير الكبير يعني مكافآت كبيرة الثقة: ما مدى ثقتك في تقديراتك لمدى الوصول والتأثير والجهد؟ كلما كانت ثقتك أكبر، كلما كان قرارك أكثر صلابة

ما مدى ثقتك في تقديراتك لمدى الوصول والتأثير والجهد؟ كلما كانت ثقتك أكبر، كلما كان قرارك أكثر صلابة الجهد: ما مقدار الوقت أو الموارد التي ستتطلبها هذه الميزة؟ كلما قل الجهد، كان العائد أفضل

من خلال تعيين درجات لكل عامل وحساب المجموع، يمكنك تحديد المبادرات التي تستحق الاستثمار فيها بسرعة.

6. قصص المستخدمين

تصف قصص المستخدم ميزة أو وظيفة من منظور الشخص الذي يستخدمها. فهي تساعد الفرق على التركيز على ما الذي يجب بناؤه و لماذا_ يجب بناؤه.

📌على سبيل المثال: بصفتي متسوقًا، أريد حفظ معلومات بطاقتي الائتمانية حتى أتمكن من تسجيل المغادرة بشكل أسرع في المرة القادمة.

قصص المستخدم ضرورية لأنها تركز على احتياجات المستخدم، مما يضمن أن كل ميزة تساهم في حل مشكلة حقيقية.

كيفية تحديد أولويات المنتج المتراكمة

في حين أن التفاصيل قد تختلف من فريق لآخر، إلا أن الخطوات التالية تنطبق بشكل عام عندما يتعلق الأمر بتحديد أولويات الأعمال المتراكمة للمنتج بشكل فعال:

الخطوة 1: فهم رؤية المنتج وأهدافه

قبل الغوص في الأعمال المتراكمة، من الضروري فهم رؤية منتجك وأهدافه. كـ قطعة أثرية لسكروم يجب أن تتوافق أعمالك المتراكمة مع تلك الأهداف للتركيز على الميزات الأكثر تأثيرًا.

يجب أن تظل رؤيتك هي النجم الشمالي الذي يوجه كل قرار. اسأل نفسك: كيف ستساهم كل ميزة في الصورة الأكبر؟ تحديد الأولويات بلا رحمة يضمن وصول المهام الأكثر قيمة فقط إلى القمة.

إعداد مشروعك على أداة إدارة تراكم المنتجات المتراكمة مثل انقر فوق يبسط هذه العملية. أضف خرائط طريقك ومشاريعك السريعة إلى هذا التطبيق كل شيء للعمل للبدء بسرعة.

قم بإعداد سير العمل الرشيق الخاص بك على ClickUp ClickUp لفرق المنتجات يوفر ميزات قوية لإدارة المنتجات، مما يساعد فريقك على تحديد الأهداف بشكل أفضل، وتتبع التقدم المحرز، ومزامنة العناصر المتراكمة مع رؤيتك.

هل تحتاج إلى مساعدة للبدء؟ ابدأ العمل مع قالب ClickUp Backlog Template . مثالي للمبتدئين والمستخدمين المتمرسين، فهو يعمل على تبسيط عملية إنشاء الأعمال المتراكمة وتصنيفها.

نموذج ClickUp Backlog Template

يمكن لفريقك استخدام نموذج تقديم التذاكر الموجود في القالب لإضافة العناصر ذات الأولوية في غضون ثوانٍ. يمكن لضابط المسؤول - وبقية أعضاء الفريق - بعد ذلك استخدام ست طرق عرض معدة مسبقاً لقراءة العناصر وتحديد أولوياتها.

💡 نصيحة احترافية: إذا كنت جديدًا في إدارة الأعمال المتراكمة, قوالب تراكم المنتجات يمكن أن تكون نقطة انطلاق مفيدة. فهي تمنحك أطر عمل جاهزة وأفضل الممارسات التي يمكنك البدء في تنفيذها على الفور، مما يوفر الوقت ويزيل العوائق.

الخطوة 2: تحديد الأولويات باستخدام تقنيات رشيقة

الآن بعد أن تعرفت على أكثر التقنيات تأثيراً تقنيات تحديد الأولويات الرشيقة اختر أحدها، مثل وضع MoSCoW أو وضع Kano، لبدء تصنيف العناصر المتراكمة لديك.

تأكد من تضمين تحديد أولويات الميزة في مشروعك. وهذا يمكّن فريقك من تحليل احتياجات العملاء وطلباتهم وأهداف العمل والجدوى التقنية.

تساعدك هذه الأساليب على تحديد الميزات التي تقدم أكبر قدر من التأثير والميزات التي يمكن تأجيلها، مما يضمن تسليم الميزات الأكثر قيمة أولاً.

حدد الأولويات في ClickUp للتمييز بشكل أفضل بين ما يجب القيام به الآن وما يمكن تأجيله

تقدم ClickUp أدوات متنوعة لتبسيط عملية تحديد الأولويات. مع أولويات مهام ClickUp ClickUp يمكنك بسهولة تعيين المهام بمستويات أولوية عالية أو متوسطة أو منخفضة وفرزها أو تصفيتها وفقًا لذلك، حتى لا يفوتك أي شيء مهم.

مع طرق العرض المخصصة لـ Clickup ، يمكنك تصور المهام مجمعة حسب الأولوية في لوحات كانبان أو القوائم، واستخدام مخططات جانت لتحليل التبعيات والجداول الزمنية، ومراقبة عبء العمل وتخطيط السعة باستخدام طريقة عرض الفريق.

💡 نصيحة احترافية: لست متأكدًا من أين تبدأ؟ دع برنامج ClickUp قوالب تحديد الأولويات القيام بالعمل الشاق من أجلك!

الخطوة 3: تقسيم المهام الكبيرة إلى أجزاء أصغر يمكن التحكم فيها

بمجرد تحديد أولوياتك المتراكمة، ستكتشف على الأرجح أن بعض المهام كبيرة أو معقدة للغاية بحيث لا يمكن تصنيفها كوحدة عمل واحدة.

بالنسبة ل إدارة مشروع سكرم ، فإن تقسيم هذه المهام الكبيرة جدًا إلى مهام فرعية أصغر حجمًا وأكثر قابلية للإدارة أمر ضروري. قم ببناء مجموعات الميزات المعقدة ونشر إصلاحات الأخطاء الأكثر شمولاً من خلال إنشاء مهام النقر فوق المهام والمهام الفرعية التي يمكن إكمالها في سباق سريع واحد.

على سبيل المثال، بدلاً من متابعة مهمة غامضة مثل "إنشاء بوابة دفع"، قم بتقسيمها إلى خطوات قابلة للتنفيذ مثل "إعداد واجهة برمجة تطبيقات الدفع" و"تصميم صفحة الدفع" و"اختبار وظائف الدفع"

المهام الأصغر حجمًا تكون أكثر سهولة في تعيينها وتتبعها وإكمالها، مما يحافظ على زخم العمل.

تحويل المشاريع المعقدة إلى مهام قابلة للتنفيذ باستخدام لوحات كانبان من ClickUp

وبمجرد أن تقوم بتعيين مهامك الفرعية في مكانها، استفد من سحر أتمتة ClickUp .

قم بإعداد تنبيهات وإشعارات تلقائية لتنبيه فريقك عند تقدم المهام الحيوية والمهام الفرعية. يمكن للأتمتة أيضًا تذكير أعضاء الفريق بتواريخ الاستحقاق القادمة حتى لا يفوت أي شيء.

💡 نصيحة احترافية: هل تحتاج إلى قالب متراكم قوي لتتبع المهام التي تتطلب جهداً كبيراً وأهدافاً متحركة؟ يمكنك استخدام قالب ClickUp Sprint Backlog Template سيجعلك تعمل في أسرع وقت.

الخطوة 4: تتبع التقدم المحرز في العمل

يعد تتبع التقدم المحرز أمرًا أساسيًا لإدارة الأعمال المتراكمة وضمان تقدم فريقك إلى الأمام كما هو مخطط له. لا يقتصر الأمر على معرفة ما تم إنجازه فحسب، بل يتعلق أيضًا باكتشاف العوائق المحتملة في وقت مبكر وإجراء التعديلات حسب الحاجة.

تتبع التقدم الذي يحرزه فريقك باستخدام لوحة معلومات ClickUp Dashboard

إحدى طرق القيام بذلك بفعالية هي العمل مع ClickUp Dashboards لتمنحك نظرة عامة في الوقت الفعلي لتقدم فريقك. يمكنك إنشاء لوحات معلومات مخصصة لتتبع حالة كل مهمة أو ميزة أو سباق سريع. يسمح لك ذلك بقياس سرعة السباق وتحديد العوائق وتعديل المسار حسب الحاجة.

الخطوة 5: التواصل والتعاون مع فريقك

يعد التواصل والتعاون الفعال في صميم أي مشروع رشيق ناجح. بمجرد تحديد الأولويات وتقسيم المهام، فإن الحفاظ على استمرار المحادثة أمر بالغ الأهمية. تساعد المراجعات المنتظمة وحلقات التغذية الراجعة وقنوات الاتصال المفتوحة على ضمان بقاء الجميع متوافقين ومركزين على نفس الأهداف.

📮 انقر فوق البصيرة: حول 41% من المحترفين يفضلون المراسلة الفورية للتواصل الجماعي. على الرغم من أنها توفر تبادلاً سريعًا وفعالًا، إلا أن الرسائل غالبًا ما تكون موزعة عبر قنوات أو سلاسل رسائل أو رسائل مباشرة متعددة، مما يجعل من الصعب استرجاع المعلومات لاحقًا.

مع حل متكامل مثل انقر فوق الدردشة ، يتم تعيين سلاسل الدردشة الخاصة بك إلى مشاريع ومهام محددة، مما يبقي محادثاتك في سياقها ومتاحة بسهولة.

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يحصل كل مجلد أو مشروع في ClickUp تلقائياً على قناة دردشة خاصة به. ويسمح هذا التنظيم بإجراء مناقشات مركزة تتعلق بمشاريع محددة دون ازدحام الدردشات العامة.

استفد من دردشة ClickUp المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتواصل أكثر كفاءة

تستفيد ClickUp Chat من الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية. تلخّص ميزات مثل AI CatchUp CatchUp المحادثات الفائتة، بينما يمكن لخاصية إنشاء المهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي إنشاء المهام تلقائياً من رسائل الدردشة، مما يؤدي إلى تبسيط سير العمل.

يمكنك تثبيت الرسائل المهمة في المهام لسهولة الرجوع إليها، وتساعد ميزة "المتابعة" في تتبع عناصر الإجراءات من المحادثات، مما يضمن أن تؤدي المناقشات المهمة إلى مهام قابلة للتنفيذ.

الخطوة 6: تقييم وتعديل المهام المتراكمة باستمرار

تعرف فرق Agile أن المرونة هي المفتاح. فالعمل المتراكم للمنتج ليس مهمة واحدة فقط - فهو يحتاج إلى مراجعات وتعديلات منتظمة للبقاء متماشيًا مع الأولويات المتغيرة أو متطلبات السوق أو الرؤى الجديدة.

الانتظام الاستمالة المتراكمة يعمل أيضًا على مواءمة أولوياتك مع رؤية المنتج وهدفه.

قم بإعداد نقاط العدو السريع داخل مهام ClickUp Tasks

تسمح لك التقييمات المتسقة بإعادة ترتيب أولويات العناصر أو إضافة مهام جديدة أو إزالة المهام القديمة. باستخدام إدارة مهام ClickUp، يمكنك بسهولة تعديل المهام المتراكمة ونقل المهام وإضافة عناصر جديدة.

قم بإعداد مراجعات متكررة أو مزامنة مع جدول سباقات السرعة لضمان بقاء مهامك المتراكمة ملائمة وحديثة. تعمل التحديثات والإشعارات في الوقت الفعلي على إبلاغ فريقك بأي تغييرات، مما يحافظ على تركيز الجميع على المهام الأكثر أهمية.

عندما يتم الانتهاء من كل شيء، يمكن أن يكون إعداد سباقات السرعة صعباً تماماً مثل تشغيلها. مع ClickUp Backlogs وقوالب سباقات السرعة يمكن أن يطمئن ضابطك المسؤول عن العمل وهو يعلم أن جميع المهام الرئيسية مغطاة.

قالب ClickUp Backlog and Sprints

إذا كنت سيد سكروم تبحث عن قالب يحافظ على محاذاة الأعمال المتراكمة لديك ويدير سباقات السرعة واستعراضات السرعة في مكان واحد، فهذا هو القالب المثالي لك.

يساعدك نهجه ثلاثي المحاور على تحديد أولويات واضحة، وبناء أعمال متراكمة منظمة، ومشاركة التحديثات مع زملائك في الفريق والمطورين - كل ذلك ضمن مستند واحد.

نحن نستخدم ClickUp لتتبع مشاريع تطوير البرمجيات الخاصة بنا داخل الشركة؛ إدارة مشاريع وفرق متعددة تجعل الأمور أسهل بالنسبة لي، هذه واحدة من أفضل الأدوات التي استخدمتها حتى الآن للتعامل مع مشاريعي في سكروم والمشاريع الرشيقة الحديثة. أبراهام روخاس ، مدير فريق التوصيل في نمط

تحديد أولويات الأعمال المتراكمة لديك دون عناء باستخدام ClickUp

في أي فريق رشيق، يجب أن تكون الأعمال المتراكمة لمنتجك من الأصول القوية. ولكن، بدون التحديثات المستمرة وتحديد الأولويات المناسبة، يمكن أن يعيق فريقك. وهنا يأتي دور ClickUp لإحداث كل الفرق!

يزيل ClickUp الضغط عن إدارة الأعمال المتراكمة من خلال تقديم أدوات بديهية لتنظيم المهام وتحديد أولوياتها وتحديثها.

من خلال ميزات مثل تحديد الأولويات بالسحب والإفلات والحقول القابلة للتخصيص لإبراز الأولويات القصوى، يجعل ClickUp من السهل الحفاظ على التنظيم. كما تسمح المساحات التعاونية أيضًا بإدخال الفريق بسلاسة، مما يحول مهامك المتراكمة إلى محرك قوي للنجاح، وليس إلى عائق على الطريق.

هل أنت مستعد لرفع مستوى إدارة الأعمال المتراكمة وتعزيز إنتاجية الفريق؟ اشترك في ClickUp اليوم وابدأ في تحديد الأولويات كالمحترفين!