أفضل أدوات إدارة المشاريع مفتوحة المصدر في عام 2025

يقع على عاتق مدير المشروع الكثير من المهام - بدءاً من تتبع الجداول الزمنية للمهام إلى تقييم مخاطر التسليم و إدارة أعباء العمل . أداة موثوقة لإدارة المشاريع (PM) هي أداة لا غنى عنها لتحقيق الأهداف، ولكن السؤال الجوهري هو: _هل يجب عليك اختيار منتج مفتوح المصدر أو برنامج تقليدي لإدارة المشاريع؟

مفتوح المصدر أدوات إدارة المشاريع غالبًا ما تفضلها الشركات الصغيرة والشركات الناشئة التي لا ترغب في الاستثمار في حل إدارة المشاريع "المعبأة" باهظة الثمن. في حين أن هناك فكرة متصورة أن البرمجيات مفتوحة المصدر يمكن أن تسرّع من تسليم المنتج من أجل فرق رشيقة ، يمكن أن يكون استخدامه سلاحًا ذا حدين في بعض الأحيان. ⚔️

على سبيل المثال, برنامج إدارة المشاريع التي تكون مفتوحة المصدر عادةً ليست الأكثر سهولة في الاستخدام للتفاصيل إدارة المهام وتخطيط المشاريع. قد تضطر أيضًا إلى تحمل مشاكل التوافق أو العيوب الأمنية الشديدة مع بعض المنتجات.

مع وضع ذلك في الاعتبار، دعنا نناقش بعض أفضل أدوات إدارة المشاريع مفتوحة المصدر في هذا الدليل.

ستساعدك مراجعاتنا السريعة في العثور على الأداة التي يمكنها التعامل مع سير عملك.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات إدارة المشاريع مفتوحة المصدر؟

يجب أن توفر جودة برنامج إدارة المشروع الخاص بك، سواء كان مفتوح المصدر أم لا، الوظائف التالية تقريبًا

رؤية المشروع: يجب أن تسمح لك الأداة بالإشراف على المشاريع من وجهات نظر مختلفة، مثل تقدم المهام، وأعباء عمل المكلفين ومخاطر الإنجاز إدارة المهام: من المهم أن يدعم البرنامج تنظيم المهام. يجب أن تتيح لك تقسيم أهداف تخطيط المشروع إلى عناصر عمل وجعل التتبع أسهل مع تحديثات الحالة وعلامات الأولوية. ميزات مثل تتبع الوقت و إدارة الموارد لإدارة أعباء العمل هي الأمثل التخصيصات: يجب أن تتيح لك تخصيص البيئة بسير عمل مخصص, الحقول المخصصة وإشعارات قابلة للتكوين إمكانية الوصول: يجب أن تكون قادرًا على استخدام البرنامج على جهاز الكمبيوتر والجهاز المحمول للاستمتاع بالمرونة والتعامل مع الأمور العاجلة أثناء التنقل القوالب: يحتوي أفضل برنامج لإدارة المشاريع على مجموعة من القوالب لإضافة هيكلية لمهام تخطيط المشروع وإدارته وتنظيمه أدوات التعاون: انظر ما إذا كان البرنامج يحتوي على أدوات مثل اللوحات البيضاء الرقمية، ومشاركة المستندات، وسلاسل التعليقات، والخرائط الذهنية لمساعدتك في تعاون أعضاء الفريق

قم بتخصيص اللوحات البيضاء بسهولة عن طريق إضافة المستندات والمهام والمزيد

إذا كنت تركز على الأدوات مفتوحة المصدر، فضع في اعتبارك عوامل إضافية مثل التسعير والملاءمة. عادةً ما تكون هذه المنتجات مجانية، ولكن إذا كنت بحاجة إلى وظائف متقدمة ودعم لنماذج الأعمال المعقدة، فقد تضطر إلى اختيار خيار مدفوع.

## أفضل برامج إدارة المشاريع مفتوحة المصدر لاستخدامها في عام 2024

لقد قمنا بتمشيط العشرات من أدوات إدارة المشاريع مفتوحة المصدر و اخترنا أفضل تسعة خيارات ذات وظائف لائقة. وقبل أن نتطرق إليها، نود أن نقدم لك برنامج ClickUp، أفضل الحلول المجانية لإدارة المشاريع المجانية الأفضل أداءً للشركات الصغيرة والكبيرة على حد سواء! 💗

1. انقر فوق

اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك

ClickUp هي مهمة من الدرجة الأولى و حل لإدارة المشاريع -على الرغم من أن البرنامج ليس مفتوح المصدر، إلا أنه يتميز بواجهة سهلة الاستخدام، ووظائف خصوصية ومشاركة من الدرجة الأولى، و مجموعة كاملة من ميزات PM مع عدم وجود مشاكل في التوافق.

يعمل ClickUp على تبسيط مهام سير العمل في إدارة مشروعك، حيث يوفر رؤية سلسة وإدارة المهام وميزات إعداد التقارير في الوقت الفعلي. استخدام أكثر من 15 عرضًا لمراقبة مشاريعك ومهامك - على سبيل المثال، طريقة عرض القائمة رائعة للحصول على لمحات عامة، بينما تساعدك طريقة عرض التقويم على البقاء على اطلاع على الجداول الزمنية للمشروع .

أفضل جزء في استخدام ClickUp هو أنه لا داعي للقلق بشأن مخاطر الخصوصية والأمان التي تصيب الأدوات مفتوحة المصدر. مع إعدادات المشاركة والأذونات يمكنك التحكم في امتيازات الوصول المستندة إلى التسلسل الهرمي ل المجلدات أو القوائم أو المهام في مساحة العمل الخاصة بك.

يمكنك دعوة الأعضاء والضيوف إلى ملفات محددة والتحكم في أذونات المشاركة والتحرير الخاصة بهم. يمكنك أيضًا استخدام ميزة المشاركة العامة لمشاركة ما تعمل عليه دون المساس بالبيانات السرية. راجع هذا فيديو تعليمي لمعرفة كيفية عمل التسلسل الهرمي في ClickUp.

تأتي نسخة ClickUp المجانية للأبد من ClickUp بامتيازات مذهلة - مثل مهام غير محدودة, لوحات معلومات ClickUp لتتبع التقدم المحرز, مستندات تعاونية ، أصلي تتبع الوقت و ClickUp Whiteboards للعصف الذهني والعمل الجماعي.

إذا كنت في فئة مدفوعة الأجر، يمكنك فتح عالم من الإمكانيات مع ClickUp AI وهو مساعد عمل مدرب على تسريع المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً مثل إنشاء ملخصات المشاريع والجداول الزمنية ومصفوفات إسناد المسؤوليات.

تأكَّد من الاطلاع على برنامج ClickUp الرائع قالب إدارة البرنامج المجموعة. جرّب قالب إدارة مشروع ClickUp إلى تحديد أولويات المهام والأهداف ومراقبة التقدم المحرز باستخدام الأتمتة بدون تعليمات برمجية. أو استخدم لوحة معلومات إدارة مشروع ClickUp لتتبع النجاح من خلال المخططات والرسوم البيانية وغيرها من المرئيات. 🌞

ClickUp أفضل الميزات

مجموعة إدارة المشاريع المجانية المستندة إلى السحابة

طرق عرض متعددة للمشروع ولوحات تحكم بديهية (مع أدوات)

مشاركة وأذونات قائمة على التسلسل الهرمي

قوالب إدارة المشاريع الرشيقة للعديد من حالات الاستخدام لفرق البرمجيات وفرق التطوير

أدوات مدمجة لتتبع الوقت والتعاون

مركزية تحرير المستندات والإدارة

موثوق ممارسات الأمان والخصوصية برامج تعليمية ممتازة ودعم العملاء

دعم الذكاء الاصطناعي لمهام الإدارة والكتابة

ميزات إدارة الموارد لتصور أعباء العمل وضبطها

قيود ClickUp

ClickUp AI متاح فقط في الباقات المدفوعة

المجموعة الواسعة من ميزات إدارة المشاريع يمكن أن تربك المستخدمين الجدد

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : الاتصال لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

: الاتصال لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4.7/5 (أكثر من 8500 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 8500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,700 تقييم)

2. مشروع ليبر

عبر مشروع ليبر تتمثل جاذبية ProjectLibre الرئيسية في توافقه مع ملفات Microsoft Projects - مما يجعله البديل المثالي المفتوح المصدر للمنصة.

يدعم ProjectLibre عمليات مختلفة لإنشاء وإدارة خطط المشاريع . استخدم هيكل تقسيم العمل (WBS) لتقسيم عبء العمل في التسليم إلى مهام يسهل إدارتها، أو استخدم هيكل تقسيم الموارد (RBS) لإدارة مكونات الموارد بشكل دقيق.

استخدم المخططات الشبكية لتعيين تبعيات المهام ومنع الاختناقات في وقت مبكر. ضع مكونات التكلفة والمواعيد النهائية في الاعتبار من خلال تصور مشاريعك على أنها مخططات جانت ومراقبة صحتها باستخدام تكلفة القيمة المكتسبة.

يدعم ProjectLibre أكثر من 30 لغة، بما في ذلك العربية والهندية والفرنسية والألمانية، مما يجعله مناسبًا للفرق العالمية. 🌍

أفضل ميزات ProjectLibre

بديل ممتاز لبرنامج Microsoft Projects لسير العمل الرشيق لإدارة الموارد

يدعم WBS و RBS

يتيح لك إنشاء مخططات الشبكة

يعمل على أجهزة ويندوز أو لينكس أو ماك

قيود ProjectLibre

حدوث أعطال عرضية في أداة إدارة المشاريع

يجد بعض المستخدمين أن الواجهة قديمة

تسعير ProjectLibre

مجاني

تقييمات ومراجعات مشروع ProjectLibre

G2 : 4.2/5 (أكثر من 30 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 40 تقييم)

3. زين تاو

عبر زين تاو ZenTao هي أداة مفتوحة المصدر لإدارة المشاريع تستند إلى سكروم وهو إطار عمل رشيق يُستخدم غالبًا في تطوير البرمجيات . يتضمن تقسيم المشاريع إلى سباقات سريعة ذات أهداف محددة زمنيًا. ⏲️

المنصة مرخصة بموجب ترخيص ZPL و AGPL، وإصدارها المجتمعي لا قيود تجارية. استخدمها لفريقك دون القلق بشأن الترخيص أو الآثار القانونية.

يعد إنشاء المشاريع في ZenTao أمرًا سهلاً - كل ما عليك فعله هو النقر على زر المشروع، وإدخال المعلومات اللازمة، والضغط على حفظ. يمكنك تخصيص ميزانية مشروعك وتواريخ الاستحقاق وترك معلومات إضافية لأعضاء فريقك.

تحتوي المنصة على قسم للوثائق لتخزين المستندات المتعلقة بالمشروع. في علامة التبويب الإحصائيات، يمكنك سحب تقارير أداء المشروع وتحديد مجالات التحسين.

يسمح ZenTao للمسؤولين بتخصيص الأذونات وتحديد مستوى وصول أعضاء الفريق الآخرين.

أفضل ميزات ZenTao

قائم على سكروم

ترخيص مزدوج-ZPL و AGPL

إنشاء مشروع سهل لمديري المشاريع وقادة الفرق

قسم المستندات يخزن المعلومات المتعلقة بالمشروع

قيود ZenTao

واجهة لوحات معلومات المشروع ليست ملائمة تمامًا للمبتدئين

يمكن استخدام إمكانيات توثيق أكثر تفصيلاً

تسعير ZenTao (إصدار مفتوح المصدر)

إصدار المجتمع: مجاني

تقييمات ومراجعات ZenTao

G2 : 4.3/5 (أكثر من 8 تقييمات)

: 4.3/5 (أكثر من 8 تقييمات) Capterra: 4/5 (أقل من 5 مراجعات)

4. أوبن بروجكت

عبر المشروع المفتوح كمنصة مفتوحة المصدر، تدعم OpenProject كلاهما منهجيات رشيقة ومنهجيات الشلال . يقدم مجموعة رائعة من الأدوات لإنشاء المشاريع وإدارتها.

شاهد الصورة الأكبر مع برنامج إدارة المهام لإنشاء قوائم المشاريع وتعيين خيارات التسلسل الهرمي. في حين أنه يمكن أن يكون أكثر من مجرد أداة أساسية لتتبع المهام، يمكن لمديري المشاريع إنشاء نظرة عامة على عبء العمل من أجل تخصيص الموارد ووضع هيكل واضح من خلال تحديد المشاريع الأم والفرعية.

يوفر OpenProject لوحة تحكم مزودة بأدوات قابلة للتخصيص تعرض تقدم مشروعك وصحته، مما يتيح لك تحديد التشوهات والاهتمام بها في أسرع وقت ممكن. 🏃

الاستخدام مخططات جانت والتقويمات لتصور مشاريعك ومراقبة المراحل والمواعيد النهائية. تشمل الخيارات الأخرى التي قد تكون مهتمًا بها OpenProject API (لإنشاء عمليات تكامل مخصصة)، وتتبع الوقت، وإعداد تقارير التكاليف، والأدوار والأذونات القابلة للتخصيص.

أفضل ميزات OpenProject

يدعم المنهجيات الرشيقة والشلالية

لوحة تحكم قابلة للتخصيص

قوالب إدارة المشاريع الموفرة للوقت

خيارات تصور المشروع

قيود OpenProject

دعم محدود لتخصيص الموارد

قد يكون إعداد بعض عمليات التكامل أمراً صعباً

تسعير برنامج OpenProject

المجتمع : مجاناً

: مجاناً أساسي : 7.25 دولار شهرياً لكل مستخدم

: 7.25 دولار شهرياً لكل مستخدم احترافي : 13.50 دولار/شهرًا لكل مستخدم

: 13.50 دولار/شهرًا لكل مستخدم قسط: 19.50$/شهرًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات برنامج OpenProject

G2 : 3.7/5 (أكثر من 20 تقييم)

: 3.7/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 120 تقييم)

5. ERPNext

عبر ERPNext ERPNext عبارة عن منصة مفتوحة المصدر لأنشطة تخطيط موارد المؤسسة (ERP). ويمكنه دعم المحاسبة المالية وإدارة الطلبات والموارد البشرية وإدارة علاقات العملاء وكشوف المرتبات.

وفي حين أن تركيز المنصة الرئيسي ينصب على تخطيط موارد المؤسسات، إلا أنها تتميز بأدوات قيمة لإدارة المشاريع. يمكنك الحصول على مساحة عمل شاملة للإشراف على المشاريع وتبديل طرق العرض لمتابعة مسارات الحالة.

يتيح لك ERPNext تقسيم المشاريع إلى مهام، وتعيينها لأعضاء فريق محدد، وتحديد الأولويات، وتتبع المراحل الرئيسية لضمان أنك على اطلاع دائم بكل ما يجري في فريقك. تُضاف المهام تلقائياً إلى قوائم المهام لأعضاء الفريق المسؤول عن التسليم ✔️

استخدم الإشارات والدردشة المدمجة في الوقت الفعلي للتواصل مع زملائك في العمل وتبادل الأفكار والتعاون في المهام المشتركة.

ارفع المستندات المتعلقة بالمشروع في مدير الملفات، وقم بمزامنة حسابات بريدك الإلكتروني، وتتبع الوقت، وفوترة عملائك، واستخدم التخصيصات لتحقيق أقصى قدر من الوظائف.

ERPNext أفضل الميزات

يركز على تخطيط موارد المؤسسات

مساحة عمل الكل في واحد مع طرق عرض متعددة لإنشاء خطط المشروع

الإشارات والدردشة في الوقت الفعلي

مدير الملفات للمستندات

قيود ERPNext

قد لا يكون من السهل تكوين التخصيصات بعد التحديثات

أدوات محدودة مبنية مسبقاً تجعل الإعداد معقداً

تسعير ERPNext

مجاني

تقييمات ومراجعات ERPNext

G2 : 4.2/5 (أكثر من 40 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

6. توليب

عبر توليب في البحث عن برنامج مفتوح المصدر عالي الجودة بديل Jira ? Tuleap يمكن أن يكون بديلاً رائعاً لفرق تطوير البرمجيات! 👑

على غرار Jira، يدعم Tuleap سكروم وكانبان والنهج الهجين في إدارة المشاريع. يذهب هذا الحل المستند إلى الويب إلى أبعد من ذلك ليقدم أدوات تطوير البرمجيات والاختبار وإدارة المستندات لتسهيل مراقبة سباقات السرعة وتتبع المواعيد النهائية والتعامل مع المشروع.

عندما يتعلق الأمر بـ مراقبة السبرينت، يتميز Tuleap بمخططات الإنهاك والتراجع لتتبع التقدم المحرز وتحديد المشكلات وتعديل الخطط للتسليم في الوقت المحدد. تجلب لوحات المعلومات القابلة للتخصيص الخاصة به المرئيات المرغوبة مع معلومات في الوقت الفعلي حول صحة المشاريع.

يحتوي Tuleap على تكامل أصلي مع Git، وهو نظام للتحكم في الإصدار يسمح لك بتتبع أكواد المصدر. هذه المنصة مرخصة بموجب ترخيص GNU GPL وليس لها رقم مستخدم أو مشروع أو قيود زمنية.

يمكنك تثبيت أداة إدارة المشروع على خوادم CentOs وريدهات.

توليب أفضل الميزات

تدعم مختلف أساليب إدارة المشاريع والمراحل الرئيسية

مراقبة سريعة وسهلة للمراحل

لوحات تحكم بديهية

تكامل Git الأصلي لفرق تطوير البرمجيات

قيود Tuleap

قد تبدو الواجهة معقدة للمستخدمين لأول مرة

بعض الميزات ليست بديهية، مما قد يجعل التكوينات صعبة

تسعير Tuleap

إصدار المجتمع : مجانًا

: مجانًا خبير : 23 يورو شهريًا لكل مستخدم

: 23 يورو شهريًا لكل مستخدم مدارة: 33 يورو/شهرًا لكل مستخدم

Tuleap التقييمات والمراجعات

G2 : 4.5/5 (أكثر من 30 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4/5 (أكثر من 10 مراجعات)

7. ريستيابورد

عبر ريستيابورد هل تحب لوحات كانبان في Trello؟ يمكن أن تكون لوحات Restyaboard هي المصدر المفتوح المثالي بديل Trello !

باستخدام هذا النظام الأساسي، يمكنك تقسيم مشاريعك المعقدة إلى مهام، وإضافة المُكلَّفين، ومراقبة التقدم المحرز من خلال لوحات جذابة بصريًا وقابلة للتخصيص. قم بتعيين حالات مخصصة وإنشاء قوائم مهام تدعم مشاريع أو عمليات متعددة.

وبفضل تخطيطاته المتعددة، يمكنك مراقبة مشاريعك من كل "زاوية"، وتحديد نقاط القوة والضعف، واكتشاف الحلول للإنجاز والتسليم.

وبفضل أداة الدردشة المدمجة وخيار ترك التعليقات، تعمل Restyaboard على تعزيز التعاون لمنهجيات المشاريع السريعة. لديك تحكم كامل في من يمكنه الوصول إلى ماذا باستخدام أذونات المستخدم القابلة للتخصيص.

أفضل ميزات Restyaboard

لوحات جذابة بصرياً لإدارة مهام المشروع

تتبع الوقت والمراحل الرئيسية

دردشة مدمجة

تخطيطات عرض متعددة

قيود Restyaboard

أدوات محدودة لرسم خرائط الطريق ومراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية

لا توجد عمليات تكامل معروفة

تسعير Restyaboard

اتصل بالبائع لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Restyaboard

لا توجد تقييمات متاحة بعد

8. تاسك كافيه

عبر تاسك كافيه Taskcafe هو أداة مفتوحة المصدر لإدارة المشاريع تدور حول لوحات كانبان . يحتوي على واجهة بسيطة تتيح لك إنشاء لوحة لكل مشروع وفرز المهام وفقًا لحالتها أو إصدار البرنامج أو أي معيار آخر تختاره.

يمكنك تعيين تواريخ الاستحقاق والتسميات وقوائم المراجعة لكل مهمة، مما يضمن حصول جميع أعضاء الفريق على معلومات شفافة. قم بترميز قوائمك بالألوان لتحسين التصور وسهولة التنقل.

يوفر Taskcafe عرض مهامي - وهي مساحة مركزية لتلخيص مخرجاتك. يمكن لأعضاء فريقك ترك تعليقات على كل مهمة. تُعد هذه طريقة ممتازة لحل المشكلات البسيطة أو أوجه عدم اليقين أثناء التنقل والحفاظ على انسيابية سير العمل المبعثر.

Taskcafe أفضل الميزات

إدارة المشروع من خلال لوحات كانبان

تخطيط مركزي للمهام

التعاون من خلال التعليقات

واجهة خفيفة الوزن

قيود تاسك كافيه

لا يزال قيد التطوير، لذلك قد لا تعمل بعض الوظائف بشكل كامل

قد يكون إعداد المنصة صعباً

تسعير تاسك كافيه

مجاناً

تقييمات ومراجعات تاسك كافيه

لا توجد مراجعات متاحة بعد

9. تايغا

عبر تايغا Taiga هي أداة مفتوحة المصدر ل PM تقدم دعمًا لا تشوبه شائبة ل فرق العمل الرشيقة متعددة الوظائف . توفر هذه المنصة المحلية تثبيتًا مخصصًا، ويسهل تحديثها، وتتيح لك اختيار ما إذا كنت ستساهم في المجتمع ومقدار مساهمتك فيه. تحدث عن الحرية والتحكم الكاملين! 🥰

كحل لإدارة المشاريع، فإن Taiga موجود من أجلك في كل خطوة على الطريق، بدءًا من تخطيط المشاريع إلى إنشاء التقارير. فهو يتيح لك تحديد وتحديد الأولويات وإعادة ترتيب الأولويات وإعادة ترتيب الأولويات للنتائج، وتخطيط الأعمال المتراكمة والركض السريع والملاحم، والتبديل بسلاسة بين كانبان وسكروم.

استخدم لوحة معلومات أداء الفريق في المنصة لتتبع من يقوم بماذا. هناك أيضًا خيار ويكي، والذي يمكنك استخدامه لإنشاء المستندات والإجراءات المتعلقة بالمشروع وتخزينها لتسهيل التعاون.

ضع في اعتبارك أن Taiga المدارة ذاتيًا تتطلب نظامي Linux و Docker.

أفضل ميزات Taiga

يدعم الفرق متعددة الوظائف بسهولة

تثبيت مخصص للتحكم الكامل

أداء من الدرجة الأولى وميزات إعداد التقارير

خيار ويكي للمستندات المتعلقة بالمشروع

قيود Taiga

مشاكل في السرعة من حين لآخر

قد تبدو الواجهة مشوشة

تسعير تايغا

مدارة ذاتياً : مجاناً

: مجاناً استضافة آلية : ابتداءً من 10 دولارات

: ابتداءً من 10 دولارات مُدار من أجلك: اتصل لمعرفة الأسعار

Taiga التقييمات والمراجعات

G2 : 4.4/5 (أكثر من 70 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 70 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 80 تقييم)

10. ويكان

عبر ويكان WeKan هي أداة أخرى تستخدم قوة كانبان لضمان حسن سير العمل جدولة المشروع والتنظيم والتتبع والإنجاز

باستخدام WeKan، يمكنك إنشاء لوحات لكل مشروع. إضافة بطاقات تمثل المهام إلى اللوحات النشطة وتنظيمها كقوائم بناءً على معايير محددة، وأكثرها شيوعًا هي الحالة: تنفيذ، و تنفيذ، و ترك_.

يحزم WeKan بعض الأجراس والصفارات التي تجعله أكثر بكثير من مجرد لوحة عملاقة مع ملاحظات لاصقة. 📓

على سبيل المثال، يمكنك وضع علامة على بطاقات محددة وإعلامك بالتغييرات، وهو أمر مفيد عندما تدير مشاريع متعددة بمئات المهام. استخدم اختصارات لوحة المفاتيح لتوفير الوقت وإرفاق الملفات وتطبيق التصفية لزيادة الكفاءة إلى أقصى حد.

إذا كنت تنتقل إلى ويكان من Trello يمكنك استيراد جميع بيانات المشروع ببضع نقرات فقط. تتيح المنصة أيضًا تكوين عناصر التحكم في الوصول وتحديد أعضاء الفريق الذين يمكنهم الوصول إلى البيانات الحساسة وتحرير اللوحات.

ويكان أفضل الميزات

إدارة المشاريع القائمة على كانبان

التكامل مع Trello للنقل السلس

عناصر تحكم في الوصول قابلة للتخصيص

تمكين التتبع الخاص بالبطاقة

قيود WeKan

خيارات التخصيص المحدودة

عدم وجود وثائق تفصيلية لإعداد المنصة

تسعير WeKan

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات WeKan

G2: 4.2/5 (أكثر من 10 تقييمات)

أدوات إدارة المشاريع مفتوحة المصدر: أيهما اخترت؟

يعد الحصول على أداة إدارة مشاريع عالية الجودة قرارًا جيدًا دائمًا، سواء كنت تدير مؤسسة أو شركة صغيرة أو شركة ناشئة. توفر الخيارات مفتوحة المصدر القدرة على تحمل التكاليف والشفافية وقابلية التوسع، ولكن يمكنك دائمًا اختيار المنتجات المملوكة بمجموعة مماثلة من الميزات.

ClickUp، على سبيل المثال، يعد خيارًا رائعًا من حيث قابلية التخصيص، وإدارة المهام والمشاريع، والتكامل، والقوالب، والتعاون. دعم العملاء الذي لا مثيل له، والدروس التعليمية، والأمان الذي لا مثيل له يجعله أداة يجب تجربتها للفرق الصغيرة والكبيرة!