10 عمليات تكامل Jira لتعزيز الوظائف والإنتاجية

Jira هي أداة لتتبع المشكلات وإدارة المشاريع تم تطويرها بواسطة Atlassian. وهذه الأداة تمت مراجعتها جيدًا يوفر أدوات مرنة للشركات لإدارة المهام، وتتبع الأخطاء، ومزامنة المشكلات، وتبسيط عمليات سير العمل المعقدة. وهي أداة شائعة بين فرق التطوير ومديري المشاريع.
تتضمن المنصة المصممة بشكل جيد دمج البرنامج مع أدوات أخرى للحصول على وظائف موسعة.
يمكن لهذه التكاملات أن تجعل إدارة دورة حياة البرمجيات أسهل من خلال زيادة تحسينات سير العمل. في دليل جيرا هذا، سنناقش ما يجب أن تبحث عنه في مثل هذا التكامل. بعد ذلك، سنقوم بإدراج بعض أفضل تطبيقات تكامل Jira للحصول على أكبر قيمة مقابل أموالك.
ما الذي يجب أن تبحث عنه في تكاملات جيرا؟
لقد قامت العديد من المنتجات بتضمين الدعم مع Jira في قائمة عمليات التكامل الخاصة بها، ولكنها تحظى بشعبية كبيرة بحيث لا يمكن تجاهلها. ولكن بسبب تعدد الخيارات، فإن تضييق نطاق الخيارات التي يجب عليك استخدامها قد يكون أمرًا صعبًا.
فيما يلي بعض العوامل التي يجب وضعها في الاعتبار عند التفكير في تكامل Jira:
- التوافق مع جيرا كلاود وخادم جيرا: تأتي جيرا في خيار خادم مستضاف سحابيًا أو خادم مستضاف ذاتيًا. يتم تحديث Jira Cloud دائمًا، ولكن إذا كنت تستخدم Jira Server، فتأكد من أن التكامل متوافق مع الإصدار الخاص بك
- إدارة المشاريع المحسّنة: من السهل الانغماس في جميع الخيارات المتاحة. ولضمان حصولك على أكبر قدر من القيمة، تأكد من أن التكامل يساهم بشكل إيجابي في عمليات إدارة مشروعك
- تتبع المشكلات بشكل انسيابي: يمكن أن تأتي الملاحظات من العديد من المصادر المتباينة. ابحث عن الميزات التي تساعد في إنشاء مشكلات Jira بكفاءة وإدارة صفحات مشكلات Jira بفعالية
- تكامل البيانات: البيانات هي شريان الحياة للشركات الحديثة. ابحث عن عمليات التكامل التي يمكنها الاتصال بأدوات تحليل البيانات أو مايكروسوفت إكسل لتحليل البيانات وإعداد التقارير
- تجربة المستخدم: تم تصميم تجربة مستخدم Jira لتكون بسيطة وبديهية، ولكن ليس كل تكامل سيشترك في هذه الفلسفة. ابحث عن الأدوات التي تعزز سير العمل دون التقليل من تجربة المستخدم
- دعم تعاون الفريق: يتم استخدام Jira من قبل فرق التطوير وفرق المبيعات والعديد من وحدات الأعمال الأخرى. يجب أن تسمح الأدوات التي تستخدمها بالتعاون السهل على الميزات التي تضيفها
- المرونة والتخصيص: لكل شركة عمليات أعمال واحتياجات مشاريع مختلفة. يجب أن تكون عمليات التكامل مرنة بما فيه الكفاية للعمل ضمن تدفقات العمل المحددة التي تحتاجها
يمكن لفريق التطوير الخاص بك استخدام واجهة برمجة تطبيقات Jira REST API لربط برنامجك بمتعقب المشكلات من أجل عمليات التكامل المخصصة.
## أفضل 10 تكاملات جيرا لاستخدامها في عام 2024
تتكامل العديد من الأدوات مع برنامج Jira. سواء كانت تنشئ مشكلات Jira، أو تضيف وظائف جديدة، أو تحسن حياة المطورين والفرق الأخرى، يمكن لهذه الأدوات تبسيط كيفية تعامل فريق DevOps مع عمله. فيما يلي بعض من أفضل عمليات تكامل Jira المتوفرة في سوق Atlassian وفي أماكن أخرى.
1. انقر فوق
قم بجدولة مشاريع متعددة، وإدارة التبعيات، وتحديد أولويات كل شيء في الجدول الزمني المخصص لمشروعك باستخدام طريقة عرض الجدول الزمني في ClickUp
ClickUp هي منصة إنتاجية شاملة. توفر الأداة جميع الميزات التي يحتاجها العمل لأداء العديد من المهام اليومية. تكامل ClickUp مع Jira يجلب أدوات الإنتاجية الإضافية هذه إلى Jira.
من الإضافات الجديدة البارزة للبرنامج ClickUp Universal Search . تسهّل هذه الوظيفة إنشاء بحث عبر جميع التطبيقات والملفات المتصلة، مما يسهّل توفير مصدر واحد للحقيقة.
قد تجد أن مجموعة ميزات ClickUp الشاملة تحدّ من الحاجة إلى أدوات إضافية مثل Jira، مما يجعلها خيارًا جيدًا للتكامل، كما أنها أيضًا بديل Jira . إن نموذج إدارة المشاريع الرشيقة وغيرها قوالب تحسين العملية يمكن أن تساعدك على تحقيق ذلك.
ClickUp أفضل الميزات
- يعمل البحث الشامل على تبسيط البحث عبر التطبيقات والملفات المتصلة
- أدوات شاملة لإدارة المشاريع لإدارة مشاريع Jira
- التكامل بسلاسة مع Jira ومزامنة مشكلات Jira لتحسين سير العمل
- تساعد وظيفة توسيع نطاق البحث في العثور على التطبيقات المفضلة واستخدامها بسرعة
- منصة شاملة تقلل من الحاجة إلى أنظمة أخرى وأدوات أخرى
- مرونة التكامل قابلة للتكيف بسهولة مع مختلف احتياجات الفريق وسير العمل
قيود ClickUp
- أبلغ بعض المستخدمين عن تحديات في تخصيص طرق العرض
- قد يتخلف تطبيق الهاتف المحمول عن إصدار سطح المكتب في الميزات
تسعير #### ClickUp
- مجاني للأبد
- غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار
- يتوفر ClickUp AI على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو شهريًا
مراجعات ClickUp
- G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)
2. مايكروسوفت 365
عبر مايكروسوفت تتواصل هيمنة مايكروسوفت الطويلة في مجموعة البرامج المكتبية من خلال حلها القائم على السحابة، Microsoft 365. تُستخدم هذه الحزمة المكتبية القوية من قبل جميع الشركات الكبرى تقريبًا.
يعمل تكامله مع Jira على تحسين تجربة مشروع Jira من خلال السماح بالتعاون في حل المشكلات باستخدام أدوات مألوفة مثل Microsoft Excel وMicrosoft Teams وغيرها.
أفضل ميزات Microsoft 365
- يتيح التكامل مع Microsoft Teams التعاون بين الفرق وأعضاء الفريق
- يعمل Excel للتصدير والاستيراد على تبسيط معالجة البيانات وتحليلها باستخدام مشكلات Jira
- يمكن للمستخدمين إدارة مهام Jira مباشرة من البريد الإلكتروني من خلال التكامل مع Microsoft Outlook
- يسمح OneDrive و SharePoint بالوصول السهل إلى مستندات مشروع Jira وتخزينها
- يمكن لتكامل PowerPoint تسهيل تقديم حالات المشروع وتقاريره
- يعزز إدارة المشروع بشكل عام وتدفق المعلومات
قيود Microsoft 365
- قد تتطلب بعض الميزات إعدادًا إضافيًا لتحقيق التكامل الأمثل مع Jira
- قد تكون مربكة للمستخدمين الذين ليسوا على دراية بنظام مايكروسوفت البيئي
- مشاكل عرضية في المزامنة مع بيانات Jira لمهام سير العمل المعقدة
تسعير Microsoft 365
- الأساسية للأعمال: 7.20 دولار شهريًا لكل مستخدم
- الأعمال القياسية: 15.00 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- الإصدار المميز للأعمال: 26.40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
مراجعات مايكروسوفت 365
- G2: 4.6/5 (أكثر من 5000 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 13,000 تقييم)
3. تكامل جينكينز لـ Jira
عبر جنكينز يعد التكامل والتسليم المستمر أمرًا مهمًا في تطوير البرمجيات في الوقت الحالي. Jenkins هي واحدة من أكثر الأدوات شيوعًا لأتمتة عملية بناء البرامج. هذا يجعل Jenkins خيارًا طبيعيًا لفرق تطوير البرمجيات للتكامل مع Jira. يمكن لفرق DevOps الجمع بين تتبع الأخطاء والبناء الآلي لتحسين سير العمل.
تكامل Jenkins مع Jira أفضل الميزات
- تربط مشغلات الإنشاء التلقائية مشكلات Jira ببناءات Jenkins
- السماح لمستخدمي Jira بعرض حالات الإنشاء مباشرةً على صفحة مشكلة Jira
- توفر قواعد المزامنة القابلة للتخصيص مرونة في تكامل جيرا مع جينكينز
- إعداد سهل يبسط عملية تكامل جيرا مع جينكينز
- يساعد فريق التطوير وأعضاء الفريق الآخرين على البقاء على اطلاع دائم على آخر المستجدات
- يضمن تتبع التغييرات من مشكلات جيرا إلى النشر
تكامل جينكينز مع جينكينز لقيود جيرا
- يتطلب معرفة جينكينز للإعداد والاستخدام
- قد يتطلب تهيئة إضافية ل Jira لتحسين التكامل
تكامل جينكينز ل Jira التسعير
- مجاني ومفتوح المصدر
تكامل جينكنز لمراجعات جيرا #### تكامل جينكنز لمراجعات جيرا
- G2: 4.4/5 (أكثر من 400 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 500 تقييم)
4. موصل Power BI Connector
عبر أطلسيان تعرف المؤسسات الناجحة كيفية الاستفادة من ذكاء الأعمال. تجعل برامج مثل Power BI من السهل جمع البيانات وتفسيرها. ومع ذلك، من دون الاتصال بمصادر البيانات، فإن Power BI لا حول له ولا قوة. يجلب تكامل Jira إمكانية تصور بيانات Power BI وتحليلها إلى بيانات Jira، مما يوفر رؤى متقدمة لمديري المشاريع وفرق العمل.
أفضل ميزات موصل Power BI Connector
- يوفر أدوات متقدمة لتصور البيانات مثل المخططات المحورية والرسوم البيانية
- يعمل التكامل مع Microsoft Excel على تبسيط معالجة البيانات من Jira إلى Excel
- تتيح التقارير القابلة للتخصيص تقارير مصممة خصيصًا لمشاريع Jira
- تحافظ مزامنة البيانات في الوقت الحقيقي على تدفق المعلومات من جيرا محدثة
- واجهة سهلة الاستخدام يمكن الوصول إليها حتى لأعضاء الفريق غير التقنيين
- ميزات أمان البيانات تحافظ على أمان بيانات المشروع الحساسة
قيود موصل Power BI Connector
- يمكن أن يكون منحنى التعلم للمستخدمين الجدد في Power BI حادًا
- أحيانًا تكون مزامنة البيانات مع مجموعات بيانات Jira الكبيرة بطيئة
- يتطلب معرفة واسعة ب Power BI لتحقيق أقصى قدر من الفوائد
تسعير موصل Power BI Connector
- مجاني
- المحترف: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- القسط: 20 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم
تقييمات موصل Power BI Connector
- G2: 4.5/5 (1,000+ تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (1,600+ تقييم)
5. ميرو لسحابة جيرا
عبر أطلسيان ميرو هي أداة للتعاون المرئي. يجلب تكاملها مع Jira Cloud هذه البيئة الفريدة لمستخدمي Jira.
تُعد بيئة التعاون المرئي السهلة والمرئية للغاية هذه مناسبة تمامًا لمراحل الإبداع والتخطيط لمشاريع جيرا. ستحصل الفرق التي تعتمد بشكل كبير على العصف الذهني المرئي والمنهجيات الرشيقة على أقصى استفادة من تكامل Jira هذا.
ميرو ل Jira Cloud أفضل الميزات
- تعمل أدوات التعاون المرئي على تعزيز العصف الذهني والتخطيط لمشاريع Jira
- يتزامن بسلاسة مع Jira Cloud ويوفر تحديثات في الوقت الفعلي
- تسمح اللوحات البيضاء التفاعلية بإجراء مناقشات إبداعية بين أعضاء الفريق
- مكتبة قوالب كبيرة توفر قوالب معدة مسبقًا لمجموعة من احتياجات المشروع
- تعمل واجهة السحب والإفلات على تبسيط عملية إنشاء مشكلات وخطط Jira
- تتيح ميزات التعاون في الوقت الفعلي للفرق العمل معًا في نفس الوقت
قيود ميرو لـ Jira Cloud
- قد يجد بعض المستخدمين الواجهة مربكة في البداية
- تتطلب اتصالاً جيدًا بالإنترنت للحصول على الأداء الأمثل
ميرو لسحابة جيرا السحابية
- مجانًا
- المبتدئين: 8 دولارات شهريًا
- الشركات: 16 دولارًا أمريكيًا/شهريًا
- المؤسسات: أسعار مخصصة
ميرو لمراجعات سحابة جيرا
- G2: 4.8/5 (أكثر من 5000 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 1400 تقييم)
6. إنفراكوست
عبر إنفراكوست Infracost هو حل FinOps الذي يسمح للشركات بزيادة عائد الاستثمار من خدماتها السحابية المختلفة. وباستخدام تكامل Jira، يمكن لمستخدمي Infracost جلب هذا التركيز على إدارة التكاليف إلى مشاريع Jira. بالنسبة لفرق DevOps والشركات التي تدير عمليات سحابية واسعة النطاق، سيوفر هذا الاتصال أموالاً طائلة ويحقق شفافية أفضل في تكاليف السحابة.
Infracost أفضل الميزات
- يوفر توقعات مفصلة لتكاليف البنية التحتية السحابية
- يتصل بسلاسة مع Jira لعمليات تتبع التكاليف
- يساعد الفرق على البقاء على اطلاع على قيود الميزانية مع تنبيهات الميزانية القابلة للتخصيص
- توصيات تحسين التكلفة تقترح طرقاً لتقليل النفقات
- تقارير سهلة الاستخدام تسهل القدرة على فهم التكاليف
- دعم العديد من موفري الخدمات السحابية يجعلها مفيدة عبر أقسام العمل
قيود إنفراكوست
- يتطلب معرفة محددة بالبنية التحتية السحابية للاستفادة من الأداة بشكل كامل
- يمكن أن يكون إعدادها معقدًا للمستخدمين غير التقنيين
تسعير إنفراكوست
- مجاناً
- سحابة: 50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: أسعار مخصصة
مراجعات إنفراكوست
- G2: 5/5 (1 تقييم)
7. فريشوركس
عبر فريشوركس تحظى هذه المجموعة من أدوات خدمة العملاء هذه بشعبية كبيرة بين الشركات بسبب مجموعتها الواسعة من المنتجات التي تلبي مختلف الاحتياجات. تعمل مجموعة Freshworks بشكل جيد مع Jira، باعتبارها واحدة من أدوات تكامل Jira الرئيسية، حيث تقدم قدرات متقدمة لدعم العملاء وإدارة المشاريع. تتكامل Jira مع كلٍ من Freshdesk و Freshservice - وهما مشروعان رئيسيان من مشاريع Freshworks.
أفضل ميزات فريشوركس #### أفضل ميزات فريشوركس
- تبسيط التعامل مع استفسارات العملاء داخل Jira
- ميزات الأتمتة توفر الوقت وتزيد من الكفاءة
- دعم متعدد القنوات يوفر رؤية موحدة لتفاعلات العملاء
- تمكّن ميزات التعاون في الوقت الفعلي أعضاء الفريق من التعاون في حل مشكلات العملاء
- توفر التقارير والتحليلات القوية رؤى متعمقة حول أداء دعم العملاء
- واجهة سهلة الاستخدام يسهل على جميع أعضاء الفريق التنقل فيها
قيود برنامج Freshworks
- قد يكون التكامل معقداً ويستغرق بعض الوقت لإعداده بشكل صحيح
- بعض الميزات قد تكون مبالغاً فيها للفرق أو المشاريع الصغيرة
- قد تكون خيارات التخصيص محدودة في بعض المجالات
تسعير إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات Freshworks ITSM
- النمو: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المحترف: 69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: 109 دولارات شهريًا لكل مستخدم
مراجعات Freshworks
- G2: 4.5/5 (أكثر من 7,000 تقييم)
- Capterra: 5/5 (1 تقييم)
8. أبليتولس
عبر أدوات التطبيق يوفر الاختبار الآلي على فرق التطوير وقتاً كبيراً ويقلل من عدد الأخطاء التي تصل إلى المستخدم النهائي. Applitools هي منصة اختبار مرئية مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تجعل هذه العملية أكثر كفاءة. كما أن تكاملها مع Jira يجعل تتبع المشاكل التي يتم العثور عليها أثناء الاختبار الآلي أسهل، مما يخلق مزيجاً مثالياً لتحسين ضمان الجودة.
أفضل ميزات Applitools
- يوفر أدوات متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لاختبار واجهة المستخدم
- تبسيط الإبلاغ عن الأخطاء وتتبعها داخل Jira
- يضمن الاختبار عبر المتصفحات والأجهزة التوافق عبر مختلف المنصات
- تحدد المقارنة التلقائية بين لقطات الشاشة الانحدارات البصرية
- واجهة سهلة الاستخدام تبسط عمليات الاختبار المعقدة لأعضاء الفريق
- يعمل بشكل جيد مع أدوات التطوير والاختبار الأخرى من خلال مجموعة واسعة من عمليات التكامل
قيود Applitools
- قد يكون أكثر من اللازم للمشاريع التي تحتوي على الحد الأدنى من مكونات واجهة المستخدم
- يمكن أن يكون إعداد التكامل معقدًا لأولئك الجدد في الاختبار المرئي الآلي
تسعير تطبيقات Applitools
- تسعير مخصص
مراجعات Applitools
- G2: 4.4/5 (47 مراجعة)
- Capterra: 4.7/5 (30 مراجعة)
9. رابيد 7
عبر رابيد7 Rapid7 هي شركة رائدة في مجال توفير برامج الأمان والامتثال. يركز التكامل مع Jira على توفير إدارة الثغرات الأمنية واكتشاف الحوادث.
ستظهر المشاكل الأمنية حتماً عند تطوير مشروع برمجي. ويساعد تكامل Rapid7 مع Jira على سد الثغرات التي قد تتسلل منها تلك المشاكل.
أفضل ميزات Rapid7
- يحدد ويدير الثغرات الأمنية في المشاريع
- يعزز تتبع الأمان داخل مشكلات Jira
- يوفر أدوات للاستجابة السريعة للحوادث الأمنية
- تنبيهات تلقائية لإخطار الفرق بشأن التهديدات الأمنية المحتملة
- تقارير قابلة للتخصيص تتكيف مع احتياجات المشروع المحددة
- يمكن لكل من أعضاء الفريق التقنيين وغير التقنيين استخدام واجهة سهلة الاستخدام
قيود رابيد7
- يمكن أن يكون إعداده معقدًا ويتكامل بشكل كامل مع Jira
- قد تكون بعض الميزات متقدمة جدًا بالنسبة للفرق الأصغر أو الأقل تركيزًا على الأمان
تسعير #### تسعير Rapid7
- Insight VM: 1.94 دولار شهريًا لكل أصل
- Insight DR: 5.89 دولار شهريًا لكل أصل
- Insight AppSec: 175 دولارًا/شهرًا لكل تطبيق
- Insight CloudSec: 5,775 دولارًا أمريكيًا/شهريًا
تقييمات #### رابيد7
- G2: 4.0/5 (10 تقييمات)
10. تطبيق Forecast.app
عبر تطبيق Forecast.app تطبيق Forecast.app هو أداة قوية لإدارة المشاريع تتكامل بعمق مع Jira، وتوفر ميزات متقدمة لتخطيط الموارد والمشاريع من أجل إدارة قوية للمشاريع تحسين إجراءات العمل . يمكن أن يكون هذا الحل مثاليًا للفرق التي تريد حلولًا شاملة لإدارة المشاريع تتجاوز تلك التي تقدمها Jira ولكنها لا تزال بحاجة إلى تتبع المشكلات وأدوات التطوير الأخرى التي تقدمها Jira.
Forecast.app أفضل الميزات
- يوفر أدوات للجدولة التفصيلية للمشروع وتخصيص الموارد
- يعزز خاصية Jiraإدارة المشروع القدرات
- يقدم رؤى تنبؤية مدعومة بالذكاء الاصطناعي للجداول الزمنية والموارد الخاصة بالمشروع
- يسمح بالتتبع الدقيق للوقت المستغرق في مشكلات ومشاريع Jira
- يساعد في إدارة عبء عمل الفريق وقدراته بكفاءة
- سهل الاستخدام لجميع أعضاء الفريق
قيود تطبيق Forecast.app
- يمكن أن يكون منحنى التعلم للميزات المتقدمة حادًا
- قد يكون السعر أعلى بالنسبة للفرق الصغيرة
- قد تتطلب بعض الميزات تكوينًا إضافيًا للاستخدام الأمثل مع Jira
تسعير تطبيق Forecast.app
- المحترف: 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- بالإضافة: 69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
مراجعات تطبيق Forecast.app
- G2: 4.2/5 (أكثر من 100 تقييم)
- Capterra: 4.1/5 (25 تقييم)
## كن أكثر إنتاجية مع ClickUp
إذا كنت تبحث عن تتبع المشروع تطبيقات لتحسين إنتاجيتك، يعد ClickUp خيارًا طبيعيًا. مثل Jira، يمكنك إنشاء مشكلات في ClickUp وتتبع التقدم المحرز في إنجازها بسهولة. وقد وجدت العديد من الفرق أن المرونة التي يوفرها ClickUp هي بالضبط ما تحتاجه أعمالهم. والآن، يمكنك التركيز على إنشاء برامج رائعة وتقليل القلق بشأن تعقيدات إدارة المشروع.
اشترك مجاناً اليوم!