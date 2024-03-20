10 عمليات تكامل Jira لتعزيز الوظائف والإنتاجية

Jira هي أداة لتتبع المشكلات وإدارة المشاريع تم تطويرها بواسطة Atlassian. وهذه الأداة تمت مراجعتها جيدًا يوفر أدوات مرنة للشركات لإدارة المهام، وتتبع الأخطاء، ومزامنة المشكلات، وتبسيط عمليات سير العمل المعقدة. وهي أداة شائعة بين فرق التطوير ومديري المشاريع.

تتضمن المنصة المصممة بشكل جيد دمج البرنامج مع أدوات أخرى للحصول على وظائف موسعة.

يمكن لهذه التكاملات أن تجعل إدارة دورة حياة البرمجيات أسهل من خلال زيادة تحسينات سير العمل. في دليل جيرا هذا، سنناقش ما يجب أن تبحث عنه في مثل هذا التكامل. بعد ذلك، سنقوم بإدراج بعض أفضل تطبيقات تكامل Jira للحصول على أكبر قيمة مقابل أموالك.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في تكاملات جيرا؟

لقد قامت العديد من المنتجات بتضمين الدعم مع Jira في قائمة عمليات التكامل الخاصة بها، ولكنها تحظى بشعبية كبيرة بحيث لا يمكن تجاهلها. ولكن بسبب تعدد الخيارات، فإن تضييق نطاق الخيارات التي يجب عليك استخدامها قد يكون أمرًا صعبًا.

فيما يلي بعض العوامل التي يجب وضعها في الاعتبار عند التفكير في تكامل Jira:

التوافق مع جيرا كلاود وخادم جيرا: تأتي جيرا في خيار خادم مستضاف سحابيًا أو خادم مستضاف ذاتيًا. يتم تحديث Jira Cloud دائمًا، ولكن إذا كنت تستخدم Jira Server، فتأكد من أن التكامل متوافق مع الإصدار الخاص بك

تأتي جيرا في خيار خادم مستضاف سحابيًا أو خادم مستضاف ذاتيًا. يتم تحديث Jira Cloud دائمًا، ولكن إذا كنت تستخدم Jira Server، فتأكد من أن التكامل متوافق مع الإصدار الخاص بك إدارة المشاريع المحسّنة: من السهل الانغماس في جميع الخيارات المتاحة. ولضمان حصولك على أكبر قدر من القيمة، تأكد من أن التكامل يساهم بشكل إيجابي في عمليات إدارة مشروعك

من السهل الانغماس في جميع الخيارات المتاحة. ولضمان حصولك على أكبر قدر من القيمة، تأكد من أن التكامل يساهم بشكل إيجابي في عمليات إدارة مشروعك تتبع المشكلات بشكل انسيابي: يمكن أن تأتي الملاحظات من العديد من المصادر المتباينة. ابحث عن الميزات التي تساعد في إنشاء مشكلات Jira بكفاءة وإدارة صفحات مشكلات Jira بفعالية

يمكن أن تأتي الملاحظات من العديد من المصادر المتباينة. ابحث عن الميزات التي تساعد في إنشاء مشكلات Jira بكفاءة وإدارة صفحات مشكلات Jira بفعالية تكامل البيانات: البيانات هي شريان الحياة للشركات الحديثة. ابحث عن عمليات التكامل التي يمكنها الاتصال بأدوات تحليل البيانات أو مايكروسوفت إكسل لتحليل البيانات وإعداد التقارير

البيانات هي شريان الحياة للشركات الحديثة. ابحث عن عمليات التكامل التي يمكنها الاتصال بأدوات تحليل البيانات أو مايكروسوفت إكسل لتحليل البيانات وإعداد التقارير تجربة المستخدم: تم تصميم تجربة مستخدم Jira لتكون بسيطة وبديهية، ولكن ليس كل تكامل سيشترك في هذه الفلسفة. ابحث عن الأدوات التي تعزز سير العمل دون التقليل من تجربة المستخدم

تم تصميم تجربة مستخدم Jira لتكون بسيطة وبديهية، ولكن ليس كل تكامل سيشترك في هذه الفلسفة. ابحث عن الأدوات التي تعزز سير العمل دون التقليل من تجربة المستخدم دعم تعاون الفريق: يتم استخدام Jira من قبل فرق التطوير وفرق المبيعات والعديد من وحدات الأعمال الأخرى. يجب أن تسمح الأدوات التي تستخدمها بالتعاون السهل على الميزات التي تضيفها

يتم استخدام Jira من قبل فرق التطوير وفرق المبيعات والعديد من وحدات الأعمال الأخرى. يجب أن تسمح الأدوات التي تستخدمها بالتعاون السهل على الميزات التي تضيفها المرونة والتخصيص: لكل شركة عمليات أعمال واحتياجات مشاريع مختلفة. يجب أن تكون عمليات التكامل مرنة بما فيه الكفاية للعمل ضمن تدفقات العمل المحددة التي تحتاجها

يمكن لفريق التطوير الخاص بك استخدام واجهة برمجة تطبيقات Jira REST API لربط برنامجك بمتعقب المشكلات من أجل عمليات التكامل المخصصة.

## أفضل 10 تكاملات جيرا لاستخدامها في عام 2024

تتكامل العديد من الأدوات مع برنامج Jira. سواء كانت تنشئ مشكلات Jira، أو تضيف وظائف جديدة، أو تحسن حياة المطورين والفرق الأخرى، يمكن لهذه الأدوات تبسيط كيفية تعامل فريق DevOps مع عمله. فيما يلي بعض من أفضل عمليات تكامل Jira المتوفرة في سوق Atlassian وفي أماكن أخرى.

1. انقر فوق

قم بجدولة مشاريع متعددة، وإدارة التبعيات، وتحديد أولويات كل شيء في الجدول الزمني المخصص لمشروعك باستخدام طريقة عرض الجدول الزمني في ClickUp

ClickUp هي منصة إنتاجية شاملة. توفر الأداة جميع الميزات التي يحتاجها العمل لأداء العديد من المهام اليومية. تكامل ClickUp مع Jira يجلب أدوات الإنتاجية الإضافية هذه إلى Jira.

من الإضافات الجديدة البارزة للبرنامج ClickUp Universal Search . تسهّل هذه الوظيفة إنشاء بحث عبر جميع التطبيقات والملفات المتصلة، مما يسهّل توفير مصدر واحد للحقيقة.

قد تجد أن مجموعة ميزات ClickUp الشاملة تحدّ من الحاجة إلى أدوات إضافية مثل Jira، مما يجعلها خيارًا جيدًا للتكامل، كما أنها أيضًا بديل Jira . إن نموذج إدارة المشاريع الرشيقة وغيرها قوالب تحسين العملية يمكن أن تساعدك على تحقيق ذلك.

ClickUp أفضل الميزات

يعمل البحث الشامل على تبسيط البحث عبر التطبيقات والملفات المتصلة

أدوات شاملة لإدارة المشاريع لإدارة مشاريع Jira

التكامل بسلاسة مع Jira ومزامنة مشكلات Jira لتحسين سير العمل

تساعد وظيفة توسيع نطاق البحث في العثور على التطبيقات المفضلة واستخدامها بسرعة

منصة شاملة تقلل من الحاجة إلى أنظمة أخرى وأدوات أخرى

مرونة التكامل قابلة للتكيف بسهولة مع مختلف احتياجات الفريق وسير العمل

قيود ClickUp

أبلغ بعض المستخدمين عن تحديات في تخصيص طرق العرض

قد يتخلف تطبيق الهاتف المحمول عن إصدار سطح المكتب في الميزات

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار يتوفر ClickUp AI على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو شهريًا

مراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

2. مايكروسوفت 365

عبر مايكروسوفت تتواصل هيمنة مايكروسوفت الطويلة في مجموعة البرامج المكتبية من خلال حلها القائم على السحابة، Microsoft 365. تُستخدم هذه الحزمة المكتبية القوية من قبل جميع الشركات الكبرى تقريبًا.

يعمل تكامله مع Jira على تحسين تجربة مشروع Jira من خلال السماح بالتعاون في حل المشكلات باستخدام أدوات مألوفة مثل Microsoft Excel وMicrosoft Teams وغيرها.

أفضل ميزات Microsoft 365

يتيح التكامل مع Microsoft Teams التعاون بين الفرق وأعضاء الفريق

يعمل Excel للتصدير والاستيراد على تبسيط معالجة البيانات وتحليلها باستخدام مشكلات Jira

يمكن للمستخدمين إدارة مهام Jira مباشرة من البريد الإلكتروني من خلال التكامل مع Microsoft Outlook

يسمح OneDrive و SharePoint بالوصول السهل إلى مستندات مشروع Jira وتخزينها

يمكن لتكامل PowerPoint تسهيل تقديم حالات المشروع وتقاريره

يعزز إدارة المشروع بشكل عام وتدفق المعلومات

قيود Microsoft 365

قد تتطلب بعض الميزات إعدادًا إضافيًا لتحقيق التكامل الأمثل مع Jira

قد تكون مربكة للمستخدمين الذين ليسوا على دراية بنظام مايكروسوفت البيئي

مشاكل عرضية في المزامنة مع بيانات Jira لمهام سير العمل المعقدة

تسعير Microsoft 365

الأساسية للأعمال: 7.20 دولار شهريًا لكل مستخدم

7.20 دولار شهريًا لكل مستخدم الأعمال القياسية: 15.00 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15.00 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الإصدار المميز للأعمال: 26.40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

مراجعات مايكروسوفت 365

G2: 4.6/5 (أكثر من 5000 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 5000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

3. تكامل جينكينز لـ Jira

عبر جنكينز يعد التكامل والتسليم المستمر أمرًا مهمًا في تطوير البرمجيات في الوقت الحالي. Jenkins هي واحدة من أكثر الأدوات شيوعًا لأتمتة عملية بناء البرامج. هذا يجعل Jenkins خيارًا طبيعيًا لفرق تطوير البرمجيات للتكامل مع Jira. يمكن لفرق DevOps الجمع بين تتبع الأخطاء والبناء الآلي لتحسين سير العمل.

تكامل Jenkins مع Jira أفضل الميزات

تربط مشغلات الإنشاء التلقائية مشكلات Jira ببناءات Jenkins

السماح لمستخدمي Jira بعرض حالات الإنشاء مباشرةً على صفحة مشكلة Jira

توفر قواعد المزامنة القابلة للتخصيص مرونة في تكامل جيرا مع جينكينز

إعداد سهل يبسط عملية تكامل جيرا مع جينكينز

يساعد فريق التطوير وأعضاء الفريق الآخرين على البقاء على اطلاع دائم على آخر المستجدات

يضمن تتبع التغييرات من مشكلات جيرا إلى النشر

تكامل جينكينز مع جينكينز لقيود جيرا

يتطلب معرفة جينكينز للإعداد والاستخدام

قد يتطلب تهيئة إضافية ل Jira لتحسين التكامل

تكامل جينكينز ل Jira التسعير

مجاني ومفتوح المصدر

تكامل جينكنز لمراجعات جيرا #### تكامل جينكنز لمراجعات جيرا

G2: 4.4/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 500 تقييم)

4. موصل Power BI Connector

عبر أطلسيان تعرف المؤسسات الناجحة كيفية الاستفادة من ذكاء الأعمال. تجعل برامج مثل Power BI من السهل جمع البيانات وتفسيرها. ومع ذلك، من دون الاتصال بمصادر البيانات، فإن Power BI لا حول له ولا قوة. يجلب تكامل Jira إمكانية تصور بيانات Power BI وتحليلها إلى بيانات Jira، مما يوفر رؤى متقدمة لمديري المشاريع وفرق العمل.

أفضل ميزات موصل Power BI Connector

يوفر أدوات متقدمة لتصور البيانات مثل المخططات المحورية والرسوم البيانية

يعمل التكامل مع Microsoft Excel على تبسيط معالجة البيانات من Jira إلى Excel

تتيح التقارير القابلة للتخصيص تقارير مصممة خصيصًا لمشاريع Jira

تحافظ مزامنة البيانات في الوقت الحقيقي على تدفق المعلومات من جيرا محدثة

واجهة سهلة الاستخدام يمكن الوصول إليها حتى لأعضاء الفريق غير التقنيين

ميزات أمان البيانات تحافظ على أمان بيانات المشروع الحساسة

قيود موصل Power BI Connector

يمكن أن يكون منحنى التعلم للمستخدمين الجدد في Power BI حادًا

أحيانًا تكون مزامنة البيانات مع مجموعات بيانات Jira الكبيرة بطيئة

يتطلب معرفة واسعة ب Power BI لتحقيق أقصى قدر من الفوائد

تسعير موصل Power BI Connector

مجاني

المحترف: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم القسط: 20 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات موصل Power BI Connector

G2: 4.5/5 (1,000+ تقييم)

Capterra: 4.5/5 (1,600+ تقييم)

5. ميرو لسحابة جيرا

عبر أطلسيان ميرو هي أداة للتعاون المرئي. يجلب تكاملها مع Jira Cloud هذه البيئة الفريدة لمستخدمي Jira.

تُعد بيئة التعاون المرئي السهلة والمرئية للغاية هذه مناسبة تمامًا لمراحل الإبداع والتخطيط لمشاريع جيرا. ستحصل الفرق التي تعتمد بشكل كبير على العصف الذهني المرئي والمنهجيات الرشيقة على أقصى استفادة من تكامل Jira هذا.

ميرو ل Jira Cloud أفضل الميزات

تعمل أدوات التعاون المرئي على تعزيز العصف الذهني والتخطيط لمشاريع Jira

يتزامن بسلاسة مع Jira Cloud ويوفر تحديثات في الوقت الفعلي

تسمح اللوحات البيضاء التفاعلية بإجراء مناقشات إبداعية بين أعضاء الفريق

مكتبة قوالب كبيرة توفر قوالب معدة مسبقًا لمجموعة من احتياجات المشروع

تعمل واجهة السحب والإفلات على تبسيط عملية إنشاء مشكلات وخطط Jira

تتيح ميزات التعاون في الوقت الفعلي للفرق العمل معًا في نفس الوقت

قيود ميرو لـ Jira Cloud

قد يجد بعض المستخدمين الواجهة مربكة في البداية

تتطلب اتصالاً جيدًا بالإنترنت للحصول على الأداء الأمثل

ميرو لسحابة جيرا السحابية

مجانًا

المبتدئين: 8 دولارات شهريًا

8 دولارات شهريًا الشركات: 16 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

16 دولارًا أمريكيًا/شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

ميرو لمراجعات سحابة جيرا

G2: 4.8/5 (أكثر من 5000 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 5000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 1400 تقييم)

6. إنفراكوست

عبر إنفراكوست Infracost هو حل FinOps الذي يسمح للشركات بزيادة عائد الاستثمار من خدماتها السحابية المختلفة. وباستخدام تكامل Jira، يمكن لمستخدمي Infracost جلب هذا التركيز على إدارة التكاليف إلى مشاريع Jira. بالنسبة لفرق DevOps والشركات التي تدير عمليات سحابية واسعة النطاق، سيوفر هذا الاتصال أموالاً طائلة ويحقق شفافية أفضل في تكاليف السحابة.

Infracost أفضل الميزات

يوفر توقعات مفصلة لتكاليف البنية التحتية السحابية

يتصل بسلاسة مع Jira لعمليات تتبع التكاليف

يساعد الفرق على البقاء على اطلاع على قيود الميزانية مع تنبيهات الميزانية القابلة للتخصيص

توصيات تحسين التكلفة تقترح طرقاً لتقليل النفقات

تقارير سهلة الاستخدام تسهل القدرة على فهم التكاليف

دعم العديد من موفري الخدمات السحابية يجعلها مفيدة عبر أقسام العمل

قيود إنفراكوست

يتطلب معرفة محددة بالبنية التحتية السحابية للاستفادة من الأداة بشكل كامل

يمكن أن يكون إعدادها معقدًا للمستخدمين غير التقنيين

تسعير إنفراكوست

مجاناً

سحابة: 50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

مراجعات إنفراكوست

G2: 5/5 (1 تقييم)

7. فريشوركس

عبر فريشوركس تحظى هذه المجموعة من أدوات خدمة العملاء هذه بشعبية كبيرة بين الشركات بسبب مجموعتها الواسعة من المنتجات التي تلبي مختلف الاحتياجات. تعمل مجموعة Freshworks بشكل جيد مع Jira، باعتبارها واحدة من أدوات تكامل Jira الرئيسية، حيث تقدم قدرات متقدمة لدعم العملاء وإدارة المشاريع. تتكامل Jira مع كلٍ من Freshdesk و Freshservice - وهما مشروعان رئيسيان من مشاريع Freshworks.

أفضل ميزات فريشوركس #### أفضل ميزات فريشوركس

تبسيط التعامل مع استفسارات العملاء داخل Jira

ميزات الأتمتة توفر الوقت وتزيد من الكفاءة

دعم متعدد القنوات يوفر رؤية موحدة لتفاعلات العملاء

تمكّن ميزات التعاون في الوقت الفعلي أعضاء الفريق من التعاون في حل مشكلات العملاء

توفر التقارير والتحليلات القوية رؤى متعمقة حول أداء دعم العملاء

واجهة سهلة الاستخدام يسهل على جميع أعضاء الفريق التنقل فيها

قيود برنامج Freshworks

قد يكون التكامل معقداً ويستغرق بعض الوقت لإعداده بشكل صحيح

بعض الميزات قد تكون مبالغاً فيها للفرق أو المشاريع الصغيرة

قد تكون خيارات التخصيص محدودة في بعض المجالات

تسعير إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات Freshworks ITSM

النمو: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 109 دولارات شهريًا لكل مستخدم

مراجعات Freshworks

G2: 4.5/5 (أكثر من 7,000 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 7,000 تقييم) Capterra: 5/5 (1 تقييم)

8. أبليتولس

عبر أدوات التطبيق يوفر الاختبار الآلي على فرق التطوير وقتاً كبيراً ويقلل من عدد الأخطاء التي تصل إلى المستخدم النهائي. Applitools هي منصة اختبار مرئية مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تجعل هذه العملية أكثر كفاءة. كما أن تكاملها مع Jira يجعل تتبع المشاكل التي يتم العثور عليها أثناء الاختبار الآلي أسهل، مما يخلق مزيجاً مثالياً لتحسين ضمان الجودة.

يوفر أدوات متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لاختبار واجهة المستخدم

تبسيط الإبلاغ عن الأخطاء وتتبعها داخل Jira

يضمن الاختبار عبر المتصفحات والأجهزة التوافق عبر مختلف المنصات

تحدد المقارنة التلقائية بين لقطات الشاشة الانحدارات البصرية

واجهة سهلة الاستخدام تبسط عمليات الاختبار المعقدة لأعضاء الفريق

يعمل بشكل جيد مع أدوات التطوير والاختبار الأخرى من خلال مجموعة واسعة من عمليات التكامل

قد يكون أكثر من اللازم للمشاريع التي تحتوي على الحد الأدنى من مكونات واجهة المستخدم

يمكن أن يكون إعداد التكامل معقدًا لأولئك الجدد في الاختبار المرئي الآلي

تسعير مخصص

G2: 4.4/5 (47 مراجعة)

4.4/5 (47 مراجعة) Capterra: 4.7/5 (30 مراجعة)

9. رابيد 7

عبر رابيد7 Rapid7 هي شركة رائدة في مجال توفير برامج الأمان والامتثال. يركز التكامل مع Jira على توفير إدارة الثغرات الأمنية واكتشاف الحوادث.

ستظهر المشاكل الأمنية حتماً عند تطوير مشروع برمجي. ويساعد تكامل Rapid7 مع Jira على سد الثغرات التي قد تتسلل منها تلك المشاكل.

أفضل ميزات Rapid7

يحدد ويدير الثغرات الأمنية في المشاريع

يعزز تتبع الأمان داخل مشكلات Jira

يوفر أدوات للاستجابة السريعة للحوادث الأمنية

تنبيهات تلقائية لإخطار الفرق بشأن التهديدات الأمنية المحتملة

تقارير قابلة للتخصيص تتكيف مع احتياجات المشروع المحددة

يمكن لكل من أعضاء الفريق التقنيين وغير التقنيين استخدام واجهة سهلة الاستخدام

قيود رابيد7

يمكن أن يكون إعداده معقدًا ويتكامل بشكل كامل مع Jira

قد تكون بعض الميزات متقدمة جدًا بالنسبة للفرق الأصغر أو الأقل تركيزًا على الأمان

تسعير #### تسعير Rapid7

Insight VM: 1.94 دولار شهريًا لكل أصل

1.94 دولار شهريًا لكل أصل Insight DR: 5.89 دولار شهريًا لكل أصل

5.89 دولار شهريًا لكل أصل Insight AppSec: 175 دولارًا/شهرًا لكل تطبيق

175 دولارًا/شهرًا لكل تطبيق Insight CloudSec: 5,775 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

تقييمات #### رابيد7

G2: 4.0/5 (10 تقييمات)

10. تطبيق Forecast.app

عبر تطبيق Forecast.app تطبيق Forecast.app هو أداة قوية لإدارة المشاريع تتكامل بعمق مع Jira، وتوفر ميزات متقدمة لتخطيط الموارد والمشاريع من أجل إدارة قوية للمشاريع تحسين إجراءات العمل . يمكن أن يكون هذا الحل مثاليًا للفرق التي تريد حلولًا شاملة لإدارة المشاريع تتجاوز تلك التي تقدمها Jira ولكنها لا تزال بحاجة إلى تتبع المشكلات وأدوات التطوير الأخرى التي تقدمها Jira.

Forecast.app أفضل الميزات

يوفر أدوات للجدولة التفصيلية للمشروع وتخصيص الموارد

يعزز خاصية Jira إدارة المشروع القدرات

يقدم رؤى تنبؤية مدعومة بالذكاء الاصطناعي للجداول الزمنية والموارد الخاصة بالمشروع

يسمح بالتتبع الدقيق للوقت المستغرق في مشكلات ومشاريع Jira

يساعد في إدارة عبء عمل الفريق وقدراته بكفاءة

سهل الاستخدام لجميع أعضاء الفريق

قيود تطبيق Forecast.app

يمكن أن يكون منحنى التعلم للميزات المتقدمة حادًا

قد يكون السعر أعلى بالنسبة للفرق الصغيرة

قد تتطلب بعض الميزات تكوينًا إضافيًا للاستخدام الأمثل مع Jira

تسعير تطبيق Forecast.app

المحترف: 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم بالإضافة: 69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

مراجعات تطبيق Forecast.app

G2: 4.2/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.1/5 (25 تقييم)

## كن أكثر إنتاجية مع ClickUp

إذا كنت تبحث عن تتبع المشروع تطبيقات لتحسين إنتاجيتك، يعد ClickUp خيارًا طبيعيًا. مثل Jira، يمكنك إنشاء مشكلات في ClickUp وتتبع التقدم المحرز في إنجازها بسهولة. وقد وجدت العديد من الفرق أن المرونة التي يوفرها ClickUp هي بالضبط ما تحتاجه أعمالهم. والآن، يمكنك التركيز على إنشاء برامج رائعة وتقليل القلق بشأن تعقيدات إدارة المشروع.

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