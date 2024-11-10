دورة حياة اختبار البرمجيات (STLC): نظرة عامة والمراحل

فكر في منتج "جيد النوعية" - أي شيء تعتقد أنه ذو نوعية جيدة. ما هي خصائصه؟ سهولة الاستخدام، التجربة المبهجة، الأمان، ملاءمة الغرض، الابتكار؟ نحن متأكدون أن هناك خصائص أخرى تتبادر إلى ذهنك.

يمكن أن تكون الجودة أي شيء تحدده أنت.

ومع ذلك، عادةً ما تكون الجودة مؤشراً رئيسياً للسعر. تكلف السلع الفاخرة المصنوعة يدوياً بدقة آلاف الدولارات. ولضمان الأصالة والجودة، ينفق العملاء أموالاً طائلة على مراقبة الجودة.

من النقابات في العصور الوسطى إلى فرق سكروم اليوم، الجودة هي حجر الزاوية في المنتجات والخدمات القيّمة.

إذا كنت تتطلع إلى بناء منتج رقمي عالي الجودة، فأنت بحاجة إلى إتقان دورة حياة اختبار البرمجيات (STLC). في هذا المقال، سنستكشف في هذه المدونة دورة حياة اختبار البرمجيات (STLC) بالتفصيل، ونوضح سبب حاجتك إليها وكيف يمكنك تنفيذها في مؤسستك.

ما هي دورة حياة اختبار البرمجيات؟

STLC هي عملية شاملة تتبعها فرق هندسة المنتجات لاختبار جودة البرمجيات. فهي تتحقق من موثوقية البرمجيات وأمانها وأدائها، مما يضمن توافقها مع المواصفات الفنية وتوقعات العمل.

دورة حياة اختبار البرمجيات هي سلسلة من ست خطوات، نتناولها بالتفصيل أدناه. ولكن أولاً، دعنا نفهم لماذا تحتاج إلى دورة حياة اختبار البرمجيات.

مراقبة الجودة الاستراتيجية: يضمن لك STLC وجود استراتيجية شاملة لضمان جودة البرمجيات. فهي تساعد الفرق على تغطية كل جانب من جوانب عملية تطوير المنتج بشكل كلي.

الاكتشاف المبكر للعيوب: من خلال اتباع المراحل الست من STLC، من المرجح أن تكتشف العيوب مبكرًا وتصلحها قبل أن تتحول إلى مشاكل للمستخدم.

توفير التكاليف: توفر STLC التكاليف عبر أبعاد متعددة. فهي تمنع حدوث مشكلات كبيرة، مما يوفر في تكاليف العواقب أو إعادة العمل. تساعد الفرق على تحسين أداء البرمجيات، مما يوفر في تكاليف البنية التحتية والحوسبة.

تجربة العميل: من خلال الاختبار المنهجي عبر مختلف البيئات والتكوينات وحالات الاستخدام، تقلل STLC من فرص تقديم برمجيات معيبة للعميل. تقدم المنتجات عالية الجودة تجربة أفضل للعملاء. فهي تغري الناس لقضاء المزيد من الوقت على منتجك، والتفاعل معه بدرجة أكبر، واختيار منتجك على منافسيك، وكل ذلك يؤثر بشكل مباشر على أرباحك.

الامتثال: جيد اختبار رشيق تعتبر العمليات أساسية لضمان امتثال منتجاتك للقوانين المحلية والولائية والفيدرالية والدولية.

كما أنها تخلق ثقافة تنظيمية للمساءلة. عندما يكون لديك نظام STLC واضح المعالم، فإن كل عضو في الفريق يتحمل مسؤولية الجزء الخاص به من العمل، مما يضاعف من جودة البرمجيات بشكل عام.

ومع ذلك، لكي تعمل دورة حياة اختبار البرمجيات بفعالية، يجب دمجها في إطار عمل آخر، وهو دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC). دعنا نستكشف الاثنين.

دور STLC في دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC)

في هندسة المنتجات، تُعد دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC) ودورة حياة اختبار البرمجيات (STLC) إطارين أساسيين يوجهان عملية إنشاء البرمجيات والتحقق من صحتها.

SDLC هي عملية تخطيط وتطوير (واختبار) ونشر وصيانة منتجات البرمجيات ونشرها وصيانتها

STLC هي مجموعة فرعية من دورة حياة تطوير البرمجيات SDLC، مع التركيز على ضمان الجودة

يأتي الاختبار عادةً بعد مرحلة التطوير في SDLC، لكن الأنشطة المتعلقة بالاختبار تبدأ قبل ذلك بكثير.

على سبيل المثال، أثناء مرحلة تحليل المتطلبات في دورة حياة البرمجيات المستدامة، قد يشارك أيضًا محللو الجودة (محللو الجودة) في جمع متطلبات الجودة.

بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من الاختلافات الرئيسية.

الفرق بين STLC و SDLC

هاتان العمليتان مترابطتان بشكل وثيق، ولكن لديهما أهداف ومراحل مختلفة. ويساعد فهم الاختلافات بينهما على توضيح كيف يتناسب الاختبار مع السياق الأوسع لتطوير البرمجيات.

ميزة SDLC STLC الهدف إنشاء وتقديم برمجيات تعمل بكامل طاقتها ضمان جودة وموثوقية البرمجيات النطاق يغطي دورة حياة تطوير البرمجيات بالكامل، من جمع المتطلبات إلى الصيانة يغطي فقط مراحل الاختبار، من التخطيط إلى التنفيذ والإغلاق المخرجات منتج برمجيات جاهز للنشر للمستخدمين تقرير للإشارة إلى الجاهزية للإصدار أو قائمة بالأخطاء التي يجب إصلاحها أصحاب المصلحة فريق واسع، بما في ذلك محللي الأعمال والمطورين ومديري المشاريع، إلخ. فريق أصغر، يشمل حصريًا مختبري ضمان الجودة والمختبرين المراحل تحليل المتطلبات التصميم التطوير والاختبار النشر النشر الصيانة تحليل متطلبات الاختبار تخطيط الاختبار تطوير حالة الاختبار إعداد البيئة تنفيذ الاختبار إغلاق الاختبار

الاختلافات بين STLC و SDLC

بعد توضيح ذلك، دعنا نرى ما يستلزمه STLC في الواقع.

## مراحل STLC

دورة حياة اختبار البرمجيات هي عملية دائرية من ست مراحل متميزة مع معايير دخول وخروج محددة مسبقاً لكل مرحلة، وتؤدي كل مرحلة من هذه المراحل وظيفة محددة وتحقق هدفاً معيناً. لنلقِ نظرة على ماهية هذه المراحل.

1. تحليل المتطلبات

هذه هي المرحلة الأولى والتأسيسية من STLC. هنا، تقوم فرق ضمان الجودة بجمع المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية للبرمجيات.

على سبيل المثال، إذا كان المطورون يقومون ببناء وظيفة تسجيل الدخول، فسيقوم فريق ضمان الجودة كمختبر بجمع المتطلبات حول تدفق تسجيل الدخول المصمم ومعايير الأمان وتجربة المستخدم والأداء المتوقعة.

الهدف الرئيسي من هذه الخطوة هو تحديد ما الذي سيتم اختباره بالضبط ومقابل أي معايير، وأفضل وقت للقيام بذلك هو بالتوازي مع مرحلة جمع المتطلبات في عملية تطوير البرمجيات. وهذا يساعد فرق الجودة على التواصل مع أصحاب المصلحة، مثل محللي الأعمال والمطورين والعملاء لتوضيح أي غموض في المتطلبات.

ومع ذلك، من الشائع البدء في ذلك خلال المراحل النهائية من التطوير أو بعد اكتمال التطوير.

2. تخطيط الاختبار

مع وجود المتطلبات والأهداف في متناول اليد، حان الوقت لإنشاء استراتيجية اختبار شاملة وخطة مقابلة. نتيجة مرحلة تخطيط الاختبار هي وثيقة مفصلة توجه أنشطة مراقبة الجودة اللاحقة.

في هذه المرحلة، يحدد قائد أو مدير الاختبار ما يلي.

النطاق : أنواع اختبار البرمجيات التي يجب إجراؤها (على سبيل المثال، الوظيفية والأداء والأمان)

: أنواع اختبار البرمجيات التي يجب إجراؤها (على سبيل المثال، الوظيفية والأداء والأمان) المعايير : معايير القبول لكل اختبار من هذه الاختبارات

: معايير القبول لكل اختبار من هذه الاختبارات الموارد : الأشخاص والوقت والأدوات اللازمة لتنفيذ خطة الاختبار

: الأشخاص والوقت والأدوات اللازمة لتنفيذ خطة الاختبار الجدول الزمني : الخطة اليومية لتنفيذ خطة الاختبار يوماً بعد يوم

: الخطة اليومية لتنفيذ خطة الاختبار يوماً بعد يوم تحليل المخاطر: تحليل المخاطر: مدى المخاطر والتأثير المحتمل على الأعمال

عادة ما يتم وضع خطط الاختبار لكامل البرنامج وليس لميزات محددة. وهذا يعني أن تخطيط الاختبار غالباً ما يتم بالتوازي مع مرحلة التصميم في دورة حياة البرمجيات SDLC.

3. تطوير حالة الاختبار

بعد ذلك، تقوم فرق ضمان الجودة بتطوير حالات الاختبار. وببساطة، حالة الاختبار هي مجموعة من الإجراءات المستخدمة للتحقق من أن البرنامج/الميزة تعمل حسب التوقعات.

تعتمد كل حالة اختبار على المتطلبات التي تم جمعها في الخطوة الأولى. في بعض الأحيان، تستخدم الفرق قوالب حالة الاختبار للسرعة والاتساق. في حالة عدم وجود نموذج، يكتب مساعدو ضمان الجودة حالات اختبار مفصلة.

تتضمن حالة الاختبار النموذجية ما يلي:

معرّف حالة الاختبار : معرّف فريد، وغالباً ما يتم إنشاؤه تلقائياً بواسطة أداة تتبع الأخطاء

: معرّف فريد، وغالباً ما يتم إنشاؤه تلقائياً بواسطة أداة تتبع الأخطاء وصف الميزة : وصف شخصي موجز لما تهدف الميزة إلى القيام به

: وصف شخصي موجز لما تهدف الميزة إلى القيام به خطوات الاختبار : تدفق الإجراءات في الميزة

: تدفق الإجراءات في الميزة النتيجة المتوقعة: النتيجة المتوقعة: ما يتوقع أن يفعله التطبيق

عادة، هناك أكثر من حالة اختبار واحدة لكل ميزة. في الواقع، تقوم فرق الاختبار بإنشاء حالتين للاختبار على الأقل، واحدة إيجابية والأخرى سلبية.

على سبيل المثال، قد تتضمن حالة الاختبار الأساسية لوظيفة تسجيل الدخول إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، والنقر على زر تسجيل الدخول، والتحقق من أن المستخدم يسجل الدخول بنجاح. ومع ذلك، قد تقوم الفرق ببناء حالات اختبار لعدد من السيناريوهات، مثل:

تعطيل حقلي اسم المستخدم وكلمة المرور عندما يكون المستخدم قد سجل الدخول بالفعل

إدخال اسم مستخدم خاطئ

إدخال كلمة مرور خاطئة

إدخال أحرف غير مسموح بها في اسم المستخدم أو كلمة المرور

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إعداد بيانات الاختبار (مثل أسماء المستخدمين وكلمات المرور). بمجرد الانتهاء، تتم مراجعة حالات الاختبار من قبل الأقران لضمان دقة وتغطية جميع السيناريوهات المحتملة، مثل اختبار المدخلات الصحيحة وغير الصالحة.

4. إعداد بيئة الاختبار

المرحلة التالية في التحضير لاختبار البرمجيات الاستراتيجية هي إعداد البيئة. ويتضمن ذلك إعداد ظروف الأجهزة والبرمجيات التي تقوم بإجراء الاختبار في ظلها.

هنا، تقوم فرق الاختبار بما يلي.

إعداد الأجهزة، مثل البنية التحتية والخوادم وتكوينات الشبكة وما إلى ذلك.

تثبيت البرمجيات، مثل قواعد البيانات وأنظمة التشغيل، إلخ.

اختبار دخان البيئة

الحفاظ على البيئات قريبة قدر الإمكان من إعدادات الإنتاج

على سبيل المثال، إذا كان من المفترض أن يعمل التطبيق على NGINX 3.19.0، فيجب أن تحاكي بيئة الاختبار ذلك. يجب عليك أيضًا التأكد من أن أي تبعيات، مثل واجهات برمجة التطبيقات أو الخدمات التابعة لجهة خارجية، يمكن الوصول إليها وتعمل.

5. تنفيذ الاختبار

أنت الآن جاهز وجاهز للتنفيذ.

قم بتشغيل حالات الاختبار وفقًا للخطة

قارن النتائج الفعلية مع النتائج المتوقعة

تأكد إذا كانت تعمل كما هو متوقع

وإلا، قم بتسجيل العيوب

أبلغ فريق التطوير بالخطأ مع خطوات لتكرار الخطأ

على سبيل المثال، إذا فشلت وظيفة تسجيل الدخول بسبب التحقق غير الصحيح، قم بالإبلاغ عن الخطأ مع تفاصيل المشكلة وخطوات تكرارها.

عادة، سيقوم فريق التطوير بإصلاح الخطأ وإرساله مرة أخرى للاختبار. بعد ذلك، تحتاج إلى إعادة اختبار العيوب التي تم إصلاحها بالإضافة إلى الميزة بأكملها للتأكد من حل الأخطاء دون إدخال مشاكل جديدة. تستمر هذه المرحلة حتى تنفيذ جميع الاختبارات المخطط لها وحل جميع المشكلات الحرجة.

نظرًا لأن عملية إعادة الاختبار الدورية هذه يمكن أن تصبح مملة، غالبًا ما تستخدم الفرق أدوات أتمتة الاختبار. سنناقش كيفية أتمتة الاختبار في القسم التالي. دعنا نختتم STLC قبل ذلك.

6. إغلاق دورة الاختبار

بمجرد اختبار المنتج واعتباره جاهزاً للانتقال إلى الإنتاج، تصل دورة الاختبار إلى مرحلة الإغلاق الرسمي. هذه مرحلة المراجعة وإعادة النظر.

المراجعة : تقييم نتائج الاختبار، بما في ذلك تقارير العيوب والتغطية

: تقييم نتائج الاختبار، بما في ذلك تقارير العيوب والتغطية القياس : تتبع المقاييس الرئيسية، مثل عدد الاختبارات التي تم تنفيذها، ومعدلات النجاح/الفشل، وعدد العيوب المفتوحة والمغلقة

: تتبع المقاييس الرئيسية، مثل عدد الاختبارات التي تم تنفيذها، ومعدلات النجاح/الفشل، وعدد العيوب المفتوحة والمغلقة تحليل: مناقشة الأداء مع فرق العمل والتطوير والاختبار. أخذ الملاحظات لعمليات التحسين المستمر

الآن بعد أن فهمت دورة حياة اختبار البرمجيات بأكملها، دعنا نرى كيف يمكنك أتمتة الخطوات المختلفة لجعلها أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة.

كيفية أتمتة عملية اختبار البرمجيات

في جميع أنحاء STLC، هناك العديد من الأماكن التي يمكنك فيها أتمتة العمليات. تستخدم الفرق في الغالب الأتمتة لاختبار الوحدة (التحقق من صحة الوحدات الفردية من التعليمات البرمجية) واختبار التكامل (التحقق من صحة أجزاء متصلة من التعليمات البرمجية). غالبًا ما يتم إجراء الاختبار الشامل للتحقق من صحة معايير تجربة المستخدم يدويًا.

ومع ذلك، بخلاف التنفيذ الفعلي للاختبار، هناك الكثير مما يمكنك أتمتته. دعنا نلقي نظرة على بعض العمليات الشائعة التي يمكنك أتمتتها باستخدام إدارة المشاريع الرشيقة أداة مثل انقر فوق .

أتمتة عمليات الاختبار الرشيقة

تتبع معظم فرق البرمجيات اليوم ممارسات تطوير رشيقة، حيث تقوم ببناء المنتجات كمكونات صغيرة مترابطة بطريقة تدريجية وتكرارية. يصلح هذا النهج للاختبار أيضًا.

دمج STLC في دورة حياة البرمجيات في دورة حياة البرمجيات

تعامل مع الاختبار كعملية مستمرة تحدث جنبًا إلى جنب مع التطوير، مما يسمح بتغذية راجعة أسرع وتعديلات سريعة على التغييرات. خطط لحالات الاختبار أثناء التخطيط لسباق السرعة.

اختر الأدوات المناسبة

نظرًا لتركيز التطوير الرشيق والخدمات المصغرة على التكامل المستمر، اختر أدوات الاختبار الرشيقة لدعم جهودك.

كتابة ودمج الاختبارات المؤتمتة في خط أنابيب التكامل المستمر (CI) باستخدام أدوات النشر المستمر . نشر أداة مثل ClickUp للفرق الرشيقة لإدارة دورة حياة الاختبار عبر المنتجات وسباقات السرعة والمشاريع.

اختبار رشيق بدون عناء مع ClickUp

أتمتة إنشاء حالة الاختبار

أتمتة حالة الاختبار هي عملية إنشاء وتنفيذ البرامج النصية للاختبار التي تتحقق من صحة وظائف تطبيقك دون تدخل يدوي. إن أفضل أدوات اختبار ضمان الجودة الحديثة يمكنها القيام بكل هذا وأكثر.

على سبيل المثال، يمكنها تشغيل الاختبارات نفسها بشكل متكرر عبر بيئات أو منصات أو تكوينات مختلفة، مما يضمن الاتساق وتوفير الوقت.

قالب حالة اختبار ClickUp

يمكنك جعل هذه العملية أكثر كفاءة باستخدام إطار عمل مجرب ومختبر مثل قالب حالة اختبار ClickUp . باستخدام هذا القالب، يمكنك إنشاء حالات الاختبار وتنظيمها وتحديد أولوياتها دون القلق بشأن التوثيق. استخدم هذا لتبسيط مرحلة تطوير حالة الاختبار وبناء أتمتة متسقة مع أقصى تغطية اختبارية.

أتمتة إدارة الاختبار

لا يكفي مجرد تحديد الأخطاء. يتضمن ضمان الجودة القوي التسجيل، والإبلاغ، والتتبع، وإعادة الاختبار، والتأكد من أن الميزة جاهزة للإنتاج. وهذا يتطلب عملية مؤتمتة. عملية مؤتمتة برنامج تتبع الأخطاء يمكنه القيام بكل هذا وأكثر.

الإبلاغ عن الأخطاء

سهّل على المختبرين تسجيل الأخطاء. استخدم نماذج لفرق البرمجيات للسماح لهم بإدخال جميع المعلومات الضرورية بالتنسيق الذي يناسبك. لا تبدأ من الصفر. استفد من نماذج ClickUp المصممة مسبقًا قوالب الإبلاغ عن الأخطاء لبدء العمل على الفور.

تتبع الأخطاء نموذج تتبع الأخطاء والمشكلات الخاص ب ClickUp مثالي لهذه الخطوة. يساعدك سير العمل المتقدم القابل للتخصيص بدرجة كبيرة على تتبع السبب الجذري لكل خطأ. فهو يدمج المعلومات في مكان واحد، مما يسهل على فرق التطوير لديك القضاء عليها جميعًا!

قالب تتبُّع الأخطاء والمشكلات من ClickUp

تخصيص الموارد

استخدم أتمتة ClickUp لتعيين الأخطاء للمطورين بناءً على قواعد محددة مسبقًا. على سبيل المثال، قد تقوم تلقائيًا بتعيين الأخطاء في ميزة ما إلى المطور الذي تم تعيين مهمة التطوير المقابلة له.

إدارة الاختبار

قد تصبح العملية الشاملة لإدارة الأخطاء المتعددة، وحالات الاختبار، وحالات الاستخدام، والميزات، والمتطلبات، ومعايير القبول مملة. لإدارة هذه الفوضى، قم بإنشاء هيكل STLC بسيط وسهل الاستخدام، وقم بأتمتة أكبر قدر ممكن.

قالب إدارة اختبار ClickUp

الرافعة المالية قالب إدارة الاختبار الخاص ب ClickUp لإعداد حلك الشامل لإدارة STLC. من وضع استراتيجيات الاختبار إلى إجراء الاختبارات، وتقييم النتائج، والتعاون مع أعضاء الفريق، استخدم نموذج المستوى المتوسط كأساس لك.

على سبيل المثال، باستخدام هذا القالب، يمكنك إنشاء مجلد دورة اختبار لكل إصدار، وإضافة حالات اختبار للميزات الجديدة، وتعيينها لأعضاء الفريق، وتحديث الحالات، وإنشاء التقارير، وغير ذلك.

أتمتة إنشاء تقرير الاختبار

ما فائدة كل الذكاء الاصطناعي في العالم إذا لم يتمكن من إنشاء التقارير؟ لذا، استخدم أحدث التقنيات بشكل جيد من خلال أتمتة إنشاء تقرير إغلاق الاختبار.

استخدم انقر فوق الدماغ لدمج البيانات/التحديثات عبر مختلف المهام والاختبارات لإنشاء عرض شامل لكل صاحب مصلحة. تمكين أعضاء الفريق من طرح أسئلة حول عمليات ضمان الجودة وتحديثات الحالة والأداء وما إلى ذلك في الوقت الفعلي.

إنشاء تقرير الاختبار الآلي باستخدام ClickUp Brain

هل تحتاج إلى شيء أكثر تقليدية؟ جرّب قالب تقرير الاختبار الخاص ب ClickUp لمساعدتك على البدء في العمل بشكل صحيح.

أتمتة تتبع التقدم

يكون إنشاء تقرير الاختبار دقيقًا، وعادةً ما يتم إنشاؤه لكل ميزة/طبعة. للحصول على صورة أكبر، جرّب لوحات معلومات ClickUp .

تصور STLC بالكامل في مكان واحد. راقب حالة حالة تنفيذ الاختبار، وحل المشكلات الكبيرة، وصحة المشروع، والمزيد في الوقت الفعلي. إنشاء أدوات مخصصة لاحتياجاتك، مثل عرض عبء العمل، وتتبع الأهداف، وما إلى ذلك.

_ابقَ على اطلاع على آخر المستجدات في STLC باستخدام ClickUp Dashboards

القائمة أعلاه هي مجرد بداية. باستخدام ClickUp، يمكنك أتمتة العشرات، إن لم يكن المئات، من عمليات إدارة المشاريع دون عناء. لإلهامك، إليك بعضًا منها أمثلة على الأتمتة .

إدارة STLC الخاصة بك بفعالية باستخدام ClickUp

في تطوير البرمجيات، يتم تعريف الجودة الجيدة بعدد من العوامل. هل تقوم بالمهمة التي من المفترض أن تقوم بها؟ هل هو سهل الاستخدام؟ هل هو سريع؟ هل هو آمن؟ هل يستهلك الكثير من النطاق الترددي للشبكة؟ هل يعمل بشكل جيد مع الميزات الأخرى للمنتج؟ وهكذا دواليك.

الهدف الأساسي لدورة حياة اختبار البرمجيات هو ضمان الحصول على إجابات صحيحة لكل ما سبق وأكثر من ذلك بكثير. نظراً لحجم وتعقيد البرامج التي يتم بناؤها اليوم، لا يمكن أن يكون الاختبار فعالاً إذا كان يدوياً بالكامل.

وهذا ينطبق على إدارة مشروع STLC أيضاً. ClickUp لفرق البرمجيات يفهم ذلك ويتكيف مع احتياجاتك. وهو يتضمن عدداً من الميزات المصممة خصيصاً لاختبار البرمجيات.

على سبيل المثال، يمكنك إنشاء مهام لكل خطأ تحدده وتعيين نوع المهمة على أنه "خطأ" يمكنك تصور الرسوم البيانية للإنجاز ومخططات الإنذار المبكر للأخطاء فقط. يمكنك إنشاء قوالب لمعايير القبول لكل نوع من أنواع الأخطاء وإضافتها تلقائيًا إلى المهام المقابلة.

باستخدام ClickUp، يمكنك بناء برمجيات عالية الجودة دون عناء من خلال تحديد العيوب وحلها مبكرًا، وتقليل التكاليف، وتحسين رضا المستخدمين.

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