10 بدائل YouTrack والمنافسين في عام 2025

في عالم إدارة المشاريع فإن قانون مورفي غالبًا ما يكون صحيحًا: ما يمكن أن يحدث خطأ، سيحدث. وبالتالي، فإن الإعداد المناسب هو المفتاح، وهذا يشمل امتلاك الأداة المناسبة لتتبع أي مشاكل محتملة. 🛠️

اكتسب YouTrack شعبية بسبب تعدد استخداماته. فهو يساعدك على إدارة مهام المشروع والجداول الزمنية بفعالية. وفي الوقت نفسه، يتيح لك تسجيل المشكلات وتصنيفها وتحديد أولوياتها بدءاً من الأخطاء البرمجية إلى شكاوى العملاء أو حتى الاستفسارات الداخلية.

إنه مفيد بشكل خاص لما يلي فرق تطوير البرمجيات وأقسام خدمة العملاء، وأي مجموعة يجب عليها التوفيق بين المشاريع المعقدة أثناء التعامل مع العديد من المشكلات.

ولكن إذا لم يكن مزيج YouTrack الذي يجمع بين إدارة المشاريع وتتبع المشكلات هو ما يناسبك، فربما تبحث عن أداة ذات قدرات أفضل على الهاتف المحمول أو التكامل. وهنا يأتي دورنا!

لقد قمنا بتجميع أفضل 10 بدائل ل YouTrack في عام 2024، وفحصنا ميزاتها وأسعارها وتقييمات المستخدمين. سيساعدك دليلنا على اختيار الأداة المثالية للارتقاء بأعمالك.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل YouTrack؟

عند البحث عن بدائل YouTrack، من الضروري مراعاة الصفات الرئيسية التالية:

الوظائف الشاملة : على غرار مجموعة ميزات YouTrack الشاملة، يجب أن توفر الأداة مجموعة كاملة من تتبع المشكلات و ميزات إدارة المشروع ، من مخططات جانت إلى تتبع الوقت

: على غرار مجموعة ميزات YouTrack الشاملة، يجب أن توفر الأداة مجموعة كاملة من تتبع المشكلات و ميزات إدارة المشروع ، من مخططات جانت إلى تتبع الوقت المرونة : يجب أن يكون سهل الاستخدام لكل من الفرق التقنية وغير التقنية وقابل للتخصيص بما يكفي لتلبية احتياجات عملك المحددة

: يجب أن يكون سهل الاستخدام لكل من الفرق التقنية وغير التقنية وقابل للتخصيص بما يكفي لتلبية احتياجات عملك المحددة ميزات متقدمة : ابحث عن إدارة المشاريع الرشيقة التي تقدم ميزات مثل قاعدة معرفية لنظام إدارة المستندات، قوية قدرات التشغيل الآلي وإعداد تقارير شاملة

: ابحث عن إدارة المشاريع الرشيقة التي تقدم ميزات مثل قاعدة معرفية لنظام إدارة المستندات، قوية قدرات التشغيل الآلي وإعداد تقارير شاملة التطوير النشط: اختر أداة تتطور باستمرار من تقنيات إدارة المشاريع التقليدية، مع وجود فريق تطوير استباقي يقوم بإصدار ميزات وتحديثات جديدة بانتظام

أفضل 10 بدائل لبرنامج YouTrack لاستخدامها في عام 2024

مع وضع هذه العناصر الحاسمة في الاعتبار، دعنا نستكشف أفضل 10 بدائل YouTrack المتاحة اليوم. سواء في مجال تطوير البرمجيات أو التسويق الرقمي، فإن هذه الأدوات ستنثر بعض الغبار السحري على سير عملك اليومي لمساعدتك على إدارة فرقك ومشاريعك بكفاءة أكبر. ✨

1. ClickUp

قم بتصور مهامك بأكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp بما في ذلك جانت، واللوحة، والتقويم

ClickUp هو أداة قوية ومتكاملة أداة إدارة المشاريع مع مجاناً قوالب تتبع المشكلات مصممة لتنظيم المشاكل وتحديد أولوياتها وحلها بفعالية. حلها من الحائط إلى الحائط، مزوداً ببنية تحتية تراتبية قابلة للتطوير، يتعامل بفعالية مع المشاريع المعقدة من خلال تقسيمها إلى مهام ومهام فرعية يمكن إدارتها.

ومع ذلك، فإن الميزة البارزة هي ClickUp AI . يضم شريط أدوات ذكاء اصطناعي ذكي يقوم بإنشاء محتوى مكتوب مصمم خصيصًا لتلبية احتياجاتك، سواء كان تقريرًا تقنيًا أو تحديثًا للفريق أو منشورًا على وسائل التواصل الاجتماعي. والأكثر من ذلك، فإن ClickUp أداة إدارة المشاريع بالذكاء الاصطناعي تساعد في الأتمتة، وتتولى مهام مثل الجدولة وإنشاء خارطة الطريق وغير ذلك. الأمر أشبه بوجود مدير مشروع شخصي عالي الكفاءة متاح على مدار الساعة. ⏰

ClickUp أفضل الميزات

لوحات معلومات قابلة للتخصيص بالكامل مع أكثر من 15 خيار عرض مثل Gantt ولوحة كانبان والتقويم للحصول على نظرة عامة شاملة لسير العمل وإدارة الموارد

ClickUp Sprints لزيادة سرعة العمل الرشيق التخطيط السريع وعملية تطوير البرمجيات

ميزات إدارة المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي للتخلص من المهام المتكررة وتعزيز الكفاءة

قوائم تدقيق لمراقبة كل مشكلة تزعج عملاءك

أولويات لتحديد التوقعات الواضحة والحفاظ على تركيز الفريق على ما هو مهم

تتبع الوقت الأصلي

أكثر من 1,000 تكامل للبرامج

قيود ClickUp

تتم إضافة ميزات جديدة بشكل متكرر، مما قد يربك المستخدمين الجدد

يستلزم منحنى تعليمي

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بـ المبيعات للحصول على خطة مخصصة

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

2. اختصار

عبر اختصار تم تصميمه مع وضع فرق تطوير البرمجيات في الاعتبار، حيث يقدم Shortcut حلاً أنيقًا لإدارة المشاريع وتتبع المشكلات. تساعد واجهته النظيفة على غرار كانبان في منع تكوين صوامع البيانات، والتي غالبًا ما تبقي المعلومات محصورة داخل مجموعات محددة وتعيق التعاون السلس. تتمثل مهمة Shortcut في هدم هذه الجدران، وفتح مساحة يمكن للفرق من خلالها التواصل بسلاسة ومشاركة الأفكار والعمل معًا لتحقيق أهدافهم. 🥅

يقوم الاختصار بتنظيم العمل من خلال تجميع القصص، وهي وحدات المهام الأساسية، في ملاحم، والتي تمثل مبادرات أوسع. هذه البنية مفيدة بشكل خاص لما يلي الفرق متعددة الوظائف حيث يمكن أن تنتمي القصص إلى مشاريع وسير عمل مختلفة. أخيرًا، يتم تجميع هذه الملحمات في مراحل مرحلية، مما يوفر نظرة عامة عالية المستوى للتقدم المحرز.

اختصار أفضل الميزات

تخطيط الأعمال المتراكمة وسباق السرعة لتنظيم المشروع

أتمتة سير العمل والأعمال إدارة العمليات لتعزيز الكفاءة

تصور تقدم المشروع لأغراض التتبع

يتكامل مع 50 منصة أخرى ويوفر عمليات تكامل مخصصة من خلال واجهة برمجة التطبيقات

دعم المنهجيات الرشيقة مثل Scrum وKanban

واجهة سهلة الاستخدام مع وظيفة البحث

قيود الاختصارات

الاسم العام يجعل البحث عن الموارد أمرًا صعبًا

الخطة المجانية محدودة نوعاً ما

تسعير الاختصار

مجاني

فريق 8.50 دولار شهريًا لكل مستخدم

8.50 دولار شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بفريق المبيعات

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات الاختصار

G2 : 4.3/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 300 تقييم)

3. ريدمين

عبر: ريدمين تم تصميم Redmine باستخدام إطار عمل Ruby on Rails، ويتميز Redmine بأنه متعدد الاستخدامات, منصة مفتوحة المصدر لإدارة المشاريع مع ميزات مثل مخططات جانت، وتتبع المشكلات، والمزيد. إنه مفيد بشكل خاص لـ فرق العمل الرشيقة حيث إنه يتيح تكامل المكونات الإضافية التي تدعم إدارة مشروع سكروم .

تتيح لك الأداة ربط مشكلة بمشروع أو مستخدم أو إصدار منتج. كما توفر أيضًا عرضًا مفصلاً للتقدم المحرز في حل المشكلة. تسمح وظيفة "المشكلات ذات الصلة" للمطورين بربط المشكلات بناءً على علاقات مختلفة مثل التكرارات والكتل والسوابق والتوابع، وبالتالي منع التكرار وتعزيز بساطة سير العمل.

أفضل ميزات Redmine

نظام برمجيات منهجي لتتبع المشكلات لإدارة المشكلات وحلها بفعالية

الويكي التعاوني تمكين الفرق من توثيق خطط المشاريع وملاحظات الاجتماعات والمزيد

حقول مخصصة لأنواع البيانات المختلفة، بما في ذلك المشكلات والمشاريع والمستخدمين

تعيين الأدوار وإعدادات الأذونات لتعريف واضح للمسؤوليات وأمان إضافي

لمحات عامة مرئية مثل مخططات جانت والتقويم لتحقيق الكفاءة تتبع المشروع وجدولة المهام 📅

قيود Redmine

واجهة مستخدم قديمة

منحنى تعليمي حاد

لا يوجد دعم للعملاء

تسعير #### تسعير Redmine

مجاناً

تقييمات ومراجعات ريدماين

G2 : 4/5 (أكثر من 200 تقييم)

: 4/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 100 تقييم)

4. كونفلوينس

عبر: التقاء Confluence، الذي صممته شركة Atlassian، وهي شركة برمجيات مشهورة، ليس مجرد برنامج لتتبع الأخطاء. تكمن قوته الخارقة في الجمع بين إنشاء المستندات، وتنظيم المعرفة، و التعاون في المشروع في مساحة عمل مركزية واحدة

إن محرر النصوص سهل الاستخدام، والقوالب المبنية مسبقًا، ومسارات التدقيق تجعل من Confluence أحد أفضل المنصات لتوثيق وتتبع مشاريع الفريق. تُستكمل ميزة التحرير في الوقت الفعلي بنظام تعليق بديهي يسمح بالتعليقات المضمّنة والصفحة، والإعجابات، والعناصر المرئية مثل الصور وصور GIF والرموز التعبيرية. عندما يتم وضع علامة على أعضاء الفريق أو تعيين مهمة لأعضاء الفريق، تضمن الإشعارات بقاء الجميع على اطلاع.

كونفلوينس أفضل الميزات

مجموعة واسعة من القوالب لإدارة المشاريع

تسلسل هرمي بديهي للصفحات وإمكانيات البحث

التعاون والتحرير في الوقت الفعلي، مدعوماً بتتبع سجل الإصدارات

ميزات تخصيص الأدوار للتحكم الدقيق في أذونات المستخدم

أكثر من 1,000 تكامل للبرامج

ضمان أمن البيانات من خلال التشفير أثناء النقل وفي حالة السكون

قيود Confluence

يمكن أن يكون غير مستجيب في بعض الأحيان

يواجه بعض المستخدمين مشاكل في التنسيق، خاصةً مع الجداول

تسعير Confluence

مجاني

عادي : يبدأ من 5.75 دولار شهريًا لكل مستخدم

: يبدأ من 5.75 دولار شهريًا لكل مستخدم قسط : يبدأ من 11 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: يبدأ من 11 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : يبدأ من 102,500 دولار في السنة

: يبدأ من 102,500 دولار في السنة مركز البيانات: يبدأ من 27,000 دولار للترخيص السنوي

تقييمات ومراجعات برنامج Confluence

G2 : 4.1/5 (أكثر من 3000 تقييم)

: 4.1/5 (أكثر من 3000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 3000 تقييم)

5. أسانا

عبر: أسانا وزن ثقيل حقيقي في عالم أدوات إدارة المشاريع ، يستخدم Asana على نطاق واسع من قبل الفرق الكبيرة التي تعتمد على التواصل المستمر. فهو يحدث ثورة في تنسيق الفريق ويحسن سير العمل من خلال أدواته المرئية القوية.

تتيح أداة إنشاء سير العمل لقادة الفرق ومديري المشاريع إعداد العمليات والإبلاغ عن التقدم المحرز ومشاركة التحديثات عبر الفرق. كما يتيح إنشاء قواعد لأتمتة العمليات التجارية مثل نماذج الطلبات المنظمة والمزامنة مع الأدوات الأخرى شائعة الاستخدام لتحقيق تكامل سلس للبيانات.

من خلال التركيز على الوضوح والتنظيم، يتصدى تطبيق Asana لـ "الفوضى" التي يمكن أن تنشأ في بيئات العمل الصاخبة. وتتمثل مهمتها في توفير مساحة متماسكة حيث يمكن للفرق التعاون بسهولة وتعيين المهام ومراقبة تقدمها. 📈

أفضل ميزات أسانا

إنشاء المهام والمهام الفرعية وإدارتها بملكية ومواعيد نهائية واضحة

تعمل ميزة القواعد على أتمتة العمليات المتكررة

طرق عرض اللوحة والقائمة والجدول الزمني والتقويم للحصول على أفضل تصور لسير العمل

وظيفة البحث المتقدم

التكامل مع أكثر من 100 أداة خارجية

مساحة مخصصة لتحديثات العمل والمناقشات

قيود أسانا

لا يمكنك تعيين مهمة لمستخدمين اثنين

يعتقد بعض المستخدمين أنها تبدو فوضوية

تسعير #### أسانا

أساسي : مجاني للأبد

: مجاني للأبد قسط : 10.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 10.99 دولار شهريًا لكل مستخدم الأعمال : 24.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 24.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بفريق المبيعات

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات أسانا

G2 : 4.3/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 12,000 تقييم)

6. العمل الجماعي

عبر العمل الجماعي العمل الجماعي هو برنامج سحابي برنامج إدارة المشاريع يقدم مسارات عمل قابلة للتخصيص بشكل كبير وأذونات العميل. وهذا يجعله أداة قوية مناسبة بشكل خاص للشركات التي تتبع نموذج الوكالة أو نموذج خدمات العملاء، مثل وكالات التسويق.

يتيح لك العمل الجماعي دعوة عدد غير محدود من العملاء، وحتى المستقلين، إلى مشاريعك. إنهم ليسوا مجرد مراقبين - إنهم مساهمون نشطون، قادرون على التعليق وتسجيل الوقت وغير ذلك. تتيح لك الأذونات المخصصة توجيه مستوى وصول كل مشارك، مما يضمن عملية تعاون سلسة.

أفضل ميزات العمل الجماعي

خيارات التخصيص المتعمقة لسير العمل وأذونات العميل والمزيد

ميزات أتمتة مبسطة لإدارة المهام بسهولة على لوحة كانبان أدوات مدمجة لتتبع الوقت والإدارة المالية

يتكامل بسلاسة مع أكثر من 80 أداة شائعة

مخططات جانت وتبعيات المهام

إنشاء قوالب قابلة للتخصيص وتتبع مراحل المشروع الرئيسية

قيود العمل الجماعي

يمكن أن تكون أداة الدردشة أفضل

يجد بعض المستخدمين أن تصور البيانات ضعيف بسبب محدودية خيارات الرسوم البيانية

تسعير العمل الجماعي

مجاني للأبد

بداية : 5.99 دولار شهريًا لكل مستخدم، ثلاثة مستخدمين كحد أدنى

: 5.99 دولار شهريًا لكل مستخدم، ثلاثة مستخدمين كحد أدنى تقديم : 9.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، ثلاثة مستخدمين كحد أدنى

: 9.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، ثلاثة مستخدمين كحد أدنى تنمو : 19.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، خمسة مستخدمين كحد أدنى

: 19.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، خمسة مستخدمين كحد أدنى النطاق: اتصل للحصول على العرض التوضيحي والتسعير

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات فريق العمل الجماعي

G2 : 4.4/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 800 تقييم)

7. nTask

عبر ن مهمة يهدف nTask إلى تبسيط عملية تتبع المشكلات وإدارة المخاطر ضمن مهام سير عمل المشروع، مما يجعلها أكثر شفافية وسهولة في الإدارة.

مع القدرة على تعيين الحالة و مستويات الأولوية ، تضمن المنصة بقاء الجميع على اطلاع دائم بالمشكلات الجارية أو المغلقة. وهذا يساعد الفرق على تحديد العقبات المحتملة في وقت مبكر ووضع استراتيجيات فعالة لمعالجتها.

كما أن nTask ممتاز أيضًا في تبسيط إدارة ميزانيتك من خلال أساليب الفوترة المبتكرة. يمكنك تحديد رسوم ثابتة أو أسعار ثابتة أو بالساعة لكل مهمة أو مورد، مما يؤدي إلى إنشاء نهج فوترة مصمم خصيصًا لاحتياجات مشروعك. يتيح لك ذلك التركيز بشكل أكبر على تطوير المهام مع مراقبة السلامة المالية لمشروعك.

nTask أفضل الميزات

واجهة سهلة الاستخدام لإنشاء المهام والمهام الفرعية والتبديل بين طرق العرض المختلفة

ميزة تتبع الوقت المضمنة في المهام، مما يتيح إدارة فعالة لساعات العمل عبر مشاريع متعددة

لمحات عامة واضحة عن المشروع تعرض المسؤوليات الفردية والسعة الأسبوعية والميزانيات

أدوات تعاون قوية، بما في ذلك الدردشة المباشرة ضمن مهام المشروع ومهامه الفرعية، والقدرة على تضمين مقاطع الفيديو، وإرفاق المستندات، ومشاركة عناوين URL للتواصل في الوقت الفعلي

يتكامل مع أكثر من 1,000 تطبيق

قيود nTask

يمكن أن يكون بطيئاً في التحميل أحياناً

يفتقر إلى ميزات إعداد التقارير المتقدمة

تسعير #### nTask

أساسي : مجاني للأبد

: مجاني للأبد قسط : 3 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 3 دولارات شهريًا لكل مستخدم الأعمال : 8 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 8 دولارات شهرياً لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بفريق المبيعات لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

nTask التقييمات والمراجعات

G2 : 4.4/5 (17 تقييم)

: 4.4/5 (17 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 100 تقييم)

8. تريلو

عن طريق: تريلو بفضل جاذبيته المرئية وتصميمه سهل التنقل على غرار كانبان، فإن بساطة Trello وقدرته على التكيف تجعله البرنامج المفضل، حتى بالنسبة لأولئك الجدد على أدوات إدارة المشاريع.

إحدى السمات المميزة ل Trello هي أداة التشغيل الآلي بدون تعليمات برمجية التي تُسمى بتلر. فهي تتيح لك إنشاء القواعد والأزرار والأوامر التي تعمل على تبسيط وأتمتة أي إجراء تقريبًا داخل Trello. على سبيل المثال، يمكن لـ Butler نقل مهمة تلقائيًا من قائمة "المهام" إلى قائمة "القيام"، وتعيين تواريخ الاستحقاق، وإضافة أعضاء إلى المهام.

باستخدام Trello، يمكن للفرق مشاركة الملفات وتتبع الجداول الزمنية وإدارة أعباء العمل. على الرغم من أن بعض المنصات الأخرى لديها ميزات أكثر تقدمًا لإدارة المشاريع ، يعتبر Trello خيارًا ممتازًا للفرق الصغيرة والمشاريع الأبسط.

أفضل ميزات Trello

محرر السحب والإفلات لتجربة مستخدم سهلة الاستخدام

التقويمات و الجداول الزمنية للمشروع للحصول على نظرة عامة شاملة وتتبع أفضل

بطاقات Trello لإسناد المهام ومرفقات الملفات وتصنيفها

إنشاء قوالب للمشاريع المتكررة

أتمتة سير العمل مع ميزة بتلر

تكامل مع أكثر من 180 تطبيقاً آخر

قيود Trello

خيارات تخصيص محدودة

يفتقر إلى مخططات جانت وخيارات تتبع الوقت

تسعير #### تسعير Trello

مجاني

قياسي : 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم قسط : 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم المؤسسة: يبدأ من 17.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، بحد أدنى 50 مستخدمًا

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات Trello

G2 : 4.4/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 13,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 22,000 تقييم)

9. عودة المستخدم

عبر عودة المستخدم تم إنشاء Userback لمصممي البرامج والمطورين والشركات التي تبحث عن نظام مركزي لإدارة المشاريع، وهو عبارة عن منصة للتغذية الراجعة والإبلاغ عن الأخطاء ترقى إلى مستوى اسمها من خلال "إعادة المستخدم إلى التطوير" فهي تُمكِّن المستخدمين بأدوات بديهية للتغذية الراجعة وتدعم فرق التطوير من خلال الإبلاغ الدقيق عن الأخطاء والمشكلات. 🐞

باستخدام Userback، يمكنك جمع ملاحظات دقيقة من خلال لقطات الشاشة وتسجيلات الفيديو. ومن خلال التقاط كل نقرة وتكبير/تصغير وتغيير حجم، يضمن لك Userback فهماً متعمقاً لكيفية تفاعل المستخدمين مع برنامجك. هذا يحسّن بشكل كبير من استجابة عملية التطوير، وفي النهاية تعزيز نجاح العملاء .

أفضل ميزات إعادة المستخدم

يزيد تعريف المستخدم من كفاءة عملية تقديم الملاحظات، مع حقول مملوءة مسبقًا بمعلومات المستخدم لتحديد أولويات الاستجابة ونجاح العميل

تدفقات عمل مخصصة لتبسيط إدارة المشروع

تعمل بوابة الميزات على مركزية الملاحظات، مما يوفر منصة للمستخدمين لمشاركة الأفكار والتحقق من صحة الأفكار وتعيين المهام وتتبع التقدم المحرز

تعمل وظيفة دمج الملاحظات على تجميع الملاحظات المتشابهة لتوفير الوقت

تكامل سلس مع أدوات إدارة المشاريع الأخرى مثل GitHub وSlack وJira

قيود إعادة المستخدم

يفتقر إلى ميزات إدارة المشاريع المتقدمة

العدد المحدود من المستخدمين يعني أن السعر يرتفع بسرعة بالنسبة للفرق الكبيرة

تسعير #### تسعير Userback

بدء التشغيل : 59 دولارًا شهريًا ل 10 مستخدمين؛ 4.50 دولار شهريًا لكل مستخدم إضافي

: 59 دولارًا شهريًا ل 10 مستخدمين؛ 4.50 دولار شهريًا لكل مستخدم إضافي شركة : 119 دولارًا شهريًا ل 15 مستخدمًا؛ 4.50 دولار شهريًا لكل مستخدم إضافي

: 119 دولارًا شهريًا ل 15 مستخدمًا؛ 4.50 دولار شهريًا لكل مستخدم إضافي قسط: 217 دولارًا شهريًا ل 25 مستخدمًا؛ 4.50 دولار شهريًا لكل مستخدم إضافي

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات المستخدمين

G2 : 4.8/5 (أكثر من 160 تقييم)

: 4.8/5 (أكثر من 160 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 70+ تقييم)

10. فريش سيرفيس

عبر خدمة جديدة يوفر Freshservice (تم تطويره بواسطة Freshworks) أدوات أنيقة لإدارة عمليات مكتب خدمة تكنولوجيا المعلومات بفعالية. ويشمل ذلك كل شيء بدءًا من طلبات الحوادث والتغيير وطلبات الخدمة إلى طلبات تكنولوجيا المعلومات الأكثر تعقيدًا إدارة العمليات . باستخدام Freshservice، يمكن لفرق تكنولوجيا المعلومات تصور سير العمل وإدارته من لوحة تحكم واحدة.

توظف Freshservice الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بنتائج المشروع والمهام المتأخرة من خلال التعلم من أنماط المهام السابقة ومقاييس الأداء، مما يتيح حل الحوادث بشكل أسرع. كما أنه يعمل على تحسين إنتاجية فرق الدعم من خلال تقديم اقتراحات ذكية للوكلاء، مما يقلل من وقت معالجة التذاكر ويعزز رضا العملاء بشكل عام. 🤖

أفضل ميزات خدمة Freshservice

تسمح أتمتة سير العمل بإسناد التذاكر تلقائيًا إلى أعضاء الفريق المناسبين

أدوات قوية لإعداد التقارير والتحليلات لتحسين سير العمل وتتبع أداء تكنولوجيا المعلومات

بوابة الخدمة الذاتية حيث يمكن للمستخدمين رفع التذاكر وتتبع حالتها أو العثور على إجابات للمشاكل الشائعة

أدوات إدارة الحوادث لحل المشكلات بسرعة

أدوات إدارة الإصدار لتخطيط الإصدارات وتوثيق خطط الاختبار وتحديث أعضاء الفريق

إمكانيات إدارة عبء العمل لمراقبة المهام وضمان توازن مستويات عبء العمل

قيود خدمة Freshservice

يجد بعض المستخدمين صعوبة في تصفحه

يفتقر إلى وظائف إدارة المشاريع مثل عرض لوحة كانبان

تسعير خدمة Freshservice

مبتدئ : 19 دولارًا شهريًا لكل وكيل

: 19 دولارًا شهريًا لكل وكيل النمو : 49 دولارًا شهريًا لكل وكيل

: 49 دولارًا شهريًا لكل وكيل محترف : 95 دولاراً شهرياً لكل وكيل

: 95 دولاراً شهرياً لكل وكيل المؤسسات: 119 دولاراً شهرياً لكل وكيل

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات Freshservice

G2 : 4.6/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 500 تقييم)

القيام باختيار بدائل YouTrack الصحيحة

يأتي كل بديل من بدائل YouTrack العشرة الممتازة هذه مزودًا بمجموعة قوية من الميزات والإمكانيات. سواء كان حل شامل مثل ClickUp الذي يلبي مجموعة واسعة من احتياجات إدارة المشاريع، أو أداة متخصصة بارعة في تتبع المشكلات أو التعاون، فإن السوق غني بالخيارات.

يمكن للبرنامج المناسب أن يُحدث فرقاً كبيراً في إدارة مشاريعك بفعالية ودون عناء. جرّب ClickUp وجرب أفضل أدوات التعاون وإدارة المشاريع!