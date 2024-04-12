تقنيات تحديد الأولويات الرشيقة: إتقان Scrum &؛ أساليب تحديد الأولويات الرشيقة

أحد مبادئ أجايل هو البساطة، والتي تتضمن أيضًا "فن تعظيم حجم العمل الذي لم يتم إنجازه" ومن الطرق الفعالة التي تحقق بها فرق أجايل هذا الأمر هو تحديد الأولويات.

عبر أجايل, إدارة مشروع سكروم و التطوير المرن والبرمجة القصوى وغيرها من النماذج الهندسية المماثلة، فإن تحديد الأولويات هو عنصر أساسي. دعنا نرى ما هو، وكيف يعمل، وكيف يمكنك تحسين عملك من خلال تحديد الأولويات الرشيق الجيد.

فهم تحديد الأولويات الرشيقة

تحديد الأولويات الرشيق هو عملية تقييم وترتيب المهام/الميزات/المتطلبات بشكل منهجي بناءً على قيمة العمل واحتياجات العملاء والتبعيات والمخاطر وتعليقات أصحاب المصلحة.

لماذا تحديد الأولويات الرشيقة مهم؟

يشكل تحديد الأولويات أساس ما الفرق الرشيقة العمل عليها خلال كل تكرار. وهذا يساعد في:

اختيار الميزات التي تقدم أقصى قيمة للعملاء

بناء الزيادات التي تلبي احتياجات العملاء

تحسين تخصيص الموارد نحو ما هو مهم

تخفيف مخاطر المشروع من خلال التسليم المبكر والمتسق للميزات عالية القيمة

التكيف مع تغيرات السوق

كيف يختلف تحديد الأولويات الرشيق عن نماذج تخطيط التطوير التقليدية؟

على الرغم من أن النتائج هي نفسها، إلا أن المنهجية الرشيقة تختلف اختلافًا جوهريًا في نهجها. وإليك الطريقة.

تحديد الأولويات التقليدية تحديد الأولويات الرشيقة جميع الميزات ضرورية، ولكن مع جداول زمنية مختلفة مجموعة صغيرة فقط من الميزات ضرورية، مع تكرار الباقي بشكل مستمر بنيت حول إجراء "تغييرات" غير مرحب بها على الخطط المحددة مسبقًا بنيت حول التكيف مع متطلبات السوق المتطورة مبنية على معايير محددة مسبقًا لتتناسب مع الخطط مبنية على عمليات ديناميكية وتكرارية التركيز على القدرة على التنبؤ التركيز على القدرة على التكيف التعامل مع التغذية الراجعة على أنها تعطيل للرحلة الترحيب بالتغذية الراجعة كفرصة لتصحيح المسار

الفروق بين تحديد الأولويات التقليدية وتحديد الأولويات الرشيقة

تعرف على المزيد حول الاختلافات في دليل المبتدئين في ClickUp للمنهجيات الرشيقة .

أربعة مستويات للأولوية

تقوم الفرق في معظم النماذج بترتيب أولويات مهامها حسب أولويتها في أربعة مستويات.

الحرجة/العاجلة: المهام التي تتطلب اهتمامًا فوريًا نظرًا لأهميتها وحساسية الوقت

عالية: المهام المهمة ولكنها أقل حساسية للوقت من المهام الحرجة

متوسطة: المهام المهمة ولكن يمكن تأجيلها إذا لزم الأمر

منخفضة: المهام الأقل إلحاحًا أو أهمية من غيرها

قبل أن ندخل في كيفية تطبيق أسلوب تحديد الأولويات الرشيق في فريقك، دعنا نرى ما يستلزمه هذا الأسلوب.

مكونات تحديد الأولويات الرشيقة

يأخذ تحديد الأولويات الرشيق في الاعتبار مكونات مختلفة لتحديد ما يعمل عليه الفريق.

احتياجات العميل: احتياجات ومتطلبات العميل كما تظهر في أبحاث تجربة المستخدم، أو ملاحظات المستخدمين، أو مراقبة التذاكر/ تقارير الأخطاء

اتجاهات السوق: تطور السوق، والاتجاهات، وأفضل الممارسات، ونقاط الضعف الأمنية

قيمة الأعمال: الإيرادات، والربحية، ورضا العملاء، وقيمة الأعمال الأخرى المستمدة من كل ميزة

قابلية الاستخدام: أي مخاوف أو ثغرات في قدرة العميل على استخدام المنتج بشكل كامل وفعال

المقايضات: ما الذي يجب أن يتخلى عنه الفريق نتيجة اختيار ميزة معينة؟

الإحصائيات: تستخدم الفرق الرشيقة عدداً من التقنيات الإحصائية مثل تحليل باريتو, تحليل التكلفة والعائد وتحليل المخاطر لمساعدتهم على تحديد الأولويات. كما يستخدمون أيضًا نماذج مختلفة تم اختبارها عبر الزمن في هذه العملية.

نماذج تحديد الأولويات في التطوير الرشيق

على الرغم من وضوح معايير القرار، إلا أن تحديد الأولويات قد يكون صعباً. على سبيل المثال، قد تشير أبحاث تجربة المستخدم إلى أن العملاء يطلبون شيئين - تطبيق الهاتف المحمول والتخصيص - على قدم المساواة. عندما تواجه مثل هذه المواقف، كيف تحدد الأولويات؟

باستخدام مختلف نماذج تحديد الأولويات الرشيقة المتاحة. دعنا نناقش بعضها أدناه.

1. نموذج تحديد أولويات المتطلبات

يساعد نموذج تحديد أولويات المتطلبات على تقييم وترتيب الميزات بناءً على أهميتها وقيمتها وتأثيرها على أهداف المشروع.

في هذا النموذج، تقوم الفرق عادةً بترتيب الميزة قيد النظر على مقياس منخفض ومتوسط وعالي وعاجل بناءً على قدرتها على تحريك عجلة أهداف المشروع.

2. نموذج كانو

يقوم نموذج كانو بتحديد أولويات الميزات التي سيكون لها أقصى تأثير على درجات رضا العملاء.

مثل معظم النماذج الأخرى، يركز كانو بشكل صارم على العميل. فهو يساعد الفرق على تحديد الميزات التي تحقق أعلى درجات الرضا، والتي يمكن بعد ذلك تحديد أولوياتها من خلال إجراء تحليل التكلفة والعائد.

3. تحديد الأولويات في MoSCoW

يصنف تحديد أولويات MoSCoW المتطلبات إلى أربعة مستويات للأولوية: يجب أن يكون، وينبغي أن يكون، ويمكن أن يكون، ولن يكون.

من خلال هذا الإطار، يمكن للفرق أن تفصل بوضوح بين ما هو مهم على الفور وتلك التي يمكن بناؤها على المدى الطويل. كما أنه يساعد في تخطيط القدرات الرشيقة .

قالب إدارة المشاريع الرشيقة من ClickUp

4. أولوية البوكر

تُعرف أيضًا باسم بوكر التخطيط، بوكر الأولويات هي استراتيجية لعب حيث يستخدم كل عضو من أعضاء الفريق بطاقات لتقدير الوقت/المجهود/النقاط لكل مهمة في تراكمات المنتج.

من خلال دمج تقديرات ومدخلات الجميع، تعد لعبة بوكر الأولويات طريقة شفافة لاتخاذ قرارات المجموعة.

5. اختبار 100 دولار

يشبه اختبار الـ 100 دولار اختبار الـ 100 دولار لعبة البوكر ذات الأولوية مع بعض الاختلافات. يُمنح كل عضو من أعضاء الفريق ميزانية افتراضية قدرها 100 دولار، ويمكنهم إنفاقها على الميزات بناءً على قيمتها المتصورة. إنها طريقة تحديد أولويات مرجحة رائعة لإعدادات المجموعة.

ينصب التركيز الأساسي لاختبار الـ 100 دولار على قيمة العميل، مما يساعد الفرق على التركيز على تخصيص الموارد المحدودة على الأشياء التي تحقق أقصى عائد على الاستثمار.

6. ترتيب المكدس

يقوم ترتيب المكدس بفرز كل مهمة حسب الأولوية، حيث يتم تعيين العناصر الأساسية بأعلى المراتب والعناصر الأقل أهمية بأدنى المراتب. لكل سبرنت، يسحب الفريق العناصر ذات الرتب العالية للتطوير.

كلما تمت إضافة عنصر جديد إلى قائمة المهام المتراكمة، يقوم مالك المنتج بمقارنته بالمهام الموجودة ويحدد رتبة، ويدرجها في قائمة الأولويات.

7. تكلفة التأخير

يركز نموذج تحديد أولويات تكلفة التأخير على العواقب بدلاً من المردود.

في نموذج تكلفة التأخير، تقوم الفرق بتحديد أثر تأجيل المهام أو الميزات. ثم يحددون أولويات المهام بناءً على التكلفة المحتملة لتأخير التسليم. يساعد النظر في العواقب المالية للتأخير في اتخاذ قرارات مستنيرة لتحديد الأولويات وتخصيص الموارد.

8. مصفوفة الأولويات

مصفوفة الأولويات الرشيقة هي أداة مرئية لـ فرق سكروم لتحديد أولويات المهام حسب الأهمية والاستعجال. فهو ينقل الأولويات إلى أصحاب المصلحة ويضمن المواءمة التنظيمية من خلال إعطاء الفرق صورة واضحة للأولويات، مما يساعدهم على التركيز على إكمال المهام ذات القيمة العالية أولاً.

الآن بعد أن أصبحت مرتاحًا مع بعض نماذج تحديد الأولويات الرشيقة، دعنا نستكشف بعض التقنيات الأخرى التي يمكنك تطبيقها على التخطيط السريع الاجتماعات.

خصص الموارد وخطط لسباقات السرعة بفعالية باستخدام طريقة عرض عبء العمل في ClickUp

تقنيات تحديد الأولويات الرشيقة

تم تكييف بعض تقنيات تخطيط المشاريع الأكثر شيوعًا مع طريقة العمل الرشيقة لتحقيق نتائج استثنائية. وفيما يلي بعض التقنيات الشائعة منها.

مصفوفة أيزنهاور: 4 أرباع الإدارة الرشيقة للوقت

تقسم مصفوفة أيزنهاور المهام إلى أربعة أرباع: عاجلة ومهمة، وغير عاجلة ولا مهمة، وغير عاجلة ولكنها مهمة، وعاجلة ولكنها غير مهمة.

يساعد هذا النموذج البسيط الفرق على توضيح الإجابات على سؤالين: هل من المهم القيام به؟ هل يجب القيام به الآن؟

RICE: تقنيات تحديد الأولويات الرشيقة المتوازنة

RICE (الوصول، والتأثير، والثقة، والجهد) تصنف الميزات وفقًا لتأثيرها وجهدها المحتمل.

الوصول: كم عدد الأشخاص الذين تتوقع الوصول إليهم في الإطار الزمني المحدد؟

التأثير: كم عدد التحويلات/المبيعات/الإجراءات التي تتوقعها؟

الثقة: ما مدى ثقتك في تقديراتك للعاملين المذكورين أعلاه؟

الجهد المبذول: ما مقدار الجهد المطلوب لإكمال هذه الميزة؟

أقصر مهمة مرجحة أولاً [WSJF]

تؤمن فلسفة أجايل بأن المهام ذات القيمة الأعلى والمدة الأقصر يجب أن تكتمل أولاً. تعتمد أقصر مهمة مرجحة أولاً على هذه النظرية.

WSJF (تقديري) = التكلفة النسبية للتأخير / مدة المهمة النسبية

مصفوفة القيمة مقابل التعقيد/المجهود

يقارن نموذج القيمة مقابل التعقيد ببساطة بين القيمة التجارية المحتملة (الإيرادات والأرباح واكتساب العملاء وما إلى ذلك) لميزة جديدة مقابل الجهد/التعقيد في تطويرها.

ويضع هذا النموذج أيضًا الخيارات في أربعة أرباع، مع إعطاء الأولوية للخيارات ذات القيمة العالية والجهد المنخفض في البداية.

تحديد الأولويات الرشيقة في سكروم

فقط لأننا كنا نتحدث عن هذا النموذج على أنه تحديد الأولويات "الرشيق" لا يعني أنه لا ينطبق على فرق تطوير البرمجيات التي تتبع أساليب أخرى.

تحديد الأولويات في سكروم رشيق سكروم تستخدم الفرق

قوالب تحديد الأولويات والتقنيات بانتظام كجزء من عملهم. تقوم فرق العمل بسحب الميزات/الأخطاء من الأعمال المتراكمة للمنتج خلال كل سباق. يتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالعناصر التي يجب سحبها من الأعمال المتراكمة باستخدام طريقة تحديد الأولويات الرشيقة.

استخدم قالب مصفوفة تحديد الأولويات ClickUp لتقييم المهام بناءً على تأثيرها ومستويات الجهد المبذول فيها

هنا، يقوم مالك المنتج بتقييم العناصر المتاحة مع بعض الأعمال المتراكمة. ويستخدم أياً من نماذج/تقنيات تحديد الأولويات التي نناقشها أدناه لترتيب المهام.

على سبيل المثال، إذا كانوا يستخدمون نموذج Kano، فسوف ينظرون إلى قصص المستخدمين للميزات الأكثر طلبًا. إذا كانوا يستخدمون نموذج WSJF، فإنهم ينظرون في ساعات عمل الأشخاص المتاحة، حتى يتمكنوا من تحسين إدارة الوقت.

تحديد الأولويات في التطوير المرن

يهتم تطوير البرمجيات المرن بالقيمة أكثر من الحجم والمرونة والتحسين المستمر. ويلعب تحديد الأولويات دورًا رئيسيًا في الالتزام بهذه المبادئ.

فهو يساعد الفرق في العثور على المهام الأكثر قيمة بدلاً من مجرد زيادة السرعة. تساعد إعادة تحديد الأولويات بانتظام على بناء القدرة على التكيف في العملية. كما تستخدم فرق اللين أيضًا اجتماعات المراجعة لتنقيح عملية تحديد الأولويات نفسها، مما يؤدي إلى التحسين المستمر في كل شيء.

إذا كان هذا يبدو وكأنه الكثير من النظريات، دعنا نرى كيف تعمل على أرض الواقع.

تحديد الأولويات الرشيقة: أمثلة واقعية

تحديد الأولويات هو جزء أساسي من تطوير البرمجيات الرشيقة. فهو يساعد على فصل الغث عن السمين. إنه مفيد وقيّم في مجموعة واسعة من الحالات. نناقش حفنة منها أدناه.

تحقيق الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق (MVP)

الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق هو المنتج الذي يحتوي على ميزات كافية فقط تكون جذابة للمتبنين الأوائل، الذين يمكنهم استخدامه، والتحقق من صحة الفكرة، وإعطاء ملاحظات ذات مغزى.

ولكن كيف تعرف ما هي الميزات التي تجعل المنتج قابلاً للتطبيق كحد أدنى؟ هنا يمكن أن تساعدك تقنيات تحديد الأولويات.

تساعد مصفوفة تحديد أولويات الميزات على تحديد الميزات التي يجب تطويرها الآن وما هي الميزات التي يجب تطويرها لاحقًا

تساعد WSFJ في تحديد الميزات التي ستقدم أقصى قدر من الفوائد في أقصر وقت

تساعد مصفوفة القيمة مقابل التعقيد على تحديد الميزات التي ستحقق أقصى قدر من التأثير في أقصر مدة زمنية

إنشاء تصميم يتمحور حول المستخدم في تحديد الأولويات الرشيقة

يعتزم كل فريق رشيق إنشاء تصميم يركز على المستخدم. يبدأون بقصد تلبية احتياجات العميل. ومع ذلك، مع مرور الوقت، عندما تبدأ كل تعقيدات إدارة المنتجات، تتولى الميزانيات والموارد ومتطلبات المنافسة. ونتيجة لذلك، قد يتشتت انتباه الفرق.

يوفر تحديد الأولويات الرشيق إطار عمل للفرق للبقاء على المسار الذي اختاروه. وتساعد أدوات مثل الشخصيات، وقصص المستخدمين، وجلسات التغذية الراجعة في إعادة التركيز على العميل. يمكن للفرق أن تلعب لعبة البوكر ذات الأولوية أو إعطاء نقاط القصة من اختبار الـ 100 دولار لقصص المستخدمين التي يعتقدون أنها الأكثر أهمية.

استخدام نموذج كانو لإرضاء العملاء

دائمًا ما يُنظر إلى رضا العملاء على أنه حدث ما بعد التنفيذ. تجري المؤسسات استبيانات لفهم مستويات الرضا بعد تسليم المنتج/الخدمة. وهذا يؤخر قدرتك على تطوير منتجات رشيقة تلبي احتياجات المستخدم بشكل استباقي.

تحديد الأولويات الرشيق يعكس هذا الاتجاه. فهو يدفع الفرق للتركيز على المهام التي يعتقدون أن العميل قد يحتاجها ويريدها. نموذج كانو لتحديد الأولويات فعال بشكل خاص لإنشاء تصميم يركز على المستخدم من خلال التركيز على الميزات الأكثر تأثيرًا على رضا العملاء.

تحديد العائد على الاستثمار في تطوير المنتجات الرشيقة من خلال تحديد الأولويات

كنا نتحدث طوال الوقت عن خلق قيمة تجارية من خلال تحديد الأولويات الرشيقة. إحدى الطرق التي تقيس بها الفرق قيمة الأعمال هي من خلال العائد على الاستثمار. في نهاية كل سباق أو ربع سنة، يمكن للفرق أن تسأل:

ما هي الميزات الجديدة التي ساهمت في اكتساب عملاء جدد؟

ما هي الميزات الأكثر استخداماً والتي ساهمت في إرضاء العملاء؟

ما هي الميزات المميزة التي تؤدي إلى الاحتفاظ بالعملاء؟

بهذه الطريقة، يمكنك تحديد العائد على الاستثمار، والتعلم من القرارات السابقة، والاستمرار في تحديد الأولويات بفعالية.

تحديد الأولويات الرشيقة لميزات الأمان

أحد الجوانب المهمة لتحديد أولويات الميزات التي يجب إنشاؤها هو فهم تأثيرها على الأمن السيبراني. يقوم أخصائيو أمن نظم المعلومات المعتمدون (CISSPs) بتحديد الميزات المتعلقة بالأمن والتي تحتاج إلى أكبر قدر من الاهتمام وتحديد أولوياتها.

وهم يركزون على ميزات الأمان بالإضافة إلى الجوانب الأمنية لكل ميزة عبر التعليمات البرمجية والشبكة وعمليات التكامل، لبناء خط دفاع قوي للعميل.

من خلال هذه العمليات، تكتسب الفرق الرشيقة عددًا من الفوائد وتواجه تحديات في تحديد الأولويات. لنرى ماذا.

فوائد تحديد الأولويات الرشيقة

الوضوح لزيادة رضا العملاء: التحديد الرشيق للأولويات يجمع الفريق بأكمله لاتخاذ القرارات حول ما هو مهم للعميل. وهذا يخلق وضوحًا في التفكير، مما يؤدي إلى اتساق في العمل، مما يؤدي إلى تجربة سلسة للعملاء.

التعاون: تحديد الأولويات ليس مهمة فردية. تجتمع فرق العمل الرشيقة مع أصحاب المصلحة في العمل لاتخاذ قرارات جماعية. وهذا يعزز التعاون ويخلق ملكية المجتمع.

التركيز على العائد على الاستثمار: تستخدم فرق العمل الرشيقة تحديد الأولويات لمعايرة تركيزها على العائد على الاستثمار، سواء كان ذلك التحقق من صحة العميل أو الإيرادات أو الربحية. على سبيل المثال، قد يركز الفريق الذي يقوم ببناء مشروع MVP على الحد الأدنى من الميزات القابلة للتطبيق.

تغييرات قابلة للتكيف وديناميكية: عندما تقوم الفرق بتحديد أولويات الميزات التي سيتم إنشاؤها في كل سبرنت، فإنها تكون قادرة على الاستجابة لمتطلبات السوق أو احتياجات العملاء أو الحوادث الأمنية أو اللحظات الفاصلة.

إعادة النظر: يساعد اتخاذ قرارات مستنيرة باستخدام تقنيات تحديد الأولويات في مراقبة الأداء. في عمليات إعادة النظر، يمكن للفرق مناقشة النوايا والنتائج لتعديل مسار العمل المستقبلي. وبمرور الوقت، يمكنهم إنشاء قوالب رشيقة للتكرار والاتساق.

إنشاء سباقات سريعة تمتد من أسبوع واحد إلى شهر واحد باستخدام نهج Agile في ClickUp

تحديات تحديد الأولويات الرشيقة وكيفية التغلب عليها

الكثير من الطهاة: في كثير من الأحيان، عندما تقوم بإشراك جميع أصحاب المصلحة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى الكثير من الآراء والتوقعات غير الواقعية والنقاشات غير المحسومة.

يجب على مالك المنتج أو مسؤول سكروم وضع معايير واضحة، وتسهيل المحادثات المثمرة والمناقشات المثمرة والمناقشات ذات الإطار الزمني للمضي قدمًا نحو اتخاذ قرار.

الخلط في السياق: من الشائع أن يفهم أعضاء الفريق نفس الميزة بشكل مختلف، مما يجعل كل واحد منهم يصنفها/يحدد أولوياتها بطريقته الخاصة.

يجب على مالكي المنتجات استثمار الوقت والطاقة في بناء سياق واضح. إن كتابة قصص المستخدمين التفصيلية، وتحديد معايير القبول، وتوضيح معنى "يجب أن يكون" و"يجب أن يكون" هي طرق رائعة لتحقيق ذلك.

التوازن: في جميع عمليات تحديد الأولويات، يمكن أن يمثل تحقيق التوازن بين المكاسب قصيرة الأجل والأهداف طويلة الأجل تحديًا.

وتساعد أدوات إدارة المشاريع مثل ClickUp Goals في رسم خط رؤية واضح بين الأولويات مع تتبع التقدم المحرز.

حدد الأهداف وتتبع التقدم المحرز على ClickUp Goals

تخصيص الموارد: قد يبدو التكيف في بعض الأحيان وكأننا نعمل على تحقيق أهداف متحركة. وهذا يؤثر على تخصيص الموارد ومعنويات الفريق.

يجب أن يتواصل مدراء الفرق بشكل استباقي لمساعدة الفرق على فهم فوائد أن تكون قابلاً للتكيف. كلما قمت بعمل محور، اصطحب الفريق على طول رحلة اتخاذ القرار حتى يتمكنوا من رؤية سبب أهميته.

بعد الانتهاء من ذلك، إليك كيف يمكنك تطبيق أساليب فعالة لتحديد الأولويات الرشيقة في مؤسستك.

تنفيذ تحديد الأولويات الرشيقة

تحديد الأولويات الرشيق هو في الأساس القدرة على اتخاذ قرارات واضحة وفعالة بشأن ما لا يجب القيام به. وهذا يمكن أن يخلق مخاوف وندم لا يمكن التخفيف منها إلا من خلال عملية قوية.

إليك الخطوط العريضة للعملية التي يمكنك اتباعها.

حدد أهدافك

الأهداف، كما يوحي الاسم، هي المكان الذي تنوي الوصول إليه بمنتجك. يساعد فهم ذلك في تخطيط خارطة الطريق الصحيحة مع تحديد الأولويات. في هذه المرحلة، حدد أيضًا حدودك/قيودك، مثل الميزانيات والموارد والجداول الزمنية وما إلى ذلك. مستندات ClickUp طريقة رائعة لتوثيق ذلك نوعيًا، وبناءً على ذلك يمكنك إعداد الأهداف على أهداف ClickUp .

توثيق كل هدف بسهولة باستخدام مستندات ClickUp Docs

تحديد أصحاب المصلحة

جيد تحديد أولويات المشروع يحتاج إلى صانعي القرار المناسبين. تحديد أصحاب المصلحة وإشراكهم في العملية. عادةً ما يشمل أصحاب المصلحة

فريق العمل، أو راعي المشروع، أو ممثل العميل

مالك المنتج

مقنع سكروم

الفرق الهندسية

الأهم من ذلك، المستخدمون

إعداد الأعمال المتراكمة

لتحديد الأولويات، تحتاج إلى مجموعة من الخيارات. صُممت الأعمال المتراكمة للمنتج وسباق السرعة في منهجية أجايل/سكروم لتمكين ذلك على وجه التحديد.

إعداد قائمة بالميزات التي سيتم النظر فيها على أداة إدارة المشاريع الرشيقة من ClickUp تساعد على تصور جميع المهام في مكان واحد. استخدم ClickUp Whiteboard للتعاون. اسحب الميزات وأفلتها في مراحل مختلفة باستخدام طريقة عرض كانبان.

تعاون بدون عناء مع سبورة ClickUp Whiteboards

اختر نموذج تحديد الأولويات

كما رأيت أعلاه، هناك العشرات من الطرق التي يمكنك من خلالها تحديد أولويات العناصر لسباق السرعة الخاص بك. اختر الطريقة التي تناسبك. قم بإشراك أصحاب المصلحة وتأكد من فهمهم جميعًا للعملية. قم بإجراء جلستين وهميتين لتحديد الأولويات لتسوية مشاكل التسنين، إن وجدت.

مراجعة وتنقيح

راقب نتائج تحديد الأولويات عن كثب. اجمع التعليقات من أصحاب المصلحة وقم بتحسينها باستمرار.

لست متأكدًا من أين تبدأ؟ قم بتشغيل ClickUp نموذج إدارة سكروم الرشيقة وتخصيصه حسب حاجتك.

تحديد الأولويات وبناء منتجات ناجحة باستخدام ClickUp

إذا رأيت أي إطار عمل لتحديد الأولويات، فإن الأمر يتعلق بما لا يجب بناؤه أكثر مما يتعلق بما يجب بناؤه. من مصفوفة أيزنهاور إلى نموذج MoSCoW، فإن مستوى واحد فقط من المستويات العديدة يتعلق باتخاذ إجراء الآن.

ومع ذلك، تكافح فرق التطوير بانتظام مع تحديد الأولويات الرشيقة. وتسعى أداة ClickUp لإدارة المشاريع إلى منع ذلك بالضبط. تمكّنك ميزات ClickUp الشاملة لفرق تطوير البرمجيات من بناء المنتج المناسب بالطريقة الصحيحة في الوقت المناسب.

تم تصميم قوائم الميزات، وأنواع المهام، والتبعيات، ولوحة كانبان، وقوائم المراجعة، وما إلى ذلك، لتمنحك قوة المعلومات لاتخاذ القرارات.

إعطاء الأولوية لما هو مهم. جرّب ClickUp مجانًا اليوم .

أسئلة شائعة حول تحديد الأولويات الرشيقة

1. ما هو نموذج تحديد الأولويات في سكروم؟

يشير تحديد الأولويات في Scrum إلى اختيار أو "سحب" العناصر المناسبة من تراكمات المنتج للعمل عليها خلال سباق السرعة. النماذج الأكثر استخدامًا هي تحديد الأولويات القائمة على المخاطر، والقائمة على القيمة، والقائمة على الفرص، والقائمة على التبعية.

2. ما هي طريقة تحديد الأولويات في أجايل؟

يستخدم تحديد الأولويات في أجايل أساليب مختلفة مثل كانو، وموسكوو، وبوكر الأولويات، وتكلفة التأخير، و RICE، وما إلى ذلك.

3. ما هي مصفوفة الأولويات في أجايل؟

تقوم مصفوفة الأولويات في أجايل بتصنيف المهام على أساس الأهمية ومدى الإلحاح/الجهد المبذول.

4. ما هو نموذج تحديد أولويات المتطلبات؟

يساعد نموذج تحديد أولويات المتطلبات على تقييم وترتيب الميزات بناءً على أهميتها وقيمتها وتأثيرها على أهداف المشروع.

5. ما هي الأولوية القصوى في منهجية أجايل؟

الأولوية القصوى في منهجية أجايل هي "الحرجة" إذا كنت تستخدم نموذجًا مختلفًا لتحديد الأولويات، مثل MoSCoW، فإن الأولوية العليا ستكون "يجب أن يكون"

6. ما هو تحديد أولويات متطلبات النظام؟

تحديد أولويات متطلبات النظام هو تحديد الميزات الأكثر قيمة التي يجب أن يقدمها نظامك. وهذا يساعد على تجنب زحف النطاق، وتحديد أولويات العناصر منخفضة القيمة، وإهدار الموارد، وما إلى ذلك.

7. ما هي الأولويات في أجايل؟

تقوم فرق أجايل بتحديد أولويات ما يجب بناؤه في العدو/التكرار التالي. قد يكون هذا ميزات جديدة أو تحسينات أو إصلاحات للأخطاء.

8. ما هي المستويات الأربعة لتحديد أولويات المهام؟

الحرجة/العاجلة، والعالية، والمتوسطة، والمنخفضة