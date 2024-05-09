ميرو مقابل جيرا: ما هو الخيار الأفضل بالنسبة لك؟

ما هو الضروري لإدارة المشروع - تعاون الفريق أم توزيع المهام وإدارتها؟ هل أحدهما أكثر أهمية من الآخر؟

لهذا السبب يعلق الناس في جدل ميرو مقابل جيرا.

بينما يقدم ميرو خيارات ممتازة للتعاون الجماعي، فإن جيرا لديه قدرات قوية لتتبع المهام وإدارتها.

في هذه المقالة، سنساعدك في هذه المقالة على الاختيار بين Miro و Jira وتقديم بديل آخر. سنغطي الميزات الرئيسية لكل منصة لمساعدتك في تحديد أيهما يناسب متطلباتك.

دعنا نبدأ.

ما هو ميرو؟

ميرو_

خريطة الطريق

ميرو هي واحدة من أشهر أدوات السبورة البيضاء المعروفة بميزات إدارة المشاريع المرئية. على عكس إدارة المشاريع التقليدية و الأدوات الرشيقة تركز أكثر على سير العمل المرئي والتعاون.

ميزات الرسم التخطيطي واللوحة البيضاء اللانهائية تميزها عن المنافسين. إن إضافة العروض التقديمية المباشرة ومقاطع الفيديو التفصيلية تجعل من Miro منصة تعاون مرئي ممتازة.

ميزات ميرو

تتمثل نقطة البيع الفريدة لمنصة Miro في قدراتها على وضع الأفكار والتعاون المرئي للفريق. دعونا نناقش بعض ميزات Miro الرئيسية بالتفصيل.

1. بطاقات ميرو

ميرو

_/ href/ _https://miro.com/visual-project-management/ البطاقات /%href/

قم بإنشاء مهام من الملاحظات اللاصقة أو الملاحظات النصية عن طريق تحويلها إلى بطاقات. نظّم مهامك وأسند العمل إلى مختلف أعضاء الفريق بنقرة زر واحدة.

أضف وصفًا تفصيليًا للمهام عن طريق إضافة المُعيَّنين وتواريخ الاستحقاق والعلامات والتفاصيل الأخرى. عرض حالة المهمة وتواريخ الاستحقاق في لوحة تحكم مرئية. قم بسحب وإسقاط البطاقات وتنظيم مهامك بالطريقة التي تريدها.

2. عرض كانبان

ميرو عرض كانبان انتقل إلى قائمة "التطبيقات" لاختيار إطار عمل كانبان. رتب إطار العمل الخاص بك في عرض كانبان المرئي لتبسيط إدارة المهام.

أنشئ الأعمدة ومسطحات السباحة بنقرة زر واحدة وقم بتغيير حجم لوحة كانبان الخاصة بك عن طريق السحب من إحدى الزوايا. قم بسحب وإسقاط لوحات السباحة والأعمدة وتنظيمها بالطريقة التي تريدها.

3. التكاملات

يوفر Miro تكاملاً سهلاً مع أكثر من 130 تطبيقاً وأداةً، بما في ذلك أدوات إدارة المشاريع والمهام، وتطبيقات التعاون والتواصل بين الفريق وأدوات التصميم.

وعلى الرغم من أن Miro هي أداة لرسم الخرائط الذهنية، إلا أنها تتيح إدارة المشاريع الرشيقة من خلال عمليات تكامل قوية مع أدوات مثل Jira و Azure DevOps.

كما يوفر لك أيضاً إمكانية الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات لتطوير تطبيقات Miro المخصصة لحل مختلف الأغراض.

ميرو

_/مرجع/ _https://miro.com/diagramming/ التخطيط وتخطيط العمليات /%href/

تشتهر Miro بالخرائط الذهنية وسير العمل المرئي. فهو يحتوي على أكثر من 200 شكل ومكتبة واسعة من الموصلات والأيقونات لمساعدتك في إنشاء إطارات سلكية ومخططات انسيابية متطورة.

كما يتيح لك أيضًا إنشاء تدفقات عمل تلقائية لتبسيط العمليات وتوفير الوقت في المهام المتكررة. في حين أن الأتمتة غير ممكنة من خلال الأدوات المدمجة، يمكنك التكامل مع حلول الجهات الخارجية مثل تدفقات عمل Okta.

4. التعاون في الوقت الفعلي

يتيح لك Miro دعوة أعضاء الفريق إلى لوحاتك للتعاون في الوقت الفعلي. يسمح بالتعليق ووضع العلامات، والتعاون متعدد الأعضاء في الوقت الفعلي، والمزيد.

يمكنك إجراء عروض فيديو مباشرة وتشغيل جلسات تفاعلية والتعاون بسلاسة مع فرقك الموزعة باستخدام ميزات التعاون في Miro.

تسعير ميرو

مجاني : لمستخدمين غير محدودين بميزات محدودة

: لمستخدمين غير محدودين بميزات محدودة مبتدئ : 10 دولارات لكل عضو شهريًا

: 10 دولارات لكل عضو شهريًا للشركات : 20 دولارًا لكل عضو شهريًا

: 20 دولارًا لكل عضو شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

مقارنة ميرو مقابل جدارية

## ما هي جيرا؟

جيرا عرض المشروع

Jira هي واحدة من أشهر أدوات إدارة المشاريع التي تلبي الاحتياجات المتنوعة لمختلف مديري المشاريع. تم تطويرها من قبل عملاق البرمجيات Atlassian وهي واحدة من أفضل الأدوات لفرق تطوير البرمجيات الرشيقة.

وهي تبسط إدارة المشروع من خلال توفير طرق عرض متنوعة لإدارة مهامك.

ميزات جيرا

تقدم Jira العديد من الميزات المفيدة للفرق الرشيقة. دعونا نناقش بعض الميزات الرئيسية بإيجاز.

1. الجداول الزمنية

٪ / href/ https://www.atlassian.com/software/jira/features/roadmaps?tab=basic عرض الجدول الزمني %/%href/

على جيرا

إنشاء جداول زمنية مع مهام المشروع وتفاصيلها، مثل تواريخ البدء والانتهاء والحالة والتبعيات.

هذا أمر رائع للتخطيط السريع، والتخطيط العام للمشروع، وإدارة المهام.

أفضل جزء هو أن Jira يقدم قوالب جاهزة للاستخدام لمختلف حالات الاستخدام وطرق العرض. لست بحاجة إلى البدء من الصفر. يمكنك إنشاء جدول زمني لإدارة المشروع في دقائق باستخدام أحد القوالب الخاصة به.

2. لوحات رشيقة

عرض لوحة كانبان على جيرا

يوفر Jira طريقة عرض كانبان للمشاريع الرشيقة لمساعدتك على تصور سير عملك، بما في ذلك حالة المهام المختلفة. يمكنك بسهولة سحب البطاقات وإفلاتها وتنظيمها في فئات، مثل "قيد التنفيذ" و "تم" و "قيد الإنجاز" و "يجب القيام به"

كما أنه يوفر ميزات التخطيط السريع المتخصصة، وتعيين المهام بسهولة، وتتبع التقدم المحرز.

بصرف النظر عن طرق عرض الجدول الزمني وكانبان، يمكنك أيضًا تصور مشاريعك باستخدام طريقة عرض مخطط جانت.

3. التكامل

يوفر Jira أكثر من 3000 تكامل للتطبيقات، مما يتيح لك ربط حزمة التكنولوجيا الخاصة بك بالكامل. يسمح لك سوق Atlassian Marketplace بالاتصال بجميع أنواع الأدوات والمنصات.

وهذا يشمل أدوات إدارة سير العمل، وأدوات إدارة علاقات العملاء، وأدوات إدارة المشاريع، وغيرها. تم تصميم العديد من التطبيقات لإضافة وظائف محددة إلى Jira والاتصال بسلاسة مع النظام الأساسي.

4. سير العمل الآلي

يستخدم Jira نموذج أتمتة بسيط وفعال في الوقت نفسه "إذا، ثم". إذا تم استيفاء شروط معينة، سيتم تشغيل إجراءات محددة.

استخدم هذا لإنشاء مهام سير عمل تلقائية وتبسيط إدارة المشروع. يوفر العديد من مشغلات الأتمتة والقواعد لإنشاء مهام سير عمل بسيطة.

العديد من قوالب سير عمل الأتمتة المعدة مسبقًا التي يقدمها جاهزة للاستخدام. اختر النموذج المناسب، وقم بتخصيصه حسب تفضيلاتك، وابدأ سير العمل الآلي بسرعة.

5. التعاون في الوقت الحقيقي

تعد Jira أداة ممتازة للتعاون في الوقت الفعلي بين أعضاء الفريق. يمكن لعدة أشخاص العمل على اللوحات في وقت واحد وإجراء تغييرات مرئية على الفور لأعضاء الفريق الآخرين.

في أي وقت، يمكنك في أي وقت معرفة من المتصل بالإنترنت ويعمل على اللوحة، سواء في الجدول الزمني أو القائمة أو اللوحة أو أي طريقة عرض أخرى. يمكنك أيضًا معرفة من يقوم بتحرير أي بطاقة على اللوحة أو كل خلية في طريقة عرض القائمة.

تسعير جيرا

مجاني : لما يصل إلى 10 مستخدمين

: لما يصل إلى 10 مستخدمين عادي : 8.15 دولار لكل مستخدم شهرياً

: 8.15 دولار لكل مستخدم شهرياً القسط : 16 دولاراً لكل عضو شهرياً

: 16 دولاراً لكل عضو شهرياً المؤسسة: يبدأ من 141,000 دولار في السنة ل 801-1,000 مستخدم

## ميرو مقابل جيرا: مقارنة الميزات

الفرق الأكثر أهمية بين Jira و Miro هو أن Jira هي أداة كاملة لإدارة المشاريع، في حين أن Miro هي أداة لرسم الخرائط الذهنية والعصف الذهني.

يقدم ميرو ميزات إدارة المشاريع من خلال تكامل الأدوات والقوالب المعدة مسبقًا التي تكرر طرق عرض المشاريع المختلفة التي تقدمها أدوات مثل Jira.

فيما يلي مقارنة سريعة بين ميزات Miro و Jira.

الميزات ميرو جيرا عرض الجدول الزمني ✅ عرض كانبان ✅ عرض مخطط جانت ✅ التعاون في الوقت الحقيقي ✅ قوالب معدة مسبقًا ✅ سير العمل الآلي ✅ التخطيط ✅ ✅ دردشة / مؤتمرات الفيديو الدعم عبر الهاتف ❌ الجداول الزمنية / تتبع الإجازات التخطيط السريع ✅ ✅ التحليلات التنبؤية

نظرة عامة على الاختلافات بين Jira و Miro

الآن بعد أن أصبحت لديك نظرة عامة موجزة، دعنا ندخل في التفاصيل.

1. أدوات إدارة المشاريع المرئية

تقدم Miro و Jira العديد من ميزات إدارة المشاريع المرئية، بما في ذلك طرق عرض المشاريع مثل لوحات كانبان والجداول الزمنية وطرق عرض القوائم.

يتمثل الاختلاف الجوهري بين Miro و Jira في أن الأولى تركز أكثر على ميزات التعاون المرئي للفريق، بينما تقدم الثانية إمكانات أكثر قوة لإدارة المهام.

وتوفر كلتا الأداتين قوالب جاهزة للاستخدام معدة مسبقاً لمختلف حالات الاستخدام.

ومع ذلك، فإن Miro ليس الخيار الأفضل إذا كنت تبحث عن أداة قوية لإدارة المشاريع والمهام للفرق الرشيقة. يمكنك التفكير في أحد بدائل Miro.

الفائز: بشكل عام، تتفوق Jira على Miro في إدارة المشاريع، حيث تم تصميم Miro في المقام الأول كأداة تعاون وفكر جماعي.

2. الأتمتة وسير العمل

تحتوي Jira على إمكانات أتمتة مدمجة تتيح لك إنشاء مهام سير عمل مؤتمتة قوية.

يمكنك استخدام منطق "إذا>ثم" لإنشاء مهام سير عمل مؤتمتة بسيطة أو معقدة من البداية. وبدلاً من ذلك، يمكنك استخدام أحد قوالب الأتمتة المبنية مسبقًا لإنشاء مهام سير عمل لحالات الاستخدام الشائعة.

من ناحية أخرى، يشتهر Miro بتخطيط العمليات وسير العمل المرئي. تعد ميزة الرسم التخطيطي الخاصة به واحدة من أفضل الميزات في هذا المجال.

ومع ذلك، فإنه يوفر أتمتة سير العمل من خلال عمليات تكامل الجهات الخارجية مع أدوات مثل Okta Workflow. على الرغم من ذلك، فإن أداة إنشاء سير العمل المرئية الخاصة به قوية، خاصة بالنظر إلى مكتبته الواسعة من الأشكال والموصلات والأيقونات.

الفائز: جيرا أفضل في الأتمتة، بينما ميرو لا مثيل له في سير العمل المرئي. تعادل.

3. التكامل

يقدم Miro عمليات تكامل مع أكثر من 130 تطبيقًا، وتعتمد وظائفه على عمليات التكامل هذه. ستجد ما يكفي من خيارات التكامل لتحقيق أقصى استفادة من Miro واستخدامه إلى أقصى إمكاناته.

من ناحية أخرى، تم تطوير Jira بواسطة Atlassian ولديه إمكانية الوصول إلى سوق التطبيقات الكامل الخاص به. وهذا يسمح لها بتقديم آلاف عمليات التكامل مع جميع الأدوات والمنصات.

الفائز: Jira هو الفائز الواضح هنا، مع تكامله مع أكثر من 3000 تطبيق عبر سوق Atlassian.

4. التعاون في الوقت الحقيقي

دعنا نواجه الأمر: تم تصميم Miro بشكل صريح للتعاون المرئي ووضع الأفكار. فألواحه البيضاء اللانهائية وميزات الرسم التخطيطي القوية لا تقارن بخيارات التعاون التي يقدمها.

يمكن لأعضاء فريقك العمل في نفس الوقت على مشروع ما أو ترك تعليقات أو الإشارة إلى أشخاص آخرين. كما يتيح خيارات التعاون المرئي المباشر عبر الفيديو.

هل هذا يعني أن Jira متخلف عن الركب؟

ليس كثيرًا. يتيح Jira أيضًا ميزات التعاون متعدد الأعضاء في الوقت الفعلي، وهي جيدة بما يكفي للفرق الصغيرة. ومع ذلك، فهي لا تدعم التعاون المباشر عبر الفيديو المطلوب للعصف الذهني والتفكير، مثل تلك التي يوفرها Miro.

لذلك، إذا كنت تبحث عن ذلك، ففكر في بدائل جيرا .

الفائز: Miro هو الفائز في التعاون المرئي في الوقت الحقيقي، على الرغم من أن Jira يوفر أيضًا خيارات تعاون رائعة.

5. التسعير

عند المقارنة بين Miro و Jira من حيث التسعير، ستلاحظ أن كلاهما يقدمان خطط تسعير متشابهة. كلاهما يتبعان هيكل تسعير متدرج، وأسعار خططهما متشابهة أيضًا.

ومع ذلك، فإن خطط تسعير Jira لها نقاط سعر أقل قليلاً.

ومع ذلك، نوصي بمقارنة الأدوات على أساس ميزاتها أكثر من التسعير. تعد Jira أفضل لإدارة المشاريع الرشيقة، في حين أن Miro أفضل لتعاون الفريق ووضع الأفكار.

الفائز: في التسعير فقط، تتمتع Jira بميزة طفيفة لأن خططها أكثر تنافسية.

## ميرو مقابل جيرا على موقع ريديت

عندما أخذنا المناظرة بين ميرو وجيرا إلى ريديت وجدنا أن معظم الناس لم يكونوا يقارنون بين الأداتين، بل كانوا يناقشون كيفية دمجهما.

قد يكون هذا بسبب عدم وجود منافس مباشر لأي منهما، كما أنهما مصممتان لأغراض مختلفة.

في حين أن Jira هي أداة لإدارة المشاريع لفرق العمل الرشيقة، فإن Miro هي منصة شائعة للعصف الذهني والتعاون.

توفر كلتا الأداتين تكاملاً سلساً وتكملان ميزات بعضهما البعض. إذا قمت بدمج ميزات سير العمل المرئية وميزات التعاون في Miro مع إمكانيات Jira لتتبع المهام وتتبع المشكلات، فستجد حلاً قويًا.

## تعرف على ClickUp - البديل المثالي ل Miro و Jira

إدارة مشاريعك ومهامك باستخدام طرق العرض المتقدمة المتعددة في ClickUp

ClickUp هو أفضل بديل لـ Jira مقابل Miro لأنه يقدم حلاً متكاملاً يجمع بين أفضل ميزات كلتا الأداتين.

تُعد Jira أداة جيدة لإدارة المشاريع ولكنها لا تستطيع مضاهاة طرق العرض المتقدمة في ClickUp. فهي تتجاوز لوحات كانبان والجداول الزمنية لتوفر العديد من الخيارات لمديري المشاريع لإدارة مهامهم بالطريقة التي يرغبون فيها.

كما أنها توفر مرونة وخيارات تخصيص لا مثيل لها تتيح لك إنشاء مهام سير عمل المشروع التي تناسب احتياجاتك بدلاً من الاضطرار إلى ملاءمة إطار عمل محدد.

هل تريد معرفة أفضل جزء؟

لا تقتصر إمكانيات ClickUp على إدارة المشاريع. مثل Miro، يوفر ClickUp العديد من ميزات العصف الذهني والتفكير والتعاون. من إنشاء الخرائط الذهنية إلى بناء سير العمل باستخدام اللوحات البيضاء، يقدم ClickUp كل ما يحتاجه مدير المشروع.

دعونا نناقش بعض ميزات ClickUp المحددة التي تجعله بديلاً رائعًا لـ Miro و Jira.

### ميزة ClickUp المنافسة رقم 1: لوحات كانبان

تجميع المهام حسب الحالة، واستخدام بطاقات السحب والإفلات، والقيام بالكثير من الأمور الأخرى باستخدام لوحات كانبان ClickUp Kanban Boards

في حين أن Miro رائع للتعاون و Jira لإدارة المشاريع، يقدم ClickUp أفضل ما في العالمين. فهو يوفر ميزات إدارة مشاريع أكثر تقدمًا من Jira، مع ميزات تعاون مشابهة لميزات Miro.

على سبيل المثال، فإن لوحة كانبان ClickUp Kanban Board طريقة عرض مثالية لتنظيم جميع مهام مشروعك بشكل مرئي. إنه رائع للفرق الرشيقة وفرق إدارة المشاريع العادية على حد سواء.

يمكنك إنشاء المهام والمهام الفرعية، وتعيينها إلى عدة مكلفين، وتتبع حالتها في لمحة سريعة.

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### ميزة منافس كانبان ### ### ميزة منافس كانبان #2: عرض مخطط جانت البياني

_إنشاء جداول زمنية مرئية وتتبع حالة المهام باستخدام طريقة عرض مخطط جانت البياني في ClickUp

إن انقر فوق عرض مخطط جانت البياني مثالية لإنشاء الجداول الزمنية للمشروع وإدارتها. فهو يسمح لك بتصور تبعيات المشروع، وتتبع المواعيد النهائية للمهام، وتعيين المعالم الرئيسية لمشروعك.

يساعد في إدارة المشاريع المعقدة ذات المهام العديدة والمواعيد النهائية الصارمة.

يوفر العديد من قوالب مشروع مخطط جانت البياني حتى لا تحتاج إلى البدء من الصفر. قم بتخصيص واستخدام هذه القوالب المعدة مسبقًا للحصول على بداية أسرع.

أفضل جزء هو أن ClickUp يقدم العديد من طرق العرض المتقدمة لإدارة المشروع. من الجداول الزمنية والتقويمات إلى القوائم والجداول، يمكنك تنظيم مهامك وسير العمل بالطريقة التي تريدها.

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ميزة ### ميزة ClickUp المنافسة رقم 3: ClickUp Whiteboards

إنشاء مهام سير عمل مرئية، وتبادل الأفكار والتعاون مع أعضاء الفريق في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Whiteboards ClickUp Whiteboards هي أداة متخصصة في رسم الخرائط الذهنية ووضع الأفكار. يمكنك أيضًا الحصول على ميزات قوية لإدارة المشاريع، وهي ليست إحدى ميزات Miro القوية.

إلى جانب الموصلات والأشكال الأساسية، تتيح لك سبورة ClickUp البيضاء تضمين الملاحظات اللاصقة ومقاطع الفيديو والمزيد. إنها دردشة داخل التطبيق تعمل الوظيفة على تعزيز تعاون الفريق، مما يسمح لمختلف أعضاء الفريق بالعمل على لوحة في الوقت الفعلي ومشاركة المدخلات.

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: 19 دولارًا لكل عضو شهريًا المؤسسات : اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

اجعل إدارة المشروع سهلة للغاية مع ClickUp

في حين أن Jira و Miro يتمتعان بميزات ومزايا فريدة، إلا أنهما ليسا حلين متكاملين لإدارة المشاريع مثل ClickUp.

يجمع ClickUp بين أفضل ميزات Miro و Jira لتقديم حل أكثر شمولاً لإدارة المشاريع.

فهو يوفر طرق عرض أكثر تقدمًا من Jira لإدارة المهام، مثل لوحات كانبان والجداول الزمنية ومخططات جانت والتقويمات. كما أنه يتضمن أيضًا ميزات رسم الخرائط الذهنية والمخططات التخطيطية المشابهة لميرو. يحتوي على جميع الميزات التي تحتاجها لتخطيط وإدارة المشاريع بفعالية.

هل تريد استكشاف كل ما يقدمه ClickUp؟ اشترك في ClickUp واكتشف ميزات تخطيط المشاريع والتعاون التي يوفرها.