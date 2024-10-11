كيفية كتابة أهداف سريعة فعالة للسباق السريع (+ أمثلة)

_"طق طق"

_من هناك؟

_"كاري"

_كاري من؟

"كاري" "كاري" إلى العدو التالي." _

بصرف النظر عن المزاح، إنها كاري آسفة، مخيفة_ عندما يحدث هذا بالفعل. حتى الفرق عالية الأداء تفشل حتى في تحقيق أهدافها السريعة في بعض الأحيان.

لنفترض أنك تقود فريقًا يطور تطبيقًا جديدًا مثيرًا. لقد قمت بتعيين هدف العدو السريع القادم على أنه "إكمال ميزة تسجيل الدخول" يبدو سهلاً، أليس كذلك؟

ومع ذلك، في منتصف السباق السريع، يدرك الفريق أن ميزة تسجيل الدخول أكثر تعقيدًا مما كان متوقعًا. فهي تتطلب إجراءات أمنية معقدة وعمليات تكامل مع طرف ثالث.

فجأة، ما بدا وكأنه مهمة بسيطة أصبح تحدياً. هل سيحقق هذا الفريق هدفه السريع هذه المرة؟

في هذه المقالة، سنستكشف استراتيجيات تحديد الأهداف لمساعدتك في كتابة أهداف سريعة عملية تتماشى مع أهداف فريقك. ستتعلم كيفية وضع أهداف سباقات السرعة التي تلهم العمل والتكيف مع التحديات، وتحويلها إلى بوصلة إرشادية لسباق السرعة الخاص بك. لنبدأ!

ما هو هدف العدو السريع؟

في منهجيات Agile و Scrum، يمثل هدف العدو السريع النتيجة المرجوة من العدو السريع، وعادةً ما يكون التكرار من 1-4 أسابيع. إنه بمثابة نقطة محورية لفريق التطوير، حيث يوضح الهدف الأكثر أهمية الذي يحتاجون إلى تحقيقه خلال الجدول الزمني للسباق.

لا تتعلق أهداف العدو السريع بسرد المهام أو النواتج؛ بدلاً من ذلك، فهي تركز على القيمة التي يتم تسليمها للمستخدم النهائي أو المنتج نفسه.

يشدد Scrum، وهو إطار عمل Agile المستخدم على نطاق واسع، على أهمية أهداف العدو السريع لأنها تعزز الفهم المشترك بين أعضاء الفريق. في حين أن قصص المستخدمين والمهام والمهام الفرعية هي التي تقود العمل اليومي، فإن هدف العدو السريع يوحد هذه الإجراءات تحت هدف واحد متماسك يحافظ على تركيز فريق سكروم.

الهدف السريع الجيد يوفر "السبب" وراء الأنشطة اليومية للفريق، مما يضمن أن الجميع متوافقون نحو هدف مشترك.

يعد هدف العدو السريع أمرًا حيويًا في تخطيط المشاريع الرشيقة وتطوير البرمجيات لأنه يمكن أن يوجه عملية صنع القرار. في حالة ظهور مهام جديدة أو ظهور عقبات جديدة أثناء العدو، يساعد هدف العدو السريع في تحديد أولويات ما هو أكثر أهمية. تخاطر الفرق بالانحراف عن مسارها أو فقدان التركيز بدون هدف سريع محدد جيدًا.

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كيفية تحديد أهداف سبرينت الفعالة وتحقيقها

لتحديد هدف سباق سريع فعال، تحتاج إلى النظر في الجوانب التقنية والاستراتيجية للسباق السريع. يجب أن يتماشى الهدف مع احتياجات العمل، وأن يوفر قيمة للمستخدمين، وأن يظل قابلاً للتحقيق ضمن القيود الزمنية للسباق.

أهداف العدو السريع الفعالة للغاية هي:

واضحة وموجزة: يجب أن يكون هدف العدو السريع سهل الفهم لجميع أعضاء الفريق. يجب أن يتكون من هدف واحد واضح لا لبس فيه

يجب أن يكون هدف العدو السريع سهل الفهم لجميع أعضاء الفريق. يجب أن يتكون من هدف واحد واضح لا لبس فيه التركيز على النتائج: التركيز على ما تريد تحقيقه (النتيجة) بدلاً من التركيز على كيفية تحقيقها. هذا يحافظ على توافق جهود الفريق مع نتائج المنتج أو العمل

التركيز على ما تريد تحقيقه (النتيجة) بدلاً من التركيز على كيفية تحقيقها. هذا يحافظ على توافق جهود الفريق مع نتائج المنتج أو العمل قابلة للقياس: يجب أن يكون نجاح هدف العدو السريع قابلاً للقياس. بحلول نهاية السباق، يجب أن يكون من الواضح ما إذا كان الهدف قد تحقق أم لا

يجب أن يكون نجاح هدف العدو السريع قابلاً للقياس. بحلول نهاية السباق، يجب أن يكون من الواضح ما إذا كان الهدف قد تحقق أم لا واقعي وقابل للتحقيق: يجب أن تكون الأهداف تحديًا للفريق ولكن يجب أن تظل واقعية ضمن الإطار الزمني للسباق السريع والموارد المتاحة

يجب أن تكون الأهداف تحديًا للفريق ولكن يجب أن تظل واقعية ضمن الإطار الزمني للسباق السريع والموارد المتاحة متوافقة مع رؤية المنتج: يجب أن تعكس أهداف العدو السريع دائماً خارطة طريق المنتج الأكبر والرؤية طويلة الأجل لضمان مساهمة كل سباق سريع في المنتج بشكل عام

يجب أن تعكس أهداف العدو السريع دائماً خارطة طريق المنتج الأكبر والرؤية طويلة الأجل لضمان مساهمة كل سباق سريع في المنتج بشكل عام قابلة للتكيف: في حين يجب أن يظل هدف العدو السريع مستقرًا، إلا أن الظروف غير المتوقعة قد تتطلب من الفرق تغيير محوري طفيف. يجب أن يسمح الهدف ببعض المرونة في التنفيذ

استخدام برامج إدارة المشاريع مثل ClickUp يمكن أن يساعدك في صياغة أهداف سريعة تتماشى مع هذه الخصائص.

اقرأ المزيد: دليل الأهداف التشغيلية

تحديد الأهداف التشغيلية وتتبعها باستخدام ClickUp

يوفر ClickUp نظاماً شاملاً لإدارة المشاريع الرشيقة. تم تصميم العديد من ميزاته خصيصًا مع وضع التخطيط السريع الرشيق في الاعتبار.

تحديد الأهداف

في البداية، يمكنك استخدام انقر فوق الأهداف لمساعدة فرقك على تحديد أهدافهم السريعة وتتبعها وقياسها.

إنشاء أهداف قابلة للتتبع مع أهداف قابلة للقياس باستخدام أهداف ClickUp Goals

استخدم هذه الميزة لتحديد أهداف قابلة للقياس مع أهداف واضحة ومواعيد نهائية وتتبع التقدم المحرز. إن القدرة على تقسيم الأهداف إلى أهداف أصغر وربطها بمهام محددة داخل سباقات السرعة الخاصة بك تعزز الشفافية والمساءلة.

يمكن لفرقك أيضًا تتبع كيفية مساهمة قصص أو مهام المستخدم الفردية في الهدف العام للسباق السريع، مما يضمن المحاذاة.

أدوات ClickUp المرئية، مثل مخططات جانت و لوحات معلومات ClickUp توفر صورة واضحة عن تقدم الأهداف، مما يسهل التكيف مع المواقف سريعة التطور.

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إدارة سبرينت #### كليك أب سبرينتس هي ميزة شاملة لتوفير الوقت والتعاون بفعالية وتحقيق أهدافك.

تبسيط إدارة سباقات السرعة باستخدام ClickUp Sprints

تعمل هذه الميزة كمنصة قوية لإدارة وتتبع تقدم المشروع بفعالية، وتقسيم المشاريع الكبيرة إلى أجزاء أصغر يمكن إدارتها، وتحسين التنظيم وتركيز الفريق.

هذه هي الطريقة التي تساعد بها ClickUp Sprints:

قم بإدارة عبء عمل فريقك من خلال نظام نقاط قابل للتخصيص بالكامل . قم بتجميع النقاط من المهام الفرعية، وقم بتقسيمها حسب المُعيّن، وفرزها بسهولة لتتبع سباقات السرعة الخاصة بك في لمحة سريعة

. قم بتجميع النقاط من المهام الفرعية، وقم بتقسيمها حسب المُعيّن، وفرزها بسهولة لتتبع سباقات السرعة الخاصة بك في لمحة سريعة حدد تواريخ السباق، وقم بتعيين النقاط، وحدد الأولويات بحيث يعرف الجميع ما يجب القيام به ومتى

ومتى تصور تقدم فريقك من خلال لوحة معلومات شاملة ، تتبع المقاييس الرئيسية مثل معدل الإنهاك والسرعة

، تتبع المقاييس الرئيسية مثل معدل الإنهاك والسرعة أتمتة المهام المتكررة ، مثل إنشاء سباقات السرعة وتعيين المهام، مما يوفر الوقت ويقلل من الأخطاء

، مثل إنشاء سباقات السرعة وتعيين المهام، مما يوفر الوقت ويقلل من الأخطاء الاندماج بسلاسة مع أدوات أخرى شائعة مثل GitHub وGitLab، مما يسهل سير عملك ويحسن التعاون

إدارة المشاريع الرشيقة برنامج ClickUp Agile لإدارة المشاريع الرشيقة تم تصميمه لتبسيط سير العمل الرشيق، خاصةً لفرق سكرم. وهو يقدم مجموعة من الميزات التي يمكن أن تعزز بشكل كبير عملية تحديد أهداف السباق وتحقيقها.

يمكنك بسهولة إدارة خرائط طريق المنتج، والأعمال المتراكمة في سباق السرعة، وسباقات السرعة، وتصميم تجربة المستخدم، والمزيد باستخدام برنامج ClickUp Agile Project Management Software

إليك طريقة عمله:

إنشاء وإدارة تراكم الأعمال المتراكمة وتقدير المهام وتعيينها لأعضاء الفريق. تسهّل لوحات ClickUp المرئية ووظيفة السحب والإفلات في ClickUp تحديد أولويات المهام وضمان التوافق مع أهداف العدو السريع

تراكم الأعمال المتراكمة وتقدير المهام وتعيينها لأعضاء الفريق. تسهّل لوحات ClickUp المرئية ووظيفة السحب والإفلات في ClickUp تحديد أولويات المهام وضمان التوافق مع أهداف العدو السريع تقسيم أهداف السباق إلى مهام أصغر وقابلة للتنفيذ. استخدم ميزات إدارة المهام في ClickUp لتعيين تواريخ الاستحقاق وأصحاب المهام، وتتبع التقدم المحرز، وإضافة تعليقات للتوضيح

استخدم ميزات إدارة المهام في ClickUp لتعيين تواريخ الاستحقاق وأصحاب المهام، وتتبع التقدم المحرز، وإضافة تعليقات للتوضيح قِس بدقة الوقت المستغرق في كل مهمة لضمان تخصيص الموارد بكفاءة ومنع زحف النطاق. يساعدك متتبع الوقت المدمج في ClickUp على البقاء على المسار الصحيح وتحديد الاختناقات المحتملة

الوقت المستغرق في كل مهمة لضمان تخصيص الموارد بكفاءة ومنع زحف النطاق. يساعدك متتبع الوقت المدمج في ClickUp على البقاء على المسار الصحيح وتحديد الاختناقات المحتملة تصوّر التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف السباق مع مخططات هبوطية في الوقت الفعلي . تساعدك هذه المخططات على تحديد المخاطر المحتملة في وقت مبكر وإجراء التعديلات اللازمة للبقاء على المسار الصحيح

نحو تحقيق أهداف السباق مع . تساعدك هذه المخططات على تحديد المخاطر المحتملة في وقت مبكر وإجراء التعديلات اللازمة للبقاء على المسار الصحيح إنشاء مخططات سير عمل مخصصة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات فريقك الخاصة. تسمح لك هذه المرونة بتبسيط العمليات وضمان الاتساق خلال سباقات السرعة

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تحقيق الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs) باستخدام ClickUp

الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs) هي إطار عمل لتحديد الأهداف يساعد الفرق على وضع أهداف طموحة وقابلة للقياس وتتبع النتائج الرئيسية. في سياق الأهداف السريعة, الأهداف والنتائج الرئيسية الرشيقة يمكن أن تكون بمثابة هيكل رفيع المستوى، حيث يساعد كل هدف من أهداف العدو السريع على تحقيق نتيجة رئيسية واحدة أو أكثر.

يمكنك استخدام قوالب تحديد الأهداف لوضع أهداف قابلة للقياس وتتبع تقدمها خلال كل سباق سريع:

قوالب تحديد الأهداف #### نموذج أهداف ClickUp SMART Goals يمكن أن يكون حليفك في بدء

التخطيط للسباق السريع وصولاً إلى إدارتها واختتامها.

قم بتعيين الأهداف السريعة وتتبعها بأقصى قدر من الكفاءة باستخدام قالب الأهداف الذكية ClickUp SMART Goals

يساعدك هذا القالب على تحديد الأهداف وتحقيقها من خلال تحديد أهداف محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وذات صلة ومحددة زمنياً (SMART)، وتصور التقدم الذي تحرزه وتنظيم المهام في أجزاء يمكن التحكم فيها.

إليك كيف يمكن لهذا القالب أن يساعدك على تحديد الأهداف السريعة وإدارتها بكفاءة أكبر:

قم بإنشاء مهام ذات حالات مخصصة مثل مكتملة، ومتعثرة، وخارجة عن المسار، ومعلقة وعلى المسار الصحيح لتتبع التقدم المحرز في كل هدف.

مثل مكتملة، ومتعثرة، وخارجة عن المسار، ومعلقة وعلى المسار الصحيح لتتبع التقدم المحرز في كل هدف. تصنيف وإضافة 12 سمة مخصصة مختلفة، مثل مقدار الجهد المطلوب لحفظ المعلومات الحيوية حول الأهداف وتصور تقدم الهدف بسهولة.

مختلفة، مثل مقدار الجهد المطلوب لحفظ المعلومات الحيوية حول الأهداف وتصور تقدم الهدف بسهولة. افتح 5 طرق عرض مختلفة في تكوينات مختلفة لـ ClickUp، مثل الأهداف الذكية وجهد الهدف وورقة عمل الأهداف الذكية وأهداف الشركة ودليل البدء، بحيث يمكنك عرض أهدافك وإدارتها بسهولة

في تكوينات مختلفة لـ ClickUp، مثل الأهداف الذكية وجهد الهدف وورقة عمل الأهداف الذكية وأهداف الشركة ودليل البدء، بحيث يمكنك عرض أهدافك وإدارتها بسهولة تحسين تتبع الأهداف من خلال إمكانيات تتبع الوقت ووضع العلامات وتحذيرات التبعية ورسائل البريد الإلكتروني والمزيد. سيساعدك ذلك على البقاء منظماً وعلى رأس أهدافك

قالب التخطيط السريع ClickUp SCRUM Sprint التخطيط مصمم لمساعدتك على زيادة الإنتاجية. فهو يوفر لك واجهة سهلة لتخطيط سباقات السرعة في بيئة تعاونية.

قم بتعيين وإدارة OKRs للسباق السريع بكفاءة باستخدام قالب تخطيط سباق السرعة ClickUp SCRUM

يمكنك استخدام قالب تخطيط العدو السريع هذا بشكل إبداعي لتعيين OKRs من خلال مواءمة أهداف العدو السريع مع أهداف قابلة للقياس. إليك الطريقة:

استخدم الحقل المخصص Sprint Goal لتحديد نتائج سريعة محددة، وتحويل أهداف السباق إلى أهدافك

لتحديد نتائج سريعة محددة، وتحويل أهداف السباق إلى أهدافك تعيين النتائج الرئيسية للمهام الفردية، باستخدام حقول مخصصة مثل نقاط القصة لقياس التقدم المحرز

استخدم طرق العرض مثل مخطط جانت والملاحم لتصور التقدم المحرز نحو OKRs

استخدم تعريف "تم" للتأكد من تحقيق النتائج المرجوة مع كل مهمة

إذا كنت تبحث عن نهج مستهدف لإدارة الأهداف، ففكر في OKRs. العديد من قوالب OKR مجانية متاحة.

إن قالب ClickUp OKRs هو خيار غني بالميزات وقابل للتكيف بسهولة ويضمن لك البدء في ثوانٍ.

قم بتطوير ومراقبة OKRs بكفاءة أكبر باستخدام قالب ClickUp OKRs

أفضل الممارسات في كتابة الأهداف السريعة

إن كتابة هدف سباق سريع جيد الصياغة هو جهد تعاوني بين مدير سكرم ومالك المنتج وفريق التطوير. فيما يلي بعض أفضل الممارسات التي يجب وضعها في الاعتبار.

استخدام المصطلحات الصحيحة: تتم كتابة أهداف العدو السريع باستخداممصطلحات خاصة.

الفريق يشير إلى جميع المعنيين: مالك المنتج، وفريق التطوير، ورئيس فريق سكروم قصة المستخدم هي وصف للهدف من وجهة نظر المستخدم. على سبيل المثال، "أريد أن أتمكن من تسجيل الدخول في غضون 10 ثوانٍ" تحليل المتطلبات يتضمن مراجعة وتنقيح قصص المستخدم للتأكد من أنها تلبي معايير معينة أخيرًا، يحدد هدفالمشروع ما يهدف الفريق إلى تحقيقه بالضبط خلال سباق السرعة

تتم كتابة أهداف العدو السريع باستخداممصطلحات خاصة. استخدام إطار عمل SMART: يجب أن تكون أهداف السباق محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وذات صلة ومحددة زمنياً. على سبيل المثال، بدلًا من قول "إكمال ميزة تسجيل الدخول"، استهدف "إنشاء ميزة تسجيل دخول سهلة الاستخدام تقلل من متوسط وقت تسجيل الدخول بنسبة 30% خلال أسبوعين"

يجب أن تكون أهداف السباق محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وذات صلة ومحددة زمنياً. على سبيل المثال، بدلًا من قول "إكمال ميزة تسجيل الدخول"، استهدف "إنشاء ميزة تسجيل دخول سهلة الاستخدام تقلل من متوسط وقت تسجيل الدخول بنسبة 30% خلال أسبوعين" تحديد نتيجة واضحة: وضع معايير قبول واضحة المعالم تحدد شكل النجاح

وضع معايير قبول واضحة المعالم تحدد شكل النجاح المواءمة مع رؤية المنتج: مراجعة رؤية المنتج للتأكد من أن أهداف السباق السريع تدعم الاتجاه العام

مراجعة رؤية المنتج للتأكد من أن أهداف السباق السريع تدعم الاتجاه العام إشراك الفريق بأكمله: تحديد أهداف السباق السريع بالتعاون مع الفريق أثناء التخطيط للسباق السريع، والتأكد من أن كل عضو في الفريق موافق على الخطة

تحديد أهداف السباق السريع بالتعاون مع الفريق أثناء التخطيط للسباق السريع، والتأكد من أن كل عضو في الفريق موافق على الخطة ضع المستخدم أولاً: حدد كيف يترجم الهدف إلى فوائد للعملاء، سواء كانوا مستخدمين أو شركات

اتبع هذه الممارسات المثلى لكتابة أهداف العدو السريع التي لها غرض واضح، ومواءمة الفريق، وتقديم قيمة للمستخدمين.

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التحديات الشائعة مع أهداف سبرينت وكيفية التغلب عليها

على الرغم من أن وضع أهداف العدو السريع وتحقيقها قد يبدو واضحًا ومباشرًا، إلا أن وضع أهداف العدو السريع وتحقيقها يمكن أن يشكل العديد من التحديات:

المشكلة: الأهداف الطموحة للغاية

من المرجح أن يكون الهدف الذي يهدف إلى "إحداث ثورة في عربة التسوق" في غضون أسبوعين من السباق السريع محكوم عليه بالفشل - فهو هدف طموح للغاية وبسرعة كبيرة.

الحل: قسّم الأهداف الطموحة إلى أجزاء أصغر وقابلة للتحقيق موزعة على عدة سباقات سريعة. على سبيل المثال، استهدف "تنفيذ واجهة سهلة الاستخدام لعربة التسوق" في أول سباق سريع، يليه "دمج خيارات الدفع" في السباق التالي.

حدد أهدافًا لكل هدف من الأهداف الأصغر باستخدام ClickUp Goals

المشكلة: الأهداف الغامضة

الأهداف التي تفتقر إلى التفاصيل تترك مجالاً لسوء التفسير وتعيق التقدم. على سبيل المثال، تبدو عبارة "تحسين أداء الموقع الإلكتروني" غامضة.

الحل: استخدم طريقة SMART لتحسين الهدف إلى "تقليل وقت تحميل الصفحة بنسبة 50% خلال السباق التالي"، مع توفير معايير واضحة للنجاح

المشكلة: أهداف لا معنى لها

عندما يكون هناك انفصال بين الهدف وحافز الفريق، يمكن أن تنخفض المشاركة.

الحل: بدلاً من تحديد هدف مثل "إكمال جميع المهام"، أعطه طابعًا إيجابيًا، مثل "إطلاق الميزة الجديدة لتحسين رضا المستخدمين وزيادة نسبة الاحتفاظ بنسبة 20%"

هل تريد صياغة الأهداف بشكل أفضل؟ دع كاتب الذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain يساعدك!

المشكلة: الأهداف المهملة

في بعض الأحيان، يفشل الفريق في تحقيق الهدف خلال دورة العدو السريع. ماذا الآن؟

الحل: التأكد من أن الأهداف مرئية بسهولة والإشارة إليها طوال دورة العدو السريع. يمكن أن يساعد اجتماع التخطيط اليومي للسباق السريع في إعادة التأكيد على الأهداف ومناقشة التقدم المحرز، مما يقلل من الإضافات إلى تراكمات المنتج

أمثلة على أهداف العدو السريع

دعنا نلقي نظرة على بعض الأمثلة على أهداف العدو السريع.

هدف العدو السريع 1: تنفيذ مصادقة المستخدم لتطبيق الويب

الهدف: تأكد من تنفيذ ميزات تسجيل دخول المستخدم الآمنة وميزات التسجيل واختبارها ودمجها بحلول نهاية سباق 2

مهام فرعية

تحديد قصص المستخدمين (1 يوم) اكتب قصص المستخدم:

كمستخدم، أريد تسجيل الدخول بأمان باستخدام بريدي الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بي

كمستخدم، أريد إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بي إذا نسيتها

كمستخدم، أريد تسجيل الخروج بأمان من النظام

قسّم هذه القصص إلى مهام يمكن إدارتها تصميم تدفق المصادقة (يومان) تصميم كيفية عمل تدفق المصادقة (تسجيل الدخول، تسجيل الخروج، إعادة تعيين كلمة المرور)

التعاون مع فريق تجربة المستخدم/واجهة المستخدم لإنشاء إطارات سلكية لصفحات تسجيل الدخول/التسجيل

توثيق بروتوكولات الأمان (على سبيل المثال، OAuth 2.0، تشفير SSL) تنفيذ مصادقة المستخدم الخلفية (4 أيام) تطوير منطق مصادقة الواجهة الخلفية (باستخدام أطر عمل مثل Spring Security ورموز JWT)

توصيل وظيفة تسجيل الدخول/التسجيل بقاعدة بيانات المستخدم (MySQL/ بوستغريسكل)

تنفيذ معايير الأمان (على سبيل المثال، تجزئة كلمات المرور) تنفيذ صفحات تسجيل الدخول والتسجيل للواجهة الأمامية (3 أيام) بناء مكونات الواجهة الأمامية (React، Angular) لتسجيل الدخول والتسجيل وإعادة تعيين كلمة المرور

التكامل مع واجهة برمجة التطبيقات الخلفية لطلبات المصادقة إنشاء اختبارات الوحدة والتكامل (2 أيام) اكتب اختبارات الوحدة لمنطق مصادقة الواجهة الخلفية

كتابة اختبارات الواجهة الأمامية (على سبيل المثال، Jest، Cypress) لنماذج مصادقة المستخدم

تأكد من أن الاختبارات تغطي حالات الحافة (على سبيل المثال، كلمة مرور غير صحيحة، حساب مغلق)

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إجراء مراجعة التعليمات البرمجية وإعادة هيكلتها (يوم واحد) إجراء مراجعة النظراء لرمز المصادقة

إعادة الهيكلة إذا لزم الأمر لتحسين سهولة القراءة والأداء النشر إلى بيئة الاختبار (1 يوم) نشر ميزات المصادقة في بيئة التدريج

إجراء اختبار التكامل للتأكد من أن النظام يعمل كما هو متوقع اختبار قبول المستخدم (1 يوم) التنسيق مع فريق ضمان الجودة لإجراء اختبار قبول المستخدم

التحقق من أن تسجيل الدخول، وتسجيل الخروج، والتسجيل يستوفي معايير القبول

تسجيل أي أخطاء تم تحديدها وتحديد أولوياتها مراجعة البصمة واستعراضها بأثر رجعي (1 يوم) عرض ميزة المصادقة المكتملة على أصحاب المصلحة

جمع الملاحظات من الفريق أثناء المراجعة بأثر رجعي حول ما نجح وما يمكن تحسينه للسباق التالي

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هدف سبرينت سبرينت 2: تحسين أداء لوحة التحكم لمنتج SaaS

الهدف: تحسين أداء لوحة تحكم منتج SaaS لتحميلها في غضون ثانيتين في ظل حركة المرور الكثيفة، وتحسين تجربة المستخدم بحلول نهاية سباق 4

مهام فرعية

تحديد اختناقات الأداء (1 يوم) قم بإجراء تدقيق أولي للأداء باستخدام أدوات مثل Google Lighthouse أو New Relic أو GTmetrix

تحديد استجابات واجهة برمجة التطبيقات البطيئة والنصوص البرمجية للواجهة الأمامية الثقيلة واستعلامات قاعدة البيانات التي تسبب التأخير إصلاح مكالمات واجهة برمجة التطبيقات البطيئة (3 أيام) تحسين مكالمات واجهة برمجة التطبيقات الخلفية، وتقليل استعلامات قاعدة البيانات الزائدة عن الحاجة

تنفيذ ترقيم الصفحات والتحميل البطيء عند الاقتضاء

إدخال آليات التخزين المؤقت (ريديس، ميمكاشد) للبيانات المطلوبة بشكل متكرر تحسين عرض الواجهة الأمامية (3 أيام) إزالة مكتبات JavaScript غير المستخدمة وتقليل حجم الحزمة

تنفيذ التحميل البطيء للصور وعناصر واجهة المستخدم

ضمان الحد الأدنى من إعادة تدفق DOM وإعادة الطلاء عند عرض المخططات المعقدة تحسين استعلامات قاعدة البيانات (2 يومان) فهرسة الأعمدة التي يتم الاستعلام عنها بشكل متكرر في قاعدة البيانات

إعادة كتابة استعلامات SQL غير الفعالة لتقليل أوقات التحميل

التأكد من تحسين قاعدة البيانات للوصول المتزامن في ظل حركة المرور الكثيفة اختبار الأداء (2 يومان) إعداد بيئة اختبار تحاكي ظروف حركة المرور العالية (اختبار التحميل باستخدام Apache JMeter أو Gatling)

التحقق من تحميل لوحة المعلومات في غضون ثانيتين في ظل حركة المرور الكثيفة

قم بقياس أداء الواجهة الخلفية والواجهة الأمامية وقاعدة البيانات كل على حدة

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رصد النتائج باستخدام التحليلات (1 يوم) تنفيذ أدوات المراقبة في الوقت الحقيقي (مثل Datadog وGrafana) لتتبع أداء لوحة المعلومات في الإنتاج

قم بتعيين تنبيهات لأي انخفاض في الأداء يتجاوز عتبة 2 ثانية النشر والاختبار في مرحلة التدريج (1 يوم) نشر لوحة المعلومات المحسّنة في بيئة مرحلية

إجراء اختبارات الأداء النهائية لضمان التشغيل السلس المراجعة والاستعراض بأثر رجعي (1 يوم) عرض لوحة المعلومات المحسّنة على أصحاب المصلحة

مراجعة نجاح السباق السريع ومناقشة التحسينات للسباقات السريعة المستقبلية أثناء الاستعراض بأثر رجعي

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ضمان تحديد أهداف السباق السريع وتتبعها بفعالية باستخدام ClickUp

تعد أهداف العدو السريع ضرورية لنجاح إدارة المشاريع الرشيقة وتطوير إطار عمل Scrum. فهي توفر التوجيه، وتوحد الفرق، وتضمن أن كل سباق سريع يساهم بقيمة مفيدة للمستخدم النهائي أو المنتج.

يتطلب وضع أهداف فعالة للسباق السريع الوضوح والمواءمة مع رؤية المنتج والتركيز على تقديم نتائج قابلة للقياس.

والآن، إذا كنت ترغب في جعل العملية أكثر سلاسة، فإن ClickUp هنا لمساعدتك! من خلال ميزاته الخاصة بتحديد وتتبع أهداف السباق السريع، يمكنك الحفاظ على كل شيء منظمًا ومرئيًا.

ستتمكن من معرفة المدى الذي وصلت إليه، وما الذي لا يزال يتعين عليك القيام به، وحتى تعديل أهدافك بشكل سريع إذا لزم الأمر. جرّب ClickUp اليوم!