جيرا مقابل مايكروسوفت بروجكت: ما هي أداة إدارة المشاريع الأفضل؟

اختيار أداة إدارة المشروع الصحيحة تزيد من الكفاءة وتعزز تعاون الفريق وتضمن تسليم المشاريع في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية. تتميز كل من Jira و Microsoft Project بقدراتها في المجالات المذكورة أعلاه، وإن كان ذلك بطرق مختلفة.

من خلال نهجها الرشيق، تسهل جيرا Jira التكرارية تطوير المشروع يوفر سير عمل قابل للتخصيص وميزات تعاون في الوقت الفعلي مفيدة بشكل خاص لفرق تطوير البرمجيات.

من ناحية أخرى، يشتهر Microsoft Project بميزات التخطيط الشامل للمشروع، بما في ذلك الجدولة التفصيلية وتخصيص الموارد وقدرات إعداد التقارير القوية، مما يجعله مثاليًا للمشاريع المعقدة ذات الجداول الزمنية الصارمة.

ومع ذلك، من الضروري اختيار الأداة التي تتوافق مع احتياجات فريقك، لأن الاختيار الخاطئ يمكن أن يؤدي إلى عدم الكفاءة وسوء التواصل، وفي نهاية المطاف، فشل المشروع.

علاوة على ذلك، فإن التكلفة أمر بالغ الأهمية، حيث يمكن أن يكون كل من Jira و Microsoft Project خيارين مكلفين، خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

لذلك، فإن فهم قيمة كل منصة والموازنة بينها وبين الاستثمار المطلوب أمر ضروري لاتخاذ القرار الصحيح لاحتياجات إدارة المشاريع في شركتك.

دعنا ندخل في الموضوع.

ما هي جيرا؟

عرض لوحة القيادة الرشيقة عبر

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طوّر Atlassian Jira، وهي أداة قوية لإدارة المشاريع لإدارة المشاريع الرشيقة. وهي تلبي احتياجات فرق تطوير البرمجيات، حيث تمكنهم من تخطيط وتتبع وإدارة مشاريع تطوير البرمجيات من الفكرة إلى الإطلاق.

تسهّل المنصة إدارة المهام وتتبع الأخطاء ومنهجيات المشاريع الرشيقة، مثل Scrum وKanban، مما يجعلها أداة أساسية للفرق التي تتطلع إلى تحسين تقدم المشروع وكفاءته.

ميزات جيرا

تم تصميم ميزات Jira لدعم الاحتياجات الديناميكية لفرق تطوير البرمجيات ومديري المشاريع. تتيح هذه الميزات الأتمتة الكاملة لتعيين المهام وتتبع التقدم المحرز والتعاون، مما يضمن قدرة الفرق على إدارة المبادرات الأكثر تعقيدًا بفعالية.

1. إدارة المشاريع الرشيقة

تقدم Jira دعمًا شاملاً للمنهجيات الرشيقة. يمكن للفرق استخدام لوحات Scrum و Kanban لتصور حالة المهام وتقدم المشروع. تسهل هذه الميزة إجراء تعديلات سريعة وتعزز التحسين المستمر.

2. تدفقات عمل قابلة للتخصيص

مع Jira، يمكن للفرق تخصيص مهام سير العمل لتتناسب مع متطلبات المشروع. تضمن هذه المرونة توافق عملية إدارة المشروع مع سير عمل الفريق، مما يعزز الكفاءة والإنتاجية.

3. تقارير وتحليلات متقدمة

يوفر Jira ميزات متقدمة لإعداد التقارير والتحليلات، مما يوفر رؤى عميقة حول أداء المشروع وسرعة الفريق وحالة المهام. تساعد هذه الرؤى الفرق على اتخاذ قرارات قائمة على البيانات لتحسين نتائج المشروع.

4. قدرات التكامل

تتكامل Jira بسلاسة مع العديد من الأدوات والتطبيقات داخل نظام Atlassian البيئي وخارجه، بما في ذلك Confluence و Bitbucket ومئات التطبيقات الأخرى التابعة لجهات خارجية. ويتيح ذلك منصة موحدة للتوثيق وإدارة التعليمات البرمجية وتتبع المشاريع.

أسعار جيرا

مجاني : للفرق الصغيرة التي يصل عدد مستخدميها إلى 10 مستخدمين كحد أقصى، ويقدم ميزات أساسية.

: للفرق الصغيرة التي يصل عدد مستخدميها إلى 10 مستخدمين كحد أقصى، ويقدم ميزات أساسية. معيار : قياسي: 8.15 دولار لكل مستخدم/شهر

: قياسي: 8.15 دولار لكل مستخدم/شهر ممتاز : 16 دولارًا لكل مستخدم/شهر

: 16 دولارًا لكل مستخدم/شهر المؤسسات: تسعير مخصص

ما هو برنامج Microsoft Project Management؟

لوحة معلومات إدارة المشروع عبر

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مايكروسوفت بروجكت هو برنامج شامل لإدارة المشاريع تم تطويره من قبل مايكروسوفت. وهو مصمم لمساعدة مديري المشاريع في وضع الخطط وتعيين الموارد للمهام, تتبع التقدم المحرز وإدارة الميزانيات وتحليل أعباء العمل.

برنامج Microsoft Project مناسب بشكل خاص لإدارة المشاريع المعقدة. فهو يوفر أدوات مفصلة لتخطيط المشاريع مثل مخططات جانت. وتساعد هذه الأدوات في الجدولة والتصور، مما يجعله حلاً مفضلاً للصناعات التي تتطلب جداول زمنية دقيقة للمشروع وتخصيص الموارد.

ميزات برنامج مايكروسوفت بروجكت

يتميز Microsoft Project بميزاته الشاملة، والتي تزود مديري المشاريع بالأدوات اللازمة لإدارة العمل بكفاءة، من البدء إلى الإنجاز. تدعم هذه الميزات التخطيط الشامل وإدارة الموارد وتتبع التقدم المحرز.

1. مخططات جانت

توفر مخططات جانت جدولاً زمنيًا مرئيًا لجداول المشروع. فهي تتيح للمستخدمين رؤية تواريخ بداية ونهاية كل مهمة وكيفية تداخلها، مما يعزز التخطيط وتخصيص الموارد بشكل أفضل.

2. إدارة الموارد

تمكّن هذه الميزة المديرين من تخصيص الموارد بفعالية، وتتبع مدى توافر أعضاء الفريق والمعدات والمواد، وبالتالي منع التخصيص الكلي وضمان الاستخدام الفعال للموارد.

3. أدوات التخطيط المتكاملة

يتكامل Microsoft Project مع مجموعة Microsoft Office الأوسع، مما يسمح للمستخدمين باستيراد البيانات من منتجات Microsoft الأخرى مثل Excel وتصديرها إلى منتجات Microsoft الأخرى لتحسين تحليل البيانات وإعداد التقارير. يعمل هذا التكامل على تبسيط مشاركة تفاصيل المشروع وتحديثات الحالة مع أصحاب المصلحة.

أسعار مايكروسوفت لإدارة المشاريع

خطة المشروع 1 : 10 دولارات لكل مستخدم/شهر

: 10 دولارات لكل مستخدم/شهر خطة المشروع 3 : 30 دولاراً لكل مستخدم/شهرياً

: 30 دولاراً لكل مستخدم/شهرياً خطة المشروع 5: 55 دولاراً لكل مستخدم/شهرياً

# # # # جيرا مقابل مايكروسوفت بروجكت: مقارنة الميزات

جيرا ومايكروسوفت بروجكت هما خياران بارزان لبرامج إدارة المشاريع مع قدرات متميزة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المشاريع المختلفة. صُمم برنامج Jira، الذي يركز على المرونة، لتطوير البرمجيات والمشاريع التكرارية، في حين يتفوق برنامج Microsoft Project في التخطيط التفصيلي للمشروع وإدارة الموارد لإدارة المشاريع التقليدية.

دعونا نقارن بين ميزاتهما الرئيسية لتحديد الأداة التي تناسب متطلبات المشاريع المختلفة.

### الميزة رقم 1: إدارة المشاريع الرشيقة

تتألق Jira في النهج الرشيق، حيث تقدم لوحات Scrum وKanban القابلة للتخصيص التي تسهل المنهجيات الرشيقة، مما يجعلها مثالية للفرق التي تقدر المرونة والتقدم التكراري.

على الرغم من قدرته على دعم المشاريع الرشيقة، إلا أن Microsoft Project أكثر تنظيماً ويُنظر إليه تقليديًا على أنه أقل ملاءمةً للأجايل من Jira. يأخذ Jira زمام المبادرة للفرق الملتزمة بالممارسات الرشيقة.

الفائز: جيرا

الميزة رقم 2: مخططات جانت وتخطيط المشروع

فيما يتعلق بالتخطيط الشامل للمشروع ومخططات جانت الشاملة، يبرز MS Project. فهو يوفر أدوات شاملة للجدولة، وتخصيص الموارد، وتصور الجداول الزمنية للمشروع، وهي أدوات أكثر تفصيلاً وعملية من Jira.

يقدم Jira بعض ميزات التخطيط التي ليست مركزية في تصميمه. بالنسبة للمشاريع المعقدة التي تتطلب تخطيطًا تفصيليًا وإدارة الموارد، فإن MS Project هو الفائز الواضح.

الفائز: مايكروسوفت بروجكت

الميزة رقم 3: التكامل والتخصيص

توفر كلتا الأداتين إمكانات تكامل قوية مع حلول برمجية أخرى، لكن Jira توفر مجموعة أكثر شمولاً من عمليات التكامل مع أدوات وخدمات التطوير الأخرى، خاصةً ضمن نظام Atlassian البيئي.

كما أن خيارات التخصيص لسير العمل والمهام أكثر مرونة أيضًا، حيث تلبي مختلف أنواع المشاريع وسير عمل الفريق. في حين أن MS Project يتكامل بشكل جيد داخل مجموعة Office ويوفر التخصيص، فإن سرعة Jira وقدرته على التكيف تمنحه ميزة في هذه الفئة.

Winner: جيرا

الميزة رقم 4: التسعير وإمكانية الوصول

يعد التسعير وإمكانية الوصول أمرًا بالغ الأهمية للفرق التي تفكر في الاستثمار طويل الأجل في برامج إدارة المشاريع. يوفر Jira نقطة دخول يسهل الوصول إليها من خلال فئة مجانية للفرق الصغيرة وأسعار تنافسية للفرق الكبيرة.

يمكن أن يكون MS Project، وهو جزء من مجموعة Microsoft Office، أكثر تكلفة ويفتقر إلى فئة مجانية، مما يجعله استثمارًا كبيرًا. يوفر Jira خيارات أكثر ملاءمة للشركات التي تدرك التكلفة وتبحث عن المرونة في التوسع.

الفائز: جيرا

## مقارنة بين جيرا ومايكروسوفت بروجكت على موقع ريديت

استخلاص الأفكار من مناقشة رديت يقدم منظورًا فريدًا حول النقاش بين Jira و MS Project مباشرةً من المحترفين الذين يتنقلون بين هاتين الأداتين في سيناريوهات العالم الحقيقي. إليك توليفة من الشهادات والتجارب التي شاركها المستخدمون:

تحظى Jira بالثناء على قدرات إدارة المشاريع الرشيقة، والتي تناسب بشكل خاص تطوير البرمجيات والمشاريع التكرارية. يقدّر المستخدمون سير العمل القابل للتخصيص وميزات الأتمتة، مما يسهل التحديثات في الوقت الفعلي وتتبع المهام.

وسلط مستخدم آخر الضوء على تعدد استخدامات Jira والقدرة على بناء وأتمتة مهام سير العمل، مما يشير إلى أنها أداة قوية إذا كانت مؤسستك أو مشروعك يتماشى مع المنهجيات الرشيقة. حتى أن بعض المستخدمين يفضلون جيرا على MS Project، واصفين MS Project بأنه مرهق.

على العكس من ذلك، يُعرف MS Project بقوته في إدارة المشاريع التقليدية، حيث يقدم مخططات جانت التفصيلية وتخطيط الموارد وجدولة المشروع. ويُنظر إليه على أنه أداة أكثر تخصصًا تتجاوز إمكانيات Excel، خاصة بالنسبة للمشاريع التي تتبع منهجية الشلال. وأشار مستخدم آخر إلى أهمية النظر في النظام البيئي للعميل؛ فإذا كان برنامج MS Project مدمجًا بعمق في مجموعة مايكروسوفت، يمكن أن يتكامل بسلاسة ويكون الخيار المفضل.

يقترح المستخدمون أيضًا النظر في بدائل جيرا مثل ClickUp أو Trello أو Asana لتلبية الاحتياجات الأبسط، مما يشير إلى المشهد الواسع لأدوات إدارة المشاريع التي تلبي مختلف تعقيدات المشاريع والاحتياجات التنظيمية.

تؤكد المناقشة على نقطة مهمة: يعتمد الاختيار بين Jira و MS Project غالبًا على نهج إدارة المشروع (رشيق مقابل تقليدي) والاحتياجات المحددة للمشروع أو المؤسسة.

يعتمد الاختيار الأمثل بشكل كبير على طبيعة مشروعك ومنهجية فريقك والمتطلبات المحددة لأصحاب المصلحة. يأتي برنامج Jira في المقدمة في البيئات التي تفضل المرونة وخفة الحركة، في حين أن MS Project مفضل لنهجها المنظم لإدارة المشروع. يتماشى هذا مع الفهم الأوسع بأنه لا يوجد حل واحد يناسب الجميع في أدوات إدارة المشاريع.

## تعرف على ClickUp - أفضل بديل لـ Jira مقابل Microsoft Project

_طريقة عرض الصندوق في ClickUp لإعطاء فكرة شاملة عن حجم عمل الفريق انقر فوق يظهر كموقع هائل بديل ل Jira و MS Project. يتميز ClickUp بمزيج فريد من المرونة والميزات الشاملة والتصميم سهل الاستخدام، وهو يلبي احتياجات مختلف الفرق وأنواع المشاريع.

سواء كنت تدير تطوير البرمجيات الرشيقة أو الجداول الزمنية المعقدة للمشروع، يوفر ClickUp منصة موحدة تجمع بين أفضل جوانب إدارة المهام وتخطيط المشاريع والتعاون.

ميزة ####ClickUp #1: إدارة المشاريع متعددة الاستخدامات إمكانيات إدارة المشاريع في ClickUp واسعة النطاق. فهو يوفر منصة واحدة لإدارة جميع أعمالك. فهو يسد الفجوة بين مرونة Jira المرنة في Jira والتخطيط المنظم للمشروع في MS Project.

ClickUp عرض مشروع لوحة المعلومات للحصول على عرض 360 درجة للتحديثات

بفضل طرق العرض القابلة للتخصيص، بما في ذلك القائمة واللوحة والمربع والتقويم وجانت، يتكيف ClickUp مع أسلوب إدارة المشروع المفضل لفريقك، ويدعم بسلاسة المنهجيات الرشيقة والتقليدية.

بالإضافة إلى ذلك, قوالب إدارة المشاريع في ClickUp تبسيط عملية الإعداد، مما يمكّن الفرق من تبني أفضل الممارسات بسرعة وبدء مشاريعهم بكفاءة.

عرض التقدم المحرز من خلال قالب إدارة حساب ClickUp بأسلوب لوحة كانبان

### ميزة النقر فوق الميزة رقم 2: تطوير البرمجيات والتعاون إدارة مشاريع فريق عمل برنامج ClickUp يسهل التعاون ويبسط عملية التطوير. وهو يدمج ميزات مثل تكامل Git، وتتبع الأخطاء، وإدارة سباقات السرعة في نظامه الأساسي، مما يجعله أداة شاملة لمشاريع البرمجيات.

_تتبع التقدم المحرز في كل سباق من خلال بطاقات سرعة السرعة في ClickUp

يضمن هذا التكامل قدرة الفرق على إدارة أعباء العمل وتتبع التقدم المحرز والتعاون في التعليمات البرمجية ضمن نظام بيئي واحد، مما يوفر نهجاً شاملاً لإدارة مشاريع البرمجيات.

ميزة ####ClickUp #### ميزة ####ClickUp #3: إدارة المهام المتقدمة ميزات إدارة المهام في ClickUp تعزيز الإنتاجية وضمان عدم إغفال أي تفاصيل. مع الحالات والأولويات والتبعيات القابلة للتخصيص، يمكن للفرق تتبع المهام بدقة.

الجداول الزمنية في ClickUp لتتبع تقدم المشروع

تتضمن المنصة أيضًا تتبع الوقت والإشعارات التلقائية والقدرة على تعيين التعليقات كمهام، مما يضمن ارتباط التواصل وإدارة المهام بشكل وثيق.

### لماذا تتميز ClickUp

تكمن قوة ClickUp في تعدد استخداماتها وعمق ميزاتها، مما يجعلها قادرة على استيعاب مجموعة واسعة من أنواع المشاريع وأحجام الفرق. فهو يجمع بين أدوات Jira الرشيقة وخصائص التخطيط التفصيلي وتخصيص الموارد في MS Project، وكل ذلك ضمن واجهة سهلة الاستخدام.

وعلاوة على ذلك، فإن التزام ClickUp بالتحسين المستمر وتوسيع الميزات يعني أنه يتطور باستمرار لتلبية احتياجات فريق العمل أهداف إدارة المشروع .

بالنسبة للفرق التي تبحث عن نظام أساسي قوي وشامل لإدارة المشاريع يمكن أن يتكيف مع مختلف تدفقات العمل والمنهجيات، يقدم ClickUp بديلاً مقنعًا ل Jira و Microsoft Project.

تسعير ### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات لكل مستخدم/شهر

: 7 دولارات لكل مستخدم/شهر الأعمال : 12 دولارًا لكل عضو شهريًا

: 12 دولارًا لكل عضو شهريًا المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: متاح على جميع الباقات المدفوعة بسعر 5 دولارات لكل مستخدم/شهر

أفضل منصة لإدارة المشاريع

في حين أن Jira و MS Project يتمتعان بنقاط قوة مصممة خصيصًا لفلسفات محددة لإدارة المشاريع، فإن ClickUp هو حل شامل ومتعدد الاستخدامات يسد الفجوة بين احتياجات إدارة المشاريع الرشيقة والتقليدية بذكاء. فمجموعة ميزاته، بدءًا من تخطيط المشروع إلى دعم تطوير البرمجيات وإدارة المهام المتقدمة، تضعه كمتجر شامل للفرق التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة والتعاون.

يتماشى اختيار الأداة المناسبة مع سير عمل فريقك ومتطلبات المشروع واحتياجات التعاون. يُلبي ClickUp هذه المتطلبات من خلال منصته القابلة للتكيف مع مختلف أنواع المشاريع وأحجام الفرق. إذا كنت ترغب في تبسيط عمليات إدارة مشروعك وتحسين تعاون الفريق وتعزيز الإنتاجية، فإن ClickUp يوفر بديلاً قويًا وسهل الاستخدام يستحق التفكير فيه.

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