15 من المقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية الرشيقة التي يجب عليك تتبعها في عام 2025

سواء كان فريقك يطلق منتجًا جديدًا أو يقوم بتحديث الميزات الحالية أو يخضع لعملية تحول رشيقة، يجب عليك تتبع الأداء.

وهنا يأتي دور المقاييس الرشيقة ومؤشرات الأداء الرئيسية.

فهي بمثابة نجم الشمال لفريق التطوير الخاص بك. توفر مقاييس أجايل ومؤشرات الأداء الرئيسية رؤى في الوقت الفعلي حول أداء فريقك وتشير إلى العوائق المحتملة قبل أن تعرقل التقدم.

استمر في القراءة للتعرف على أهم 15 مقياساً ومؤشر أداء رئيسي من مقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية للأجايل التي يجب عليك مراقبتها وكيفية تتبعها باستخدام ClickUp.

ما هي مقاييس أجايل؟

مقاييس أجايل هي نقاط بيانات قابلة للقياس تساعدك على تقييم تقدم فريقك وأدائه وفعاليته مقارنةً بالمعايير المحددة.

بالنسبة للفرق الرشيقة، يمكن أن تكون هذه المقاييس نوعية وكمية. في حين أنها يمكن أن تختلف بناءً على المؤسسة وأهداف فريق التطوير الرشيق، إلا أنها تجيب على سؤالين:

هل التكرارات الخاصة بك تضيف قيمة/تُحدث تأثيراً؟

هل يضيف منتجك قيمة أكبر للعميل بمرور الوقت؟

بالنسبة لمشروع رشيق، فإن المقاييس الخاصة بفريق سكروم هي: سرعة الإنجاز وسرعة الإنجاز، في حين أن مقاييس أجايل بالنسبة لفرق كانبان ستكون تتبع الإنتاجية والعمل الجاري.

ما هي مؤشرات الأداء الرئيسية الرشيقة؟

مقاييس الأداء الرئيسية الرشيقة هي مقاييس رشيقة تركز على قياس الجوانب الأكثر أهمية لنجاح مشروعك الرشيق في شكل سباقات السرعة أو التكرارات. بينما توفر المقاييس الرشيقة مجموعة أوسع من نقاط البيانات، فإن مؤشرات الأداء الرئيسية تسلط الضوء على المؤشرات الرئيسية المرتبطة بأهداف مشروعك.

فيما يلي تفصيل موجز للنقاط الرئيسية لمؤشرات الأداء الرئيسية الرشيقة:

موجهة نحو النتائج: التركيز على النتائج بدلاً من مستويات النشاط

التركيز على النتائج بدلاً من مستويات النشاط مقاييس انتقائية: تتألف من مجموعة أصغر من المقاييس المهمة لمراقبة سلامة المشروع بشكل عام

تتألف من مجموعة أصغر من المقاييس المهمة لمراقبة سلامة المشروع بشكل عام متوافقة مع الأهداف: ترتبط مؤشرات الأداء الرئيسية مباشرة بالأهداف والغايات المحددة للمشروع الرشيق

بصفتك مدير مشروع رشيق، يجب عليك إنشاء وتتبع مقاييس المشروع ذات الصلة إلى جانب خارطة الطريق الخاصة بك. يجب عليك أيضًا مراقبة الأداء عبر جميع الفرق، وتحديد العوائق المحتملة في وقت مبكر، والحفاظ على مشروعك على المسار الصحيح لتحقيق النجاح.

فوائد تتبع مقاييس أجايل ومؤشرات الأداء الرئيسية

تحديد الاختناقات وتبسيط العمليات

تكشف المقاييس ما الذي يعمل (وما لا يعمل): تتبع المقاييس الرشيقة الصحيحة، مثل وقت الدورة (متوسط الوقت المستغرق لإكمال مهمة ما)، والعمل الجاري (WIP)، وعدد المهام النشطة لتحديد مجالات التباطؤ أو حيث يوجد الكثير من المهام التي يشغلها شخص ما.

القرارات المستندة إلى البيانات: استفد من هذه البيانات لضبط سير العمل أو إعادة توزيع المهام بين فريق البرمجيات الرشيقة أو تنفيذ أدوات رشيقة لإدارة المشاريع للقضاء على الاختناقات وتبسيط عملية التطوير الشاملة لفريقك.

تفادي زحف النطاق: التركيز على مقاييس تطوير البرمجيات الرشيقة ومؤشرات الأداء الرئيسية يمنع مشروعك من تجاوز الحدود المخطط لها. استخدمها لمراقبة تقدم المشروع الرشيق ومعالجة الانحرافات قبل أن تصبح مشكلة.

تحسين إنجاز المهام والمشروع

رؤية واضحة للتقدم المحرز: تتبع أداء فريقك والتقدم المحرز في ضبط وتيرته، باستخدام مقاييس المشروع مثل المخططات التناقصية التي تمثل بصريًا العمل المتبقي في سباق السرعة.

التركيز وتحديد الأولويات: استخدم الرؤى المستقاة من مقاييس مؤشرات الأداء الرئيسية مثل السرعة - أي مقدار ما ينجزه فريقك في كل سباق - للتخطيط بفعالية وتحديد أولويات المهام بناءً على احتياجات العميل والمواعيد النهائية للمشروع.

تحسين ديناميكيات الفريق وتخصيص الموارد: مراقبة مقاييس الأداء الرشيق وتتبعها لفهم أداء فريقك وتحسين توافر الموارد وضمان التوافق حتى لا يقع أي شيء في الثغرات.

تقديم منتجات أفضل للعملاء

مراقبة الجودة: تتبع مقاييس مثل معدل تفادي العيوب لتحديد المشكلات المحتملة ومعالجتها قبل أن تصل إلى العميل. يؤدي هذا التركيز على مراقبة الجودة إلى منتج أفضل، وفي النهاية إلى عملاء أكثر سعادة.

التسليم في الوقت المحدد: عندما تقوم بتتبع المقاييس في مراحل مختلفة من عملية التطوير، ستعرف ما إذا كان المشروع يسير على المسار الصحيح للوفاء بالمواعيد النهائية.

ما هي أنواع المقاييس الرشيقة المختلفة؟

مقاييس كانبان مقاييس سكرم مقاييس لين ما هي مقاييس كانبان هي جزء من مؤشرات الأداء الرئيسية الرشيقة الأوسع نطاقًا وتركز على سير العمل وإنجاز المهام. مقاييس سكروم هي مقاييس محددة يتم تتبعها لتحسين فعاليتها وكفاءتها. مقاييس اللين تركز على تدفق القيمة من المؤسسة إلى عملائها. المقاييس الإنتاجية زمن دورة العمل قيد التنفيذ سرعة الفريق سرعة الفريق سرعة إنجاز الفريق نسبة إنجاز سبرينت صافي نقاط المروجين القيمة المسلمة الأهمية تكتشف الاختناقات في وقت مبكر، وتحسن التنبؤ وتزيد من الكفاءة عبر المشاريع وتوفر رؤية واضحة لفعالية الفريق ومساهمته في الأعمال من حيث العائد على الاستثمار وتقيس الأداء في نظام يعمل على التدفق المستمر

أنواع المقاييس الرشيقة

كيفية تعيين مؤشرات الأداء الرئيسية الرشيقة

حدد أهدافك: حدد أهدافك بوضوح. هل تهدف إلى إطلاق منتج أسرع، أو عملاء أكثر سعادة، أو تحسين جودة التطوير؟ اختر مؤشرات الأداء الرئيسية التي تعكس هذه الأهداف بشكل مباشر

حدد أهدافك بوضوح. هل تهدف إلى إطلاق منتج أسرع، أو عملاء أكثر سعادة، أو تحسين جودة التطوير؟ اختر مؤشرات الأداء الرئيسية التي تعكس هذه الأهداف بشكل مباشر اختر مزيجًا من مؤشرات الأداء الرئيسية: تقدر أجايل المنظور الواسع. فبدلاً من تتبع جانب واحد فقط مثل "نقاط القصة"، اختر مزيجاً من المقاييس التي ترسم صورة كاملة لأداء فريقك في مجالات مختلفة

تقدر أجايل المنظور الواسع. فبدلاً من تتبع جانب واحد فقط مثل "نقاط القصة"، اختر مزيجاً من المقاييس التي ترسم صورة كاملة لأداء فريقك في مجالات مختلفة تجنب تحميل مؤشرات الأداء الرئيسية أكثر من اللازم: لا تثقل كاهل فريقك بالكثير من مؤشرات الأداء الرئيسية. اختر 3-5 مقاييس مهمة مؤشرات الأداء الرئيسية والمقاييس الأكثر صلة بأهدافك الحالية. يجب أن تكون قابلة للتنفيذ، وتوفر رؤى لتحسين العمليات

لا تثقل كاهل فريقك بالكثير من مؤشرات الأداء الرئيسية. اختر 3-5 مقاييس مهمة مؤشرات الأداء الرئيسية والمقاييس الأكثر صلة بأهدافك الحالية. يجب أن تكون قابلة للتنفيذ، وتوفر رؤى لتحسين العمليات استخدم نموذج إدارة المشاريع الرشيقة لقياس التقدم المحرز:قالب إدارة المشاريع الرشيقة من ClickUp يساعدك على تحسين رؤية تقدم المشروع، وتقليل الهدر، وتحديد مجالات التحسين، وتصور النتائج وتحليلها لإجراء تعديلات في دورة التطوير الخاصة بك

يدعم قالب ClickUp Agile Project Management قالب إدارة المشاريع الرشيقة تدفقات العمل الرشيقة ويبقي فريقك على نفس الصفحة

تواتر التتبع: ضع جدولًا زمنيًا منتظمًا للمراقبة - هل ستقوم بقياسها يوميًا أو أسبوعيًا أو أثناء مراجعات العدو السريع؟

ضع جدولًا زمنيًا منتظمًا للمراقبة - هل ستقوم بقياسها يوميًا أو أسبوعيًا أو أثناء مراجعات العدو السريع؟ مواءمة الفريق: تأكد من فهم الجميع لأهمية المقاييس الرشيقة ومؤشرات الأداء الرئيسية. قم بمراجعتها بانتظام خلال اجتماعات أجايل لتحديد مجالات التحسين وتكييف نهجك. تذكر أن أجايل تدور حول التحسين المستمر، ويجب أن تعكس مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك ذلك

تعيين الملكية لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية. في حين أن بعضها، مثل سعادة الفريق، قد يتم تتبعها من قبل قائد الفريق، قد يتطلب البعض الآخر مشاركة مباشرة من فريق التطوير لضمان الدقة.

تذكر أن مؤشرات الأداء الرئيسية التي اخترتها يجب أن تتماشى مع سير عملك (على سبيل المثال، كانبان أو سكروم أو لين) وأن تدعم في النهاية إطار العمل الذي اخترته لمشروعك.

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15 مقاييس رشيقة ومؤشرات الأداء الرئيسية التي يجب تتبعها

1. السرعة

السرعة هي مقياس رشيق يقيس العمل الذي أنجزه فريقك خلال سباق السرعة. يتم قياسها عادةً عن طريق إضافة الجهد المقدر لجميع نقاط قصص المستخدمين التي تم إكمالها في سباق السرعة.

تزداد دقة التنبؤ مع كل تكرار لأنها تستند إلى السرعة السابقة.

معادلة حساب السرعة هي:

السرعة = Σ (نقاط القصة لقصص المستخدمين المكتملة في سباق السرعة)

نقطة يجب تذكرها 🧠: _السرعة تتعلق بفريق واحد، ومقارنة سرعة الفرق المختلفة يمكن أن تكون مضللة بسبب اختلاف أحجامها ومهاراتها وتعقيدات المشروع

2. سبرينت بيرن داونلاند

يمثل الرسم البياني التنازلي للسباق السريع بصريًا العمل المتبقي خلال السباق. وهو يتتبع الجهد (المقدر بنقاط القصة) لإكمال جميع قصص المستخدمين الملتزمين بذلك السباق.

المكونات الأساسية للمخطط التنازلي للسباق السريع هي:

المحور الأفقي (المحور X) : يمثل الأيام أو ساعات العمل المتبقية في العدو السريع

: يمثل الأيام أو ساعات العمل المتبقية في العدو السريع المحور العمودي (المحور ص) : يمثل إجمالي الجهد المتبقي

: يمثل إجمالي الجهد المتبقي خط الاتجاه (خط الانحدار المثالي) : هذا خط منحدر يبدأ من إجمالي الجهد الأولي في بداية السباق ويبطئ إلى الصفر في النهاية. ويمثل هذا الخط معدل الإنهاك المثالي إذا كان كل العمل يتقدم بثبات

: هذا خط منحدر يبدأ من إجمالي الجهد الأولي في بداية السباق ويبطئ إلى الصفر في النهاية. ويمثل هذا الخط معدل الإنهاك المثالي إذا كان كل العمل يتقدم بثبات خط التناقص الفعلي: يمثل هذا الخط الجهد الفعلي المتبقي خلال فترة السباق بناءً على التحديثات اليومية. في الحالة المثالية، يجب أن يكون هذا الخط قريبًا من خط الاتجاه

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3. وقت الدورة

في المنهجيات الرشيقة مثل كانبان، يتعدى زمن الدورة الزمنية الوقت الذي يستغرقه إكمال المهمة. فهو يقيس على وجه التحديد متوسط الوقت المستغرق لإكمال مهمة ما من دخولها في مرحلة سير العمل الأساسية حتى تصبح جاهزة للتسليم.

ومن الطرق الشائعة لقياس زمن الدورة

_زمن الدورة = الوقت المستغرق لإنجاز عناصر العمل المكتملة/عدد عناصر العمل المكتملة

4. صافي نقاط المروجين (NPS)

يُعد صافي نقاط المروّج (NPS) مقياسًا رشيقًا مهمًا يقيس مشاعر العملاء وولائهم تجاه منتج أو شركة أو خدمة ما.

يعتمد صافي نقاط المروجين على سؤال استبياني واحد: "على مقياس من 1 إلى 10، ما مدى احتمالية أن توصي بـ [الشركة/المنتج/الخدمة] لزميل لك؟

NPS هو سؤال استقصائي وليس معادلة. يتم تصنيف الدرجات:

ممتاز: NPS > 70

إيجابي: NPS 50-69

سلبي: NPS < 20

نقطة يجب تذكرها 🧠: _بشكل عام، تعتبر النتيجة فوق 70 درجة ممتازة، والنتيجة بين 50 و69 لا تزال إيجابية، والنتيجة أقل من 20 تعتبر سلبية

5. القيمة المسلمة

تتجاوز القيمة المُسلَّمة معدلات الإنجاز وتتعمق في الفائدة التجارية الفعلية التي تحققت للعميل. يقيس هذا المقياس التأثير الملموس لمشروعك على أهداف المؤسسة.

يركز هذا المقياس الذي يركز على العميل على النتائج الملموسة مثل زيادة رضا العملاء، وارتفاع الإيرادات، وانخفاض التكاليف، وتحسين الكفاءة.

لا توجد صيغة محددة لقياس القيمة المقدمة، ولكن يتم قياسها من خلال تأثير العميل على الأهداف (الرضا، الإيرادات، الكفاءة، إلخ).

من خلال التركيز على القيمة المقدمة، يمكن لفريق العمل الرشيق أن يضمن أداءً ثابتًا يساعد على إحداث تأثير إيجابي على مؤسسته ومشروعه ككل.

6. العمل قيد الإنجاز (WIP)

العمل الجاري (WIP) هو ممارسة شائعة في كانبان تؤثر بشكل مباشر على كفاءة سير العمل وأداء الفريق.

تحدد حدود WIP الحد الأقصى لعدد المهام المسموح بها في كل مرحلة من مراحل لوحة كانبان. وهذا يشجع الفرق على التركيز على إكمال المهام الحالية قبل البدء في مهام جديدة، وبالتالي تقليل أوجه القصور والتأخير.

تحدد حدود WIP الحد الأقصى لعدد المهام المسموح بها في كل مرحلة من مراحل لوحة كانبان.

7. الإنتاجية

تعكس الإنتاجية في منهجية كانبان ومنهجية المرونة والمرونة الرشيقة الكفاءة الإجمالية لسير عملك. فهو يقيس معدل إنجاز فريقك للمهام وتقديم القيمة للعميل.

لا يقتصر الإنتاجية على تتبع عدد المهام التي تم البدء بها، بل تقيس على وجه التحديد عدد المهام المنجزة في إطار زمني محدد، مثل اليوم أو الأسبوع أو السباق السريع. وهذا يوفر صورة واضحة لقدرة فريقك الفعلية على الإنجاز.

الطريقة الشائعة لحساب الإنتاجية هي,

_الإنتاجية = عدد المهام المنجزة في فترة زمنية/طول الفترة الزمنية

8. معدل الهروب من العيب

يكشف معدل الهروب من العيوب (DER) عن فعالية جهود اختبار فرق التطوير الخاصة بك للبرمجيات العاملة. وهو يقيس النسبة المئوية للعيوب التي لم يتم اكتشافها أثناء عملية الاختبار الخاصة بك واكتشفها عملاؤك في نهاية المطاف بعد الإصدار.

معادلة حساب معدل الهروب من العيوب هي:

DER = (1 - عدد عيوب ما بعد الإصدار / إجمالي عدد العيوب) × 100%

يسلط الجهد المتسق لتقليل معدل الهروب من العيوب بمرور الوقت الضوء على عملية ضمان الجودة القوية.

نقطة يجب تذكرها 🧠: يشير انخفاض معدل DER إلى عملية اختبار أكثر صرامة تكتشف العيوب قبل أن تؤثر على العميل. من خلال تتبع معدل DER بمرور الوقت، يمكنك بسهولة تحديد الاتجاهات وتقييم فعالية استراتيجيات الاختبار الخاصة بك

9. تغطية الكود

تعد تغطية الكود مقياسًا قيمًا ل فرق إدارة المشاريع الرشيقة لتقييم مدى شمولية جهودهم في الاختبار وتحديد المجالات التي قد تتطلب اختبارات إضافية.

وهو يقيس نسبة كتل التعليمات البرمجية المنفذة أثناء عمليات الاختبار المؤتمتة. تشير تغطية التعليمات البرمجية الأعلى عمومًا إلى وجود مجموعة اختبارات شاملة، مما قد يقلل من مخاطر العيوب غير المكتشفة.

معادلة حساب تغطية التعليمات البرمجية هي:

تغطية التعليمات البرمجية = (خطوط التعليمات البرمجية المنفذة في الاختبارات / إجمالي خطوط التعليمات البرمجية) × 100%

10. عمر عنصر العمل

يتتبع عمر عنصر العمل (WIA) الوقت الذي استغرقه عنصر العمل في دورة تطوير البرمجيات، من وقت إضافته إلى الأعمال المتراكمة حتى اكتماله.

يكشف WIA عن المدة التي تبقى فيها المهام عادةً في أنظمة إدارة المشاريع. قد تشير المهام التي يكون عمر عنصر العمل (WIA) مرتفعًا باستمرار إلى وجود اختناقات في سير عملك، مثل قيود الموارد والاعتماد على عوامل خارجية.

معادلة حساب عمر عنصر العمل هي:

_عمر عنصر العمل المتراكم = التاريخ الحالي - تاريخ إضافة عنصر العمل إلى الأعمال المتراكمة

11. الوقت المتراكم

في منهجيات Agile، حيث تكون القدرة على التكيف والتسليم السريع أمرًا بالغ الأهمية، يضيء الوقت المحجوب الوقت الذي يقضيه أعضاء الفريق في منع التقدم في مهامهم.

يساعد تتبع الوقت المجمد الفريق على تحديد المشكلات المتكررة التي تعيق كفاءة التدفق.

لا توجد معادلة محددة لحساب الوقت المحجوب؛ وبدلاً من ذلك، تتبع الوقت الذي يقضيه أعضاء الفريق غير القادرين على التقدم بسبب العوائق لفهم الوقت المحجوب.

يمكن أن يساعد تتبع الوقت المجمد فرق العمل الرشيقة على خلق تدفق فعال داخل بيئة عملهم، وتقليل التأخيرات، وزيادة الوقت الذي يقضونه في تقديم القيمة لعملائهم.

نقطة يجب تذكرها 🧠: قد تكون بعض الأسباب الشائعة للوقت المجمد هي انتظار الموافقات أو متطلبات المهام غير الواضحة أو الأخطاء أو انقطاع النظام

12. إصدار النشرة الزمنية

على عكس المخططات التنازليّة للسباق السريع التي تتتبع التقدم المحرز خلال فترة قصيرة، يوفر التقادم في الإصدار عرضًا عالي المستوى للعمل المعلق لدورة إصدار كاملة، والتي يمكن أن تمتد لعدة سباقات سريعة.

ويصور إجمالي الجهد المتبقي للإصدار على المحور الرأسي والوقت المتبقي على المحور الأفقي.

المحور الرأسي: إجمالي الجهد المتبقي للإصدار

إجمالي الجهد المتبقي للإصدار المحور الأفقي: الوقت المتبقي في دورة الإصدار

تساعد المخططات المتناقصة للإصدار فرق العمل الرشيقة في الحفاظ على الشفافية وتحديد المخاطر بشكل استباقي واتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات لضمان نجاح تطوير البرمجيات وإصدارها.

13. مخطط التحكم

تركز مخططات التحكم على وقت دورة عناصر العمل الفردية (نقاط قصة المستخدم أو الأخطاء أو الأخطاء أو الأخطاء).

وهي تعمل كنظام إنذار مبكر للمشكلات المحتملة التي يمكن أن تؤثر على تسليم المشروع وتحدد أيضًا التناقضات في أوقات الدورات، مما يسمح للفرق بالتحقيق في الأسباب الجذرية. وهذا يساعدهم على السعي لتحقيق سير عمل أكثر قابلية للتنبؤ.

نقطة يجب تذكرها 🧠: _استخدم مخططات التحكم مع مقاييس رشيقة أخرى، مثل حدود العمل الجاري والإنتاجية، للحصول على رؤية أكثر شمولاً لسير العمل

14. تخبط الكود

زبد التعليمات البرمجية هو مقياس رشيق يعكس التغييرات الإجمالية داخل قاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بك. وهو يقيس حجم التعليمات البرمجية التي تمت إضافتها أو تعديلها أو إزالتها خلال دورة حياة التطوير.

على الرغم من أن بعض التغييرات المتتالية أمر طبيعي، إلا أن التغييرات المتتالية بشكل مفرط يمكن أن تشير إلى مشاكل محتملة في استقرار الكود.

وعادةً ما يتم التعبير عن اضطراب التعليمات البرمجية بالنسب المئوية ويتم حسابه بقسمة إجمالي أسطر التعليمات البرمجية المضافة أو المحذوفة خلال فترة محددة على إجمالي أسطر التعليمات البرمجية في القاعدة في البداية.

معادلة حساب معدل تخبط التعليمات البرمجية هي:

التخبط في التعليمات البرمجية = [[(سطور التعليمات البرمجية المضافة + سطور التعليمات البرمجية المحذوفة) / إجمالي سطور التعليمات البرمجية في البداية] × 100%

15. استبيانات سعادة الفريق

تقيس استطلاعات سعادة الفريق الروح المعنوية والرضا والرفاهية العامة داخل فرق تطوير البرمجيات الرشيقة الخاصة بك. يتيح لك جمع التعليقات المنتظمة تحديد مجالات التحسين في عملياتك الرشيقة وتعزيز بيئة عمل إيجابية.

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كيفية تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية الرشيقة باستخدام ClickUp

تتبُّع مقاييس Agile ومؤشرات الأداء الرئيسية باستخدام جداول البيانات يستغرق وقتًا طويلاً وغير فعال، كما أن له قيودًا على التعاون، وهو عرضة للأخطاء بسبب عدم وجود أتمتة، مما يؤدي إلى أخطاء في نقل البيانات.

بدلاً من ذلك, برنامج ClickUp لإدارة المشاريع لفرق العمل الرشيقة يقدم أدوات وميزات لأتمتة تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية والمقاييس الرشيقة.

دعنا نرى كيف يمكن للفرق الرشيقة تحديد أولويات المقاييس القابلة للتنفيذ، وتحديد الأهداف، والتكرار المستمر للتحسين - كل ذلك ضمن منصة واحدة.

تحديد الأهداف والغايات أهداف ClickUp هي حاويات عالية المستوى مقسمة إلى أهداف أصغر. فكّر في هذه الأهداف على أنها أهداف العمل التي يجب عليك تحقيقها لتحقيق أهدافك الإجمالية.

عندما تحقق هذه الأهداف، يتم تحديث أهدافك في الوقت الفعلي.

أفضل جزء هو أنه يمكنك تخصيص مقاييس أجايل التي تختارها لقياس الأهداف.

على سبيل المثال:

الأرقام النسبة المئوية والنتائج

العملات: مقاييس مثل تغطية الكود وزمن الدورة

المهام: تتبع الأداء بناءً على إكمال المهمة

أنشئ أهدافًا سريعة وأهداف مبيعات أسبوعية والمزيد على ClickUp Goals

إليك كيفية تعيين المقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية الرشيقة في ClickUp Goals

إليك كيفية إنشاء الأهداف وتتبعها على ClickUp:

الخطوة 1: إنشاء هدف

زيادة نقاط NPS من 6 إلى 7.5

الخطوة 2: وضع أهداف لتحقيق هذا الهدف

الحصول على 10 تقييمات جديدة من فئة 5 نجوم على G2

تقليل عدد تذاكر الدعم الأسبوعية بنسبة 25%

عالج أهم 3 مشكلات ذكرها عملاؤك

الخطوة 3: حدد المقاييس الرئيسية التي ستستخدمها لقياس التقدم الذي أحرزته في تحقيق هدفك

تحديد النسبة المئوية للمروجين والمنتقدين

استبيانات العملاء

الخطوة 4: ابدأ في تتبع التقدم المحرز حتى تحقق النتائج المرجوة

استخدم برنامج ClickUp لإدارة المشاريع للحصول على رؤية واضحة للمقاييس والتقدم الذي يحرزه الفريق، والتواصل مع فريق التطوير الخاص بك، والتعاون مع الجميع

نصيحة احترافية💡: استخدم قوالب تحديد الأهداف و تطبيقات تتبع الأهداف للتأكد من أن أهدافك محددة زمنيًا ومحددة وقابلة للقياس وذات صلة وقابلة للتحقيق

لوحات المعلومات المرئية للحصول على رؤى قابلة للتنفيذ

احصل على عرض في الوقت الفعلي لتقدم مقاييس Agile الخاصة بك باستخدام ClickUp Dashboards

استخدم لوحات معلومات ClickUp لتمثيل مقاييس Agile بصريًا، مما يلغي الحاجة إلى جداول البيانات أو الأدوات الخارجية مثل Jira.

احصل على رؤى فورية في المجالات الرئيسية مثل:

التقدم في البصمة: تصور العمل المتبقي في سباق السرعة من خلال المخططات المتناقصة

تصور العمل المتبقي في سباق السرعة من خلال المخططات المتناقصة تفصيل نوع المشكلة: تحديد الاتجاهات في الأخطاء وطلبات الميزات والمشكلات الأخرى

تحديد الاتجاهات في الأخطاء وطلبات الميزات والمشكلات الأخرى سرعة الفريق: قياس العمل الذي ينجزه فريقك في كل سباق سريع

قياس العمل الذي ينجزه فريقك في كل سباق سريع تكرار النشر: تتبع عدد مرات إصدار فريقك للتحديثات أو الميزات الجديدة

تتبع عدد مرات إصدار فريقك للتحديثات أو الميزات الجديدة وقت الدورة والوقت المستغرق: افهم متوسط الوقت المستغرق في المهام خلال سير عملك

تتبع المقاييس القابلة للتنفيذ وتحديد أولوياتها قالب مؤشرات الأداء الرئيسية في ClickUp بتتبع مجموعة كبيرة من المقاييس. ومع ذلك، أعط الأولوية لتلك التي تؤثر بشكل مباشر على أهداف فريقك، مثل:

مقاييس الإنتاجية: تقييم الكفاءة والمخرجات

تقييم الكفاءة والمخرجات مقاييس الجودة: قياس معدلات العيوب وجودة التعليمات البرمجية بشكل عام

قياس معدلات العيوب وجودة التعليمات البرمجية بشكل عام مقاييس القدرة على التنبؤ: تتبع دقة التقدير والجداول الزمنية لتسليم المشروع

تتبع دقة التقدير والجداول الزمنية لتسليم المشروع مقاييس رضا العملاء: قياس تجربة المستخدم وردود الفعل على منتجك

تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية وتصورها باستخدام قالب ClickUp KPI

التكرار والتكيف من أجل التحسين المستمر

الاستفادة من قالب مقاييس المشروع الخاص ب ClickUp لقياس ومراقبة وتصور التقدم المحرز في مقاييس Agile الخاصة بك داخل ClickUp.

يوفر قالب مقاييس المشروع الخاص ب ClickUp نظرة شاملة للمقاييس الرشيقة المهمة التي يتتبعها فريقك

قم بجدولة مراجعات منتظمة لتحليل مقاييس Agile الخاصة بك داخل ClickUp. حدد الاتجاهات، وأدخل مقاييس جديدة، وحسّن عمليات التتبع الخاصة بك مع تطور احتياجات فريقك، وقيّم التقدم المحرز نحو الأهداف، وحدد مجالات التحسين.

هل أنت مستعد لإطلاق العنان لقوة مقاييس أجايل ومؤشرات الأداء الرئيسية لفريقك؟

من الناحية المثالية، قد ترغب في مراقبة جميع مقاييس أجايل ومؤشرات الأداء الرئيسية ذات الصلة لقياس أداء فريقك.

تساعدك منصة ClickUp لإدارة المشاريع الرشيقة على القيام بذلك. استخدم أهداف ClickUp Goals لتحديد أهداف المقاييس الرشيقة الأكثر أهمية، وتتبع التقدم المحرز باستخدام قوالب معدة مسبقًا، وقياس التقدم باستخدام لوحات معلومات ClickUp، وإعداد تقارير المقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية الصحيحة لأصحاب المصلحة لديك لبناء ثقتهم في فرقك.

اجعل تتبع مقاييسك مركزياً للحصول على شفافية لا مثيل لها دون الحاجة إلى استخدام أدوات وجداول بيانات متعددة. اشترك في ClickUp مجانًا لتتبع مقاييس Agile ومؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك.

الأسئلة المتداولة (FAQs)

1. ما هي مؤشرات الأداء الرئيسية في أجايل؟

في أجايل، يتم تعريف مؤشر الأداء الرئيسي (KPI) على أنه مقاييس محددة تقيس أداء فريقك في نهاية كل تكرار أو سباق سريع. تتمثل فوائد قياس مقاييس مؤشرات الأداء الرئيسية في أجايل في التتبع المستمر للتقدم، واتخاذ القرارات المتعلقة بعبء عمل الفريق، واكتساب رؤى قيمة حول كيفية عمل الفريق. وهي تشمل السرعة، ومخططات سرعة الإنجاز، ومخططات سرعة العدو، ومخططات سير العمل التراكمي.

2. ما هي المقاييس في أجايل؟

توفر المقاييس في منهجية أجايل رؤى حول الإنتاجية خلال المراحل المختلفة لتطوير البرمجيات، وتقييم جودة المنتج، وتتبع أداء الفريق. ويمكن تصميمها على المستويين الفردي والجماعي. على مستوى الفريق، فهي تقيّم الصحة العامة للمشروع، بينما على المستوى الفردي، يمكن استخدامها لتحديد الأداء الفردي مقابل التقدم المحرز.

3. ما هي مقاييس سكروم ومؤشرات الأداء الرئيسية؟

تستخدم فرق العمل الرشيقة مقاييس سكروم ومؤشرات الأداء الرئيسية لقياس فعالية عمليات فريقهم، وتتبع تقدمهم نحو أهداف محددة، وتحديد مجالات التحسين، وتحسين سير العمل الرشيق، وإعطاء أصحاب المصلحة رؤية واضحة للمشروع.