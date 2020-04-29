كيفية بناء واستخدام تراكمات سبرينت سبرينت (الدليل النهائي)

هل تريد إنشاء واستخدام طباعة متراكمة _؟

في حين أن تراكم الأعمال المتراكمة في العدو السريع قد يبدو كقائمة مهام بسيطة، إلا أنه أمر بالغ الأهمية لأي سباق ناجح لـ Scrum.

_لماذا؟

لأنه يرشد أعضاء فريق سكروم إلى ما يجب تقديمه خلال هذا السباق! هذا مهم للغاية من منظور رضا العملاء وكذلك من منظور الإنتاجية.

إذا اعتمد الطهاة في مطعمك المفضل أجايل وسكروم سيبدو الأمر كما يلي:

الطعام قابل للتسليم

الوصفة سبرينت

العملية: رشيقة: رشيقة

المكونات: العناصر المتراكمة

لكن ما الذي يدخل في هذه عناصر التراكم_؟

والأهم من ذلك، كيف تستخدم عناصر التراكم _؟

في دليل سكروم هذا، سنغطي كيفية بناء واستخدام الأعمال المتراكمة في سباق السرعة لمساعدتك في إعدادها كما يطبخ غوردون رامزي الأطباق!

_لنبدأ الطبخ!

ولكن مثل أي وجبة عادية متعددة الأطباق، يجب أن نبدأ بالمقبلات قبل الوصول إلى الطبق الرئيسي!

لهذا السبب سنقوم أولاً بتغطية ما هو سكروم و بعد ذلك نتناول الأعمال المتراكمة في سباقات السرعة.

ولكن إذا كنت جائعًا حقًا لتناول الطبق الرئيسي لتراكمات العدو، فسنقوم بذلك أيضًا (انقر هنا للانتقال إلى هذا القسم)

ما هي منهجية سكروم؟

سكروم هي إدارة المشاريع الرشيقة طريقة تساعد الفرق على إكمال المشاريع بأسرع وقت ممكن.

هذه الطريقة فريق إدارة المشروع يستخدم هذه المنهجية، حيث يقسم المشاريع إلى دورات تطوير قصيرة تسمى سباقات السرعة. كل سباق سريع هو عبارة عن تكرار تقوم خلاله الفرق بتطوير أقسام مختلفة من المشروع.

بينما تستخدم فرق تطوير البرمجيات الرشيقة في الغالب إطار عمل Scrum، يمكن لأي فريق يبحث عن بعض المرونة في المشروع، مثل فرق المبيعات والتسويق، أن يستخدمه أيضًا.

تأكد من مراجعة دليلنا المفصل:_ ما هو التطوير الرشيق للبرمجيات؟

كيف يعمل سكروم؟

دعنا نوضح ذلك بمثال:

لنفترض أنك تقوم بتطوير تطبيق لوصفات الطعام لجوردون رامزي.

قد تقضي شهوراً في تخطيطه وبناءه لتجد الشيف رامزي غير راضٍ عن المنتج النهائي. على الرغم من أنك قدمت له الكثير من الميزات، إلا أنك ما زلت تفتقد العلامة.

_لماذا؟

لقد أراد أن يسلط الضوء على أطباقه المميزة، مثل طبق السباغيتي البولونيز، على الشاشة الرئيسية للتطبيق - وهو أمر فاتك حتى مع كل هذا التخطيط.

والآن، عليك أن تتعامل مع غوردون غير السعيد (_ حظًا موفقًا في ذلك!)

ولكن إذا كان لديك متبوعًا نهج تطوير البرمجيات الرشيق، كان بإمكانك إسعاد الشيف جوردون.

_كيف؟

تقوم بتطوير التطبيق على خطوات، وتسأل الشيف عن ملاحظاته بعد كل مرحلة وتقوم بإجراء التغييرات اللازمة قبل الإصدار التالي.

_النتيجة؟

جوردون المنتشي الذي قد يطبخ لك بعض المعكرونة!

ماذا أريد أن أعرف أيضًا عن Agile Scrum؟ سكروم يمكن أن يساعدك على تقسيم مشروعك إلى سباقات سريعة مختلفة كما لو كنت تقطع البصل إلى مكعبات!

_عظيم، أليس كذلك؟

لكن السباقات السريعة ليست سوى غيض من فيض هذا الجبل الجليدي الهائل المسمى Scrum.

لديك أيضًا العديد من الاجتماعات وأدوار الفريق و القطع الأثرية لسكروم !

دعنا نلقي نظرة عامة سريعة على هذه العناصر.

ملاحظة: لكل عنصر من هذه العناصر، لدينا تفصيل دليل سكرم_ يساعدك على فهم هذه المفاهيم بسرعة. لا تتردد في الاطلاع عليها إذا كنت ترغب في بعض القراءة الإضافية

1. اجتماع سكروم

يحدد سكروم مجموعة من الاجتماعات لمساعدة فرق سكروم على فحص وتكييف عملياتها. وهي تشمل:

التخطيط السريع :: اجتماع تخطيطي يتم إجراؤه قبل بدء كل سباق سبرينت لسكروم

اجتماعات سكروم اليومية :: اجتماع سكروم منتظم يعقد لمناقشة ما يجب القيام به في اليوم التالي

مراجعة سبرينت :: يُعقد بعد كل سباق سكرم لعرض ما تم إنجازه على أصحاب المصلحة

مراجعة سبرينت بأثر رجعي :: اجتماع سكرم يُعقد بعد كل سباق سريع لتحديد ما يجب تغييره في السباق القادم

2. القطع الأثرية لسكروم

أدوات سكروم هي العناصر التي تساعد على مشاركة المعلومات الأساسية للمشروع مع الفريق و أصحاب المصلحة .

ويشمل بشكل أساسي:

تراكم المنتجات :: يسرد الميزات التي يجب تطويرها في المنتج

الإضافات : نسخة عملية من المنتج يقدمها الفريق إلى أصحاب المصلحة

و سكرم سبرينت المتراكمة هو أيضًا قطعة أثرية لأنه يساعد على مشاركة المعلومات الأساسية حول سباق السرعة.

(سنستكشف ذلك بعد قليل.) (سنستكشف ذلك بعد دقيقة.)

3. أدوار سكروم يتكون كل فريق سكروم من ثلاثة أدوار:

مالك المنتج : يفهم احتياجات أصحاب المصلحة، وينقل ملاحظاتهم إلى الفريق و يدير الأعمال المتراكمة للمنتج سيد سكروم : يساعد الفريق الرشيق وأصحاب المصلحة على اتباع إطار عمل سكروم

: يفهم احتياجات أصحاب المصلحة، وينقل ملاحظاتهم إلى الفريق و يدير الأعمال المتراكمة للمنتج فريق التطوير: يقوم بتطوير المنتج خلال كل سباق من سباقات سكروم

4. قصص المستخدمين

تستخدم الفرق قصص المستخدم لوصف كيفية استخدام العميل لميزة المنتج.

وهذا يساعدهم على تحديد:

من هو المستخدم

الميزات التي يحتاجها

لماذا يحتاجون إلى هذه الميزات

يمكنك الاطلاع على دليل إدارة المشاريع الرشيقة لمعرفة المزيد عن قصص المستخدمين. وتأكد من الاطلاع على كليك أب مدونة إدارة المشاريع الرشيقة ، إنها تنمو يومًا بعد يوم! 🌱

5. سبرينت المخططات البيانية تُظهر المخططات التنازليّة للسباق السريع العمل الذي لم يكتمل بعد في السباق الحالي. يمكن لفرق Scrum استخدام المخطط الهبوطي للسباق لقياس ما إذا كانوا قادرين على إكمال العمل في الوقت المحدد.

وهذا كل شيء!

انتهت المقبلات

وأخيراً سنبدأ بتناول الطبق الرئيسي!

دعونا ندخل في الأعمال المتراكمة المتراكمة.

_هذا هو سبب قراءتكم حتى الآن، أليس كذلك؟

ما هي الأعمال المتراكمة السريعة؟

تصف الأعمال المتراكمة للسباق السريع ما يجب على الفريق تطويره خلال السباق. تسميها بعض فرق Scrum أيضًا تراكمات التكرار أو تراكمات الإصدار.

إنه في الأساس ما يجب القيام به قائمة بالعناصر المتراكمة للمنتج التي سيتم تطويرها في السباق القادم. وتتضمن أيضًا خطة للقيام بذلك - تمامًا مثل الوصفة.

من الذي يدير الأعمال المتراكمة في السباق السريع؟

_## إذا كان جوردون هو صاحب المصلحة الذي يحكم على طعامك، فمن الذي يطبخ الوجبة؟

وفقًا لـ دليل سكروم ، فريق التطوير فريق التطوير مسؤول عن إدارة الأعمال المتراكمة خلال فترة السباق.

تراكمات المنتج مقابل تراكمات العدو السريع

نظرًا لوجود مصطلحات سكروم أكثر من الوصفات في كتاب الطبخ لجوردون، فمن السهل أن تضيع وتختلط عليك الأمور.

بينما يخلط بعض الناس بين مراجعة العدو السريع و المراجعة السريعة ، كما أن البعض يخلط بين تراكمات المنتج وتراكمات العدو السريع.

_لكن لماذا؟

_ربما لأن كلاهما تراكمات متراكمة؟

أو لأن المطبوعات المتراكمة تحتوي على عناصر متراكمة من المنتجات المتراكمة_؟

ولكن تماماً مثل الغليان والطبخ، فهاتان الصناعتان مختلفتان تماماً _ حتى لو كانتا متشابهتين!

وإليك الطريقة:

تراكم المنتجات المتراكمة تراكم الطباعة إنها المستند الرئيسي للمشروع، وتسمى أيضًا المشروع المتراكم إنها مجموعة فرعية من تراكمات المنتج - مخصصة لسباق واحد فقط. ويطلق عليها أيضًا مجموعة فرعية من تراكمات المنتج المتراكمة تحتوي على جميع متطلبات المنتج للمشروع تحتوي على فقط متطلبات المنتج التي سيتم تطويرها في سباق سريع تم إنشاؤها عند تلقي متطلبات المستخدم تم إنشاؤها أثناء التخطيط للسباق السريع يتولى مالك المنتج إدارة الأعمال المتراكمة يتولى فريق التطوير إدارة الأعمال المتراكمة

كيفية بناء واستخدام تراكمات سبرينت سبرينت المتراكمة

على الرغم من أنها قائمة بالمهام، إلا أن إنشاء الأعمال المتراكمة للسباق السريع ليس بسيطًا مثل كتابة وصفة.

ولكن لا تقلق، فهي ليست صعبة مثل إتقان وصفات جوردون أيضًا.

أ. بناء عمل متراكم سريع

كل تحدي ماستر شيف يبدأ بـ التخطيط_ لما يجب طهيه، أليس كذلك؟

وبالمثل، يبدأ بناء الأعمال المتراكمة لسباق السرعة بـ التخطيط للسباق السريع الجلسة .

كيف تقوم ببناء الأعمال المتراكمة لسباق العدو السريع؟ في اجتماع التخطيط للسباق السريع، يصف مالك المنتج الهدف الذي يجب تحقيقه في السباق القادم. يقترح المالك أيضًا عناصر المنتج المتراكمة التي ستساعد في تحقيق ذلك الهدف .

كيف يتم اختيار العناصر

يختار الفريق الهندسي العناصر المتراكمة للمنتج بناءً على ترتيب أولويتها في قائمة المنتجات المتراكمة.

على سبيل المثال، في سباق العدو الأول، يجب معالجة العناصر ذات الأولوية القصوى أولاً ويتم نقلها إلى قائمة العناصر المتراكمة في سباق العدو. وبالمثل، في السباق التالي، يتم نقل المجموعة التالية من العناصر ذات الأولوية.

هذا هو السبب في أن الأعمال المتراكمة في العدو السريع تسمى الأعمال المتراكمة للمنتج ذات الأولوية.

وإذا كان لديك أي عناصر غير مكتملة من العناصر المتراكمة من السباق السابق، يمكنك تطويرها في السباق الحالي.

بينما يناقش فريق Scrum بأكمله هذه العناصر أثناء التخطيط للسباق، فإن الأمر متروك ل فريق التطوير لتحديد العناصر التي سيعملون عليها في السباق.

ومع ذلك، يجب أن يدرج الفريق تحسينًا واحدًا على الأقل تم تحديده في السباق السابق مراجعة سريعة للسباق (للتحسين المستمر لسير عملهم).

بمجرد أن يتم اختيار العناصر، يتم تقسيمها إلى مهام سريعة (في شكل قصص مستخدمين) وإضافتها إلى الأعمال المتراكمة في السباق. يتم وضع اللمسات الأخيرة على الهدف السريع في هذه المرحلة.

_ولكن هذا ليس كل شيء

خلال التخطيط السريع للسباق السريع يقوم الفريق أيضًا بوضع "خطة تنبؤية" حول كيفية إنجاز العمل في اليوم الأول أو اليومين الأولين. في حين أن هذا لا يجب أن يكون مفصلاً بشكل جيد، إلا أنه يحتاج إلى تسليط الضوء على الخطوات الرئيسية والإطار الزمني لتطوير كل عنصر من عناصر العمل المتراكم.

وها أنت ذا!

لقد أصبحت أعمالك المتراكمة جاهزة.

👉 استخدامه

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!

ب. استخدام تراكمات سبرينت Backlog

_الآن بعد أن أصبحت الوصفة جاهزة، كيف تستخدمها؟

على الرغم من أن العمل المتراكم السريع عبارة عن قائمة بالمهام، إلا أنه لا يمكنك فقط التحقق من الأشياء أثناء تقدمك.

إنها قائمة ديناميكية تتطور مع تقدم السباق.

_ماذا يعني ذلك؟

تذكر أننا أنشأنا خطة أساسية فقط خلال اجتماع التخطيط للسباق السريع.

مع تقدم العدو السريع، يتعلم الفريق المزيد عن العمل المطلوب لتحقيق هدف العدو السريع وتصبح الخطة أكثر وضوحًا. لعكس ذلك في الخطة المتراكمة للسباق، يجب تحديثها. تسمى عملية تحديث الأعمال المتراكمة تنقيح الأعمال المتراكمة.

ملاحظة: تخضع أيضًا الأعمال المتراكمة للمنتج المتراكمة لتعكس التغييرات في احتياجات أصحاب المصلحة

_أنت تعرف كيف تبدأ في طهي شيء ما وتدرك في منتصف الطريق أن الأمور تسير نحو الأسوأ؟

نفس الشيء.

كيف يتم تحديث الأعمال المتراكمة؟

إليك كيفية قيام الفرق بتحديث الأعمال المتراكمة:

إذا كان بإمكانك تضمين مهام إضافية، قم بإضافتها إلى المهام المتراكمة المتراكمة

خلال اجتماع التخطيط للسباق السريع، قد يختار الفريق بعض العناصر لتطويرها.

وبمجرد الانتهاء من هذه العناصر، قد يكون بإمكانهم معالجة بعض العناصر الأخرى قبل انتهاء السباق الحالي. يجب عليهم بعد ذلك مناقشة هذا الأمر مع مالك المنتج وسكروم الرئيسي، واختيار العناصر وإضافتها إلى قائمة الأعمال المتراكمة في السباق الحالي.

إذا كان هناك شيء غير ضروري، فقم بإزالته من العمل المتراكم

أثناء جلسة التخطيط للسباق السريع، قد يختار الفريق الكثير من العناصر ولن يتمكنوا من إنهاء جميع العناصر في التكرار الحالي.

يجب عليهم بعد ذلك إزالة العناصر المتراكمة الأقل أولوية من العناصر المتراكمة في العدو السريع من الأعمال المتراكمة في العدو السريع بعد مناقشتها مع مالك المنتج وسكروم الرئيسي.

إذا تم الانتهاء من شيء ما، فقم بتحديث العمل المتبقي في الأعمال المتراكمة في السباق

غالبًا ما يتم ذلك خلال اجتماع سكروم اليومي بمساعدة مخطط تنازلي. استنادًا إلى المدة التي استغرقها الفريق لتطوير عنصر ما، يحدد سيد Scrum الوقت المطلوب للعناصر الأخرى المتراكمة في السباق.

يتم بعد ذلك إنشاء مخطط تنازلي للسباق السريع لتتبع كيفية تقدم السباق.

من الناحية المثالية، يجب ألا يتم تحديث الأعمال المتراكمة للسباق السريع أكثر من مرة واحدة في اليوم، ومن الأفضل القيام بذلك خلال اجتماع سكروم اليومي.

على الرغم من أنك ستحتاج إلى إكمال معظم العناصر المتراكمة في العدو السريع لتسليم الزيادة، إلا أنه لا يجب عليك التسرع في إنجازها فقط من أجل تصفية الأعمال المتراكمة. يمكن أن يؤثر هذا في الواقع على جودة المنتج النهائي.

يشبه إلى حد كبير عدم طهي الدجاج لأن الوقت ينفد منك!

_وأنت تعلم ماذا يحدث عندما تقدم دجاجًا غير مطهو جيدًا للحكام، أليس كذلك؟

_تذهب إلى المنزل!

تذكّر، كل ما هو غير مكتمل يمكن معالجته دائماً في السباق التالي.

كيف تدير الأعمال المتراكمة الخاصة بك في سبرينت بسهولة

أنت تعرف الآن كيفية بناء واستخدام الأعمال المتراكمة في سباقات السرعة.

_ولكن انتظر... كيف تديرها؟

تذكر أن العمل المتراكم السريع ليس وصفة بسيطة.

لا يمكنك استخدام جدول بيانات أو تطبيق مهام لإدارة الأعمال المتراكمة. سيؤدي ذلك إلى تعقيد الأمور ولن يعجب جوردون بذلك.

لحسن الحظ، لديك قوة أدوات إدارة المشاريع مثل ClickUp لمساعدتك.

سواء كنت بحاجة إلى لوحة سكروم لإدارة الأعمال المتراكمة أو نظام أساسي لتوصيل التحديثات إلى فريق سكروم الأعضاء انقر فوق هي الأداة الوحيدة التي ستحتاجها على الإطلاق!

على الرغم من أنها لن تساعدك على طهي طبق حائز على نجمة ميشلان، إلا أنها ستساعدك بالتأكيد على إدارة أعمالك المتراكمة.

إليك نظرة سريعة على بعض ميزات ClickUp:

1. قوائم السباقات تتمحور الأعمال المتراكمة السريعة حول تتبع العناصر المتراكمة لديك.

_لكن كيف يمكنك تتبعها؟

باستخدام قوائم الطباعة من ClickUp، بالطبع!

هذه قوائم تدقيق بسيطة يمكنك استخدامها لتقسيم العناصر المتراكمة إلى مهام سريعة صغيرة.

تمامًا مثل قائمة مكونات الوصفة، يمكن التحقق من هذه المهام بسرعة أثناء تقدمك في العمل. يمكنك حتى إضافة نقاط سكروم إلى قائمة العدو السريع لتقدير أفضل للوقت الذي ستتمكن فيه من إكمال العناصر المتراكمة.

_ما هو أكثر من ذلك؟

يمكنك استخدام هذه القوائم أثناء اجتماع التخطيط أو سكروم اليومي لتخطيط أو مناقشة سباقات السرعة .

2. المخططات البيانية المتراكمة

_هل تتذكر كيف تحدثنا عن استخدام المخططات البيانية المتهدمة لتحديث الأعمال المتراكمة؟

يتيح لك ClickUp إنشاء مخططات تنازليّة قوية لمساعدتك في معرفة ما تبقى من أعمال متراكمة في المشروع.

ولسهولة التعرف عليها، فهي مرمزة بالألوان:

يشير الخط الأحمر المنقط إلى خطك المستهدف

خط أزرق يُظهر تقدمك الفعلي

خط أصفر منقط يقدّر تقدمك النهائي في المشروع إذا واصلت بنفس الوتيرة

بهذه الطريقة، تحتاج فقط إلى لمحة سريعة لتعرف كيف ستكون الأمور إذا كنت تتحرك بمعدل الإنجاز الحالي.

_اعتبره مثل مقياس حرارة الطهي - يمكنك الاستمرار في التحقق منه لمعرفة متى سيكون الديك الرومي جاهزًا!

لكن المخططات البيانية المتهدمة ليست البيانات المرئية الوحيدة التي يقدمها لك ClickUp. يمكنك أيضًا الحصول على:

المخططات البيانية المُنقّحة :: عرض مقدار ما تم إنجازه من المشروع بالفعل

مخططات السرعة : تسليط الضوء على معدل إنجاز مهامك

مخططات التدفق التراكمي : إظهار كيفية تقدم المهام بمرور الوقت

3. عرض اللوحة هل تريد عرض جميع مهامك_ في مكان واحد؟

استخدم عرض اللوحة عرض اللوحة !

فهو يعرض جميع مشاريعك ومهامك السريعة في لوحة سكروم تفاعلية.

لسهولة الاستخدام القصوى، ستحصل على ميزات متنوعة مثل:

وظيفة السحب والإفلات

تصنيف المهام مع ميزات الفرز والتصفية

تنظيم المهام بالعلامات والحالات المخصصة

طرق عرض متعددة أخرى للوحة المهام مثل طرق عرض القائمة والمربع والتقويم وأنا

4. تقارير مفصلة تتمحور منهجية سكروم حول التحسين مع كل عملية سكروم.

ولكن من أجل ذلك، تحتاج إلى معرفة أداء فريقك في كل _Sprin Scrum، أليس كذلك؟

يمنحك ClickUp الكثير من التقارير الفريق في الوقت الفعلي للتعرف على رؤى مفصلة عن مهامك وفريقك.

وعلى الرغم من أن جوردون قد لا يحتاج إلى هذه التقارير، إلا أنك بالتأكيد تحتاج إليها!

تحصل على تقارير مثل

تقرير المهام المنجزة : يسلط الضوء على المهام التي أنجزها كل عضو في الفريق

: يسلط الضوء على المهام التي أنجزها كل عضو في الفريق تقرير المهام التي تم العمل عليها : يوضح المهام التي عمل عليها كل عضو خلال فترة معينة

: يوضح المهام التي عمل عليها كل عضو خلال فترة معينة مساحة العمل تقرير النقاط: يقيس مقاييس المهام لتحفيز فريقك على القيام بعمل جيد

تقرير من المتأخر : يُظهر أعضاء فريق سكروم الذين لديهم مهام غير مكتملة في السباق الحالي

: يُظهر أعضاء فريق سكروم الذين لديهم مهام غير مكتملة في السباق الحالي تقرير الوقت المتتبع: يسلط الضوء على الوقت الذي يقضيه كل عضو في المهام

ولكن هذه ليست كل ميزات ClickUp!

يمنحك برنامج إدارة المشاريع هذا أيضًا ميزات مثل:

الأولويات :: معرفة المهام العاجلة ومعالجتها أولاً

التبعيات : إنشاء أوامر المهام لسباق السرعة الرشيق الخاص بك

الحالات المخصصة : إنشاء مراحل مهام فريدة وفقًا لاحتياجات مشروعك. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء مرحلة "اختبار" لمشروع تطوير البرمجيات الرشيق الخاص بك.

الملفات الشخصية :: معرفة مهام ومسؤوليات كل عضو في الفريق بسرعة

التعليقات المعينة :: إنشاء المهام من التعليقات لضمان عدم تركها دون إجابة

خاتمة

يعد إنشاء قائمة مهام متراكمة للسباق السريع أمرًا بالغ الأهمية لتحديد ما يمكن للفريق إنجازه في كل سباق سريع.

لكنها ليست وصفة بسيطة تتبعها كلمة بكلمة

بدلاً من ذلك، تتطور هذه الوصفة مع تقدم العدو السريع، مما يمنح فريق أجايل فرصة للتحسين المستمر.

ومع ذلك، لن يساعدك وجود تراكمات العدو السريع وحده في التغلب على سباقات السرعة الخاصة بك.

تحتاج أيضًا إلى امتلاك الأدوات المناسبة لإدارة كل تلك المهام.

لهذا السبب تحتاج إلى ClickUp - أقوى منصة لإدارة المشاريع تم تطويرها على الإطلاق!

مع مجموعة واسعة من المشاريع البديهية المشاهدات ومخططات التقدم، يحتوي ClickUp على كل ما تحتاجه لإدارة أعمالك المتراكمة بكفاءة. اشترك اليوم وابدأ في إعداد مشاريع مذهلة حتى جوردون رامزي سيفخر بها!