كيفية إدارة الأعمال الفنية لـ Agile Scrum: التعريف والأهمية

تم تصميم منهجية أجايل سكرم لتكون قادرة على التكيف مع التغيير، وبناء برمجيات تتطور بشكل مريح مع احتياجات العمل. عندما يصبح هذا التغيير سريعًا، يمكن أن تدخل الفرق في فوضى من سوء الفهم وسوء التوافق.

للبقاء على المسار الصحيح في جميع الأوقات، تحتاج الفرق الهندسية إلى مفردات مشتركة، وهو بالضبط ما تتيحه أدوات سكروم الرشيقة.

في هذه المدونة، نناقش في هذا المنشور في المدونة الأعمال الفنية لسكرم، وكيف تساعد، وكيف يمكنك إدارتها لصالح فريقك.

ما هي القطع الأثرية لسكروم؟

القطع الأثرية Scrum هي عناصر أو تقارير أو عمليات تساعد مديري المشروع على مشاركة المعلومات الحيوية مع جميع أصحاب المصلحة.

يتم تعريفها بوضوح مصطلحات أجايل سكروم ، والغرض الأساسي منها هو إعطاء الجميع رؤية واضحة لتطوير المنتج والأنشطة المخطط لها والمهام المنجزة وأداء الفريق.

القطع الأثرية الثلاثة لسكروم هي:

تراكمات المنتج

تراكمات سبرينت

الزيادة

نستكشف كل واحدة من هذه الأدوات وكيفية استخدامها في إدارة المشاريع الرشيقة لاحقًا في هذه المدونة.

ولكن قبل أن تبدأ في إنشاء القطع الأثرية الخاصة بك في سكروم، عليك أن تعرف مبدأها الإرشادي: الشفافية.

أهمية شفافية القطع الأثرية في سكروم الرشيق

في ممارسة تطوير البرمجيات الرشيقة / سكروم، تعتبر الشفافية مبدأ توجيهيًا أساسيًا يؤثر على كل قرار وإجراء. إحدى الطرق التي يمارس بها أعضاء فريق أجايل سكروم الشفافية هي من خلال القطع الأثرية.

إن دليل سكروم ينص على أن الهدف الأساسي من الأعمال الفنية لـ Scrum هو "زيادة شفافية المعلومات الأساسية"، مما يمنح كل من يفحصها نفس الأساس للتكيف.

في جوهرها، تساعد القطع الأثرية لـ Scrum على وضع سياق مشترك للفريق لتوجيه المشروع في الاتجاه الصحيح. وهذا يفيد الفريق بطرق مختلفة.

يخلق الثقة: عندما يتمكن الجميع من الوصول إلى أحدث المعلومات حول تقدم المشروع، فإنهم يثقون ببعضهم البعض.

يعزز التعاون: تجعل الأعمال الفنية لـ Agile Scrum التي تم إنشاؤها بشكل جماعي من قبل الفريق الثغرات والعوائق مرئية. لذا, فريق متعدد الوظائف أعضاء الفريق يقدمون المساعدة والمشورة من أجل المصلحة الأكبر للمشروع.

تحديد المخاطر: توفر مصنوعات سكروم طريقة للتنبؤ بالمشكلات واكتشاف العيوب ومعالجتها قبل أن تصبح مصدر قلق.

تدعم حل المشاكل: عندما يصطدم فريق سكروم بعقبة في الطريق، تعمل التحف الفنية بمثابة نقاط إرشادية، مما يوفر معلومات مهمة لاتخاذ قرارات فعالة.

تمكّن من التحسين المستمر: تسعى الفرق إلى التحسين المستمر - تدعم أدوات سكرم الرشيقة المراجعات والمراجعات ببيانات دقيقة وفي الوقت المناسب.

وبهذه الطريقة، تشكل القطع الأثرية لسكروم أساس إطار العمل. إنها تساعد الجميع في الفريق على تبني إطار عمل سكروم الرشيق بشكل كلي وفعال. وإليك الطريقة.

## أنواع القطع الأثرية لسكروم

يحتوي إطار عمل عملية سكروم على ثلاث قطع أثرية أساسية: تراكمات المنتج، وتراكمات العدو، وزيادة المنتج. ومع ذلك، مع مرور الوقت، طورت فرق سكروم مع مرور الوقت قطع أثرية إضافية مثل رؤية المنتج، ومخطط الإنهاء، وتعريف المنجز، وما إلى ذلك. دعونا نلقي نظرة عليها جميعاً.

1. تراكم المنتج

المنتج المتراكم كقائمة بالعناصر التي يجب إكمالها

هذه القطعة الأثرية الرسمية لسكروم هي قائمة مرتبة بالميزات والتحسينات وإصلاحات الأخطاء المطلوبة في المنتج. يتم تنسيقها من البحث عبر دعم العملاء وتحليل المنافسين/السوق.

بعض الخصائص الرئيسية لتراكم المنتج هي:

مستند مباشر: يتم تحديثها عندما تظهر أفكار/متطلبات جديدة

ناشئة: كما تتم مراجعتها بانتظام لحذف أو إلغاء الأولوية العناصر التي لم تعد مهمة

عبر الفريق: يتم استخدامه من قبل فرق العمل والهندسة على حد سواء لتخطيط الأنشطة المستقبلية

تدار من قبل مالك المنتج: على الرغم من أن مختلف الفرق تستخدمها، إلا أن مسؤولية تحديثها وشفافيتها تقع على عاتق مالك المنتج

تراكمات المنتج هي المصدر الوحيد للعمل الذي يقوم به فريق سكروم.

ومع ذلك، ليست كل العناصر المتراكمة للمنتج جاهزة على الفور لإضافتها إلى سباق السرعة. فهي تمر من خلال تنقيح الأعمال المتراكمة للمنتج لضمان أن يحقق العنصر المستوى اللازم من الشفافية أو الوضوح.

هنا، يقوم المطورون بتقسيم وتحديد عناصر تراكم المنتج المتراكمة إلى قصص أصغر وأكثر دقة يمكن إكمالها خلال سباق واحد.

يكون الالتزام الخاص بالعناصر المتراكمة للمنتج نحو هدف المنتج. تقوم فرق سكروم بتحديد هدف المنتج (الحالة المستقبلية للمنتج) وهيكلة العناصر المتراكمة لتحقيق هذا الهدف.

بمجرد أن تصبح العناصر الموجودة في تراكمات المنتج جاهزة للاختيار للسباق التالي، يتم إدراجها في تراكمات السباق.

2. العمل المتراكم السريع

العمل المتراكم السريع هو مجموعة فرعية من العمل المتراكم للمنتج الذي تم اختياره ليتم تطويره في السباق التالي. كما أنها تحدد خطة لتسليم تلك الوظيفة وتحقيق هدف العدو السريع.

يتم إنشاء الأعمال المتراكمة في العدو السريع أثناء التخطيط للسباق السريع اجتماع، حيث يختار الفريق الهندسي العناصر المتراكمة للمنتج بناءً على الأولوية، ويضيفها إلى قائمة الأعمال المتراكمة في السباق السريع، ويقسمها إلى مهام ليتم تطويرها.

تبرز الأعمال المتراكمة للسباق السريع صورة في الوقت الفعلي للسباق السريع. لذا، فهي

يتم تحديثها في الوقت الفعلي: تراقب الفرق عن كثب العناصر المتراكمة في الأعمال المتراكمة في سباق السرعة، مع إضافة التعليقات وتحديث الحالة بانتظام

الاحتفاظ بها جديدة: يتم حذف العناصر غير الضرورية من الأعمال المتراكمة في سباق السرعة

مفصلة: يجب أن يحتوي كل عنصر من العناصر المتراكمة على معلومات كافية لفحصه في عملية سكروم اليومية

بمجرد أن يعمل الفريق على العناصر الموجودة في الأعمال المتراكمة في العدو السريع، يقومون ببناء زيادات المنتج.

3. زيادة المنتج

الزيادة هي نسخة عاملة قابلة للتسليم من المنتج تفي بـ "تعريف المنجز" الخاص بفريق التطوير، أي جميع معايير القبول (معايير الجودة أو القيود أو المتطلبات غير الوظيفية/متطلبات العمل) كما هو محدد في الأعمال المتراكمة للمنتج.

في نهاية كل سبرنت، يجب أن يتوج العمل الذي يقوم به فريق التطوير في نهاية كل سبرنت، يجب أن يتوج العمل الذي يقوم به فريق التطوير في زيادة هي إضافة تم اختبارها والموافقة عليها بالكامل إلى المنتج الحالي.

في حين أن هناك زيادة واحدة لكل سبرنت، إلا أنها تتضمن أيضًا زيادات جميع السباقات السابقة. هذه تكمل عملية التكامل المستمر/النشر المستمر (CI/CD) في تتبع الإصدار والتراجع إذا لزم الأمر.

4. تعريف المنجز

تعريف تم هو قائمة رسمية بالمعايير التي يجب أن تستوفيها أي زيادة جديدة قبل اعتبارها مكتملة رسمياً.

وفقًا لدليل سكرم ، فإن تعريف تم هو التزام لزيادة المنتج وليس قطعة أثرية. ومع ذلك، فإنه من المفيد لفريق سكروم بأكمله أن يكون لديه تعريف واضح وموثق للإنجاز لدفع الزيادة إلى العميل.

عادةً ما يكون لدى فرق سكروم قائمة مرجعية بالعناصر التي تشكل تعريف المنجز. على سبيل المثال، قد تتضمن

اكتملت مراجعة التعليمات البرمجية

اكتملت الاختبارات الوظيفية

اكتملت اختبارات الأمان

استيفاء معايير الامتثال التنظيمية

يمكن أن يختلف تعريف الإنجاز لكل قصة مستخدم. يمكن أن يتطور ليتكيف مع أحدث فهم الفريق للأعمال. يتم تكرارها خلال عمليات إعادة النظر في سباقات السرعة ليتم تعزيزها للزيادات المستقبلية.

لا يتم إصدار الزيادة إذا كان عنصر تراكم المنتج لا يفي بتعريف المنجز. وبدلاً من ذلك، يتم إرسالها مرة أخرى إلى الأعمال المتراكمة للمراجعة. يتم فحصها بحثًا عن المشكلات والأسباب الجذرية حتى يتمكن أساتذة سكروم من تبسيط العمليات لتجنب مثل هذه الاحتمالات في المستقبل.

عندما يستوفي عنصر ما تعريف "تم"، يتم إغلاقه لتتبع الإنهاء، وينتقل الفريق إلى المهمة المفتوحة التالية.

5. رؤية المنتج

رؤية المنتج هي الفهم المشترك للحالة المستقبلية للمنتج. وهي تحدد القيمة التي يقدمها المنتج لعملائه.

تعطي رؤية المنتج التوجيه ل الفرق متعددة الوظائف نحو تحقيق أهدافهم. فهي تساعدهم على اتخاذ القرارات الصحيحة. على سبيل المثال، عندما يتنافس عنصران من العناصر المتراكمة للمنتج على الاهتمام، فإن رؤية المنتج وأهدافه تساعد المطورين على تحديد أولويات ما هو مهم.

6. خطة الإصدار

خطة إصدار سكرم مع الأولويات والجهد والمدة

تحدد خطة الإصدار ما الذي سيعمل عليه الفريق (عناصر المنتج المتراكمة)، ومتى سيتم إصدارها (الجداول الزمنية)، وكيف سيتم تنفيذها (خطة الموارد).

خطة الإصدار ليست قطعة أثرية رسمية محددة في دليل سكروم. ومع ذلك، فهي تحظى بشعبية كبيرة بين سكرم ماسترز ومالكي المنتجات لأنها توجه إدارة مشروعهم وتمنحهم هيكلية.

غالبًا ما يتم إنشاؤها خلال مرحلة التخطيط لسكرم، تساعدك خطة الإصدار على الإجابة عن أسئلة مثل:

ما هي مدة كل من سباقات السرعة القادمة؟

ما هي العناصر التي سيتم إكمالها في كل سبرنت، وما هي أولوياتها؟

من المسؤول عن أي أنشطة؟

ما هي الموارد اللازمة لإكمال كل سباق سريع؟

ما هي ميزانية كل سباق سريع؟

بالاقتران مع رؤية المنتج، تساعد خطة الإصدار الفريق في الحصول على رؤية أوضح للمستقبل.

عادةً ما يتم تقديم خطة الإصدار على شكل مخطط جانت مع وضع المهام على مدار الوقت مع التبعيات. يمكنك الاطلاع على بعض الأمثلة في هذه قوالب مشروع مخطط جانت البياني .

7. الرسم البياني التنازلي إصدار المخططات البيانية المتهالكة (أو المخططات التنازليّة للسباق) تسلط الضوء على العناصر المتراكمة للمنتج المكتملة والمهام المتبقية في السباق الحالي. المخطط التنازلي مفيد في:

مقارنة الأداء الحالي بخطة الإصدار

التنبؤ بما إذا كان العمل سيكتمل وفقًا للخطة

تحديد زحف النطاق، إن وجد، خلال السباق السريع

التعرف على أداء الفريق

تخطيط القدرات

الآن بعد أن تعرفت على القطع الأثرية الثلاثة الأساسية وغيرها من القطع الأثرية الموسعة لسكروم، إليك المزيد حول كيفية إنشائها واستخدامها.

كيفية إدارة القطع الأثرية لسكروم ## كيفية إدارة القطع الأثرية لسكروم

تُعد القطع الأثرية المحدثة والواضحة والشفافة من أساسيات سكّروم أساسية لفعالية أي مشروع هندسة سكروم رشيق. لتحقيق ذلك، تحتاج إلى طريقة فعالة لإنشائها وإدارتها.

جيد برنامج سكروم لإدارة المشاريع مثل ClickUp يجب أن يتيح ذلك. إليك الطريقة

عرض المهام لفرق سكروم

طريقة عرض المهام

يجب تحديد كل عنصر في مشروع سكروم بوضوح وشفافية. للقيام بذلك، قم بإعداد كل عنصر متراكم أو قصة مستخدم كمهمة على ClickUp.

قم بتصنيفها كأي نوع من المهام، مثل مهمة رئيسية أو ميزة أو عيب أو ملاحظات

تضمين الوصف التفصيلي والحالة والأولوية والعلامات

تقسيمها إلى مهام فرعية، إذا لزم الأمر

استخدم قوائم التحقق لتعريف ما تم إنجازه

استخدم طريقة عرض الدردشة للمحادثات ضمن سياق المهمة. قم بتمكين فريقك من طرح الأسئلة والحصول على إجابات وتبادل الأفكار حول الحلول المحتملة حسب الاقتضاء، كل ذلك في مكان واحد.

استخدم أيًا من أكثر من 15 طرق عرض ClickUp لإدارة المهام وتتبع المشاريع وتصور سير العمل.

تعقب الوقت لحساب سرعة العدو السريع

تتبع الوقت من أي مكان باستخدام ClickUp

ماذا يحدث عندما يدرك مالك المنتج أن المخطط التنازلي يشير إلى أن المهام لن تكتمل خلال السباق الحالي؟ يقوم بإجراء تحليل السبب الجذري.

ما الذي استغرق الكثير من الوقت حتى يتم تأجيل العمل؟ لمعرفة ذلك، تحتاج فرق سكرم إلى تتبع الوقت الذي تستغرقه. تم تصميم تطبيق ClickUp المدمج المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتتبع الوقت لتمكين ذلك بالضبط.

يمكن للفرق بدء/إيقاف، وإضافة الوقت يدويًا، وتعديل الوقت المسجل، وإضافة الملاحظات، والمزيد باستخدام ClickUp. يمكن لمدير سكروم رؤية تقارير الوقت مباشرة على لوحة معلومات ClickUp. ويمكنهم تصفية التقارير الزمنية وفرزها وتجميعها لحساب سرعة العدو، مما يساعد في تحسين العملية لسباقات السرعة المستقبلية.

لوحات كانبان للأعمال المتراكمة

تراكمات المنتج وسباق السرعة هي عناصر تمر بسلسلة من المراحل. على سبيل المثال، يمكن أن تكون العناصر المتراكمة للمنتج جديدة ومنقحة وجاهزة للسباق السريع. يمكن أن تمر عناصر الأعمال المتراكمة للسباق السريع بمراحل: المهام، والتطوير، والاختبار، والنشر، وما إلى ذلك.

تنظيم العناصر المتراكمة بناءً على حالتها - أي إنشاء لوحة سكروم -طريقة رائعة لتصور مدى تقدم الفريق في المشروع. أي من العديد من برامج لوحة كانبان المجانية يمكن أن يساعدك في إنشاء لوحة سكروم.

طريقة عرض لوحة كانبان الخاصة ب Kanban

تقدم ClickUp خطوة أخرى إلى الأمام. لوحة كانبان الخاصة ب ClickUp تعرض تلقائيًا المهام مجمّعة حسب الحالة. يمكن تجميع لوحة Kanban القابلة للتخصيص بالكامل استنادًا إلى الأولوية أو المُعيَّن أو تاريخ الاستحقاق لتحسين إدارة المشروع. يمكنك أيضًا إعداد حالات مخصصة لكل قائمة بناءً على احتياجاتك.

مخطط جانت ### مخطط جانت لإدارة الأعمال المتراكمة

_طريقة عرض مخطط جانتت البياني لـ _ClickUp

من أجل التخطيط للسباق السريع، يحتاج مالكو المشروع إلى عرض رفيع المستوى لتراكمات المنتج المتراكمة إلى جانب تقديرات الوقت اللازم لإكمالها. لتعيين ذلك، يستخدم مديرو المشاريع وأساتذة سكرم برنامج مخطط جانت المجاني وضع المهام بجانب بعضها البعض. عرض مخطط جانت البياني لـ ClickUp رؤية شاملة لدعم إدارة الأعمال المتراكمة. باستخدام ClickUp، يمكنك:

رؤية مشاريع متعددة جنبًا إلى جنب أو مشروع واحد في كل مرة

حساب المسار الحرج للتنبؤ بالاختناقات

ضبط الجداول الزمنية والأولويات والمهام لمواكبة تغييرات المشروع

إدارة التبعيات

تصور التقدم المحرز في العدو السريع ونقل المهام لإعادة جدولة تواريخ الاستحقاق بسرعة

قم بإعداد فريقك لنجاح سكرم باستخدام ClickUp

بالنسبة للفرق الهندسية سريعة الخطى، فإن الفوضى وسوء التواصل وسوء التوافق أمر لا مفر منه. إلا عندما تكون مجهزاً بالأدوات والعمليات الصحيحة المصممة بعناية حول ممارسات وقيم سكروم.

تم إنشاء برنامج إدارة المشاريع من ClickUp ليتناسب مع طريقة عمل فريق سكروم. فهو ينشئ تلقائيًا قطعًا أثرية رشيقة لسكرم، مما يمنحك لوحة معلومات العمليات . تعمل على أتمتة العمليات المتكررة وتسريع التوثيق باستخدام ClickUp AI.

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