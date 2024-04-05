كيف يمكن لإعداد الأعمال المتراكمة مساعدة فريق المنتج لديك؟

يركز الكثير من أفضل ممارسات تطوير البرمجيات على ما يجب القيام به في الوقت الحاضر - في أفضل الأحوال في السباق الحالي. وفي حين أن هذا ضروري، إلا أنه قصير النظر أيضاً.

فرق المنتجات الجيدة تراقب المستقبل أيضًا. إحدى العمليات الأساسية في مثل هذا التخطيط الذي يركز على المستقبل هي إعداد الأعمال المتراكمة.

يمكن أن يؤدي إعداد الأعمال المتراكمة المدروسة إلى تحويل إنتاجية فريقك، وتبسيط العمليات، ويؤدي إلى نجاح التسليم. وإليك الطريقة.

ما هو إعداد الأعمال المتراكمة؟

إعداد الأعمال المتراكمة المتراكمة، والمعروف أيضًا باسم تنقيح الأعمال المتراكمة، هو التقييم التعاوني للعناصر المتراكمة في المنتج المتراكم وتحسينها وتحديد أولوياتها وتحديثها.

لا ينبغي الخلط بين هذا الأمر وبين العمل المتراكم السريع ، أي العناصر الخاصة بالسباق الحالي التي لم تكتمل بعد، والتي لا يتم تناولها إلا بعد تنقيحها واعتبارها جاهزة للتطوير.

وعادةً ما تتضمن عملية إعداد الأعمال المتراكمة جلسات تكرارية يناقش خلالها الفريق متعدد الوظائف بأكمله العناصر لضمان توافقها مع التوجه الاستراتيجي للمشروع والموارد المتاحة.

فوائد إعداد الأعمال المتراكمة

خلال كل اجتماع تخطيط للسباق السريع، تختار الفرق العناصر من الأعمال المتراكمة وتحدد أولوياتها للتطوير. في هذه المرحلة، يقومون أيضًا بتقييم الميزات/ قصص المستخدمين التي يختارونها والتوسع فيها.

لماذا يجب على فرق المنتج النظر في العناصر المتراكمة التي قد يتم أو لا يتم تناولها في المستقبل وتهيئتها؟ لنرى.

يجعل التخطيط لسباق السرعة أسهل: تحدد أولويات المهام المتراكمة جيدة الإعداد أولويات المهام بناءً على القيمة والتعقيد والحاجة الملحة. أثناء التخطيط للسباق السريع، يمكنك التركيز على الأهمية الفورية لاحتياجات السوق/الأعمال والمضي قدمًا بفعالية.

تحسين الإنتاجية: جزء أساسي من تنقيح الأعمال المتراكمة هو إضافة معلومات إلى قصة المستخدم من خلال التعريف والنتائج المتوقعة ومعايير القبول. عندما يبدأ المطورون العمل، يكون لديهم بالفعل كل ما يحتاجونه لبناء منتجات رائعة.

يجلب إمكانية التنبؤ: من خلال تقسيم المهام الكبيرة إلى أجزاء يمكن إدارتها، فإن إعداد الأعمال المتراكمة يجلب إحساسًا بالتكرار والقدرة على التنبؤ في العملية. ونتيجة لذلك، يمكن للفرق معالجة العمل بشكل أكثر كفاءة، وتجنب الشلل الذي غالبًا ما يصاحب المشاريع المرهقة.

يدعم تخصيص الموارد: يضمن إعداد الأعمال المتراكمة تخصيص الموارد للمهام التي تقدم أكبر قيمة. ويحول دون تحوّل الأعمال المتراكمة إلى مكبّ لكل فكرة أو طلب، مما قد يؤدي إلى إضعاف التركيز وإعاقة التقدم.

تعاون أفضل للفريق: من خلال جلسات الإعداد المنتظمة، يمكن لأعضاء الفريق مناقشة اتجاه المشروع وأولوياته والتوافق بشأنه. ويمكنهم تصور الحالة المستقبلية لبعض من أفضل برامج السبورة البيضاء . تضمن هذه المناقشات أن يكون لدى الجميع سياق مشترك ويعملون على تحقيق نفس الأهداف.

العوائق المحتملة لإعداد الأعمال المتراكمة وكيفية التغلب عليها

على الرغم من فائدتها الكبيرة، إلا أن تهيئة الأعمال المتراكمة يمكن أن تؤدي إلى عيوب كبيرة عند القيام بها بشكل خاطئ. فيما يلي بعض العيوب المحتملة لإعداد الأعمال المتراكمة وكيفية تجنبها.

جلسات تهيئة صندوق الوقت: يمكن للفرق أن تستغرق وقتًا طويلاً في تهيئة المهام، ولا حتى في السباق الحالي، مما يؤدي إلى إهدار الموارد الهامة. لذا، قم بتعيين حدود زمنية لجلسات التهيئة وتوجيه المحادثات لتكون مركزة ومثمرة.

اعرف متى تتوقف: بدون عملية واضحة، تقوم فرق التسليم بترتيب الأولويات وإعادة ترتيب أولويات المهام نفسها، مما يؤدي إلى شلل التحليل. لتجنب ذلك، اعرف متى تتوقف وتقبل أنه يمكنك إجراء تعديلات كلما توفرت معلومات جديدة.

التركيز على الأهداف طويلة المدى: عندما تقوم بإعداد أعمالك المتراكمة بانتظام، يمكنك أن تفقد مسار الأهداف طويلة الأجل وتقوم بتحسينها بناءً على توافر الموارد أو الحاجة الفورية.

تجنب ذلك وقم بتوجيه إعداد الأعمال المتراكمة نحو الرؤية الشاملة للمشروع. يضمن دمج مراجعات المراحل الرئيسية في عملية الإعداد أن تكون المهام قصيرة الأجل والأهداف طويلة الأجل متوافقة.

تذكر أن تكون مبدعًا: قد تؤدي الطبيعة المنظمة لهذه الجلسات إلى خنق الإبداع، حيث يميل التركيز على التنقيح والتقدير بدلاً من وضع الأفكار. شجع العصف الذهني المفتوح خارج عملية التهيئة لتحقيق التوازن بين الإبداع والإنتاجية.

بينما نفهم نظريًا ما يمكن أن تفعله عملية إعداد الأعمال المتراكمة، دعنا نتعمق أكثر في شكلها العملي.

تجميع الأعمال المتراكمة أو التنقيح في إدارة المشاريع

إذا كانت إدارة المشروع هي عملية تخطيط وجدولة وتنفيذ سلسلة من المهام نحو هدف مشترك، فإن إعداد الأعمال المتراكمة سيكون من بين أهم القرارات التي تتخذها.

على عكس طرق تطوير البرمجيات التقليدية مثل طريقة الشلال أو طريقة المسار الحرج، والتي توفر القليل من المرونة للتكيف مع تغيرات السوق، فإن الهندسة الرشيقة - وإعداد الأعمال المتراكمة - تمكنك من البقاء دائمًا متماشيًا مع احتياجات المستخدم وطلب السوق.

في إدارة المشاريع، وخاصةً في تطوير البرمجيات الرشيقة، يعد الإعداد أمرًا بالغ الأهمية في المجالات التالية.

نطاق العمل

يوضح إعداد الأعمال المتراكمة نطاق العمل. فهو يساعد على تقييم العمل الذي يجب القيام به وتقدير الجهد/الوقت. يمكّن مدير المشروع من تحديد التبعيات وإجراء تعديلات استباقية.

التخطيط السريع

يعد إعداد الأعمال المتراكمة الرشيقة شرطًا أساسيًا للتخطيط الجيد للسباق السريع. ويضمن الإعداد الجيد أن يتم ملء الأعمال المتراكمة وسباقات السرعة بعناصر عمل مفهومة جيدًا ومحددة الحجم بدقة، مما يقلل من المفاجآت والعوائق.

البصمة وتخطيط الأعمال المتراكمة مع ClickUp

غير متأكد من أين تبدأ؟ قالب الأعمال المتراكمة والسريعة في ClickUp هو نقطة البداية الصحيحة بالنسبة لك.

إنتاجية الفريق وسرعته

تراكم الأعمال المتراكمة

يقدم رؤية شاملة لعبء عمل المشروع، تشمل جميع الميزات والتحسينات وإصلاحات الأخطاء المخطط لها

تحديد أولويات المهام بناءً على مساهمتها المتوقعة في أهداف المشروع

يدعم تخصيص الموارد من خلال تقديرات محددة للجهد/الوقت

خفة الحركة

يوفر إعداد الأعمال المتراكمة المرونة المطلوبة بشدة في فريق التسليم الرشيق. ويعزز تنظيم المهام لتجسيد روح المرونة في التحسين المستمر والاستجابة للتغيير.

تعاون أصحاب المصلحة

عندما تحضر أصحاب المصلحة وفرق العمل وفرق العملاء إلى جلسة الإعداد، فإنك تحولهم إلى مشاركين نشطين في رحلة المشروع، مما يعزز الشعور بالملكية والرؤية المشتركة. يساعد ذلك أيضًا على تخفيف المخاطر من خلال التحديد المبكر للمشاكل أو العوائق المحتملة ومناقشتها.

من الأسئلة المهمة في العملية التي تعتبر بالغة الأهمية للإدارة الفعالة للمشروع هو من يجب أن يحضر جلسات إعداد الأعمال المتراكمة. سنجيب عن ذلك بعد ذلك.

من الذي يجب أن يحضر جلسات إعداد الأعمال المتراكمة

تتوقف فعالية عملية إعداد الأعمال المتراكمة للمنتج في منهجيات أجايل وسكروم على المشاركة الفعالة لأصحاب المصلحة الرئيسيين والتعاون معهم. أولئك الذين يجب أن يحضروا كل جلسة من جلسات إعداد الأعمال المتراكمة هم كالتالي.

1. مالك المنتج

مالك المنتج مكلف بتوضيح الرؤية والتأكد من أن مالك المنتج هو المسؤول عن صياغة الرؤية والتأكد من أن تراكمات المنتج يتماشى معها. يتمثل دور مالك المنتج في اجتماعات إعداد الأعمال المتراكمة في:

توضيح القيمة التجارية لعناصر الأعمال المتراكمة

توفير الوضوح بشأن المتطلبات

تقديم منظور الأعمال لتطوير البرمجيات

ضمان التوافق مع أهداف العمل

2. خبير سكروم

يجب أن يضمن سيد سكروم، قائد جلسة إعداد الأعمال المتراكمة، أن تكون الاجتماعات مثمرة ومركزة. مسؤوليات مسؤول سكروم الرئيسي في جلسة الإعداد هي:

توضيح العمليات والأنظمة التي يتبعها الفريق

التبشير بمفردات مشتركة من مصطلحات أجايل سكروم إبقاء المناقشات على المسار الصحيح

إحراز التقدم من خلال المناقشات

ضمان الالتزام بمبادئ أجايل

3. فريق التطوير

في نهاية المطاف، سيقوم المطورون ومحللو الجودة ببناء العناصر الموجودة في الأعمال المتراكمة، لذلك يجب أن يكونوا هناك. فهم يقدمون رؤى لا تقدر بثمن حول الجدوى الفنية والجهد المطلوب. وسيضمنون أن تكون الأعمال المتراكمة واقعية وقابلة للتحقيق ومتوافقة مع القدرات العملية.

4. ممثلو الأعمال

يضمن ممثلو الأعمال أن تعكس الأعمال المتراكمة أولويات العمل. وتؤدي مشاركتهم في اجتماعات تنقيح الأعمال المتراكمة إلى مواءمة جهود التطوير مع أهداف العمل.

ويتضمن دورهم في إعداد الأعمال المتراكمة الرشيقة ما يلي:

التحقق من أهمية العناصر

تقييم مدى إلحاح العناصر

قياس قيمة البنود المتراكمة من حيث الأعمال المتراكمة

الآن، قم بدعوة كل هؤلاء الأشخاص واجمعهم في اجتماع. سنوضح لك كيفية القيام بذلك بشكل صحيح.

تشغيل اجتماع تنقيح الأعمال المتراكمة

لا يقوم أي فرد بتنقيح الأعمال المتراكمة بشكل مستقل، على الرغم من أن العديد من أصحاب المصلحة يضيفون مدخلاتهم دون اتصال بالإنترنت. يحدث الكثير من تنقيح الأعمال المتراكمة للمنتج في الاجتماعات من خلال المناقشة والتعاون والتحسين المستمر.

أنت بحاجة إلى العمليات الصحيحة وأدوات إدارة الأعمال المتراكمة للمنتج لعقد اجتماع مثمر. سنغطي كلاهما بعد ذلك.

1. جمع وتحليل البيانات المتراكمة

الخطوة الأولى، حتى قبل الدخول في اجتماع الأعمال المتراكمة، هي جمع البيانات وتحليلها. في هذه المرحلة، قم بتجميع جميع العناصر الموجودة، بما في ذلك:

قصص المستخدمين

تقارير الأخطاء

طلبات الميزات

مهام الديون الفنية

استخدام أداة مثل ClickUp برنامج مجاني لإدارة المشاريع للحصول على نظرة عامة شاملة ومنظمة. شاهد أعمالك المتراكمة كقائمة أو جدول أو لوحة كانبان.

يمكنك أيضًا التحدث إلى فريق نجاح العملاء للحصول على أي ملاحظات أو مدخلات محددة تلقوها من المستخدمين.

تخطيط الأعمال المتراكمة ومسابقات السرعة باستخدام طريقة عرض قائمة ClickUp

إذا كنت جديدًا في إدارة الأعمال المتراكمة، فاستخدم أيًا مما يلي قوالب تراكم المنتجات للبدء.

2. تصنيف العناصر المتراكمة

ليست كل المهام متساوية، لذا قم بتصنيفها وفقًا لذلك. حدد أي من العناصر الخاصة بك هي

ميزات جديدة

التحسينات

الأخطاء والإصلاحات

تحديثات الوثائق

تحديث نوع المهمة وفقًا لذلك على ClickUp لتسهيل الوصول إليها.

أنشئ قاعدة بيانات المهام الخاصة بك مع الفئات على ClickUp

تعمل هذه الخطوة على تبسيط تحديد الأولويات من خلال تجميع المهام المتشابهة، مما يجعل تخصيص الموارد وتقدير الجداول الزمنية أسهل.

3. حدد الأولويات، ثم اشطف، ثم كرر

حدد أولويات العناصر بناءً على عوامل رئيسية، مثل قيمة العمل وتأثير العميل والجدوى الفنية. تذكر أن العمل لا ينتهي عند تحديد الأولويات مرة واحدة. خلال كل جلسة من جلسات إعداد الأعمال المتراكمة، قم بإعادة النظر - على الأقل بشكل مؤقت - في جميع المهام التي تم تحديد أولوياتها سابقًا وتأكد من أنها لا تزال في نفس الحالة.

4. تقدير الجهد والموارد

لكل مهمة ذات أولوية عالية، قم بتقدير الجهد والموارد المطلوبة. في هذه المرحلة، احصل على موافقة الفريق بأكمله، بما في ذلك المطورين والمختبرين وأخصائيي DevOps.

إضافة تقديرات الوقت إلى ClickUp لمعرفة كيفية مقارنتها بالوقت الفعلي

أضف قصص المستخدم وحالات الاستخدام الشاملة لضمان دقة تقديراتك. تأكد من أن كل مهمة تحتوي على شرح للميزة من منظور المستخدم النهائي.

ضع معايير قبول واضحة وقابلة للقياس. يضمن ذلك أن يكون لدى الجميع فهم مشترك لما يجب تحقيقه حتى تعتبر المهمة مكتملة.

تحديد التبعيات بين المهام. حدد الاختناقات أو المخاطر المحتملة المرتبطة بكل عنصر من العناصر ذات الأولوية العالية، مثل التحديات التقنية أو قيود الموارد.

5. جدولة جلسات المراجعة والتنقيح

تنظيم جلسات منتظمة لتنقيح الأعمال المتراكمة مع فريق المشروع لمراجعة التقدم المحرز وإعادة تقييم الأولويات وتحديث الأعمال المتراكمة. وهذا يحافظ على ملاءمة الأعمال المتراكمة ومواءمتها مع أهداف المشروع وتوقعات أصحاب المصلحة.

حافظ على خطوط اتصال مفتوحة مع جميع أصحاب المصلحة، مما يتيح حلقة تغذية راجعة مباشرة. دمج الدروس المستفادة من المهام المنجزة لتحسين وتعديل الأعمال المتراكمة.

6. توثيق ومشاركة التحديثات

احتفظ بسجل مفصل لجميع التغييرات التي تم إجراؤها أثناء عملية تنقيح الأعمال المتراكمة وشارك التحديثات مع أصحاب المصلحة المعنيين. سيؤدي ذلك إلى تعزيز الشفافية وإبقاء الجميع على علم بتقدم المشروع واتجاهه. مستندات ClickUp هي طريقة رائعة لتسجيل جلسات التنظيف الخاصة بك. كليك أب برين يمكن أن يساعدك أيضًا في تلخيص ملاحظاتك وتدقيقها وتحسينها!

أدوات وتقنيات للتلخيص الفعال للملاحظات المتراكمة

بعد أن تم الانتهاء من هذه العملية، دعنا نلقي نظرة على بعض أدوات رشيقة وأفضل ممارسات إعداد الأعمال المتراكمة التي يمكن أن تساعد، بما في ذلك برنامج ClickUp لإدارة المنتجات .

اجتماعات تنقيح الأعمال المتراكمة ### اجتماعات تنقيح الأعمال المتراكمة

يمكن أن تختلف مدة اجتماعات تنقيح الأعمال المتراكمة حسب مدى تعقيد المشروع ونضج الفريق. ومع ذلك، كمبدأ توجيهي عام، يجب أن تستغرق هذه الجلسات من ساعة إلى ساعتين.

لا تتردد في استخدام تتبع وقت ClickUp ميزات لقياس الوقت المستغرق في جلسات الاستمالة.

_مُتتبع الوقت القوي في ClickUp

كن موجزًا ومركزًا

من السهل أن تناقش كل فكرة صغيرة وتضيع الوقت. لذا، ادخل إلى الاجتماع بجدول أعمال يحدد بوضوح النتيجة المتوقعة. حافظ على تركيز المناقشة على ذلك. قم بتوثيق المحادثة وكذلك النقاط التي لم تتمكن من مناقشتها.

يعد ClickUp Docs طريقة رائعة للقيام بذلك. يمكنك أيضًا توصيل مستندات ClickUp Docs بمهام/مهام فرعية مختلفة، وتعيين المستخدمين، والمشاركة، وما إلى ذلك، لتوجيه جلساتك الاستمالة.

الصفحات المتداخلة، وخيارات التصميم، والجداول، والتضمينات، والمزيد في ClickUp Docs

جدولة مقدماً

لا أحد يحب أن يتلقى أي شخص اتصالاً مخصصًا بشأن جلسة استمالة لمدة ساعتين. قم بجدولة الاجتماعات المتكررة كجزء من المشروع.

تُعد طريقة عرض التقويم في ClickUp طريقة رائعة لدمج جلسات الإعداد المتراكمة المنتظمة ضمن مهام المشروع وجداوله الزمنية. قم بتعيين تذكيرات تلقائية لضمان انضمام جميع أصحاب المصلحة إلى الاجتماع. لكل اجتماع، قم بتضمين تفاصيل حول النتيجة المثالية حتى يتمكن أصحاب المصلحة من الحضور مستعدين.

اجعل الاجتماع تعاونيًا

استخدم الأدوات المرئية في اجتماعاتك التحضيرية لتشجيع الجميع على المشاركة. قم بدعوة المدخلات وإلهام الأفكار.

تُعد ClickUp Whiteboard طريقة رائعة لتدوين قصص المستخدمين الجديدة بصريًا وتحديد أولويات المهام وربطها كخريطة ذهنية.

إدارة مهام سير العمل الرشيقة باستخدام ClickUp

استخدم تقنيات التقدير الرشيق

يمكن أن يكون التقدير مملاً، لذلك يقوم الناس بالتخمين أو الارتجال. تجنب ذلك بجعلها سياقية وربما حتى ممتعة. بعض تقنيات التقدير الرشيق الشائعة الاستخدام هي:

تخطيط البوكر : طريقة مقامرة لتقدير الجهد من خلال مناقشة وتخصيص نقاط القصة الرشيقة لقصص المستخدمين

: طريقة مقامرة لتقدير الجهد من خلال مناقشة وتخصيص نقاط القصة الرشيقة لقصص المستخدمين تحديد حجم القميص: استخدم الأحجام النسبية (على سبيل المثال، XS، S، M، L، XL) لتقدير الجهد المطلوب لكل عنصر من عناصر العمل المتراكم

جرب أطر عمل تحديد الأولويات

يعد تحديد الأولويات جزءًا كبيرًا من إعداد الأعمال المتراكمة للمنتج. استخدم أفضل التقنيات لإنجاز هذا الجزء بشكل صحيح. هناك طريقتان شائعتا الاستخدام هما:

طريقة MoSCoW: تصنيف قصص المستخدمين إلى مجموعات "يجب أن يكون" و"يجب أن يكون" و"يمكن أن يكون" و"لن يكون

MoSCoW: تصنيف قصص المستخدمين إلى مجموعات "يجب أن يكون" و"يجب أن يكون" و"يمكن أن يكون" و"لن يكون مصفوفة القيمة مقابل الجهد: تخطيط المهام على مصفوفة بناءً على قيمتها للمشروع والجهد المطلوب لإكمالها

حقق النجاح في جلسة إعداد الأعمال المتراكمة التالية باستخدام ClickUp

أحد المبادئ الأساسية في تطوير البرمجيات الرشيقة هو البساطة - فن تعظيم حجم العمل الذي لم يتم إنجازه - هو أحد المبادئ الأساسية لتطوير البرمجيات الرشيقة.

يؤكد هذا المبدأ على الحاجة إلى تحديد أولويات العمل بعناية وبشكل مدروس بحيث لا نقوم إلا بما يحقق أقصى قيمة ممكنة. ويعد إعداد الأعمال المتراكمة أداة رائعة لتحقيق ذلك.

يساعد إعداد الأعمال المتراكمة مدير المشروع/المنتج على تصور المستقبل بشكل أوضح. ويساعدهم على تشكيل خارطة طريق المنتج على المدى المتوسط والطويل أثناء العمل بنشاط في السباق الحالي.

يمكن لفرق المنتج تحسين فعالية إعداد الأعمال المتراكمة بشكل كبير باستخدام أداة إدارة المشروع المناسبة.

مع الأوصاف التفصيلية للميزات (قصص المستخدمين)، ومعايير القبول (قوائم المراجعة)، وتتبع الوقت، والجدولة، والتذكير، والتعليقات، وميزات التعاون, برنامج إدارة المشاريع الرشيقة من ClickUp مصمم خصيصًا لتطوير البرمجيات الرشيقة، بما في ذلك إعداد الأعمال المتراكمة.

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الأسئلة الشائعة حول تراكم الأعمال المتراكمة

1. ما هي أفضل كلمة للتعبير عن الاستمالة المتراكمة؟

يُطلق على تهيئة التراكمات المتراكمة أيضًا اسم تنقيح الأعمال المتراكمة أو تهيئة القصة.

2. ما هو الغرض من التهيئة في سكروم؟

الغرض من الاستمالة في إدارة مشروع سكروم هي مراجعة عناصر المنتج المتراكمة وترتيب أولوياتها وتنقيحها لضمان الوضوح والملاءمة والمواءمة مع أهداف المشروع.

3. ما هو دور إعداد الأعمال المتراكمة؟

يتمثل دور إعداد الأعمال المتراكمة في ضمان أن تظل الأعمال المتراكمة لفريق تطوير البرمجيات منظمة ومحددة الأولويات ومحدثة وجاهزة للاستخدام.