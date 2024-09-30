10 قوالب مجانية للتخطيط السريع لفرق العمل الرشيقة في Excel &؛ ClickUp

سواء كنت قد بدأت للتو في إدارة المشاريع الرشيقة أو أن تكون خبيرًا متمرسًا في إدارة المشاريع الرشيقة، فإن نماذج تخطيط سبرينت هي أداة لا تقدر بثمن أداة إنتاجية لإعداد أهداف المشروع والجداول الزمنية والتوقعات.

لا توفر القوالب خطة منظمة للوفاء بالمواعيد النهائية للتسليم فحسب، بل توفر أيضًا الفرصة لقياس وتخصيص الموارد للمهام المقبلة. 🔮

وفقًا لتحالف سكرم 86% من فرق سكروم يعقدون اجتماع تخطيط للسباق السريع. في هذا الدليل، سنستكشف في هذا الدليل كيف تزود القوالب في ClickUp وExcel الفرق بالأدوات التي يحتاجونها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من كل جلسة تخطيط لسباق السرعة. مع وجود هذه الموارد في متناول اليد، يمكن لفريقك توفير الوقت والطاقة مع ضمان حصولهم على الاستراتيجيات الأكثر فعالية!

ما هو قالب التخطيط السريع؟

قالب تخطيط سبرينت هو مورد لتنسيق المهام والأنشطة المطلوبة لإكمال قدر محدد من العمل في فترة تطوير قصيرة الأجل. وغالباً ما يستخدمه مالكو المنتجات، وأساتذة سكرم ومدراء المشاريع الرشيقة من أجل تخطيط المسؤوليات في سبرينت قادم .

للنجاح في التخطيط للسباق السريع، من الأفضل أن تكون استباقيًا من خلال تحديد أهداف قابلة للتحقيق. ثم تواصل مع فريق التطوير أولويات المهام لفريق التطوير والمواعيد النهائية لتحقيق هدف سبرينت.

من خلال تقسيم المشاريع إلى مهام أصغر حجمًا وقابلة للتحقيق، يكون مديرو المشاريع في وضع يسمح لهم بضمان تحقيق كل سبرينت لأهدافه ضمن الإطار الزمني المخصص، مما يقلل من احتمالية حدوث تأخيرات أو زحف النطاق .

ما الذي يجعل قالب التخطيط السريع جيدًا؟

جيد تخطيط البصمة يساعد هذا القالب فرق العمل الرشيقة على تنظيم جهودهم لتقديم العمل بكفاءة وفعالية. سيتضمن القالب إطار عمل متين لملء التفاصيل حول نطاق العمل، الجدول الزمني المقدر والتبعيات والمهام المتضمنة في سباق السرعة.

سيؤدي هذا الإطار إلى تبسيط عملية إضافة أهداف ومهام سبرنت، بما في ذلك:

اجتماع سبرينت ملاحظات لمراجعة التقدم المحرز وطرح الأسئلة وتقديم الملاحظات

إجراءات التوقيع لضمان الموافقة على جميع المهام وإنجازها

مجالات التركيز للتأكد من أن الفريق يعمل على المهام الأكثر أهمية

الموارد والأدوات اللازمة لإنجاز المهام بنجاح

تراكم المهام المتراكمة لتصفية الطلبات وتحديد أولويات المهام

خطط الطوارئ لمعالجة المخاطر والتخفيف من حدتها

أهداف سريعة قابلة للقياس و مقاييس رشيقة جدول زمني مع تواريخ البدء والاستحقاق

المهام والتسليمات التفصيلية

إدارة جميع الأعمال المتعلقة بسبراينت في ClickUp لسهولة الوصول إليها

تقدم العمليات الرشيقة نهجاً فريداً لإدارة المشاريع من خلال التركيز على الاستجابة والتكيف. وهذا يمكّن الفرق من تقييم احتياجات العملاء بسرعة ومواكبة السوق المتغيرة باستمرار. 🌐

للبقاء منظمًا وعلى رأس المهام القادمة، تحتاج فرق أجايل إلى نظام قوي لإدارة المشاريع يحدد الأولويات عناصر العمل ويبقيهم على المسار الصحيح لإكمال سباقاتهم السريعة.

إليك 10 قوالب تخطيط للسباقات السريعة في ClickUp وExcel لمواءمة الفرق والبدء في تحقيق النتائج بشكل أسرع!

10 قوالب تخطيط سباقات السرعة في Excel و ClickUp

1. قالب التخطيط السريع السريع في ClickUp Agile Sprint Planning

قالب التخطيط السريع السريع ClickUp Agile Sprint Planning Template

يمكن لفرق المشاريع الرشيقة استخدام قالب التخطيط السريع الرشيق الخاص ب ClickUp لتتبع الجهد المقدر المطلوب لكل مهمة، وتقييم تقدم الفريق، وتعيين المهام للأفراد المناسبين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذه القوالب تتبع المعلومات بسهولة مثل إجمالي ساعات العمل والمواعيد النهائية، مما يوفر رؤية واضحة حول مقدار الجهد الذي تم تخصيصه لكل مهمة في آخر سبرينت. 🔎

يعد هذا القالب موردًا أساسيًا لفريق التطوير لإدارة مهامهم اليومية سير العمل الرشيق . وهو يشمل جميع عمليات التطوير الرشيقة الأساسية، بدءًا من تخطيط سبرينت إلى عمليات الوقوف اليومية والاجتماعات بأثر رجعي وتتبع المشروع. يتيح ذلك للفرق مراقبة المهام بسهولة، وتحديد أولويات المشاريع، وإدارة الموارد، وقياس التقدم المحرز!

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2. قالب التخطيط السريع لـ ClickUp Scrum Sprint

قالب تخطيط سبرينت سبرينت قالب تخطيط ClickUp Scrum Sprint

إذا كنت تشعر أن مراجعات سبرينت الخاصة بك و تحتاج إلى تعزيز جرب قالب تخطيط سبرينت سبرينت الخاص ب ClickUp ! أثناء مراجعة سبرنت، يمكن للفرق أثناء مراجعة سبرنت تحديد التقدم المحرز مقابل الأهداف، والتفكير في المخاطر المرتبطة بالإجراءات المتخذة، والتأكد من اكتمال جميع عناصر سبرنت النشطة.

يأتي القالب مع حقول مخصصة مفصلة لتصنيف أي عنصر من عناصر سبرنت، بما في ذلك:

الفئة : حقل قائمة منسدلة مع خيارات تشمل المستخدم القصة، المهمة، الخطأ، الصورة

: حقل قائمة منسدلة مع خيارات تشمل المستخدم القصة، المهمة، الخطأ، الصورة التطوير الحالة : حقل قائمة منسدلة بخيارات تتضمن معلق، تخطيط، تنفيذ، جاهز للمراجعة (تطوير)، في انتظار النشر، جاهز للمراجعة (إنتاج)، مراجع

: حقل قائمة منسدلة بخيارات تتضمن معلق، تخطيط، تنفيذ، جاهز للمراجعة (تطوير)، في انتظار النشر، جاهز للمراجعة (إنتاج)، مراجع لوحة القصة : حقل رقمي للإشارة إلى نقاط القصة تم تعيينها من قبل سيد سكرم والفريق

ملحوظة : حقل منسدل يحتوي على خيارات تشمل البنية التحتية، وخدمات الحجز، وتكامل خدمة البريد الإلكتروني، وواجهة المستخدم/تجربة المستخدم

: حقل منسدل يحتوي على خيارات تشمل البنية التحتية، وخدمات الحجز، وتكامل خدمة البريد الإلكتروني، وواجهة المستخدم/تجربة المستخدم البصمة : حقل قائمة منسدلة مع خيارات تتضمن سبرينت 1 و2 و3 و4

: حقل قائمة منسدلة مع خيارات تتضمن سبرينت 1 و2 و3 و4 البصمة الهدف: حقل نصي طويل للهدف المحدد للسباق السريع

*تحقق من المزيد من الخيارات القابلة للتخصيص قوالب سكروم !

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3. قالب كليك أب للتراكمات المتراكمة والركض السريع

ClickUp Backlogs and Sprints Template

نموذج ClickUp Backlogs وقوالب الأعمال المتراكمة والركض السريع يساعد فرق SCRUM على تقسيم عملية إدارة المشروع إلى تطوير الأعمال المتراكمة السريعة . عادةً ما تتكون الأعمال المتراكمة في سبرينت من مشاريع كبيرة مقسمة إلى مهام فردية يتم تنفيذها في سبرينت القادم بعد أن تستوفي معايير قبول الفريق. ✅

يقدم القالب أربع طرق عرض مختلفة للتعاون مع أعضاء الفريق وأصحاب المصلحة دون مغادرة مساحة العمل الخاصة بك:

طريقة عرض القائمة : تنظيم العناصر المتراكمة والتفاصيل المهمة للسباق التالي

: تنظيم العناصر المتراكمة والتفاصيل المهمة للسباق التالي عرض اللوحة : استخدم السحب والإفلات لوحة كانبان لعرض مهام محددة

: استخدم السحب والإفلات لوحة كانبان لعرض مهام محددة عرض المحادثة : تتبع الكل التواصل مع الفريق الأعضاء في مكان واحد

: تتبع الكل التواصل مع الفريق الأعضاء في مكان واحد عرض النموذج: إرسال تقارير الأخطاء لتحويلها إلى مهام قابلة للتنفيذ

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4. قالب كليك أب سبرينتس

قالب ClickUp Sprints

إذا كنت جديدًا على سباقات السرعة و ClickUp، فإن قالب ClickUp Sprints عبارة عن أداة سهلة الاستخدام للمبتدئين مع دليل تفصيلي لإعداد مساحة العمل الخاصة بك لسباقات السرعة! هناك قسم حول ClickApps- وحدات نمطية لتخصيص تجربة فريقك في ClickUp . بعد أن تقوم بإعداد بيئتك باستخدام تطبيقات ClickApps ذات الصلة بـ Sprint، ستكون جاهزًا لبناء Sprint!

يسمح هذا النهج المبسّط في ClickUp للفرق بتخطيط وتنفيذ وتتبع سباقات السرعة الخاصة بهم بسرعة، دون أي إعدادات إضافية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الميزات القوية مثل القدرة على تعيين المهام لمستخدمين متعددين، وحساب السرعة، وعرض سجل السبرنت، تجعل هذا القالب مثاليًا للفرق من جميع الأحجام!

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5. أحداث ClickUp Agile Sprints

فعاليات كليك أب أجايل سبرينتس

نموذج قالب سباقات السرعة الرشيقة لأحداث ClickUp هو الأداة المثالية للحفاظ على كفاءة فريقك وتنظيمه. يعمل القالب كمستودع مركزي للملاحظات والقرارات والنتائج والدروس المستفادة من كل سبرينت. وهذا يسمح للفرق بمراجعة جميع نجاحات المشروع والمشكلات وعناصر الإجراءات من السباقات السابقة والرجوع إليها في الوقت الفعلي أو غير المتزامن. 🧑‍💻

إنشاء صفحات فرعية في انقر فوق المستند طريقة رائعة لتنظيم العمل والاحتفاظ بالموضوعات ذات الصلة معًا. لإنشاء صفحة فرعية لـ Doc، افتح القالب، وانقر على أيقونة علامة الجمع (+) من الشريط الجانبي الأيسر. أضف أو ضمّن المحتوى إلى صفحتك. بعد ذلك، استمر في إنشاء صفحات فرعية للملاحظات والدروس المستفادة في السباقات المستقبلية!

/ctaBtn/الأخضر https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-1396988 قم بتنزيل هذا القالب /%ctaBtntn/

6. قالب اجتماع كليك أب سبرينت سبرينت الاستعادي

قالب الاجتماع الاستعراضي السريع ClickUp Sprint Retrosint Meeting Template

قالب استرجاع سبرينت سبرينت الخاص ب ClickUp يساعد الجميع على العصف الذهني وتحديد مجالات التحسين. يوفر القالب شكلاً للفريق لمناقشة ما تم إنجازه بشكل جيد وما لم يتم إنجازه وكيف يمكنهم القيام بالأمور بشكل مختلف في السباقات المستقبلية.

خلال اجتماع استعراضي بأثر رجعي، يوفر استخدام ClickUp Whiteboard نهجاً فعالاً ومنظماً ل تواصل الفريق مما يمكّن فريق سكروم من تتبع الأفكار والمناقشات والنتائج بسهولة.

تسمح اللوحات البيضاء أيضًا للفرق بالوصول إلى المعلومات وتعديلها أثناء وبعد الاستعراض، مما يساعد أعضاء الفريق عن بُعد على البقاء مشاركين في المناقشة.

اكتشف المزيد القوالب الاستعراضية للسباق السريع !

/ctaBtn/الأخضر https://app.clickup.com/signup?template=t-216231644 تنزيل هذا القالب /%ctaBtnTn/

7. قالب كليك أب سبرينتس البسيط

قالب ClickUp Sim Simple Sprints

القالب قالب ClickUp للسباقات السريعة البسيطة أداة فعالة لتحسين تقدير المهام وتخطيط المشاريع بشكل أكثر فعالية. يمكن للفرق تقسيم المهام الكبيرة إلى أجزاء يمكن إدارتها، مما يسمح لهم بتقدير كل مهمة وفقًا لمستوى تعقيدها وصعوبتها. 💪

يوفر هذا النظام للفرق فهماً أوضح للجهد اللازم لإنهاء المهام وكيفية التخطيط بشكل مناسب. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للفرق أثناء السباق السريع تعديل تقديراتها لاستيعاب التغييرات أو التحديات.

يشتمل القالب على مجلدات قابلة للتخصيص، بما في ذلك البصمة و المنتج و ضمان الجودة، لضبطها بناءً على عملية اجتماع تخطيط سبرينت الخاص بفريقك وتفضيلاته.

/ctaBtn/الأخضر https://app.clickup.com/signup?template=t-6692280 تنزيل هذا القالب /%ctaBtntn/

8. قالب ClickUp Agile Scrum Management قالب إدارة سكروم الرشيقة

قالب ClickUp Agile Scrum Management قالب إدارة سكروم الرشيقة

نموذج قالب ClickUp Agile Scrum Management Template هو قالب إدارة فعال يركز على سير العمل المنظم، والتعاون بين الفرق، والتحسين المستمر. من خلال تقسيم المهام إلى عناصر عمل أصغر، يمكن للفريق أن يفهم بشكل أفضل كيف يساهم كل عنصر في تقدم المشروع بشكل عام.

يحتوي القالب على دليل تفصيلي لبدء العمل للاستفادة من ميزات ClickUp القوية في اجتماعات التخطيط السريع المثمرة. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في تنظيم المجلدات والقوائم، اطلع على الأمثلة الموجودة في القالب للحصول على الإلهام والأفكار!

/ctaBtn/الأخضر https://clickup.com/templates/agile-scrum-management-t-48349780 قم بتنزيل هذا القالب /%ctaBtntn/

9. نموذج ClickUp Agile لإدارة المشاريع الرشيقة

قالب ClickUp Agile لإدارة المشاريع الرشيقة

قالب إدارة المشاريع الرشيقة في ClickUp الحل الأمثل للفرق التي تتطلع إلى التكيف بسرعة مع الاحتياجات المتغيرة لمشاريعها. فبدلاً من اتباع جدول زمني صارم أو البقاء على خطتهم الأولية، تعمل الفرق معًا في عمليات تكرارية يتم تنقيحها باستمرار بناءً على ملاحظات جميع أعضاء الفريق. 💬

تتمتع الفرق أيضًا بالمرونة اللازمة لتحويل الموارد إلى حيث تشتد الحاجة إليها مع تقدم المشروع، مما يسمح باستخدام الموارد بكفاءة وتركيز التوجيه مع تطور المشروع.

يأتي القالب مع أربع طرق عرض للمشروع قابلة للتخصيص:

طريقة عرض القائمة : تنظيم ملاحم رشيقة مبادرات الديون التقنية ، وقصص المستخدمين الرشيقة في قائمة

: تنظيم ملاحم رشيقة مبادرات الديون التقنية ، وقصص المستخدمين الرشيقة في قائمة عرض اللوحة : استخدم لوحة كانبان للسحب والإفلات لجميع مهامك الرشيقة

: استخدم لوحة كانبان للسحب والإفلات لجميع مهامك الرشيقة عرض عبء العمل : راقب سعة فريقك وحدد الاختناقات واعرف من هو أقل أو أكثر من الطاقة الاستيعابية

: راقب سعة فريقك وحدد الاختناقات واعرف من هو أقل أو أكثر من الطاقة الاستيعابية عرض الخريطة الذهنية: تقسيم جميع جوانب خارطة طريق المنتج إلى عناصر قابلة للتنفيذ

/ctaBtn/الأخضر https://app.clickup.com/signup?template=t-38584401 تنزيل هذا القالب /%ctaBtntn/

10. نموذج إكسل للتخطيط السريع

عبر Techno-PM

يتيح قالب Excel للفرق تتبع المهام والمراحل الرئيسية والتقدم المحرز بسهولة، بحيث يكون الجميع على نفس الصفحة. أضف أو احذف الحقول، وأنشئ حسابات وفلاتر مخصصة، بل وتتبع التقدم المحرز لأعضاء معينين في كل مرحلة من مراحل المشروع.

كل هذا يجعل من السهل على الفرق تحديد مجالات التحسين بسرعة والتأكد من أن مشاريعهم تسير بسلاسة. وبفضل التكامل المدمج في Excel مع منتجات Office الأخرى، يمكن للفرق مزامنة البيانات بسهولة بين التطبيقات المختلفة.

يتيح ذلك للفرق الاستفادة من أدوات إدارة المشاريع دون نقل البيانات يدويًا بين التطبيقات.

/ctaBtn/الأخضر https://www.techno-pm.com/2016/08/sprint-planning-and-tracking-excel-template.html تنزيل هذا القالب /%ctaBtnTn/

فوائد التخطيط الرقمي السريع

يوفر التخطيط الرقمي لسباق السرعة مزايا ملحوظة مقارنة بالطرق التقليدية. من خلال نقل تخطيط سبرينت إلى منصة رقمية، تختبر الفرق تحسين التعاون من خلال التواصل المركزي والتحديثات وتتبع التقدم في الوقت الفعلي.

تعمل أدوات التخطيط الرقمي على تعزيز الشفافية من خلال لمحات عامة واضحة ومرئية عن تقدم المشروع وتعزيز المساءلة المتبادلة بين أعضاء الفريق. تعمل هذه الأدوات على زيادة الإنتاجية بشكل كبير من خلال دمج أتمتة المهام وتفويضها وإدارتها في منصة واحدة، مما يقلل من المهام غير المنتجة.

تتيح ميزات تقدير الالتزامات الزمنية وتحديثها إمكانية إجراء عمليات ذكية تخصيص الموارد والكفاءة. تدعم الأدوات الرقمية أيضًا القرارات المستندة إلى البيانات من خلال توفير رؤى تستند إلى تقدم المهام والمساهمات الفردية.

ويعزز التخطيط الرقمي للسباق السريع أيضاً خفة الحركة، مما يمكّن الفرق من التكيف بسرعة مع التغييرات أو المشكلات غير المتوقعة. نظراً لأن هذه المنصات قائمة على السحابة، فإنها توفر إمكانية الوصول إليها من أي مكان، مما يشجع على العمل عن بُعد أو السفر.

ويؤدي التكامل مع الأدوات الأخرى إلى إنشاء سير عمل سلس، مما يوفر الوقت من خلال عمليات نقل البيانات الآلية. وبالتالي، يمكن أن تكون أداة تخطيط رقمية متمكنة مثل ClickUp ضرورية لتنفيذ سباقات السرعة وإدارة المشاريع بكفاءة وانسيابية.

إدارة سباقات السرعة باستخدام قوالب تخطيط سباقات السرعة

يجعل ClickUp من الفعال للفرق التعاون وتحديد الأولويات وتتبع التقدم المحرز - كل ذلك في منصة مركزية واحدة. حتى مع الإصدار المجاني القوي من ClickUp مع عدد غير محدود من المستخدمين، يمكن للفرق تبسيط وتسريع عملية سبرينت من البداية إلى النهاية.

شاهد كيف برنامج إدارة المشاريع يمكن أن يفيد فريقك و اشترك في ClickUp اليوم لوضع مشاريعك وسباقاتك على المسار الصحيح. تخطيط سعيد! ✨