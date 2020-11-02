ما هو سكروم الرشيق؟ مع تقنيات سكروم الرشيقة المثبتة

_ما هو سكروم **_؟

Scrum هو إطار عمل لإدارة المشاريع قائم على الرشيقة حيث تقوم الفرق الداخلية والافتراضية بتطوير المنتجات في دورات قصيرة للمشروع تسمى سباقات السرعة. في نهاية كل سبرنت، تجمع ملاحظات العملاء وتدمج اقتراحاتهم قبل مواصلة عملية التطوير.

مع وجود الكثير من مطوري البرمجيات الذين يطنطنون حول Agile Scrum والوقوف اليومي، من السهل أن تضيع وترتبك.

أعني أنه لا يوجد سوى عدد قليل جدًا من المرات التي يمكنك فيها الإيماء برأسك في براد الماء دون أن تعرف شيئًا، أليس كذلك؟

لكن لا تقلق.

الأمر أسهل بكثير مما يبدو عليه!

في دليل Scrum هذا، سنستعرض كل ما تحتاج إلى معرفته حول Scrum لمساعدتك على فهم كيف يمكن أن يساعدك أنت وفريقك بأكمله. سنقوم أيضًا بتسليط الضوء على أفضل طريقة لإدارة أي مشروع سكروم.

لنبدأ!

ما هو سكروم؟

سكروم هو بسيط للغاية:

إنها منهجية لتطوير البرمجيات تساعد الفرق، وخاصة فرق البرمجيات، على إدارة تطوير منتجاتها.

كيف يعمل سكروم؟

في طريقة Scrum، أنت تتبع عملية تدريجية وتكرارية لإدارة المشروع أو المنتج.

يتم تقسيم دورة حياة المشروع إلى دورات أصغر من فترات زمنية محددة (تسمى السبرنتات) التي تعالجها بشكل مستقل. كل سباق سريع مدته الموصى بها هي 2-4 أسابيع، وستساعدك على تطوير مشروعك بسرعة والوصول إلى المواعيد النهائية في الوقت المحدد.

بعد اكتمال كل دورة من دورات السبرنت، تقوم بتقديم البرنامج العامل (يُطلق عليه الإضافة) إلى أصحاب المصلحة (عادةً العملاء) للحصول على ملاحظاتهم.

ما هي البرمجيات العاملة؟

المنتج العامل هو ببساطة منتج قابل للتطبيق في حالة قابلة للاستخدام.

بعد عرض المنتج على العملاء وجمع ملاحظاتهم، تقوم بتنفيذ توصياتهم قبل الانتقال إلى السباق التالي.

وهذا يختلف تمامًا عن عملية إدارة المشاريع التقليدية، مثل نموذج الشلال، حيث تقوم بتطوير منتج كامل قبل شحنه إلى العملاء.

إليك مثالاً على ذلك:

لنفترض أنك تقوم بتطوير تطبيق برمجي.

إذا كنت تستخدم أساليب تقليدية مثل Waterfall، فستقوم بجميع الأعمال المعقدة في عملية تطوير البرمجيات (التخطيط والاختبار والتطوير) بنفسك لأكثر من عام.

ثم تقوم بعد ذلك بتقديمه إلى عملائك، متوقعاً منهم أن يقدروا كل العمل الشاق الذي قمت به. المشكلة هي أنهم قد لا يحبون كل شيء فيه.

تذكر أنك قمت ببناء هذا التطبيق من خلال افتراض ما يريدونه ويحتاجونه. قد لا تكون هذه الافتراضات دقيقة.

بدلاً من ذلك، إذا كنت قد استخدمت إدارة مشروع Scrum، كان بإمكانك إشراكهم بنشاط في كل خطوة على الطريق والحصول على مدخلاتهم. هذا يساعدك على بناء منتجات عالية الجودة، مما يعطي أعلى قيمة لعملائك!

لمواكبة وتيرة عمل التطوير السريع، تستخدم فرق منتجات سكروم لوحة بيضاء (لوحة سكروم) لإدارة مهامهم وسباقات السرعة.

في ماذا يستخدم سكروم؟

بينما يتم استخدام Scrum في الغالب من قبل فرق المطورين لإدارة مشاريع البرمجيات وبناء برامج عالية الجودة، إلا أنه يمكن استخدامه أيضًا من قبل التسويق الرشيق وفرق المبيعات لإدارة المشاريع بكفاءة.

كيف يساعد Scrum؟

هناك فائدتان رئيسيتان لاستخدام طريقة Scrum:

نظرًا لأنك لا تحاول تنفيذ المشروع بأكمله مرة واحدة، فمن الأسهل إجراء تغييرات إذا حدث خطأ ما. على سبيل المثال، إذا كان هناك خلل تقني ما، فعليك فقط إعادة دورة سباق واحدة وليس المشروع بأكمله (PHEW!) /إيمج/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/06/image19-10.gif روبرت داوني الابن gif مضحك /%img/ يتيح لك التطوير التكراري المستند إلى السباق السريع الحصول على تعليقات من أصحاب المصلحة في نهاية كل دورة سباق سريع ويساعدك على دمجها في تطويرك قبل السباق التالي. من خلال هذه العملية المستمرة، فإنك تقوم بإشراك العملاء بشكل فعال ويمكنك إنشاء منتج نهائي يحبونه!

تذكّر عبارة "من أجل العملاء، بواسطة العملاء"؟

يضمن لك سكروم أن يكون ذلك أمرًا حقيقيًا وليس مجرد حيلة تسويقية!

نبذة تاريخية موجزة عن منهجية سكروم

إذا كنت معتاداً على لعبة الرجبي، فستعرف معنى "سكروم". إنه تشكيل للرجبي حيث يضع الفريق رؤوسهم معاً ويحاولون الاستحواذ على الكرة.

وهذا بالضبط هو المكان الذي ترجع إليه جذور إدارة مشروع سكروم.

إليك درس تاريخي سريع عن "سكروم":

في عام 1986، قدم أستاذان يابانيان، هيروتاكا تاكيوتشي و إيكوجيرو نوناكا ، مصطلح "سكروم" في مقالتهما في مجلة هارفارد بزنس ريفيو "لعبة تطوير المنتجات الجديدة"

و ، مصطلح "سكروم" في مقالتهما في مجلة هارفارد بزنس ريفيو "لعبة تطوير المنتجات الجديدة" وبإلهام من هذا، استخدم جيف ساذرلاند نظرية "سكروم" لمشاريع تطوير البرمجيات في أوائل التسعينيات

نظرية "سكروم" لمشاريع تطوير البرمجيات في أوائل التسعينيات في عام 1995، قدم جيف ساذرلاند و كين شوابر نظرية سكرم كإطار عمل مناسب في مؤتمر OOPSLA '95 (البرمجة الموجهة للكائنات والأنظمة واللغات والتطبيقات 95)

نظرية سكرم كإطار عمل مناسب في مؤتمر OOPSLA '95 (البرمجة الموجهة للكائنات والأنظمة واللغات والتطبيقات 95) في عام 2001، قدم كين شوابر وجيف ساذرلاند و15 آخرين إطار عمل إدارة المشاريع الرشيقة وتم تعريف Scrum كمنهجية إدارة مشاريع قائمة على منهجية إدارة المشاريع الرشيقة

ولكن انتظر، ما هي أجايل؟

إطار عمل أجايل هو تصنيف واسع لمنهجيات الإدارة التي تستند إلى نهج العدو السريع.

في حين أن كل أسلوب من أساليب أجايل فريد من نوعه، إلا أن جميع أساليب أجايل تتبع بيان أجايل.

هل أجايل جزء من سكرم؟

أجايل ليست جزءًا من سكروم؛ بل العكس هو الصحيح.

Scrum هي مجموعة فرعية من Agile، مبنية على قيم ومبادئ إدارة Agile المختلفة. وهو يعتمد نهجًا تكراريًا قصير المدة لتطوير المنتج.

ما هو بيان أجايل؟

بيان أجايل هو تلخيص موجز لمنهجية أجايل وما تمثله. وهو يتألف من 12 مبدأً رئيسيًا يوجه التطوير الرشيق وأفضل ممارسات البرمجة الرشيقة.

يجب عليك اتباع مبادئ أجايل بجدية لضمان سير كل شيء وفقًا للخطة. فيما يلي ملخص لتلك المبادئ:

مبادئ أجايل لإرضاء العملاء: يجب أن يكون العميل دائمًا أولويتك. افحص وتكيّف مع الاحتياجات المتغيرة والتعليقات المتغيرة لتقديم منتج عملي يرضيهم. مبادئ أجايل للجودة: مقياسك الأساسي للنجاح هو رضا العملاء. ويتحقق ذلك من خلال التطوير المستدام القائم على الاختبار الذي يؤدي إلى التحسين المستمر. مبادئ أجايل للعمل الجماعي: يجب أن يكون أعضاء الفريق مشاركين ومتحمسين دائمًا. قم بتمكين فريقك بأكمله، وعاملهم كأفراد قادرين، وامنحهم الأدوات التي يحتاجونها لتحقيق النجاح. أجايلمبادئ إدارة المشاريع :: حافظ على بساطة التطوير القائم على الاختبار وقم بتقييم عمليتك باستمرار. قم بإزالة جميع العمليات غير الضرورية لتسريع الأمور وتحسين الأمور بانتظام.

_إذن ما الذي يترجم كل ذلك؟

منهجيات التطوير الرشيق تفحص وتتكيف مع المتطلبات المتغيرة بمرور الوقت وتشجع التغذية الراجعة المستمرة من المستخدمين النهائيين.

فهي تنفذ ملاحظات العملاء على جميع المستويات للتأكد من أن المنتج النهائي هو شيء لن يتوقفوا عن الإعجاب به، وهو أمر لن تراه في نموذج الشلال.

_لنرَ الآن كيف تتناسب طريقة _Scrum مع إطار العمل الرشيق

فكر في الأمر على هذا النحو: إذا كانت الرشيقة هي نظام غذائي؛ فإن Scrum هي وصفة لتسهيل هذا النظام الغذائي.

بشكل أساسي، سكرم هو مجموعة فرعية من إطار العمل الرشيق، مع قيم سكرم ومبادئ سكروم مبنية على مبادئ أجايل.

الهدف من Scrum هو أخذ مبادئ التطوير القائم على الاختبار و جعلها أسرع وأبسط وأكثر مرونة، مما يساعدك على تطوير منتجات معقدة بسهولة.

وعلى الرغم من تشابه فرق أجايل وسكروم إلا أن أدوارهم تختلف قليلاً.

على سبيل المثال، في فريق أجايل يمكن أن يكون لديك مدرب أجايل أو مدير مشروع، بينما في فريق سكروم، عادةً ما يكون دور مدير المشروع مقسمًا بين دور مالك المنتج ودور مدير سكروم وفريق التطوير.

لماذا يسمى Agile Scrum؟

يُعرف Scrum أيضًا باسم Agile Scrum لأنه يستخدم المبادئ الأساسية لفلسفة إدارة المشاريع الرشيقة.

في الواقع، يمكنك الجمع بين Scrum وطريقة رشيقة أخرى مثل طريقة كانبان أو البرمجة القصوى أو اللين أو إطار عمل أجايل المتدرج لمزيد من الكفاءة.

من يمكنه الاستفادة من Scrum؟

الأساليب الرشيقة مثل Scrum مناسبة بشكل طبيعي لفرق تطوير البرمجيات.

نظرًا لأن مشاريع تطوير البرمجيات عادةً ما تتضمن اختبارات صارمة للعملاء وتتسم بالمرونة العالية، فإن Scrum يناسبها تمامًا.

ومع ذلك، فإن تطوير البرمجيات الرشيقة ليس المكان الوحيد الذي يُستخدم فيه سكروم.

على الرغم من جذوره في عالم التكنولوجيا، إلا أن Scrum يصلح لأي نوع من البيئات.

يمكن لأي شيء بدءًا من فريق تطوير البرمجيات وفريق التسويق إلى شركات المبيعات ومؤسسات التطوير الصغيرة التي تضم عددًا قليلاً من الموظفين استخدام Scrum.

_نهج سكروم لا يميز، بل يمكن أن يساعد الجميع!

ما هي قيم سكروم؟

تشكل قيم سكرم المدونة الأخلاقية لفرق سكرم وتتضمن خمس قيم يومية:

الشجاعة : يجب أن تتحلى فرق سكروم بالشجاعة لتجربة وفعل الشيء الصحيح

: يجب أن تتحلى فرق سكروم بالشجاعة لتجربة وفعل الشيء الصحيح التركيز : يجب أن تركز الفرق على السباق السريع والأهداف المطروحة

: يجب أن تركز الفرق على السباق السريع والأهداف المطروحة الالتزام : يجب على الفرق أن تضع أهدافاً واقعية ذات غرض واضح وأن تلتزم بتحقيق هذه الأهداف

: يجب على الفرق أن تضع أهدافاً واقعية ذات غرض واضح وأن تلتزم بتحقيق هذه الأهداف الانفتاح : يجب أن يكون جميع المشاركين في مشروع سكروم منفتحين بشأن التحديات التي تواجههم وأعمال المشروع المنجزة. وهذا يضمن وجود شفافية كاملة حول كل شيء.

: يجب أن يكون جميع المشاركين في مشروع سكروم منفتحين بشأن التحديات التي تواجههم وأعمال المشروع المنجزة. وهذا يضمن وجود شفافية كاملة حول كل شيء. الاحترام: من أجل التعاون الفعال بين أعضاء الفريق يجب أن يحترم الأعضاء بعضهم البعض بغض النظر عن مهاراتهم أو خلفياتهم التقنية

_يبدو الأمر بسيطًا، أليس كذلك؟

ما هي القطع الأثرية لسكروم؟

تبدو قطع Scrum الأثرية مثل البقايا المفقودة من بعض الكهوف المهجورة التي استكشفها إنديانا جونز.

لكنها في الواقع عناصر أساسية في سكروم.

تشكل كل قطعة أثرية من Scrum العمود الفقري لعملياتك لضمان عمل Scrum بفعالية.

إليك نظرة سريعة على القطع الأثرية التي تشكل إطار عمل سكروم.

أ. ما هو تراكم المنتج؟

المنتج المتراكم هو قائمة مرتبة حسب الأولوية للمهام التي يجب إكمالها، بالإضافة إلى كل ما يجب أن يحدث لجعل المشروع حقيقة واقعة.

قطعة Scrum هذه هي في الأساس قائمة بكل ما يجب القيام به لإنهاء المشروع.

عادةً ما يتم تقديم عنصر تراكم المنتج عبر قصص المستخدم لتسهيل تطبيقها.

ما هي قصص المستخدم؟

قصص المستخدم هي جزء أساسي من منهجية Agile Scrum.

وهي عبارة عن وصف قصير لميزات المنتج من منظور المستخدم النهائي. في منهجية أجايل، تأخذ قصة المستخدم شكل هذه الجملة البسيطة:

"بصفتي [دور المستخدم النهائي]، أريد [الرغبة] بحيث [الدور المنطقي]."

ثم يأخذ المطورون قصة المستخدم هذه بعين الاعتبار أثناء بناء وإنشاء الميزات في سير عملهم. ويهدف ذلك إلى مساعدة مالكي المنتج وأعضاء فريق سكروم على النظر في منظور المستخدم بدلاً من منظورهم الخاص. إنه يساعد بشكل أساسي فريق المنتج على خلق فهم مشترك لما يحتاجه المستخدم حقيقة.

هل يتغير المنتج المتراكم؟

نظرًا لأن Scrum هي منهجية ديناميكية لإدارة المشاريع، لا يمكن أن تظل أي قطعة أثرية من Scrum ثابتة. هذا هو السبب في أن عناصر المنتج المتراكمة تتغير باستمرار مع تقدم مشروعك.

كيف يحدث هذا؟

عندما تحصل على ملاحظات متكررة بعد كل دورة، سيكون لديك فكرة أفضل عما يريده العملاء ويحتاجونه. يمكنك بعد ذلك إضافة أو إزالة عنصر تراكم المنتج للتأكد من أن منتجك النهائي يعكس متطلباتهم بدقة. تُعرف هذه العملية برمتها باسم تنقيح الأعمال المتراكمة.

ب. ما هو تراكم الأعمال المتراكمة؟

التراكم السريع هو في الأساس تراكم للمنتجات، إلا أنه يحتوي فقط على عناصر لسباق سباق سريع محدد.

تمامًا مثل الأعمال المتراكمة للمنتج، فإن الأعمال المتراكمة للسباق السريع مرنة للغاية حيث يقوم فريق التطوير بتعديل قصصه وفقًا للتعليقات التي يحصلون عليها.

ج. ما هي الزيادة؟

_كلا، هذه ليست زيادة راتبك السنوي

الزيادة، والمعروفة أيضًا باسم برنامج العمل أو زيادة المنتج، هي المنتج النهائي القابل للاستخدام من كل سباق سكرم.

على سبيل المثال، إذا ركز أحد سباقات السرعة على إنشاء ميزة تطبيق، فإن هذه الميزة المنتهية تسمى زيادة منتج السباق.

ما هي أدوار سكروم الرئيسية؟

من الواضح إذن أن Scrum هي منهجية متخصصة في إدارة المشاريع.

لكن ماذا عن الأشخاص الذين يديرونها؟

_ألا يجب أن يكونوا مميزين أيضاً؟

إنهم كذلك!

في حين أن كل شركة وفريق سكروم مختلف، إلا أنهم جميعًا عادةً يحتويون على ثلاثة أدوار رئيسية في سكروم. تتعاون هذه الأطراف الثلاثة باستمرار مع بعضها البعض لضمان التزام المشروع بمواعيده النهائية.

إليك لمحة موجزة عن الأدوار المختلفة في نموذج فريق سكروم.

أ. من هو مالك المنتج؟

تبدأ عملية تطوير SCRUM مع مالك منتج Scrum.

لديهم رؤية لما يجب أن يكون عليه المنتج النهائي. هم يعرفون متطلبات المنتج ويتخذون القرارات النهائية بشأن ما يتم تضمينه أو استبعاده.

المالك هو أيضًا الشخص الذي يقدم كل زيادة إلى أصحاب المصلحة و ينقل ملاحظاتهم إلى فريق سكروم.

من الضروري أن يكون هناك مالك منتج واحد فقط مالك منتج سكروم في كل مشروع وأن تكون سلطته غير قابلة للمناقشة.

_لماذا؟

_حسناً، هل ستضع كلاً من آرتشي وريجي مسؤولاً عن ترتيبات الحفلة؟

إذا كان لديك أكثر من مالك واحد، فلن تكون هناك قيادة واضحة في المكان، مما سيعقد عملية اتخاذ القرار.

إذا كان لديك أكثر من مالك منتج Scrum واحد، فستتعامل مع هذا الأمر:

_مضحك، أليس كذلك؟

وبينما يمكنك أن يكون لديك مالك منتج واحد لفرق سكروم متعددة ، إلا أنه لا يوصى به حقًا، حتى لو كان ذلك للمشاريع الصغيرة.

نظرًا لوجود قدر كبير من المسؤولية على دور مالك المنتج، من المهم أيضًا أن يكون لديهم تدريب مناسب على Scrum . للحصول على تدريب Scrum الصحيح وشهادة Scrum، تعد مجموعات Scrum الاحترافية مثل Agile Alliance أو Scrum Alliance مصادر موثوقة.

ب. من هو سيد سكروم؟

في إطار عمل Scrum، فإن سيد سكرم هو نوعًا ما مثل a مدير مشروع باسم أروع.

إنهم يحافظون على تطوير المنتج معًا ويجعلونهم مسؤولين عن أهدافهم وإنجازاتهم.

تتمثل إحدى الوظائف الرئيسية لدور مسؤول سكروم الرئيسي في تعزيز المجتمع والانسجام داخل الفريق. ويمكنهم أيضًا مساعدة مالك المنتج في المشروع من خلال تخصيص الموارد العملية.

لا يسعى أساتذة Scrum بالضرورة إلى تحقيق عائد على الاستثمار (على الرغم من أن العائد على الاستثمار عامل مهم) ولكنهم يحاولون تعزيز الممارسات الصحيحة لتبسيط عملية Agile وإنشاء فريق Scrum فعال.

ومع ذلك تختلف الأدوار الأساسية وواجبات سكروم ماستر على أساس كل شركة على حدة

في إحدى المؤسسات الرشيقة، قد يكون مسؤول سكروم الرئيسي مسؤولاً عن جزء من عملية تطوير المنتج نفسه. أما في منظمة أجايل أكبر، فقد يكون ببساطة وسيطًا يقوم بتدريب الفريق في تطوير المنتج.

نظرًا لأن دور Scrum Master يختلف كثيرًا عن دور مدير المشروع العادي، فلا يمكنهم إدارة فرق Scrum على الدوام. من المستحسن أن يصبح كل مدير مشروع مدير مشروع معتمد من Scrum Master قبل تولي هذا الدور.

يجب أن يخضعوا بشكل مثالي لتدريب شامل على Scrum من مجموعات محترفة، مثل Scrum.org ومعهد إدارة المشاريع، والحصول على شهادة Scrum قبل إدارة هذه المشاريع. هذا بالتأكيد سيجعلك سيد سكروم عظيمًا بالتأكيد.

ج. من هو جزء من فريق تطوير سكروم؟

فريق تطوير سكرم فريق سكرم هو على الأرجح الفريق الأكثر اجتهادًا في العالم

فرق سكروم هي فرق صغيرة مكونة من 5 إلى 7 أعضاء تقوم بمعظم جهود التطوير في المشروع. وعادةً ما يتمتع أعضاء فريق سكروم بمهارات متخصصة ويقومون بتدريب زملائهم في العمل لضمان عدم إبطاء عملية التطوير.

هذه الفرق متعددة الوظائف هي أيضًا فرق ذاتية التنظيم إلى حد كبير وتساعد بعضها البعض للوصول إلى أهدافها بأقل قدر من المساعدة الخارجية.

نظرًا لمستوى التنظيم الذاتي المطلوب، يحتاج أعضاء فريق سكروم إلى أن يكونوا مدربين تدريبًا شاملاً وذوي خبرة للقيام بواجباتهم. على الرغم من أنهم ليسوا مجبرين على الحصول على شهادة سكروم من معهد سكروم محترف، إلا أنه يوصى بذلك.

ما هي مراسم (فعاليات) سكروم الرئيسية؟

يعتمد إطار عمل سكروم على سلسلة من الأحداث المتكررة (أحداث سكروم) التي تبقي المشروع على المسار الصحيح. إنها حيوية لتقدم المشروع و لا يمكنك الاستغناء عنها.

إليك نظرة فاحصة على أحداث سكروم التي توجه عملية التطوير.

**A. ما هو اجتماع تخطيط الأعمال المتراكمة؟

هذا هو أول اجتماع تخطيط لسكروم.

هنا، يبدأ مالك المنتج في بناء تراكمات المنتج لإعطاء الفريق فكرة عن جميع المهام والقصص التي سيتعاملون معها. وبما أن الأعمال المتراكمة للمنتج تتغير باستمرار مع ملاحظات العملاء الجدد، فإن هذا الحدث لا ينتهي أبدًا.

سيتعين عليك إجراء تعديلات تخطيطية باستمرار على الأعمال المتراكمة لمنتجك حتى ينتهي منتجك.

**B. ما هو اجتماع التخطيط للسباق السريع؟ التخطيط للسباق السريع هو جزء أساسي آخر من عملية Scrum و Agile.

في التخطيط للسباق السريع يقرر فريق التطوير بأكمله نطاق (العمل المخطط له) للدورة التكرارية الفردية.

يقوم الفريق بمراجعة القصص الموجودة في الأعمال المتراكمة للمنتج ويقرر أي منها سيحاولون إنجازها في السباق الحالي. ثم يقرر الفريق المواعيد النهائية لهذا السباق ويقسم مسؤوليات المهام فيما بينهم.

**C. ما هو سبرينت سكرم؟

_ما هو أول ما يتبادر إلى ذهنك عندما تسمع سباقات السرعة؟ يوسين بولت؟

_أو ربما أطفال الحي الذين يركضون بأقصى سرعة، أليس كذلك؟

هذه هي إلى حد كبير ماهية سباقات السرعة في عملية Agile أيضًا!

تُعرف أيضًا باسم المربعات الزمنية أو التكرارات، وعادةً ما تكون سباقات السرعة فترات تمتد لأسبوعين تغلف دورة المشروع.

خلال كل فترة تكرارية محددة المدة، يقوم فريق التطوير الخاص بك

يعمل بنشاط على المنتج

يعاين ملاحظات العملاء ويتكيف معها

يتحقق مع بعضهم البعض

في حين أن معظم سباقات السرعة لديها "هدف السباق السريع" الذي يتكون من مجموعة من المخرجات، يمكن أن تكون هذه الأهداف مرنة. ويرجع ذلك إلى أن سباقات السرعة يجب أن تأخذ ملاحظات العملاء في الاعتبار، وإذا احتاج العميل إلى بعض التغييرات، فيجب أن تستوعب سباقات السرعة في Scrum ذلك.

**D. ما هي جلسات الوقوف اليومية؟

الستاندات اليومية هي عبارة عن جلسات سريعة للغاية يوميًا اجتماعات سكروم لتحديثات التقدم في العدو السريع حول كل ما يتعلق بتراكم المنتج. تستخدم الفرق اجتماع سكروم اليومي لمراجعة ما حدث والتحضير للعمل القادم بشكل يومي.

يجب أن تكون اجتماعات سكروم اليومية:

أن تكون أقل من 15 دقيقة

حضور جميع أعضاء الفريق

أن يديرها مسؤول سكروم الذي يبقي الجميع على رأس العمل

أن تكون في الصباح للتفكير في اليوم السابق ووضع جدول أعمال اليوم التالي

تذكر أن اجتماع سكروم اليومي هو ليس اجتماعًا لحل معوقات المشروع.

عادةً ما يتم التعامل مع عوائق التقدم التي يتم إثارتها من قبل المجموعة الفرعية ذات الصلة مباشرة بعد الاجتماع.

خلال الاجتماعات اليومية، يجيب كل عضو من أعضاء الفريق على الأسئلة الثلاثة التالية كجزء من عملية سكروم:

_ماذا فعلت بالأمس؟

ماذا ستفعل اليوم؟

هل هناك أي عوائق في طريقك في المشروع؟

E. ما هو اجتماع سكروم أوف سكروم؟

_SScrum of Scrums يبدو وكأنه المعركة النهائية في مسلسل تلفزيوني خيالي عن إدارة Scrum، أليس كذلك؟

للأسف، ليس كذلك. إنه أشبه بـاجتماع سكروميومي كبير_

في بعض الأحيان، تقسم الفرق نفسها إلى فرق سكروم متعددة للتعامل مع متطلبات المشروع الكبيرة. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان لديك فريق كبير الحجم، فمن الأفضل تقسيمهم إلى فرق سكروم متعددة.

في حين أن جميع هذه الفرق تعمل من أجل نفس هدف سكرم، فإنها تعمل بشكل مستقل إلى حد ما.

ومع ذلك، بما أن هناك فرق متعددة مشاركة، فإنها تحتاج إلى التنسيق أيضًا، أليس كذلك؟

وهنا يأتي دور اجتماع سكروم من اجتماعات سكروم.

هنا، يجتمع ممثلو كل فريق على حدة لإطلاع الجميع على التقدم المحرز في سباقهم السريع بشكل منتظم. يضمن اجتماع Scrum of Scrums أن يكون الجميع على نفس الصفحة وأن يكونوا على علم بما يقوم به كل فريق من فرق Scrum.

**F. ما هو اجتماع مراجعة العدو السريع؟

هو بمثابة نقاط تفتيش لأصحاب المصلحة، اجتماع مراجعة السبرنت حيث تقدم الفرق الزيادة إلى أصحاب المصلحة للحصول على ملاحظاتهم.

وهنا، تقدم عرضًا توضيحيًا للبرنامج العامل للتحقق من جودة أصحاب المصلحة والتحقق من صحته. وبهذه الطريقة، تحصل الفرق على تعليقات أصحاب المصلحة في الوقت المناسب ويمكنها إجراء التغييرات اللازمة في السباق القادم.

ز. ما هو الاستعراض بأثر رجعي للسباق السريع؟

يتم إجراؤه في نهاية السباق، يتم عقد الاجتماع الاستعراضي الاجتماع ويتضمن الفريق بأكمله فحص آخر سباق ومناقشة كيفية تحسين الأمور في السباق التالي.

تذكر أن التعلم من الملاحظات هو جزء أساسي من منهجية Agile Scrum وهذا يمنح أعضاء الفريق فرصًا رائعة للتعلم.

من خلال التفكير في الأخطاء التي حدثت في السباق السابق والعصف الذهني للأفكار لتحسين السباق المستقبلي، تستخدم الفرق استعراض السباق بأثر رجعي للتحسين المنهجي بمرور الوقت.

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_/مرجع/ https://clickup.com/blog/sprint-retrospective-templates// طباعة القوالب بأثر رجعي* %/%href/_

إذن كيف تكون مراجعة الطباعة مختلفة عن مراجعة الطباعة بأثر رجعي؟

تضمن كل من المراجعة والاجتماعات بأثر رجعي أن يكون هناك فحص متكرر ولكن لأمرين مختلفين.

في مراجعة البصمة، ينصب التركيز في المراجعة بأثر رجعي على عرض وتحسين زيادة المنتج، بينما في المراجعة بأثر رجعي، ينصب التركيز على تحسين العملية من خلال تحليل سباقات السرعة السابقة.

كيف تحافظ على سير منهجية سكروم الرشيقة بسلاسة

تساعدك أدوار فريق _Scrum وأدواته ومراسمه على بناء إطار عمل Scrum وتطوير منتجات ذات قيمة عالية للأعمال_

لكنها ليست كافية لإدارة مشاريعك بشكل كامل.

_صدمة؟ لا تندهش

إذا كنت ترغب حقًا في الاستفادة من Scrum Kanban أو Scrum Kanban أو Scaled Agile أو Extreme Programming أو أي طريقة رشيقة، فأنت بحاجة إلى استخدام البرنامج الرشيق الصحيح الرشيق البرنامج الرشيق.

_لماذا؟

بدون برنامج أجايل، لن يكون لدى فريقك مكان موحد لجميع أنشطتهم. سيتعين عليهم التنقل بين تطبيقات متعددة للحصول على فكرة شاملة عما يجري.

(وفي أي مشروع رشيق، عادةً ما يكون هناك الكثير من الأمور التي تجري!

ممتاز أدوات سكروم الرشيقة ستساعد فريق أجايل

تتبع التقدم المحرز في مشروعهم أو سباق السرعة

تتبع كل عنصر من عناصر الأعمال المتراكمة للمنتج وقصة المستخدم ونقاط القصة الخاصة بهم

التعاون مع بعضهم البعض ومع أصحاب المصلحة في المشروع

_لكن مع وجود الكثير من الأدوات المتاحة اليوم، فأي منها تختار؟

بسيط: ClickUp!

أفضل أداة Agile Scrum لعام 2021: ClickUp

ClickUp هي أداة إدارة مشاريع Agile Scrum الأعلى تقييمًا في العالم.

يستخدمها أكثر من 200,000 فريق من الشركات الناشئة إلى الشركات الكبيرة مثل Google وWebflow، ستجعل من Scrum و التحول الرشيق بلا مجهود

بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تبحث عن الأداة المثالية للتغلب على تحديات الفريق الافتراضي الرئيسية المرتبطة بـ إدارة المشروع عن بُعد، استخدم ClickUp!

يحتوي ClickUp على الكثير من الميزات لمساعدتك في مشاريع Agile Scrum الداخلية والبعيدة، مثل:

التعامل مع مراحل المهام المتغيرة مع طرق العرض المتعددة

تتبع ما تحتويه سباقات السرعة الخاصة بك مع قوائم السبرينت

راقب تقدم المهام باستخدام لوحات معلومات رشيقة

مواكبة حالات المهام مع الحالات المخصصة

تسهيل التواصل الفوري مع التعليقات المخصصة

فيما يلي نظرة سريعة على كيفية مساعدة ClickUp في تطوير Agile و Scrum:

1. مشاهدات متعددة تساعدك على إدارة متطلبات المشروع المختلفة

Agile _و Scrum تدور حول التكيف مع متطلبات العملاء المتغيرة، أليس كذلك؟

لهذا السبب يجب أن تكون أداة إدارة مشروعك قادرة على التعامل مع هذه الاحتياجات المتغيرة أيضًا.

بدلاً من استخدام أداة إدارة جامدة تجبر فريقك الرشيق على التكيف مع واجهتها، استخدم ClickUp!

فهو يمنحك طرق عرض متعددة للتكيف الفوري مع نهج Scrum و Agile.

فيما يلي نظرة مفصلة على طرق العرض هذه وكيف تساعد أي فريق سكروم أو أجايل:

أ. طرق عرض المهام المطلوبة

يحتوي ClickUp على طريقتين لعرض المهام المطلوبة للتعامل مع نمطين شائعين لإدارة المشروع:

طريقة عرض القائمة

طريقة العرض هذه مثالية لفرق Scrum الذين يديرون عملهم باستخدام قوائم المهام على غرار GTD. نظرًا لأن المهام مدرجة كقائمة مرجعية بسيطة، يمكنك بسهولة التحقق منها أثناء تقدمك.

استخدمه لتتبع قوائم مهامك السريعة لمهام متعددة. نظرًا لأن كل مهمة مدرجة واحدة تلو الأخرى مثل قائمة مرتبة، يمكنك معالجة كل مهمة بالتتابع.

عرض اللوحة

تُعد طريقة عرض لوحة Scrum مثالية للفرق التي ترغب في الجمع بين طريقتي Scrum و Kanban. يمكنك حتى استخدام طريقة العرض هذه إذا كنت تريد ببساطة بعضًا من لوحة كانبان وظيفة في لوحة سكروم الخاصة بك!

هنا ، يتم وضع مهامك على لوحة مهام Scrum حيث يمكنك سحبها وإفلاتها لإجراء تعديلات سريعة.

ب. عرض الصندوق

تُعد طريقة عرض الصندوق مثالية لإلقاء نظرة عامة عالية المستوى على ما يقوم به فريقك.

يمكن لمالك المشروع ومدير المنتج استخدام طريقة العرض هذه لمراقبة فريق التطوير. نظرًا لأنه يتم فرز المهام حسب المكلف، ستعرف على الفور من يعمل على ماذا.

C. عرض التقويم

يساعدك عرض عرض التقويم في ClickUp على تخطيط وإدارة مهامك السريعة مسبقًا. استخدمه أيضًا لتحديد الوقت الذي يمكنك فيه إضافة عناصر من تراكمات منتجك إلى مهامك المتراكمة في السباق السريع.

لمزيد من المرونة، يمكن للمديرين عرض التقويم الخاص بهم على النحو التالي:

أيام : عرض جميع المهام المجدولة لتاريخ معين وإجراء مراجعة يومية للإنتاجية

: عرض جميع المهام المجدولة لتاريخ معين وإجراء مراجعة يومية للإنتاجية 4 أيام : انظر إلى جدول مهامك على مدى أربعة أيام متجددة

: انظر إلى جدول مهامك على مدى أربعة أيام متجددة أسبوعي : اعرض جدول مهامك الأسبوعي

: اعرض جدول مهامك الأسبوعي شهرياً: يعرض خارطة طريق مشروعك على أساس شهري

د. أنا الوضع

يُعد وضعي أنا في ClickUp الطريقة المثلى لتتبع ما تم تعيينه لـ أنت فقط.

فهو يسلط الضوء فقط على المهام والتعليقات والقوائم التي تم تعيينها لك. وبهذه الطريقة، يمكنك التركيز بسهولة على مهامك دون تشتيت انتباهك بمهام أعضاء الفريق الآخرين.

2. قوائم السباقات لتتبع سباقات السرعة الخاصة بك دائمًا

نهج Scrum و Agile يدور حول سباقات السرعة_

اسأل أي معلم من معلمي Scrum، وهذا كل ما ستسمعهم يتحدثون عنه.

ولكن نظرًا لأن سباقات السرعة ضرورية جدًا لسكروم، يجب أن تكون أداة إدارة المشروع الخاصة بك قادرة على التعامل معها بفعالية.

تتيح لك أداة ClickUp إنشاء قوائم مطبوعة تقسم المخرجات لكل سباق سريع. وبما أن هذه القوائم عبارة عن قوائم مراجعة، يمكنك التحقق بسرعة من العناصر أثناء تقدمك في السباق الحالي.

يمكنك حتى إضافة نقاط Scrum إلى هذه القوائم لتحديد المدة التي ستستغرقها لإنهاء الأعمال المتراكمة لـ Scrum.

نظرًا لسهولة قراءته واستخدامه، يمكن لمدرب أجايل استخدامه بسهولة لتدريب الفرق الجديدة على ممارسات أجايل المختلفة.

3. لوحات المعلومات الرشيقة للحصول على لمحات عامة مرئية مفصلة عن المشاريع

لا يوجد شيء يضاهي فعلياً _رؤية تقدم مشروعك، أليس كذلك؟

أفضل بكثير من مجرد النظر إلى بعض الأرقام بدلاً من ذلك.

لمساعدتك في ذلك، تأتي ClickUp مع لوحات معلومات قوية. ستمنحك لمحات عامة سريعة ومفصلة عن تقدم مشروعك.

إليك نظرة على كيفية مساعدة لوحات المعلومات هذه في التعامل مع نهج Agile لإدارة المشاريع:

أ. مخططات السرعة

يساعدك مخطط السرعة مخطط السرعة الخاص بـ ClickUp على تحديد معدل إنجاز مهامك.

يتم تقسيم جميع المهام إلى فترات نصف أسبوعية أو أسبوعية، ويتم عرض متوسط سرعتها في الرسم البياني. كما يقوم ClickUp أيضًا بتجميع بيانات قائمة السرعة تلقائيًا لتسهيل إضافتها. يساعدك هذا على تحديد مدى سرعة إنجازك للمهام المتراكمة في قائمة مهام سكروم.

ب. المخططات البيانية للسرعة

يسلط مخطط السرعة المخطط البياني التنازلي الضوء على أداء فريقك مقابل خط مستهدف. كما يوضح لك أيضًا مقدار العمل المتبقي لإنجازه.

يسلط مخطط الإصدار التنازلي الضوء على مقاييس مختلفة مثل:

التقدم المستهدف : يُظهر وتيرة إنجاز المهام المثالية للوصول إلى هدفك في سباق السرعة

: يُظهر وتيرة إنجاز المهام المثالية للوصول إلى هدفك في سباق السرعة التقدم المتوقع : يعرض معدل التقدم الحالي لفريقك بناءً على المهام المكتملة

: يعرض معدل التقدم الحالي لفريقك بناءً على المهام المكتملة نشط : يعرض العدد الحالي للمهام المكتملة

كما يساعدك المخطط الهبوطي للإصدار على تحديد ما إذا كنت متأخرًا عن الجدول الزمني أم لا، تستخدمها فرق سكروم لتحديد عوائق التقدم بسرعة.

C. مخططات الإنهاك

على عكس المخطط الهبوطي للسباق، توضح لك مخططات الاحتراق مقدار العمل الذي أنجزته بالفعل مقابل إجمالي العمل الذي تنطوي عليه. وبهذه الطريقة، يمكنك تقييم ما قمت بإنجازه وتحفيز فريقك على إنهاء العمل بشكل جيد.

د. مخططات التدفق التراكمي #### د. مخططات التدفق التراكمي

تُظهر مخططات التدفق التراكمي مخططات التدفق التراكمي الخاصة بـ ClickUp كيفية تقدم مهامك بمرور الوقت.

يتم تقسيم مهامك إلى ألوان مختلفة بناءً على حالتها الحالية. يساعدك هذا على تحديد الاختناقات بسرعة والتدخل لحلها.

4. الحالات المخصصة للمساعدة في إدارة مراحل المهام المختلفة

تذكر أن منهجية Scrum أو Agile ليست فقط لفرق تطوير البرمجيات.

فهي تُستخدم أيضًا من قبل فرق متعددة مثل فرق المبيعات ومحترفي التسويق.

وبينما يظل إطار عمل عملية سكروم الأساسي ثابتًا، سيكون لكل فريق احتياجاته الخاصة ومراحل المشروع الخاصة به.

_على سبيل المثال، ستكون عمليات المراجعة الخاصة بتطوير البرمجيات الرشيقة ومشروع التسويق الرشيق مختلفة تمامًا

لهذا السبب تحتاج إلى أداة يمكنها إنشاء حالات مصممة خصيصًا لكل مشروع من مشاريعك.

تتيح لك ميزة الحالات المخصصة في ClickUp إمكانية تخصيص حالات المشروع على أساس كل حالة على حدة لتناسب متطلباتك. بهذه الطريقة، لن تكون عالقًا بمجموعة جامدة من الحالات التي لا تتناسب مع احتياجاتك.

إحدى الفوائد الرئيسية لـ عملية Scrum هي سرعة إنجاز المشاريع

_ولكن لا يمكنك تحقيق ذلك إذا كان أعضاؤك يستغرقون وقتاً طويلاً للرد على تعليقاتك، أليس كذلك؟

مع ميزة التعليقات المعينة في ClickUp، يمكنك أن تقول وداعًا لهذه المشكلة!

تتيح لك ClickUp إنشاء مهام بسرعة من التعليقات وتعيينها لأي عضو في الفريق. ستُعلمهم بعد ذلك بهذه التعليقات، وستظهر حتى في قسمي التعليقات والإشارات في علامة التبويب الرئيسية في صندوق الوارد الخاص بهم.

بمجرد اكتمال المهمة، يمكنهم وضع علامة على التعليق على أنه تم حلها لتجنب المتابعات التي لا داعي لها!

ومع ذلك، هذه ليست كل ميزات ClickUp .

للمساعدة في التحول الرشيق، توفر هذه الأداة الفعالة الكثير من الميزات الإضافية للمساعدة في التطوير الرشيق ومبادئ سكروم:

الأولويات : قم بتعيين ترتيب أولويات لمهامك السريعة بناءً على الأولوية القصوى

: قم بتعيين ترتيب أولويات لمهامك السريعة بناءً على الأولوية القصوى الأتمتة : أتمتة أكثر من 50 مهمة داخل ClickUp لتوفير الوقت

: أتمتة أكثر من 50 مهمة داخل ClickUp لتوفير الوقت نبض : تصور نشاط فريقك باستخدام تقرير حالة في الوقت الفعلي بمستوى ممتاز من التفاصيل

: تصور نشاط فريقك باستخدام تقرير حالة في الوقت الفعلي بمستوى ممتاز من التفاصيل عرض عبء العمل : يمكن لقادة الفريق التأكد من أن كل عضو لا يعالج سوى القدر المناسب من العمل بناءً على قدراته

: يمكن لقادة الفريق التأكد من أن كل عضو لا يعالج سوى القدر المناسب من العمل بناءً على قدراته الأهداف : قم بتقسيم أهداف السباق أو المنتج إلى أهداف أصغر وواضحة تمامًا

: قم بتقسيم أهداف السباق أو المنتج إلى أهداف أصغر وواضحة تمامًا المهام الفرعية وقوائم المراجعة : تقسيم المهام المعقدة أو عناصر العمل إلى مهام أبسط أو قوائم مهام

: تقسيم المهام المعقدة أو عناصر العمل إلى مهام أبسط أو قوائم مهام الخرائط الذهنية : قم بإنشاء خرائط ذهنية حرة لتبسيط عملية تخطيط العدو السريع

: قم بإنشاء خرائط ذهنية حرة لتبسيط عملية تخطيط العدو السريع مخططات جانت : قم بتخطيط تقدم مشروعك بسهولة باستخدام مخططات جانت الجميلة

: قم بتخطيط تقدم مشروعك بسهولة باستخدام مخططات جانت الجميلة الترابطات : تعامل بسرعة مع مهام تطوير البرمجيات الرشيقة بالترتيب الصحيح

: تعامل بسرعة مع مهام تطوير البرمجيات الرشيقة بالترتيب الصحيح التقارير التفصيلية : تحليل أداء الفريق من خلال تقارير مفصلة عن العمل أثناء مراجعة السبرينت أو مراجعة السبرينت أو اجتماع تخطيط السبرينت

: تحليل أداء الفريق من خلال تقارير مفصلة عن العمل أثناء مراجعة السبرينت أو مراجعة السبرينت أو اجتماع تخطيط السبرينت حقوق الوصول المخصصة : اسمح للعملاء وأصحاب المصلحة بالدخول إلى مساحة مشروعك من أجل تعاون أفضل دون المساس بخصوصيتك

: اسمح للعملاء وأصحاب المصلحة بالدخول إلى مساحة مشروعك من أجل تعاون أفضل دون المساس بخصوصيتك النماذج : استخدم خاصية ClickUp قوالب رشيقة لمشروعك القادم

: استخدم خاصية ClickUp قوالب رشيقة لمشروعك القادم تطبيقات جوال قوية لنظامي iOS و Android: راقب عملك أثناء التنقل

خاتمة

إذن ما هو سكروم_؟

نأمل أن يكون دليل سكروم هذا قد ساعدك في الإجابة على ذلك.

لكننا سنراجعه بإيجاز مرة أخرى على أي حال:

Scrum هي مجموعة فرعية من إدارة المشاريع الرشيقة التي ستساعدك على دمج ملاحظات العملاء وتقديم منتجات نهائية رائعة بسرعة.

ومن مبادئ سكروم إلى اجتماع تخطيط الأعمال المتراكمة لسكروم واجتماع تخطيط السبرنت، هناك الكثير من الأمور التي تدخل في سكروم.

لحسن الحظ، يمكنك بسهولة إدارة Scrum أو إدارة المشاريع الرشيقة باستخدام برنامج Scrum المناسب.

فلماذا لا اشترك في ClickUp اليوم ?

يُعد ClickUp مثاليًا لأي حجم فريق، فهو يحتوي على كل ما تحتاجه لإدارة الأعمال المتراكمة ومسابقات السرعة وأعضاء الفريق، وكل ذلك بأعلى مستوى من سهولة الاستخدام!