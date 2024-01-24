يوم في حياة خبير سكروم ماستر: الدور والمسؤوليات

في التطوير الرشيق، يتمثل دور رئيس سكروم في العمل كميسّر بين فريقه والقيادة والعمل مع الفريق لضمان نجاحه بشكل عام.

لا يمكن إنكار أن دور Scrum Master يمثل تحديًا لا يمكن إنكاره. يتضمن الدور التنقل بين تعقيدات أطر العمل الرشيقة، وفي بعض الأحيان، مواجهة الضغوط التي يجدها حتى المحترفون المتمرسون شاقة.

إذا كنت مهتمًا بمعرفة المزيد عن دور رئيس سكروم وكيف يبدو اليوم النموذجي في حياة رئيس سكروم، تابع القراءة. ستتعرف على التحديات والعوائق التنظيمية وقيمة العمل التي يواجهها رئيس سكروم.

## ما هو سيد سكروم؟

A سكرم ماستر ليس مجرد مدير مشروع، بل هو الميسّر لإطار العمل الرشيق، مما يضمن أن فريق سكروم يلتزم بمبادئه. فهي تزيل العوائق والعقبات وتعزز التعاون وتتيح التحسين المستمر.

كما أنها تلعب دورًا حاسمًا في إنشاء منظمة ذاتية التنظيم و فريق متعدد الوظائف الذي يقدم منتجات عالية الجودة بكفاءة. ينصب التركيز الرئيسي لسكروم ماستر على العمل كجسر بين القيادة واللاعبين في الفريق ومالكي المنتجات لإنشاء فرق عالية الأداء.

يتضمن دورهم تطوير دليل Scrum، وضمان فهم المؤسسة للنظرية، وتنفيذ أفضل ممارساتها.

في حين أن لكل رئيس سكروم أسلوب قيادة مختلف، إلا أن المهارات الأساسية التي تساعدهم على إدارة أفضل الفرق هي المهارات الشخصية لتدريب وتوجيه أعضاء الفريق، وتعزيز المساءلة، وتدفق أو تغيير العمليات لمساعدة الفريق على النجاح.

أدوار ومسؤوليات مسؤوليات مسؤول سكروم الرئيسي

تيسير أحداث سكروم

يضمن مسؤول سكروم ما يلي توحيد العملية لجميع أحداث Scrum. ويشمل ذلك التنظيم والتنفيذ الفعال لتخطيط سبرينت التخطيط، والوقوف اليومي، ومراجعة سبرينت ومراجعة سبرينت واستعراض سبرينت بأثر رجعي.

إزالة العوائق

تحديد العقبات التي تعيق تقدم الفريق وإزالتها هي مسؤولية أساسية. ويتضمن ذلك معالجة المشكلات المتعلقة بالعمليات أو التواصل أو العوامل الخارجية.

التدريب والتوجيه

يوجه الفريق في تبني مبادئ وقيم أجايل. يرتدي Scrum Master قبعة التدريب، ويعزز ثقافة التحسين المستمر والإدارة الذاتية.

يحمي الفريق

يسمح حماية الفريق من التدخلات الخارجية والمشتتات بالتركيز على تقديم أعلى قيمة خلال كل سباق سريع.

يعزز التعاون

يعد تشجيع التواصل المفتوح والتعاون بين أعضاء الفريق وأصحاب المصلحة والأدوار الأخرى في Scrum أمرًا حيويًا لنجاح المشروع.

واحد لواحد مع الفريق وأصحاب المصلحة

قم بإجراء محادثات فردية مع أعضاء فريقك بشكل فردي ومع أصحاب المصلحة بشكل منتظم. تساعدك المحادثات الفردية مع أعضاء فريقك على فهم ومزامنة تطلعاتهم مع أهداف المؤسسة.

استخدم المحادثات المنتظمة مع أصحاب المصلحة لإطلاعهم على التقدم الذي يحرزه الفريق والتأكد من توافق الجميع على الأهداف والغايات الرئيسية.

إدارة أوجه القصور في الفريق

إذا كان فريقك لا يعمل ويؤدي بشكل جيد، فيجب عليك بصفتك مدير سكروم أن تتعامل مع المشكلات. كجزء من إدارة عملية سكروم ، يجب عليك فهم المشاكل من جميع الزوايا وتقديم الحلول.

ما هو إطار عمل سكروم؟

يعرض إطار عمل سكروم نهجًا منظمًا جيدًا لـ إدارة المشاريع الرشيقة المنهجية. يتضمن إطار العمل المكونات الرئيسية التالية:

السبرنتات هي عبارة عن فترات تكرارية محددة مسبقًا ومحددة زمنيًا تستمر من أسبوعين إلى أربعة أسابيع. خلال السبرنت، يحدد فريق التطوير هدف السبرنت ويركز على إنجاز المهام المخطط لها مسبقًا

هي عبارة عن فترات تكرارية محددة مسبقًا ومحددة زمنيًا تستمر من أسبوعين إلى أربعة أسابيع. خلال السبرنت، يحدد فريق التطوير هدف السبرنت ويركز على إنجاز المهام المخطط لها مسبقًا يمتلك مالك المنتج الأعمال المتراكمة للمنتج . الأعمال المتراكمة للمنتج هي قائمة ذات أولوية تتضمن جميع الميزات والتحسينات وإصلاحات الأخطاء الضرورية التي يتطلبها المنتج

. الأعمال المتراكمة للمنتج هي قائمة ذات أولوية تتضمن جميع الميزات والتحسينات وإصلاحات الأخطاء الضرورية التي يتطلبها المنتج تراكم الأعمال المتراكمة هي مجموعة فرعية من الأعمال المتراكمة للمنتج وتتكون من عناصر العمل المحددة المختارة لسباق معين

مجموعة فرعية من الأعمال المتراكمة للمنتج وتتكون من عناصر العمل المحددة المختارة لسباق معين تتضمن القطع الأثرية لسكروم المخططات المتراكمة ولوحات المهام وتستخدم لتتبع التقدم المحرز في سكرم وجعل العمل مرئيًا لكل من الفريق وأصحاب المصلحة

المخططات المتراكمة ولوحات المهام وتستخدم لتتبع التقدم المحرز في سكرم وجعل العمل مرئيًا لكل من الفريق وأصحاب المصلحة أحداث سكروم هي أحداث منظمة ضمن إطار عمل سكروم. وهي تشمل التخطيط لسباق السرعة، والوقوفات اليومية، ومراجعة السبرنت، واستعراضات السبرنت، واستعراضات السبرنت، والتخطيط للسباق التالي. إطار عمل للتعاون داخل الفريق وضمان اتباع نهج منهجي لإدارة المشروع

## يوم في حياة سيد سكروم

يعمل مسؤول سكروم ماستر على تنظيم عمل الأعضاء من مختلف الفرق ليكونوا متزامنين ومركزين ومتحمسين لتقديم نتائج المشروع. وهو مسؤول عن تحديد أي معوقات والإبلاغ عنها وضمان المساءلة عن الموعد النهائي.

دعنا نطلعك على يوم نموذجي في حياة مسؤول سكروم الرئيسي.

الروتين الصباحي

تفقد قنوات الاتصال : يبدأ سيد سكروم يومه بمراجعة رسائل البريد الإلكتروني والرسائل والتحديثات للبقاء على اطلاع على المعلومات والتغييرات المهمة المتعلقة بالمشاريع التي يعمل عليها فريقك

: يبدأ سيد سكروم يومه بمراجعة رسائل البريد الإلكتروني والرسائل والتحديثات للبقاء على اطلاع على المعلومات والتغييرات المهمة المتعلقة بالمشاريع التي يعمل عليها فريقك التحضير لجلسة سكروم اليومية : يتمثل دور رئيس سكروم في التأكد من استعداد الفريق للجلسة اليومية، ومراجعة جدول الأعمال، وإعداد خطة العمل اليومية، ومعالجة أي مخاوف قد تكون لدى أعضاء الفريق

: يتمثل دور رئيس سكروم في التأكد من استعداد الفريق للجلسة اليومية، ومراجعة جدول الأعمال، وإعداد خطة العمل اليومية، ومعالجة أي مخاوف قد تكون لدى أعضاء الفريق الاستعداد اليومي: يدير رئيس سكروم جلسة الاستعداد اليومية، ويشجع أعضاء الفريق على مشاركة تحديثات التقدم، واستدعاء أي عوائق أو تحديات، وسرد المهام المخطط لها. يضمن هذا الاجتماع أن يكون الفريق بأكمله على نفس الصفحة ويعزز بيئة من الشفافية والتعاون

روتين منتصف اليوم

حل العوائق من خلال تيسير المناقشة: مع تقدم اليوم، يقوم مسؤول سكروم بتسهيل المناقشة بين أعضاء الفريق والأقسام الأخرى لحل العقبات التي تم تسليط الضوء عليها أثناء الوقوف وإيجاد حلول أو تصعيد المشكلات عند الضرورة. يعمل Scrum Master بمثابة الدرع ويحمي أعضاء فريق المشروع من أي تعطيلات خارجية أو مهام ذات أولوية أقل يتم تكليفهم بها

مع تقدم اليوم، يقوم مسؤول سكروم بتسهيل المناقشة بين أعضاء الفريق والأقسام الأخرى لحل العقبات التي تم تسليط الضوء عليها أثناء الوقوف وإيجاد حلول أو تصعيد المشكلات عند الضرورة. يعمل Scrum Master بمثابة الدرع ويحمي أعضاء فريق المشروع من أي تعطيلات خارجية أو مهام ذات أولوية أقل يتم تكليفهم بها مراجعات ما بعد الظهيرة: للكشف عن ديناميكيات الفريق وتحديثات الحالة، يلتقي Scrum Master مع الأفراد لفهم مخاوفهم، وتقديم التدريب عند الضرورة، وضمان بقاء الفريق متحمسًا ومشاركًا. قد يشارك Scrum Master في جلسات فردية، ويقدم الدعم الشخصي بناءً على احتياجات المساهمين الأفراد أو الفرق الأخرى

للكشف عن ديناميكيات الفريق وتحديثات الحالة، يلتقي Scrum Master مع الأفراد لفهم مخاوفهم، وتقديم التدريب عند الضرورة، وضمان بقاء الفريق متحمسًا ومشاركًا. قد يشارك Scrum Master في جلسات فردية، ويقدم الدعم الشخصي بناءً على احتياجات المساهمين الأفراد أو الفرق الأخرى تنقيح الأعمال المتراكمة: يأخذ Scrum Master زمام المبادرة وينظم عملية إعادة النظر بأثر رجعي لخلق بيئة من التعلم والاستقرار. وهو يعمل عن كثب مع مالكي المنتج لتحسين الأعمال المتراكمة، مما يضمن توافقها مع الأولويات التنظيمية للفريق وكذلك أصحاب المصلحة في العمل

يأخذ Scrum Master زمام المبادرة وينظم عملية إعادة النظر بأثر رجعي لخلق بيئة من التعلم والاستقرار. وهو يعمل عن كثب مع مالكي المنتج لتحسين الأعمال المتراكمة، مما يضمن توافقها مع الأولويات التنظيمية للفريق وكذلك أصحاب المصلحة في العمل فرص التحسين: يؤمن أفضل أساتذة سكرم بالتحسين المستمر من خلال تحديد المشكلات ووضع استراتيجيات للتحسينات. فهم يعقدون ورش عمل لمساعدة الفريق على فهم ممارسات أجايل وتنفيذها، وتحديد مجالات النمو، وتوجيه الفريق في تبني التغيير، والتكيف مع المتطلبات المتطورة

يؤمن أفضل أساتذة سكرم بالتحسين المستمر من خلال تحديد المشكلات ووضع استراتيجيات للتحسينات. فهم يعقدون ورش عمل لمساعدة الفريق على فهم ممارسات أجايل وتنفيذها، وتحديد مجالات النمو، وتوجيه الفريق في تبني التغيير، والتكيف مع المتطلبات المتطورة سكروم سكروم من سكروم: في حال العمل على مشروع كبير مع فرق سكروم متعددة، يشارك مسؤول سكروم في سكروم من سكروم كقائد فريق لمناقشة التبعيات بين الفرق ومعالجة العوائق بين الفرق

تأملات نهاية اليوم

مع اقتراب اليوم من نهايته، يتأمل رئيس سكروم في أبرز النقاط البارزة في اليوم وأبرزها: ما الذي نجح بشكل جيد وما يمكن تحسينه. يستعدون لتحديات اليوم التالي، ويضبطون الاستراتيجيات ويحسنون النهج.

التوثيق وتحديث أدوات أجايل لالتقاط التقدم الذي أحرزه الفريق.

يشبه يوم في حياة مسؤول سكروم ماستر مصمم الرقصات الذي ينسق الحركات ويدرب المشاركين ويضمن أن يكون الأداء على مستوى الحدث. ويتجاوز الأمر المنهجيات والأدوات ويتعلق أكثر بخلق ثقافة مبادئ أجايل لبناء فريق متكيف ومتحمس للغاية.

كيف يختلف مدير سكروم عن مدير المشروع؟

مدير المشروع هو النظير غير التقني لمدير مشروع Scrum Master. وتتمثل الأهداف الأساسية لمدير مشروع Scrum Master ومدير المشروع في إنجاز المهام والمشاريع وسباقات السرعة.

يتبع مدير المشروع التقليدي طريقة العمل الهرمية الهرمية من أعلى إلى أسفل Waterfall.

لا يعد Scrum Master قائدًا بالمعنى التقليدي وهو أكثر من مجرد ميسر على نفس مستوى الآخرين في الفريق وهو أكثر من عامل تغيير يشارك في حل المشاكل مثل العناصر المتراكمة في المشروع.

كيف يمكنهم حل تحديات سير العمل من خلال تحسين العملية؟

ومع ذلك، فإن شخصًا واحدًا يتقن كلا الدورين لإدارة المشاريع الرشيقة الناجحة هو أمر مثالي (ولكنه نادر الحدوث).

حيث يقوم كل من مديري المشاريع وأساتذة سكروم المحترفين بتحفيز وتوجيه وإرشاد فرقهم في إنجاز المهام، ولكن قد تختلف طرق تحقيق ذلك.

يضع مديرو المشاريع معالم المشروع، ويقدمون تقارير تقدم الفريق، ويسهلون التواصل، وغالبًا ما يكون ذلك من موقع التحكم.

من ناحية أخرى، يعمل Scrum Master، كقائد خادم، على تحسين وتبسيط عمليات الفريق، حيث يعمل كمتعاون أو عضو في الفريق بدلاً من ممارسة السيطرة الكاملة.

النجاح فرق سكروم ذاتية التنظيم وتستجيب بشكل سيء للإدارة التفصيلية.

التحديات الشائعة لكونك مدير سكروم ## التحديات الشائعة لكونك مدير سكروم

يمكن أن يكون دور Scrum Master صعبًا بشكل لا يصدق، وقد يتجاوز ضغط المنصب كل التوقعات. في بعض الأحيان، حتى أكثر مدراء سكروم خبرة يواجهون صعوبة.

هنا، نجيب على سؤالين قويين:

ما هي التحديات التي يواجهها سكرم ماسترز؟

كيف تتغلب على المقاومة؟

نقص الوعي بأجايل والتدريب على التنسيق

تم إنشاء Agile كطريقة تطوير سريعة ورخيصة وعملية لشحن المنتجات. ومع ذلك، يمكنك الحصول على الفوائد بمجرد أن يكون الفريق على دراية جيدة بمنهجية أجايل.

أنت مسؤول عن تثقيف زملائك حول القيم والأسباب الأساسية لاتباع إطار عمل أجايل وتدريب الفريق رسميًا للتأكد من أنهم على نفس الصفحة.

الترياق

استفد من مهاراتك في التدريب لجعل الفريق على السرعة وتدريبهم على إطار عمل أجايل.

مشكلة تحديد الوقت

يعني تحديد المربعات الزمنية تحديد حد زمني أعلى للأنشطة والأحداث مثل الوقوف اليومي. يجب على مدير Scrum Master تقييد الأنشطة التي يتم تحديدها في إطار زمني. بدون التدخل، سيؤدي التأخير المفرط إلى تعطيل سير العمل والإحباط بين أعضاء الفريق.

الترياق

يجب أن يقوم مسؤول سكروم بإبلاغ جدول أعمال الاجتماع والنتائج المرجوة منه وشرح أهمية تحديد الوقت للجميع.

عدم التكيف مع الأدوار المتغيرة

عندما تنتقل المنظمة إلى Scrum و Agile، فمن الطبيعي أن يكون لدى أصحاب المصلحة والموظفين اعتراضات. على سبيل المثال، قد يخشى المديرون من فقدان السلطة والسيطرة، في حين قد يحتاج أعضاء الفريق إلى المساعدة في الانتقال إلى العمليات التي تحركها المجموعة.

الترياق

يتفق أساتذة Scrum Masters المتمرسون على أن Agile يتعلق بالأعمال والتكنولوجيا. أثناء قيامك بإعداد عمليات جديدة في الجلسة الأولى، انتبه بنفس القدر لاستخدام أدوات إدارة المهام ولجعلك أكثر كفاءة

المهام الإدارية

كم مرة تقوم بحجز الاجتماعات مع فرق العمل المختلفة، وجدولة الفعاليات، ومتابعة سير العمل؟ مضيعة لوقتك!

من الناحية المثالية، يجب على الفريق أن يدير هذه الأنشطة التي تعمل على حل المشاكل، في حين أن مسؤول سكروم يجعل الفريق يبدأ العمل. يتم تشتيت انتباهك عن المسؤوليات الأساسية عندما تقضي الوقت في الأنشطة الإدارية.

الترياق

كن ميسراً وفوض المهام الإدارية لمديري المشاريع أو محللي الأعمال المبتدئين.

إدارة فرق العمل عن بُعد والفرق الموزعة

يجب أن تعرف الآن تحديات العمل عن بُعد. يمكن لاختلافات المنطقة الزمنية، والعصف الذهني، وتحديات التواصل، وإبقاء الجميع على نفس الصفحة أن تختبر حتى أكثر خبراء سكروم خبرة.

الترياق المضاد

استخدم إدارة المهام و أدوات إدارة المشاريع مثل ClickUp لتحقيق أقصى استفادة من فريقك الموزع والبعيد. ابقَ على اتصال مع فريقك، وتتبع المهام والتقدم المحرز، وقم بإدارة سير العمل داخل نفس الأداة لضمان عمل الجميع نحو الهدف المشترك.

الأدوات والتقنيات التي يستخدمها سكروم ماستر للمهام اليومية

أحد الجوانب الحاسمة لدور Scrum Master هو الاستخدام الفعال للأدوات من أجل تبسيط العمليات وتعزيز التعاون.

ClickUp هو نظام رشيق أداة لإدارة المشاريع مع ميزات مصممة من دليل سكروم.

بمساعدة أداة ClickUp ميزة Sprint ووفر الوقت وتعاون بسلاسة مع فريقك وحقق جميع أهدافك.

استخدام "استرجاع" ClickUp لوحة سبرينت قالب لتتبع اجتماعات سكرم المنتظمة

الميزات الرئيسية لـ ClickUp التي فرق العمل الرشيقة التي يحبونها ويستخدمونها على نطاق واسع في سباقات السرعة اليومية هي:

إدارة سباقات السرعة

تسمح ميزة إدارة السبرنت الشاملة باعتماد Scrum لتتبع أداء الفريق. من خلال تصور واضح لتقدم السباق، يمكن للفرق التكيف بسرعة وتحسين نهجها.

عرض المجلس

قم بإنشاء لوحة سكروم باستخدام خاصية ClickUp عرض اللوحة تمثل بصريًا المهام وقصص المستخدمين والتقدم المحرز لفهم وتخطيط أفضل أثناء تنفيذ سبرينت.

تعزيز التزام الفريق من خلال تحديد أولويات المهام بمرونة في ClickUp

قم بسحب المهام وإفلاتها داخل اللوحة الخاصة بك، وقم بترتيبها حسب الحالة والأولويات والمكلفين بها، وشاهد جميع مهام سير العمل في مكان واحد.

عرض النموذج

استخدم خاصية ClickUp عرض النموذج لإدارة عمليات إرسال تتبُّع الأخطاء لتبسيط حل المشكلات. التقط الردود، وخصص طريقة عرض النموذج، واتصل بالمهام القابلة للتتبع لاتخاذ إجراءات سريعة.

تبسيط عمليات الاستقبال الخاصة بك باستخدام المنطق الشرطي. يتم تحديث نماذج ClickUp بشكل ديناميكي بناءً على الإجابات، مما يجعلها أسهل في الإكمال وأفضل في التقاط المعلومات ذات الصلة من أجل حل/اتخاذ إجراء سريع

عرض التقويم

يستخدم أساتذة سكروم ماسترز ClickUp عرض التقويم لتعيين تواريخ الاستحقاق والتذكيرات والحفاظ على تقويم منظم للمراجعات.

نظّم المشاريع وخطط الجداول الزمنية وتصور عمل فريقك على تقويم مرن في ClickUp

يمكنك إدارة الجداول الزمنية ومشاركتها علنًا مع فريقك وأصحاب المصلحة، وترميز المهام بالألوان، ومزامنة تقويم Google مع ClickUp.

قوالب سكروم الجاهزة للاستخدام

يقدم ClickUp قوالب جاهزة للاستخدام قوالب سكروم التي تتماشى مع مبادئ Agile، بما في ذلك كانبان اللوحات. تغطي هذه القوالب كل شيء من إدارة الأعمال المتراكمة للتخطيط السريع، مما يسمح للفرق ببدء رحلة أجايل. وهي تشمل:

قالب إدارة سكرم الرشيقة #### ClickUp Agile Scrum Management Template

يجب أن تقوم فرق Agile Scrum الخاصة بك بتوحيد تسليم البرمجيات باستخدام منهجية Agile Scrum. يتضمن ذلك إعداد الأعمال المتراكمة، والتخطيط للسباق السريع، ومراجعات السباق، والمراجعات السريعة والمراجعات بأثر رجعي.

استخدم نموذج إدارة Agile Scrum لإدارة Agile Scrum الخاص ب ClickUp لمساعدة مطوريك وفرق تطوير البرمجيات وضمان الجودة وأتمتة الاختبار والاختبار على التعاون بشكل أفضل.

قم بمحاكاة بيئة سكروم مع قالب إدارة سكروم الرشيقة المجاني من ClickUp

يسمح لك القالب المجاني بما يلي:

تتبع المهام

تحسين سباقات السرعة وخطط خارطة الطريق باستخدام مرئيات قابلة للتنفيذ

أخطاء أقل وتسليم أسرع للمشاريع

تقليل النفقات العامة وتحسين الكفاءة

قالب تخطيط سبرينت سبرينت كليك أب سبرينت قالب تخطيط سبرينت

قد تكون إدارة سباقات السرعة والمهام أمرًا شاقًا عند بدء مسيرتك المهنية كمدير سكرم. استخدم القالب الملائم للمبتدئين قالب تخطيط سبرينت سبرينت من ClickUp لتتبع وإدارة سباقات السرعة الخاصة بك وتحقيق أهدافك السريعة للمشاريع الرشيقة.

خطط لسباقات السرعة باستخدام هذا القالب سهل الاستخدام للحفاظ على مرونة وفعالية الفرق

استخدم قالب التخطيط لسباقات السرعة من أجل:

تحديد أهداف سباقات السرعة وتعيينها

تخطيط سباقات السرعة مع فريقك، ومراقبة التقدم المحرز، وتحديد المخاطر المحتملة

توثيق سباقات السرعة للرجوع إليها في المستقبل

## ابدأ بالأساسيات في رحلتك لتصبح خبيرًا في سكروم

يتسم دور رئيس سكروم بأنه متعدد الأوجه ويتطلب مجموعة فريدة من المهارات للتغلب على تحديات إدارة المشاريع الرشيقة. ينطوي اليوم في حياة رئيس سكروم على التواصل المستمر والتعاون والسعي الدؤوب للتحسين.

أنت بحاجة إلى مهارات شخصية ممتازة ومعرفة وفهم ممتاز للتغلب على جميع التحديات وتحقيق أهدافك، وهذه المهارات تأتي مع الخبرة والتدريب والشهادات.

أدوات مثل ClickUp لـ إدارة مشروع سكرم مساعدة سكرم ماسترز على أن يصبحوا أكثر كفاءة. يستطيع سكرم ماسترز تنظيم المهام وتحديد المخاطر المحتملة والتواصل مع أعضاء الفريق عبر ClickUp.

أخيرًا، يحتوي ClickUp على كل ما تحتاجه لإدارة أهداف فريقك الرشيق ولوحات Scrum وعناصر تراكم المنتج وتقارير أصحاب المصلحة.

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