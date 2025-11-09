ما هو الذكاء الاصطناعي المحيطي؟ المعنى والأمثلة وكيفية عمله

تخيل تقنية يمكنها توفير 92,400 ساعة من وقتك، ومع ذلك تعمل بهدوء، وتندمج بسلاسة في خلفية يوم عملك.

يعرض الوعي السياقي الكامل لعملك — يستشعر الإشارات ويتنبأ بالاحتياجات ويتخذ الإجراءات دون أن تضطر إلى طلب ذلك.

هذا هو وعد الذكاء الاصطناعي المحيط: التطور من الحوسبة التفاعلية إلى الحوسبة الاستباقية الحقيقية. بدلاً من انتظار الأوامر الصريحة، يمكن للبيئات الذكية المزودة بالذكاء الاصطناعي المحيط:

افهم سياقك

توقع خطوتك التالية

دعمك في جميع سير عملك دون أي عوائق

لا يتعلق الأمر فقط بأدوات أكثر ذكاءً، بل بنظم تغير طريقة أداء العمل. دعونا نحلل ذلك.

ما هو الذكاء الاصطناعي المحيطي؟

يشير الذكاء الاصطناعي المحيطي إلى الأنظمة الذكية التي تعمل بشكل مستمر في الخلفية، وتستشعر بيئتها، وتتعلم أنماط السلوك، وتساعد المستخدمين بشكل استباقي دون الحاجة إلى أوامر مباشرة.

فكر فيه على أنه ذكاء اصطناعي يندمج ويعمل دون الحاجة إلى توجيهات في كل مرحلة. إنه ليس شيئًا يمكنك تشغيله أو إيقافه، بل هو شيء يدعم عملك باستمرار، ويتكيف مع عاداتك، ويتحسن بمرور الوقت.

بدلاً من مجرد الاستجابة لتعليماتك، يلاحظ الذكاء الاصطناعي المحيط السياق ويتصرف بشكل استباقي لتنفيذ المهام اليومية. دعنا نلقي نظرة على خصائصه الأساسية.

الوعي بالسياق من خلال الاستشعار متعدد الوسائط

تعتمد أنظمة الذكاء الاصطناعي المحيطي على مجموعة متنوعة من المدخلات، بما في ذلك المراقبة الأمنية المادية المستمرة عبر مستشعرات الحركة والكاميرات والميكروفونات وقياس الأجهزة عن بُعد وبيانات التقويم والموقع ومستشعرات البيئة (مثل درجة الحرارة والإشغال). تلعب ذكاء الرؤية الحاسوبية دورًا رئيسيًا في هذا المجال.

تتغذى هذه الإشارات متعددة الوسائط معًا على نظام يبني سياقًا آليًا لبيئة المستخدم وسلوكه. كما قال أحد المحللين،"أصبحت تقنية المستشعرات أرخص وأقل ظهورًا، مما يسمح [للمؤسسات] بالحصول على رؤى من أكثر عملياتك خفاءً."

مساعدة استباقية بدلاً من رد الفعل

على عكس الذكاء الاصطناعي التقليدي، الذي ينتظر مطالبات المستخدم ("جدولة اجتماع"، "إنشاء تقرير")، فإن الذكاء الاصطناعي المحيطي يتوقع. قد يكتشف أنك في اجتماعات متتالية، ويستنتج أنك بحاجة إلى ملخص وفترة متابعة، ويتخذ الإجراءات اللازمة دون أن يُطلب منه ذلك.

ClickUp Brain، وكيل الذكاء الاصطناعي المحيطي داخل مساحة عمل الذكاء الاصطناعي المتقاربة في ClickUp، يعرف بالفعل مهامك الأخيرة وهو جاهز للتدخل والمساعدة حسب حاجتك، لأن السياق مدمج فيه بالفعل.

تكامل سلس في سير العمل الحالي

الذكاء الاصطناعي المحيط ليس تطبيقًا مستقلًا تفتحه؛ بل إنه يندمج في مكان العمل والأجهزة والأنظمة والروتينات التي تستخدمها بالفعل. يعمل في الخلفية — يغير درجة الحرارة، ويجهز اجتماعك التالي، ويقترح الإجراءات، ويخصص الموارد — دون أن يتطلب منك تغيير طريقة استخدامك للذكاء الاصطناعي لإدارة سير عملك.

يؤكد الباحثون الذين يدرسون أنظمة الذكاء المحيط على الحاجة إلى " أدوات ذكية تتكيف مع سلوك المستخدم الفعلي بدلاً من طلب تعليمات صريحة".

التعلم المستمر من البيئة وسلوك المستخدم

تتحسن هذه الأنظمة بمرور الوقت من خلال جمع البيانات عن سلوك المستخدم وتغيرات السياق والنتائج. فهي تتعلم ما ينجح وما لا ينجح، وتقوم بتحسين تنبؤاتها وإجراءاتها وفقًا لذلك. تركز الأدبيات المتعلقة بالذكاء المحيطي على القدرة على التكيف، والتخصيص هو أحد النتائج الرئيسية لهذا النهج.

اتخاذ قرارات مستقلة ضمن معايير محددة

وأخيرًا، يتجاوز الذكاء الاصطناعي المحيط مجرد اقتراح الإجراءات؛ فهو ينفذ المهام بشكل مستقل ضمن حدود محددة مسبقًا، ويتخذ القرارات، وينسق الموارد، ويطلق سير العمل.

وهنا يتداخل الذكاء الاصطناعي المحيط مع أدوات الذكاء الاصطناعي الوكيلة ( وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يحددون الأهداف ويتصرفون ويخططون). على سبيل المثال، قد يكتشف نظام مكتب ذكي انخفاض معدل الإشغال ويقوم تلقائيًا بإعادة توجيه تخصيص الغرف أو ضبط إعدادات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء دون تدخل بشري.

أو، في حالة ClickUp Brain ، يمكنه مراجعة ملاحظات الاجتماعات الأخيرة، واستخراج بنود العمل، وإنشاء المهام، ثم المساعدة في تخصيصها لأعضاء الفريق المناسبين باستخدام ميزات مثل AI Assign و Prioritize. وقد أصبح ذلك ممكنًا بفضل مجموعة من العناصر الأولية القوية التي تعمل معًا داخل مساحة عمل الذكاء الاصطناعي المتقارب، والتي تشمل:

تقويم متكامل يمكنه جدولة المهام تلقائيًا وحجز الوقت بناءً على أولوياتك المحددة

مفكرة مدمجة تعمل بالذكاء الاصطناعي تسجل جميع تفاصيل اجتماعاتك بالإضافة إلى بنود العمل

ClickUp Brain، الذي يعمل كذكاء اصطناعي محيطي يفهم السياق ويتخذ الخطوات التالية

مجموعة إدارة المشاريع المدمجة، التي تضمن إنجاز العمل على نفس المنصة وإمكانية تتبعه باستخدام الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي.

بشكل عام، تحول الذكاء الاصطناعي المحيط نموذج الحوسبة من مساعدين سلبيين تستدعيهم بشكل صريح إلى أنظمة تعمل دائمًا وتفهم وتتوقع وتتصرف.

كيف يختلف الذكاء الاصطناعي المحيطي عن أنظمة الذكاء الاصطناعي التقليدية

في النموذج الكلاسيكي، يصدر المستخدم موجهًا أو استعلامًا ("جدولة اجتماع"، "إنشاء تقرير"، "الرد على هذا السؤال بواسطة روبوت الدردشة")، ويقوم الذكاء الاصطناعي بالرد.

التدفق هنا منفصل وتفاعلي. يهيمن على هذا المجال مساعدو الذكاء الاصطناعي وروبوتات الدردشة والنماذج الخاصة بمهام محددة.

على النقيض من ذلك، فإن الذكاء الاصطناعي المحيط منتشر على نطاق واسع. فهو يراقب السياق باستمرار، ويفهم الإشارات الضمنية (بدلاً من الأوامر الصريحة)، وينسق بين المهام والأجهزة والأنظمة المتعددة.

فيما يلي مقارنة مفصلة لمساعدتك على فهم الاختلافات:

الجانب الذكاء الاصطناعي التقليدي الذكاء الاصطناعي المحيطي طريقة التشغيل يعمل بنمط الأمر والاستجابة؛ حيث تصدر أمرًا، ويقوم النظام بالرد عليه. يعمل دائمًا وبهدوء في الخلفية، ويستشعر السياق ويتصرف دون تدخل مباشر. تفاعل المستخدم يتطلب تعليمات صريحة مثل الكتابة أو النقر أو إصدار الأوامر الصوتية يفهم الإشارات الضمنية من السلوك والبيئة والنية؛ غالبًا ما يقدم المساعدة دون أن يُطلب منه ذلك التركيز يتعامل مع مهمة واحدة في كل مرة ويتفاعل مع مشاكل محددة يدير مهام متعددة، وينسق بين الأدوات، ويتصرف بشكل استباقي الوعي بالسياق فهم محدود، يعتمد على البيانات المنظمة أو مدخلات المستخدم المحددة تفسير الإشارات والتفضيلات والمحيط بشكل مستمر للتصرف بذكاء سلوك التعلم يتعلم فقط عند إعادة التدريب أو التحديث اليدوي يتحسن باستمرار من خلال مراقبة الأنماط والتكيف مع سلوك المستخدم الرؤية واضح ومتميز عن سير العمل العادي؛ أنت تعرف متى "تستخدم الذكاء الاصطناعي" يندمج في العمل اليومي، ويوفر مساعدة سلسة وغير ملحوظة تقريبًا. أمثلة نموذجية روبوتات الدردشة والمساعدات الصوتية والنماذج المخصصة لمهام معينة مساحات العمل الذكية، والجدولة التنبؤية، وإدارة المهام التكيفية، أو الأتمتة المدركة للسياق

الارتباط بمبادئ الذكاء الاصطناعي الوكيلة وسير العمل المستقل

الذكاء الاصطناعي المحيطي والذكاء الاصطناعي الوكالي مرتبطان ارتباطًا وثيقًا ولكنهما ليسا متطابقين.

يوفر الذكاء الاصطناعي المحيطي استشعارًا مستمرًا وسياقًا وذكاءً خلفيًا، بينما يوفر الذكاء الاصطناعي الفاعل عناصر فاعلة موجهة نحو الأهداف يمكنها وضع الخطط واتخاذ الإجراءات.

في الممارسة العملية، تغذي الأنظمة المحيطة إشارات غنية في الوقت الفعلي (الموقع، والتقويم، وقياس الأجهزة عن بُعد، وشغل الغرف، وإشارات المحادثة) إلى مكونات وكيلة تحدد الأهداف، وترتب الخطوات، وتنفذ المهام نيابة عن المستخدمين. هذا التقسيم، الذي يتألف من طبقة السياق وطبقة الوكيل، هو الطريقة التي تتوقع بها الشركات الانتقال من الأتمتة السلبية إلى سير العمل المستقل.

تُظهر عمليات النشر في العالم الواقعي أن الأنظمة المحيطة والوكيلة يمكن أن تعمل كـ "زملاء فريق رقميين"، لكنها تتطلب أطر عمل للحوكمة والهوية والمساءلة لمنع إساءة الاستخدام والسلوك غير المتوقع.

بالنسبة للممارس أو المدير، فإن النتيجة بسيطة: تعامل مع الذكاء الاصطناعي المحيط على أنه الطبقة الحسية والسياقية التي تمكّن سير العمل الوكالي، وتعامل مع الذكاء الاصطناعي الوكالي على أنه المنفذ الذي يجب أن يخضع للرقابة.

يتطلب النجاح هنا ما يلي:

التقاط سياق موثوق به ويحترم الخصوصية

أهداف الوكيل المحددة بوضوح وأنماط الفشل

مسارات التدقيق والتجاوز والتصعيد حتى يحتفظ البشر بالسيطرة

هذا المزيج هو ما يحول الأدوات السلبية إلى سير عمل آمن وفعال ومستقل.

كيف تحل أنظمة الذكاء الاصطناعي المحيطي مشكلة توسع نطاق العمل تظهر أنظمة الذكاء الاصطناعي المحيط كعلاج هادئ ولكنه قوي لفوضى العمل الحديث. يعاني العمل اليوم من أدوات غير متصلة، وسياق مشتت، وانتقال لا نهائي بين التطبيقات، حيث تقضي الفرق ساعات في البحث عن المعرفة الضرورية للعمل. هذا هو توسع العمل في الواقع، وهو يكلف الشركات مليارات الدولارات من الإنتاجية المفقودة. لسوء الحظ، الاستثمار في أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي الشائعة ليس دائمًا الحل. عادةً ما توفر هذه الأدوات وظائف متخصصة ولا تتكامل بشكل أساسي مع مساحة العمل الخاصة بك، مما يؤدي إلى انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي التي لا تتواصل مع بعضها البعض وتحتاج إلى إدارة فردية: انتشار الذكاء الاصطناعي. وهنا يأتي دور الذكاء الاصطناعي المحيط. بدلاً من إجبار الأشخاص على البحث عن السياق عبر تطبيقات لا حصر لها، يدمج الذكاء الاصطناعي المحيط الذكاء مباشرة في سير العمل. فهي تستشعر ما تفعله الفرق، وتربط المعلومات عبر الأنظمة، وتؤتمت الخطوات الصغيرة المتكررة التي عادةً ما تسبب التجزئة. من خلال دمج الوعي بدلاً من إضافة واجهة أخرى، فإنها تحول سير العمل المتشتت إلى نسيج رقمي متماسك. عندما يعمل الذكاء الاصطناعي بشكل محيطي عبر المنصات، لا تحتاج الفرق إلى عشرات الأدوات المتداخلة للتواصل وتتبع المشاريع والتحليلات. نفس الذكاء الذي كان موجودًا في السابق في صوامع منفصلة يتحرك الآن مع المستخدم، مما يحافظ على السياق ويقلل من التكرار. والنتيجة؟ عدد أقل من التبديلات، وعدد أقل من النقاط العمياء، ووقت أقل بكثير يضيع في محاولة تذكر مكان الأشياء. باختصار، أدوات الذكاء الاصطناعي المحيطي مثل ClickUp Brain تحول مكان العمل من مجموعة متفرقة من الأنظمة غير المتصلة إلى نظام بيئي موحد وواعي بذاته يفكر معك — ينظم ويصل ويبسط بهدوء أثناء عملك. إليك الأرقام: عائد استثمار بنسبة 384٪ على مدى ثلاث سنوات

3.9 مليون دولار إضافية من العائدات على مدى ثلاث سنوات من خلال تسريع تسليم المشاريع وإعادة توزيع الوقت

توفير 92,400 ساعة بحلول السنة الثالثة ، بفضل الذكاء الاصطناعي والأتمتة وتحسين التعاون

المكونات الرئيسية لأنظمة الذكاء الاصطناعي المحيطي

لفهم كيفية عمل الذكاء الاصطناعي المحيطي فعليًا، من المفيد إلقاء نظرة خاطفة على ما وراء الكواليس.

بادئ ذي بدء، الذكاء الاصطناعي المحيط ليس نظامًا واحدًا، بل شبكة من التقنيات الذكية التي تعمل معًا بهدوء. تجمع المستشعرات ما يحدث من حولك، وتقوم محركات المعالجة بتفسير البيانات، وتتنبأ النماذج التنبؤية بحركتك التالية، ويتخذ الوكلاء المستقلون الإجراءات اللازمة، غالبًا دون أن تلاحظ ذلك.

إنه نظام بيئي رقمي يتعلم دائمًا ويستمع دائمًا (بشكل مسؤول) ويحسن دائمًا طريقة سير العمل طوال اليوم. دعونا نلقي نظرة على المكونات الرئيسية التي تجعل ذلك ممكنًا.

شبكات أجهزة الاستشعار: جمع البيانات البيئية

وتقوم هذه التقنية على أجهزة استشعار، مثل أجهزة إنترنت الأشياء والأجهزة القابلة للارتداء والكاميرات والميكروفونات وأجهزة تتبع المواقع وأجهزة القياس عن بُعد وأجهزة استشعار البيئة المحيطة (مثل درجة الحرارة والحركة والإشغال).

هذه تشكل "عيون وآذان" النظام.

محركات معالجة السياق: تفسير في الوقت الفعلي للمدخلات متعددة الوسائط

تحتاج بيانات المستشعرات الأولية إلى معالجة، ويجب استنتاج السياق، أي ("هل الاجتماع على وشك الانتهاء؟"، "هل المستخدم متعب؟"، "هل مساحة العمل غير مستغلة بالكامل؟").

تطبق محركات السياق الاستدلال القائم على القواعد والمنطق الزمني والتعرف على الأنماط والتعلم الآلي لبناء نموذج موضعي. تركز الدراسات المبكرة على الأنظمة الذكية المحيطة على هذا النوع من الاستدلال والتكيف.

تؤكد البيانات المستقاة من استطلاعات ClickUp هذا التحول: فالفرق التي تستخدم الذكاء الاصطناعي المتكامل والسياقي أكثر عرضة بـ 2.78 مرة لاستخدام الذكاء الاصطناعي يوميًا، ويحقق 39.1% منها التكامل التام مقارنة بـ 17.3% فقط مع الأدوات الأخرى. والأكثر دلالة هو أن 83% من المستخدمين أفادوا بشعورهم بالارتياح من توحيد الأدوات، حيث أصبح كل ما يحتاجونه للتخطيط والتعاون والتنفيذ متوفرًا الآن في مساحة عمل موحدة واحدة.

عندما توحد الذكاء المحيط اتصالاتك وإدارة مشاريعك وإدارة معارفك، تختفي الخلافات أخيرًا، مما يفسح المجال لتقارب حقيقي بين الذكاء الاصطناعي.

النماذج التنبؤية: توقع احتياجات المستخدمين وسلوكياتهم

بمجرد فهم السياق، تتنبأ النماذج التنبؤية بما قد يحدث أو الإجراء الذي قد يكون مفيدًا.

تشمل حالات استخدام الذكاء الاصطناعي هنا اكتشاف متى يكون الموظف في اجتماعات متتالية وقد يحتاج إلى استراحة، أو متى يحتاج أحد الأصول إلى صيانة قبل أن يتعطل. وفقًا لـ Gartner، يتجاوز الذكاء المحيطي تتبع القرارات إلى "اتخاذ القرارات".

الوكلاء المستقلون: تنفيذ المهام دون أوامر صريحة

تتضمن الذكاء الاصطناعي المحيط أيضًا عوامل مستقلة — كيانات برمجية يمكنها بدء سير العمل، وإرسال الإشعارات، وحجز الموارد، وتعديل الإعدادات، وتخصيص الأصول، أو التعاون مع عوامل أخرى.

على سبيل المثال، قد يقوم وكيل Ambient AI بإعادة طلب قطع غيار الخدمة عندما تكتشف المستشعرات وجود تآكل، أو جدولة اجتماع متابعة عندما يستنتج أن مهمة ما قد تأخرت. يؤكد مفهوم وكلاء Ambient AI على ما يلي: "المراقبة، والاستنتاج، واتخاذ القرار، والتصرف. "

على سبيل المثال، تعمل وكالات Ambient Agents من ClickUp بهدوء في الخلفية، وهي جاهزة للإجابة على الأسئلة وتقديم رؤى في الوقت الفعلي والحفاظ على سير العمل في مساحة العمل الخاصة بك بسلاسة. بفضل التكامل السلس مع أدواتك المفضلة مثل Google Drive و GitHub و Salesforce، تتمتع وكالات ClickUp دائمًا بصورة كاملة. يمكنك حتى تخصيصها لتناسب سير عملك، دون الحاجة إلى البرمجة. ما عليك سوى تعيين مهامها واختيار مواردك وترك الذكاء الاصطناعي يتولى الباقي.

يعمل ClickUp Brain + ClickUp AI Agents كطبقة قوية للسياق + التنفيذ لمساعدتك على إنجاز المزيد من المهام بسرعة أكبر.

حلقات التغذية الراجعة: التحسين المستمر من خلال التفاعل

أخيرًا، لكي تظل أنظمة الذكاء الاصطناعي المحيطي فعالة وقابلة للتكيف، فإنها تتضمن حلقات تغذية راجعة. ويشمل ذلك مراقبة نتائج الإجراءات، وجمع استجابات المستخدمين أو تجاوزاتهم، وتحسين النماذج، والتقاط البيانات الجديدة، والتكيف.

تطبيقات الذكاء الاصطناعي المحيطي في العالم الواقعي

أسهل طريقة لفهم الذكاء الاصطناعي المحيط هي رؤيته أثناء العمل.

من المكاتب التي تضبط الإضاءة ودرجة الحرارة تلقائيًا إلى المستشفيات التي تكتشف فيها الأنظمة المخاطر الصحية قبل الأطباء، تعمل الذكاء الاصطناعي المحيط على تحويل المساحات اليومية إلى أنظمة بيئية ذكية وسريعة الاستجابة.

توضح هذه الأمثلة كيف يمكن للذكاء الاصطناعي الذي يندمج في الخلفية أن يجعل العمل أكثر سلاسة، والقرارات أسرع، والتجارب أكثر شخصية.

إنتاجية مكان العمل: تدوين محاضر الاجتماعات، وتحديد أولويات المهام، والجدولة الآلية

في بيئة العمل الحديثة، يمكن للذكاء الاصطناعي المحيط مراقبة تقويمك، وبريدك الإلكتروني، ومحاضر اجتماعاتك، واستخدامك للأجهزة، وبيئتك.

قد يستنتج أن الاجتماع يستغرق وقتًا طويلاً، لذا يبحث عن موعد متاح للمتابعة، ويخطر الأطراف المعنية، ويعد ملخصًا، ويحدد مهمة في أداة سير العمل الخاصة بك — كل ذلك دون أن تضطر إلى طلب ذلك صراحةً. إليك مثال من ClickUp:

الرعاية الصحية: مراقبة المرضى، التشخيص التنبئي، تحسين سير العمل

في مجال الرعاية الصحية، تحقق الأنظمة المحيطة تقدمًا كبيرًا: تراقب الذكاء المحيط العلامات الحيوية للمرضى، وتتتبع أنماط الحركة، وتشير إلى الحالات التي قد تتطلب التدخل، وتقوم بإنشاء الملاحظات تلقائيًا.

على سبيل المثال، دخلت عيادة مايو في شراكة مع Google Health لاستكشاف الاستشعار المحيطي في غرف المرضى، مما يساعد في اكتشاف أنماط مثل ضيق التنفس أو تغيرات الحركة قبل أن تتفاقم.

على صعيد التوثيق، يستمع Nuance DAX Copilot من Microsoft إلى المحادثات السريرية ويقوم تلقائيًا بإنشاء ملاحظات طبية، مما يقلل من عبء العمل الإداري للأطباء بنسبة تصل إلى 50٪.

التجزئة: تجارب تسوق مخصصة، وإدارة المخزون

تقوم متاجر البيع بالتجزئة بتطبيق الذكاء المحيطي لتتبع المخزون عبر أجهزة الاستشعار، وفهم حركة العملاء، وتقديم عروض مخصصة، وتعديل تخطيط المتاجر، وإدارة المخزون بشكل ديناميكي.

تفيد شركة GreyOrange أن منصة gStore الخاصة بها توفر دقة في الجرد في الوقت الفعلي (غالبًا ما تتجاوز 98٪) وموقعًا دقيقًا للبضائع (في نطاق ثلاثة إلى خمسة أقدام) باستخدام تقنية RFID والتحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

المكاتب الذكية: التحكم في البيئة، وتخصيص الموارد، وتعزيز التعاون

تتحول المكاتب الذكية بفضل الذكاء الاصطناعي المحيطي: حيث تكتشف المستشعرات وجود الأشخاص، وتضبط الإضاءة ودرجة الحرارة، وتحدد مواعيد استخدام الغرف بناءً على أنماط الاستخدام، وتخصص مساحات التعاون تلقائيًا، وتُحسّن استخدام الموارد.

تصف الأدبيات الأكاديمية أنظمة المكاتب الذكية التي تراقب بيئة مكان العمل وتتكيف وفقًا لذلك.

➡️ تصف دراسة بعنوان "هل من أحد هنا؟ مستشعر فيديو ذكي مدمج متعدد الاتجاهات ومنخفض الدقة لقياس إشغال الغرفة" كاميرا متعددة الاتجاهات مثبتة في السقف ونظام شبكة عصبية مدمج يكتشف عدد الأشخاص ومواقعهم في الغرف (بما في ذلك غرف الاجتماعات والمكاتب المرنة). وتؤكد الدراسة على خفض التكلفة في استخدام مساحة العمل وغرف الاجتماعات من خلال تحليلات الإشغال.

➡️ توضح مقالة مراجعة بعنوان " توقع الإشغال في المباني الذكية المزودة بتقنية إنترنت الأشياء " كيف تستخدم المباني مستشعرات إنترنت الأشياء لتحديد متى وكيف يتم استخدام المساحات، مما يمكّن الأنظمة من ضبط أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والإضاءة والموارد الأخرى استجابةً لتغير الإشغال. تركز حالة الاستخدام هذه على الصلة بين استشعار الإشغال وتحسين الطاقة/الموارد.

توضح هذه الأمثلة مدى اتساع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي في زيادة الإنتاجية: من رعاية المرضى إلى عمليات البيع بالتجزئة إلى تحسين مساحة العمل — الذكاء الاصطناعي المحيطي مهم في أي مجال يتطلب المساعدة والأتمتة التي تراعي السياق.

فوائد الذكاء الاصطناعي المحيطي للشركات

على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي المحيط قد يبدو مستقبليًا، إلا أن تأثيره على الأعمال أصبح قابلاً للقياس بشكل متزايد.

بالنسبة للمؤسسات، يعني هذا التحول تقليل التنسيق اليدوي، وتقليل المقاطعات، والاستخدام الأكثر ذكاءً للوقت والموارد. والمكافأة ملموسة: تكاليف أقل، قرارات أسرع، وتجربة أكثر سلاسة للموظفين.

فيما يلي تفصيل لكيفية قيام الذكاء الاصطناعي المحيطي بخلق قيمة عبر أبعاد مختلفة من العمل والإدارة:

الفائدة كيف يعمل تأثير الأعمال تقليل العبء المعرفي على العاملين يعمل الذكاء الاصطناعي المحيطي على أتمتة المهام الروتينية والمتوقعة والتذكيرات، مما يحرر طاقة الموظفين الذهنية للقيام بأعمال أكثر استراتيجية. يتيح للموظفين التركيز على المهام عالية القيمة أو الإبداعية أو الاستراتيجية بدلاً من الأعمال الإدارية المزدحمة. زيادة الإنتاجية من خلال الأتمتة فهي تتوقع الاحتياجات وتطلق سير العمل وتقلل التأخير. على سبيل المثال، تستخرج طبقة "الذكاء غير المرئي" الرؤى وتقوم بأتمتة القرارات دون تعطيل العمليات. تنفيذ أسرع للمهام، وتقليل الاحتكاك، وسير عمل أكثر سلاسة، وإنتاجية أعلى تحسين عملية اتخاذ القرار من خلال رؤى سياقية تراقب الأنظمة السياق باستمرار (بيانات المستشعر/الشبكة، البيئة، الاستخدام) لتوفير رؤى في الوقت المناسب. يكتسب صانعو القرار رؤية واضحة للعمليات الخفية، مما يتيح لهم اتخاذ إجراءات استباقية بدلاً من الإصلاحات التفاعلية. تجربة مستخدم محسّنة من خلال التخصيص تتكيف البيئة مع سلوك المستخدم وتفضيلاته (الإضاءة، الجدول الزمني، الإشعارات، تخصيص الموارد)، مما يجعل النظام يبدو وكأنه "زميل" وليس أداة. زيادة رضا المستخدمين، وتحسين معدلات اعتماد الأنظمة، وتعزيز مشاركة الموظفين/العملاء والاحتفاظ بهم. تخفيض التكاليف من خلال الصيانة التنبؤية والتحسين تكتشف الذكاء الاصطناعي المحيطي الأنماط التي تسبق الفشل، وتُحسّن استخدام الموارد (الطاقة، الإشغال)، وتُجري الصيانة التنبؤية. تقليل تكاليف التشغيل، وتقليل وقت التعطل، وتحسين عمر الأصول، وتحسين الطاقة والمواد - مما يؤدي إلى تحسين عائد الاستثمار بشكل مباشر.

تعرف على التطبيق الفائق للذكاء الاصطناعي المكتبي الذي يمكنه القيام بكل شيء Brain MAX هو شريكك الحقيقي في الذكاء الاصطناعي المحيط، حيث يعمل دائمًا في الخلفية لجعل يومك أكثر سلاسة وإنتاجية. تخيل أنك تستعد لاجتماع مهم: يقوم Brain MAX تلقائيًا بعرض أحدث ملفات المشروع، ويلخص سلاسل الرسائل الإلكترونية الأخيرة، ويسلط الضوء على بنود العمل المفتوحة. أثناء قيامك بمهامك اليومية، يمكنك استخدام ميزة Talk-to-Text لتسجيل الأفكار بسرعة أو تفويض المهام أو صياغة رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة، كل ذلك دون استخدام اليدين. يحصل مستخدمو Brain MAX على إمكانية الوصول إلى ClickUp Brain + والعديد من نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة، مثل GPT و Gemini و Claude لتحليل سير عملك وتوقع احتياجاتك وتقديم اقتراحات تراعي السياق — مثل الإشارة إلى موعد نهائي قد تفوته أو التوصية بأتمتة المهام المتكررة. يمكنه حتى تشغيل عمليات الأتمتة، مثل إرسال التذكيرات أو تحديث حالات المشاريع أو تنظيم الملاحظات نيابة عنك. سواء كنت تقوم بالعصف الذهني أو إدارة المشاريع أو التبديل بين الأولويات، يتكيف Brain MAX في الوقت الفعلي، ويربط جميع أدواتك ومعلوماتك حتى تتمكن من التركيز على ما هو أكثر أهمية.

البدء في استخدام الذكاء الاصطناعي المحيطي: الخطوات التي يجب اتباعها

بالنسبة للقيادات أو المطورين الذين يقيّمون الذكاء الاصطناعي المحيط، إليك بعض الاعتبارات العملية لتشكيل الاستراتيجية:

المرحلة 1: إضفاء الطابع المؤسسي على عمليات الذكاء الاصطناعي ووضع الأسس

ابدأ بأهداف عمل محددة جيدًا: حدد سير العمل ذي التأثير الكبير (مثل الاختناقات في الاجتماعات، وتعطل الأصول، ورعاية المرضى) حيث يمكن للذكاء الاصطناعي المحيط أن يقدم قيمة قابلة للقياس. صمم برامج تجريبية بمؤشرات أداء رئيسية واضحة (مثل تقليل التأخير، وتحسين الرضا).

ضمان بنية تحتية قوية لأجهزة الاستشعار والبيانات: استثمر في إنترنت الأشياء والأجهزة الطرفية وخطوط نقل البيانات والتكامل مع أنظمة المؤسسة (التقويمات والموارد البشرية وإدارة المرافق والسجلات الطبية الإلكترونية) لتوفير بيانات موثوقة وقابلة للتنفيذ.

أعط الأولوية للخصوصية والأمن والحوكمة: قم بتدوين سياسات الذكاء الاصطناعي بما يتوافق مع المعايير (على سبيل المثال، ISO 42001). تأكد من شفافية جمع البيانات وموافقة المستخدم وسجلات التدقيق والإشراف البشري. أنشئ مسارات تصعيد وبروتوكولات تدقيق أخلاقية.

النتيجة: عمليات ذكاء اصطناعي شفافة وخاضعة للرقابة تبني الثقة والموثوقية

🌼 هل تعلم: تضع ClickUp الخصوصية في صميم اهتماماتها — لا يتم استخدام بياناتك أبدًا لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لأطراف ثالثة، ولا يتم تخزينها أو الاحتفاظ بها من قبل مزودي خدمات خارجيين. مع الالتزام الصارم بمعايير GDPR و ISO و HIPAA و SOC 2، تظل مساحة عملك آمنة وسرية دائمًا.

المرحلة 2: بناء معالجة السياق وتنسيق الوكلاء

طور طبقة معالجة السياق وتنسيق الوكلاء: أنشئ أو اعتمد منصات تدير تدفقات الأحداث وتستنتج السياق وتنسق الوكلاء. ادمج محركات الاستدلال وسياسات اتخاذ القرار ووحدات سير العمل المستقلة.

إبقاء البشر على اطلاع: صمم أنظمة لتعزيز عملية اتخاذ القرار البشري وليس استبدالها. قم بتضمين قدرات التحكم والإشراف والتدخل، خاصة بالنسبة لعمليات سير العمل الحرجة.

المواهب والثقافة: تدريب مشغلي الذكاء الاصطناعي ومسؤولي البيانات والمتخصصين في الحوكمة. تعزيز ثقافة "الإنسان في القيادة"

النتيجة: أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تعمل في سياقها، مع إشراف بشري قوي

المرحلة 3: التجربة والتكرار والتوسع

ابدأ صغيرًا وقم بالتوسع بشكل متكرر: أطلق برامج تجريبية في بيئات خاضعة للرقابة، وقم بقياس النتائج، وصقل النماذج. استخدم حلقات التغذية الراجعة للتحسين والتعلم المستمرين.

مراقبة المقاييس والعائد على الاستثمار: تتبع معدلات الأتمتة، وتقليل التأخير/الأخطاء، ورضا المستخدمين، واستخدام الموارد، وتوفير التكاليف. استخدم هذه المقاييس لتبرير التوسع وزيادة الاستثمار.

التتبع: قياس الامتثال ووقت التشغيل والتدقيق الأخلاقي وتأثير الأعمال

النتيجة: تحقق المكاسب المبكرة والتعلم التكراري دفعًا لاعتمادها ونضجها.

المرحلة 4: التوسع في الذكاء التنبئي والاستباقي والتكافلي

دمج التحليلات التنبؤية: قم بتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي من التنسيق إلى التبصر — قم بنشر الوكلاء لتحديد الفرص واكتشاف المخاطر وتقديم توصيات استراتيجية.

تعزيز التعايش بين الإنسان والذكاء الاصطناعي: إعادة تصميم الأدوار لإعطاء الأولوية للإبداع البشري والقيادة الاستراتيجية. وضع البشر في موقع المشرفين الذين يعملون على تحسين نتائج الذكاء الاصطناعي.

اعتمد واجهات تعاونية: قم بتنفيذ أدوات تعرض تفكير الوكيل وتمكّن الإنسان من تجاوزه

النتيجة: يتوقع الذكاء الاصطناعي احتياجات المؤسسة، ويتعاون البشر والذكاء الاصطناعي لتعزيز القيمة.

المرحلة 5: التحسين المستمر وتوسيع النظام البيئي

تطبيق حلقات التحسين المستمر: استخدم القياس عن بُعد والتعليقات لضبط سير العمل تلقائيًا

توسيع نطاق تنسيق الذكاء الاصطناعي: التوسع في النظم البيئية التي تتعامل مع العملاء والشركاء؛ اعتماد نماذج الذكاء الموحد للتعاون الآمن بين مختلف القطاعات

بناء شراكات ومراكز ابتكار: الابتكار المشترك مع شركاء خارجيين ونشر تقارير شفافة عن تأثير الذكاء الاصطناعي

الحوكمة: إجراء إعادة معايرة سنوية للنضج وتدقيق أخلاقي

النتيجة: نضج مستمر للذكاء الاصطناعي، وتحقيق التوازن بين الثقة والبصيرة والابتكار من أجل قيمة دائمة.

مصفوفة تحلل التقارب والتحول في الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي المحيطي: التحديات والاعتبارات

لا توجد تقنية بدون مقايضات، ويقدم الذكاء الاصطناعي المحيط مجموعة فريدة من التحديات التي يجب على الشركات إدارتها بعناية.

نظرًا لأن هذه الأنظمة تعمل بشكل مستمر وتستشعر السياق وتعمل بشكل مستقل، فإن المخاطر تتجاوز التحديات النموذجية لإدارة الذكاء الاصطناعي. إليك ما يجب على القادة الانتباه إليه:

التحدي الوصف والسياق الواقعي لماذا هو مهم مخاوف بشأن خصوصية البيانات والمراقبة يعتمد الذكاء الاصطناعي المحيط على تدفقات مستمرة من البيانات من أجهزة الاستشعار والكاميرات والميكروفونات والسجلات الرقمية. في أماكن العمل، قد يعني هذا مراقبة غرف الاجتماعات أو حضور الموظفين أو نشاط الأجهزة لأتمتة الجدولة أو استخدام الطاقة. في حين أن الهدف هو الكفاءة، قد ينظر الموظفون إلى ذلك على أنه مراقبة إذا كانت الشفافية غير متوفرة. في عام 2024، حذرت شركة Gartner من أن " مبادرات الذكاء المحيط ستتوقف ما لم يتم تضمين استراتيجيات حماية الخصوصية في التصميم". قد يؤدي سوء التعامل مع البيانات الحساسة أو عدم الكشف عن ممارسات جمع البيانات إلى مقاومة الموظفين، والتعرض للمخاطر القانونية، وتضرر السمعة، خاصة في ظل لوائح مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) أو قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA). التهديد للأمن المادي حقيقي التعقيد التقني والتكامل إن بناء بيئة الذكاء الاصطناعي المحيط يعني توصيل أجهزة الاستشعار المادية وأنظمة إنترنت الأشياء ومصادر بيانات المؤسسات ومحركات اتخاذ القرارات بالذكاء الاصطناعي — كل ذلك في الوقت الفعلي. تشير تحليلات ماكينزي إلى أن "الشركات التي تنشر تحليلات إنترنت الأشياء تحقق التكامل التام بفضل البنية التحتية القديمة وصوامع البيانات. " بدون قابلية تشغيل متبادل قوية، يصبح وعي الذكاء الاصطناعي بالوضع مجزأً، مما يؤدي إلى مشغلات خاطئة أو إشارات مفقودة أو أتمتة غير فعالة. مخاطر الاعتماد المفرط والمرونة عندما يتولى الذكاء الاصطناعي المحيط التنسيق الروتيني، من الجدولة وتنبيهات الصيانة إلى توجيه سير العمل، يمكن أن يصبح الموظفون معتمدين بشكل مفرط على الأتمتة. يمكن أن يؤدي تعطل النظام أو المشغل غير الصحيح إلى تعطيل العمليات إذا لم تكن هناك إجراءات احتياطية. يسلط هذا المقال الضوء على هذا الأمر باعتباره "مفارقة الأتمتة": كلما كان أداء الأنظمة أفضل، قل استعداد البشر عند تعطلها. يجب على المؤسسات التخطيط للإشراف البشري، ووضع إجراءات أمان قوية، وإجراء اختبارات مرونة منتظمة لتجنب الشلل التشغيلي والحوادث الأمنية. التحيز والإنصاف والشفافية تتخذ وكالات الذكاء الاصطناعي المحيطي قرارات مستقلة. ولكن إذا تم تدريب هذه الأنظمة على بيانات متحيزة، فإنها قد تعزز عدم المساواة، مثل تقديم دعم أكثر تفضيلًا للمستخدمين المتكررين أو أقسام معينة. يوصي إطار عمل التصميم المتوافق مع الأخلاق التابع لـ IEEE بأن "تظل الأنظمة المستقلة قابلة للتفسير ومسؤولة أمام الأطراف المعنية المتأثرة". يعد التصميم الشفاف وممارسات الذكاء الاصطناعي القابلة للتفسير أمرًا بالغ الأهمية للثقة والامتثال، خاصة في تطبيقات الموارد البشرية والرعاية الصحية وخدمة العملاء. إدارة التغيير وقبول المستخدم قد يشعر الموظفون بعدم الارتياح عندما "تراقب" الأنظمة المحيطة أو تتصرف دون تعليمات صريحة. في المستشفيات، على سبيل المثال، قاوم الأطباء في البداية أدوات التوثيق المحيطة مثل Nuance DAX بسبب مخاوفهم بشأن الدقة والمراقبة، ولم يتبنوها إلا بعد توضيح الأمور المتعلقة بضوابط الخصوصية. يعتمد النجاح في اعتماده على طرحه المدروس؛ وإشراك المستخدمين في مرحلة مبكرة، وتقديم التكنولوجيا على أنها مساعدة وليست تدخلية، وضمان الإشراف البشري المرئي.

باختصار: تكمن أهمية الذكاء الاصطناعي المحيطي في مكان العمل في قدرته على الاندماج في الخلفية، ولكن هذه الخفاء نفسه قد يحجب كيفية عمله وما يجمعه. سيحدد التصميم المسؤول والحوكمة الشفافة وممارسات التعاون القوية بين الإنسان والذكاء الاصطناعي ما إذا كانت المؤسسات ستكسب الثقة والقيمة طويلة الأجل من هذه الأنظمة.

مستقبل الذكاء الاصطناعي المحيطي

يتمثل مستقبل الذكاء الاصطناعي المحيط في دمج الذكاء في نسيج العمل والبيئة ذاتها، حيث تختفي الحوسبة وتصبح التجارب بديهية. هناك عدة اتجاهات تشير إلى الطريق:

التكامل مع أطر عمل الذكاء الاصطناعي الوكيلة

يتشابك الذكاء الاصطناعي المحيط بشكل متزايد مع الذكاء الاصطناعي الوكالي. على سبيل المثال، شكلت Amazon Web Services (AWS) مجموعة جديدة تركز على الذكاء الاصطناعي الوكالي لتمكين الأتمتة دون مطالبات من المستخدم. في الوقت نفسه، تحذر تعليقات Gartner الصناعية من أن العديد من مشاريع الذكاء الاصطناعي الوكالي لا تزال استكشافية، وتتوقع أن يتم التخلي عن أكثر من 40٪ منها بحلول عام 2027 لأن قيمتها التجارية غير واضحة.

التطور نحو فهم أكثر تعقيدًا للسياق

ستشمل المرحلة التالية من الذكاء الاصطناعي المحيطي وعيًا أعمق بالسياق وتفاعلًا أكثر ثراءً: بيئات لا تستشعر وجودك فحسب، بل أيضًا نشاطك ومزاجك وتفضيلاتك ونواياك. على سبيل المثال، ستستخدم طبقة Home AI من Samsung أجهزة استشعار في أجهزة التلفزيون والثلاجات ومكبرات الصوت لاكتشاف أنشطة مثل الطهي أو ممارسة الرياضة، والاستجابة وفقًا لذلك بتعديل الإضاءة أو درجة الحرارة أو الموسيقى — كل ذلك دون أوامر صوتية.

وفقًا لتقرير صادر عام 2025، تتجه شركات مثل Microsoft نحو "طبقة الكمبيوتر المحيطية" حيث تفهم الأجهزة النية والسياق وتعمل بسلاسة (على سبيل المثال، نظام التشغيل "Windows 12" القادم). وهذا يضع الذكاء الاصطناعي المحيطي في طبقة تجربة المستخدم: ليس أداة منفصلة تفتحها، بل نظام يستشعر ما تفعله ويساعدك دون أوامر صريحة.

التقارب مع التقنيات الأخرى (إنترنت الأشياء، الحوسبة الطرفية، 5G)

لكي يعمل الذكاء الاصطناعي المحيطي بسلاسة، يجب أن يتكامل مع مستشعرات إنترنت الأشياء (IoT) والبنية التحتية للحوسبة الطرفية والاتصال عالي السرعة، مثل 5G. على سبيل المثال، تنقل تقنية الاستشعار المحيطي من سامسونج بيانات المتجر محليًا على مراكز SmartThings، بدلاً من إرسال كل شيء إلى السحابة، مما يقلل من زمن الاستجابة ويعزز الخصوصية.

التحدي الهيكلي: انتشار الذكاء الاصطناعي والمنصات الموحدة

مع انتشار أنظمة الذكاء الاصطناعي المحيط وغيرها من أنظمة الذكاء الاصطناعي، تواجه الشركات " توسع الذكاء الاصطناعي " – العديد من الأدوات وأجهزة الاستشعار والوكلاء، ولكن القليل من التنسيق. تقول مقالة نشرت في عام 2025 أن التحدي الأكبر ليس نشر الذكاء الاصطناعي، بل إدارته عبر الأقسام المنفصلة.

التشغيل البيني يعني أكثر من مجرد عمليات التكامل أو الموصلات؛ فهو يتطلب أدوات ذكاء اصطناعي يمكنها مشاركة السياق والالتزام بالحوكمة المتسقة وإبراز الرؤى عبر المنصات. هذا النهج الأفقي يتجنب فخ شراء المزيد من الميزات ويركز بدلاً من ذلك على جعل هذه الميزات تعمل بشكل متناسق.

لكي يتوسع الذكاء الاصطناعي المحيط، يجب أن تتيح البنية الهندسية تدفق البيانات الموحد، والحوكمة، وشبكات أجهزة الاستشعار، وتنسيق العوامل. وإلا، فسوف ينتهي بك الأمر بميزات ذكية منفصلة بدلاً من بيئة ذكية متماسكة.

ClickUp هو شريك Ambient AI الذي تحتاجه

يمثل الذكاء الاصطناعي المحيطي تطورًا جوهريًا في طريقة تفاعلنا مع التكنولوجيا. بدلاً من النقر أو الإدخال أو إعطاء الأوامر، أصبح العمل يسير بسلاسة.

في عصر الذكاء الاصطناعي الفعال، يصبح الذكاء المحيط النسيج الرابط بين الأشخاص والبيانات والأفعال، حيث يمكن للعوامل الذكية استشعار السياق وتوقع الاحتياجات والتصرف بشكل مستقل عبر سير العمل.

يُجسد ClickUp AI هذا التحول؛ حيث يعمل بهدوء في الخلفية لتلخيص الاجتماعات وتنظيم المشاريع وتحديد أولويات العمل وتقديم الرؤى في الوقت الذي تحتاجها الفرق. إنها الذكاء المحيطي في العمل: مدرك للسياق، استباقي، ومتكامل بسلاسة.

تبدأ المؤسسات التي تنجح في هذا الأمر بالوضوح. ويشمل ذلك أهدافًا تجارية واضحة وبيانات موثوقة وتصميمًا يركز على الإنسان وحوكمة قابلة للتطوير. والمكافأة قابلة للقياس: تقليل العبء المعرفي، وتنفيذ أسرع، وقرارات أكثر ذكاءً، ويوم عمل أكثر هدوءًا وتركيزًا.

عندما يتم استخدام الذكاء الاصطناعي المحيط بشكل جيد، فإنه لا يجعل العمل أسهل فحسب، بل يجعله غير مرئي. يصبح الطريقة الطبيعية التي تعمل بها.

الأسئلة المتداولة

ليس بالضبط، ولكنهما مرتبطان. تشير الحوسبة في كل مكان إلى التكنولوجيا المدمجة في كل مكان، في الأجهزة وأجهزة الاستشعار والبيئات، مما يتيح الاتصال المستمر. الذكاء الاصطناعي المحيط يبني على هذا الأساس، ويضيف الذكاء. إنه لا يوجد فقط في كل مكان؛ بل يفهم ويتصرف في كل مكان. بينما تربط الحوسبة في كل مكان الأنظمة، يجعلها الذكاء الاصطناعي المحيط واعية بالسياق واستباقية، وقادرة على توقع الاحتياجات واتخاذ الإجراءات دون أوامر صريحة.

في مجال الرعاية الصحية، غالبًا ما يشير مصطلح الذكاء الاصطناعي المحيط إلى أنظمة التوثيق السريري التي تستمع إلى المرضى وتفسر حالاتهم وتلخصها تلقائيًا. على سبيل المثال، يسجل برنامج Dragon Ambient eXperience (DAX) من Nuance المحادثات بين الأطباء والمرضى، ثم يُنشئ ملاحظات طبية دقيقة في الخلفية. وهذا يقلل من العبء الإداري، مما يسمح للأطباء بالتركيز على رعاية المرضى بدلاً من كتابة الملاحظات. تستخدم أدوات مماثلة، مثل Heidi Health و DeepScribe، الذكاء المحيط لتبسيط سير العمل السريري وتقليل الإرهاق.

Ambience Healthcare (غالبًا ما يشار إليها باسم Ambience AI) هي شركة تطور أدوات توثيق سريرية مدعومة بالذكاء الاصطناعي للمهنيين في مجال الرعاية الصحية. تستخدم منتجاتها الذكاء الاصطناعي المحيطي لالتقاط وتلخيص المحادثات بين الأطباء والمرضى في الوقت الفعلي، مما يؤدي إلى إنشاء ملاحظات سريرية منظمة تلقائيًا ضمن أنظمة السجلات الصحية الإلكترونية (EHR). وهذا يساعد المستشفيات والعيادات على تحسين الكفاءة وتقليل الإرهاق والحفاظ على سجلات طبية عالية الجودة دون الحاجة إلى النسخ اليدوي.

تخدم التقنيتان أغراضًا مختلفة. تركز الذكاء الاصطناعي التوليدي على الإنشاء — إنتاج النصوص أو الصور أو الأكواد من المطالبات (كما هو موضح في أدوات مثل ChatGPT أو DALL·E). الذكاء الاصطناعي المحيطي يركز على السياق والعمل — استشعار ما يحدث وفهم النية والتصرف بشكل مستقل في الخلفية. باختصار: الذكاء الاصطناعي التوليدي ينشئ المحتوى؛ الذكاء الاصطناعي المحيطي ينسق التجارب. أحدهما يستجيب لك، والآخر يعمل بهدوء من أجلك.