Motion مقابل Google Calendar: أي أداة جدولة أفضل؟

الساعة 9 صباحًا، وأنت تنظر إلى تقويمك الذي يحتوي على جدول منظم للاجتماعات والمواعيد النهائية والمهام الشخصية. يبدو يومك سهلاً، إلى أن يتغير الوضع.

تتأخر اجتماع، وتظهر رسالة بريد إلكتروني عاجلة، وفجأة، ينحرف جدولك عن مساره. تبدأ في محاولة التكيف، وإعادة ترتيب جدولك يدويًا، وتأمل ألا تكون قد فاتك أي شيء مهم. والأسوأ من ذلك؟ ذلك الوقت الذي خصصته للتركيز على أفكار حملة قادمة؟ لقد استولى عليه شخص ما باجتماع مفاجئ!

يحدث هذا السيناريو كثيرًا في حياتنا المزدحمة عندما نحاول التوفيق بين التزامات العمل والمهام الشخصية. التحدي الحقيقي هو التعامل مع المفاجآت والبقاء منتجًا عندما تتغير الأمور بشكل حتمي.

في هذه المقالة، سنقارن بين Motion و Google Calendar لمعرفة أيهما يمكن أن يساعدك في تنظيم تقويمك بمرونة وسهولة.

كمكافأة إضافية، سنقدم لك تقويمًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي يمنحك أخيرًا التحكم في يومك.

⏰ ملخص في 60 ثانية Motion و Google Calendar أداتان قويتان للتخطيط، ولكنهما تخدمان احتياجات مختلفة. فيما يلي مقارنة بينهما: Motion: الأفضل للمحترفين الذين يرغبون في مساعد ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي لتخطيط يومهم تلقائيًا وإعادة ترتيب أولويات المهام وتعديل الجداول الزمنية ديناميكيًا دون بذل جهد يدوي. تقويم Google: الأفضل للمستخدمين الذين يحتاجون إلى تقويم واضح وموثوق لإدارة الاجتماعات وتعيين التذكيرات والمزامنة عبر نظام Google Workspace البيئي. تفاصيل ميزات Motion مقابل Google Calendar: جدولة المهام وتحديد أولوياتها: يقوم Motion تلقائيًا بجدولة المهام بناءً على الأولوية والتوافر. يدعم Google Calendar إنشاء المهام الأساسية عبر Google Tasks، ولكن يجب جدولة كل شيء يدويًا. تجربة المستخدم: Google Calendar بسيط وسهل الاستخدام وسهل التكيّف. يوفر Motion أتمتة أكثر تقدمًا، ولكنه قد يتطلب بعض الوقت للتعلم بالنسبة للمستخدمين الجدد. التكامل: يتكامل Motion مع أدوات مثل Google Calendar و ClickUp و Trello و Zoom. يتكامل Google Calendar بشكل أساسي مع Gmail و Google Meet ومئات التطبيقات عبر Zapier. ClickUp يسد الفجوة، ويوفر جدولة قوية وإدارة المهام والتعاون بين أعضاء الفريق في منصة واحدة موحدة: ClickUp Calendar يتيح لك جدولة المهام والأحداث والاجتماعات وإدارتها في مكان واحد

تتصل مهام ClickUp بسلاسة مع التقويم الخاص بك، حتى لا يفوتك أي شيء

ClickUp Brain يوفر ملاحظات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وملخصات الاجتماعات وإحصاءات حول الإنتاجية

ClickUp Docs و Whiteboards و Chat تسهل التخطيط والتعاون والتنفيذ كفريق واحد

Motion مقابل Google Calendar في لمحة سريعة

قبل أن ندخل في التفاصيل، إليك مقارنة سريعة بين الاختلافات الرئيسية بين Motion وتقويم Google:

ميزة Motion تقويم Google إدارة المهام تحديد أولويات المهام المتقدمة وإدارة المشاريع بمساعدة الذكاء الاصطناعي إنشاء المهام الأساسية (عبر Google Tasks) جدولة تلقائية وحجز الوقت يقوم تلقائيًا بجدولة المهام وحجز الوقت في التقويم الخاص بك بناءً على الأولوية والوقت المتاح لا توجد ميزة الجدولة التلقائية/حجب الوقت تلقائيًا التكامل مع الأدوات يتكامل مع أدوات مثل Google Calendar و ClickUp و Slack و Asana وغيرها. يتكامل مع Google Workspace (Gmail و Google Meet وغيرها) طرق عرض مخصصة يوفر طرق عرض قابلة للتخصيص للمهام والأحداث (تجميع، فرز، عرض قائمة، عرض Kanban) عرض مخصص محدود (اليوم، الأسبوع، الشهر) الأسعار يتوفر خطة مجانية. تبدأ الخطط المدفوعة من 19 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 7.20 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا الوظائف الأساسية تركيز قوي على الإنتاجية وإدارة المهام الذكية تركز بشكل أساسي على جدولة التقويم

ما هو Motion؟

عبر Motion

Motion هي أداة جدولة وإنتاجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعدك على إدارة وقتك تلقائيًا من خلال دمج المهام وأحداث التقويم. تتزامن مع تقويم Google و Outlook ومنصات إدارة المهام الشهيرة مثل ClickUp و Asana و Trello لإنشاء جدول أعمال يومي محسّن.

يعطي Motion الأولوية للمهام بناءً على مدى إلحاحها ومواعيدها النهائية. ويقوم بتعديل جدولك بشكل ديناميكي عند ظهور مهام جديدة أو تغيير المهام الحالية. تخصص الأداة تلقائيًا الوقت للاجتماعات والعمل المكثف والاستراحات، مما يضمن توازن يومك وإنجاز المهام الأساسية في الوقت المحدد.

💡نصيحة للمحترفين: هل تريد معرفة المزيد عن Motion ومعرفة ما إذا كان مناسبًا لك؟ اطلع على تقييمنا لـ Motion قبل اتخاذ قرارك!

ميزات Motion

دعنا نستكشف الميزات الرئيسية لـ Motion التي يمكن أن تساعدك في إدارة جدولك بفعالية.

1. تقويم AI

عبر Motion

يقوم تقويم Motion AI تلقائيًا بتحديد أولويات مهامك وجدولتها على النحو الأمثل، مما يضمن لك الالتزام بالمواعيد النهائية دون إرهاق.

ما عليك سوى تعيين ساعات العمل الخاصة بك، وسيقوم Motion بتخطيط اجتماعاتك ومهامك وتخصيص وقت التركيز في جدول مخصص يحافظ على إنتاجيتك وتوازنك. إذا كنت مشغولاً للغاية، فسوف ينبهك ويعدل خطتك، حتى لا تفوت أي موعد نهائي أو ترهق نفسك في محاولة الوفاء به.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل تطبيقات التقويم والمخطط الذكي

2. مدير المهام وحجز الوقت

عبر Motion

يتضمن Motion مدير مهام حيث يمكنك إضافة المهام بسرعة. يمكنك إنشاء مهام يومية أو أسبوعية، وسيقوم Motion تلقائيًا بحجز الوقت في التقويم الخاص بك لضمان إنجازها.

قم بتعيين نوافذ زمنية مخصصة لكل مهمة، وسيقوم Motion بجدولتها وفقًا لذلك. يتم تخزين جميع تفاصيل المهام بشكل مركزي لسهولة الوصول إليها.

3. مساعد الاجتماعات بالذكاء الاصطناعي

عبر Motion

باستخدام مساعد الاجتماعات AI من Motion، يمكنك تخصيص تفضيلات الاجتماعات لتناسب أسلوب عملك الفريد، سواء كانت اجتماعات متتالية أو جلسات صباحية أو أيام جمعة خالية من الاجتماعات.

حدد حدًا أقصى لعدد الاجتماعات اليومية، وبمجرد الوصول إلى هذا الحد، سيحظر التقويم بقية الاجتماعات، ولن يكون هناك حجز زائد بعد الآن. يقوم Motion تلقائيًا بإنشاء صفحة حجز مخصصة تعكس توفر وقتك. شاركها مع زملائك في الفريق أو عملائك وساعدهم في إعداد اجتماع بسرعة.

يمكنك إنشاء قوالب جدولة مخصصة للاجتماعات الداخلية، ومكالمات العملاء، واجتماعات المستثمرين، أو المحادثات الرائدة — مع تحديد المدة والفترات الزمنية التي تفضلها.

👀 هل تعلم؟ يستخدم Motion خوارزمية فريدة من نوعها تسمى خوارزمية السعادة لإنشاء جدولك تلقائيًا. ما هي مهمتها؟ إنها تعزز سعادتك وإنتاجيتك لأن إنجاز المهام يجب أن يشعرك بالرضا!

أسعار Motion

تجربة مجانية

Pro AI: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Business AI : 29 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

📮 ClickUp Insight: 18% من المشاركين في استطلاعنا يرغبون في استخدام الذكاء الاصطناعي لتنظيم حياتهم من خلال التقويمات والمهام والتذكيرات. ويرغب 15% آخرون في أن يتولى الذكاء الاصطناعي المهام الروتينية والأعمال الإدارية. وللقيام بذلك، يجب أن يكون الذكاء الاصطناعي قادرًا على: فهم مستويات الأولوية لكل مهمة في سير العمل، وتنفيذ الخطوات اللازمة لإنشاء المهام أو تعديلها، وإعداد سير العمل التلقائي. تحتوي معظم الأدوات على خطوة أو خطوتين من هذه الخطوات. ومع ذلك، ساعد ClickUp المستخدمين على دمج ما يصل إلى 5+ تطبيقات باستخدام منصتنا! جرب جدولة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث يمكن تخصيص المهام والاجتماعات بسهولة إلى فترات زمنية متاحة في التقويم الخاص بك بناءً على مستويات الأولوية. يمكنك أيضًا إعداد قواعد أتمتة مخصصة عبر ClickUp Brain للتعامل مع المهام الروتينية. قل وداعًا للأعمال المزدحمة!

ما هو Google Calendar؟

عبر تقويم Google

تقويم Google (جزء من Google Workspace) هو أداة جدولة وإدارة الوقت قائمة على السحابة. تتيح لك إنشاء الأحداث والمواعيد والتذكيرات وإدارتها ومشاركتها عبر الأجهزة.

يمكنك جدولة أحداث لمرة واحدة أو متكررة، وتعيين تذكيرات مخصصة، وتلقي إشعارات. يتكامل بسلاسة مع أدوات Google Workspace الأخرى، مثل Gmail و Google Meet، مما يتيح إنشاء الأحداث تلقائيًا من البريد الإلكتروني (مثل دعوات الاجتماعات أو تفاصيل الرحلات) وجدولة مكالمات الفيديو مباشرةً.

يوفر تطبيق التقويم هذا أيضًا ميزات التعاون، بحيث يمكنك مشاركة التقويمات مع زملائك في الفريق ودعوة الآخرين إلى الأحداث وتعيين أذونات للعرض أو التحرير.

ميزات تقويم Google

فيما يلي أهم الميزات التي تجعل تقويم Google أداة جدولة مفيدة:

1. جميع تقاويمك في مكان واحد

عبر تقويم Google

ينظم Google Calendar جميع أحداثك (العملية والشخصية وغيرها) في عرض واحد، حتى لا تضطر إلى التنقل بين عدة تطبيقات. يمكنك رؤية كل شيء من الاجتماعات الافتراضية إلى العشاء العائلي في لمحة واحدة. بفضل هذه البنية الموحدة، يمكنك التحقق بسرعة من التوافر وتعيين التذكيرات وحل تعارضات الجدولة.

تعد طبقات التقويم ميزة متميزة في خطط Google Workspace Business و Enterprise.

2. الكشف التلقائي عن الأحداث

عبر تقويم Google

يكتشف Google Calendar تلقائيًا الأحداث مثل حجوزات الطيران وحجوزات الفنادق أو دعوات الاجتماعات داخل Gmail ويضيفها إلى التقويم الخاص بك، مما يقلل من الحاجة إلى الإدخال اليدوي.

💡نصيحة للمحترفين: إذا كان لديك حساب عمل أو دراسة، يمكنك إعداد موقع العمل واستخدام خيارات RSVP الخاصة بالموقع في الأداة. عندما ترد بـ نعم على حدث ما، سيتم تعيينه تلقائيًا على: غرفة اجتماعات إذا كنت تنضم من مكتبك

موقع افتراضي إذا كنت تنضم من المنزل أو من مكان آخر

3. تحليلات الوقت

عبر تقويم Google

تتوفر ميزة Time Insights في بعض خطط Google Workspace، وهي تحلل بيانات التقويم لتظهر مقدار الوقت الذي تقضيه في الاجتماعات، وتحدد المتعاونين المتكررين، وتصور أنماط عملك. تساعدك على فهم توزيع وقتك وتحسينه.

💡نصيحة للمحترفين: يوفر Google Calendar قوالب مدمجة للتخطيط الشهري وجدولة الحملات والأحداث المتكررة، مما يوفر لك الوقت في الإعداد.

أسعار Google Calendar

خطة مجانية

Business Starter: 7.20 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا (Google Workspace)

Business Standard: 14.40 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا (Google Workspace)

خطة الأعمال: 21.60 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا (Google Workspace)

المؤسسات: أسعار مخصصة (Google Workspace)

🧠 حقيقة ممتعة: قم بالتمرير لأسفل بما يكفي، وسيتيح لك Google Calendar جدولة الأحداث في عام 9999! هل أنت مستعد لتدوين موعد اجتماعك المستقبلي مع سيد الروبوتات؟

Motion مقابل Google Calendar: مقارنة الميزات

تعد Google Calendar أداة مجانية رائعة لإدارة الأحداث، ولكنها مجرد تقويم. من ناحية أخرى، تضيف Motion طبقة ذكية فوق Google Calendar، مما يساعدك على إدارة المهام بشكل أفضل باستخدام الذكاء الاصطناعي لتخطيط يومك، تمامًا مثلما يفعل المساعد الشخصي.

الآن، دعنا نلقي نظرة تفصيلية على هذه الاختلافات:

1. جدولة المهام

تخلصك Motion من ضغوط إدارة المهام من خلال إعادة ترتيب أولويات جدولك تلقائيًا. إذا ظهرت اجتماع في اللحظة الأخيرة أو مهمة غير متوقعة، تقوم Motion بتعديلها بنقرة واحدة. تجد الأوقات المثلى في جدولك وتقوم بتوزيع المهام بذكاء على مدار يومك، مما يتيح لك متابعة عملك دون عناء إعادة الجدولة يدويًا.

إذا كانت لديك مهمة ذات أولوية قصوى، يمكنك وضع علامة "ASAP" عليها، وستكون لها الأولوية على جميع المهام الأخرى.

يتيح لك Google Calendar إنشاء مهام داخل التطبيق عبر Gmail أو Google Tasks. يمكنك تحديد التاريخ والوقت الذي تخطط لإنجاز كل مهمة فيه، وبمجرد الانتهاء منها، قم بوضع علامة عليها على أنها مكتملة.

على الرغم من أن هذا يوفر طريقة بسيطة لإدارة قائمة المهام، إلا أن العملية برمتها تتم يدويًا. عليك إضافة المهام وتفاصيلها ذات الصلة واحدة تلو الأخرى. لا توجد خيار لتعيين أولويات المهام أو إعادة ترتيب الجدول بشكل بديهي.

🏆الفائز: Motion. إنه أكثر مرونة — فهو يعيد ضبط جدولك تلقائيًا بناءً على تقويمك ويسمح لك أيضًا بتحديد أولويات المهام المهمة.

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2. الواجهة وسهولة الاستخدام

يتميز تطبيق Motion بواجهة أنيقة وعصرية تدمج المهام والاجتماعات والملاحظات في سير عمل واحد سلس. ومع ذلك، قد تشكل الميزات المعقدة تحديًا للمستخدمين المبتدئين.

تتطلب العناصر الأساسية مثل جدولة المهام الذكية وحجب الوقت الديناميكي وقتًا للتعلم. على الرغم من أن واجهة التطبيق أنيقة، إلا أنها قد تبدو معقدة إذا لم تكن معتادًا على هذه الأدوات المتقدمة.

من ناحية أخرى، يوفر Google Calendar تجربة أكثر بساطة. بفضل تصميمه البسيط وأدوات التحكم سهلة الاستخدام، أصبح إنشاء الأحداث وتعيين التذكيرات والحفاظ على التنظيم أمرًا سهلاً. لا يتطلب استخدامه تعلمًا طويلاً، فهو يوفر وظائف بسيطة تتيح لك الحفاظ على تنظيمك.

🏆الفائز: Google Calendar. تم تصميمه أساسًا لإدارة التقويم الأساسية ويتميز بواجهة بسيطة وسهلة الاستخدام.

👀 هل تعلم؟ عندما سُئل 11,000 شخص حول العالم عن سبب استخدامهم لتطبيقات العلامات التجارية المفضلة لديهم، كانت الأسباب الرئيسية هي: "سهولة الاستخدام" (35٪)، "تبسيط حياتي" (31٪)، و"توفير الوقت" (27٪).

3. التكامل الأصلي

يمكنك دمج Motion مع العديد من الأدوات التقنية، مثل Google Calendar و Gmail و Google Meet و Microsoft Teams و Microsoft Outlook 365 و Zoom و iCloud Calendar و Siri و Zapier و Zoom.

من ناحية أخرى، يتكامل Google Calendar بسلاسة مع أدوات Google Workspace الأخرى، مثل Google Docs و Sheets و Tasks و Meet، على سبيل المثال لا الحصر. يمكنك أيضًا استخدام Zapier لربط Google Calendar بـ ClickUp و Trello و Google Sheets و Airtable و HubSpot و Asana و Calendly والمزيد.

🏆الفائز: التعادل. يوفر كل من Motion و Google Calendar تكاملًا قويًا.

Motion مقابل Google Calendar على Reddit

لقد لجأنا إلى Reddit لمعرفة آراء المستخدمين الحقيقيين حول تجربتهم مع Motion و Google Calendar. ووجدنا آراء متباينة.

يحب بعض المستخدمين الطريقة التي استبدل بها Motion الأدوات الأخرى في سير عملهم وجدولة المهام تلقائيًا.

flip4life يقول:

لقد حل Motion محل Asana و TickTick و Google Calendar بالنسبة لي (وللفريق الذي أعمل معه). أهم ميزة له هي أنه يتيح لك الانفصال تمامًا عما عليك القيام به بعد ذلك. كما أنه جيد في تحديد أولويات المهام التي يجب إنجازها بناءً على المواعيد النهائية ومدى إلحاحها. لذلك، كلما فتحت التطبيق في اليوم، يخبرك بما عليك القيام به بناءً على ما يجب إنجازه وموعد إنجازه.

لقد حل Motion محل Asana و TickTick و Google Calendar بالنسبة لي (وللفريق الذي أعمل معه). أهم ميزة له هي أنه يتيح لك الانفصال تمامًا عما عليك القيام به بعد ذلك. كما أنه جيد في تحديد أولويات المهام التي يجب إنجازها بناءً على المواعيد النهائية ومدى إلحاحها. لذلك، كلما فتحت التطبيق في اليوم، يخبرك بما عليك القيام به بناءً على المهام التي يجب إنجازها وموعدها.

مع تعمقنا في المناقشات الأخرى، وجدنا أن بعض المستخدمين يشعرون أن Motion لا يقدم سوى القليل مقارنة بوظائف Google Calendar. فهم يعتقدون أنه يتطلب مزيدًا من الوقت لإدخال المهام واتخاذ قرارات مستمرة بشأن المدد الزمنية، مما يؤدي إلى إرهاق ذهني.

يقول Crisistalker

تطلب الأمر الكثير من الإعدادات والتجريب بالنسبة لي. أعتقد أنها أداة جيدة ولكنها ليست أداة جيدة للتسجيل السريع. كان إدخال مهمة أساسية يتطلب مني التفكير في كل مرة في المدة التي ستستغرقها، والمشروع الذي تنتمي إليه، وما إلى ذلك. كان ذلك يتطلب الكثير من التبديل بين السياقات بالنسبة لعقلي. بالإضافة إلى ذلك، كان تقويمي دائمًا ممتلئًا، مما تسبب لي في الكثير من التوتر، ولم يتمكن الآخرون من جدولة مواعيدهم في تقويمي دون أن أضطر إلى الدخول إلى الأداة وتغيير الأشياء. لذلك كانت هذه الأداة فعالة في تخطيط أسابيعي، ولكنها لم تكن فعالة في تنفيذ حياتي اليومية (لأن الأمور تتغير كثيرًا).

تطلب الأمر الكثير من الإعدادات والتجريب بالنسبة لي. أعتقد أنها أداة جيدة ولكنها ليست أداة جيدة للتسجيل السريع. كان إدخال مهمة أساسية يتطلب مني التفكير في كل مرة في المدة التي ستستغرقها، والمشروع الذي تنتمي إليه، وما إلى ذلك. كان ذلك يتطلب الكثير من التبديل بين السياقات بالنسبة لعقلي. بالإضافة إلى ذلك، كان تقويمي دائمًا ممتلئًا، مما تسبب لي في الكثير من التوتر، ولم يتمكن الآخرون من جدولة مواعيدهم في تقويمي دون أن أضطر إلى الدخول إلى الأداة وتغيير الأشياء. لذلك كانت هذه الأداة فعالة في تخطيط أسابيعي، ولكنها لم تكن فعالة في تنفيذ حياتي الفعلية (لأن الأمور تتغير كثيرًا).

تعرف على ClickUp — أفضل بديل لـ Motion و Google Calendar

أنت تعرف ClickUp كتطبيق شامل للعمل. بفضل عرض التقويم الأصلي وميزات إدارة المهام القوية والتكاملات المفيدة، يعد ClickUp بديلاً رائعًا لتقويم Google يساعدك على الالتزام بجدولك الزمني، ويساعدك على تغيير المهام بمرونة عند تغيير الخطط.

ميزة ClickUp الأولى: تقويم ClickUp AI

اسحب المهام وأفلتها في عرض التقويم في ClickUp وقم بإدارة جدولك بمرونة

تقويم ClickUp المدعوم بالذكاء الاصطناعي هو مركز جدولة متكامل يجمع بين إدارة المهام وتخطيط الاجتماعات وتنسيق الأحداث في مساحة عمل واحدة قوية. سواء كنت تخطط ليوم عملك أو تنظم إنجازات فريقك، فإن تقويم ClickUp يجعل من السهل إدارة كل شيء في مكان واحد.

باستخدام ClickUp Calendar، يمكنك:

أنشئ الأحداث وقم بإدارتها مباشرة داخل ClickUp — أضف الحاضرين ووصف الاجتماعات وحتى انضم إلى الروابط

جدولة الاجتماعات الشخصية أو اجتماعات الفريق ، والمزامنة مع Google Calendar أو Outlook، وعرض جميع المواعيد جنبًا إلى جنب مع مهامك

قم بالتبديل بين العرض اليومي أو الأسبوعي أو الشهري أو المخصص لتصور وقتك بالطريقة التي تناسبك

اسحب المهام أو الأحداث وأفلتها لإعادة الجدولة على الفور — لا داعي للتبديل بين علامات التبويب لتحديث الجداول الزمنية

سواء كنت تخطط لجداول زمنية للمشاريع أو تحجز اجتماعات، ستتمتع بالمرونة اللازمة للتعديل على الفور دون إغفال الأولويات الرئيسية.

بالإضافة إلى ذلك، بفضل المزامنة الثنائية للتقويم، يمكنك الحفاظ على التوافق التام بين التقويمات الخارجية (مثل تقويم Google وتقويم Apple وتقويم Outlook) حتى لا تفوتك أي تحديثات، بغض النظر عن مكان جدولتها.

يمكنك أيضًا مزامنة عرض التقويم في ClickUp مع تقويم Google أو تقويم Apple أو Calendly أو تقويم Outlook لإدارة المهام بشكل أكثر مركزية.

ميزة ClickUp رقم 2: ClickUp AI Notetaker

سجل كل التفاصيل بسهولة باستخدام Notetaker من ClickUp

ClickUp AI Notetaker هو مساعد الاجتماعات المدمج الخاص بك - المصمم لتسجيل الاجتماعات وتدوينها وتلخيصها تلقائيًا حتى لا يفوتك أي شيء. سواء كنت في اجتماع فريق أو مكالمة مع عميل أو جلسة عصف ذهني، فإن AI Notetaker يحافظ على تنسيق الجميع دون بذل أي جهد يدوي.

باستخدام AI Notetaker من ClickUp، يمكنك:

انضم إلى الاجتماعات وسجلها تلقائيًا عبر Zoom و Google Meet و Microsoft Teams

احصل على ملخصات وعناصر عمل وقرارات رئيسية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، والتي يتم تسليمها مباشرة إلى مساحة العمل الخاصة بك

اربط ملاحظات الاجتماعات بالمهام أو المستندات لمتابعة سلسة

تعاون على الملاحظات في الوقت الفعلي وشاركها على الفور مع زملائك في الفريق أو أصحاب المصلحة

لا داعي بعد الآن للتوفيق بين تدوين الملاحظات ومحاولة التركيز على المحادثة. يضمن AI Notetaker من ClickUp أن تكون اجتماعاتك قابلة للتنفيذ ومنظمة ومتاحة لجميع أعضاء الفريق.

بالإضافة إلى ذلك، يتم تخزين جميع الملاحظات في مركز واحد، بحيث يمكنك الرجوع إلى المناقشات السابقة والبحث في النصوص والحفاظ على السياق عبر المشاريع دون الحاجة إلى تبديل الأدوات.

ميزة ClickUp رقم 3: التكامل الأصلي

إذا كنت تفضل Zoom لإجراء مكالمات الفيديو، يمكنك بدء اجتماع Zoom مباشرة من مهمة ClickUp، بفضل التكامل الأصلي بين ClickUp وZoom.

عند بدء الاجتماع، يتم نشر رابط للانضمام تلقائيًا في تعليقات المهمة (من حيث تبدأ الاجتماع)، لإعلام فريقك بالانضمام. بمجرد انتهاء الاجتماع، يضيف ClickUp تعليقًا آخر إلى المهمة، يتضمن تفاصيل مثل التاريخ والوقت والمدة والحضور، بالإضافة إلى رابط اختياري للتسجيل.

انضم إلى اجتماع Zoom مباشرة من مهمة ClickUp

تساعدك ClickUp Meetings أيضًا في توثيق اجتماعاتك، بدءًا من إنشاء جداول أعمال الاجتماعات إلى تدوين الملاحظات أثناء الاجتماعات وصولًا إلى إنشاء محاضر الاجتماعات.

ميزة ClickUp رقم 4: ClickUp Docs and Tasks

يمكنك استخدام ClickUp Docs لتصور أهداف الاجتماع وإنشاء جدول أعمال وتسجيل محضر الاجتماع. يوفر ClickUp Docs إمكانية التعاون الافتراضي، بحيث يمكنك العمل جنبًا إلى جنب مع أعضاء الفريق عن بُعد في الوقت الفعلي وتحرير المستندات بشكل مشترك.

أضف قوائم مراجعة وقم بوضع علامة عليها بمجرد مناقشتها خلال الاجتماع. قم بتمييز نقاط المناقشة الرئيسية والنقاط المهمة باستخدام النقاط أو الخط العريض أو الخط المائل أو الخط المخطوط. أضف قوائم مراجعة وأدخل جداول لتصور مجموعات كبيرة من المعلومات، وقم بتضمين لقطات شاشة أو ملفات PDF أو ملفات أخرى مباشرة في المستند للرجوع إليها بسرعة.

اتخذ إجراءات فورية على مستندات ClickUp باستخدام أوامر Slash

لجعل الاجتماعات أكثر قابلية للتنفيذ، تتيح لك ClickUp Tasks إنشاء مهمة جديدة مباشرة على Docs. على سبيل المثال، إذا ذكرت محاضر الاجتماع أن فريق التسويق يجب أن يراجع حملة مبيعات العطلات، يمكنك تحويل النص إلى مهمة قابلة للتتبع وتعيينها إلى قسم التسويق.

عندما تطول الاجتماعات وتكون هناك الكثير من المناقشات التي تحتاج إلى التركيز، استخدم ClickUp Brain، المساعد الذكي للمنصة، لإنشاء محاضر الاجتماعات تلقائيًا. إنه سريع ودقيق ويخفف عبء تدوين الملاحظات يدويًا.

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قالب مخطط التقويم ClickUp

احصل على قالب الشجرة نظم جدولك الزمني باستخدام قالب مخطط التقويم من ClickUp

بدلاً من السعي الحثيث لتنظيم أسبوعك في عدة أماكن، يوفر لك قالب مخطط التقويم ClickUp تخطيطًا جاهزًا للاستخدام لمواءمة المهام والجداول الزمنية والأولويات دون الحاجة إلى البدء من الصفر.

إنه مثالي للفرق أو الأفراد الذين يرغبون في مزيد من التنظيم في عملية التخطيط:

خطط لأسبوعك مسبقًا مع تخصيص فترات زمنية واضحة للمهام ومواعيد نهائية

قم بتعيين الملكية وتتبع التقدم دون الحاجة إلى إنشاء نظام من الألف إلى الياء

اكتشف الحمل الزائد أو العوائق قبل أن تعرقل سير أسبوعك

قم بتخصيص طرق العرض لتناسب أسلوبك في التخطيط — التركيز اليومي أو نظرة عامة أسبوعية عالية المستوى

يتضمن القالب علامة تبويب "ملخص" تقسم المهام حسب الحالة — معلقة، قيد التقدم، منجزة، والمزيد — حتى تتمكن من تقييم ما يجري وما يحتاج إلى اهتمام على الفور.

سواء كنت مدير مشروع تخطط لعمليات سريعة أو موظف مستقل تخطط لأعمال العملاء، يساعدك هذا النموذج على الحفاظ على تركيزك والتحرك بسرعة دون أي متاعب في الإعداد.

🗂️ أرشيف القوالب: هل أنت مهتم بتخطيط التقويم؟ تحقق من قالب ClickUp Daily Planner، الذي يمكن أن يساعدك في تخطيط يومك. يمكنك أيضًا استخدام قالب Employee Schedule من ClickUp لتخطيط نوبات العمل بصريًا، وتحديد أولويات المهام، وتتبع الإجازات لتحقيق التنظيم الأمثل للقوى العاملة.

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قم بإدارة تقويمك بشكل أكثر كفاءة باستخدام ClickUp

إذا كنت تبحث عن البساطة، فإن Google Calendar هو الخيار الأمثل لك لجدولة المهام الأساسية. ولكن إذا كنت تريد شيئًا أكثر قوة، مثل تحديد أولويات المهام الذكية والتعديلات التلقائية، فإن Motion هي الأداة المناسبة لك.

هل تريد أفضل ما في كلا العالمين؟ استمر في استخدام Google Calendar كأساس لأحداثك ومواعيدك، بينما يعزز Motion إنتاجيتك بفضل ميزاته المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، فإن Google Calendar و Motion يقصران في إدارة المهام إلى جانب جدولك الزمني. للحصول على حل شامل حقًا، تحتاج إلى أداة توفر ميزات إدارة المهام والجدولة وإدارة التقويم. وهنا يأتي دور ClickUp.

يتيح لك ClickUp تقسيم المهام إلى خطوات قابلة للتنفيذ، وتحديد المواعيد النهائية، وتتبع التقدم، والتعاون مع الفرق، كل ذلك من خلال نفس الواجهة. يتم دمج عرض التقويم بشكل كامل مع مهامك (والمزامنة مع تقويم Google إذا كنت تستخدمه)، بحيث يمكنك معرفة كيف سيكون يومك أو أسبوعك أو شهرك بالضبط.

ابدأ مع ClickUp اليوم! ✅