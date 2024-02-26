مراجعة تطبيق Motion: هل جدولة الذكاء الاصطناعي مناسبة لك؟

Motion هو تطبيق لجدولة التقويم وقائمة المهام يستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في تنظيم جدولك الزمني. في حين أن العديد من المستخدمين يحبون أتمتة مهام الجدولة الخاصة بهم باستخدام Motion، إلا أن الأمر يستحق معرفة المزيد عن الأداة قبل الدفع مقابلها. 💸

في مراجعة تطبيق Motion هذه، سوف نستكشف الميزات الرئيسية للأداة - بما في ذلك مزاياها وعيوبها - ونسلط الضوء على ما يقوله العملاء الحقيقيون.

المكافأة: سنقدم لك أيضًا بديلًا قد يكون مناسبًا بشكل أفضل لسير عملك. ها قد بدأنا! 🤸

## ما هو الحركة؟ الحركة هو نظام لإدارة المهام مدعوم بالذكاء الاصطناعي و

تطبيق قائمة المهام . تدعم الأداة إنشاء تقويمات المهام، وبناء خطط عمل المشاريع، وإدارة المشاريع من البداية إلى النهاية. وهي مدفوعة بالذكاء الاصطناعي لجدولة المهام تلقائيًا ويمكنها إنشاء اقتراحات بناءً على التقويمات التي أنشأتها من قبل. 🗓️

للبدء في استخدام Motion، يمكنك إنشاء الأحداث والمهام والاجتماعات، ويقوم الذكاء الاصطناعي تلقائيًا بجدولتها في قائمة المهام أو عرض التقويم. عندما يتعرف التطبيق على سير عملك، يقوم بتعديل الجدول الزمني ليناسب أسلوب عملك.

المفتاح الحركة الميزات

يقدم Motion العديد من الميزات للأشخاص الذين يتطلعون إلى تبسيط قوائم مهامهم. وتشمل هذه الميزات التقويمات التي يتم إنشاؤها تلقائيًا، ومساعد الذكاء الاصطناعي، والتكامل مع أدوات الإنتاجية الأخرى. فيما يلي أهم الميزات التي لا يجب أن تفوتك في مراجعة تطبيق Motion هذا. 🏆

1. جدولة التقويم

عبر الحركة الحركة التقويم على الإنترنت يمكن إنشاؤه يدويًا أو عن طريق السماح للذكاء الاصطناعي بتولي زمام الأمور. ما عليك سوى إدخال قائمة بالمهام التي تحتاج إلى إكمالها، وستقوم الخوارزمية بتحديد أولوياتها لك. يمكنك إضافة معلمات بناءً على أولوية المهمة أو المواعيد النهائية أو الوقت الذي تتوقع أن يستغرقه العمل.

تتم جدولة المهام في تقويم الذكاء الاصطناعي بناءً على النشاط - الساعات التي تعمل فيها عادةً أو أفضل وقت من اليوم لنوع من المهام. بدلاً من ذلك، يمكنك إنشاء تقويم الحركة يدويًا إذا كان هذا هو أسلوبك.

2. عرض إدارة المشروع

عبر الحركة على الرغم من أنه ليس برنامجًا حقيقيًا لإدارة المشاريع (PM)، إلا أن Motion يقدم بعض ميزات إدارة المهام. افتح طريقة عرض إدارة المشروع لتجميع المهام بناءً على الحالة أو نوع المشروع أو الأولوية. يقدم نظرة عامة واسعة للمشروع ولكن بتفاصيل أقل من برنامج PM.

3. برنامج جدولة الاجتماعات بالذكاء الاصطناعي

عبر الحركة الحركة مساعد اجتماع الذكاء الاصطناعي يجعل من السهل على الأشخاص حجز الاجتماعات معك دون الدفع مقابل تطبيق منفصل. أنشئ رابط حجز متكرر لجدولة اجتماعات منتظمة أو رابط لمرة واحدة لمقابلة عميل محتمل.

قم بتعيين المعلمات بحيث تقويم إدارة المشروع جدولة الاجتماعات خلال فترات زمنية تناسبك فقط - ووداعًا لاجتماعات بعد ظهر يوم الجمعة! 👋

أنشئ حدوداً للاجتماعات اليومية حتى يظل جدولك الزمني قابلاً للإدارة، وخصص صفحة الحجز الخاصة بك لتعكس علامتك التجارية.

هناك أيضًا اجتماعات و قوالب الجدول الزمني التي يمكنك تخصيصها للمكالمات مع العملاء أو المستقلين أو العملاء المحتملين. قم بتعيين مدة الاجتماع وإنشاء جدول زمني مخصص في نصف الوقت باستخدام ميزة الحركة هذه.

4. التكاملات

نظرًا لأن Motion ليس تطبيقًا شاملًا، فإنه يوفر تكاملات مع أفضل تطبيقات الإنتاجية. تشمل عمليات التكامل Microsoft Outlook 365 وMicrosoft Outlook 365 وMicrosoft Teams وتقويم Google وGoogle Meet وGmail وZoom وZapier. استخدم عمليات تكامل Motion لمزامنة التقويمات، أو إرسال إشعارات البريد الإلكتروني، أو كجزء من عمليات سير العمل الأكثر تعقيدًا.

Motion التسعير

فردي: 34 دولارًا شهريًا

34 دولارًا شهريًا الفريق: 20 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

## إيجابيات استخدام تطبيقMotion

إن مجموعة ميزات Motion البسيطة تجعله مثاليًا للأفراد أو الفرق الصغيرة الذين يريدون أداة مختصرة لإنشاء قوائم المهام والجدولة. كما أن الأتمتة المدمجة تجعله مناسبًا أيضًا كأداة أداة الذكاء الاصطناعي للمساعدين الافتراضيين . ✅

فيما يلي بعض الفوائد الرئيسية لاستخدام تطبيق Motion:

الذكاء الاصطناعي الجدولة التلقائية : بدلاً من قائمة المهام التقليدية حيث تقوم بتدوين المهام وتنظيمها بنفسك، يستخدم تطبيق Motion الذكاء الاصطناعي لنقل المهام تلقائيًا بناءً على سلوكك السابق ومعايير مثل ساعات العمل العميقة والأولوية ووقت الإنجاز

: بدلاً من قائمة المهام التقليدية حيث تقوم بتدوين المهام وتنظيمها بنفسك، يستخدم تطبيق Motion الذكاء الاصطناعي لنقل المهام تلقائيًا بناءً على سلوكك السابق ومعايير مثل ساعات العمل العميقة والأولوية ووقت الإنجاز تنظيم أفضل: على الرغم من أنه ليس مجموعة كاملة لإدارة المشاريع، فإن لوحة تحكم المشروع تتيح لك تنظيم مهامك بناءً على التسميات والمشاريع المخصصة

على الرغم من أنه ليس مجموعة كاملة لإدارة المشاريع، فإن لوحة تحكم المشروع تتيح لك تنظيم مهامك بناءً على التسميات والمشاريع المخصصة سهولة جدولة الاجتماعات : باستخدام Motion، تصبح جدولة الاجتماعات سهلة بمجرد تعيين المعلمات وحجز أجزاء من الوقت في جدولك الزمني

نقاط الألم الشائعة الحركة تواجه المستخدمين

في حين أن تطبيق Motion بسيط، إلا أنه ليس كل المستخدمين يجدونه سهل الاستخدام. كما أن هناك الكثير من النقاشات حول السعر المرتفع والميزات المحدودة خارج نطاق الجدولة.

فيما يلي نقاط الألم الرئيسية التي اكتشفناها لمراجعة تطبيق Motion:

ارتفاع السعر : تطبيق Motion هو أحد أكثر تطبيقات قوائم المهام تكلفة، خاصة عند النظر إلى الميزات المحدودة خارج الجدولة

: تطبيق Motion هو أحد أكثر تطبيقات قوائم المهام تكلفة، خاصة عند النظر إلى الميزات المحدودة خارج الجدولة تركيز شديد على الذكاء الاصطناعي: يستخدم تطبيق الويب الذكاء الاصطناعي لتشغيل كل شيء تقريبًا، وهو ما قد لا يكون مثاليًا لكل مستخدم. ورغم أنه يمكنك اختيار القيام ببعض الأشياء يدويًا، إلا أنه مصمم حقًا للأشخاص الذين يبحثون عن أداة ذكاء اصطناعي

يستخدم تطبيق الويب الذكاء الاصطناعي لتشغيل كل شيء تقريبًا، وهو ما قد لا يكون مثاليًا لكل مستخدم. ورغم أنه يمكنك اختيار القيام ببعض الأشياء يدويًا، إلا أنه مصمم حقًا للأشخاص الذين يبحثون عن أداة ذكاء اصطناعي واجهة مستخدم مربكة: تشير أكثر من مراجعة لتطبيق Motion إلى أن لوحات التحكم مزدحمة ويمكن أن تكون مربكة

تشير أكثر من مراجعة لتطبيق Motion إلى أن لوحات التحكم مزدحمة ويمكن أن تكون مربكة محدودية الميزات: ليست قوية مثل تطبيق أفضل تطبيقات الجدولة في السوق. ما لم تكن تريد فقط تطبيق قائمة مهام وجدولة بسيطة، فإن هذه الأداة لا تقدم وظائف كثيرة مثل البدائل الأخرى

## مراجعات تطبيق الحركة على ريديت

بالنسبة لمراجعة تطبيق Motion App هذه، ذهبنا إلى Reddit لنرى ما يقوله المستخدمون الحقيقيون عن المنتج. عندما تصفح المواضيع التي يشارك فيها الأشخاص تجربتهم في استخدام تطبيق Motion، سترى أنهم يحبون نهج عدم التدخل اليدوي وميزات الجدولة:

"مثل حظر الوقت ويبدو أنه يتناسب مع هذه العقلية بشكل جيد إلى حد ما. تقليل المخاض العاطفي عندما يتعلق الأمر بتحديد موعد إنجاز المهام. يتم تقديم جميع المعلومات مقدمًا ويتم إجراء المكالمة نيابةً عني."

كما أشار المراجع نفسه إلى بعض الأشياء التي لم يكونوا متأكدين منها:

"لا أعرف ما إذا كان الأمر يستحق 200 دولار سنوياً، لكنني بالتأكيد أفكر في الأمر. تطبيق الجوال يحتاج إلى عمل. هدفي الرئيسي من تطبيق الجوال هو الحصول على إدخال سريع وربما رؤية نظرة عامة عالية المستوى. يمكنك إدخال المهام، ولكن عليك المرور عبر قائمة للوصول إلى هناك."

مراجع آخر تمنى لو كان هناك المزيد من ميزات المهام:

"شعرت بخيبة أمل كبيرة لأنه لا يمكنك حاليًا إضافة مهام متكررة إلى المشاريع. وبصفتي مديرًا أوليًا للعديد من مشاريع العملاء، فإن هذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لي حالة الاستخدام لجدولة مهام الذكاء الاصطناعي مثل هذا."

واجه شخص آخر مشاكل في الواجهة ووظائف التطبيق:

"لقد كان بطيئاً جداً ومليئاً بالأخطاء عند محاولة نقل أو تعديل الأحداث والمهام التي تمت مزامنتها من تقويمات مختلفة."

تقويمات بديلة لاستخدامها بدلاً من تطبيق الحركة

على الرغم من أن مراجعة تطبيق Motion هذه تسلط الضوء على إيجابيات وسلبيات برنامج الجدولة وقائمة المهام المدعوم بالذكاء الاصطناعي، إلا أنه بالتأكيد ليس الخيار الوحيد في السوق - أو الأفضل. 👀

مقارنةً بـ أفضل تطبيقات التقويم يوفر تطبيق Motion وظائف أقل وسعرًا أعلى، مما يعني أنه قد لا يستحق العناء بالنسبة لبعض المستخدمين.

لحسن الحظ، يقدم بديل مثل ClickUp ميزات أكثر، وسهولة استخدام أفضل، وإنتاجية أفضل في جميع مهام سير عملك، وليس فقط الجدولة وإنشاء قائمة المهام.

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استفد من إعداد التقارير في الوقت الفعلي عن مقاييس المشروع باستخدام طرق عرض ClickUp القابلة للتخصيص

طرق عرض ClickUp برنامج إدارة المشاريع يبسط سير العمل، سواء كنت بحاجة إلى جدولة الأحداث المهمة في التقويم الخاص بك، أو تعيين المهام لأعضاء الفريق، أو تتبع نجاح المشروع والإبلاغ عنه. فيما يلي بعض من أفضل ميزات ClickUp التي تصل إلى الهدف. 🎯

أداة جدولة التقويم القابلة للتخصيص والبديهية

قم بتوصيل ClickUp بتقويم Google لعرض مواعيد الاجتماعات المجدولة بسهولة في ClickUp

مع تقويم ClickUp ميزة تنظيم المشاريع وتخطيط الجداول الزمنية وتصور عمل فريقك على تقويم مرن. استخدمه كمخطط يومي أو قم بتغيير طرق العرض للاطلاع على التقسيم الأسبوعي أو الشهري لمهامك.

تتيح لك ميزة السحب والإفلات تنظيم جدولك الزمني بسهولة حول ساعات عملك الأكثر إنتاجية. وأفضل ما في الأمر أن إعادة الجدولة سهلة للغاية. يمكنك استخدام العلاقات لإنشاء روابط بين المهام بحيث يمكنك نقل المهام مع تغير جدولك الزمني. 🤹

إضافة مهمة جديدة في ثوانٍ وملء تاريخ الاستحقاق ووصف المهمة. إضافة حقول مخصصة للملاحظات الخاصة أو لتتبع الملفات المهمة للمهمة. استخدم الأذونات لمشاركة التقويم الخاص بك مع أي شخص، سواء كان عميلاً أو موظفاً مستقلاً يساعدك في مشروع ما.

أدوات ذكاء اصطناعي مدمجة للعمل بشكل أسرع

تلخيص ملاحظات الاجتماع في ثوانٍ باستخدام ClickUp AI

مثل Motion، تقدم ClickUp أدوات الذكاء الاصطناعي حتى تتمكن من العمل بشكل أسرع وأكثر كفاءة. ولكن بدلاً من استخدام الذكاء الاصطناعي لتشغيل كل شيء مثل Motion، يتيح لك ClickUp الاستفادة من الذكاء الاصطناعي حيثما كان ذلك منطقيًا لاحتياجاتك الشخصية أو احتياجات عملك.

هناك العشرات من حالات الاستخدام المصممة خصيصاً لعملك. الاستخدام ClickUp AI لإنشاء ملخص أو ملخص تلقائي أو ملخصات رئيسية من اجتماع، أو إنشاء جداول زمنية للمشروع، أو إنشاء جدول أعمال اجتماع، أو صياغة عرض تقديمي. 📌

يعمل ClickUp AI أيضًا كمحرر. استخدمه لتلميع مستنداتك للحصول على لهجة أكثر احترافية، أو اطلب منه إعادة تنسيق ملاحظاتك بحيث يسهل إنشاء عناصر العمل. ويمكنه أيضًا إنشاء مهام فرعية على الفور وتوفير الوقت.

قوالب لتقليل الانشغال بالعمل

خطط ليومك وأسبوعك وما بعده باستخدام قالب قائمة المهام في تقويم ClickUp Calendar To-DoMo List

مع أكثر من 1,000 قوالب ClickUp يمكنك إنشاء المهام والبدء في العمل بشكل أسرع من أي وقت مضى. ما عليك سوى اختيار قالب لنوع العمل الذي تنشئه، ثم اضغط على تنزيل وابدأ في ملء الحقول. في غضون دقائق، وليس ساعات، سيكون لديك مستند مكتمل ويمكنك البدء في القيام بالعمل العميق - بدلاً من التنسيق. 🛠️ قالب مخطط تقويم ClickUp's Calendar Planner يتيح لك إدارة جميع مهامك في مكان واحد. ابدأ بتحديد الأولويات وإنشاء المهام وتحديد المواعيد النهائية. استخدم القالب لتقسيم العمل إلى مهام أصغر وأتمتة التذكيرات حتى لا يفوتك أي موعد نهائي.

باستخدام قالب قائمة مهام التقويم يمكنك الحصول على عرض أسبوعي أو نصف أسبوعي أو شهري لجميع أنشطتك. استخدمه لجدولة المهام بسرعة لنفسك أو كجزء من خطة فريق أكبر. قم بتنظيم المهام المتشابهة في مجموعات بناءً على الأولوية أو المشروع أو المدة.

يمكنك تقويم المحتوى من ClickUp مصمم للمبدعين الذين ينشرون مقالات المدونة أو منشورات وسائل التواصل الاجتماعي كجزء من المهام في قائمة مهامهم. يحتفظ قالب التخطيط هذا بجميع محتوياتك المجدولة في مكان واحد. بهذه الطريقة، يمكنك بسهولة معرفة موعد نشر المحتوى ومكانه في عملية الإنتاج. قالب التقويم السنوي لـ ClickUp يتيح لك أخذ خطوة للوراء وتصور أهدافك الشخصية أو أهداف فريقك على أساس سنوي. استخدمه لإنشاء جدول زمني مستهدف وسرد المهام المهمة للوصول إلى أهدافك. تتبع الأهداف والمعالم على طول الطريق باستخدام مخططات جانت المدمجة.

مهمة أتمتة لكفاءة سير العمل

يتميز ClickUp بمهام مدمجة الأتمتة حتى تتمكن من قضاء وقت أقل في الأعمال المزدحمة والتركيز على الأمور الأكثر أهمية. اختر من بين أكثر من 100 عملية أتمتة معدة مسبقًا لتعيين مهام جديدة أو إنشاء إجراءات تشغيل موحدة أو تشغيل إشعارات فورية. 🔔

يمكنك أيضًا إنشاء عمليات أتمتة مخصصة لتناسب سير عملك الفريد. باستخدام أتمتة تاريخ ClickUp، يمكنك نقل المشاريع على الفور من مرحلة إلى أخرى - من خلال ملء قوائم مهام جديدة أو تشغيل نماذج جديدة.

مناظر متعددة لرؤية عملك، بطريقتك الخاصة

توفر طرق عرض ClickUp التي يزيد عددها عن 15 طريقة عرض للمؤسسات حلاً لكل فريق

يتيح لك ClickUp رؤية عملك بالطريقة الأكثر منطقية بالنسبة لك - وهو تحسين واضح على واجهة تطبيق Motion المربكة. متعدد طرق عرض ClickUp تتيح لك التعمق في مهمة ما، أو الحصول على نظرة عامة شاملة، أو تتبع التقدم المحرز باستخدام المخططات المرئية.

انتقل إلى طريقة عرض اللوحة لرؤية مهامك أثناء تحركها عبر خط سير العمل مع أقسام "قيد التنفيذ" و "جاهز للمراجعة" و "يحتاج إلى تحديث" استخدم طريقة عرض القائمة للحصول على نسخة قائمة المهام لجميع أعمالك. 📝

هل تريد المزيد من خيارات العرض؟ لا مشكلة!

قم بالتبديل إلى طريقة عرض التقويم لرؤية مهامك مرسومة على جدول زمني أسبوعي أو شهري أو سنوي. توفر طرق العرض الأخرى، مثل لوحات كانبان ومخططات جانت، طريقة عرض مرئية لتتبع التقدم المحرز.

تنظيم واضح مع الأولويات و ترميز لوني

سواء كنت تستخدم ClickUp كأداة تقويم شخصي أو تدير عملاً مع فرق عمل متعددة، فإن الحفاظ على التنظيم أمر سهل. أضف علامات الأولوية المرمزة بالألوان إلى مهامك لتحديد العمل الذي يجب إنجازه أولاً. يمكنك أيضًا تعيين ألوان لمشاريع مختلفة، مما يسهل رؤية كل منها في قائمة مهامك. 🎨

### مزامنة بسيطة وتكامل مع أدواتك المفضلة

تعمل ميزة الجدولة وإدارة الوقت والأدوات الأخرى في ClickUp على إنشاء مركز شامل لإدارة كل ما يتعلق بعملك. مع تكامل ClickUp يمكنك توصيل معظم الأدوات الأخرى بسلاسة في مساحة واحدة.

يتكامل ClickUp مع تطبيقات التقويم مثل تقويمات Calendly وApple وGoogle وOutlook. كما يوفر تكاملًا مع أدوات تعقب الوقت مثل Toggl وHarvest وتطبيقات التواصل مثل Slack. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك التكامل مع أدوات الأتمتة مثل زابير للاستفادة أكثر من سير عملك. 🙌

وأفضل ما في الأمر أنه يمكنك استخدام ClickUp من أي مكان، حتى أثناء التنقل. يتوافق تطبيق الهاتف المحمول وتطبيق سطح المكتب مع أنظمة تشغيل Mac iOS وWindows وLinux.

ClickUp التسعير

مجانًا للأبد

غير محدود: 7$/شهرًا لكل مستخدم

7$/شهرًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولار/شهرًا لكل مستخدم

12 دولار/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار نقرة واحدة متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل مساحة عمل

## احصل على ClickUp لإدارة أكثر من مجرد تقويمك

نأمل أن تكون مراجعة تطبيق Motion هذه قد أعطتك لمحة شاملة عن هذا التطبيق المدعوم بالذكاء الاصطناعي للتقويم وقائمة المهام. على الرغم من أنه يحتوي على ميزات مفيدة مثل الجدولة السهلة والتكامل، إلا أنه لا يقدم الكثير فيما يتعلق بالمشاريع الكبيرة أو إدارة المهام.

هذا هو المكان الذي يوجد فيه تطبيق الكل في واحد أداة إدارة المشروع مثل ClickUp يمكن أن تساعدك. 🤩

مع ClickUp، يمكنك الحصول على ميزات التقويم مع واجهة مستخدم سهلة الاستخدام، وترميز لوني واضح، وقوالب لتسريع عملية الجدولة. ولكن أكثر من ذلك، يمكنك الاستفادة من ClickUp لتحديد أولويات المهام بسلاسة، وتنظيم الجداول الزمنية لأعضاء الفريق المتعددين، و أتمتة مهام سير العمل بالطريقة التي تريدها بالضبط.

لكن لا تثق بكلامنا فقط. اكتشف بنفسك و اشترك في ClickUp اليوم !