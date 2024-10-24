كيفية إنشاء مخطط جانت في Microsoft Planner

تخيل تتبع المهام المتعددة والمواعيد النهائية وأعضاء الفريق بدون نظام تقني موثوق به. من المحتمل أن تفوتك المواعيد النهائية، وتفتقر إلى التواصل، وتعاني من عبء المهام الزائد.

تُعد مخططات جانت طريقة ممتازة لتجنب هذه الفوضى وتحسين كفاءة إدارة المشروع. فهي تساعدك على تصور الجداول الزمنية للمهام، وإدارة التبعيات، وموازنة أعباء العمل من خلال السماح لك برسم جميع مهامك مع تواريخ استحقاقها وترابطها على شاشة واحدة.

يمكن أن يكون Microsoft Planner نقطة انطلاق رائعة إذا كنت تبحث عن أداة لإدارة المشاريع. ولكن ما مدى دعمه لمخططات جانت؟ دعنا نستكشف كيف يساعد Microsoft Planner في تبسيط إدارة المشاريع و كيفية إنشاء مخطط جانت لتحسين سير عملك.

ما هو مخطط جانت؟

مخطط جانت هو أداة مرئية لتوضيح الجدول الزمني للمشروع. وهو يمثل خطًا زمنيًا أفقيًا أو خارطة طريق لمشروعك مع رسم المهام مقابل الوقت. يتم تمثيل كل مهمة بشريط، حيث يعكس موضع وطول الشريط تاريخ بدء المهمة ومدتها وتاريخ انتهائها.

يساعدك هذا على معرفة المهام المتداخلة بسهولة، والمهام التي تعتمد على مهام أخرى، ومدى قرب المشروع من الاكتمال.

A مثال على مخطط جانت مصنوع على أداة إدارة المشاريع في ClickUp_

فيما يلي مكونات مخطط جانت:

الجداول الزمنية : في الجزء العلوي من مخطط جانت، ستجد في الجزء العلوي من مخطط جانت، ستجد مخططًا زمنيًا أفقيًا يعرض مدة المشروع بالكامل، مما يساعدك على تتبع المواعيد النهائية

: في الجزء العلوي من مخطط جانت، ستجد في الجزء العلوي من مخطط جانت، ستجد مخططًا زمنيًا أفقيًا يعرض مدة المشروع بالكامل، مما يساعدك على تتبع المواعيد النهائية الأشرطة : يتم تمثيل كل مهمة بشريط أفقي، حيث يتوافق طول الشريط مع مدة المهمة. على سبيل المثال، إذا استغرقت إحدى المهام أسبوعين، سيمتد الشريط على مدار أسبوعين على المخطط الزمني

: يتم تمثيل كل مهمة بشريط أفقي، حيث يتوافق طول الشريط مع مدة المهمة. على سبيل المثال، إذا استغرقت إحدى المهام أسبوعين، سيمتد الشريط على مدار أسبوعين على المخطط الزمني المعالم: تشير المعالم إلى نقاط مهمة في المشروع، مثل اكتمال مرحلة رئيسية أو موعد نهائي

تشير المعالم إلى نقاط مهمة في المشروع، مثل اكتمال مرحلة رئيسية أو موعد نهائي التبعيات: توضح مخططات جانت أيضًا العلاقات بين المهام. على سبيل المثال، يمكن أن توضح أنه لا يمكنك البدء في المهمة (ب) إلا بعد اكتمال المهمة (أ)

💡 نصيحة احترافية: أضف ألوانًا لإبراز مخطط جانت الخاص بك! استخدمها لتتبع تقدم المشروع أو مراحله أو أدوار الفريق، وقم بتمييز المهام المهمة بألوان محددة للحفاظ على وضوح وتنظيم كل شيء.

كيف تصنع مخطط جانت من مايكروسوفت بلانر؟

والآن، دعنا نرى كيف يمكنك إنشاء مخطط جانت من Microsoft Planner Gantt.

Microsoft Planner هو أداة شائعة لإدارة المهام اليومية والمشاريع الكبيرة. تسمح لك قوالبها القابلة للتخصيص بإنشاء قوائم المهام وخطط المشاريع، وتحديد الأهداف، ومراقبة تقدم المهام.

ولكن هل يمكنه مساعدتك في إنشاء مخططات جانت؟ لسوء الحظ، الإجابة المباشرة هي لا.

via مركز مجتمع مايكروسوفت ومع ذلك، يمكنك استخدام طريقة عرض المخطط الزمني في Microsoft Planner لتتبع المهام والتبعيات والمسار الحرج لمشروعك لتحقيق الأهداف بشكل أسرع. يرجى ملاحظة أنك تحتاج إلى اشتراك مميز للوصول إلى طريقة العرض هذه.

عرض المخطط الزمني للمشروع في Microsoft Planner

انتقل إلى الخطة التي تريدها في Microsoft Planner

اعرض المهام المطلوبة للخطة وتفاصيلها، مثل تبعيات المهام وتواريخ الاستحقاق، وما إلى ذلك. يتم عرض هذا بشكل افتراضي في طريقة عرض الشبكة

اختر المخطط الزمني في شريط التنقل بجوار كوكبة المشروع. سيُظهر لك ذلك المهام التي عليك القيام بها وعرض جانت/المخطط الزمني المقابل حيث يمكنك تصور تبعيات المهام والجداول الزمنية وتواريخ الاستحقاق والمسار الحرج

via مايكروسوفت

انقر على جزء التصفيةلتخصيص عرض المخطط الزمني

via مايكروسوفت

قم بتشغيل مفتاح تبديل إظهار المسار الحرج لرؤية المسار الحرج. هذا يبرز المهام الحرجة لإكمال المشروع باللون الأحمر على المخطط الزمني الخاص بك

via مايكروسوفت

مرر مؤشر الماوس فوق روابط التبعية للوصول إلى معلومات التأخر في التنفيذ لأي مهمة

عبر مايكروسوفت يمكنك التصغير لمدة تصل إلى ست سنوات للحصول على نظرة عامة على المشاريع طويلة الأجل. هناك أيضًا خيار لتصدير المخطط الزمني في ملف PDF.

خارج هذه الإمكانيات، هناك خيارات محدودة لتخصيص مخطط جانت الخاص بك في Microsoft Planner Gantt Chart.

هناك خيار آخر هو إنشاء جدول زمني للمشروع في Excel .

قم بتصدير بيانات مشروعك من Microsoft Planner إلى Excel. يمكنك استخدام العديد من قوالب مخطط جانت في Excel لإنشاء مخطط جانت يدويًا عن طريق إدخال بيانات مشروعك. حدد المهام التي تريد عرضها، وأنشئ مخططًا شريطيًا زمنيًا. ومع ذلك، هذه أيضًا عملية تستغرق وقتًا طويلاً.

تذكر أيضًا أن هذه الطريقة تتطلب تحديثات يدوية كلما تغيرت المهام في المخطط.

قيود مخطط مايكروسوفت

القيد الأهم هو أن مايكروسوفت بلانر لا يدعم بطبيعته مخططات جانت، حيث يتعين على مديري المشاريع الاعتماد على أدوات الطرف الثالث لإنشاء مخطط جانت، مما قد يعقد العملية وقد لا يتكامل بشكل كامل مع ميزات بلانر الحالية.

بعض التحديات الأخرى التي قد تواجهك أثناء إنشاء جداول زمنية في Microsoft Planner هي:

الإعداد الذي يستغرق وقتًا طويلاً: قد يكون تثبيت الإضافات وتكوينها لإنشاء مخططات جانت مهمة شاقة وتستغرق وقتًا طويلاً. يمكن أن تنتقص هذه الخطوة الإضافية من البساطة التي يهدف Microsoft Planner إلى توفيرها، مما يجعله أقل جاذبية للمستخدمين الذين يبحثون عن الكفاءة

قد يكون تثبيت الإضافات وتكوينها لإنشاء مخططات جانت مهمة شاقة وتستغرق وقتًا طويلاً. يمكن أن تنتقص هذه الخطوة الإضافية من البساطة التي يهدف Microsoft Planner إلى توفيرها، مما يجعله أقل جاذبية للمستخدمين الذين يبحثون عن الكفاءة تكييف الفريق : غالباً ما يتطلب تقديم الإضافات تدريباً شاملاً لأعضاء فريق المشروع. يمكن أن تؤدي الحاجة إلى شرح الأدوات الإضافية وسير العمل الإضافي إلى الارتباك، خاصة بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية بالتكنولوجيا

: غالباً ما يتطلب تقديم الإضافات تدريباً شاملاً لأعضاء فريق المشروع. يمكن أن تؤدي الحاجة إلى شرح الأدوات الإضافية وسير العمل الإضافي إلى الارتباك، خاصة بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية بالتكنولوجيا عدم كفاية المشاريع المعقدة: يمكن أن تقصر قدرات Microsoft Planner عن المشاريع ذات الجداول الزمنية المتغيرة والكثير من الأجزاء المتحركة. مخططات جانت رائعة لإظهار كيفية ارتباط المهام وتتبع الجداول الزمنية. بدون ميزات جانت القوية، تصبح إدارة المشاريع المعقدة أصعب بكثير

اقرأ المزيد: كيفية عمل مخطط جانت في جداول بيانات جوجل (مع القوالب)

إنشاء مخططات جانت باستخدام ClickUp

إذا كنت ترغب في تجنب كل هذه القيود وإنشاء مخطط جانت دون أي متاعب، جرّب بدائل مخطط مايكروسوفت مثل Microsoft Project.

متقدم برنامج مخطط جانت البياني مثل انقر فوق يمكن أن يكون خيارًا رائعًا أيضًا. مع ميزات مخطط جانت الاستثنائية ومكتبة واسعة من القوالب القابلة للتخصيص، ClickUp هو حل شامل لإدارة المشاريع مصمم خصيصًا لتلبية المتطلبات الفريدة للمشاريع والصناعات المختلفة. عرض مخطط جانت البياني في ClickUp يوفر ميزات مخطط جانت البياني القوية التي تتيح لك تحسين الجداول الزمنية للمشروع وتبسيط سير العمل، و تحسين إدارة وقت المشروع .

_تصوّر سير العمل باستخدام طريقة عرض مخطط جانت البياني جانت في ClickUp

مع طرق العرض المرنة وخيارات الفرز المرنة، يمكنك استخدام طريقة عرض مخطط جانت البياني في ClickUp من أجل:

تتبع تحديثات المهام في الوقت الفعلي وإدارة تبعيات المهام

تنظيم المهام والحصول على عرض شامل لمشروعك بالكامل

تحديد المهام الحرجة التي تؤثر على المواعيد النهائية وتحديد التأخيرات المحتملة

للبدء في استخدام مخططات جانت في ClickUp، ستحتاج أولاً إلى تسجيل الدخول (أو التسجيل للحصول على حساب) وإنشاء مساحة جديدة مخصصة لمشروعك. ضمن هذه المساحة، يمكنك إنشاء مجلدات وقوائم لتصنيف المراحل المختلفة لمشروعك. ولتسهيل فهمك للأمر، أخذ فريقنا في ClickUp إنشاء البرامج وعملياتها الأساسية كمثال.

الآن، في ClickUp، يمكن أن تكون المشاريع في ClickUp واسعة أو محددة كما تريد، لكننا نوصي بأن يكون لديك مجلد مخصص للمشروع. هنا، قمنا بتسمية المشروع "إنشاء البرامج".

قم بإنشاء مجلد مشروع مخصص في مساحة عمل ClickUp لإنشاء مخطط جانت

بمجرد الانتهاء من ذلك، اتبع الدليل البسيط خطوة بخطوة لإنشاء مخطط جانت في ClickUp.

الخطوة 1: إنشاء المهام وتحديد تواريخ الاستحقاق

حدد تواريخ الاستحقاق بناءً على الجدول الزمني لمشروعك. في مثالنا، خصصنا أسبوعًا لتحديد الفكرة.

تعيين تواريخ استحقاق لمهام المشروع في ClickUp لإنشاء مخطط جانت

انقر على زر "+ مهمة جديدة" وأدخل المهام والأسماء والأوصاف وتواريخ الاستحقاق. يمكنك أيضًا تعيين المهام لأعضاء الفريق الذين تتعاون معهم.

الآن قم بتعيين أولويات المهام- اختر من بين المهام العاجلة والعالية والعادية والمنخفضة. يمكنك تحديد الأولويات بناءً على الجدول الزمني للمشروع واحتياجاته. تذكر، كلما كانت أوصاف مهامك أكثر تفصيلاً، كلما كان من الأسهل تتبع التقدم المحرز لاحقاً.

يمكن القول إن هذه هي الخطوة الأكثر أهمية لأنها الخطوة التي يبدأ فيها مخطط جانت الخاص بك بالتشكل.

الخطوة 2: تصور المهام باستخدام طريقة عرض مخطط جانت البياني

للوصول إلى طريقة عرض مخطط جانت في ClickUp، انتقل إلى الزاوية العلوية اليسرى من مساحة عمل ClickUp وانقر على الزر عرض. ثم حدد جانت من الخيارات المنسدلة، كما هو موضح أدناه.

_تتبع تقدم المشروع وإدارة تبعيات المهام باستخدام طريقة عرض مخطط جانت البياني ل ClickUp

في طريقة عرض جانت، ستظهر جميع مهامك في مخطط زمني، مما يسهل رؤية مدة كل مهمة وكيفية تداخلها. يمكنك ضبط تواريخ البدء والانتهاء عن طريق سحب المهام على المخطط الزمني.

_مراقبة مدة المهام والجداول الزمنية للمشروع باستخدام طريقة عرض مخطط جانت البياني ل ClickUp

الخطوة 3: تخصيص مخطط جانت الخاص بك

التخصيص هو المفتاح لجعل مخطط جانت الخاص بك أكثر فعالية. في ClickUp، يمكنك تغيير ألوان المهام، وتعديل مقياس الجدول الزمني (يومي أو أسبوعي أو شهري)، وإضافة معالم رئيسية للمواعيد النهائية المهمة.

تخصيص مخطط جانت الخاص بك في ClickUp للحصول على رؤى المشروع بسهولة

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تغيير شكل مهامك من خلال تعديل الألوان أو تجميع المهام حسب الفئات أو إضافة حقول مخصصة. تساعد هذه الفروق المرئية على تسهيل فهم المخطط الخاص بك في لمحة سريعة.

جعل مخطط جانت الخاص بك أكثر فعالية من خلال تجميع المهام وإضافة حقول مخصصة

ما هو أكثر من ذلك؟ يمكنك أيضًا تعيين تبعيات المهام لضمان إكمال المهام بالتسلسل الصحيح، وهو أمر مفيد جدًا للمشاريع المعقدة.

في مثالنا، قمنا بتعيين مهمة مراجعة وتحرير لتعتمد على إكمال المهمة التي نكتب الكود. يجعل ClickUp هذا الأمر سهل التنفيذ - كل ما عليك فعله هو النقر والسحب بين المهام على مخطط جانت للربط بينها.

أضف تبعيات المهام في مخطط جانت الخاص بك ClickUp Gantt لضمان سلاسة تنفيذ المشروع

الخطوة 4. مراقبة التقدم المحرز وتعديله حسب الحاجة

أثناء عملك على مشروعك، سيتم تحديث مخطط جانت في الوقت الفعلي لإظهار تقدمك. عندما تضع علامة على المهام على أنها مكتملة، ستظهر بصريًا على أنها منجزة على المخطط الزمني. يتيح لك ClickUp أيضًا تحديث حالات المهام، وإضافة التعليقات، وإرفاق الملفات بكل مهمة، مما يجعل المعلومات مركزية ويسهل الاحتفاظ بالسياق.

وإذا أدركت أن مهمة ما تستغرق وقتًا أطول من المتوقع، يمكنك بسهولة تعديل الجدول الزمني عن طريق سحب شريط المهام لتمديد مدتها. في النهاية، المرونة أمر بالغ الأهمية في إدارة المشاريع، أليس كذلك؟

بمجرد اكتمال مخطط جانت الخاص بك، يمكنك مشاركته مع الآخرين. يتيح لك ClickUp دعوة الآخرين لعرض المخطط أو تحريره لإدارة المهام. هذه الميزة لا تقدر بثمن إذا كنت تتوقع الحصول على تعليقات.

مشاركة عرض مخطط جانتت البياني الخاص بك مع الآخرين لتتبع المشاريع أو ضمان المساءلة أو طلب الملاحظات

فيما يلي برنامج تعليمي مفصّل حول كيفية إنشاء مخططات جانت في ClickUp👇

تقدم ClickUp خطوة إلى الأمام وتوفر لك طريقة بسيطة وجاهزة للاستخدام قوالب مخطط جانت البياني حتى لا تضطر إلى البدء من الصفر.

قالب مخطط جانت البياني البسيط من ClickUp

قد يكون فهم كيفية إنشاء مخططات جانت مربكاً في البداية. يمكنك تجربة قالب مخطط جانت البياني البسيط من ClickUp لتحويل المهام التي تحددها من قائمتك على الفور إلى مخطط جانت بسيط.

ClickUp قالب مخطط جانت البسيط

إليك كيف يساعدك القالب

إعداد فوري : ابدأ على الفور باستخدام قالب مخطط جانت البياني الجاهز للاستخدام الذي يوفر عليك الوقت والجهد

: ابدأ على الفور باستخدام قالب مخطط جانت البياني الجاهز للاستخدام الذي يوفر عليك الوقت والجهد تتبع المهام بوضوح : تصور تبعيات المهام بسهولة، مما يساعد الفرق على الحفاظ على التوافق بين الأولويات وتسهيل تعاون الفريق

: تصور تبعيات المهام بسهولة، مما يساعد الفرق على الحفاظ على التوافق بين الأولويات وتسهيل تعاون الفريق تخطيط أكثر ذكاءً: اكتشف العقبات المحتملة في وقت مبكر وخطط بفعالية أكبر لإبقاء المشاريع على المسار الصحيح

تصور الجداول الزمنية للمشروع باستخدام ClickUp

يعد Microsoft Planner أداة قوية لتخطيط المشاريع وإدارة المهام، ولكن عدم قدرته على دعم مخططات جانت أصلاً يحد من فعاليته في المشاريع المعقدة.

لحسن الحظ، تقدم أدوات مثل ClickUp ميزات رئيسية متقدمة لمخططات جانت وقوالب جاهزة تعالج القيود العامة وتتيح للمستخدمين تتبع خطط المشروع دون عناء، مما يوفر تجربة قوية لإدارة المشروع. اشترك في ClickUp اليوم لترى إلى أي مدى يمكن أن تكون مشاريعك أكثر تنظيماً!