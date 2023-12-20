كيفية استخدام مفهوم الذكاء الاصطناعي: تحقيق أقصى قدر من الكفاءة مع مفهوم الذكاء الاصطناعي

أنت تقرأ هذه المدونة، مما يعني أنك إما أن تستخدم برنامج Notion AI ملاحظات الاجتماع أو إعداد ويكي أو إدارة مشاريعك أو معرفتها.

يحظى تطبيق Notion بمجتمع من المعجبين نظرًا لميزاته المتعددة الأوجه، حيث أصبح أداة مفضلة لدى 30 مليون مستخدم. بينما تومئ برأسك إلى ذلك، هل سمعت عن Notion AI؟

إنه Notion ولكنه أفضل - المزيد من القوة والأتمتة. إن Notion AI متاح لجميع المستخدمين، لذا لا يوجد سبب يمنعك من تجربة ميزة الذكاء الاصطناعي.

قبل تحديد ميزات الذكاء الاصطناعي التي يجب أن تكون أفضل اختياراتك، دعنا نبدأ بمعرفة المزيد عن Notion AI.

بينما نمضي قدمًا، سنتطرق إلى كيفية استخدام Notion AI بشكل فعال، وأفضل قوالب Notion، وقيود Notion AI، وبديل Notion القوي الذي يجب أن تفكر فيه.

ما هو مفهوم الذكاء الاصطناعي؟

Notion AI هو مساعد ذكي مع ميزات الذكاء الاصطناعي التي تتيح لك إنهاء عملك بشكل أسرع وتكون أكثر إنتاجية.

دعنا نتخيل أنك تنشئ مخططًا تفصيليًا لمنشور مدونتك.

طالب Notion AI بتفاصيل مثل ما تخطط لتحقيقه من المدونة وجمهورك المستهدف. ادخل إلى Notion AI، وسيقدم مخططًا تفصيليًا لمشاركته مع فريقك على الفور.

هل ترى ما حدث هناك؟

لقد سرّعت عملية الكتابة - لستَ مضطرًا إلى قضاء ساعات من البحث لتحديد النقاط الأساسية في المخطط التفصيلي. اسكب أفكارك واستفد من برنامج Notion AI للقيام بالأعمال الشاقة.

إمكانيات برنامج Notion AI

لقد تطرقنا إلى قوة ميزات الذكاء الاصطناعي في القسم السابق؛ دعنا نتعمق أكثر ونستكشف الميزات المتبقية.

التلخيص

قم بتفكيك مستند بأكمله للحصول على الخلاصة في لمح البصر باستخدام ملخص الذكاء الاصطناعي. انسخ المحتوى والصقه في مساحة عمل Notion واستخدم "/summarize" إذا كنت ترغب في تلخيص قسم واحد فقط، فقم بتمييز النص وانقر فوق "اسأل الذكاء الاصطناعي" للحصول على النتائج.

يمكن لبرنامج Notion AI أن يكون مساعدك القيّم ويساعدك في العصف الذهني للأفكار وإنشاء المحتوى وتلخيص النصوص الطويلة

مكافأة:

/مرجع/ https://clickup.com/blog/ai-document-summarizers//** ملخصات مستندات الذكاء الاصطناعي /%/href/

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عناصر العمل

اختر عناصر العمل من نصوص المكالمات وملاحظات الاجتماعات باستخدام عناصر الإجراءات داخل ميزة الذكاء الاصطناعي. استخلص ما عليك فعله بعد ذلك وقم بتسليمه في الوقت المحدد.

تنسيق المحتوى

أضف نقاطًا نقطية واطلب من الذكاء الاصطناعي تحويلها إلى فقرة. أو قم بالعكس - اجمع النقاط المهمة من مجموعة بيانات كبيرة في نقاط أو لخصها في جدول.

نغمة الكتابة

خصص أسلوبك في الكتابة عن طريق تغيير نبرة المحتوى الموجود لديك. اجعلها تبدو أكثر احترافية أو شخصية. ليست هناك حاجة لإعادة كتابة المسودة بأكملها مرة أخرى - قم بضبطها باستخدام الذكاء الاصطناعي.

عبر الفكرة

ترجمة

قم بإتاحة المحتوى للفرق العالمية من خلال ترجمة المحتوى الموجود لديك إلى لغات متعددة باستخدام Notion AI. لست بحاجة إلى الاستعانة بوكالة خارجية.

تترجم Notion AI نسختك وتحفظ المسودة في مساحة عمل Notion.

أخطاء الكتابة

قم بإصلاح الأخطاء الإملائية والنحوية في المحتوى الخاص بك عند الكتابة على أدوات الذكاء الاصطناعي مثل Notion. سيبرز لك المحرر المدمج الأخطاء لتقوم بتصحيحها على الفور.

التعريف والمرادف

عرّف الكلمات غير المألوفة أثناء قراءة مستند على Notion من خلال تمييز النص. وبالمثل، تجنب تكرار نفس الكلمات كثيرًا باستخدام المرادفات. ما عليك سوى تسليط الضوء على النص الذي تريد استبداله والتعبير عن أفكارك بشكل أوضح دون تكرار.

كيف تستخدم Notion AI بفعالية؟

لا بد أنك تعرف الآن القوة التي يجلبها الذكاء الاصطناعي Notion AI إلى عملك اليومي. دعنا نكتشف بعض حالات استخدام Notion AI، وابدأ، وانتقل بعملك إلى المستوى التالي.

تبسيط إدارة المشاريع

نوتيون هو بالفعل أداة لإدارة المشاريع . يتيح الذكاء الاصطناعي للفرق في مكان العمل العمل بشكل أسرع، مع مزيد من التفاصيل والوضوح. امنحهم المزيد من الحرية لتخصيص سياق مشاريعهم باستخدام كتل الذكاء الاصطناعي.

أنشئ معرّفات لمهام محددة لتتبعها بشكل أكثر كفاءة. لديك أيضًا القدرة على إنشاء مهام فرعية، وتعيين إشعارات جديدة على مستوى الصفحة والخصائص، ومعاينة تصميمات Figma داخل قاعدة البيانات. ما هو أكثر إثارة هو أن ميزة الملء التلقائي للذكاء الاصطناعي تقوم تلقائيًا بإنشاء تحديثات المشروع لجميع خصائصك.

أفكار العصف الذهني

عند العصف الذهني للأفكار لتخطيط مشروع أو حملة إبداعية جديدة، قم بتفعيل Notion AI مع مطالبة مخصصة تلبي احتياجاتك.

على سبيل المثال، إذا كنت تخطط لكتابة منشور جديد في مدونة جديدة ولكنك تواجه مشكلة في الكتابة، اطلب من Notion AI إنشاء مخطط تفصيلي للمدونة، مع مراعاة النقاط الأكثر صلة التي يريد الجمهور المستهدف قراءتها.

ما عليك سوى اختيار أفكار العصف الذهني من قائمة الذكاء الاصطناعي. ستمنحك صفحة Notion المليئة بالأفكار الجديدة تلك البداية التي تحتاج إليها بشدة.

أتمتة المهام الروتينية

واحدة من أفضل حالات استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي مثل Notion هي قدرتها على تقليل الوقت المستغرق في المهام المتكررة حتى يتمكن موظفوك من التركيز على المهام الاستراتيجية والحاسمة للمهمة.

باستخدام التعلم الآلي، يمكن لـ Notion AI سحب الأرقام من محتوى مثل البريد الإلكتروني أو قائمة السياق أو جدول بسيط أو أصول رقمية أخرى.

وبالمثل، يمكنك إنشاء تقارير من قاعدة بياناتك في ثوانٍ، وهو ما يستغرق ساعات عند القيام به يدوياً. يُعد تقليل الجهود اليدوية نقطة قوية ترجح كفة الميزان لصالح Notion. اقرأ Notion مقابل ChatGPT إذا كنت مهتمًا بتحليل

تحسين التواصل

التواصل في مكان العمل العالمي أمر بالغ الأهمية لبناء بيئة عمل إيجابية. ومع ذلك، فإن الاختلافات في الثقافة واللغات هي عوائق رئيسية يمكنك التغلب عليها باستخدام Notion والمحتوى الذي يتم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ترجمة الرسائل لتحسين التعاون بين الموظفين الدوليين الذين يعملون في نفس المشروعات. قم بترجمة بيانات التدريب والعقود الرسمية باللغات المحلية لدمج الشركاء بسهولة والحفاظ على الشفافية.

تساعد ميزات الكتابة بالذكاء الاصطناعي أيضاً عند إصدار إعلان على مستوى الشركة مثل البيان الصحفي. استخدم Notion لتغيير نبرة المحتوى، وإصلاح الأخطاء الإملائية، وتحسين الكتابة بشكل عام.

إجراء اجتماعات أفضل

من أكبر العوامل القاتلة للتحفيز هو ترك موظفيك في حيرة من أمرهم بعد الاجتماع أو الشعور بـ "كان من الممكن أن يكون هذا بريدًا إلكترونيًا". الموظفون لديهم وقت محدود في العمل وليس لديهم وقت للاجتماعات التي لا معنى لها.

اكتب أفكارك أو الصق المحتوى التقريبي الذي قمت بتجهيزه في مستند آخر في مساحة عمل Notion. استخدم مفتاح المسافة واختر خيار "تلخيص" للاحتفاظ بالنقاط الأكثر أهمية وأهمية في النص المطول.

بمساعدة خيار آخر للذكاء الاصطناعي، "عناصر العمل" قم بإبلاغ فريقك بدقة بما يجب عليهم فعله بعد الاجتماع.

باستخدام الوظيفة الإضافية للذكاء الاصطناعي، أصبحت أفكارك غير المنظمة الآن نقاطاً واضحة مع جدول أعمال اجتماع قوي ومهام محددة للموظفين.

التكامل مع الأدوات الحالية

واحدة من أقوى ميزات Notion AI التي تجعلها أداة ذكاء اصطناعي لا غنى عنها هي القدرة على التكامل مع أدوات الطرف الثالث. تتمتع Notion بسمعة قوية في التكامل مع العديد من الأدوات، مما يجعل التعاون أسهل.

مع وجود الذكاء الاصطناعي داخل Notion، يتم تعزيز قدرات التكامل بشكل فائق. يتيح لك الذكاء الاصطناعي تعيين مهام سير عمل قابلة للتخصيص لأدوات متعددة لتوصيل البيانات بشكل أكثر وضوحًا.

تخيل أنك تستخدم أداة أخرى لإدارة المهام. من خلال دمج تلك الأداة مع Notion، يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل لوحة المهام، وتصنيف المهام بذكاء، واقتراح التبعيات. وبهذه الطريقة، يتم تحديد أولويات مهامك تلقائيًا، وتتخذ قرارات أسرع لتخطيط المزيد من الإجراءات.

قوالب Notion AI

هل يمكن أن يتحسن الذكاء الاصطناعي Notion AI؟ نعم. بينما يتعامل الذكاء الاصطناعي مع جزء الأتمتة من مهامك اليومية، فإن القوالب تسهل تنفيذ المهام.

ما هي قوالب Notion AI؟

قوالب Notion AI هي أطر أو مخططات جاهزة للاستخدام ومصممة مسبقًا في مساحة العمل. تحتوي البنية بالفعل على عناصر نائبة وعناصر مثل الجداول ومربعات الاختيار والقوائم التي تلبي مهمة محددة.

إذا كنت ترغب في إنشاء شيء ما على Notion، فاختر القالب المناسب وابدأ.

على سبيل المثال، إذا كنت توظف مستشارًا لوسائل التواصل الاجتماعي للاهتمام بمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي من البداية إلى النهاية.

لإنشاء وصف وظيفي-اختر قالب الوصف الوظيفي لـ Notion مع نظرة عامة على الشركة والعناصر النائبة لتفاصيل الوظيفة. املأ التفاصيل الخاصة بكل قسم حسب توقعاتك للوظيفة. استخدم Notion AI لإنشاء نص للدور تلقائيًا.

مع القوالب المُنشأة مسبقًا والذكاء الاصطناعي، لن تضطر إلى القيام بالأشياء من الصفر، مما يزيد من إنتاجيتك.

أفضل قوالب Notion AI

تقدم Notion أكثر من 10000 قالب للاختيار من بينها. هذه مجموعة رائعة لتلبية متطلبات عملك.

فيما يلي أفضل خمسة اختيارات من قوالب Notion AI التي يجب أن تفكر فيها في المرة القادمة التي تعمل فيها على مشروع ما. هذه ليست قائمة شاملة، ونوصي بالاطلاع على مصادر أخرى مثل توماس فرانك، أحد أفضل قوالب Notion المبدعين لتوفير الوقت والجهد.

قالب ملاحظات الاجتماع

هذا القالب هو التصميم المثالي لتوثيق ملاحظات الاجتماع وتبسيط العملية. يحتوي على أقسام مثل جداول الأعمال والحضور ونقاط العمل ومهام المتابعة. هناك أقسام واضحة في قالب Notion أداة الذكاء الاصطناعي لتدوين الملاحظات وتتبع المهام وتعيين المسؤوليات ومراقبة أداء أعضاء فريقك بسرعة وسهولة.

قالب مخطط المدونة

هذا القالب مثالي لفريق المحتوى الخاص بك لتخطيط المحتوى وإدارته ومراجعته. تصبح قوالب قواعد البيانات مثل مخطط المدونة نقطة مرجعية واحدة لفريقك لتنظيم منشورات المدونة وفقًا للمحاور. وباستخدام قالب Notion AI، سيحدد كُتَّابك الكلمات الرئيسية ويأخذون تلميحات حول بنية المحتوى.

قالب جمع الملاحظات

هذا أحد القوالب المجانية التي تقدمها Notion. الحصول على الملاحظات أمر ضروري لنمو عملك - من موظفيك أو العملاء المحتملين أو المستخدمين الحاليين. باستخدام هذا القالب، يمكنك جمع وتنظيم المدخلات دون عمل يدوي. وبمجرد الانتهاء من ذلك، تحدد Notion AI الموضوعات المتكررة وتوفر رؤى عميقة.

قالب تعقب الأهداف تتبع أهداف الفريق ومواكبة التقدم المحرز. قم بتجميع الأهداف حسب المشروع، ورصد الخطوات التي اتخذها الفريق، وتصور التقدم المحرز في شكل مخططات أو جداول بسيطة.

التوعية بالمبيعات

قد تتطلب الكتابة عملاً لمندوبي المبيعات. إذا كنت تخطط لكتابة رسالة بريد إلكتروني إلى عملائك للإعلان عن زيادة في الأسعار، فعادةً ما تتواصل مع فريق التسويق أو فريق المحتوى للمساعدة في كتابة الرسالة الإلكترونية.

لدينا اختراق الإنتاجية لك لا يتطلب الاتصال بفرق أخرى.

باستخدام برنامج Notion AI، املأ معلومات الشركة في قالب التوعية بالمبيعات، وأضف الموضوعات التي تريد تغطيتها (ارتفاع الأسعار) ودع برنامج Notion AI يقوم ببقية السحر.

تخيل أنك شركة برمجيات محاسبة تخطط للتواصل مع جميع عملائك في نهاية العام. المطالبة التالية هي أحد الأمثلة القليلة على كيفية استخدام Notion AI.

معلومات الشركة - شركة هايز كورب، نحن نبني برنامج محاسبة حديث ومتطور قائم على السحابة للشركات. جمهورنا المستهدف هم المديرون الماليون والمديرون الماليون. برنامجنا مخصص للفرق المالية لجعل المحاسبة سهلة وتبدو أقل مللاً.

المواضيع - المحاسبة القائمة على السحابة، العام الجديد = تخطيط جديد، برنامج محاسبة غير مكلف، وتغيير اللهجة إلى دافئة ولكن احترافية وموثوقة.

حدود استخدام برنامج Notion AI

مثل الأدوات الأخرى في صناعة الذكاء الاصطناعي، فإن برنامج Notion AI له قيود. لاستخدام Notion AI بكفاءة، يجب أن تعرف حدوده قبل البدء.

حدود الاستخدام: يمكن أن تقيدك Notion AI من استخدام ميزاته لغرض وحيد هو ضمان الأداء الأمثل للجميع

وظيفة الدردشة: إذا كنت بحاجة إلى مساعدة أثناء استخدام ميزات Notion AI، أو إذا كنت عالقًا في صفحة Notion، فقد تضطر إلى اكتشاف ذلك بنفسك، حيث لا توجد وظيفة دردشة مدمجة متاحة

منحنى التعلُّم: منحنى التعلم حاد ويستغرق بعض الوقت للمستخدمين لأول مرة للتعود على واجهته مثل قائمة الحظر وإمكانيات الذكاء الاصطناعي الأخرى

لنلقِ نظرة على بديل المفهوم الذي يتغلب على عيوب مفهوم الذكاء الاصطناعي.

تعرف على ClickUp: أفضل بديل لـ Notion AI لفريقك

يُعد برنامج Notion AI موردًا مقنعًا بطرق عملية لتنظيم العمل وإنجاز المزيد من الأعمال في وقت أقل. ومع ذلك، فإن وفرة الميزات تجعل تطبيق Notion مربكًا للمستخدمين الجدد.

في هذه الملاحظة، إليك نظرة عامة سريعة على تطبيق ClickUp الملائم للمبتدئين، وهو أحد أفضل بدائل مفهوم الذكاء الاصطناعي .

انقر فوق الذكاء الاصطناعي والمستندات

الـ انقر فوق الذكاء الاصطناعي و المستندات تعمل الميزة معًا لتحويل صفحة فارغة إلى مسودة مليئة بالمحتوى والرؤى القيمة باستخدام الأتمتة.

استخدم مستندات ClickUp Docs لإدارة المستندات المهمة وتعزيز تعاون الفريق

قم بتخطيط عملية الكتابة وإدارتها وتنظيمها وتبسيطها من البداية إلى النهاية باستخدام بديل Notion AI هذا.

استخدم أدوات الذكاء الاصطناعي اليدوية

من ناحية، تُعد كتابة المستندات عملية طويلة وتحتاج إلى بحث وافٍ في الخلفية.

ومن ناحية أخرى، فإن ClickUp لديها مجموعة من الأدوات المصممة لفرق أو أغراض محددة وتقوم بتوليد المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي.

أصبح التسويق عبر البريد الإلكتروني سهلاً مع ClickUp AI

تخيل أن فريق دعم العملاء لديك يريد إنشاء تقرير حالة.

يجب عليهم اختيار "الدعم" من القائمة المنسدلة لأدوات الذكاء الاصطناعي واختيار تقرير الحالة من الخيارات. بعد ذلك، يشاركون التعليمات مع الذكاء الاصطناعي حول ما يريدونه في التقرير.

يصبح تقرير الحالة جاهزًا عندما ينقرون على زر "إنشاء". من هنا، سيقوم الفريق بتنقيح المحتوى وإضافة البيانات وإبراز النص المهم ومشاركة هذا التقرير مع القيادة.

تلخيص المحتوى

إحدى أهم الميزات الأساسية لـ أدوات كتابة الذكاء الاصطناعي هي أداة التلخيص، التي تساعدك على تقليل الحشو والالتزام بالأساسيات، بغض النظر عن المستند الذي تقوم بإنشائه.

تلخيص ملاحظات الاجتماع في ثوانٍ باستخدام ميزة ClickUp AI

لنفترض أنك قمت بلصق المحتوى في مستندات ClickUp من تقرير مطوّل، ولكنك مهتم فقط بالأفكار الرئيسية. أضف هذا المحتوى كمقدمة للمستند باستخدام "إدراج مكوِّن الملخص" وبالمثل، أعد إنشاء استجابة الذكاء الاصطناعي إذا كنت غير راضٍ عن المخرجات أو أخبر الذكاء الاصطناعي بما يجب القيام به بعد ذلك.

توطين الكتابة

سواءً كنت تتواصل مع فريقك العالمي أو تدير حملة تسويق عبر البريد الإلكتروني خاصة بكل بلد، قم بترجمة المحتوى لجعله أكثر خصوصية لجمهورك المحلي.

ابدأ بفتح المحتوى الموجود لديك على ClickUp Docs.

قم بتمييز النص، وانقر فوق "ترجمة"، واختر اللغة التي تريد ترجمة المحتوى إليها. أدخل هذا المحتوى المترجم مباشرةً في موقع مفتوح باستخدام خيار "إدراج". بدلاً من ذلك، قم بإنشاء نص جديد إذا لم تكن راضياً عن النتائج.

بصرف النظر عما قمنا بتغطيته هنا، ClickUp AI هو مساعد كتابة متكامل و أداة تحرير المستندات التي تساعدك على إصلاح الأخطاء النحوية والإملائية. اجعل المحتوى الخاص بك أكثر إيجازًا أو أطول، وقم بتنسيق المستند مع كتل المحتوى مثل الرؤوس والجداول.

انقر فوق الذكاء الاصطناعي والمهام

كإضافة للذكاء الاصطناعي، يلعب ClickUp AI دورًا محوريًا في الحصول على رؤية كاملة لمهامك دون تعقيد الأمور. اختصر وقت تنظيم المهام ومراقبتها للتركيز على المزيد من المهام التحليلية.

استخراج المهام

قم بتحميل المستندات، وسيقوم ClickUp AI تلقائيًا باستخراج المهام التي يحتاج فريقك للعمل عليها. لن تضطر إلى استعراض كل فقرة من المحتوى يدويًا لتعيين المهام لفريقك.

تنظيم وتعاون

يقوم ClickUp AI بإنشاء قائمة مهام بعد استخراج المهام من ملفاتك. تنظم قائمة المهام هذه المهام بدقة وتشاركها مع فريقك للتعاون. وهذا يتيح لك ولفريقك التحرك بسرعة؛ استخدم ميزة "التنظيم والتعاون" لسد الفجوة بين التخطيط والتنفيذ.

على سبيل المثال، يطلب منك مدير التسويق إعداد استراتيجية إدارة التسويق والتسويق لمنتج تم إطلاقه حديثًا في غضون أسبوع. قم بنسخ ولصق محتوى البريد الإلكتروني، وسيقوم ClickUp AI بجدولة قائمة المهام لفريقك الذي يمكنه اتباعها للوفاء بالموعد النهائي.

ميزة #### Pro: قوالب التوثيق الفني للمؤسسات المشغولة

تساعد الوثائق الفنية الواضحة والموجزة على تقليل تذاكر الخدمة. فبدلاً من الاضطرار إلى كتابة التعليمات البرمجية لجلب البيانات من مستندات مختلفة، فإن قوالب ClickUp لا تسبب أي ضجة ونقطة انطلاق رائعة لكل فرد في المؤسسة.

حتى بالنسبة للموظفين الجدد المسؤولين عن صيانة المنتج واستكشاف المشكلات وإصلاحها وبناء قاعدة معارف ويكي، فإن ClickUp قوالب التوثيق التقني أبقِ فريقك وعملائك سعداء

انظر إلى ما وراء فكرة الذكاء الاصطناعي: اختر ClickUp للحصول على أفضل النتائج

لجعل Notion AI يعمل من أجلك، عليك التحلي بالصبر. إن منحنى التعلم الحاد ونقص دعم الدردشة وحدود الاستخدام ستجعل عملك مع أدوات كتابة الذكاء الاصطناعي أكثر صعوبة من إمكانية إدارتها على المدى الطويل.

إذا كانت Notion AI تستهلك وقتك وطاقتك، فقد حان الوقت للتبديل إلى ClickUp، فهي أداة لإدارة المشاريع صديقة للمبتدئين مع قدرات الذكاء الاصطناعي لمساعدتك على العمل بشكل أسرع.

مع نمو عملك، سيتوسع حجم فريقك أيضًا. ستحتاج إلى أداة قوية لإدارة المشاريع مزودة بخاصية الذكاء الاصطناعي لدعم النمو عالي المستوى وإدارة البيانات بفعالية دون توقف.

وهنا يُعد ClickUp خيارًا ممتازًا لعملك لأتمتة العمليات وتبسيط العمليات المختلفة.

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