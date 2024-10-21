أفضل 10 بدائل ومنافسين لـ Notion AI في عام 2025

في عصر الذكاء الاصطناعي، تحصل الكتابة على دفعة من التكنولوجيا! فمع وجود أدوات مثل Notion AI التي تمهد الطريق، أصبح إنشاء محتوى من الدرجة الأولى أسهل من أي وقت مضى. ✍️

لكن Notion هي مجرد واحد من العديد من اللاعبين في مجال مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي الصاخب. نحن على وشك أن نقدم لك 10 بدائل رائعة بدائل الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي لتعزيز لعبتك في الكتابة.

معالجات الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي هذه موجودة هنا لمساعدتك وإلهامك وتبسيط عملية إنشاء المحتوى الخاص بك. من توليد النصوص إلى ترجمة اللغة، قمنا بتغطية جميع الأساسيات لمساعدتك في العثور على بديل المفهوم للكتابة.

ما هو مفهوم الذكاء الاصطناعي وكيف يعمل؟

برنامج Notion AI هو أداة متعددة الاستخدامات للكتّاب ومنشئي المحتوى الذين يتطلعون إلى الارتقاء بجودة أعمالهم المكتوبة وتأثيرها. يستخدم معالجة اللغة الطبيعية و التعلم الآلي لتقديم مجموعة من الميزات المبتكرة المصممة خصيصًا لتحسين جودة المحتوى.

عبر الفكرة فيما يلي بعض مزايا الذكاء الاصطناعي Notion AI:

مساعدات الكتابة : يساعد في الكتابة من خلال اقتراح كلمات أكثر ملاءمة، وتحسين بنية الجمل، وإتقان وضوح النص وتدفقه بشكل عام

: يساعد في الكتابة من خلال اقتراح كلمات أكثر ملاءمة، وتحسين بنية الجمل، وإتقان وضوح النص وتدفقه بشكل عام مساعدة في الكتابة الإبداعية : توليد الأفكار والمساعدة في صياغة المسودات الأولية

: توليد الأفكار والمساعدة في صياغة المسودات الأولية تبسيط النص : تبسيط النص الخاص بك عن طريق إعادة صياغة الجمل واستخدام كلمات أكثر ملاءمة مما يجعله أكثر قابلية للفهم

: تبسيط النص الخاص بك عن طريق إعادة صياغة الجمل واستخدام كلمات أكثر ملاءمة مما يجعله أكثر قابلية للفهم ترجمة اللغة: يترجم الكلمات أو العبارات أو الجمل الطويلة إلى لغات مختلفة

ما الذي تبحث عنه في بديل لبرنامج Notion AI

فيما يلي العوامل الخمسة الرئيسية التي يجب مراعاتها عند البحث عن بديل لـ Notion AI:

محتوى فريد وجيد التنظيم: تأكد من قدرة البرنامج على توليد محتوى أصلي عالي الجودة مع تقليل التحرير المتكرر وتكرار المحتوى - كل ذلك لتحسين مهاراتك في الكتابة بنقرات قليلة دعم اللغة: تأكد من أن الأداة البديلة تدعم اللغات التي تحتاجها، سواء من حيث الإدخال أو الإخراج، لتلبية احتياجات جمهورك بفعالية خيارات التخصيص: ابحث عن ميزات التخصيص التي تسمح لك بتخصيص مخرجات الذكاء الاصطناعي لتتناسب مع نبرة علامتك التجارية وأسلوبها وعملية الكتابة الخاصة بها سهولة التكامل: اختر الأداة التي تتكامل بسلاسة مع أدواتك الحالية برنامج إدارة المشاريع مما يقلل من التعطيل ويحسن الإنتاجية فعالية التكلفة: قم بتقييم هيكل تسعير بديل Notion AI لضمان توافقه مع ميزانيتك وتوفير قيمة جيدة لجودة وكمية المحتوى الذي ينشئه

## أفضل 10 بدائل Notion AI لأتمتة مهام سير عملك 2024

لقد قمنا بتجميع أفضل 10 بدائل لـ Notion AI مع ميزات مصممة للارتقاء بالمحتوى الخاص بك إلى المستوى التالي. 🆙

1. انقر فوق

استخدم ClickUp AI للكتابة بشكل أسرع وصقل نسختك وردودك على البريد الإلكتروني والمزيد ClickUp AI عبارة عن مساعد ذكاء اصطناعي مدمج في منصة ClickUp الإنتاجية الشهيرة، ويمكن الوصول إليه من مواقع مختلفة مثل الدردشات, المستندات وصندوق الوارد، وشريط الأدوات، وتعليقات المهام. وبفضل القدرة على إنشاء مسودات مستندات منظمة بشكل جيد، بما في ذلك المقترحات وقوالب البريد الإلكتروني وخطط المشاريع، أصبح ClickUp AI أداة لا تقدر بثمن للتواصل الفعال وإدارة المشاريع. 🤖

القوة الأساسية لـ ClickUp AI مساعد الكتابة يكمن في جانبين

يمكنه تقييم الكتابة من حيث الوضوح، والإيجاز، والنبرة، والنحو، والتنسيق السليم يوفر مطالبات تستند إلى الأدوار لإنشاء محتوى مخصص، يلبي احتياجات الأقسام المختلفة مثل المبيعات والتسويق والهندسة

تعمل الأداة على تسريع عملية إنشاء المحتوى من خلال توفير وصول سريع إلى الأطر الجاهزة مثل نموذج إرشادات الكتابة ClickUp و قالب كتابة محتوى ClickUp . وهي تتضمن توصيات تتعلق بالأسلوب لتجعل إنشاء مستندات احترافية وجذابة أسهل من أي وقت مضى.

كما يتفوق بديل Notion AI أيضًا في تكثيف المستندات والتعليقات والمواضيع المطولة في لمحات عامة موجزة، مما يتيح لك فهم المعلومات الأساسية في لمحة سريعة.

يمكنك أيضًا تحديد توطين الذكاء الاصطناعي لمرة واحدة للغة الفرنسية والإسبانية والبرتغالية والألمانية والإيطالية و ترجمة النص إلى 12 لغة مختلفة.

ClickUp أفضل الميزات

إنشاء المستندات، بما في ذلك المقترحات وقوالب البريد الإلكتروني وخطط المشاريع

تحويل المهام المفتوحة إلى مهام فرعية أصغر يمكن إدارتها

تسريع عملية إنشاء المحتوى من خلال توفير وصول سريع إلى القوالب وتوصيات النمط

تكثيف المستندات والتعليقات والمواضيع المطولة للحصول على لمحات عامة موجزة

إدارة المشروع بأكمله من منصة واحدة

قيود ClickUp

قد يستغرق التعود على المنصة بعض الوقت

يتم تسعير برنامج كتابة الذكاء الاصطناعي كميزة إضافية

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

* تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

2. دردشة سونيك من Writesonic

عبر يكتبونك دردشة سونيك بواسطة يكتب سونيك هو روبوت محادثة قوي لإنشاء محتوى عالي الجودة وفريد من نوعه لأغراض مختلفة، مثل المدونات والمقالات ورسائل البريد الإلكتروني وغيرها. يستفيد من تقنية بحث Google لتمكين إنشاء المحتوى في الوقت الفعلي. 🔎

فيما يتعلق بمساعدي الكتابة بالذكاء الاصطناعي، يبرز بديل الذكاء الاصطناعي هذا من خلال مجموعة الميزات الغنية التي يتمتع بها، بما في ذلك توصيات الكلمات الرئيسية والتحسين واختبار A/B لتعزيز المشاركة والأداء العام. ويتفوق في مهام الكتابة المختلفة مثل توسيع النقاط، وتغيير صيغة المبني للمجهول إلى المبني للمعلوم، وإعادة صياغة المحتوى وتلخيصه.

تعمل واجهته السهلة الاستخدام، التي تقدم أكثر من 70 قالبًا مبرمجًا مسبقًا مع تعليمات واضحة، على تبسيط عملية إنشاء المحتوى، ولا تتطلب سوى إدخال تفاصيل محددة لإنشاء المحتوى المطلوب على الفور.

ChatSonic من Writesonic أفضل الميزات

محتوى عالي الجودة وفريد من نوعه لمجموعة واسعة من الأغراض

تقنية بحث Google للحصول على اقتراحات ومعلومات عن المحتوى في الوقت الفعلي

توليد نص مجاني

أكثر من 70 أداة لتبسيط عملية إنشاء المحتوى

قيود الدردشة من Writesonic

لا توجد أرصدة كافية لاستخدامها بالكامل في عملية الكتابة الجماعية

بطء تحميل المحتوى مقارنة ببدائل Notion AI الأخرى

تسعير ChatSonic من Writesonic

مجاني

غير محدود : 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شركة : 12.67 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12.67 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بالشركة

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

ChatSonic من Writesonic التقييمات والمراجعات

G2 : 4.8/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

: 4.8/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.8/5 (1,000+ تقييم)

3. مبسط

عبر مبسط المبسط هو شامل شامل أداة الذكاء الاصطناعي التي يمكنها التعامل مع توليد المحتوى والتواصل الجماعي وكتابة الإعلانات والتخطيط والنشر. وهي تدمج كل هذه الميزات في منصة واحدة، وتعد بزيادة الإنتاجية بما يصل إلى 100 مرة. 💯

الوظيفة البارزة في Simplified هي مؤلف الإعلانات ، وهي ميزة قيّمة لصياغة محتوى من الدرجة الأولى بسرعة لجهودك التسويقية، بما في ذلك منشورات وسائل التواصل الاجتماعي ورسائل البريد الإلكتروني والمستندات الأخرى.

يمكنك البدء ببضع نقرات عن طريق إنشاء مستند، وإعطائه عنوانًا، وإصدار أمر مباشر. بمساعدة مكتبة واسعة من القوالب سهلة الاستخدام، يمكنك صياغة المحتوى ومواد العلامات التجارية ومقاطع الفيديو للتواصل بشكل أفضل مع جمهورك.

أبسط #### أفضل الميزات

إنشاء محتوى مدعوم بالذكاء الاصطناعي GPT-3 لإنشاء سريع لمختلف أنواع المحتوى

واجهة سهلة الاستخدام

خيارات مرنة لكتابة المهام والتصميم والنشر

قيود مبسطة

نظام ائتمان دون المستوى بالنسبة لمساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي

لا توجد ميزات حقيقية لإدارة المهام مقارنةً ببعض بدائل Notion AI الأخرى

التسعير المبسط

مجاني

AI Writer Pro: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

التقييمات والمراجعات المبسطة

G2 : 4.6/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

4. Wordtune

عبر ضبط الكلمات Wordtune هي أداة لإعادة الصياغة بالذكاء الاصطناعي مصممة لتحسين بنية الجملة والجودة الإجمالية لكتابتك باستخدام معالجة اللغة الطبيعية.

من خلال واجهة سهلة الاستخدام وملاحظات في الوقت الفعلي، تمكّنك أداة Wordtune's Editorempune أنت وفريقك من تحسين وضوح النص ونبرته وأسلوبه. كما تقدم الأداة أيضًا توصيات عملية لمراجعة جملك أثناء الكتابة، مما يبسّط عملية التحرير والتدقيق اللغوي.

وفي الوقت نفسه، تلخص ميزة "قراءة" المستندات المطولة إلى نقاط رئيسية موجزة، مما يوفر لك وقتًا ثمينًا للقراءة عبر صفحات الويب والمستندات المختلفة.

تربطك إضافة Chrome في Wordtune بمنصات شائعة مثل Gmail وGoogle Docs وSlack وLinkedIn وFacebook وTwitter وWhatsApp.

أفضل ميزات Wordtune

يلخّص المستندات الطويلة في نقاط رئيسية باستخدام ميزة "القراءة"

يتكامل مع العديد من المنصات بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي الشائعة وتطبيقات التواصل

واجهة سهلة الاستخدام مع ملاحظات في الوقت الفعلي

يتضمن امتداد متصفح للحصول على تطبيق مساعد للكتابة بالذكاء الاصطناعي أثناء البحث

قيود Wordtune

تحتاج الاقتراحات أحياناً إلى إعادة الكتابة

امتداد متصفح دون المستوى، وفقاً لبعض المستخدمين

تسعير Wordtune

مجاني للأبد

بالإضافة إلى : 9.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 9.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم غير محدود : 14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شركة: اتصل لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

Wordtune التقييمات والمراجعات

G2 : 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 70 تقييم)

5. سمارتشيت للذكاء الاصطناعي

عبر: ورقة ذكية يعزز Smartsheet الإنتاجية من خلال تبسيط المهام وإدارة المشاريع، مما يسهل التعاون مع فريقك. تتيح ميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة به رؤى سريعة في البيانات المعقدة، مما يدعم اتخاذ قرارات أفضل.

يعمل بديل الذكاء الاصطناعي من Notion كمساعد افتراضي، حيث يقدم التوجيه والدعم في الوقت الفعلي، مما يجعل عملك أكثر سلاسة وكفاءة. 👍

إذا كنت معتادًا على استخدام Excel، ستجد أن Smartsheet مألوفًا لك ولكنه أكثر تقدمًا، حيث يقدم لك ميزات محسّنة لإعداد التقارير والأتمتة والتعاون. إذا كنت تعتمد على الجداول وجداول البيانات لتسهيل فهم مواردك ومهامك ومشاريعك وتخصيصها، فإن Smartsheet AI يمكن أن يكون منقذًا لك.

أفضل ميزات Smartsheet AI

يساعد في استخراج الرؤى بسرعة من البيانات المعقدة

يقدم إرشادات في الوقت الفعلي لمحتوى عالي الجودة

يتضمن ميزات متقدمة في إعداد التقارير والأتمتة والتعاون وإدارة المهام

قيود الذكاء الاصطناعي في Smartsheet

منحنى تعليمي حاد

الافتقار إلى القوالب مقارنةً ببدائل الذكاء الاصطناعي الأخرى

تسعير الذكاء الاصطناعي لسمارتشيت للذكاء الاصطناعي

مجاني

محترف : 9 دولارات شهريًا (بحد أقصى 10 مستخدمين)

: 9 دولارات شهريًا (بحد أقصى 10 مستخدمين) الشركات : 25 دولارًا شهريًا (ثلاثة مستخدمين كحد أدنى)

: 25 دولارًا شهريًا (ثلاثة مستخدمين كحد أدنى) المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات Smartsheet AI

G2 : 4.4/5 (أكثر من 14,000 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 14,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

6. نوكلينو سايدكيك

عبر نوكلينو Nuclino Sidekick هو أكثر من مجرد مدقق إملائي فاخر - يمكنه إطلاق العنان لإبداعك بأفكار جديدة حول أي موضوع ويساعدك على كتابة منشورات المدونة ورسائل البريد الإلكتروني والتقارير وغير ذلك، مما يوفر عليك البدء من الصفر. 📝

يعمل Sidekick أيضًا كالمحرر الخاص بك، حيث يلتقط الأخطاء الإملائية والنحوية وعلامات الترقيم التي قد تكون زلت منك. يتجاوز البرنامج الأساسيات، حيث يقدم اقتراحات عملية لكتابة أكثر تأثيرًا ووضوحًا وجاذبية ويوصي بتحسينات في الأسلوب والبنية والأسلوب.

واحدة من أكثر ميزاته قيمة هي قدرته على تلخيص المستندات الطويلة، مما يجنبك عناء البحث في كم هائل من المعلومات. يستخلص Sidekick النقاط الأساسية و عناصر العمل لتقديم ملخص موجز مختصر.

Nuclino Sidekick أفضل الميزات

يساعد في التحرير والتدقيق اللغوي

إنشاء مسودات أولية

يلخص المستندات المطولة

قيود Nuclino Sidekick

يتطلب رسومًا إضافية للمستخدمين الإضافيين

تكامل محدود عبر منصات متعددة

تسعير Nuclino Sidekick #### تسعير Nuclino Sidekick

مجاني

قياسي : 5 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 5 دولارات شهرياً لكل مستخدم قسط: 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

Nuclino Sidekick التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 20 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

المكافأة: تحقق من الأعلى: مزيد من المراجعات

10 بدائل Nuclino والمنافسين

7. ChatGPT

عبر ChatGPT ChatGPT هو متعدد الاستخدامات أداة مساعدة افتراضية التي يمكنها توفير المعلومات والمحتوى الإبداعي عبر مجالات متعددة. سواءً كنت بحاجة إلى مساعدة في البحث، أو إنشاء المحتوى، أو الترميز، أو الترجمة اللغوية، فإن ChatGPT تدعمك.

يمكنه المساعدة في العصف الذهني للأفكار، أو صياغة المستندات، أو تعلّم مواضيع جديدة، أو حتى تقديم الدعم العاطفي - بأكثر من 100 لغة.

يعتمد ChatGPT على بنية GPT-3.5، ولكن مع الباقة المميزة، يمكنك الوصول إلى إصدار GPT-4 المُحسَّن. تساعدك واجهته سهلة الاستخدام على تبسيط إنشاء المحتوى الخاص بك بغض النظر عن الموضوع أو المجال.

أفضل ميزات ChatGPT

يستوعب ويستجيب لمعالجة اللغة الطبيعية

يساعد في أي نوع من أنواع إنشاء المحتوى

يتواصل بلغات متعددة

لديه إمكانية الوصول إلى قاعدة معرفية واسعة

قيود ChatGPT

لا توجد بيانات في الوقت الحقيقي

يتطلب التحقق من الحقائق

تسعير #### ChatGPT

مجاناً

قسط: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

ChatGPT التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 300 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 20 تقييم)

8. ريتر

عبر ريتر صُمم بشكل أساسي لكتّاب المحتوى، ويدعم Rytr أنواعًا مختلفة من المحتوى، بما في ذلك منشورات المدونة والبريد الإلكتروني والنسخ الإعلانية والمخططات والقصص.

إنه سهل الاستخدام بشكل لا يصدق - حدد نوع المحتوى وقدم السياق الأولي، وسيقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء النص بسلاسة. ويمكنك بعد ذلك تنقيحه باستخدام محرر النص المدمج، الذي يحل المشكلات تلقائيًا مع بنية الجملة واختيار الكلمات والطول.

كما يوفر Rytr أيضًا ميزات مفيدة للاستعراضات والتسويق بالمحتوى، مثل محلل SERP المدمج ومولد الكلمات الرئيسية، مما يجعله حلاً شاملاً لمنشئي المحتوى. 💫

أفضل ميزات Rytr

يدعم أنواع المحتوى المختلفة

ينشئ المحتوى ويحسن كتابتك

يوفر واجهة مباشرة وسهلة الاستخدام

يوفر أدوات إضافية مثل محلل SERP المدمج ومولد الكلمات الرئيسية

قيود ريتر

خطة مجانية محدودة

تسعير #### Rytr

مجاني

توفير : 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم غير محدود: 29 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات رايتر

G2 : 4.7/5 (أكثر من 700 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 700 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 10 مراجعات)

9. جاسبر

عبر جاسبر جاسبر هو كاتب آلي متقدم قادر على إنتاج محتوى أسرع بخمس مرات من متوسط سرعة كاتب الإعلانات البشري.

قدم له المدخلات الأساسية، وسيقوم Jasper بإنتاج محتوى فريد وعالي الجودة لمقالات المدونة وأوصاف المنتجات والنسخ التسويقية. يمكنك تبسيط خطوة المطالبة من خلال الاستفادة من بعض القوالب المكتوبة مسبقًا لفئات معينة.

يتخصص Jasper في صياغة مواد ملائمة لكبار المسئولين الاقتصاديين لتعزيز المبيعات والمشاركة. استخدمها لتحقيق تصنيفات أعلى في نتائج بحث Google، وجذب جمهور كبير، وإنشاء حركة مرور ثابتة على الموقع الإلكتروني يمكن تحقيق الدخل منها. 💰

يمكن لهذه الأداة التعامل مع مهام مثل الحملات الإعلانية، والمدونات المتخصصة، وإنشاء محتوى إعلامي، والحفاظ على سير العمل بسلاسة دون انقطاع. مع واجهة سهلة الاستخدام تدعم أكثر من 25 لغة, جاسبر للذكاء الاصطناعي هو مساعد يمكن الاعتماد عليه لإنشاء المحتوى وتحسينه بكفاءة.

أفضل ميزات #### جاسبر

قوالب مكتوبة مسبقًا لفئات محتوى محددة

يتكامل مع منصات مختلفة مثل Amazon وGmail وGmail وGoogle وإعلانات فيسبوك وNotion وWordPress وYouTube

يطبِّق صوت علامتك التجارية الفريد على المحتوى الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي

يكتب ويترجم إلى أكثر من 25 لغة مختلفة

قيود جاسبر

ينتج محتوى عام، وفقًا لبعض المراجعين

يجد بعض المستخدمين أنه باهظ الثمن

أسعار جاسبر

مُنشئ : 39$/شهرًا

: 39$/شهرًا الفرق : 99 دولارًا شهريًا

: 99 دولارًا شهريًا الشركة: اتصل بالشركة

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات جاسبر

G2 : 4.7/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.8/5 (1,000+ تقييم)

10.TextCortex

عبر: TextCortex يطبق TextCortex نهجًا سهل الاستخدام لتوليد المحتوى بلغات مختلفة. توفر خاصية ZenoChat الخاصة به ميزة قيّمة المساعدة في الكتابة ، مع خيارات التخصيص وخيارات النموذج مثل GPT-4 و GPT 3.5. من أوصاف المنتجات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي إلى الإعلانات والمدونات، تركز TextCortex على قابلية التوسع، وتتحمل عبء العمل الشاق لتحويل الأفكار إلى محتوى من الدرجة الأولى. 💪

يمكن لروبوت الدردشة الآلي Zeno أيضًا تسهيل تدفق المحادثة من خلال الإجابة على الاستفسارات وتقديم الدعم للعملاء بقدرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي. مع أكثر من 60 قالبًا للكتابة بالذكاء الاصطناعي يمكن الوصول إليها مباشرةً من المتصفح، يعمل TextCortex على تبسيط إنشاء المحتوى وتعزيز قابلية الاستخدام العام لمنصته. ويوفر للمستخدمين تجربة أكثر كفاءة وفعالية في إنشاء المحتوى وإدارة المحادثات.

أفضل ميزات TextCortex

توفر ميزة ZenoCortex مساعدة قيّمة في الكتابة

يتكامل مع جوجل كروم

العديد من القوالب التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي

قيود TextCortex

دفع المزيد مقابل الكلمات الإضافية

تسعير #### تسعير TextCortex

مجاناً

لايت : بدءًا من 5.59 دولار شهريًا لكل مستخدم

: بدءًا من 5.59 دولار شهريًا لكل مستخدم غير محدود: 83.99$/شهرًا لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

TextCortex التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 60+ تقييم)

ارتقِ بلعبة المحتوى الخاصة بك مع أفضل بدائل مفهوم الذكاء الاصطناعي

يتمحور تبني الذكاء الاصطناعي حول الاستفادة من قدراته لتحسين إنشاء المحتوى الخاص بك وإنتاجيتك. تعمل بدائل Notion AI مثل ClickUp على تبسيط الأمر أكثر من أي وقت مضى، مما يتيح لك صياغة محتوى جذاب ومقنع دون عناء مع تبسيط سير عملك.

تتعامل هذه الأدوات مع الجوانب الاعتيادية، مثل معالجة الأخطاء النحوية والإملائية الشائعة، حتى تتمكن من التركيز على تحسين موادك وجعلها أكثر تألقاً.

إذا كنت ترغب في تعظيم تأثير المحتوى الخاص بك وتبسيط العملية الإبداعية الخاصة بك, جرّب ClickUp اليوم، مجانًا! 🤩