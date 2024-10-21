أفضل 10 بدائل ومنافسين لـ Notion AI في عام 2025

في عصر الذكاء الاصطناعي، تحصل الكتابة على دفعة من التكنولوجيا! فمع وجود أدوات مثل Notion AI التي تمهد الطريق، أصبح إنشاء محتوى من الدرجة الأولى أسهل من أي وقت مضى. ✍️
لكن Notion هي مجرد واحد من العديد من اللاعبين في مجال مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي الصاخب. نحن على وشك أن نقدم لك 10 بدائل رائعة بدائل الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي لتعزيز لعبتك في الكتابة.
معالجات الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي هذه موجودة هنا لمساعدتك وإلهامك وتبسيط عملية إنشاء المحتوى الخاص بك. من توليد النصوص إلى ترجمة اللغة، قمنا بتغطية جميع الأساسيات لمساعدتك في العثور على بديل المفهوم للكتابة.
ما هو مفهوم الذكاء الاصطناعي وكيف يعمل؟
برنامج Notion AI هو أداة متعددة الاستخدامات للكتّاب ومنشئي المحتوى الذين يتطلعون إلى الارتقاء بجودة أعمالهم المكتوبة وتأثيرها. يستخدم معالجة اللغة الطبيعية و التعلم الآلي لتقديم مجموعة من الميزات المبتكرة المصممة خصيصًا لتحسين جودة المحتوى.
عبر الفكرة فيما يلي بعض مزايا الذكاء الاصطناعي Notion AI:
- مساعدات الكتابة: يساعد في الكتابة من خلال اقتراح كلمات أكثر ملاءمة، وتحسين بنية الجمل، وإتقان وضوح النص وتدفقه بشكل عام
- مساعدة في الكتابة الإبداعية: توليد الأفكار والمساعدة في صياغة المسودات الأولية
- تبسيط النص: تبسيط النص الخاص بك عن طريق إعادة صياغة الجمل واستخدام كلمات أكثر ملاءمة مما يجعله أكثر قابلية للفهم
- ترجمة اللغة: يترجم الكلمات أو العبارات أو الجمل الطويلة إلى لغات مختلفة
ما الذي تبحث عنه في بديل لبرنامج Notion AI
فيما يلي العوامل الخمسة الرئيسية التي يجب مراعاتها عند البحث عن بديل لـ Notion AI:
- محتوى فريد وجيد التنظيم: تأكد من قدرة البرنامج على توليد محتوى أصلي عالي الجودة مع تقليل التحرير المتكرر وتكرار المحتوى - كل ذلك لتحسين مهاراتك في الكتابة بنقرات قليلة
- دعم اللغة: تأكد من أن الأداة البديلة تدعم اللغات التي تحتاجها، سواء من حيث الإدخال أو الإخراج، لتلبية احتياجات جمهورك بفعالية
- خيارات التخصيص: ابحث عن ميزات التخصيص التي تسمح لك بتخصيص مخرجات الذكاء الاصطناعي لتتناسب مع نبرة علامتك التجارية وأسلوبها وعملية الكتابة الخاصة بها
- سهولة التكامل: اختر الأداة التي تتكامل بسلاسة مع أدواتك الحاليةبرنامج إدارة المشاريع مما يقلل من التعطيل ويحسن الإنتاجية
- فعالية التكلفة: قم بتقييم هيكل تسعير بديل Notion AI لضمان توافقه مع ميزانيتك وتوفير قيمة جيدة لجودة وكمية المحتوى الذي ينشئه
## أفضل 10 بدائل Notion AI لأتمتة مهام سير عملك 2024
لقد قمنا بتجميع أفضل 10 بدائل لـ Notion AI مع ميزات مصممة للارتقاء بالمحتوى الخاص بك إلى المستوى التالي. 🆙
1. انقر فوق
استخدم ClickUp AI للكتابة بشكل أسرع وصقل نسختك وردودك على البريد الإلكتروني والمزيد ClickUp AI عبارة عن مساعد ذكاء اصطناعي مدمج في منصة ClickUp الإنتاجية الشهيرة، ويمكن الوصول إليه من مواقع مختلفة مثل الدردشات, المستندات وصندوق الوارد، وشريط الأدوات، وتعليقات المهام. وبفضل القدرة على إنشاء مسودات مستندات منظمة بشكل جيد، بما في ذلك المقترحات وقوالب البريد الإلكتروني وخطط المشاريع، أصبح ClickUp AI أداة لا تقدر بثمن للتواصل الفعال وإدارة المشاريع. 🤖
القوة الأساسية لـ ClickUp AI مساعد الكتابة يكمن في جانبين
- يمكنه تقييم الكتابة من حيث الوضوح، والإيجاز، والنبرة، والنحو، والتنسيق السليم
- يوفر مطالبات تستند إلى الأدوار لإنشاء محتوى مخصص، يلبي احتياجات الأقسام المختلفة مثل المبيعات والتسويق والهندسة
تعمل الأداة على تسريع عملية إنشاء المحتوى من خلال توفير وصول سريع إلى الأطر الجاهزة مثل نموذج إرشادات الكتابة ClickUp و قالب كتابة محتوى ClickUp . وهي تتضمن توصيات تتعلق بالأسلوب لتجعل إنشاء مستندات احترافية وجذابة أسهل من أي وقت مضى.
كما يتفوق بديل Notion AI أيضًا في تكثيف المستندات والتعليقات والمواضيع المطولة في لمحات عامة موجزة، مما يتيح لك فهم المعلومات الأساسية في لمحة سريعة.
يمكنك أيضًا تحديد توطين الذكاء الاصطناعي لمرة واحدة للغة الفرنسية والإسبانية والبرتغالية والألمانية والإيطالية و ترجمة النص إلى 12 لغة مختلفة.
ClickUp أفضل الميزات
- إنشاء المستندات، بما في ذلك المقترحات وقوالب البريد الإلكتروني وخطط المشاريع
- تحويل المهام المفتوحة إلى مهام فرعية أصغر يمكن إدارتها
- تسريع عملية إنشاء المحتوى من خلال توفير وصول سريع إلى القوالب وتوصيات النمط
- تكثيف المستندات والتعليقات والمواضيع المطولة للحصول على لمحات عامة موجزة
- إدارة المشروع بأكمله من منصة واحدة
قيود ClickUp
- قد يستغرق التعود على المنصة بعض الوقت
- يتم تسعير برنامج كتابة الذكاء الاصطناعي كميزة إضافية
تسعير #### ClickUp
- مجاني للأبد
- غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- شركة: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار
- ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا
* تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي
تقييمات ومراجعات ClickUp
- G2: 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)
2. دردشة سونيك من Writesonic
عبر يكتبونك دردشة سونيك بواسطة يكتب سونيك هو روبوت محادثة قوي لإنشاء محتوى عالي الجودة وفريد من نوعه لأغراض مختلفة، مثل المدونات والمقالات ورسائل البريد الإلكتروني وغيرها. يستفيد من تقنية بحث Google لتمكين إنشاء المحتوى في الوقت الفعلي. 🔎
فيما يتعلق بمساعدي الكتابة بالذكاء الاصطناعي، يبرز بديل الذكاء الاصطناعي هذا من خلال مجموعة الميزات الغنية التي يتمتع بها، بما في ذلك توصيات الكلمات الرئيسية والتحسين واختبار A/B لتعزيز المشاركة والأداء العام. ويتفوق في مهام الكتابة المختلفة مثل توسيع النقاط، وتغيير صيغة المبني للمجهول إلى المبني للمعلوم، وإعادة صياغة المحتوى وتلخيصه.
تعمل واجهته السهلة الاستخدام، التي تقدم أكثر من 70 قالبًا مبرمجًا مسبقًا مع تعليمات واضحة، على تبسيط عملية إنشاء المحتوى، ولا تتطلب سوى إدخال تفاصيل محددة لإنشاء المحتوى المطلوب على الفور.
ChatSonic من Writesonic أفضل الميزات
- محتوى عالي الجودة وفريد من نوعه لمجموعة واسعة من الأغراض
- تقنية بحث Google للحصول على اقتراحات ومعلومات عن المحتوى في الوقت الفعلي
- توليد نص مجاني
- أكثر من 70 أداة لتبسيط عملية إنشاء المحتوى
قيود الدردشة من Writesonic
- لا توجد أرصدة كافية لاستخدامها بالكامل في عملية الكتابة الجماعية
- بطء تحميل المحتوى مقارنة ببدائل Notion AI الأخرى
تسعير ChatSonic من Writesonic
- مجاني
- غير محدود: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- شركة: 12.67 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل بالشركة
\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي
ChatSonic من Writesonic التقييمات والمراجعات
- G2: 4.8/5 (أكثر من 1,000 تقييم)
- Capterra: 4.8/5 (1,000+ تقييم)
3. مبسط
عبر مبسط المبسط هو شامل شامل أداة الذكاء الاصطناعي التي يمكنها التعامل مع توليد المحتوى والتواصل الجماعي وكتابة الإعلانات والتخطيط والنشر. وهي تدمج كل هذه الميزات في منصة واحدة، وتعد بزيادة الإنتاجية بما يصل إلى 100 مرة. 💯
الوظيفة البارزة في Simplified هي مؤلف الإعلانات ، وهي ميزة قيّمة لصياغة محتوى من الدرجة الأولى بسرعة لجهودك التسويقية، بما في ذلك منشورات وسائل التواصل الاجتماعي ورسائل البريد الإلكتروني والمستندات الأخرى.
يمكنك البدء ببضع نقرات عن طريق إنشاء مستند، وإعطائه عنوانًا، وإصدار أمر مباشر. بمساعدة مكتبة واسعة من القوالب سهلة الاستخدام، يمكنك صياغة المحتوى ومواد العلامات التجارية ومقاطع الفيديو للتواصل بشكل أفضل مع جمهورك.
أبسط #### أفضل الميزات
- إنشاء محتوى مدعوم بالذكاء الاصطناعي GPT-3 لإنشاء سريع لمختلف أنواع المحتوى
- واجهة سهلة الاستخدام
- خيارات مرنة لكتابة المهام والتصميم والنشر
قيود مبسطة
- نظام ائتمان دون المستوى بالنسبة لمساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي
- لا توجد ميزات حقيقية لإدارة المهام مقارنةً ببعض بدائل Notion AI الأخرى
التسعير المبسط
- مجاني
- AI Writer Pro: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي
التقييمات والمراجعات المبسطة
- G2: 4.6/5 (أكثر من 1,000 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)
4. Wordtune
عبر ضبط الكلمات Wordtune هي أداة لإعادة الصياغة بالذكاء الاصطناعي مصممة لتحسين بنية الجملة والجودة الإجمالية لكتابتك باستخدام معالجة اللغة الطبيعية.
من خلال واجهة سهلة الاستخدام وملاحظات في الوقت الفعلي، تمكّنك أداة Wordtune's Editorempune أنت وفريقك من تحسين وضوح النص ونبرته وأسلوبه. كما تقدم الأداة أيضًا توصيات عملية لمراجعة جملك أثناء الكتابة، مما يبسّط عملية التحرير والتدقيق اللغوي.
وفي الوقت نفسه، تلخص ميزة "قراءة" المستندات المطولة إلى نقاط رئيسية موجزة، مما يوفر لك وقتًا ثمينًا للقراءة عبر صفحات الويب والمستندات المختلفة.
تربطك إضافة Chrome في Wordtune بمنصات شائعة مثل Gmail وGoogle Docs وSlack وLinkedIn وFacebook وTwitter وWhatsApp.
أفضل ميزات Wordtune
- يلخّص المستندات الطويلة في نقاط رئيسية باستخدام ميزة "القراءة"
- يتكامل مع العديد من المنصات بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي الشائعة وتطبيقات التواصل
- واجهة سهلة الاستخدام مع ملاحظات في الوقت الفعلي
- يتضمن امتداد متصفح للحصول على تطبيق مساعد للكتابة بالذكاء الاصطناعي أثناء البحث
قيود Wordtune
- تحتاج الاقتراحات أحياناً إلى إعادة الكتابة
- امتداد متصفح دون المستوى، وفقاً لبعض المستخدمين
تسعير Wordtune
- مجاني للأبد
- بالإضافة إلى: 9.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- غير محدود: 14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- شركة: اتصل لمعرفة الأسعار
\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي
Wordtune التقييمات والمراجعات
- G2: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)
- Capterra: 4.4/5 (أكثر من 70 تقييم)
5. سمارتشيت للذكاء الاصطناعي
عبر: ورقة ذكية يعزز Smartsheet الإنتاجية من خلال تبسيط المهام وإدارة المشاريع، مما يسهل التعاون مع فريقك. تتيح ميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة به رؤى سريعة في البيانات المعقدة، مما يدعم اتخاذ قرارات أفضل.
يعمل بديل الذكاء الاصطناعي من Notion كمساعد افتراضي، حيث يقدم التوجيه والدعم في الوقت الفعلي، مما يجعل عملك أكثر سلاسة وكفاءة. 👍
إذا كنت معتادًا على استخدام Excel، ستجد أن Smartsheet مألوفًا لك ولكنه أكثر تقدمًا، حيث يقدم لك ميزات محسّنة لإعداد التقارير والأتمتة والتعاون. إذا كنت تعتمد على الجداول وجداول البيانات لتسهيل فهم مواردك ومهامك ومشاريعك وتخصيصها، فإن Smartsheet AI يمكن أن يكون منقذًا لك.
أفضل ميزات Smartsheet AI
- يساعد في استخراج الرؤى بسرعة من البيانات المعقدة
- يقدم إرشادات في الوقت الفعلي لمحتوى عالي الجودة
- يتضمن ميزات متقدمة في إعداد التقارير والأتمتة والتعاون وإدارة المهام
قيود الذكاء الاصطناعي في Smartsheet
- منحنى تعليمي حاد
- الافتقار إلى القوالب مقارنةً ببدائل الذكاء الاصطناعي الأخرى
تسعير الذكاء الاصطناعي لسمارتشيت للذكاء الاصطناعي
- مجاني
- محترف: 9 دولارات شهريًا (بحد أقصى 10 مستخدمين)
- الشركات: 25 دولارًا شهريًا (ثلاثة مستخدمين كحد أدنى)
- المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار
\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية
تقييمات ومراجعات Smartsheet AI
- G2: 4.4/5 (أكثر من 14,000 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2,000 تقييم)
6. نوكلينو سايدكيك
عبر نوكلينو Nuclino Sidekick هو أكثر من مجرد مدقق إملائي فاخر - يمكنه إطلاق العنان لإبداعك بأفكار جديدة حول أي موضوع ويساعدك على كتابة منشورات المدونة ورسائل البريد الإلكتروني والتقارير وغير ذلك، مما يوفر عليك البدء من الصفر. 📝
يعمل Sidekick أيضًا كالمحرر الخاص بك، حيث يلتقط الأخطاء الإملائية والنحوية وعلامات الترقيم التي قد تكون زلت منك. يتجاوز البرنامج الأساسيات، حيث يقدم اقتراحات عملية لكتابة أكثر تأثيرًا ووضوحًا وجاذبية ويوصي بتحسينات في الأسلوب والبنية والأسلوب.
واحدة من أكثر ميزاته قيمة هي قدرته على تلخيص المستندات الطويلة، مما يجنبك عناء البحث في كم هائل من المعلومات. يستخلص Sidekick النقاط الأساسية و عناصر العمل لتقديم ملخص موجز مختصر.
Nuclino Sidekick أفضل الميزات
- يساعد في التحرير والتدقيق اللغوي
- إنشاء مسودات أولية
- يلخص المستندات المطولة
قيود Nuclino Sidekick
- يتطلب رسومًا إضافية للمستخدمين الإضافيين
- تكامل محدود عبر منصات متعددة
تسعير Nuclino Sidekick #### تسعير Nuclino Sidekick
- مجاني
- قياسي: 5 دولارات شهرياً لكل مستخدم
- قسط: 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم
\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي
Nuclino Sidekick التقييمات والمراجعات
- G2: 4.7/5 (أكثر من 20 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 60 تقييمًا)
المكافأة: تحقق من الأعلى: مزيد من المراجعات
7. ChatGPT
عبر ChatGPT ChatGPT هو متعدد الاستخدامات أداة مساعدة افتراضية التي يمكنها توفير المعلومات والمحتوى الإبداعي عبر مجالات متعددة. سواءً كنت بحاجة إلى مساعدة في البحث، أو إنشاء المحتوى، أو الترميز، أو الترجمة اللغوية، فإن ChatGPT تدعمك.
يمكنه المساعدة في العصف الذهني للأفكار، أو صياغة المستندات، أو تعلّم مواضيع جديدة، أو حتى تقديم الدعم العاطفي - بأكثر من 100 لغة.
يعتمد ChatGPT على بنية GPT-3.5، ولكن مع الباقة المميزة، يمكنك الوصول إلى إصدار GPT-4 المُحسَّن. تساعدك واجهته سهلة الاستخدام على تبسيط إنشاء المحتوى الخاص بك بغض النظر عن الموضوع أو المجال.
أفضل ميزات ChatGPT
- يستوعب ويستجيب لمعالجة اللغة الطبيعية
- يساعد في أي نوع من أنواع إنشاء المحتوى
- يتواصل بلغات متعددة
- لديه إمكانية الوصول إلى قاعدة معرفية واسعة
قيود ChatGPT
- لا توجد بيانات في الوقت الحقيقي
- يتطلب التحقق من الحقائق
تسعير #### ChatGPT
- مجاناً
- قسط: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
ChatGPT التقييمات والمراجعات
- G2: 4.7/5 (أكثر من 300 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 20 تقييم)
8. ريتر
عبر ريتر صُمم بشكل أساسي لكتّاب المحتوى، ويدعم Rytr أنواعًا مختلفة من المحتوى، بما في ذلك منشورات المدونة والبريد الإلكتروني والنسخ الإعلانية والمخططات والقصص.
إنه سهل الاستخدام بشكل لا يصدق - حدد نوع المحتوى وقدم السياق الأولي، وسيقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء النص بسلاسة. ويمكنك بعد ذلك تنقيحه باستخدام محرر النص المدمج، الذي يحل المشكلات تلقائيًا مع بنية الجملة واختيار الكلمات والطول.
كما يوفر Rytr أيضًا ميزات مفيدة للاستعراضات والتسويق بالمحتوى، مثل محلل SERP المدمج ومولد الكلمات الرئيسية، مما يجعله حلاً شاملاً لمنشئي المحتوى. 💫
أفضل ميزات Rytr
- يدعم أنواع المحتوى المختلفة
- ينشئ المحتوى ويحسن كتابتك
- يوفر واجهة مباشرة وسهلة الاستخدام
- يوفر أدوات إضافية مثل محلل SERP المدمج ومولد الكلمات الرئيسية
قيود ريتر
- خطة مجانية محدودة
تسعير #### Rytr
- مجاني
- توفير: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- غير محدود: 29 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم
\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي
تقييمات ومراجعات رايتر
- G2: 4.7/5 (أكثر من 700 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 10 مراجعات)
9. جاسبر
عبر جاسبر جاسبر هو كاتب آلي متقدم قادر على إنتاج محتوى أسرع بخمس مرات من متوسط سرعة كاتب الإعلانات البشري.
قدم له المدخلات الأساسية، وسيقوم Jasper بإنتاج محتوى فريد وعالي الجودة لمقالات المدونة وأوصاف المنتجات والنسخ التسويقية. يمكنك تبسيط خطوة المطالبة من خلال الاستفادة من بعض القوالب المكتوبة مسبقًا لفئات معينة.
يتخصص Jasper في صياغة مواد ملائمة لكبار المسئولين الاقتصاديين لتعزيز المبيعات والمشاركة. استخدمها لتحقيق تصنيفات أعلى في نتائج بحث Google، وجذب جمهور كبير، وإنشاء حركة مرور ثابتة على الموقع الإلكتروني يمكن تحقيق الدخل منها. 💰
يمكن لهذه الأداة التعامل مع مهام مثل الحملات الإعلانية، والمدونات المتخصصة، وإنشاء محتوى إعلامي، والحفاظ على سير العمل بسلاسة دون انقطاع. مع واجهة سهلة الاستخدام تدعم أكثر من 25 لغة, جاسبر للذكاء الاصطناعي هو مساعد يمكن الاعتماد عليه لإنشاء المحتوى وتحسينه بكفاءة.
أفضل ميزات #### جاسبر
- قوالب مكتوبة مسبقًا لفئات محتوى محددة
- يتكامل مع منصات مختلفة مثل Amazon وGmail وGmail وGoogle وإعلانات فيسبوك وNotion وWordPress وYouTube
- يطبِّق صوت علامتك التجارية الفريد على المحتوى الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي
- يكتب ويترجم إلى أكثر من 25 لغة مختلفة
قيود جاسبر
- ينتج محتوى عام، وفقًا لبعض المراجعين
- يجد بعض المستخدمين أنه باهظ الثمن
أسعار جاسبر
- مُنشئ: 39$/شهرًا
- الفرق: 99 دولارًا شهريًا
- الشركة: اتصل بالشركة
\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي
تقييمات ومراجعات جاسبر
- G2: 4.7/5 (أكثر من 1,000 تقييم)
- Capterra: 4.8/5 (1,000+ تقييم)
10.TextCortex
عبر: TextCortex يطبق TextCortex نهجًا سهل الاستخدام لتوليد المحتوى بلغات مختلفة. توفر خاصية ZenoChat الخاصة به ميزة قيّمة المساعدة في الكتابة ، مع خيارات التخصيص وخيارات النموذج مثل GPT-4 و GPT 3.5. من أوصاف المنتجات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي إلى الإعلانات والمدونات، تركز TextCortex على قابلية التوسع، وتتحمل عبء العمل الشاق لتحويل الأفكار إلى محتوى من الدرجة الأولى. 💪
يمكن لروبوت الدردشة الآلي Zeno أيضًا تسهيل تدفق المحادثة من خلال الإجابة على الاستفسارات وتقديم الدعم للعملاء بقدرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي. مع أكثر من 60 قالبًا للكتابة بالذكاء الاصطناعي يمكن الوصول إليها مباشرةً من المتصفح، يعمل TextCortex على تبسيط إنشاء المحتوى وتعزيز قابلية الاستخدام العام لمنصته. ويوفر للمستخدمين تجربة أكثر كفاءة وفعالية في إنشاء المحتوى وإدارة المحادثات.
أفضل ميزات TextCortex
- توفر ميزة ZenoCortex مساعدة قيّمة في الكتابة
- يتكامل مع جوجل كروم
- العديد من القوالب التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي
قيود TextCortex
- دفع المزيد مقابل الكلمات الإضافية
تسعير #### تسعير TextCortex
- مجاناً
- لايت: بدءًا من 5.59 دولار شهريًا لكل مستخدم
- غير محدود: 83.99$/شهرًا لكل مستخدم
\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي
TextCortex التقييمات والمراجعات
- G2: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)
- Capterra: 4.8/5 (أكثر من 60+ تقييم)
ارتقِ بلعبة المحتوى الخاصة بك مع أفضل بدائل مفهوم الذكاء الاصطناعي
يتمحور تبني الذكاء الاصطناعي حول الاستفادة من قدراته لتحسين إنشاء المحتوى الخاص بك وإنتاجيتك. تعمل بدائل Notion AI مثل ClickUp على تبسيط الأمر أكثر من أي وقت مضى، مما يتيح لك صياغة محتوى جذاب ومقنع دون عناء مع تبسيط سير عملك.
تتعامل هذه الأدوات مع الجوانب الاعتيادية، مثل معالجة الأخطاء النحوية والإملائية الشائعة، حتى تتمكن من التركيز على تحسين موادك وجعلها أكثر تألقاً.
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