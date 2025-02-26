مراجعة موقع monday.com مع الإيجابيات والسلبيات

نعتمد جميعًا على الأدوات - سواء كانت ملاحظات لاصقة أو جداول بيانات أو تطبيقات بسيطة - للبقاء منظمين. ولكن هذه الأدوات ببساطة لا يمكنها مواكبة تدفقات العمل المعقدة، والمواعيد النهائية الضيقة، والتنسيق بين الفريق. وهنا تصبح برمجيات إدارة المشاريع أمرًا لا غنى عنه، حيث تُحدث تحولاً في كيفية تخطيط الشركات للمشاريع وتنفيذها ومراقبتها على نطاق واسع.

ومن بين أفضل المتنافسين برنامج monday.com، الذي يشتهر بمرونته في التعامل مع تدفقات العمل المتنوعة وإدارة المشاريع. ولكن حتى أفضل برامج إدارة المشاريع لها حدود.

إذا كنت قائد أعمال أو مدير مشروع تفكر في استخدام monday.com أو بدائله كوم، ستساعدك مراجعة monday.com هذه على اتخاذ قرار. اقرأ عن نقاط قوة مونداي وعيوبه ولماذا قد تفكر في أدوات إدارة مشاريع أكثر قوة مثل كليك أب .

⏰ ملخص 60 ثانية

فيما يلي ملخص لموقع monday.com وبدائله:

monday.com هو حل مرن وجذاب بصريًا لإدارة المشاريع مع لوحات قابلة للتخصيص وخيارات عرض متنوعة

يوفر إمكانات أتمتة قوية من خلال واجهة خالية من التعليمات البرمجية، مما يعزز كفاءة سير العمل

تسمح لوحات المعلومات وميزات إعداد التقارير الخاصة به بالمراقبة الفعالة لتقدم الفريق واستخدام الموارد

يعمل تكامله مع تطبيقات الطرف الثالث الشائعة مثل Slack وGoogle Drive على تبسيط سير العمل

تتراوح خطط التسعير من المجانية إلى مستوى المؤسسات، مع ميزات وتكاليف مختلفة

تشمل مزاياه سهولة الاستخدام، والتصورات القوية، والتكاملات المتعددة، ولكنه قد يفتقر إلى التنظيم بالنسبة لبعض المستخدمين

كليك أب هو بديل أكثر شمولاً، حيث يقدم نهج "كل شيء" مع الذكاء الاصطناعي المتقدم (ClickUp Brain) والتخصيص الآلي الشامل

مع ميزات مثل الدردشة المتكاملة، والتعاون القوي في المستندات، ومجموعة واسعة من عمليات التكامل، يتجاوز ClickUp إدارة المشاريع لإدارة عملك بالكامل في أداة واحدة

جرّب ClickUp مجاناً!

## نظرة عامة على monday.com كأداة لإدارة المشاريع

يبرز موقع monday.com من بين العديد من الأدوات المستندة إلى السحابة برنامج مجاني لإدارة المشاريع متاح لتصميمه البديهي وواجهته سهلة الاستخدام. وهو منظم في مساحات عمل، وفرق، ولوحات، وعناصر فرعية. بينما تقوم بتصور المهام كصفوف في طريقة عرض جدول الاثنين، يمكنك تخصيص الأعمدة المقابلة لتتبع بيانات المهام، بما في ذلك تحديثات الحالة والجداول الزمنية والعلامات.

توفر المنصة إدارة المهام الأساسية مع 15 نوع عرض، بما في ذلك مخططات جانت ولوحات كانبان والتقويمات والخرائط واللقطات. تسمح طرق العرض هذه للفرق بمراقبة التقدم من وجهات نظر متعددة مع تحديثات في الوقت الفعلي. يتم ترميز المهام بالألوان لسهولة التعرف عليها، مما يجعل تتبع التقدم المحرز في لمحة بسيطة.

عبر monday.com الأعمدة في كل طريقة عرض قابلة للتخصيص. يمكنك إضافة تفاصيل مثل الميزانيات أو الجداول الزمنية أو غيرها من المعلومات ذات الصلة. يمكنك مشاركة اللوحات مع مستخدمين غير مستخدمين لموقع monday.com من خلال رابط وصول الضيف فقط للعرض. هذا يبقي جميع أصحاب المصلحة على اطلاع دون الحاجة إلى حسابات منفصلة.

يتضمن موقع monday.com أيضًا مكتبة تعليمية شاملة. وهي تساعد المستخدمين المبتدئين وذوي الخبرة على حد سواء على تعظيم ميزات المنصة. وتوفر المنصة أدوات متنوعة لتصور البيانات، مما يتيح للمستخدمين تخصيص مساحات عمل لاحتياجاتهم الخاصة. دعنا نلقي نظرة على ميزات monday.com ونرى كيف تجعلها تعمل من أجلك.

🧠حقيقة ممتعة: اخترع هنري جانت مخطط جانت المستخدم على نطاق واسع بين عامي 1910 و1950. تم إنشاؤه لإدارة مشاريع بناء السفن خلال الحرب العالمية الأولى وأصبح منذ ذلك الحين عنصرًا أساسيًا في إدارة المشاريع.

اقرأ أيضًا: كيفية إنشاء مخطط جانت في monday.com

أتمتة المهام والعمليات

يوفر موقع monday.com حلاً بدون تعليمات برمجية، مما يسمح للمستخدمين بأتمتة المهام والعمليات دون عناء دون الحاجة إلى خبرة في الترميز. يمكن للمستخدمين إنشاء مهام سير عمل أتمتة مخصصة باستخدام أوامر "متى-ثم" أو الاختيار من بين العديد من قوالب الأتمتة المبنية مسبقًا لتلبية احتياجاتهم.

عبر monday.com يعمل مساعد سير العمل بالذكاء الاصطناعي يوم الاثنين على تعزيز الإنتاجية من خلال أداء مهام مختلفة، مثل إرسال الإشعارات وتحديث الحالات وإنشاء عناصر جديدة وتعيين أعضاء الفريق، عند استيفاء الشروط المحددة.

مراقبة تقدم فريقك

تتيح لك لوحات معلومات monday.com عرض جميع المشاريع في تخطيط واحد. مع أكثر من 30 أداة وتطبيقات متاحة، يمكنك مراقبة تقدم المشروع بفعالية وتتبع الميزانيات وتقدير أعباء عمل الفريق.

عبر monday.com يمكنك تحديد مجموعات من لوحات مختلفة وتنظيمها في لوحة تحكم واحدة، مع تركيز جميع البيانات في مكان واحد واستخدام الأدوات المصغّرة للوصول إلى جميع الأدوات والمعلومات الضرورية في لمحة سريعة.

تتبع الوقت وإدارته بكفاءة

يوفر موقع monday.com ميزات قوية لتتبع الوقت تتيح لك عرض الفترات الزمنية لكل مهمة والتقدم المحرز فيها بمجرد النقر على خلية معينة لتتبع الوقت. يمكنك تحرير جميع الإدخالات في سجل تتبع الوقت، مما يضمن دقة السجلات.

عبر monday.com بالإضافة إلى ذلك، تدعم المنصة حظر الوقت. يمكنك تحسين الإنتاجية من خلال تقسيم يومك إلى مجموعات زمنية يمكن التحكم فيها، والتركيز على مهمة واحدة في كل مرة، والحفاظ على سير عمل منظم طوال اليوم.

تحسين استخدام الموارد

يمكنك تنظيم المهام في مجموعات وتعيينها إلى أعضاء الفريق الفرديين أو فرق العمل بأكملها بسهولة. يتيح لك عمود الأشخاص تعيين المهام إلى أفراد أو فرق كاملة أو فرق فرعية. يمكنك أيضًا إضافة تقديرات الوقت والأولويات إلى المهام من أجل تحسين إدارة عبء العمل في monday.com

عبر monday.com تسمح طريقة عرض عبء العمل لمديري المشاريع بمراقبة أعباء عمل أعضاء الفريق في الوقت الفعلي. تشير الفقاعات الزرقاء إلى أعباء العمل، بينما تشير الفقاعات الحمراء إلى احتمال وجود حمل زائد.

التكامل مع تطبيقات الجهات الخارجية الأخرى

يتكامل موقع monday.com مع أدوات شائعة مثل Slack وGoogle Drive وMicrosoft Teams وSalesforce. وهو يتيح التشغيل التلقائي من خلال تطبيقات مثل Zapier، ويتميز بمزامنة ثنائية الاتجاه مع أدوات مثل تقويم Google، ويوفر تحديثات في الوقت الفعلي عبر منصات التواصل.

عبر monday.com من خلال واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة، يمكن للمستخدمين إنشاء عمليات تكامل مخصصة لمزيد من عمليات سير العمل المخصصة، مما يضمن التعاون السلس وزيادة الكفاءة عبر منصات متعددة.

💡 نصيحة احترافية: استخدم تكامل ClickUp Monday للتحقق من وجود نبضات جديدة يوم الاثنين وإنشاء المهام ذات الصلة تلقائيًا في ClickUp.

تسعير موقع monday.com

مجانًا

الخطة الأساسية: 12 دولارًا/مقعد شهريًا

12 دولارًا/مقعد شهريًا الخطة القياسية: 14 دولارًا/مقعد شهريًا

14 دولارًا/مقعد شهريًا الخطة الاحترافية: 24 دولارًا/مقعد شهريًا

24 دولارًا/مقعد شهريًا خطة المؤسسات: أسعار مخصصة

إيجابيات monday.com

👀 هل تعلم؟ كان موقع monday.com تأسس في عام 2012 بواسطة روي مان وعيران كامبف وعيران زينمان، في البداية تحت اسم Dapulse. تم تغيير اسم الشركة إلى monday.com في عام 2017.

كوم (monday.com) للشركات التي تحتاج إلى تنظيم دون التضحية بالإبداع. سواء كنت تقوم بالتوفيق بين المواعيد النهائية أو إدارة التعاون بين الفرق أو تتبع الموارد، فإنه يوفر مجموعة من أدوات إدارة العمل لجعل العمل أقل فوضوية.

_ لقد استخدمت برنامج مونداي في شركتين مختلفتين وأحببته. بالتأكيد، هناك أوقات أعاني فيها من الرغبة في الحصول على المزيد، لكنني أشعر أن هذا قد يحدث مع أي نظام. أكثر ما يعجبني في نظام Monday هو أن "أي شخص" يمكنه إعداد "أي" سير عمل فيه مراجعة ريديت ولكن ما الذي يجعلها شائعة بالضبط؟ إليك بعض إيجابيات استخدام موقع monday.com.

واجهة سهلة الاستخدام مع تصميم جذاب من الناحية الجمالية

القدرة على تخصيص تصور المشاريع والمهام باستخدام طرق عرض وألوان وخيارات أنماط مختلفة

عمليات تكامل واسعة النطاق لأتمتة العمليات وربط تطبيقات متعددة أو نقل البيانات بينها دون متاعب

موارد مساعدة ودروس تعليمية ممتازة للمستخدمين

القدرة على مزامنة المهام مع التقويم الخاص بك والبقاء على اطلاع على المواعيد النهائية

_ يعجبني أن موقع monday.com قائم على المجتمع. من خلال سوق التطبيقات، والوصول المكشوف إلى واجهة برمجة التطبيقات، هناك الكثير من الأعمال المخصصة التي يمكن القيام بها لحساب monday.com الخاص بك. مرن للغاية مراجعة G2 سلبيات monday.com

على الرغم من أنه يقدم مجموعة واسعة من الميزات، إلا أن مراجعات موقع monday.com على الإنترنت توضح أين يقصر:

خيارات امتثال HIPAA محدودة للاحتياجات الأصغر نطاقًا

غالبًا ما تأتي ميزات الأتمتة الإضافية بتكلفة إضافية

يمكن تحسين الصيغ من أجل فرز وتصفية البيانات بشكل أفضل في طرق العرض المختلفة

محادثات الدردشة ومقاطع الفيديو ومقاطع الويكي منفصلة عن مشاريعك

_استخدمته يوم الاثنين في مؤسستي السابقة. لم يعجبني - كان من الصعب القيام بالأشياء الأساسية حقًا دون الكثير من الحلول الصعبة مراجعة ريديت شكوى أخرى متكررة هي مرونة المنصة المحدودة في إعداد التقارير المتقدمة والأتمتة.

_ أكبر عقبة تواجهني هي إعداد التقارير. فالقدرة على إنشاء تقارير للتتبع على المستوى الجزئي أمر صعب. لا تسمح جميع طرق عرض التقارير بمستوى التعمق الذي أتوقعه لأشياء مثل تتبع الوقت أو التجميع مراجعة G2 A مستخدم ريديت يضيف

كوم على الرغم من التحسن الذي طرأ على تطبيق الهاتف المحمول الخاص بـ _%/monday.com منذ إصداره الأولي، إلا أنه لا يزال يفتقر إلى المرونة

بديل لموقع monday.com

بينما يعد Monday.com أداة قوية، إلا أن العديد من الفرق تبحث عن حل أكثر اكتمالاً مثل ClickUp لإدارة المشاريع .

بصفته تطبيق كل شيء للعمل، يجمع ClickUp إدارة المهام وأتمتة سير العمل والمستندات ومواقع الويكي والدردشة الجماعية في مكان واحد، بينما تعمل أدواته المدمجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بجدية أكبر حتى تتمكن من العمل بذكاء أكبر.

مع الباقة غير المحدودة من ClickUp، تحصل الفرق على عدد غير محدود من المهام ولوحات المعلومات والحقول المخصصة - مما يجعله خيارًا قويًا وفعالاً من حيث التكلفة لفرق العمل الرشيقة.

لا أستطيع تذكر التفاصيل الدقيقة، لكنني قضيت الكثير من الوقت في النظر إليهما وخلصت إلى أن يوم الاثنين كان فيه الكثير من الأسلوب على الجوهر. لقد أعجبت حقًا بـ ClickUp. مراجعة ريديت لنقارن بين monday.com و ClickUp في لمحة سريعة:

ميزات ClickUp مونداي دوت كوم واجهة المستخدم مرنة وقابلة للتخصيص بدرجة كبيرة بديهية وجذابة بصريًا طرق عرض وتخطيطات طرق عرض متعددة، بما في ذلك القوائم والجداول ولوحات كانبان والتقويمات ومخططات جانت واللوحات البيضاء والخرائط الذهنية والمزيد أكثر من 15 طريقة عرض بما في ذلك جانت وكانبان والتقويم الأتمتة المزيد من الأتمتة المتقدمة، وسير العمل متعدد الخطوات، والأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لا توجد أتمتة بدون رموز، ولكن الميزات المتقدمة مدفوعة الأجر إدارة المهام حافظ على اتصال المهام والعمل غير المتزامن مع الدردشة المدمجة والمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو توجد المحادثات والمهام بشكل منفصل، مما يتطلب أدوات خارجية للتعاون في الوقت الفعلي ميزات الذكاء الاصطناعي مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج (ClickUp Brain) مقابل 7 دولارات/مستخدم/شهر على أي خطة مدفوعة؛ تتوفر نسخة تجريبية مجانية الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام وإنشاء المحتوى؛ حاليًا في مرحلة تجريبية لمستخدمي Pro و Enterprise البصمات إدارة مدمجة للمهام وإعداد التقارير لا توجد إدارة مدمجة للمهام التعاون مستندات مع تحرير في الوقت الحقيقي، وتعليقات مخصصة للمساءلة، ولوحات بيضاء للعصف الذهني، والدردشة المتصلة التعليق، والإشارات @، واللوحات المشتركة. لا توجد تعليقات مخصصة للمساءلة عمليات التكامل أكثر من 1000 عملية تكامل للتطبيقات الأصلية؛ تتكامل مع المزيد عبر Zapier أكثر من 200 عملية تكامل للتطبيقات الأصلية؛ تتكامل مع تطبيقات أخرى عبر Zapier التخزين الباقة المجانية لها حد أقصى 100 ميغابايت الباقة المجانية توفر 500 ميغابايت من مساحة تخزين الملفات تطبيق الهاتف المحمول مُحسَّن بشكل جيد للهاتف المحمول أبلغ بعض المستخدمين عن مرونة محدودة التسعير خطة مجانية سخية مع جميع الميزات محدودة: 7 دولارات/مستخدمين الشركات: 12 دولارًا/مستخدمًا المؤسسات: CustomClickUp Brain متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو/مساحة عمل خطة مجانية محدودة مع الميزات الأساسية الأساسية: 12 دولارًا/مقعد، القياسية: 14 دولارًا/مقعد، الاحترافية: 24 دولارًا/مقعد، المؤسسات: مخصص الأفضل لـ الفرق التي تبحث عن منصة شاملة لإدارة العمل مع أتمتة متقدمة وذكاء اصطناعي الفرق التي تحتاج إلى أداة إدارة مشروع بديهية بصريًا مع أتمتة جيدة

دعنا الآن نلقي نظرة فاحصة على ClickUp مقابل monday.com .

إدارة الأهداف والمهام

تقسيم المهام المعقدة لإنجاز المشروع بنجاح باستخدام مهام ClickUp Tasks

لتبدأ بـ يوفر ClickUp إدارة متقدمة للمهام مع ميزات مثل المهام الفرعية، وقوائم التدقيق، وتتبع الوقت، ومخططات جانت المتاحة في جميع الخطط، بما في ذلك الخطة المجانية. يمكنك إنشاء المهام من أماكن مختلفة، مثل داخل الدردشة أو على اللوحات البيضاء، والاندماج بسلاسة في سير عملك.

يوفر موقع monday.com إنشاء المهام وتعيينها بسهولة ولكنه يتطلب خططًا ذات مستوى أعلى للحصول على ميزات مثل مخططات جانت وتتبع الوقت.

لا أستطيع تذكر التفاصيل الدقيقة، لكنني قضيت الكثير من الوقت في النظر إليهما وخلصت إلى أن الاثنين كان أسلوبه أكثر من جوهره. لقد أعجبت حقًا بـ ClickUp. مراجعة ريديت في ClickUp، يمكنك بسهولة تنظيم المهام باستخدام قوائم ولوحات قابلة للتخصيص، وفرزها حسب الأولوية أو الحالة. يتم تقسيم المهام المعقدة إلى مهام فرعية وقوائم مرجعية للوضوح. تعيين أولويات المهام والتبعيات لضمان إنجاز كل شيء بالترتيب الصحيح. يساعد تعيين المهام للعديد من أعضاء الفريق على إنشاء ملكية مشتركة ومساءلة مشتركة.

يمكنك أيضًا توصيل المعلومات المهمة في المهام من خلال التعليقات والإشارات. بالإضافة إلى ذلك، يوفر ClickUp رؤية رائعة من خلال البحث والفلاتر وتدفق الأنشطة والإشعارات لإبقائك على اطلاع على المهام والمواعيد النهائية.

بالمقارنة مع monday.com، يتميز ClickUp بأنه أكثر من مجرد أداة لإدارة المهام -إنها منصة إنتاجية شاملة. تعزز قدرتها على إنشاء مهام خاصة وتعاونية على حد سواء من تنوعها. أهداف ClickUp يقدم نهجاً شاملاً لإدارة المشاريع، مما يساعد الفرق على وضع أهداف واضحة وقابلة للتنفيذ وتتبعها بدقة.

قم بإنشاء وإدارة أهداف قابلة للتنفيذ لفريقك باستخدام ClickUp

حدد أهدافًا عالية المستوى تتماشى مع رؤيتك باستخدام أطر عمل مثل OKRs أو سباقات السرعة أو بطاقات الأداء. ويمكنك تقسيم الأهداف إلى أهداف محددة وقابلة للقياس مثل المهام أو المعالم العددية أو النتائج الصحيحة/الخاطئة. يوفر ClickUp أيضًا تتبع التقدم في الوقت الفعلي مع أشرطة تقدم ديناميكية لمراقبة تحقيق الأهداف بشكل مرئي.

بينما يقدم ClickUp ميزة متكاملة، يستخدم موقع Monday.com أداة بسيطة للأهداف. كما يقدم أيضًا قوالب مفصلة لوضع جميع أنواع الأهداف، ولكنه بديل أساسي أكثر بساطة من ميزة التتبع التفصيلي وعرض OKR والتخصيص العميق التي يقدمها ClickUp.

كمثال بسيط، يتطلب منك استخدام أداة الهدف في monday.com إضافة عمود أرقام إلى لوحتك وتعبئته بالمقاييس الرئيسية. يمثل تتبع القيم غير الرقمية تحديًا، على عكس ما يحدث في ClickUp، حيث تحصل على أربعة أنواع من الأهداف: عدد، وصواب/خطأ، وصواب/خطأ، وعملة، ومهمة.

التعاون في المستندات وإدارتها مستندات ClickUp تتيح لك إنشاء مستندات ومواقع ويكي متعددة الاستخدامات مع صفحات متداخلة وقوالب وخيارات تصميم لمختلف الاحتياجات، من خرائط الطريق إلى قواعد المعرفة. على عكس Workdocs الخاص بـMunday.com، الذي يعمل تمامًا مثل تطبيق تعاوني لتدوين الملاحظات ولا يتيح لك تنظيم معارف الشركة في ويكي حتى الآن، يمكن استخدام مستندات ClickUp لإنشاء قاعدة معرفية مركزية أو مصدر واحد للحقيقة.

تخزين جميع معارف الفريق في مساحة مركزية تعاونية باستخدام ClickUp Docs

الأتمتة

بينما يوفر Monday.com أداة إنشاء أتمتة مخصصة، إلا أنه يركز بشكل أساسي على سيناريوهات الأتمتة المباشرة. يمكن للمستخدمين إنشاء عمليات أتمتة عن طريق تحديد المشغلات والإجراءات المحددة مسبقًا، ولكن قد لا تدعم المنصة نفس مستوى التعقيد والتخصيص الذي يوفره ClickUp.

بالإضافة إلى ذلك، الأتمتة في monday.com محظورة في الباقات الأعلى مدفوعة الأجر، بينما تقدم ClickUp أداة إنشاء أتمتة مخصصة متاحة في كل باقة، بما في ذلك الباقة المجانية.

إنشاء أتمتة اللغة الطبيعية في ClickUp باستخدام الذكاء الاصطناعي

مكافأة: يتيح لك ClickUp أيضًا إنشاء عمليات أتمتة بلغة طبيعية باستخدام مساعدة الذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain!

قدرات الذكاء الاصطناعي

يقدم كل من ClickUp و monday.com ميزات الذكاء الاصطناعي لتلخيص المهام وإنشاء عناصر العمل، ولكن ClickUp يأخذ الأمر إلى أبعد من ذلك مع ClickUp Brain . يوفر إجابات فورية مستندة إلى السياق من كل شيء داخل ClickUp ومتصلة به، ويحلل البيانات للتنبؤ بالمشكلات، ويقدم رؤى في الوقت الفعلي حول مشاريعك.

يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي الأقوياء في ClickUp مساعدتك في التنبؤ بالمخاطر والتكيف مع التغييرات، وإنشاء المهام تلقائيًا من سلاسل محادثاتك، وربطها بالمشاريع، وكتابة تقارير الاستعداد لك، وإنشاء تدفقات عمل آلية، وحتى إنشاء محتوى لحالات استخدام متعددة - من تقارير العلاقات العامة إلى حملات التسويق.

قم بتلخيص تحديثات المشروع وكتابة المواقف الشخصية باستخدام ClickUp Brain

بالإضافة إلى ذلك البحث المتصل الخاص بـ ClickUp يعثر بسرعة على ما تحتاج إليه عبر التطبيقات المتصلة، مثل Google Drive و GitHub و Salesforce و Figma و Dropbox و Confluence و Box وغيرها.

📮ClickUp Insight: كآبة يوم الاثنين؟ اتضح أن يوم الإثنين يبرز كحلقة ضعيفة في الإنتاجية الأسبوعية (تورية غير مقصودة)، مع 35% من العاملين يعتبرونه أقل أيامهم إنتاجية. يمكن أن يُعزى هذا الركود إلى الوقت والطاقة المستغرقين في البحث عن التحديثات والأولويات الأسبوعية صباح يوم الاثنين.

تطبيق كل شيء للعمل، مثل كليك أب يمكن أن يساعدك هنا. على سبيل المثال، يستطيع ClickUp Brain، وهو مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج في ClickUp، أن "يطلعك" على جميع التحديثات والأولويات المهمة في ثوانٍ.

كما أن كل ما تحتاجه للعمل، بما في ذلك التطبيقات المدمجة، يمكن البحث فيه باستخدام خاصية البحث المتصل من ClickUp. مع إدارة المعرفة من ClickUp، أصبح إنشاء نقطة مرجعية مشتركة لمؤسستك أمرًا سهلاً! 💁

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القوالب

من نقاط القوة الأخرى في ClickUp هي مجموعة واسعة من القوالب القابلة للتخصيص قوالب إدارة المشاريع تغطي كل شيء من تطوير البرمجيات إلى حملات التسويق الرقمي. تأتي هذه القوالب مع مهام وحالات وسير عمل محددة مسبقاً، مما يساعد الفرق على الانطلاق في العمل.

إن قالب إدارة مشروع ClickUp ، على سبيل المثال، يوفر إطارًا منظمًا لسير العمل الخاص بك، ويوجه فريقك من بدء المشروع إلى اكتماله.

قالب ClickUp لإدارة المشاريع

تشمل الميزات الرئيسية ما يلي:

حالات محددة مسبقًا: يتميز القالب بحالات مثل "مفتوح" و"قيد التقدم" و"محظور"، مما يضمن بنية واضحة لتتبع تقدم المهام

يتميز القالب بحالات مثل "مفتوح" و"قيد التقدم" و"محظور"، مما يضمن بنية واضحة لتتبع تقدم المهام طرق العرض: مع خيارات مثل لوحات كانبان، وطرق عرض القوائم، والتقويمات وغيرها، تتيح لك طرق العرض في ClickUp عرض بيانات المشروع بفعالية، مما يساعدك على اتخاذ قرارات مستنيرة

مع خيارات مثل لوحات كانبان، وطرق عرض القوائم، والتقويمات وغيرها، تتيح لك طرق العرض في ClickUp عرض بيانات المشروع بفعالية، مما يساعدك على اتخاذ قرارات مستنيرة حقول مخصصة: قم بإنشاء حقول فريدة لتخصيص مساحة العمل الخاصة بك، والتقاط المعلومات الأساسية للحصول على رؤى أعمق وأفضل تنفيذ المشروع

📮📮ClickUp Insight: التبديل بين السياقات يؤثر بصمت على إنتاجية فريقك. يُظهر بحثنا أن 42% من الاضطرابات في العمل تأتي من التنقل بين المنصات وإدارة رسائل البريد الإلكتروني والتنقل بين الاجتماعات. ماذا لو كان بإمكانك التخلص من هذه الانقطاعات المكلفة؟ ClickUp يوحّد مهام سير عملك (والدردشة) تحت منصة واحدة مبسّطة. ابدأ مهامك وقم بإدارتها من خلال الدردشة والمستندات واللوحات البيضاء والمزيد - بينما تحافظ الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على السياق متصلاً وقابلاً للبحث والإدارة!

جرّب ClickUp مجاناً

تقارب حقيقي بين مهامك ومحادثاتك

العمل اليوم معطل. فمشاريعنا ومعرفتنا وتواصلنا مبعثرة عبر أدوات غير متصلة ببعضها البعض مما يبطئ من وتيرة عملنا. يعمل ClickUp على إصلاح ذلك من خلال الجمع بين مشاريعك ومعرفتك ومحادثاتك في مكان واحد - كل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

كجزء من منصة ClickUp لإدارة العمل, دردشة ClickUp يتيح لك إدارة فريقك التحديثات مباشرةً ضمن المهام.

على عكس monday.com، الذي يفصل الدردشة عن إدارة المهام، يدمج ClickUp Chat المحادثات مع العمل بسلاسة. فهو يسمح للمستخدمين بتحويل الرسائل مباشرةً إلى مهام، وتعيينها على الفور، وتتبع التقدم المحرز (كل ذلك داخل نافذة الدردشة نفسها).

تظل المناقشات قابلة للتنفيذ، حيث يمكن ربط سلاسل المحادثات بمهام محددة، مما يضمن عدم ضياع القرارات المهمة في تبديل السياق الذي لا ينتهي. وبفضل مكالمات الصوت والفيديو المدمجة، وإنشاء المهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والدردشة عبر الهاتف المحمول، فإن ClickUp يلغي التبديل بين السياقات، مما يحافظ على تركيز الفرق وتوافقها.

تسهيل المحادثات الفورية المتعلقة بالمشروع باستخدام ClickUp Chat صندوق الوارد في ClickUp يدمج جميع اتصالات المشروع، مما يضمن سهولة الوصول إلى الرسائل والتحديثات المهمة، مما يعزز الوضوح والكفاءة في تفاعلات الفريق. وبالمقارنة، يستخدم موقع Monday.com الإشعارات لتسليط الضوء على التحديثات، والتي يمكن أن تُدفن بسهولة بين التنبيهات الأخرى.

احفظ جميع المراسلات المتعلقة بالمشروع في مصدر واحد باستخدام ClickUp Inbox

يوفر ClickUp أكثر من 1,000 عملية تكامل، بينما يوفر موقع monday.com أكثر من 200 عملية تكامل فقط، مما يجعل ClickUp الأداة المثالية لتتناسب مع نظامك البيئي بسلاسة. تكاملات ClickUp يتصل بالأنظمة الأساسية الشائعة مثل Google Drive وDropbox وSlack وZoom وMicrosoft Teams. تسمح عمليات التكامل هذه للفرق بتركيز مهام سير العمل وتقليل التبديل بين السياقات والتخلص من صوامع البيانات.

تكامل مع جميع الأدوات الموجودة في نظام مشروعك مع تكاملات ClickUp

هل ما زلت غير متأكد من اتخاذ القرار الصحيح لفريقك؟

إليك ما قاله أحد مستخدمينا, وينسر إسبينال عن ClickUp بعد تجربة برامج إدارة المشاريع الأخرى:

_أحب برنامج ClickUp، إنه يشبه نوعًا ما برنامج Monday أو Asana، ولكنه أفضل. لا أمزح، فأنا لستُ محترفًا عندما يتعلق الأمر بتتبع ملايين الأشياء التي أقوم بها دون تطبيق، لذا فإن رؤية تغيير ملحوظ في أدائي جعلني في مزاج جيد وينسر إسبينال اقرأ أيضًا: ClickUp كبديل لموقع monday.com #1 تسعير #### ClickUp

مجانًا للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو لكل مساحة عمل شهريًا

ClickUp: برنامج إدارة المشاريع الوحيد الذي ستحتاج إليه على الإطلاق

تعتمد فعالية أي فريق عمل إلى حد كبير على منصات إدارة المشاريع التي يستخدمونها. في حين أن موقع monday.com يوفر واجهة أنيقة وسهلة الاستخدام، فإن ClickUp يوفر مرونة وتكامل لا يضاهيها موقع monday.com تمامًا.

فعلى عكس Monday.com، الذي قد يتطلب أدوات أخرى لإدارة المشاريع لملء الثغرات في الميزات، فإنه يركز جميع تفاعلات المشروع في منصة واحدة، مما يزيل الارتباك الذي غالباً ما يأتي مع استخدام أدوات متعددة.

🧠حقيقة ممتعة: 40.9% من العملاء الذين يستخدمون ClickUp قد تخلصوا من 3 أدوات أو أكثر من مجموعة أدواتهم التقنية منذ أن قاموا بالتبديل!

سواء كنت تدير المهام، أو تتعاون في المستندات، أو تعمل على أتمتة سير العمل، أو تتواصل مع فريقك، فإن ClickUp لديه جميع الميزات التي تحتاجها لإدارة المشاريع المعقدة والحفاظ على إنتاجية فريقك. اشترك في ClickUp مجانًا!