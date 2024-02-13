10 قوالب خرائط العمليات لـ ClickUp وExcel وWord 2025

تُعد خريطة العمليات أداة مفيدة للغاية عند إدارة المشاريع. 💡

تساعدك على تقسيم المهام والعمليات المعقدة إلى صور سهلة الفهم. مع وجود خريطة العمليات، ستواجه صعوبة أقل في تحديد مجالات التحسين وكذلك الاختناقات المحتملة في أي مشروع معين.

يمكن استخدام مجموعة واسعة من الأدوات لإنشاء خرائط العمليات، بما في ذلك ClickUp أو Excel أو حتى Word. 💻

الخبر السار؟

لن تضطر أبدًا إلى البدء من الصفر عند إنشاء خريطة عملية جذابة بصريًا وقابلة للمشاركة والتعديل. وفي هذه المقالة، نقدم لك نظرة عامة على 10 قوالب لخرائط العمليات لتبدأ في رسم خرائط عملياتك.

ما هو قالب تخطيط العمليات؟

قالب خريطة العملية هو رسم تخطيطي يصور عملية ما ويوضح الخطوات الفردية المتضمنة في المهمة. وهو مصمم لمساعدة مديري المشاريع - أيًا كانت صفتهم - على تحديد مجالات التحسين والاختناقات المحتملة في سير عمل المشروع .

ما الذي يجعل قالب تخطيط العمليات جيدًا؟

قالب تخطيط العمليات الجيد هو كل ما تتوقع أن يكون - طريقة واضحة وموجزة ومنظمة بصريًا لعرض سير عمل فرقك. يجب أن يكون سهل القراءة والفهم ويتضمن جميع المعلومات الضرورية لإنجاز المشروع من البداية إلى النهاية.

يستخدم القالب الرائع رموز خرائط العمليات والأسهم والمربعات لتمثيل الخطوات المختلفة من النهاية إلى النهاية. يجب أن تكون خرائط العمليات محسّنة لحالة الاستخدام الخاصة بها.

على سبيل المثال، كمدير، من المحتمل أن ترغب كمدير في استخدام خريطة عملية مسار السباحة لتصور من هو المسؤول في فريقك عن كل خطوة في العملية. 🏊

من ناحية أخرى إنشاء مخطط انسيابي خريطة عملية - كاملة برموز تخطيط العملية - من شأنه أن يساعدك على تصور جميع الخطوات في عملية تحل مشكلة معينة.

كيفية إنشاء خريطة عملية

يبدأ إنشاء خريطة العملية بتحديد نطاق المشروع . يتضمن ذلك تحديد أهداف المشروع و الأهداف الرئيسية وأصحاب المصلحة المهمين، والمهام التي يتعين القيام بها. 📝

الخطوة التالية هي تقسيم كل مهمة إلى خطوات أصغر وتحليل الخطوات المرتبطة ببعضها البعض وكيفية ذلك. من هناك، استخدم أداة تخطيط العمليات لإنشاء الخريطة.

يأتي ClickUp مزودًا بأدوات مدمجة لتوفير الأشكال والتسميات والأسهم للمساعدة في تصور تدفق المهام وتوضيح الروابط بين المهام. يمكنك أيضًا إضافة ألوان وتسميات إلى قالب تخطيط عملية الأعمال.

الآن، كيف تفعل ذلك؟

مثال على عقدة فارغة وعقدة مهمة فارغة في طريقة عرض الخرائط الذهنية ClickUp Mind Maps

إنشاء خريطة عملية باستخدام ClickUp الخرائط الذهنية سهلة وبديهية. أولاً، حدد + عرض في الجزء العلوي من مساحة عمل ClickUp وانقر على الأيقونة لإنشاء خريطة ذهنية جديدة.

من هناك ستختار بين خيارين: وضع المهام أو الوضع الفارغ.

وضع المهام

سيؤدي استخدام وضع المهام إلى إظهار جميع مهامك في الخريطة الذهنية الخاصة بك

يعرض هذا الوضع جميع المهام في الخريطة الذهنية . هذا يجعل من السهل إعادة ترتيب مساحة العمل الخاصة بك لأنه يسهل سحب الفروع لضبط العقد الخاصة بك.

كما يمكنك أيضًا إنشاء المهام وتعديلها وحذفها أثناء التنقل. من حيث تخطيط العمليات التجارية ، يساعد وضع المهام على تحديد الاختناقات والخطوات الرئيسية المتضمنة وجميع المهام التي تشمل أعضاء الفريق المتعددين الذين يعملون في قسمك.

الوضع الفارغ

قم بتطوير الأفكار مع الفريق من خلال رسمها في خريطة ذهنية حرة باستخدام الوضع الفارغ في ClickUp

إذا كنت تفضل العمل بالوضع الفارغ، يمكنك إنشاء خرائط ذهنية بعُقد غير متصلة. باستخدام الوضع الفارغ، يمكنك إنشاء أي عدد تريده من العقد ثم تحويلها بسهولة إلى مهام في قائمة من اختيارك.

ثم، بدءًا من الوضع الرئيسي، انقر على + مهمة لبدء إنشاء خريطتك الذهنية. أضف اسمًا لكل مهمة واضغط على Enter لإنشائها.

أثناء إضافة الفروع والعقد، يمكنك استخدام الترميز اللوني لتوضيح كل خطوة بدقة. عند الانتهاء، من السهل حفظ خريطة العملية ومشاركتها مع بقية أعضاء فريقك.

10 قوالب لخريطة العمليات لتخطيط مشروعك التالي

انظر - نحن نحب خريطة عملية مفصلة. ونحب أيضًا القوالب التي تساعدك على تتبع العملية بأكملها. وهناك الكثير من الخيارات للاختيار من بينها عند تخطيط مخطط عملية مشروعك التالي.

لهذا السبب قمنا بجمع أفضل 10 قوالب لخرائط العمليات التي يجب مراعاتها - بما في ذلك حالات الاستخدام المختلفة لكل منها.

1. قالب السبورة البيضاء لخريطة عملية ClickUp

قالب السبورة البيضاء لخريطة العمليات ClickUp

نموذج لوحة بيضاء لخريطة عملية ClickUp هو مورد رائع لمديري المشاريع والمبدعين على حد سواء. يساعدهم قالب خريطة العملية على تصور تدفق المهام بوضوح خلال كل مرحلة من مراحل العملية. وبهذه الطريقة، يمكنك الكشف عن أهم الأنشطة في كل مرحلة حتى تحدد أولويات المهام التي ستدفعك إلى الأمام.

هذا القالب مناسب للمبتدئين. مع ClickUp اللوحات البيضاء ، يمكنك الإضافة إلى خريطة العملية أو تعديلها على النحو الذي تراه مناسبًا. بدلاً من التبديل بين الأدوات لإنشاء خريطة عملية قابلة للمشاركة، يمكنك استخدام هذا القالب لإنشاء خريطة عملية وحفظها ومشاركتها بسهولة مع الفريق.

يتضمن القالب تنسيق أعمدة ملونة ومنظمة بصريًا ومصممة بشكل مرئي ومُحسّنة لتتبع تدفق المشروع. كما أنه يحتوي على تسميات لكل مرحلة من مراحل العملية، بما في ذلك الأهداف والأنشطة وعناصر العمل.

يأتي مع حالتين، وحقل مخصص واحد، وثلاثة أنواع من طرق العرض - لذا لديك الكثير من المرونة في ذلك. تنزيل هذا القالب

2. نموذج مخطط انسيابي لخريطة عملية ClickUp

قالب المخطط الانسيابي لخريطة عملية ClickUp

المخطط الانسيابي هو تصور مبسط لكيفية سير العمليات التجارية. وعادةً ما يُشار إليه بأشكال وتسميات وخطوط ربط معينة من البداية إلى النهاية في خرائط العمليات الخاصة بك.

هذا قالب المخطط الانسيابي لخريطة عملية ClickUp رائع لفهم التسلسل المنطقي لمهمة أو عملية ما. فهو يساعدك على تقسيم المشاريع الكبيرة إلى مكونات أصغر وأكثر قابلية للإدارة. بمجرد الانتهاء، يجعل قالب خريطة العملية هذا من السهل إعادة ترتيبها وتحسينها أثناء تصور المشروع من البداية إلى النهاية.

هذا القالب مفيد بشكل خاص لتصور المشاريع المعقدة مخططات سير العمل ، وهو قابل للتعديل بالألوان والأشكال والتسميات والخطوط لتناسب احتياجات أي مشروع.

مع وجود حالتين ونوعين من أنواع العرض، لن تضطر إلى بدء مخطط انسيابي من الصفر. تنزيل هذا القالب

3. قالب خريطة عملية ClickUp PDCA

قالب خريطة عملية ClickUp PDCA

التخطيط، والتنفيذ، والتحقق، والتصرف. هذه هي المراحل الأربع لـ قالب خريطة عملية PDCA . باستخدامه، يصبح تنفيذ المشاريع أسهل - مما يجعل تنفيذ العمليات التجارية أسهل بكثير.

يتم بناء خريطة العمليات التفصيلية حول كل مرحلة من المراحل الأربع، بحيث تصبح المهام داخلها أكثر قابلية للإدارة. بمجرد تقسيم مهامك وتصنيفها، يصبح من الأسهل بكثير معرفة المهام الأكثر أهمية.

تُعد خريطة عملية PDCA طريقة رائعة للارتقاء برسم خرائط العمليات الخاصة بك لأنها تمنحك رؤية مختلفة لمشروعك بشكل عام. إذا كنت تقود فريقًا وتحتاج إلى صورة مرئية سهلة للعمل من خلالها، فاستخدم خريطة عملية PDCA.

عند إدارة مشروع، هناك الكثير من المهام التي يجب التوفيق بينها، ولا عجب في ذلك. ومع ذلك، من المفيد أن تتذكر أن رسم خرائط العمليات يقسم المشروع بأكمله إلى أجزاء صغيرة قابلة للتطبيق. من لا يحب البساطة؟ قم بتنزيل هذا القالب

4. قالب مهام تخطيط عملية ClickUp

قالب مهام تخطيط عملية ClickUp

من خلال تخطيط العمليات، يمكنك توحيد المهام المتكررة التي تأتي معًا لإدارة أعمالك. هذا قالب مهام تخطيط العمليات ClickUp مثالي لأولئك الذين يتطلعون إلى تقسيم وتتبع المهام الفردية المتضمنة في أي عملية. وهو يتضمن أعمدة قابلة للتخصيص، مثل الوقت و الموارد و التكلفة.

وبهذه الطريقة يمكنك قياس الوقت والتكلفة والموارد المرتبطة بكل مهمة بدقة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تخصيص كل مهمة لعضو معين من أعضاء الفريق، مما يسهل تتبع المشاريع المعقدة وإدارتها.

أحد الأشياء الرائعة في تخطيط العمليات هو أنك لا تكون واضحًا بشأن المهام ومراحل المشروع فحسب، بل تكون واضحًا أيضًا بشأن من المسؤول عن ماذا. يضيف استخدام نموذج تخطيط العمليات ClickUp هذا رؤية واضحة لمسؤوليات المشروع.

وفي كثير من الأحيان، يمثل تتبع هذه المسؤوليات صداعاً يصعب الحفاظ عليه دون تقسيم مشترك مع الفريق. لذا، امنح فريقك (ونفسك) المزيد من الرؤى في مخطط سير العملية للمساعدة في تحديد العملية الحالية. تنزيل هذا النموذج

5. قالب مهام خريطة العمليات البسيطة لـ ClickUp

قالب مهام خريطة العمليات البسيطة ClickUp

تخيل وجود خريطة واضحة توضح تدفق الأنشطة لكل مرحلة من مراحل عملية معينة. لهذا السبب يمكنك إنشاء خريطة عملية بسهولة باستخدام خريطة عملية بسيطة من ClickUp .

يستخدم مديرو المشاريع نموذج خريطة العمليات لتقسيم المهام المعقدة للمشروع إلى خطوات بسيطة وسهلة المتابعة. يساعد على تحديد المجالات في العملية الحالية حيث يمكن تبسيط سير العمل.

على سبيل المثال، يمكن أن تساعد خريطة العملية عالية المستوى في تقليل المهام للبقاء ضمن ميزانية المشروع وإيجاد مجالات التحسين اللوجستي.

وعلى غرار بقية قوالب ClickUp، يمكنك تعيين المهام لأعضاء الفريق وتتبع التقدم المحرز وقياس النجاح دون الحاجة إلى البدء من الصفر باستخدام تقنيات تخطيط العمليات. تنزيل هذا النموذج

6. قالب خريطة عملية ClickUp Swimlane

قالب خريطة عملية حارة السباحة ClickUp Swimlane

كما ناقشنا سابقًا، تُعد خرائط عمليات خط السباحة أداة ممتازة ل إدارة المشاريع . و ClickUp قالب خريطة عملية خط السباحة ضروري إذا كنت تريد الإشارة إلى المسؤول عن مهام معينة في سير عملك.

يعمل هذا القالب على إبقاء كل شخص في حارة عمله بحيث يُظهر سير العملية المهام الفرعية والأحداث التي تقع في حاراتهم المحددة. يعد استخدام قالب تخطيط العمليات التجارية مثل هذا القالب رائعًا للعمليات المعقدة التي تحتاج إلى تبسيطها.

هل تشعر بالقلق بشأن إسناد الكثير من المسؤولية إلى عضو واحد في الفريق وعدم توزيع الموارد بشكل متساوٍ؟ A خريطة عملية خط السباحة تساعدك على إعادة توزيع المسؤولية بشكل مرئي كما تراه مناسبًا.

إنه قالب رائع لأولئك الذين يتطلعون إلى بدء عملية مسار السباحة ويأتي مع حالتين وأنواع عرض. تحميل هذا القالب

7. انقر فوق قالب الخريطة الذهنية البسيطة

قالب الخريطة الذهنية البسيطة ClickUp

هل تبدأ مشروعًا؟ لا تنسى القيام ببعض العصف الذهني! استخدم ClickUp قالب الخريطة الذهنية البسيطة لتدوين الملاحظات والأفكار المرتجلة من رأسك بسهولة. قم بطرح تلك الأفكار بشكل تعاوني، بحيث لا تتم المشاريع من فراغ.

إلى جانب حالتين وثلاثة أنواع من طرق العرض، هذا قالب الخريطة الذهنية يجعل من السهل إنشاء العقد، وربط الأفكار، وإعادة ترتيب إدارة سير العمل حتى تصل إلى شيء يعمل. تحميل هذا القالب

8. خريطة عملية إكسل لقالب المخطط الانسيابي الأساسي

عبر مايكروسوفت

عندما يفشل كل شيء آخر، هناك دائمًا برنامج Excel يمكنك اللجوء إليه. لا يمكن معرفة ما هو ممكن باستخدامه، بما في ذلك إنشاء خرائط العمليات التي تساعدك على التخلص من المهام المتكررة أو إنشاء مهام جديدة بنقطة مرجعية محددة بشكل جيد.

هذا قالب خريطة عملية Excel يتيح لك الاستغناء عن الحاجة إلى شرح العملية مرارًا وتكرارًا، بحيث يمكنك بالفعل توفير بعض الوقت. ⌛

بفضل واجهته البديهية وقدرته على إنشاء الجداول وتنسيقها بسهولة، يمكّنك قالب Excel من رسم خريطة فعالة للعمليات بسرعة وببضع نقرات فقط. يوفر القالب أشكالًا وخطوطًا وأسهمًا مختلفة للدلالة على تدفق العملية.

في حين أن هناك الكثير من بدائل Excel هناك، يمكن أن تكون بعض القوالب الخاصة به نقطة انطلاق جيدة. تحميل هذا القالب

9. قالب خريطة عملية تحسين الأعمال لفريق الشرائح باوربوينت

عبر فريق الشرائح

هل تعلم أن هناك عددًا كبيرًا من قوالب خرائط العمليات لإنشاء عروض PowerPoint التقديمية أيضًا؟ قالب خريطة عملية PowerPoint يبسّط عملية إنشاء عرض تقديمي فعال وجذاب بصريًا على تحسين العمليات التجارية مع بعض التعديلات

ويستخدم رموزًا وأشكالًا وأسهمًا بديهية لتوضيح كل خطوة من خطوات تحليل العملية مثل تحديد، قياس، تحليل، تحسين، تحكم. يوفر ذلك تمثيلًا مرئيًا سهل الفهم.

من بين خرائط العمليات عالية المستوى في هذه القائمة، تحتوي على مكتبة من الصور المحددة مسبقًا والعناصر المخصصة لتزيين الشرائح وجعلها تبدو أكثر احترافية. تنزيل هذا القالب

10. نموذج خريطة عملية مسار السباحة TemplateLab السباحة

عبر TemplateLab

يوفر TemplateLab نموذجًا رائعًا قالب خريطة عملية خط السباحة يمكن استخدامه في Microsoft Word أو PowerPoint.

باستخدامه، يمكنك تحديد المجالات المحتملة للتحسين، مثل القضاء على الهدر وزيادة الكفاءة وخفض التكاليف. يعد قالب خط السباحة هذا رائعًا لتصور مقاييس الأداء ومراقبتها، وضمان رضا العملاء، وتحسين أداء العملية بشكل عام.

وبمجرد العثور على الخطوات الأكثر تعقيدًا في العملية، تساعدك خريطة العملية على تبسيطها أو حتى التخلص منها للحصول على نظام أنظف. تنزيل هذا النموذج

القوالب ما هي إلا غيض من فيض تخطيط العمليات

توفر خرائط العمليات مرئيًا مفيدًا للفرق التي ترغب في البقاء منظمًا أثناء إجراء العمليات والعمل بكفاءة. ومع ذلك، فإن قوالب تخطيط العمليات ليست سوى غيض من فيض عندما يتعلق الأمر بالأدوات التي تساعد على تبسيط أي مشروع من البداية إلى النهاية.

مع ClickUp الأتمتة ومساحات العمل القابلة للتخصيص، والمهام القابلة للتخصيص، وتتبع الوقت، وميزات أخرى لمخطط سير العمل، يمكنك إنشاء تجربة أكثر سلاسة في إدارة عملية معقدة أو مشاريع مختلفة عبر فريقك.

إذا كنت تريد المزيد من الأمثلة، قم بزيارة مركز قوالب ClickUp لمئات الخيارات التي يمكن أن توفر طريقة أسهل وأكثر سهولة لبدء مشاريعك. الاحتمالات لا حدود لها!