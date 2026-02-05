كيف يستخدم ClickUp لوحات السبرينت لتطوير المنتجات بسرعة

قال زيب إيفانز، الرئيس التنفيذي ومؤسس ClickUp، في مقابلة.

بدأ ClickUp كأداة داخلية لحل مشكلة تجزئة إنتاجية فريقهم عبر 15 أداة مختلفة. ثم انتقلنا لاحقًا إلى توفير الوقت للعالم.

ما بدأ كعملية سير عمل داخلية بسيطة بالنسبة لنا تحول إلى صورة تدعم الطريقة التي نبني بها ClickUp كل يوم.

كل أسبوع، تعمل فرق المنتجات والتصميم والهندسة على مصدر واحد للحقيقة. هذه اللوحة المشتركة هي المكان الذي يمكن رؤية كل شيء فيه: التقدم المحرز والعوائق وما نقوم بشحنه.

ثم يتم تغذية هذه اللوحات مباشرة إلى لوحات المعلومات لدينا، بحيث تظهر أشياء مثل السرعة والاستعداد للإصدار دون الحاجة إلى القيام بأعمال التحري!

لقد تعلمنا الكثير عن كيفية عمل الفرق والعمليات Agile من خلال استخدام نظامنا الخاص.

لذا أريد أن أريكم ما تعلمناه.

فيما يلي، أشارك كيفية استخدام ClickUp للوحات السبرنت لتطوير المنتجات بسرعة.

ما هي لوحات السبرينت في ClickUp؟

لوحة السباق هي عرض مرئي لعمل السباق، منظم إلى مراحل مثل "المهام المطلوبة" و"قيد التنفيذ" و"المراجعة" و"المنجز". في ClickUp، تقوم معظم الفرق بإنشاء لوحات السباق باستخدام عرض اللوحة ، ثم تضيف إعدادات السباق مثل التواريخ والنقاط والتداعيات والتقارير.

لإدارة السبرينتات بفعالية في ClickUp، يمكنك تمثيل المهام والمهام الفرعية وتقديرات الجهد والتفاصيل الأخرى ذات الصلة بصريًا على عرض اللوحة بنمط Kanban.

تصور وإدارة مهام السبرينت والمهام الفرعية وتقديرات الجهد باستخدام عرض لوحة ClickUp

يتيح لك عرض وتنظيم وإدارة جميع المهام ضمن سبرينت مع دمج إعدادات السبرينت الرئيسية، بما في ذلك المدة وتواريخ البدء والانتهاء والنقاط أو تقديرات الوقت والتداعيات وإعداد التقارير.

نظرة عامة على وظائف لوحة السبرينت

نظرة عامة سريعة على ما يمكن أن تفعله لوحة السباق من ClickUp:

الميزة الوظائف عرض مهام السبرينت الموحد شاهد جميع مهام السبرينت والمهام الفرعية في مكان واحد. قم بإدارة كل شيء من لوحة واحدة وابق على اطلاع على التقدم المحرز. تقدير الجهد وتتبع التقدم تتبع العمل باستخدام النقاط أو تقديرات الوقت في ClickUp . كل شيء يظل متزامنًا مع مدة السبرينت وتواريخ البدء والانتهاء وأي مهام تمتد إلى السبرينت التالي. تكامل تقارير لوحة المعلومات أنشئ لوحات معلومات مخصصة باستخدام بطاقات تقارير السباق مثل Velocity و Burnup و Burndown لمعرفة تقدم فريقك وتحديد العقبات. بطاقات سبرينت جديدة أصبحت أحدث بطاقات Velocity و Burnup و Burndown أسرع وأكثر دقة وتدعم مدة السباق المخصصة. لا تعمل البطاقات القديمة بشكل جيد مع المدة المخصصة، لذا يجدر الترقية للحصول على تقارير Agile أفضل. تحليلات تفصيلية انقر على بطاقاتك للحصول على رؤى تفصيلية. اطلع على المهام والمكلفين والتغييرات التي ساهمت في نتائج فريقك. مصادر بيانات وفلاتر مرنة قم بتخصيص ما تراه عن طريق اختيار السباقات أو القوائم أو الحقول المخصصة التي تريد تضمينها. يمكنك حتى تحديد ما إذا كنت تريد عرض المهام الفرعية أو الأعمال المؤرشفة أو المهام في قوائم متعددة.

سير عمل وأعمدة قابلة للتخصيص لفرق Agile

أحد الأشياء التي نحبها في البناء في ClickUp هو معرفة أن كل فريق Agile (بما في ذلك فريقنا!) له خصائصه وطقوسه وقواعده الخاصة في طريقة العمل.

هذا هو السبب وراء وجود ClickUp للفرق Agile.

ابدأ عملية Agile بشكل أسرع مع ClickUp واحصل على سير عمل مسبق الصنع يتكيف مع نهج Scrum أو Kanban أو النهج المختلط.

داخل هذا الإعداد، نحصل على وصول فوري إلى العرضين اللذين تعيش فيهما فرق Agile عمليًا:

عرض جدول ClickUp للحصول على الوضوح الذي نحتاجه عند فرز مهام السبرينت والتقديرات والمالكين والتبعيات.

عرض لوحة ClickUp لتدفق سهل السحب والإفلات حيث يمكننا نقل العمل من "المهام المطلوبة" إلى "قيد التنفيذ" إلى "تم التنفيذ" دون إعاقة سير العمل.

داخل مساحة العمل، يمكنك إعادة تسمية الأعمدة وإعادة ترتيب المراحل وإضافة خطوات مثل المراجعة أو ضمان الجودة أو إبقائها بسيطة للغاية.

التكامل مع المهام والمهام المتأخرة والأهداف

تصبح لوحات السبرينت في ClickUp أكثر قوة عندما تربطها ببقية مساحة العمل الخاصة بك.

تساعد مهام ClickUp في تقسيم الأعمال عالية المستوى إلى مهام فرعية، وتداخل الطبقات عندما يمتد الجهد إلى عدة مكونات، والحفاظ على السياق المتعمق.

قسّم الأعمال المعقدة إلى مهام فرعية منظمة باستخدام ClickUp Tasks

من هناك، يتيح لك ClickUp ربط سباقك بقائمة مهام متأخرة محددة. وهذا بمثابة مصدر واحد للأعمال القادمة.

والأفضل من ذلك هو أن كل عنصر متأخر يتضمن خيارًا لإضافته مباشرة إلى السبرينت النشط. إذا كان فريقك يخطط لعدة قصص في وقت واحد، يمكنك تجميع هذه الاختيارات وإضافتها بحركة واحدة.

قم بتعيين عناصر العمل المتأخر إلى السباقات النشطة وإدارة الأعمال القادمة بسلاسة باستخدام ClickUp Tasks.

كل هذا يرتبط بأهدافك الأوسع في ClickUp. يمكنك ربط مهام السبرينت بالأهداف التي تدعمها، وتتبع التقدم المحرز مع تقدم العمل عبر اللوحة، ورؤية كيف يساهم كل سبرينت في الصورة الأكبر.

🚀 ميزة ClickUp: يساعدك ClickUp AI في إدارة المهام. وإليك كيف: لخص نشاط المهمة: اطلب من الذكاء الاصطناعي أن يحدد النشاط الذي يحدث في وصف هذه المهمة والتعليقات عليها

اطرح أسئلة حول مهمتك: سيقترح الذكاء الاصطناعي عدة أسئلة حول مهمتك يمكنه الإجابة عليها

تحديث التقدم: اطلب من الذكاء الاصطناعي إطلاعك على نشاط هذه المهمة

العثور على المهام المتوقفة: تحدد الذكاء الاصطناعي جميع المهام في موقع ما التي لم يتم تحديثها أو مناقشتها خلال فترة زمنية محددة. قم بإنشاء مهام فرعية مولدة بواسطة ClickUp-AI من مجرد اسم المهمة

تأتي لوحات السبرينت إلى الحياة عندما تجري المحادثات التي تشكلها في نفس المكان.

أدخل: ClickUp Chat

يمكن لفرقك متعددة الوظائف مناقشة الأولويات وصقل الأفكار أو مشاركة القرارات السريعة قبل وقت طويل من نقل أي شيء عبر اللوحة.

تعاون في أولويات السبرينت والقرارات في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Chat

ترتقي ميزة SyncUps في ClickUp Chat إلى مستوى آخر. أثناء تخطيط السبرينت، يمكن لأي شخص بدء SyncUp مباشرة داخل القناة ومشاركة شاشته لاستعراض العناصر المتراكمة أو السبرينت الحالي.

قم بتنفيذ تخطيط السباق في الوقت الفعلي ومراجعات الأعمال المتأخرة مباشرة في القنوات باستخدام ClickUp Chat SyncUps

للأفكار الأكبر أو التعديلات في منتصف السباق، ClickUp Whiteboards هو المكان المناسب لمناقشتها مع فريقك.

ارسم مخططًا سريعًا، أو حدد التبعيات، أو حسّن قصة ما كفريق. عندما يصبح شيء ما جاهزًا للعمل، يتحول إلى مهمة مباشرة من اللوحة (يا لها من سهولة!).

قم بالعصف الذهني، ورسم خرائط التبعيات، وتحويل الأفكار إلى مهام على الفور باستخدام لوحات ClickUp البيضاء.

فوائد استخدام لوحات السباق للتطوير السريع

دعونا نتعمق في فوائد استخدام لوحات السباق لإدارة المشاريع Agile 👇

✅ تحسين تخطيط السباقات وتحديد الأولويات

عندما نخطط لسباق على لوحة، تحصل فرق تطوير البرامج لدينا على نظرة عامة عالية المستوى لما يجري. يمكننا رؤية المهام الكبيرة والصغيرة وغير القابلة للتفاوض على الإطلاق للسباق الجاري.

يساعد تصور العمل على شكل بطاقات في ترتيب الأولويات وتحديد المجالات التي نفرط فيها في تحميل فريق التطوير. بحلول الوقت الذي نحدد فيه السبرينت، نكون قد عرفنا بالضبط ما نوافق عليه وما نؤجله لوقت لاحق.

✅ تحسين رؤية الفريق ومسؤوليته

نحن نحب أن نظرة واحدة على اللوحة تخبرنا من يفعل ماذا وكيف يتشكل السبرينت. كل بطاقة لها مالك وحالة، لذلك لا توجد لحظات من نوع "ظننت أنك تعمل على ذلك".

في الاجتماعات اليومية، نسير على اللوحة من اليسار إلى اليمين ونتحدث عن الحركة. يتحمل الموظفون المسؤولية بشكل طبيعي لأن عملهم معروض للجميع. وهذا يحافظ على تماسك فرق Agile لدينا (دون الشعور بثقل المتابعة).

📮 ClickUp Insight: ما يقرب من ثلث العمال (29٪) يوقفون مهامهم مؤقتًا أثناء انتظار القرارات، ويتركون في حالة من عدم اليقين، غير متأكدين من متى أو كيف يمضون قدمًا. حالة من عدم الإنتاجية لا يرغب أحد في أن يكون فيها. 💤 بفضل بطاقات AI Cards من ClickUp، تتضمن كل مهمة ملخصًا واضحًا للقرار في سياقه. اطلع على الفور على العوائق التي تحول دون إحراز تقدم، والأشخاص المعنيين، والخطوات التالية — حتى إذا لم تكن أنت صانع القرار، فلن تظل في حيرة من أمرك.

✅ تحديد العوائق والمعوقات بشكل أسرع

تجعل اللوحات العمل المتوقف واضحًا للفريق بأكمله في الحال. عندما تتوقف البطاقات عن الحركة أو تتراكم في نفس العمود، نعلم أن هناك عقبة ما — مراجعات، ضمان الجودة، متطلبات، أو أي شيء آخر.

يمكننا الانتقال مباشرة إلى تلك البطاقات وقراءة التعليقات وإزالة العوائق بأسرع ما يمكن بمجرد أن تبدأ في تشكيل تهديد. هذا هو المكان الذي تبرز فيه لوحات السباق حقًا لفرق تطوير البرامج Agile التي تعمل على مشاريع Agile معقدة.

✅ تسليم مبسط وقدرة أفضل على التنبؤ بالسبرينت

مع لوحة سبرينت جيدة الصيانة، لا يبدو التسليم أبدًا وكأنه سباق محموم في نهاية كل أسبوع. يمكننا أن نرى العمل يتدفق عبر اللوحة بثبات، مما يساعدنا على تسوية الارتفاعات المفاجئة وتجنب التراكمات في اللحظات الأخيرة.

ونظرًا لأن كل مهمة يتم تتبعها، فإننا نبدأ في ملاحظة أنماط حقيقية في كيفية أداء الفريق (كم ننجز عادةً، وكم من الوقت يستغرق الأمر، وأين نميل إلى التباطؤ).

🚀 ميزة ClickUp: نظرًا لأننا نتحدث بالفعل عن جعل السباقات أكثر سلاسة... فإننا نعتمد أيضًا على إحدى القوى الخارقة المفضلة لدينا في ClickUp للحفاظ على سير الأمور دون الحاجة إلى مراقبة اللوحة. نستخدم Super Agents الخاصة بـ ClickUp لأنها توفر علينا عناء السؤال المتكرر "هل قام أحد بذلك؟". إليك كيف تساعدنا هذه اللوحات يوميًا: عندما تنتقل مهمة إلى "قيد التقدم"، يقوم الوكيل على الفور بوضع علامة على زميلنا في فريق ضمان الجودة وإرسال تذكير ودي في سلسلة الرسائل.

في نهاية الأسبوع، يقوم وكيل آخر بتجميع ملخص واضح لما أنجزناه وما يحتاج إلى اهتمام في المرحلة التالية (مدير مشروع صغير في خدمتنا). بالنسبة للميزات الجديدة، نضع ملاحظاتنا في ClickUp Docs، ويقوم وكيل تلقائيًا بإنشاء مهام فرعية بناءً على العناوين (إنها سحرية، ثق بنا!)

كيف تستخدم فرق ClickUp لوحات السبرينت بفعالية

دعونا الآن نركز على كيفية استخدامنا الفعلي للوحات السبرينت في ClickUp:

الخطوة 1: قم بإعداد لوحة السبرينت الخاصة بك

قبل أن نبدأ في تتبع مخططات الاستهلاك أو مناقشة السرعة في عمليات المراجعة، نحتاج إلى مكان ثابت لسباقاتنا. أولاً وقبل كل شيء، هذه هي الطريقة التي يمكنك بها تشغيل "سباقات" على ClickUp (إذا لم تكن تراها بالفعل):

افتح إعدادات مساحة العمل

انتقل إلى مركز التطبيقات

انتقل إلى مركز التطبيقات

ابحث عن Sprints ClickApp وقم بتمكينه

انتقل إلى جميع تطبيقات ClickApps

اختر المساحات التي نريد أن تكون فيها السباقات نشطة

تمكين السباقات في مساحات ClickUp

في الشريط الجانبي أو داخل مساحة، انقر على الزر "+".

انقر على زر "+"

حدد مجلد السباق لإنشاء مجلد جديد

حدد مجلد السباق

لدينا الآن مجلد سبرينت يعرف أن كل قائمة بداخله هي سبرينت، مع تواريخ وتقارير وإعدادات خاصة بـ Agile جاهزة للاستخدام.

إنشاء مجلد سبرينت جديد

🚀 ميزة ClickUp: أحد أفضل العوامل التي ساهمت في زيادة إنتاجيتنا هو السماح لـ ClickUp Automations بتولي جميع الأعمال الإدارية المتكررة في سبرينت. أتمتة المهام الإدارية المتكررة للسبرينت وحافظ على سير العمل بسلاسة مع ClickUp Automations باستخدام مفاتيح التشغيل الآلي هذه، يمكننا: ضع علامة تلقائية على السبرينت على أنه تم الانتهاء منه في اللحظة التي يصل فيها إلى تاريخ الانتهاء (وداعًا، أيها السبرينتات المنسية)

أنشئ السباق التالي على الفور ، حتى يكون فريقنا دائمًا جاهزًا لبدء الدورة التالية

انقل المهام غير المكتملة إلى قائمة المهام المتأخرة

الخطوة 2: ملء السبرينت بالمهام ذات الأولوية

الآن بعد أن تم إعداد لوحة السباق، نحتاج إلى تحديد ما الذي سيتم تضمينه في السباق. من هنا، نقوم أولاً بتنظيم الأعمال المتراكمة خارج السباق:

استخدم قائمة Backlog لتسجيل جميع الأفكار والأخطاء والأعمال القادمة

أضف المهام إلى قائمة المهام المتأخرة

أضف تفاصيل مثل الأوصاف ومعايير القبول والروابط

قم بتطبيق الأولوية ونقاط القصة والنوع (ميزة، خطأ، مهمة روتينية)

تطبيق الحقول المخصصة في ClickUp

ثم ننقل أفضل الأعمال إلى السبرينت. طريقة بسيطة للتفكير في الأمر:

ابدأ بالعناصر ذات الأولوية القصوى المحددة بوضوح

انظر إلى قدرة فريقنا باستخدام تقديرات الوقت في ClickUp أو السرعة السابقة، حتى لا نفرط في تحميل السبرينت.

انقل أو عيّن هذه المهام إلى قائمة السبرينت الحالية حتى تظهر على لوحة السبرينت الخاصة بنا.

🚀 ميزة ClickUp: أنشئ حقول AI لملحماتك. نوصي باستخدام الحقول التالية: مجال الذكاء الاصطناعي الوصف ملخص لخص الملحمة تحديثات التقدم تلقي تحديثات حول تقدم الملحمة بنود العمل حدد العمل الذي يجب القيام به من أجل الملحمة مقاس القميص حدد مقدار الجهد الذي يتطلبه المشروع الضخم تصنيف دع ClickUp AI يصنف ملحماتك، أو أنشئ موجهًا مخصصًا لك للقيام بذلك.

شاهد هذا الفيديو لتحقيق أقصى استفادة من حقول الذكاء الاصطناعي:

🔊 استمع إلى رأي أحد مستخدمي ClickUp، وهو مهندس برمجيات:

كانت تجربتي مع ClickUp إيجابية للغاية. المنصة سهلة الاستخدام وبديهية، مما يسهل على فريقنا اعتمادها دون الحاجة إلى تعلم الكثير. إحدى الميزات البارزة بالنسبة لنا هي سهولة إنشاء السباقات وإدارتها. لقد حسنت المرونة في تخصيص لوحات السباق وتعيين المهام وتتبع التقدم في الوقت الفعلي من كفاءة سير العمل لدينا بشكل كبير. كما يوفر ClickUp تجربة مستخدم سلسة بفضل واجهته البسيطة وسرعة التنقل فيه وتكاملاته القوية. سواء كان ذلك في تحديد الأولويات أو مراقبة الجداول الزمنية أو التعاون بين الفرق، فإن كل شيء يبدو مبسطًا ومنظمًا جيدًا. بشكل عام، سهّل ClickUp طريقة تخطيط مشاريعنا وتنفيذها ومراجعتها، مما يجعله أداة ممتازة لإدارة السباقات السريعة في شركتنا.

الخطوة 3: مراقبة تقدم السبرينت في الوقت الفعلي

بمجرد بدء السباق، تتمثل مهمتنا بشكل أساسي في متابعة العمل بأفضل طريقة ممكنة. نريد أن نرى ما الذي يتحرك وما الذي يتعثر، وما إذا كنا لا نزال على المسار الصحيح لإنجاز ما وعدنا به.

على لوحة السبرينت، نحتفظ بقائمة السبرينت الحالية في عرض اللوحة ونراقب تدفق المهام من المهام المطلوبة إلى المهام المنجزة. أثناء الاجتماعات اليومية، نسير معًا على اللوحة، ونتحدث عن ما تم نقله، ونشير إلى أي شيء ظل لفترة طويلة في قيد التقدم أو قيد المراجعة.

تتبع تقدم السباق واكتشف العقبات في الوقت الفعلي من خلال إدارة المهام في عرض لوحة ClickUp.

ثم ننتقل إلى بطاقات لوحة سبرينت، التي تمنحنا صورة أوسع خلف اللوحة.

توجد بطاقات السبرينت على لوحات معلومات ClickUp وتسحب البيانات مباشرة من مجلد السبرينت الخاص بنا، حتى نتمكن من إعداد تقارير عن تقدم السبرينت وتصوره بدقة.

باختصار، هذا ما لا يمكن لفريقي الاستغناء عنه 👇

Sprint Burndown لمعرفة مقدار الجهد المتبقي وما إذا كنا ننجز العمل بوتيرة جيدة أم أننا نبتعد عن المسار المثالي.

راقب الجهد المتبقي وقارن التقدم المحرز بالوتيرة المثالية باستخدام مخطط ClickUp Sprint Burndown.

Sprint Burnup لجعل لجعل التوسع في نطاق العمل مستحيلًا، حيث يقارن إجمالي العمل بالعمل المنجز مع تقدم السبرينت.

تتبع إجمالي العمل مقابل العمل المنجز للكشف عن التغييرات في النطاق باستخدام مخطط ClickUp Sprint Burnup.

سرعة السبرينت للنظر عبر عدة سبرينتات وفهم وتيرتنا الفعلية قبل التخطيط للسبرينت التالي

حلل أداء الفريق عبر دورات متعددة للتخطيط بدقة باستخدام مخطط سرعة السباق من ClickUp.

تقرير مهام السبرينت عندما نريد عرضًا تفصيليًا للسبرينت، يوضح ما التزمنا به، وما تمت إضافته أو حذفه، وما لم يتم إنجازه.

راجع الالتزامات وتغييرات النطاق والأعمال غير المكتملة باستخدام تقرير مهام السباق السريع من ClickUp.

نستخدم لوحات المعلومات لقياس المقاييس Agile.

يمكن إنشاء لوحات معلومات ClickUp لكل من أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين. يمكن تخصيصها على مستوى الفريق وللحصول على عرض عالي المستوى.

أنشئ لوحات معلومات مخصصة لفرق Agile

باستخدام بطاقات AI، يمكن لأي شخص الحصول على ملخص سريع لأهم الإجراءات المطلوبة.

احصل على ملخص للإنجازات الرئيسية والمخاطر والمهام المنجزة والمزيد باستخدام بطاقات AI.

الخطوة 4: إجراء مراجعات السبرينت والاستعراضات

بحلول نهاية السباق، يكون لدينا محادثتان مختلفتان لإجرائهما:

مراجعة سريعة حول ما قمنا بتسليمه

استعراض حول كيفية عملنا، وكيف نريد تحسينه في المرة القادمة

ونحرص على التعامل معها على أنها لحظات منفصلة، حتى لو حدثت متتالية.

في مراجعة السبرينت، نقوم عادةً بما يلي:

قم بتصفية قائمة السبرينت أو اللوحة إلى العناصر المنجزة وتصفح ما قمنا بتسليمه بالفعل.

ادعُ أصحاب المصلحة للتفاعل وطرح الأسئلة وتقديم الملاحظات مباشرة في تعليقات المهام.

استخدم تعليقات المهام في ClickUp لـ @mention، وطرح الأسئلة، والحصول على التعليقات

قم بتحديث قائمة المهام المتأخرة بناءً على ما تعلمناه، بحيث يبدأ السباق التالي من خارطة طريق محسّنة للمشروع

تحدث جميع عمليات التعلم في نهاية السباق، ومن السهل جدًا أن تتلاشى هذه العمليات في ملاحظات عشوائية ومحادثات دردشة. لكن قالب ClickUp Retrospectives يساعد فريقنا على إجراء عمليات استعراض متسقة ومنظمة في كل مرة!

احصل على نموذج مجاني قم بإجراء مراجعات سريعة متسقة ومنظمة وتسجيل الدروس المستفادة باستخدام نموذج ClickUp Retrospectives.

في هذا النموذج:

احتفظ بكل رجعية في مستند واحد، مع علامة تبويب لكل جلسة، حتى نتمكن من التمرير للخلف عبر السبرينتات السابقة ونرى كيف تطور فريقنا.

احصل على ملخص واضح لما سار بشكل جيد وما لم يسر بشكل جيد والخطوات التالية المحددة.

استخدم @mentions والتعليقات المخصصة لإشراك الأشخاص المناسبين، وتحويل المتابعات إلى مهام، والتأكد من ظهور التحسينات في السبرينت التالي.

إذا كنت تشعر بالارتباك بشأن نقاط القصة، فإن هذا الفيديو هو الاختصار المثالي. يوضح (خطوة بخطوة) كيفية مقارنة المهام واختيار خط الأساس واستخدام مقياس فيبوناتشي والتقدير كفريق دون التفكير المفرط. سترى أمثلة حقيقية ولوحات سبرينت حقيقية واللحظات التي عادة ما تتعثر فيها الفرق. شاهده مرة واحدة، وستشعر أن جلسة تخطيط السبرينت التالية ستكون أسهل بعشر مرات.

الخطوة 5: اضبط السبرينتات المستقبلية بناءً على التحليلات

تقرير مهام السبرينت هو المكان الذي نتوقف فيه لثانية وننظر في المرآة. فهو يضع التزامنا الأصلي جنبًا إلى جنب مع ما حدث، ويتتبع كل تغيير في النطاق على طول الطريق، حتى نتمكن من رؤية القصة الكاملة للسبرينت.

يعرض التقرير خمسة مربعات رئيسية، كل منها يروي جزءًا مختلفًا من القصة:

تقرير مهام السبرينت الوصف ملتزم الجهود التي بذلناها عندما أكدنا السبرينت. هذا هو وعدنا الأصلي بالنقاط أو الوقت، قبل أن يتغير أي شيء. مضاف العمل الإضافي أو الجهد الإضافي الذي ظهر بعد التأكيد. هذا هو المكان الذي يظهر فيه توسع نطاق منتصف السباق بوضوح تام. تمت الإزالة العمل الذي قمنا بسحبه أو تقليله بعد التأكيد. هذا يسلط الضوء على الأماكن التي قمنا فيها بتقليص السبرينت بهدوء للتعامل مع الواقع. مكتمل كل الأعمال التي أنجزناها بالفعل قبل وضع علامة "تم" على السبرينت. هذه هي قائمة الأعمال التي أنجزناها بالفعل، وليس فقط ما كنا نأمل إنجازه. المتبقي المهام التي كانت لا تزال مفتوحة عند انتهاء السبرينت. هذه هي العناصر التي من المحتمل أن تنتقل إلى السبرينت التالي أو تحتاج إلى إعادة النظر.

نظرًا لأن كل مربع قابل للنقر، يمكننا التعمق في المهام الدقيقة وراء تلك الأرقام ومعرفة المالكين أو أنواع العمل أو المهام الملحمية التي تقود الأنماط.

من هناك، نقوم بتعديل سباقنا التالي:

إذا كان الملتزم دائمًا أكبر بكثير من المكتمل، فإننا نخفض الحمل الأولي أو نقسم العناصر الكبيرة إلى مهام أصغر.

إذا استمرت الإضافات في الارتفاع، فإننا نشدد قواعدنا الخاصة بالعمل في منتصف السباق أو نحتفظ بمخزون احتياطي واضح.

إذا استمر ظهور نفس النوع من العمل في المتبقي، فإننا نعيد التفكير في كيفية تقديرنا أو تحديد أولوياتنا لتلك الفئة.

أمثلة واقعية على استخدام لوحات السبرينت

مع وجود هذه العملية، من المفيد معرفة كيفية عمل لوحات السبرينت داخل بيئات المنتجات Agile. لذا دعونا نستعرض بعض الأمثلة:

مديرو تطوير البرامج والمنتجات في ClickUp

يقوم مهندسونا ومديرو المنتجات في ClickUp بتخطيط المهام في ClickUp لتحديد أولويات العمل وتحسين الرؤية والتعاون.

يتم تنظيم الفرق في مجموعات، لكل منها مجلد مخصص. يحتوي كل مجلد مجموعة على قوائم للعناصر المتأخرة والأخطاء وسباقات السرعة.

توجد الملاحم وقصص المستخدمين في قوائم ميزات الفريق وقوائم خارطة طريق المنتج وقوائم السباق بفضل مرونة المهام في قوائم متعددة.

فريق تطوير SaaS يدير إصدارات الميزات

Yggdrasil Gaming هي شركة لتطوير الألعاب انتقلت إلى ClickUp لإدارة أعمالها الهندسية. بعد نقل عمليات التطوير إلى ClickUp، خفضت الشركة التكاليف الخاصة بالتطوير بنحو 30٪ وزادت الإنتاجية بنسبة 37٪.

باختصار:

تدير فرق الهندسة الخاصة بهم تطوير الألعاب في ClickUp، باستخدامه كمكان مركزي لتخطيط وتتبع العمل على العناوين والميزات الجديدة.

تتيح لوحات السبرينت نقل العمل من التخطيط إلى التنفيذ إلى الإصدار، مع الحفاظ على توافق المنتج والهندسة والقيادة فيما يتعلق بالتقدم والنطاق.

فريق التسويق يدير حملات سريعة مع مواعيد نهائية وموافقات

تواجه فرق التسويق نفس القدر من الفوضى الذي تواجهه فرق الهندسة... وأحيانًا أكثر. ومن الأمثلة الواقعية المفيدة على ذلك شركة Santander، التي تحولت منظمة التسويق فيها من التخطيط الطويل والصارم للحملات إلى دورات سكرم قصيرة مدتها أسبوعان. وهذا يمنحهم مجالًا لاختبار الأفكار بسرعة واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً مع ظهور النتائج.

تساعدهم لوحة السباق على:

شاهد جميع أصول الحملة في مكان واحد من خلال منهجيات Agile الراسخة

انقل العمل عبر مراحل مثل الصياغة والتصميم والمراجعة والإطلاق

قم بتغيير الميزانيات والأولويات في منتصف السباق بناءً على الأداء الفعلي

يحب المصممون الهيكلية بقدر ما يحبون الفوضى الإبداعية، وتعد فرق UX في Google مثالًا جيدًا على تحقيق التوازن بين الاثنين. فهم يستخدمون سباقات التصميم كسير عمل مركّز ومحدد زمنيًا لتكرار أفكار واجهة المستخدم وتجربة المستخدم بأسرع ما يمكن.

تسير عملية التصميم السريع النموذجية لديهم على النحو التالي:

قم بتحديد المشكلة كفريق

ارسم واستكشف عدة مناهج لتجربة المستخدم

صمم نموذجًا أوليًا لأفضل فكرة

جربه مع مستخدمين حقيقيين

حدد ما الذي سيتم تضمينه في المنتج

الأخطاء الشائعة عند استخدام لوحات السبرينت

فيما يلي بعض الأخطاء الخفية التي نلاحظها في لوحات السبرينت التي تستخدمها الفرق ⬇️

مسارات غير متوافقة

من السهل بشكل مدهش أن تبتعد مسارات السباحة عن كيفية سير العمل داخل الفريق. عندما تتوقف اللوحة عن مطابقة الواقع، غالبًا ما يبدأ الأشخاص في القفز بين المسارات أو تجاهلها تمامًا.

✅ الإصلاح: أعد بناء مسارات العمل حول خطوات سير العمل الحقيقية أو المالكين الفعليين، وراجعها في كل سباق.

العمل المحجوب المخفي

تحب المهام المحجوبة الاختباء في أماكن لا يتفقدها أحد، مثل المهام الفرعية أو وسط عمود مزدحم. عندما يحدث ذلك، يبدو التباطؤ مفاجئًا على الرغم من أن العمل قد توقف منذ فترة طويلة.

✅ الإصلاح: قم بإعطاء العناصر المحظورة علامة أو مسار خاص بها لا لبس فيه، واشترط وضع علامة على أي شيء متوقف لأكثر من ساعة.

المهام الصغيرة المفرطة

تقسم بعض الفرق العمل إلى أجزاء صغيرة جدًا لدرجة أن اللوحة تبدو وكأنها قصاصات ورقية. ونتيجة لذلك، يصبح من الصعب أحيانًا رؤية الصورة الكاملة أكثر من القيام بالعمل.

✅ الإصلاح: حدد حجمًا أدنى معقولًا للمهام وقم بتجميع العناصر الصغيرة جدًا في مجموعات تمثل قيمة حقيقية للمستخدم.

فجوات الملكية الصامتة

تظل البطاقات أحيانًا في الأعمدة النشطة دون مالك واضح، في انتظار أن يلتقطها شخص ما بطريقة سحرية. في أغلب الأحيان، يفترض الجميع أن شخصًا آخر يعمل عليها.

✅ الإصلاح: اشترط وجود مالك محدد قبل أن تدخل البطاقة في أي حالة نشطة وقم بتحديث الملكية بشكل علني عند تغييرها.

شحن أسرع، ضغط أقل، وبناء أفضل مع لوحات السباق من ClickUp

عندما ندير مشاريع تطوير البرامج داخل ClickUp، كل شيء يسير كما ينبغي. تصبح لوحة سكرم Agile الخاصة بنا المكان الوحيد الذي تتحول فيه الأفكار إلى مهام، والمهام إلى تقدم، والتقدم إلى ميزات يتم شحنها. والأفضل من ذلك هو أننا لا نضيع الوقت في التخمين أين توجد الأشياء أو من يقوم بماذا.

تمنحنا لوحات السبرينت صورة واضحة وحيوية لإدارة مهامنا، حتى نتمكن من نقل العمل عبر المراحل المختلفة، وإزالة العقبات التي تواجه زملاء الفريق بسرعة، والتركيز على ما يقدم قيمة. قم بدمج ذلك مع ClickUp Automations و Docs و Dashboards و AI... وستشعر فجأة أن عمليات تطوير البرامج أصبحت أسهل بكثير.

نحن نخطط بشكل أكثر ذكاءً، ونراجع بشكل أسرع، ونشحن بثقة أكبر. اشترك في ClickUp وشاهد إلى أي مدى يمكن لفريقك أن يصل عندما تسير سباقاتك بشكل سلس.

الأسئلة المتداولة

تساعدك طريقة عرض اللوحة في ClickUp على تنظيم المهام وقصص المستخدمين والأولويات لدورة سبرينت مخصصة. على غرار لوحة سكرم الفعلية التقليدية، تعرض اللوحة العمل على مراحل (مثل المهام المطلوبة وقيد التنفيذ وتم التنفيذ) ولكن مع ميزات قوية للأتمتة والتصفية وإعداد التقارير، وهي ميزات مثالية لإدارة المشاريع السريعة. تساعد اللوحة أعضاء الفريق على تصور حجم العمل والبقاء على اتساق والتعاون في الوقت الفعلي.

تساعد لوحات السبرينت الفرق على البقاء متوافقة مع مبادئ Agile من خلال منح الجميع رؤية مشتركة للعمل. يتم تنظيم المهام بوضوح، مما يساعد أعضاء الفريق على التركيز على العناصر الأكثر أهمية أثناء تخطيط السبرينت. مع سير العمل المرئي، يصبح من الأسهل بكثير تتبع التقدم وإدارة النطاق والحفاظ على التسليم متوقعًا. هذه الحلقة الضيقة من التعليقات هي ما يدعم اتخاذ قرارات أفضل وتطوير منتجات أكثر سلاسة.

نعم، تتصل لوحات السبرينت مباشرةً بمهامك المتأخرة وجميع المهام ذات الصلة. يمكنك سحب العناصر المحددة إلى سبرينت، وتجميعها حسب الحالة أو المكلف بها، والحفاظ على تزامن كل شيء من خلال أدوات إدارة المشاريع الخاصة بك. يساعد هذا الاتصال سكرم ماستر والفريق على الحفاظ على مهام متأخرة منظمة مع ضمان أن كل مهمة لها مسار واضح في سبرينت قادم.

يوفر لك ClickUp عدة طرق لتتبع التقدم في الوقت الفعلي. يمكنك استخدام عرض اللوحة لمشاهدة المهام وهي تنتقل عبر المراحل، وعرض الجدول للحصول على تفاصيل أعمق عن المهام، ولوحات المعلومات للحصول على المقاييس، مثل النقاط المكتملة وحجم العمل وبرنامج السباق. تساعد هذه العروض أعضاء الفريق ومدير السكرم على البقاء على اطلاع على التقدم المحرز والعوائق وسرعة التسليم الإجمالية. والأفضل من ذلك هو أنه يرتقي بتعاون الفريق إلى مستوى آخر!

تسلط مراجعة السبرينت القوية الضوء على العمل المنجز، وتجمع التعليقات، وتربط النتائج برؤية المنتج. بعد ذلك، تساعد المراجعة الرجعية الفريق على التفكير في كيفية سير السبرينت. ننظر إلى ما نجح، وما أدى إلى إبطاء عملنا، وما نريد تحسينه. تحويل هذه الأفكار إلى مهام قابلة للتنفيذ يحافظ على التحسين المستمر، وهو جزء كبير من ممارسات Agile والعمل الجماعي التعاوني.