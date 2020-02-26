فريق العمل الرشيق: ماهيته وكيفية بنائه وإدارته

هل تريد أن تفهم ما هو الفريق الرشيق_ وتتعلم كيف تصبح واحدًا؟

مع تبني الكثير من الشركات لنهج أجايل في مشاريعها، سرعان ما أصبح هذا النهج هو النهج المفضل لدى الكثير من الشركات نهج الإدارة لمزيد من الإنتاجية.

ولكن ما هو فريق العمل الرشيق_؟ وكيف يمكن لفريقك أن يصبح كذلك؟

إليك كل ما تحتاج إلى معرفته.

لنبدأ.

ما هو الفريق الرشيق؟

فريق أجايل هو فريق مشروع متخصص تم إنشاؤه للتعامل مع احتياجات إدارة المشاريع الرشيقة.

ومع ذلك، قبل أن ندخل في شرح هيكل فريق أجايل ، من الضروري أن نفهم ما هي إدارة المشاريع الرشيقة:

ما هي إدارة المشاريع الرشيقة؟ إدارة المشاريع الرشيقة هي طريقة حديثة لإدارة المشاريع تقسم المشروع الكامل إلى دورات تطوير أصغر. بينما تقوم بتقسيم مشروعك إلى دورات أصغر، ستتمكن من دمج ملاحظات العملاء باستمرار ومنحهم منتجًا نهائيًا يرضيهم.

ثم يتم تخصيص هذه الدورات، أو "سباقات السرعة" لفرق مشاريع رشيقة مختلفة ومستقلة في عملك لزيادة السرعة والكفاءة.

استنادًا إلى بيان أجايل (Agile Manifesto)، تعطي عملية الإدارة هذه الأولوية للتطوير القائم على الاختبار استجابةً لملاحظات العملاء.

كيف تساعد هذه السباقات السريعة؟

من خلال هذه السباقات السريعة، يمكنك تقسيم مشروعك لدمج ملاحظات العملاء على جميع المستويات

على سبيل المثال، إذا كنت تعمل على تطبيق، يمكنك تطوير ميزة واحدة خلال كل سباق سريع. بعد اكتمال كل ميزة (سباق سريع)، يمكنك أن تطلب من عملائك تجربتها وإعطائك ملاحظات حول ما يعجبهم وما لا يعجبهم.

بعد تضمين ملاحظاتهم، يمكنك الانتقال إلى مجموعة الميزات التالية (سبرينت)!

_كيف يساعد هذا؟

نظرًا لأنك لا تفترض ما يريده العميل، يمكنك أن تقدم له منتجًا نهائيًا تم بناؤه بالفعل بمساهماته!

هيكل الفريق الرشيق

عادةً ما تكون فرق أجايل فرق صغيرة وعالية الأداء مكونة من 5 إلى 11 عضوًا يتمتعون بمهارات تكميلية. على عكس فرق المشاريع الأخرى، يجب أن تكون فرق المشاريع الرشيقة قابلة للتكيف ومكتفية ذاتيًا.

_لماذا؟

لأن عليهم التعامل مع متطلبات العملاء المتغيرة في كل مرحلة من مراحل المشروع!

ولتحقيق ديناميكية الفريق هذه، يتم تنظيمها عادةً على النحو التالي:

أ. مالك المنتج

مالك المنتج هو حلقة الوصل بين العميل والفريق. يشرف على العملية بأكملها ويجمع ملاحظات العملاء. وينقل مطالب العميل إلى فريق المشروع ويتأكد من أن الفريق يركز على تلك المطالب.

ب. مدير المشروع

يحافظ مدير المشروع على مساءلة أعضاء الفريق ويساعدهم عند الحاجة. ويحصل المديرون على ملاحظات العملاء من مالك المنتج ويوجهون الفريق خلال سباق السرعة.

ج. أعضاء الفريق

أعضاء الفريق هم الذين يعملون في المشروع. بينما هم في الغالب مكتفون ذاتيًا، يمكن لمدير المشروع توجيههم للتركيز على مهامهم وأنشطتهم.

د. أصحاب المصلحة في المشروع

بينما لا يشاركون بالضرورة في تطوير المشروع, أصحاب المصلحة في المشروع على صلة به.

ويشمل أصحاب المصلحة أعضاء ذوي مهارات مختلفة مثل كبار مديري المشروع والمسوقين وأعضاء فريق الدعم الذين توجه مساهماتهم المشروع في الاتجاه الصحيح.

ملاحظة على فريق سكروم تذكر أن إدارة المشاريع الرشيقة هي أسلوب إدارة واسع النطاق له العديد من الاختلافات.

من بين هذه الاختلافات، يعد نهج Scrum أحد أكثر أساليب Agile شيوعًا. على عكس الاختلافات الأخرى من Agile، فإن Scrum لديه هيكل فريق محدد للغاية.

فيما يلي نظرة فاحصة على عملية سكروم وبناء فريقها:

عملية سكروم - مثل عملية رشيقة تقوم عملية سكروم بتقسيم مشروع كبير إلى أجزاء صغيرة الحجم تتعامل معها فرق المشروع (فرق سكروم) واحدة تلو الأخرى.

مثل عملية رشيقة تقوم عملية سكروم بتقسيم مشروع كبير إلى أجزاء صغيرة الحجم تتعامل معها فرق المشروع (فرق سكروم) واحدة تلو الأخرى. فريق سكروم عادة ما يكون فريق سكروم المثالي هو فريق صغير مكون من 5-6 أعضاء. ويصبح مدير المشروع هو "سيد سكروم" ويتعامل مع كل جزء من المشروع يوميًا اجتماعات سكروم لإبقاء أعضاء الفريق على المسار الصحيح.



كيف يقارن فريق Agile بالفرق الأخرى؟

المشروع التقليدي أنشطة الفريق جامدة ومنظمة للغاية.

وعادة ما تشارك أقسام كاملة في هذه الأنظمة - مما قد يطيل عمر المشروع إلى أكثر من ثلاثة إلى أربعة أشهر!

إليك كيفية تحسين نظام Agile على هذه الأساليب التقليدية:

أ. مجهزة بشكل أفضل للتعامل مع احتياجات العملاء المتغيرة

لا تتضمن المشاريع التقليدية عادةً ملاحظات العملاء حتى يكتمل المنتج بالفعل ويتم إصداره.

وفي حين أن هذا يسمح للفرق بالعمل دون انقطاع، إلا أنه قد يؤدي إلى حصول العملاء على منتج لا يلبي احتياجاتهم.

نظرًا لأن عملية التطوير الرشيقة تمنح عملاءك فرصًا كبيرة لإبداء آرائهم، فمن السهل تكييف المنتج النهائي وفقًا لاحتياجاتهم. أنت لا تنشئ منتجًا بما تعتقد أنهم يريدونه - أنت في الواقع تشركهم في الأمر!

لا تملك الفرق التقليدية القدرة على إجراء تغييرات متكررة على المنتج.

لكن الفرق الرشيقة - حسنًا - "رشيقة"! فهي منظمة للتكيف بسرعة مع التغييرات في الاتجاه بما يتماشى مع ملاحظات العملاء.

ب. مساءلة أفضل

إحدى المشاكل الرئيسية في إدارة المشاريع التقليدية هي غياب المساءلة. مع المشاريع الكبيرة التي تقوم بها مجموعات كبيرة من الأشخاص، من السهل على الموظفين عدم معرفة دورهم بالضبط أو ما هو متوقع منهم.

ولكن مع الممارسات الرشيقة، يعرف الجميع ما يجب عليهم فعله بالضبط.

_لماذا؟

نظرًا لأن الفريق صغير جدًا، فمن السهل على الجميع معرفة ما هو بالضبط المعينة لهم مع وجود مدير مشروع (أو مدير مشروع Scrum Master) ومالك منتج يشرفان على الأمور، يمكنهم الحصول على تعليقات سريعة على عملهم على الفور

بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن مخرجات أجايل يمكن أن تتغير باستمرار في مثل هذه الأطر الزمنية القصيرة، يجب على الجميع أن يكونوا على رأس كل شيء لإنجاز الأمور في الوقت المناسب!

كيف يمكن لفريق العمل الرشيق تعزيز إنتاجيتك؟

_فرق أجايل هي فرق صغيرة ومكتفية ذاتيًا، حيث يتم تقدير مساهمات كل عضو فيها. نظرًا لأن هيكل فريق أجايل يسمح بأوقات إنجاز سريعة، فمن الأسهل الالتزام بالميزانية

بينما كان نهج أجايل يقتصر على تطوير البرمجيات، لم يعد الأمر كذلك. تطوير البرمجيات الرشيقة ليست الطريقة الوحيدة للاستفادة من هذا النهج.

يمكن أن تساعد أجايل أي فريق!

وإليك الطريقة:

1. أوقات تحول أسرع

نظرًا لأنك تقسم مشاريعك إلى أجزاء أصغر حجمًا يمكن إدارتها، يصبح من الأسهل معالجتها.

بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن أساليب أجايل مصممة للتعامل مع متطلبات المشروع المتغيرة، فإن التغذية الراجعة لا تبطئ تسليم أجايل بنفس الطريقة التي تتأثر بها المشاريع التقليدية.

2. التكلفة-الفائدة للفرق الرشيقة

نظرًا لأن هيكل الفريق الرشيق يسمح بأوقات تسليم سريعة، فمن الأسهل الالتزام بالميزانية.

_فكّر في الأمر

نظرًا لأنك تمتلك المهارات اللازمة للتعامل مع المتطلبات المتغيرة، فإن زيادة النطاق لن تؤثر على صافي أرباح فريق Agile بنفس الطريقة التي يتأثر بها الفريق التقليدي.

3. معنويات أفضل للموظفين

نظرًا لأن فرق أجايل هي فرق صغيرة مكتفية ذاتيًا، يتم تقدير مساهمات كل عضو فيها. لكل فرد، من أعضاء فريق أجايل إلى أصحاب المصلحة، دور حيوي يلعبه، مما قد يزيد من إحساسهم بالإنجاز.

بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأنه من المفترض أن يقوم مديرو المشاريع بـ توجيه الفريق في الاتجاه الصحيح فقط، فإن الأمر متروك للفريق لإنجاز الأمور بأنفسهم. سيؤدي ذلك إلى زيادة ثقتهم بأنفسهم - مما يعزز معنوياتهم بشكل عام.

4. تقديم مشاريع عالية الجودة تلبي احتياجات العملاء

الاختبار النهائي للإنتاجية هو المنتج النهائي الذي يحبه العملاء!

نظرًا لأن فرقك ذات الأداء العالي تحصل باستمرار على تعليقات العملاء على جميع إصداراتها السريعة الخاصة بهم، ستتمكن من منح عملائك منتجًا نهائيًا يلبي احتياجاتهم.

قُم بقياس إنتاجية فريقك الرشيق باستخدام هذه

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كيف تصبح فريقًا رشيقًا ## كيف تصبح فريقًا رشيقًا

وجدت دراسة حالة حديثة أجرتها شركة ClickUp أن 51% من العمال الأمريكيين يشعرون بأنهم يخسرون ساعة واحدة على الأقل كل يوم لعدم كفاءتهم في العمل.

إذا اتبعت أفضل الممارسات الرشيقة هذه، يمكنك بناء فرق عمل عالية الأداء مبنية على العمل السريع والفعال.

إليك نبذة عن كيفية أن تصبح فريقاً رشيقاً:

1. تقديم المنهجية والقواعد

قبل أن يصبح فريقك فريقاً رشيقاً ، يجب أن يفهموا ما هي ممارسات أجايل_، أليس كذلك؟

قم بشرح المنهجية وأدوار الفريق واستعرض لماذا تتحول إلى هذه الطريقة الإدارية. حدد فوائدها وكيف تختلف عما كانوا يفعلونه بالفعل.

إن توضيح ذلك في البداية سيجعل اعتماد العقلية الرشيقة أسهل لفريقك.

2. خطط لشهرك الأول

بعد أن تشرح لهم عملية الرشيقة، يمكنك البدء في بناء بيئة رشيقة

تتمثل الخطوة الأولى في اختيار مشروع، وبناء منتجك الأعمال المتراكمة وتقسيمها إلى سباقات السرعة (تراكم المنتج الخاص بك هو كل العناصر التي ستعمل عليها في المشروع). راجع أيضًا عدد فرق العدو السريع التي ستحصل عليها وما الذي سيعمل عليه كل فريق.

من الضروري إشراك فريقك في عملية التخطيط للسباق السريع هذه والحصول على مدخلاتهم.

_ لماذا؟

من خلال إشراكهم هنا، فإنك تقوم بتعريفهم على تحمل المزيد من المسؤولية لإنجاز الأمور بأنفسهم.

3. تحديد أدوار الفريق

بعد ذلك، حدد أدوار أعضاء فريقك السريع.

من الضروري أن تختار أولاً مالك المنتج ثم مديري المشروع لكل سباق سريع. عادةً ما يجب أن يكون مالك المنتج شخصًا على دراية بمنهجية أجايل وذو خبرة في التعامل مع العملاء ونقل الملاحظات.

يمكن أن يكون مديرو مشروعك من الموظفين ذوي الخبرة الذين ترغب في تحويلهم إلى مديرين أو سكرم ماسترز في نهاية المطاف.

ومع ذلك، هذا لا يعني أن فريق مشروعك الرشيق يجب أن يكون عديم الخبرة.

تذكر، يجب أن يكون أعضاء فريقك السريع مكتفين ذاتيًا ولديهم مجموعات مهارات تكميلية.

لهذا السبب من الجيد أن يكون لديك مشروع اختباري لمساعدة الجميع على تبني عقلية أجايل في بيئة أجايل خالية من المخاطر. سيؤدي هذا إلى بناء ثقتهم بأنفسهم - مما يساعدهم على فهم أدوار فريقهم بشكل أفضل أثناء التعامل مع احتياجات مشروع أجايل إدارة الفريق.

4. عقد اجتماعات منتظمة

جزء أساسي من بناء بيئة رشيقة هو عقد اجتماعات منتظمة.

هذا يبقي الجميع على اطلاع على عملية التطوير ويجعل الجميع خاضعين للمساءلة.

عادة ما يكون لدى الإدارة الرشيقة نوعان مختلفان من اجتماعات الفريق المنتظمة:

الاستعدادات اليومية: هي اجتماعات يومية لمناقشة ما قمت به بالأمس، وما تحاول القيام به اليوم وما تحتاج إلى مساعدة بشأنه. إنها مكان جيد لتقييم كيفية سير الأمور وبناء ديناميكيات فريقك.

هي اجتماعات يومية لمناقشة ما قمت به بالأمس، وما تحاول القيام به اليوم وما تحتاج إلى مساعدة بشأنه. إنها مكان جيد لتقييم كيفية سير الأمور وبناء ديناميكيات فريقك. اجتماعات المراجعة: هذه هي اجتماعات مراجعة تعقد بعد اكتمال سباق السرعة. هنا، تستعرض فيها كيف سارت الأمور في السباق، وما الخطأ الذي حدث، وما الذي أعجبك وغير ذلك. إنها طريقة ممتازة للحصول على البيانات التي تحتاجها لمعالجة قصص المستخدمين الجديدة (سباقات السرعة) في المستقبل.

5. استخدم برنامج إدارة المشاريع القائم على Agile

إذا كنت تريد تنفيذ كل هذه الخطوات ، فستحتاج إلى برنامج إدارة المشروع المناسب. سيساعدك هذا البرنامج على جعل جميع عملياتك الرشيقة مركزية للبقاء على رأس كل شيء بسهولة.

برنامج جيد أداة إدارة المشاريع الرشيقة سوف تساعدك:

تطوير وصيانة الأعمال المتراكمة لمنتجك

تخطيط وتتبع سباقات السرعة الخاصة بك

التواصل مع فريقك

بهذه الطريقة، لن تواجه أي مشكلة في تطبيق طريقة أجايل على جميع مشاريعك!

كيف تدير وفريق أجايل مع ClickUp: المنصة رقم 1 لإدارة المشاريع الرشيقة

_لا يمكنك إدارة فريق أجايل بدون أداة أجايل الصحيحة، أليس كذلك؟

لهذا السبب تم تصميم ClickUp لإدارة المشاريع الرشيقة!

كليك أب هو موقع الأعلى تصنيفًا إدارة المشاريع المجانية أداة. تُستخدم من قبل الكيانات الشخصية والشركات الكبيرة والشركات الصغيرة على حد سواء، وتحتوي على الكثير من الميزات لإبقاء مشاريعك الرشيقة على المسار الصحيح!

إن استخدام ClickUp سهل للغاية وسيساعدك على أن تصبح فريقاً رشيقاً في وقت قصير.

إليك كيف يساعد ClickUp فريقك الرشيق:

1. التكيف مع تفضيلات الإدارة المختلفة مع طرق عرض متعددة

بيئة رشيقة مثالية قابلة للتكيف بشكل كبير مع التغييرات.

لهذا السبب يجب أن تعكس أداة الإدارة الرشيقة الخاصة بك هذا أيضًا!

لحسن الحظ، هذا بالضبط ما تحصل عليه مع ClickUp.

فبدلاً من استخدام أداة إدارة جامدة تجبرك على التكيف مع واجهتها، تمنحك ClickUp طرق عرض متعددة لتتأقلم مع فريقك!

إليك ما تبدو عليه هذه المشاهدات:

1) طرق عرض المهام المطلوبة

يحتوي ClickUp على طريقتين لعرض المهام المطلوبة التي تتكيف مع مناهج إدارة المشاريع المختلفة:

A. طريقة عرض اللوحة

تُعد طريقة عرض لوحة ClickUp رائعة لمحبي كانبان نهج رشيق. يساعدك على نقل المهام بسرعة لمواكبة مبادئ التطوير الرشيق. كل ما تحتاجه هو لمحة سريعة لتحديد المراحل التي تمر بها مشاريعك ونقلها على الفور!

B. عرض القائمة هذه طريقة عرض رائعة لمديري المشاريع الذين يتعاملون مع عملهم باستخدام قوائم مهام على غرار GTD. هنا، يتم سرد مهام أعضاء فريقك في قائمة مهام بسيطة قائمة مرجعية . كلما تقدمت في العمل، يمكنك التحقق من مهامك والانتقال إلى المهمة التالية.

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2) عرض الصندوق

طريقة عرض Box هي طريقة العرض المثالية لأي فريق رشيق. إنها نظرة عامة عالية المستوى لجميع المهام التي يقوم بها فريقك حاليًا.

كيفية استخدام طريقة العرض هذه لفرق العمل الرشيقة

يمكن لمديري المشاريع استخدامه للحصول على نظرة عامة عالية المستوى لكل ما يجري. نظرًا لأن مهام العدو السريع مرتبة حسب المُعيَّن ، يمكن لمديري المشاريع على الفور معرفة ما يعمل عليه كل عضو في الفريق وإجراء أي تغييرات ضرورية.

3) عرض التقويم تساعد طريقة عرض التقويم في ClickUp مديري المشاريع على تخطيط وإدارة جدول أعمالهم بسرعة. يمكنك التحقق من جميع مهامك القادمة والاستعداد لها بسرعة.

استخدام طريقة العرض هذه مع فرق العمل الرشيقة:

يمكنك استخدام طريقة العرض هذه لتخطيط سباقات السرعة ومواكبة مهامك القادمة. يمكنك حتى استخدامه لتحديد الوقت الذي ستتمكن فيه من إضافة عناصر من مهامك المتراكمة.

نظرًا لأن التطوير الرشيق يدور حول التغيير والتكيف، يمكن لمدير المشروع حتى التبديل بين طرق عرض التقويم.

يمكن لمديري المشاريع عرض التقويم الخاص بهم على النحو التالي:

أيام: لعرض مهام المشروع المجدولة في تاريخ معين

4 أيام: لعرض المهام المجدولة على مدى فترة أربعة أيام متجددة

أسبوع: لعرض الجدول الأسبوعي للمهام الأسبوعية

شهرياً: لإلقاء نظرة على مشروعك خارطة الطريق للشهر القادم

4) أنا الوضع سيؤدي وضع "أنا" في ClickUp إلى تمييز التعليقات فقط,

المهام الفرعية وقوائم المهام المخصصة لك. سيؤدي ذلك إلى تقليل عوامل تشتيت الانتباه - مما يساعدك على التركيز بشكل أفضل على مهامك.

2. تتبع سباقات السرعة الرشيقة الخاصة بك مع قوائم السباقات السريعة _إذا كنت ترغب في إدارة سباقات السرعة بفعالية، فستحتاج إلى إنشاء قوائم سباقات، أليس كذلك؟

إليك كيفية القيام بذلك في ClickUp:%

باستخدام ClickUp، يمكنك تتبع جميع مشاريعك ومهامك ومهامك الفرعية باستخدام قوائم المراجعة. وبهذه الطريقة، يمكنك إنشاء قوائم سريعة تفصّل المنجزات على امتداد فترة العمل. ما عليك سوى التحقق من العناصر من هذه القوائم أثناء تقدمك في السباق التالي.

يمكنك بسهولة القيام بالتخطيط للسباق السريع الخاص بك وحتى إضافة نقاط سكروم إلى كل من هذه القوائم لمعالجة تراكمات منتجك بسهولة.

يمكن لمديري فرق Agile أيضًا استخدام قوائم المراجعة هذه كمراجع في اجتماعات سكروم مع فرق التطوير الخاصة بهم. إليك كيفية إعداد سير عمل رشيق!

3. تتبع مشاريعك بصريًا باستخدام لوحات المعلومات الرشيقة

عند اتباع ممارسات Agile، من المهم تتبع جميع بياناتك بشكل مرئي. هذا يجعل من السهل إجراء تقييم سريع لإنجازاتك والتصرف بناءً عليها.

إليك كيفية القيام بذلك في ClickUp:_ لوحات معلومات ClickUp مثالية لإلقاء نظرة عامة عالية المستوى على أنشطة فريقك الرشيق. يمكنك إضافة قوائم العدو السريع والمهام الخاصة بك إلى لوحات المعلومات هذه لمعرفة كيفية تقدم الأمور.

إليك نظرة فاحصة على الأشياء المختلفة التي يمكنك تتبعها:

A. مخططات السرعة باستخدام مخطط السرعة في ClickUp، يمكنك تحديد معدل إنجاز مهامك بسرعة. فهو يقسم مهامك إلى فترات أسبوعية أو نصف أسبوعية ويتم عرض متوسط سرعتها هنا.

يقوم ClickUp أيضًا بتجميع بيانات قائمة مهامك تلقائيًا لتسهيل إضافتها إلى مخططاتك!

ب. المخططات البيانية للسرعة

باستخدام مخططات ClickUp البيانية المتتابعة، يمكنك أن ترى مدى جودة أداء فريقك مقابل خط مستهدف. وبهذه الطريقة، يمكنك بسهولة معرفة مقدار العمل المتبقي الذي لا يزال يتعين القيام به.

إليك ما يلي الرسم البياني المُنخفض النقاط البارزة

التقدم المستهدف : سرعة إنجاز المهمة المثالية اللازمة للوفاء بالمواعيد النهائية

: سرعة إنجاز المهمة المثالية اللازمة للوفاء بالمواعيد النهائية التقدم المتوقع : معدل الاتجاه الحالي الخاص بك بناءً على المهام المنجزة حاليًا

: معدل الاتجاه الحالي الخاص بك بناءً على المهام المنجزة حاليًا التقدم الفعلي: العدد الفعلي للمهام المنجزة حاليًا

C. مخططات الاحتراق تُظهر لك المخططات البيانية للاحتراق ما تم إكماله مقابل النطاق المتبقي لديك.

بهذه الطريقة، يمكنك تقييم ما أنجزته حتى الآن ويمكنك تحفيز فريقك للوصول إلى خط النهاية.

D. مخططات التدفق التراكمي باستخدام مخطط التدفق التراكمي الخاص ب ClickUp، يمكنك تصور وتتبع تقدم المشروع بمرور الوقت. نظرًا لأن مهامك مرمزة بالألوان حسب حالتها، يمكنك تحديد مكان المهام بسرعة وتحديد الاختناقات على الفور!

_ولكن ماذا لو كان فريقك يستغرق وقتاً طويلاً لاتخاذ إجراء بشأن تعليقاتك؟

كيف ستبقي مشاريعك على المسار الصحيح؟

إليك كيف يمكنك استخدام ClickUp لمنع حدوث ذلك:

يتيح لك برنامج إدارة المشاريع تحويل تعليق إلى مهمة على الفور وتعيينها إلى أحد أعضاء الفريق. سيتم إشعارهم بذلك وستظهر لهم في علبة المهام الخاصة بهم لمساعدتهم على البدء فوراً.

وبمجرد انتهائهم من ذلك، يمكنهم وضع علامة على التعليق على أنه تم حله لإزالة أي متابعات غير ضرورية.

5. تسهيل التعاون في المشروع مع أقسام التعليقات

يعد تعاون الفريق النشط أحد أهم عناصر أي برنامج لإدارة المشاريع الرشيقة. يحتاج فريقك إلى استخدامه بسرعة لتوصيل تحديثات المشروع والتعاون خلال عملية التطوير.

إليك كيفية القيام بذلك تنفيذها باستخدام ClickUp:

تأتي كل مهمة مع قسم التعليقات الخاص بها لمساعدة فريقك على تبادل الملفات والأفكار. ويمكنهم حتى وضع علامات على الأشخاص ومشاركة تحديثات المشروع للحفاظ على استمرارية المشروع.

يمكن لبرنامج إدارة المشروع أيضاً دمج مع الكثير من أدوات التواصل، مثل Slack و Skype، للتأكد من أن التواصل الفعال للمشروع على بُعد نقرة واحدة دائمًا!

6. إدارة مراحل المشروع الرشيقة المتنوعة مع الحالات المخصصة يكمن جمال الأساليب الرشيقة في إمكانية تطبيقها على العديد من المجالات المختلفة.

لا يهم إذا كانت المبيعات , تسويق أو موقع الويب/ تطوير البرمجيات مسارات التحويل - يمكنك تطبيق Agile على كل شيء!

ولكن فقط لأنك تستطيع استخدام نفس المنهجية لمشاريع مختلفة لا يعني أنها متطابقة.

فكل مشروع له مراحله ومتطلباته الخاصة به. يجب أن تكون أداتنا الرشيقة قادرة على التعامل مع هذه الاختلافات.

كيف تساعدك ClickUp في ذلك:

التقليدية أدوات إدارة المشاريع عادةً ما تمنحك مجموعة قياسية من حالات المشروع. ومع ذلك، تتيح لك ClickUp تخصيصها !

بهذه الطريقة، لن تكون عالقًا بمجموعة من الحالات المعدة مسبقًا والتي لا تعكس مراحل مشروعك بدقة.

لماذا قد تكون هذه مشكلة؟

تخيل استخدام نفس مجموعة الحالات لكل من منشورات مدونتك ومشروعات_ تطوير البرمجيات الخاصة بك!

ومع ذلك، فمع حالات ClickUp القابلة للتخصيص، لا يمثل ذلك مشكلة.

يمكنك أن تكون مبدعًا ومفصلاً كما تريد - "مراجعة تحريرية"، "اختبار تجريبي"، ""اختبار تجريبي"، ""تأطير سلكي"، "فحص الجودة" - الأمر متروك لك تمامًا!

ومع ذلك، هذه ليست كل ميزات ClickUp.

تمنحك أداة إدارة المشروع هذه أيضًا ميزات مفيدة مثل:

الأولويات لمساعدة فريقك على معالجة المهام والمهام الفرعية الأكثر أهمية أولاً

التبعيات لمحاولة تنفيذ مهامك بالترتيب الصحيح

مخططات جانت لتخطيط تقدم مشروعك بسهولة

المستندات

لإنشاء وثائق شاملة لأعمالك ومشاريعك

التقارير والرؤى التفصيلية للحصول على تحليلات شاملة عن أداء فريقك وأعمالك

متتبع الوقت الأصلي لإدارة الوقت بكفاءة

تطبيقات جوال قوية لنظامي iOS و Android لمساعدتك على البقاء على رأس مشاريعك حتى أثناء تنقلك

القوالب - استخدم قوالب ClickUp قوالب رشيقة لإدارة فريقك الرشيق

خاتمة

أن تصبح فريقًا رشيقًا هو أحد أسهل الطرق لتعزيز إنتاجيتك وتقليل أوقات التسليم وفهم العملاء بشكل أفضل.

إذا كنت تتطلع إلى اعتماد منهجية Agile، فلماذا لا تجرب برنامجاً لإدارة المشاريع مثل ClickUp؟

فهو يحتوي على كل ما تحتاجه لإدارة فريقك ومشاريعك الرشيقة دون عناء! اشترك في ClickUp اليوم !