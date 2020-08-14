ما هي القيم الرشيقة؟ (الدليل النهائي)

تريد أن تتعرف على القيم الرشيقة؟

يعتبر النهج الرشيق من أكثر الطرق فعالية لبناء المنتجات.

ولكن رشيق لا يتعلق فقط بالتنظيم سباقات السرعة وتحديث لوحات Agile.

لتطبيق منهجية Agile، يجب أن يتبع فريقك بعض القيم الأساسية لـ Agile أيضًا.

هذه القيم تربط فريقك معًا، تمامًا مثل مجموعة الدراسة المفضلة لدينا من البرنامج المجتمع!

سنستخدم أمثلة من المجتمع في هذه المقالة لتعريفك بـ 4 قيم أساسية للنهج الرشيق. سنقوم أيضًا بتسليط الضوء على أفضل برنامج إدارة المشاريع الرشيقة لمساعدتك على التكيف مع طريقة Agile بسرعة.

لذا أحضر مجموعتك الدراسية معك، لأن الجميع مرحب بهم في هذا المجتمع!

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ما هي قيم الرشيقة؟

قيم أجايل هي السمات الإرشادية الأربع الموضحة في بيان أجايل، وهي الوثيقة الإرشادية لمشاريع أجايل.

وهي:

الأفراد والتفاعلات على العمليات والأدوات

ملاحظة: إذا كنت تريد معرفة المزيد عن الأسلوبالرشيق، انتقل إلى هذا القسم .

ومع ذلك، فإن قيم Agile ليست مجرد قواعد يجب عليك اتباعها لإكمال مشروعك.

ففي نهاية المطاف، حركة أجايل ليست مثل درس اللغة الإسبانية الذي يقدمه الأستاذ تشانغ في المجتمع، حيث يتم إخراجك من الصف لإعطائك إجابة خاطئة!

بدلاً من ذلك، ستطور هذه القيم عقلية رشيقة التي تساعد مطور البرامج على تحقيق نتائج أفضل وأسرع. لذا، على الرغم من أنها ليست ملزمة، إلا أن هذه القيم هي تذكير قوي بما تمثله منهجية أجايل.

_وما هو ذلك، تسأل؟

دعنا نكتشف ذلك...

ملاحظة: إذا كنت تعرف بالفعل خصوصيات وعموميات طريقة أجايل، وتريد فقط معرفة قيم أجايل، انقر فوق هنا للانتقال إلى القسم الذي يغطيها.

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ما هي إدارة المشاريع الرشيقة؟

إدارة المشاريع الرشيقة رشيق هو نهج حديث لتطوير البرمجيات و منهجية إدارة المشروع التي تؤكد على القدرة على التكيف و الكفاءة.

في الواقع، تشتهر ممارسة Agile بتعزيز كفاءة فرق البرمجيات وتعاونها، مما يساعدها على تقديم منتجات تتمحور حول العميل بسرعة.

_باختصار، إنها باختصار شيء يجب على السيد تشانغ أن يأخذه بعين الاعتبار أثناء العمل!

عندما يعمل فريق المطورين لديك جنبًا إلى جنب مع العميل، ستحصل قريبًا على منتج رائع يلبي جميع احتياجاته!

ولكن لتحقيق ذلك، تحتاج إلى اتباع 4 قيم رشيقة و 12 مبدأ الموضحة في البيان الرشيق.

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قيم أجايل الأربعة الأساسية

إن بيان أجايل هو وثيقة بسيطة تقدم فقط جوهر إطار عمل أجايل. لكن معناه الحقيقي (والتطبيق اليومي) قد يكون من الصعب جدًا اكتشافه بالنسبة لأمثال تشانغ.

وهذا هو بالضبط سبب تغطيتنا لكل قيمة بالتفصيل!

إليك كيف تنطبق قيم بيان أجايل على مؤسستك الرشيقة:

قيمة أجايل رقم 1: الأفراد والتفاعلات على العمليات والأدوات

من ملء النماذج للحصول على الموافقات على المشاريع إلى التقدم بطلب للحصول على إذن لاستخدام غرفة الاجتماعات، كل شركة لديها طريقة لإنجاز الأمور.

بالتأكيد، يمكن أن تكون هذه أساليب إدارية فعالة بطريقتها الخاصة.

لكن في بعض الأحيان مثل تمنع العمليات خفة الحركة في الفريق.

وعندما يحدث ذلك، فإن المحادثات المباشرة هي وحدها القادرة على حل المشكلة.

_خاصة إذا كان المحامي السابق جيف هو من يتحدث

أدرك مبتكرو إطار العمل الرشيق قوة الأشخاص والتفاعلات في تسريع الأمور. ونتيجة لذلك، فإن جوهر أي عملية رشيقة سيكون لها بعض العناصر البشرية.

خذ على سبيل المثال مهمة فهم احتياجات العميل.

بالتأكيد، يمكنك أن تطلب منهم ملء نموذج قياسي. لكن هذا النموذج وحده لن يكون قادرًا على التقاط جميع متطلباتهم بشكل صحيح.

_لماذا لا تتفاعل معهم مباشرة، بدلاً من ذلك؟

ستتمكن من فهم ما يحتاجونه بوضوح في المنتج النهائي وتوضيح أي مخاوف أو مشاكل بسهولة!

بالإضافة إلى ذلك، للاستفادة الكاملة من إمكانات الفريق، تحتاج المؤسسة الرشيقة إلى وضع قدرات فريقها في المقام الأول. أعني، في نهاية المطاف، هم المسؤولون عن عملية التطوير!

هذا هو السبب في عدم تشجيع ممارسي الأجايل على الاعتماد المفرط على العمليات والأدوات. بدلاً من ذلك، اعتمد على الأفراد والتفاعلات!

قيمة أجايل رقم 2: البرمجيات العاملة على الوثائق الشاملة

مع حب دين للأعمال الورقية، فإنه يتناسب تمامًا مع الإعداد التقليدي لإدارة المشاريع.

ومع ذلك، في مثل هذا الإعداد، قد تؤدي أو لا تؤدي إلى أي شيء ملموس.

بالإضافة إلى ذلك، فإنه يستغرق وقتًا حاسمًا كان يمكن استثماره في بناء برامج قيّمة بدلاً من ذلك.

لهذا السبب توصي منهجية أجايل بشيء أفضل ليحل محل الأعمال الورقية عديمة الفائدة: المنتج نفسه!

يقدم ممارسو منهجية أجايل نسخة من البرنامج العامل إلى عملائهم كل أسبوعين تقريبًا. بينما يساعدك هذا في الحصول على ملاحظاتهم ومقترحاتهم، ستتمكن أيضًا من الوفاء بالمواعيد النهائية.

ومع ذلك، هذا لا يعني أن العملية الرشيقة لا تعطي أهمية للتوثيق. ولكن في مواجهة الموعد النهائي الساحق، ستتفوق دائمًا البرمجيات العاملة على الوثائق التفصيلية.

_في النهاية، يمكنك دائمًا توثيق الأشياء لاحقًا، أليس كذلك؟

قيمة أجايل ### قيمة أجايل رقم 3: التعاون مع العملاء على التفاوض على العقود

إذا قامت مؤسسة أجايل وعملائها ببساطة بتحديد كل شيء يجب القيام به مسبقًا، فإن ذلك لا يترك مجالًا كبيرًا للارتجال لمطور البرامج.

وهذا يتعارض مع جوهر التطوير الرشيق.

فبدون تعاون وثيق مع العملاء، يمكن أن يفقد المطور رؤيته.

وعندما يكون المنتج النهائي جاهزًا، قد لا يكون رد فعل العملاء إيجابيًا كما هو متوقع.

سيكونون مثل تروي هنا:

وبدلاً من التفاوض على مثل هذه العقود، يُنصح ممارسو الأجايل بالتعاون مع العملاء في كل مستوى من مستويات عملية التطوير.

على سبيل المثال، إذا كنت تتبع نظام سكرم Scrum، يجب على سيد سكرم أن يشرك العميل بانتظام في اجتماعات مراجعة السبرنت وجلسات اختبار المستخدم ومناقشات مجموعات التركيز.

من المؤكد أن هذا يسرع عملية تطوير البرمجيات بسبب مدخلات العملاء المتعددة التي يتلقاها فريق مطوري البرمجيات.

ولكن الأهم من ذلك هو أن ممارسة Agile تمنح الفرق الوقت والفضاء لإعادة مواءمة نفسها مع احتياجات العملاء بشكل أفضل وتطوير برامج قيّمة لهم.

قيمة رشيقة رقم 4: تقديم التغيير على اتباع خطة

يعتقد معظم الناس أن التغيير مكلف ومرهق ويجب تجنبه بأي ثمن.

ولكن كما يقول سينور تشانغ:

هذا صحيح! التغيير، تمامًا مثل تشانج، أمر لا مفر منه.

وتعلمنا أجايل أن نتقبله (وهو كذلك!).

لأن الحياة لا يمكن التنبؤ بها والأشياء المجنونة يمكن أن تعرقل مشروعك.

_مثل أن يستولي على مدرستك ديكتاتور شرير من نوع حارس أمن شرير

وبالمثل، يمكن أن تتغير افتراضاتك الأولية للمشروع أو احتياجات العملاء في أي وقت.

سيكون من المستحيل التعامل مع هذا الأمر في ظل قيود إدارة المشروع التقليدية.

على سبيل المثال، لقد بدأت بافتراض أنك تقوم بإنشاء تطبيق لمجموعة دراسية مكونة من ستة أعضاء. ولكن مع استحواذ تشانغ على المشروع، قد لا تكون هناك مجموعات دراسية في كلية المجتمع في جرينديل!

ومع ذلك، مع ممارسة Agile، لديك اجتماعات مراجعة وفرص أخرى للتكيف مع مثل هذه التغييرات دون تعريض مشروعك للخطر.

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المبادئ الرشيقة الـ 12

لم يكتفِ صانعو طريقة التطوير الرشيقة بتطوير القيم فقط.

بل قدموا لنا أيضًا 12 مبدأً لإدارة المشاريع الرشيقة التي توضح الأولويات التي يجب أن تكون عليها فريق رشيق .

نأمل أن يساعدك هذا في تجنب مثل هذا الارتباك في مؤسستك الرشيقة:

فيما يلي نظرة سريعة على كل مبدأ من مبادئ بيان أجايل لمساعدتك على صقل عقلية أجايل.

(قمنا بتصنيف كل مبدأ إلى 4 مجموعات متميزة لمساعدتك على فهم جوهرها بشكل أفضل)

المجموعة أ. مبادئ إدارة المشاريع الرشيقة حول رضا العملاء

إعطاء الأولوية لإرضاء العملاء، قبل كل شيء أعطي الأولوية لإرضاء العملاء، قبل كل شيء آخر _أوفِ بوعدك لهم من خلال تزويدهم ببرامج عالية الجودة في الموعد النهائي. قل نعم للمتطلبات المتغيرة، حتى في اللحظة الأخيرة. تسخر العمليات الرشيقة التغيير وتساعدك على إنشاء برمجيات قيّمة لعملائك.

المجموعة ب. مبادئ إدارة المشاريع الرشيقة حول الجودة

لتحديد مدى نجاح عمليات التطوير الخاصة بك، ركز على مدى جودة _ عمل برمجياتك _ التي ترضي العملاء تستند عملية Agile إلى عملية تطوير تعتمد على الاختبار _. _ ولتنفيذ ذلك، تأكد من أن فريقك لديه الموارد اللازمة للحفاظ على وتيرة ثابتة. الاهتمام المستمر بـ التميزالتقني والتصميمالجيد يعزز من المرونة لمساعدتك على تلبية احتياجات العملاء بشكل مثالي.

المجموعة ج. مبادئ إدارة المشاريع الرشيقة حول التعاون

_يجب أن يعمل أصحاب المصلحة في المشروع ومطوريك معًا بشكل منتظم، وهذا يساعد فريقك على التعاون بنشاط من أجل التحسين المستمر. بناء المشاريع حول أعضاء الفريق المتحمسين ومنحهم الدعم الذي يحتاجونه. ثِقْ بهم دائمًا للقيام بالعمل الصحيح. شجع الأعضاء على إجراء المزيد من المحادثات وجهاً لوجه لأنها الطريقة الأكثر موثوقية وفعالية لنقل المعلومات. ادعم فريقك على التنظيم الذاتي والعمل دون إشراف، فإن أفضل أنواع العمل تنبثق من هذه الفرق.

المجموعة د. مبادئ إدارة المشاريع الرشيقة حول إدارة الفريق

حافظ على بساطة عملياتك وتخلص من الأعمال غير الضرورية هذا هو جوهر المشروع الرشيق. قم بتقييم أداء فريقك باستمرار لضبطه ليصبح فريقاً أفضل وأكثر كفاءة

كل مبدأ من مبادئ أجايل (عند اتباعه بالطبع) سيساعدك بالتأكيد على تطوير منتج يلبي احتياجات عملائك بشكل مثالي.

على أي حال، سيكون مبدأ أجايل أكثر فعالية من تجربة إثبات "مبدأ دنكان" سيء السمعة!

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كيفية إدارة مشاريعك الرشيقة بكفاءة

يشبه مشروع التطوير الرشيق لعبة كرة الطلاء.

للنجاح فيها، تحتاج إلى المرونة والتعاون.

كل قيمة ومبدأ من قيم ومبادئ أجايل في إطار عمل أجايل سيضع الأساس لنجاح مشروعك.

ولكن هذا كل ما في الأمر.

كيف يمكنك إدارة مشروعكالرشيقفعلياً_ مشروعكالرشيق_ الآن؟

لحسن الحظ، لديك برنامج قوي لإدارة المشاريع لمساعدتك!

قد تكون برامج إدارة المشاريع التقليدية التي عفا عليها الزمن جيدة بما فيه الكفاية لمكتب العميد، لكنها لن تلبي احتياجات مشروعك الرشيق.

ففي نهاية المطاف، تتمحور الأجايل حول التغيير وخفة الحركة!

لهذا السبب أنت بحاجة إلى أداة ممتازة لمشروع تطوير البرمجيات الرشيقة مثل ClickUp إلى جانبك!

ولكن ما هي ClickUp؟

انقر فوق هو واحد من أدوات رائدة في إدارة المشاريع التي تستخدمها فرق العمل من الشركات الناشئة إلى عمالقة التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم.

مع مجموعة واسعة من ميزات تطوير البرمجيات الرشيقة وميزات التعاون، فهي تحتوي على كل شيء يحتاجه فريقك الرشيق!

_أفضل جزء؟

من السهل جداً البدء باستخدام ClickUp.

لن تحتاج إلى كتاب لذلك يا دين!

فيما يلي كيفية دعم ميزات ClickUp الناجحة الإدارة الرشيقة للمنتجات .

أ. إدارة سباقات السرعة مع قوائم السبرينت سيكون الركض السريع مهارة مفيدة عند لعب كرة الطلاء في كلية المجتمع في جرينديل.

لكن المشروع الرشيق يتطلب أنواعًا مختلفة تمامًا من سباقات السرعة.

سباقات السرعة هي مراحل تطوير قصيرة (مدة كل منها من أسبوعين إلى 4 أسابيع) تنتهي بعرض منتج عامل على العميل.

ونظراً لأن كل سبرنت يحتوي على قدر كبير من الحركة والإثارة مثل لعبة كرة الطلاء النموذجية، فقد يكون من الصعب تتبع تقدمها.

ولكن ليس مع ClickUp!

فـ قائمة بصمة ClickUp عبارة عن قائمة تحقق بسيطة تقسم كل سباق سريع إلى مهام صغيرة. في كل مرة تنتهي من مهمة ما، يمكنك التحقق منها بسرعة من القائمة!

يمكنك إنشاء قائمة مراجعة لجميع مشاريعك الرشيقة ومهامك ومهامك الفرعية وحتى قصص المستخدمين الخاصة بك. يمكنك أيضًا إضافة نقاط سكروم إلى قائمة لقياس الوقت الذي ستستغرقه لإنهاء العناصر المتراكمة.

_أفضل جزء؟

يمكنك استخدام قائمة سبرينت خلال مختلف الاجتماعات الرشيقة مثل مراجعة السبرينت لمناقشة التقدم المحرز في السبرينت بسهولة!

ب. الحصول على لمحات عامة رفيعة المستوى على قابل للتخصيص لوحات المعلومات _مجموعة الدراسة في جرينديل لديها طاولة متينة للغاية تحافظ على تماسكها

_عابد المهووس بالأفلام واجه مشاكل في التواصل في الماضي

نحن نعلم بماذا تفكر

ألن يتوجب على عابد أن يتصفح كل تلك التعليقات_ _فقط ليرى ما تم وضع علامة عليه؟

باستخدام ClickUp التعليقات المعينة فلن يضطر إلى ذلك!

يمكنك تحويل أي تعليق إلى مهمة وتعيينها لنفسك أو لعضو آخر في الفريق! يقوم ClickUp بإخطار عضو الفريق المعين بل ويعرض التعليق في علبة المهام الخاصة به، مما يضمن بقاءه في ذهنه.

بمجرد انتهائهم من المهمة، يمكنهم ببساطة حل التعليق لتجنب المتابعات التي لا داعي لها.

D. حقوق الوصول المخصصة لجلب أصحاب المصلحة إلى مساحة مشروعك

Abed يعلم أن العمل الحقيقي يحدث خلف الكواليس_

حتى أنه يعطينا لمحة خاطفة من وراء فيلم العميد مع بعض اللقطات المثيرة للاهتمام مثل هذه:

وبالمثل، فإن "صنع" مشروع أجايل يمكن أن يكون أكثر إثارة للاهتمام من مجرد النتيجة النهائية. ويتم تشجيع فريق Agile على إشراك عملائه في مراحل التطوير المختلفة ( القيمة #3 ).

ولتحقيق ذلك، يتيح لك ClickUp مشاركة حقوق الوصول المخصصة معهم.

يتيح لك ذلك مشاركة ملفات مشروعك ومجلداتك وقوائم مهامك مع أي شخص داخل شبكتك وخارجها.

لكنك لا تزال تحتفظ بالتحكم الكامل في كل ما يمكنهم فعله بمجرد دخولهم. ما عليك سوى المضي قدمًا وتعيين الأذونات '.

إليك بعض أنواع الأذونات التي يمكنك تعيينها لأشخاص من خارج فريقك:

يمكنه العرض : يمكنه عرض تفاصيل المشروع ولكن لن يتمكن من التفاعل

: يمكنه عرض تفاصيل المشروع ولكن لن يتمكن من التفاعل يمكن التعليق : يمكن التعليق فقط على المهام وقوائم المهام

: يمكن التعليق فقط على المهام وقوائم المهام يمكنه التعديل : لا يمكنه إنشاء المهام ولكن يمكنه تحريرها

: لا يمكنه إنشاء المهام ولكن يمكنه تحريرها يمكن إنشاء وتعديل : يمكن إنشاء المهام والمهام الفرعية الخاصة بهم

: يمكن إنشاء المهام والمهام الفرعية الخاصة بهم يمكنهم الحذف: يمكنهم حذف المهام التي لم يقوموا بإنشائها

نأمل أن يسمح لك هذا بإعداد فيلم وثائقي عن مشروعك على غرار فيلم عابد!

هـ تتبع تقدم المشروع مع مخططات جانت _عقل عابد عبارة عن حاسوب خارق يمكنه تذكر آلاف المراجع السينمائية وتتبع الجداول الزمنية المتوازية

لكن بقيتنا نحن البشر لدينا قدرات محدودة.

لا توجد طريقة يمكنك من خلالها تتبع مئات المهام والمهام الفرعية والمواعيد النهائية يدويًا في مشروع رشيق!

لحسن الحظ، سيقوم برنامج ClickUp Gantt Charts بالنيابة عنك.

فهو يمنحك نظرة عامة شاملة لعملية تطوير البرمجيات الخاصة بك في واجهة مرمزة بالألوان وسهلة الاستخدام!

ويمكنه أيضًا أتمتة عمليات المشروع المختلفة في الوقت الفعلي.

إعادة الضبط التلقائي تبعيات المهام بعد إعادة جدولة أي مهمة

حساب نسبة إنجاز مشروعك على الفور بناءً على المهام المكتملة مقابل إجمالي المهام

مقارنة التقدم الحالي مقابل التقدم المتوقع في جدول مشروعك المخطط له

احسب على الفور نسبة إنجاز مشروعك المسار الحرج لمعرفة المهام التي يجب عليك إكمالها للوفاء بالمواعيد النهائية في الوقت المحدد

لكن هذه ليست كل ميزات ClickUp.

هناك الكثير من الميزات الأخرى!

تقدم ClickUp أيضًا بعض الميزات الرائعة الأخرى لإدارة المشاريع الرشيقة مثل:

تتبع الوقت الأصلي :: استخدام ملحق كروم لتتبع استخدام الوقت في كل مهمة

الأهداف : قسّم أهدافك السريعة إلى أهداف يسهل تحقيقها

طرق عرض متعددة :: اختر من بين طرق عرض مختلفة للمشروع مثل عرض القائمة , عرض اللوحة , عرض الصندوق , عرض التقويم و وضعي الأولويات :: محاولة تنفيذ المهام الأكثر أهمية أولاً

بطاقات الأداء الأسبوعية :: تتبع أهداف فريق المطورين لديك وتقدم الأهداف بسرعة

الحالات المخصصة :: إنشاء حالات خاصة بالمشروع لمهامك

نبض :: معرفة المهام الأكثر نشاطًا لفريقك خلال فترة ما

أتمتة إدارة المشاريع :: أتمتة عمليات المشروع المتكررة لتوفير الوقت

خاتمة

يمكن أن تؤدي منهجية إدارة المشاريع الرشيقة إلى تحسين النتائج بشكل كبير في تطوير البرمجيات والمشاريع الأخرى.

لذلك إذا كنت ستتحول إلى منهجية أجايل الرشيقة، فيجب عليك اتباع قيم ومبادئ أجايل لترتقي إلى آفاق جديدة في نجاح المشروع.

_تماماً كما فعل تروي وعابد عندما أحدثا ثورة في صناعة حصن البطانيات!