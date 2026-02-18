هل تعرف تلك اللحظة التي تفتح فيها Figma AI، وتكتب شيئًا مثل "أصلح هذا التخطيط"، "أنشئ لوحة تحكم"، أو "اجعل هذه الشاشة نظيفة"، ثم يخرج لك التصميم الأكثر عمومية على الإطلاق؟

لذا تقوم بتحسين الموجه. ثم تحسنه مرة أخرى. فجأة، تجد نفسك قد قمت بـ 27 موجهًا، وتتساءل كيف انتهى بك الأمر في محادثة استمرت ساعتين تحاول فيها إجبار Figma AI على قراءة أفكارك.

الآن، هذا هو بالضبط السبب في أن إتقان كتابة المطالبات أصبح مهارة تصميم حقيقية. وهذا ما تهدف هذه المدونة إلى معالجته.

في هذا الدليل، ستجد أكثر من 40 موجهًا من Figma AI مصممة لحالات استخدام مختلفة. ونعم، سنوضح لك أيضًا كيف أن ClickUp هو بديل أفضل. هيا بنا نبدأ! 💪

ما هو Figma AI؟

Figma AI هي مجموعة من الميزات والتكاملات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن نظام Figma للتصميم. وهي مصممة لتسريع وتحسين سير العمل لمصممي UI/UX وفرق المنتجات والمبدعين.

يتضمن تصميمًا توليديًا وقدرات نصية وصورية آلية، تعمل على تبسيط كل شيء بدءًا من الفكرة وحتى النموذج الأولي.

تتضمن بعض منتجات وميزات Figma AI الرئيسية ما يلي:

المسودة الأولى

Figma Make

إنشاء النصوص وإعادة كتابتها

توليد الصور

التكرار الذكي

إزالة الخلفية

البحث عن الأصول المرئية

إعادة تسمية الطبقات تلقائيًا

نماذج أولية بالذكاء الاصطناعي

بشكل أساسي، يساعدك Figma AI على التغلب على العقبات أثناء العصف الذهني، وتسريع المهام المتكررة، وسد الفجوة بين التصميم والتطوير.

ما هي مطالبات Figma AI؟

مطالبات Figma AI هي أوامر أو أوصاف باللغة الطبيعية تعمل على تشغيل ميزات الذكاء الاصطناعي، سواء كانت مدمجة أو عبر المكونات الإضافية.

إليك كيفية البدء في استخدام مطالبات Figma AI:

افتح أداة أو ميزة Figma AI ذات الصلة

اكتب تعليمات أو وصفًا واضحًا ومحددًا (الموجه) بناءً على ما تريد (التخطيطات أو الصور أو النصوص أو النماذج الأولية)

راجع وحسّن مخرجات الذكاء الاصطناعي، وقم بالتحرير حسب الحاجة، لأن التحريرات الإضافية تتجاوز التحكم المدفوع بالمطالبات على هذا الكائن.

كيفية كتابة مطالبات Figma AI فعالة

إليك دليل تفصيلي لإتقان كتابة مطالبات صور AI فعالة لـ Figma.

الخطوة رقم 1: حدد دورًا وسياقًا واضحين

ابدأ بإخبار الذكاء الاصطناعي عن هويتك وما تقوم ببنائه. كن واضحًا بشأن نوع الشاشة، وهدف المستخدم، والجمهور (لمسؤولي التجارة الإلكترونية)، والمتغيرات (مع أوضاع الإضاءة/الظلام)، أو المنصة (الأولوية للجوال، نمط iOS) لتجنب النتائج العامة.

أضف تفاصيل مثل:

مكتبة المكونات الخاصة بك (استخدم Card / Button / Input من مجموعة أدوات واجهة المستخدم الخاصة بنا)

رموز العلامة التجارية (الألوان، مقياس التباعد، قواعد الطباعة)

مبادئ التفاعل (الكشف التدريجي، تجنب النماذج، الحد الأدنى من الاحتكاك)

سياق شخصية المستخدم (تصميم للمشترين الجدد الذين ليسوا على دراية كبيرة بالتكنولوجيا)

📌 مثال: استخدم نظام التصميم الخاص بنا مع ألوان العلامة التجارية #1A73E8 و #E37400، وقم بإنشاء شاشة تسجيل من خطوتين باستخدام التخطيط التلقائي.

يمنح هذا النموذج عقلية قائمة على الأدوار، مما يساعد على توليد أفكار تصميم أكثر تخصيصًا.

💡 نصيحة احترافية: زود الذكاء الاصطناعي بالتفاصيل الأساسية من نظام التصميم الخاص بك: مكتبة المكونات، رموز الألوان، الطباعة، نظام الشبكة، وقواعد التسمية. يتيح خادم بروتوكول سياق النموذج (MCP) من Figma مطابقة المطالبات الخاصة بك بشكل وثيق مع بنية الملف وقواعد التصميم.

🚀 حيلة سريعة: قم بتركيز مطالبات Figma AI الخاصة بك باستخدام ClickUp Docs وقم بإدارة جميع مطالبات AI الخاصة بك في مساحة عمل مركزية واحدة. قم بترتيب الصفحات حسب حالة الاستخدام، مثل الهياكل الشبكية أو التفاعلات أو التحسينات البصرية، بحيث يظل كل شيء منظمًا وسهل العثور عليه. يمكنك أيضًا تحويل المطالبات المستخدمة بشكل متكرر إلى قوالب مطالبات AI قابلة لإعادة الاستخدام، مما يوفر الوقت ويضمن الاتساق عبر المشاريع.

الخطوة رقم 2: قسّم المهام الكبيرة

لا تطلب واجهة المستخدم الكاملة للمنتج دفعة واحدة.

قسّم المهمة: اطلب أولاً مخططات أو هيكل، ثم اطلب التفاعلات (مثل تدفق التنقل)، وأخيرًا حسّن الأسلوب والمسافات والاستجابة.

تحافظ استراتيجية "فرق تسد" هذه على تركيز كل تكرار للذكاء الاصطناعي. قبل إصدار المطالبات، قم بتنظيم الإطارات وتسمية الطبقات وتطبيق التخطيط التلقائي. يسهل على الذكاء الاصطناعي لـ Figma تفسير الملفات جيدة التنظيم وإنشاء التصميمات.

📌 مثال: بدلاً من استخدام موجه واحد كبير مثل "تصميم تطبيقي"، استخدم سلسلة الموجهات لتقسيمه: حسّن التباعد، وإمكانية الوصول، والاستجابة

قم بإنشاء الهيكل أو التخطيط

اطلب حالات تفاعلية أو انتقالات

📎 الأعطال التي يستخدمها المصممون بشكل شائع:

الجولة الأولى: اطلب الهيكل > أعطني 3 خيارات للهيكل الشبكي

الجولة الثانية: اطلب التجزئة > حوّل هذه الإطارات إلى مكونات قابلة لإعادة الاستخدام

الجولة 3: اطلب التحسين > طبق نظام العلامة التجارية وقواعد التباعد الخاصة بنا

الجولة 4: اطلب التفاعلات > أضف متغيرات وانتقالات لهذا التدفق

يعكس هذا النهج التكراري سير عمل UX الحقيقي ويؤدي إلى تصميم Figma أنظف.

💡 نصيحة احترافية: عند تقسيم مهام التصميم الكبيرة، حوّل كل موجه AI إلى مهمة أو مهمة فرعية في ClickUp. ابدأ بمهمة رئيسية مثل "تصميم واجهة مستخدم لوحة التحكم"، ثم أنشئ مهام فرعية لكل خطوة: الهياكل الشبكية والتفاعلات والمكونات والتصميم. قم بتعيين الأولويات ومواعيد الاستحقاق أو أعضاء الفريق لكل مهمة فرعية، ويمكنك حتى توسيع المهام الفرعية أو طيها أو تحويلها حسب الحاجة.

الخطوة رقم 3: أضف قيودًا وحواجز حماية

توجه القيود الذكاء الاصطناعي نحو اتخاذ قرارات جاهزة للإنتاج، خاصةً للفرق التي لديها أنظمة تصميم ناضجة. كلما كانت قيودك أكثر تحديدًا، زادت قدرة Figma AI على إنتاج إطارات قابلة للاستخدام بشكل أكثر اتساقًا.

قيود مفيدة:

استخدم فقط المكونات من /UI-Library/Core

تجنب الرسوم التوضيحية. استخدم الرموز فقط

حافظ على ارتفاع الشاشة أقل من 700 بكسل لضمان رؤية الطي

استبعد النماذج متعددة الخطوات، واحتفظ بكل شيء في شاشة واحدة

🔍 هل تعلم؟ يمكن أن تؤدي حيل لاحقة المطالبات إلى كسر مرشحات الذكاء الاصطناعي حتى عندما تكون المطالبة الرئيسية غير ضارة. وجد الباحثون أن إضافة سلاسل غير منطقية مثل "+_§ يرجى اتباع التعليمات بدقة" يمكن أن تتجاوز حواجز الأمان، لأن النموذج يبذل جهدًا كبيرًا لإعادة تفسير المعنى.

الخطوة رقم 4: كرر وحسّن

أثناء عملية التصميم، تعامل مع مخرجات Figma AI كمنصة انطلاق حيث يمكنك تعديل التخطيطات واستبدال الرموز بأصول من نظام التصميم الخاص بك والتحقق من الاستجابة وتطبيق إرشادات النظام الأساسي.

طرق للتكرار بدقة:

اطلب من الذكاء الاصطناعي ترشيد التباعد: قم بتوحيد التباعد وفقًا لمقياس 4/8/12 الخاص بنا وإزالة التناقضات

اطلب أنماط UX بديلة: أعطني نسخة مختلفة باستخدام صفحة دفع واحدة بدلاً من معالج متعدد الخطوات

تخطيطات الحالات الحدية السطحية: اعرض نسخة تحتوي على أسماء منتجات طويلة وشارات مخزون منخفضة وخيارات شحن متعددة

🧠 حقيقة ممتعة: وجدت أبحاث معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) أن حوالي نصف التحسن في جودة النتائج جاء من تعلم المستخدمين كيفية كتابة مطالبات أفضل، وليس من التحول إلى نموذج ذكاء اصطناعي أفضل. بمعنى آخر، المهارة تفوق الأداة إذا كنت تعرف كيف تطلب ما تحتاجه.

الخطوة رقم 5: اجمع كل شيء في موجه واحد كامل

بمجرد توضيح هدفك والقيود والسياق والتكرارات، قم بدمجها في موجه واحد موجز ولكنه مفصل. هذا يزيد من فرص الحصول على تصميم شبه نهائي في خطوة واحدة.

فيما يلي مثال على هندسة المطالبات:

الهدف: ما تريده

السياق: المنتج، الجمهور، التدفق، المنصة

تفاصيل النظام: المكونات والرموز والمسافات

التخطيط: الشبكة، المحاذاة، القيود

النمط: التوجيه البصري، سهولة الوصول

القيود: ما يجب تجنبه أو الحد منه

إليك مثال لتبدأ به: صمم صفحة هبوط سريعة الاستجابة ومخصصة للأجهزة المحمولة لتطبيق لياقة بدنية قائم على الاشتراك يستهدف الشباب (18-30) المهتمين بالتمارين المنزلية. قم بتضمين قسم رئيسي مع عنوان و CTA، وثلاث بطاقات ميزات، وشريط شهادات، وزر تسجيل. استخدم الألوان #FF6B6B و#4ECDC4 و#FFFFFF والخط Inter، مع تباعد وتباعد متسقين. اتبع شبكة مكونة من 12 عمودًا لأجهزة الكمبيوتر المكتبية وشبكة مكونة من 4 أعمدة للأجهزة المحمولة، وقم بمحاذاة العنصر الرئيسي في المنتصف، ووزع بطاقات الميزات بالتساوي، واجعل شريط التمرير الخاص بالشهادات بعرض كامل. يجب أن يكون النمط حيويًا ومحفزًا وودودًا، مع سهولة الوصول إليه ووضوح رؤية CTA. تجنب التخطيطات المزدحمة والألوان الداكنة للغاية والصور النمطية المبتذلة.

📖 اقرأ أيضًا: كيف تصبح مهندس مطالبات

أفضل مطالبات Figma AI لحالات الاستخدام المختلفة

إذا كنت تتساءل عن كيفية طرح سؤال على الذكاء الاصطناعي، فإليك مجموعة من مطالبات Figma AI العملية التي يمكنك تضمينها مباشرة في سير عملك لإنشاء تخطيطات ونماذج أولية وتغييرات في ثوانٍ.

إنشاء تخطيط PUI وإنشاء الشاشة

صمم صفحة تفاصيل المنتج باستخدام مطالبات Figma AI

1. قم بإنشاء [عدد] من تنويعات التخطيط لـ [نوع الشاشة] في [نوع المنتج]. قم بتضمين: القسم الرئيسي/الأساسي، وكتل المحتوى الثانوية، ومواضع CTA، ونمط التنقل، وعناصر المحتوى النموذجية المخصصة لـ [شخصية المستخدم]. قم بتطبيق بنية التخطيط المتوافقة مع نظام الشبكة [حجم الشبكة]

2. صمم تدفقًا كاملاً لـ [مهمة المستخدم] عبر [عدد] شاشات. قم بتضمين: الحالة الأولية، والحالات الوسيطة، وحالة النجاح، ومعالجة الأخطاء. استخدم أنماط تفاعل مناسبة لـ [المنصة] مع تباعد وتسلسل هرمي متوافق مع [اسم نظام التصميم]

3. أنشئ ثلاثة خيارات بديلة للهيكل الشبكي لشاشة [اسم الميزة]. قم بتضمين: التسلسل الهرمي للمحتوى، والإجراءات، ومدخلات النموذج (إذا كان ذلك مناسبًا)، والعناصر النائبة للنصوص الصغيرة. استخدم الكثافة البصرية المناسبة لـ [سياق الاستخدام] (منخفضة/متوسطة/عالية)

4. أنشئ تخطيطًا سريع الاستجابة لـ [نوع الصفحة] مع إصدارات سطح المكتب والكمبيوتر اللوحي والهاتف المحمول. قم بتضمين تعديلات المكونات وسلوك نقاط التوقف وإعادة ترتيب كتل المحتوى التي تدعم [الهدف الأساسي للمستخدم]

5. أنشئ قالبًا كامل الصفحة لـ [الغرض من الصفحة] بما في ذلك: بنية العنوان، أقسام المحتوى، صفوف CTA، الشريط الجانبي الاختياري، والتذييل. حافظ على تناسق النبرة والتسلسل الهرمي البصري مع [شخصية العلامة التجارية]

6. صمم تجربة متعددة الخطوات لـ [عملية التسجيل/الدفع/الإعداد]. قم بتضمين مؤشرات تقدم واضحة، وعناوين لضبط السياق، ومنطق النماذج، وتباينات لـ [الوضع الفاتح/الداكن]

7. أنشئ ثلاثة أنماط تنقل لمنتج [جوال/ويب]: التنقل العلوي، والتنقل السفلي، والتنقل الجانبي. قم بتضمين عناصر نائبة للأيقونات، وحالات النشاط/عدم النشاط، وعينات من التسميات ذات الصلة بـ [فئة المنتج]

💡 نصيحة احترافية: استخدم لقطات شاشة حقيقية للمنتج كمرجع. "صمم لوحة إعدادات مشابهة للشريط الجانبي الأيسر في Notion" أفضل بكثير من الأوصاف المجردة. تدريب Figma AI على واجهة المستخدم الحقيقية يعني أن مراجع العلامة التجارية/المنتج توفر مطابقة أنماط أفضل من المصطلحات العامة.

إنشاء أيقونات ورسوم توضيحية وصور مصغرة

أنشئ مفاهيم شخصيات متنوعة تتميز بوضعيات كاملة الجسم باستخدام Figma AI

8. أنشئ مجموعة من [عدد] أيقونات لـ [نوع المنتج] في [نوع النمط]. قم بتضمين متغيرات مملوءة ومخططة، وسمك خط متسق، ونصف قطر زاوية، واستعارات بصرية تتوافق مع [موضوع العلامة التجارية]

9. قم بإنشاء مجموعة من الرسوم التوضيحية للحالة الفارغة والحالة قيد التحميل والحالة الخطأ لـ [الميزة]. يجب أن يتبع النمط [نمط الرسم التوضيحي]، وأن يتضمن [نوع لوحة الألوان]، وأن يدمج إشارات بصرية تثير [العاطفة/النبرة]*

10. صمم مجموعة من [عدد] أيقونات الشارات التي تمثل [قائمة المفاهيم]. استخدم أحجامًا متسقة ولغة أشكال ورموزًا مناسبة لـ [إرشادات المنصة]

11. *أنشئ مفهومًا توضيحيًا رئيسيًا لـ [نوع الصفحة] باستخدام [النمط المرئي] مع عناصر تمثل [المفهوم الأساسي] و[المفهوم الثانوي] و[نتيجة المستخدم]. قم بتضمين ملاحظات حول اللون والمزاج والتكوين.

12. *أنشئ مجموعة من الرسوم التوضيحية السياقية لـ [حالة الاستخدام] في [النمط المرئي]. قم بتضمين نقاط تركيز واضحة وأشكال بسيطة وتفاصيل محسّنة للأحجام الصغيرة (على سبيل المثال، لوحات المعلومات أو تلميحات الأدوات)

13. قم بإنشاء [عدد] استكشافات متنوعة لشخصية/شعار لـ [فئة المنتج]. قم بتضمين: وضع الجسم بالكامل، تغييرات بسيطة في التعبيرات، تنويعات في الإكسسوارات، وخيارات الألوان المتوافقة مع [ألوان العلامة التجارية]

14. صمم مؤشرات تحميل لـ [نوع المنتج] في [نوع النمط]. قم بتضمين استعارات خطية ودائرية ومتحركة تمثل [الموضوع]

👀 نصيحة مفيدة: مع تكامل ClickUp X Figma، يمكنك تضمين تصميمات Figma مباشرة في مهام ClickUp للحفاظ على جميع ملفات التصميم والتعليقات وتحديثات المشروع في مكان واحد.

💡 نصيحة احترافية: حدد تنسيق الإخراج الجاهز للمكون الإضافي. "أنشئ واجهة مستخدم هذا التقويم مع كل تاريخ كمثيل مكون منفصل، منظم في شبكة تخطيط تلقائي 8×5." يضمن ذلك أن يعمل الإخراج مع مكونات إضافية مثل Automator أو content reel، وليس مجرد نموذج مرئي مسطح. ​​​​​​​​​​​​​​​​

تدفقات UX والتفاعلات والنماذج الأولية

استخدم مطالبات Figma AI لإنشاء تدفقات تفاعل النماذج

15. قم بإنشاء أنماط تفاعل لـ [ميزة]، بما في ذلك حالات التمرير والتركيز والنشاط والتعطيل والخطأ. قم بمواءمة السلوك مع [إرشادات النظام الأساسي] و[اسم نظام التصميم]

16. قم بإنشاء [عدد] مفاهيم تفاعل دقيق توضح كيفية انتقال المستخدم من [الحالة أ] إلى [الحالة ب]. قم بتضمين تفضيلات التسهيل والتوقيت واتجاه الحركة وبدائل إمكانية الوصول

17. صمم تجربة قابلة للتمرير لـ [نوع الشاشة] مع رؤوس ثابتة وفرص اختلاف المنظر وكشف تدريجي وسلوك محتوى قابل للتكيف لـ [نوع الجهاز]

18. أنشئ مخططًا منظمًا لتدفق المستخدمين لـ [مهمة المستخدم] يوضح نقاط القرار والمسارات البديلة واستجابات النظام. اعرض الحالات باستخدام صور مصغرة مبسطة للإطارات.

19. قم بإنشاء نماذج تفاعلية لـ [نوع النموذج]، بما في ذلك منطق التحقق من الصحة، والتلميحات المضمنة، ورسائل الخطأ، وسلوك الملء التلقائي المحسّن لـ [نوع الجمهور]

20. صمم رسوم متحركة انتقالية لـ [نمط التنقل] بين [الشاشة أ] و[الشاشة ب]. قم بتضمين المدة ونوع التسهيل والتغييرات الموصى بها في التكوين

21. قم بإنشاء تباينات الحالة لـ [مكون]، بما في ذلك سيناريوهات التحميل والنجاح والفشل والمحتوى الطويل. اجعل الحالات تستند إلى [قواعد نظام التصميم] و[نبرة العلامة التجارية]

💡 نصيحة احترافية: اطلب تسلسل هرمي واضح للتصميم الذري. "قم أولاً بإنشاء الذرات (الرموز وأنماط النص)، ثم الجزيئات (حقول الإدخال)، ثم الكائنات الحية (نموذج تسجيل الدخول)". هذا يجبر Figma AI على إنشاء عناصر أولية قابلة لإعادة الاستخدام بدلاً من مجموعات متداخلة لمرة واحدة لا يمكن تقسيمها إلى مكونات.

توسيع نظام التصميم وعمل المكونات

صمم مقياسًا متسقًا للخطوط لواجهة المستخدم الخاصة بك

22. أنشئ متغيرات مكونات لـ [نوع المكون]، بما في ذلك الأحجام (S/M/L) والحالات وتباينات المحتوى. اتبع قواعد الرموز المميزة للمسافات ونصف القطر واللون والطباعة من [نظام التصميم]

23. قم بإنشاء مجموعة كاملة من عناصر التحكم في النماذج لـ [نوع المنتج]: إدخال النص، القائمة المنسدلة، مربع الاختيار، زر الاختيار، شريط التمرير، عنصر التحكم المقسم، ومحدد التاريخ. قم بتضمين جميع الحالات ومنطق التحقق من الصحة، بما يتوافق مع [معيار إمكانية الوصول]

24. أنشئ قوالب تخطيط لمنشئ أقسام عالمي باستخدام [اسم نظام التصميم]. قم بتضمين كتل البطل وشبكات البطاقات وصفوف الميزات وصفوف الشهادات وأقسام الأسئلة الشائعة مع سلوك سريع الاستجابة

25. صمم مقياسًا طباعيًا مُحسّنًا لـ [حالة الاستخدام] مع عناوين وعناوين فرعية وأنواع النصوص الرئيسية والنصوص الوصفية والتعليقات والأساليب الرقمية. أدرج أمثلة على الاستخدام في واجهة المستخدم

26. قم بإنشاء إرشادات التباعد والحجم لـ [مكتبة المكونات]. قدم رموز التباعد وقواعد التباعد وأمثلة على سوء الاستخدام لتجنبها

27. أنشئ أمثلة استخدام مكونات جاهزة للتوثيق لـ [اسم المكون]، بما في ذلك مقارنات ما يجب فعله وما لا يجب فعله، والتكوينات الشائعة، والممارسات الموصى بها في مجال إمكانية الوصول

28. أنتج امتدادات لنظام الألوان استنادًا إلى [لوحة الألوان الأساسية]، بما في ذلك الألوان الدلالية وألوان التفاعل والمتغيرات المحايدة وتعيينات الوضع المظلم

💡 نصيحة احترافية: استخدم لغة الألوان الدلالية. "زر الإجراء الأساسي مع الرموز الدلالية" يبني مكونات قابلة للتخصيص. "الزر الأزرق" يرمز قيمًا سداسية عشرية ثابتة لن تصمد أمام الوضع المظلم.

العصف الذهني وتوسيع المفاهيم والاستكشاف الإبداعي

لوحات إلهام العصف الذهني للهوية التجارية باستخدام مطالبات Figma AI

29. قم بإنشاء [عدد] توجيهات مفاهيمية لـ [ميزة] جديدة في [فئة المنتج]. قم بتضمين نماذج ذهنية مميزة، وفلسفات تخطيط، وفرضيات تجربة المستخدم

30. قم بتبادل الأفكار حول ثلاث طرق مختلفة لحل [مشكلة UX]. قم بتضمين: حل عملي، وحل مرح، وحل بسيط، مع تضمين مخططات تخطيطية وأسباب منطقية لكل منها

31. أنتج رسومات مبدئية مبكرة لـ [فكرة ميزة]. قم بتضمين استكشافات أولية للهيكل الشبكي، والنماذج الذهنية، ودوافع المستخدمين، واعتبارات المخاطر

32. صمم تنويعات تخمينية ومستقبلية لـ [نوع المنتج] تدمج [الاتجاهات الناشئة] و[التكنولوجيا] و[تغير سلوك المستخدم]

33. أنشئ [عدد] لوحات استكشاف بصرية تعرض الأنماط البصرية الممكنة لـ [العلامة التجارية/المنتج]، بما في ذلك المراجع واتجاهات الألوان وأفكار الطباعة وإلهام التصميم

34. طور بدائل إبداعية لـ [Flow] تدمج نماذج تفاعل مختلفة: قائمة على الإيماءات، خطوة بخطوة، إعلانية، أو تنبؤية

35. أنشئ ثلاثة اتجاهات للوحة المزاج لإعادة تصميم [المنتج]. قم بتضمين الإلهام للمزاج والنوع واللون والتخطيط وأنماط واجهة المستخدم المجمعة حسب موضوعات الأنماط

📮 ClickUp Insight: 20٪ من المشاركين في استطلاعنا اعترفوا بأنهم أبقوا ما يصل إلى 15 علامة تبويب مفتوحة لأسابيع! نعم، أسابيع! هذه "علامات التبويب الزومبي" 🧟 تستهلك الذاكرة والمساحة الذهنية، وتستنزف التركيز بهدوء حتى عند تجاهلها.

البحث واستراتيجية UX والتواصل مع أصحاب المصلحة

36. قم بإنشاء بيان مشكلة UX لـ [مجال المشكلة] يستهدف [شريحة المستخدمين]. قم بتضمين السياق والقيود ومقاييس النجاح والفرص المحتملة

37. أنشئ خرائط رحلة لـ [سيناريو المستخدم]، بما في ذلك الحالات العاطفية ونقاط الضعف والتوقعات ولحظات القيمة. قدم توصية واحدة محسّنة للرحلة

38. أنشئ نماذج واجهة مستخدم لمقارنة الميزات توضح كيفية اختيار المستخدمين بين [الخيار أ] و[الخيار ب] و[الخيار ج]. ضمّن اعتبارات الحمل المعرفي وإشارات واجهة المستخدم لدعم اتخاذ القرار

39. لخص نتائج اختبار قابلية الاستخدام من [جلسة الاختبار] في لوحة معلومات منظمة تعرض: المشكلات، وخطورتها، واقتباسات المستخدمين، وتعديلات واجهة المستخدم المقترحة

40. أنشئ إطارات عرض تقديمية لأصحاب المصلحة لشرح [قرار التصميم]. قم بتضمين تحديد المشكلة، وبدائل التصميم التي تم استكشافها، والاتجاه المختار، والأسباب المنطقية

41. قم بإنشاء صور مفاهيمية "نجم الشمال" لـ [رؤية المنتج] تمثل حالات التجربة المستقبلية التي تدمج [القدرة الرئيسية] و[الهدف الاستراتيجي]

42. أنتج تحليلًا سريعًا وتنافسيًا لواجهة المستخدم لـ [قائمة المنافسين]، مع تسليط الضوء على أنماط المكونات ونماذج التنقل والكثافة البصرية ومميزات تجربة المستخدم

الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها مع مطالبات Figma AI

فيما يلي بعض الأخطاء الشائعة التي يرتكبها المصممون عند استخدام Figma AI وكيفية إصلاحها:

❌ خطأ ✅ الحل 💬 مثال على موجه السياق تقديم طلبات تصميم غامضة مثل "حسّن هذا" حدد الهدف "حسّن هذه البطاقة من أجل الوضوح والتسلسل الهرمي باستخدام قواعد التباعد والطباعة لدينا" الوضوح عدم تحديد قيود النظام الأساسي أو التخطيط أضف سياقًا "إنشاء أنماط iOS، وشبكة 8 نقاط، ومناطق يمكن الوصول إليها بالإبهام، مع إعطاء الأولوية للأجهزة المحمولة" القيود تجاهل نظام التصميم الخاص بك أخبر الذكاء الاصطناعي بما يجب استخدامه "استخدم أزرارنا وألوان الأسطح ومقياس التباعد ومكونات البطاقات" نظام التصميم طلب شاشات أو تدفقات متعددة في موجه واحد قسّمها إلى أجزاء "موجه واحد لكل شاشة أو تباين أو خطوة في تدفق المستخدم" النطاق عدم توفير سياق المستخدم أضف الشخصية والنية "تحسين تجربة المستخدمين الجدد الذين يقارنون بين مستويات الأسعار" سياق المستخدم تخطي تفاصيل التفاعل كن واضحًا "قم بتضمين حالات التمرير، ومعالجة الأخطاء، وتلميحات مضمنة للمدخلات" التفاعلات بافتراض أن الذكاء الاصطناعي يفهم بنية ملفاتك راجعها "استخدم مكونات من atoms/button/primary و layouts/card-base" هيكل الملف

قيود استخدام أداة Figma AI

تشير تقييمات المستخدمين الحقيقية إلى أنه على الرغم من أن Figma AI تسرع سير عمل التصميم، إلا أنها لا تزال تنطوي على بعض القيود العملية التي يجب أن تكون على دراية بها:

قد يتأخر الأداء في الملفات الكبيرة أو النماذج الأولية المعقدة؛ أبلغ العديد من المستخدمين عن بطء في الأداء عند مشاركة العديد من المتعاونين أو مكونات واجهة المستخدم التفاعلية.

اعتماد كبير على الإنترنت المستقر نظرًا لطبيعته القائمة على المتصفح؛ قد يؤدي ضعف الاتصال إلى تعطيل النماذج الأولية والتحرير والتعاون في الوقت الفعلي

لا تزال التفاعلات والتصميمات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي تتطلب تنظيفًا يدويًا ، ويلاحظ المستخدمون أن النتائج الآلية ليست دائمًا جاهزة للإنتاج.

زيادة الحواجز المدفوعة حول السمات المرئية مثل Dev Mode تثير مخاوف لدى العاملين المستقلين والفرق الصغيرة بشأن القدرة على تحمل التكاليف في المستقبل

🧠 حقيقة ممتعة: عبارة "المطالبات البسيطة" شاع استخدامها بواسطة رائد الذكاء الاصطناعي أندرو نج، الذي قال إن بعض النماذج لا تحتاج إلى تعليمات كاملة. قد يكفي مجرد تلميح بسيط، مثل رسالة خطأ. وهذا يشير إلى أن تصميم المطالبات يتغير مع تحسن الذكاء الاصطناعي في استنتاج النوايا.

بدائل Figma AI التي يمكنك استكشافها

فيما يلي قائمة ببدائل Figma AI التي ستساعدك على استكشاف المزيد من الإمكانيات في مجموعة أدوات التصميم الخاصة بك.

1. ClickUp (الأفضل لسير عمل التصميم المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتعاون متعدد الوظائف)

يتعامل مصممو اليوم مع أدوات الذكاء الاصطناعي أكثر من أي وقت مضى.

Figma للهياكل الشبكية، وآخر للعصف الذهني، وآخر لتتبع المهام، وآخر للتعليقات، والمزيد. يؤدي هذا إلى تشتت سير العمل ويساهم في توسع نطاق العمل، حيث يضيع السياق عبر التطبيقات والبريد الإلكتروني والمحادثات المنعزلة.

وتكلفة هذا التجزؤ هائلة، حيث تقدر بـ 2.5 تريليون دولار من الإنتاجية المفقودة.

توسع العمل وتأثيره على الإنتاجية

في هذه المرحلة، ربما تفكر: حسنًا، يبدو التوحيد أمرًا رائعًا، ولكن كيف يمكنني التبسيط دون التضحية بالمرونة الإبداعية التي أحصل عليها من Figma وميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها؟ ClickUp هو أول مساحة عمل متكاملة للذكاء الاصطناعي في العالم ، تم تصميمها لجمع جميع أدوات التصميم والأصول وسير العمل في مكان واحد.

بالنسبة لمصممي UI/UX وفرق المنتجات والمهنيين المبدعين، هذا يعني أن أفكارك وملفات المشاريع وتكرارات التصميم تظل متصلة ومنظمة وسهلة العمل عليها.

يقضي برنامج ClickUp Design Project Management Software على توسع العمل، ويمنحك سياقًا كاملاً لكل مهمة وموجه تصميم. يمكن للمصممين التعاون بسلاسة مع زملائهم في الفريق ومساعدي الذكاء الاصطناعي، وتوليد الأفكار وصقلها بسرعة، والحفاظ على تدفق إبداعهم دون انقطاع.

إليك نظرة فاحصة على كيفية مساعدتك:

عزز سير عملك الإبداعي بالكامل مع Brain

وفي قلب هذا النظام البيئي يوجد ClickUp Brain. وهو عبارة عن طبقة AI سياقية مصممة لدعم سير العمل الإبداعي، من استكشاف الأفكار إلى الأصول الجاهزة للإنتاج، دون مغادرة مساحة العمل الخاصة بك.

من إنشاء مطالبات مفصلة إلى إنتاج رسومات سريعة، يساعدك Brain على الانتقال من الفكرة إلى التنفيذ بأقل صعوبة وأكثر طاقة إبداعية. إذا كنت ترغب في تصميم أفضل وأسرع وبثقة أكبر، فإن دمج Brain في سير عمل Figma الخاص بك سيغير قواعد اللعبة.

اطلب من Brain مساعدتك في إنشاء مطالبات يمكنك إدخالها في Figma مباشرةً.

هذا الوكيل الذكي للمصممين مدمج أيضًا في كل ركن من أركان مساحة عملك، مما يمنحك رفيقًا إبداعيًا مستمرًا ومدركًا للسياق يمكنه:

أنشئ نصوص UX بناءً على صوت علامتك التجارية أو PRD

اقترح تغييرات في التخطيط بناءً على موجز التصميم الخاص بك

لخص ملاحظات أصحاب المصلحة في إجراءات جاهزة للتصميم

حوّل ملاحظات العصف الذهني الطويلة إلى متطلبات واجهة مستخدم واضحة

قدم إجابات سياقية حول أي مشروع أو مهمة أو مستند أو قرار على الفور.

🎥 شاهد: كيفية توصيل Figma في ClickUp من خلال هذا الفيديو التعليمي:

ونعم، يمكنك إنشاء صور مباشرة داخل مساحة عمل ClickUp. وإليك كيفية القيام بذلك:

افتح واجهة الذكاء الاصطناعي من الشريط الجانبي

اكتب موجهة (على سبيل المثال، إنشاء خمسة مفاهيم بسيطة لتوضيح عملية التسجيل في تطبيق fintech)

صقل الخلفيات ومشاركتها وإضافتها

أنشئ صورًا جاهزة للإنتاج مباشرةً داخل ClickUp Brain

📌 جرب هذه المطالبات: لخص هذه الأفكار في متطلبات واجهة مستخدم واضحة مع ميزات مجمعة وتدفق المستخدم

اكتب نصوصًا صغيرة للتعريف بتطبيق مخصص لإدارة الميزانية بلهجة ودية وبسيطة لمستخدمي الجيل Z

اقترح ثلاثة تصميمات مختلفة للصفحة الرئيسية بناءً على هذا الملخص: تطبيق صحي يركز على تتبع العادات

ابحث في نظامك البيئي بالكامل دفعة واحدة

يوفر ClickUp Enterprise Search لفريقك شريط بحث واحد مدعوم بالذكاء الاصطناعي يستخرج الإجابات من كل أداة تعمل بها. يمكنك إجراء بحث بنقرة واحدة في Drive وNotion وSlack وGmail وTasks وDocs وChats وحتى ملاحظات الاجتماعات.

بدلاً من البحث في علامات التبويب أو التخمين لمكان وجود شيء ما، تحصل على إجابة كاملة وسياقية على الفور.

استخرج الملفات والمعلومات بسهولة من مساحة العمل والتطبيقات المتصلة باستخدام Enterprise Search

بفضل الأمان على مستوى المؤسسات مثل GDPR و HIPAA و SOC 2 و ISO 42001 وسياسات صارمة بعدم التدريب/الاحتفاظ بالبيانات، يمكنك الحصول على بحث قوي دون المساس بالخصوصية. جميع النماذج محمية بموجب أذونات وضوابط موحدة، مما يمنح الفرق الكبيرة الثقة في أن بياناتها تظل آمنة.

👀 نصيحة مفيدة: في ClickUp، يمكنك إنشاء نماذج إدخال تلتقط بالضبط ما تحتاجه لمكون التصميم، مثل نوع المكون وتفاصيل السلوك وحالات الاستخدام ومستوى الأولوية. وهذا يضمن عدم فقدان أي معلومات مهمة.

استفد من التطبيق الفائق AI لعمليات سير عمل التصميم

اعمل مع ClickUp Brain MAX للقضاء على انتشار الذكاء الاصطناعي

ClickUp Brain MAX هو رفيقك على سطح المكتب الذي يجلب الذكاء الاصطناعي إلى كل مكان تعمل فيه. بينما يركز Figma AI على سياق التصميم، يركز Brain MAX على سير عملك بالكامل، من التصميم إلى التوثيق إلى الإطلاق.

أفضل ما في الأمر هو أنه يمكنك اختيار نموذج الذكاء الاصطناعي بناءً على المهمة. على سبيل المثال، انتقل إلى ClickUp Brain لأي شيء يحتاج إلى ذكاء مساحة العمل، مثل المهام والمستندات والمعرفة الداخلية لشركتك.

وعندما تحتاج إلى شيء مختلف، مثل تفكير أعمق أو منطق معقد، يمكنك التبديل فورًا إلى النموذج المناسب مثل ChatGPT أو Claude أو Gemini.

بفضل المطالبات المخصصة وسير العمل المحفوظ، يمكنك أخيرًا التوقف عن إعادة كتابة نفس المطالبات في كل مرة تراودك الإلهام. احفظ مطالباتك المفضلة للتفكير أو تدفقات المستخدمين أو الشخصيات أو كتابة UX أو المحتوى.

بالإضافة إلى ذلك، مع ميزة Talk to Text في ClickUp Brain MAX، يمكنك التحدث عن ملاحظات التصميم الخاصة بك، وطرح الأفكار، أو مشاركة التعليقات السريعة، وتحويل تلك الأفكار على الفور إلى مهام أو مستندات. ونظرًا لوجودها على سطح المكتب، ما عليك سوى الضغط على مفتاح الاختصار لتتمكن من الوصول إلى الذكاء الاصطناعي.

تصور سير عملك في مكان واحد

توفر لوحات ClickUp البيضاء لفرق UI/UX مساحة مرنة وتعاونية للتفكير بصريًا منذ بداية المشروع. يمكنك تخطيط رحلات المستخدمين، ورسم مخططات أولية، وتحديد تدفقات واجهة المستخدم.

كما يتيح لك ربط الأفكار بخطوط التدفق وتحويل الملاحظات اللاصقة إلى مهام منظمة.

قم بتبادل الأفكار حول اتجاه المزاج أو الأسلوب في ClickUp Whiteboards ودع Brain ينتج نقاط انطلاق يمكنك تكرارها

يأخذ ClickUp Brain التجربة إلى أبعد من ذلك بإضافة الذكاء الاصطناعي مباشرة إلى اللوحة. يمكنك إنشاء أيقونات أو تنويعات في التخطيط أو مراجع بصرية سريعة باستخدام إنشاء الصور على اللوحة.

عندما تصبح الجلسة فوضوية، كما هو الحال مع العصف الذهني الجيد، يمكن لـ ClickUp Brain تلخيص لوحة بيضاء كاملة إلى مهام منظمة أو متطلبات تصميم أو ملاحظات بحثية.

أفضل ميزات ClickUp

أتمتة العمل دون عناء: قم بتشغيل تحديثات المهام وتغييرات الحقول والمهام والإشعارات باستخدام قم بتشغيل تحديثات المهام وتغييرات الحقول والمهام والإشعارات باستخدام ClickUp Automations بدون كود.

استخدم الذكاء الاصطناعي الذي يتخذ إجراءات فعلية: استخدم استخدم وكلاء ClickUp المُعدين مسبقًا أو المخصصين للإجابة على الأسئلة، وعرض المعلومات، وتشغيل سير العمل في مساحة العمل الخاصة بك.

أنشئ وكرر بشكل تعاوني: قم بصياغة وتحرير وتلخيص الأصول الإبداعية في ClickUp Docs مع التعليقات في الوقت الفعلي والإشارات وربط المهام.

حوّل لوحات المعلومات إلى تقارير فورية: أضف أضف بطاقات AI للحصول على تحديثات المشروع في الوقت الفعلي، واجتماعات الفريق، وملخصات تنفيذية مدعومة برؤى مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي.

خطط للمشاريع بوضوح تام: قم بتخطيط الجداول الزمنية والتبعيات والمسارات الحرجة باستخدام قم بتخطيط الجداول الزمنية والتبعيات والمسارات الحرجة باستخدام مخططات ClickUp Gantt

اربط مجموعة أدواتك بالكامل بسهولة: قم بمزامنة العمل عبر تطبيقات التصميم والتطوير والإنتاجية مع أكثر من 1000 قم بمزامنة العمل عبر تطبيقات التصميم والتطوير والإنتاجية مع أكثر من 1000 تكامل ClickUp واتصالات Figma و Slack و GitHub و Drive الأصلية.

قيود ClickUp

قد يجد المستخدمون الجدد خيارات التخصيص المتعمقة مربكة بعض الشيء.

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,585 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

إليك ما قاله أحد المستخدمين:

Clickup حققت نجاحًا كبيرًا مؤخرًا، حيث تم إطلاق العديد من الميزات الآن. لقد أطلقوا للتو ميزة إنشاء الصور أيضًا، وهي ميزة رائعة للغاية. أحب الطريقة التي تجعل بها الذكاء الاصطناعي الجديد من السهل جدًا استخدامها والعثور على المهام والمهام الفرعية والقوائم والمستندات والنماذج وأي شيء آخر. تساعدني أيضًا في تتبع مشاريع المبيعات بشكل جيد. إنها أداة رائعة مع دعم عملاء رائع. إنها بلا شك أفضل أداة لإدارة المشاريع.

Clickup حققت نجاحًا كبيرًا مؤخرًا، حيث تم إطلاق العديد من الميزات الآن. لقد أطلقوا للتو ميزة إنشاء الصور أيضًا، وهي ميزة رائعة للغاية. أحب الطريقة التي تجعل بها الذكاء الاصطناعي الجديد من السهل جدًا استخدامها والعثور على المهام والمهام الفرعية والقوائم والمستندات والنماذج وأي شيء آخر. تساعدني أيضًا في تتبع مشاريع المبيعات بشكل جيد. إنها أداة رائعة مع دعم عملاء رائع. إنها بلا شك أفضل أداة لإدارة المشاريع.

💡 نصيحة احترافية: يأتي قالب ClickUp Creative and Design مزودًا مسبقًا بنماذج طلبات إبداعية ومكتبات أصول ولوحات مشاريع وعروض Gantt، وكلها مصممة خصيصًا لفرق التصميم التي تتعامل مع الأصول عبر قنوات متعددة.

2. Uizard (الأفضل لتحويل الرسومات التخطيطية والمطالبات النصية إلى نماذج واجهة مستخدم فورية)

عبر Uizard

Uizard هي مساحة عمل تصميم مدعومة بالذكاء الاصطناعي تحول الأفكار الأولية إلى واجهات قابلة للتحرير في دقائق. ويأخذ Autodesigner 2.0 هذا الأمر إلى أبعد من ذلك من خلال إنشاء تدفقات متعددة الشاشات كاملة من موجه نصي بسيط، مع تخطيط وهيكل ومنطق تنقل.

يمكن لغير المصممين الانتقال من الفكرة إلى التصور بسهولة، بينما يحصل المصممون على طريقة سريعة لاستكشاف المفاهيم والتكرار مع فرقهم. يمكنك مسح الإطارات الشبكية وتحويل لقطات الشاشة إلى واجهات مستخدم قابلة للتحرير واختبار الانتباه البصري باستخدام خرائط الحرارة أو التبديل بين أوضاع الدقة المنخفضة والدقة العالية.

أفضل ميزات Uizard

امسح لقطات الشاشة أو الرسومات اليدوية وحوّلها على الفور إلى نماذج قابلة للتحرير لبدء جلسات التصميم.

اختبر الانتباه البصري مبكرًا باستخدام خرائط الحرارة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تتنبأ بالمكان الذي سينظر إليه المستخدمون أولاً.

أنشئ موضوعات واجهة المستخدم وأنماط بصرية من الكلمات الرئيسية أو الصور أو عناوين URL لاستكشاف اتجاهات إبداعية مختلفة بسرعة.

تعاون مباشرة مع فريق المنتج بأكمله وقم بتصدير نماذج أولية تفاعلية أو مقتطفات CSS و React جاهزة للمطورين.

قيود Uizard

لا حاجة لتحميل ملفات خارجية لتلخيص الذكاء الاصطناعي

قد يكون إنشاء المهام باستخدام الذكاء الاصطناعي غير متسق

أسعار Uizard

مجاني

Pro : 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال : 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الفوترة سنويًا)

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Uizard

G2: 4. 5/5 (45 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 190 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Uizard؟

إليك ما تقوله مراجعة Capterra:

أحب سهولة إنشاء واجهة المستخدم على المنصة. استخدام الذكاء الاصطناعي لتحويل رسوماتي إلى عناصر واجهة المستخدم التي أحتاجها أمر رائع! إنه يمنحك حقًا شعورًا بأن رسوماتك يمكن أن تكون أكثر قيمة. من الممتع أن تتمكن من الرسم باليد مع العلم أنه سيساعدك لاحقًا.

أحب سهولة إنشاء واجهة المستخدم على المنصة. استخدام الذكاء الاصطناعي لتحويل رسوماتي إلى عناصر واجهة المستخدم التي أحتاجها أمر رائع! إنه يمنحك حقًا شعورًا بأن رسوماتك يمكن أن تكون أكثر قيمة. من الممتع أن تتمكن من الرسم باليد مع العلم أنه سيساعدك لاحقًا.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل برامج المساعدة في الكتابة باستخدام الذكاء الاصطناعي

3. Penpot (الأفضل للتصميم مفتوح المصدر والنماذج الأولية التي يتحكم فيها الفريق)

عبر Penpot

Penpot هي منصة تصميم ونمذجة مفتوحة المصدر تعتمد على الويب. وهي مصممة لفرق المنتجات التي تريد حرية إبداعية ودقة تتوافق مع متطلبات المطورين. على عكس أدوات التصميم التقليدية، تستخدم Penpot معايير مفتوحة مثل SVG و CSS و HTML في جوهرها.

يمنح هذا المصممين تحكمًا على مستوى البكسل بينما يمنح المطورين بنية جاهزة للإنتاج من اليوم الأول. دعمه الأصلي لـ CSS Flexbox/Grid، والتحرير المتقدم للمتجهات، واللعب الجماعي في الوقت الفعلي، والفحص الكامل للكود يجعل Penpot جذابًا بشكل خاص لسير عمل المصممين والمطورين الهجين.

نظرًا لأن كل شيء يعمل في المتصفح (أو يتم استضافته ذاتيًا إذا لزم الأمر)، تكتسب الفرق المرونة والشفافية والملكية الكاملة لبيئة التصميم الخاصة بهم.

أفضل ميزات PenPot

قم ببناء نماذج أولية تفاعلية باستخدام المشغلات والانتقالات والتراكبات والعناصر الثابتة والرحلات متعددة التدفقات لإجراء اختبارات واقعية للمستخدمين.

تعاون مباشرة في متصفحك من خلال التحرير متعدد اللاعبين والتعليقات وروابط العروض التقديمية المشتركة.

قم بتوسيع نطاق أنظمة التصميم بثقة باستخدام المكونات والمتغيرات والمكتبات المشتركة ورموز التصميم المنظمة.

استخدم وحمّل الخطوط المخصصة أو قم بالوصول إلى مجموعات الطباعة المدمجة للحصول على تصميم متسق مع العلامة التجارية.

قيود PenPot

قد يكون Penpot بطيئًا ومليئًا بالأخطاء عند التكبير أو تحريك الكائنات أو العمل مع العديد من الطبقات والصور.

أسعار PenPot

مجاني

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 950 دولارًا شهريًا لكل مؤسسة

تقييمات ومراجعات PenPot

G2: عدد غير كافٍ من التقييمات

Capterra: عدد المراجعات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن PenPot؟

وفقًا لمراجعة G2:

أفضل بديل لـ Figma لتصميم المنتجات وتطويرها مع إمكانات قوية لمساعدة المطورين.

أفضل بديل لـ Figma لتصميم المنتجات وتطويرها مع إمكانات قوية لمساعدة المطورين.

4. Visily (الأفضل للمصممين غير المحترفين الذين يحتاجون إلى نماذج أولية وسريعة وقابلة للتعديل)

عبر Visily

Visily هي أداة تصميم مصممة لغير المصممين الذين يحتاجون إلى تحويل أفكار المنتجات الأولية إلى صور واضحة وعالية الدقة. بدلاً من التعامل مع برامج التصميم المعقدة، يمكن للفرق البدء من لقطات الشاشة أو المطالبات النصية أو المخططات أو القوالب وتحويلها على الفور إلى نماذج قابلة للتحرير أو مفاهيم مصقولة.

تتيح ميزات سير العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمكونات الذكية والنماذج الأولية التلقائية والتعاون في الوقت الفعلي للفرق الانتقال من العصف الذهني إلى النموذج الأولي التفاعلي في غضون دقائق.

أفضل ميزات Visily

صمم من بين أكثر من 1500 قالب، بما في ذلك تدفقات التطبيقات، ولوحات المعلومات، والصفحات المقصودة، والرحلات، والمخططات، وأطر العمل الخاصة بالعصف الذهني.

قم بإنشاء نماذج أولية على الفور باستخدام ميزة Auto-Prototyping، حيث تربط الذكاء الاصطناعي الشاشات نيابة عنك وتبني تدفقات واقعية دون الحاجة إلى الإعداد اليدوي.

استخدم المكونات الذكية مثل أشرطة التمرير والمفاتيح والمدخلات والعناصر الديناميكية لإنشاء نماذج أولية واقعية.

احصل على مراجع واجهة المستخدم على الفور باستخدام ملحق Visily Chrome لالتقاط الشاشات وتحويلها إلى نماذج قابلة للتحرير.

اعرض النماذج الأولية مثل الشرائح واجمع التعليقات على الفور، حتى من أصحاب المصلحة غير التقنيين.

قيود Visily

تفتقر مكتبة المكونات إلى الكلمات المفتاحية والعلامات المناسبة لتسهيل البحث

في بعض الأحيان، تصبح ملفات SVG المصدرة فوضوية عند استيرادها إلى أدوات أخرى مثل Figma.

أسعار Visily

مجاني

Pro: 14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Visily

G2: عدد غير كافٍ من التقييمات

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Visily؟

من مراجعة G2:

تتميز Visily بقدرتها على سد الفجوة بين غير المصممين وإنشاء واجهات المستخدم الاحترافية بسهولة. أكثر ما يعجبني هو واجهتها البديهية التي تعمل بالسحب والإفلات، بالإضافة إلى ميزات الذكاء الاصطناعي الذكية التي تساعد في إنشاء نماذج أولية من مدخلات بسيطة مثل لقطات الشاشة أو المطالبات النصية. إنه مفيد للغاية لتصور الأفكار بسرعة دون الحاجة إلى مهارات تصميم عميقة. تعد أدوات التعاون أيضًا ميزة كبيرة، حيث إن القدرة على المشاركة والتكرار مع زملاء الفريق في الوقت الفعلي تجعل عملية التصميم بأكملها أكثر سلاسة وكفاءة.

تتميز Visily بقدرتها على سد الفجوة بين غير المصممين وإنشاء واجهات المستخدم الاحترافية بسهولة. أكثر ما يعجبني هو واجهتها البديهية التي تعمل بالسحب والإفلات، بالإضافة إلى ميزات الذكاء الاصطناعي الذكية التي تساعد في إنشاء نماذج أولية من مدخلات بسيطة مثل لقطات الشاشة أو المطالبات النصية. إنه مفيد للغاية لتصور الأفكار بسرعة دون الحاجة إلى مهارات تصميم عميقة. تعد أدوات التعاون أيضًا ميزة كبيرة، حيث إن القدرة على المشاركة والتكرار مع زملاء الفريق في الوقت الفعلي تجعل عملية التصميم بأكملها أكثر سلاسة وكفاءة.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل مطالبات الكتابة بالذكاء الاصطناعي للمسوقين والكتاب

5. Canva (الأفضل للتصميم المرئي السريع والعروض التقديمية ومحتوى التسويق)

عبر Canva

تم تصميم Canva لإحياء الأفكار الإبداعية دون الحاجة إلى تعلم معقد. بفضل محرر السحب والإفلات البديهي ومكتبة القوالب الواسعة، أصبح من السهل على الجميع، من المسوقين إلى فرق المنتجات، التصميم كالمحترفين.

بفضل دمج الذكاء الاصطناعي في كل جزء من الأداة، يمكنك إنشاء رسومات من النصوص، وتغيير حجم التصميمات عبر القنوات، وكتابة النصوص، وحتى إنشاء محتوى تفاعلي ومباشر. يدعم Canva أيضًا الاتساق العميق للعلامة التجارية من خلال مجموعات العلامة التجارية (الشعارات والألوان والخطوط)، مما يجعله مثاليًا للفرق.

أفضل ميزات Canva

صمم عبر تنسيقات متعددة مثل العروض التقديمية واللوحات البيضاء والفيديو والمواقع الإلكترونية والمستندات وورقات البيانات.

استخدم أدوات Magic Studio مثل Magic Write (للكتابة) وText-to-Image وMagic Design لإنشاء أصول وتصميمات مرئية من مطالبات بسيطة.

اختر من بين مئات الآلاف من القوالب القابلة للتخصيص لوسائل التواصل الاجتماعي أو التسويق أو التعليم أو الأعمال

قم بإزالة الخلفيات أو إنشاء الصور أو إنشاء مقاطع فيديو - كل ذلك من خلال محرر Canva المعزز بالذكاء الاصطناعي.

قيود Canva

لا تزال الميزات الجديدة مثل Draw غير مكتملة وتحتاج إلى تحسين.

أسعار Canva

خطة مجانية

Canva Pro: 14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Canva for Teams: 29.99 دولارًا شهريًا لأول خمسة مستخدمين

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Canva

G2: 4. 7/5 (أكثر من 6000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 12000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Canva؟

تضيف مراجعة G2:

Canva يجعل التصميم سهلاً للغاية. يمكنني إنشاء رسومات وعروض تقديمية ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي في دقائق دون الحاجة إلى استخدام أدوات معقدة. القوالب متينة، ووظيفة السحب والإفلات سهلة الاستخدام، وكل شيء يتزامن بسرعة. حتى على حسابي الجامعي، يوفر لي معظم ما أحتاجه دون بذل جهد إضافي. إنه موثوق وسريع ويوفر الكثير من الوقت.

Canva يجعل التصميم سهلاً للغاية. يمكنني إنشاء رسومات وعروض تقديمية ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي في دقائق دون الحاجة إلى استخدام أدوات معقدة. القوالب متينة، ووظيفة السحب والإفلات سهلة الاستخدام، وكل شيء يتزامن بسرعة. حتى على حسابي الجامعي، يوفر لي معظم ما أحتاجه دون بذل مجهود إضافي. إنه موثوق وسريع ويوفر الكثير من الوقت.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل ومنافسين لـ Canva

تميز بتصميماتك مع ClickUp

باستخدام مجموعة مطالبات Figma AI المناسبة، يمكنك استعادة الساعات التي تضيع في إعادة كتابة المطالبات الغامضة، وإصلاح النتائج العامة، ودفع الذكاء الاصطناعي نحو التصميم الذي تريده بالفعل.

ولكن الحقيقة هي أن الفرق الإبداعية تحتاج إلى أكثر من مجرد أداة لتوليد التصميمات. فأنت بحاجة إلى مكان للتفكير والتخطيط والتتبع والتكرار والتعاون. تتولى Figma AI عملية الإنشاء، ولكنها لا تتولى الاستراتيجية أو التنظيم أو مشاركة المعرفة أو التنسيق بين الفرق المختلفة المحيطة بعملية الإنشاء.

وهنا يأتي دور ClickUp باعتباره التطبيق الشامل للأعمال الإبداعية.

يقدم ClickUp Brain لفريقك إجابات سياقية بناءً على مهامك ووثائقك وخططك. ويأخذ ClickUp Brain MAX الأمر إلى أبعد من ذلك من خلال فهم أعمق لجميع أنحاء مساحة العمل الخاصة بك. تحول ClickUp Whiteboards الأفكار الفوضوية إلى سير عمل منظم، وتتيح لك Docs إنشاء مكتبة مطالبات خاصة بك. وتضمن المهام والمهام الفرعية تنفيذًا دقيقًا.

إذا كنت تريد مكانًا واحدًا لتنظيم مطالباتك وإدارة عمليتك الإبداعية وإنجاز عملك بشكل أسرع، فقم بالتسجيل في ClickUp مجانًا!

الأسئلة الشائعة (FAQ)

نعم. يمكن لـ Figma AI إنشاء تخطيطات كاملة من موجه واحد، ولكن النتائج غالبًا ما تكون عامة. يعمل بشكل أفضل عندما توفر الهيكل أولاً (مثل الهياكل الشبكية أو التسلسل الهرمي للمحتوى) ثم تقوم بتحسينه باستخدام موجهات تكرارية. عادةً ما تؤدي الموجهات الكبيرة والغامضة إلى تباعد غير متسق واستخدام ضعيف للمكونات وتصميم غير متناسق.

جزئيًا. يمكن لـ Figma AI الرجوع إلى المكونات والرموز والمكتبات إذا كان ملفك منظمًا جيدًا ويتبع قواعد التسمية. لن يقوم تلقائيًا بتعيين كل عنصر، لذا فإن السياق الواضح والمكونات النموذجية والقيود في مطالباتك تحسن الدقة بشكل كبير.

تتوافق المكونات الإضافية Design Lint و Autoflow و Wireframe جيدًا. بالنسبة لتسليم التطوير، تضيف أدوات مثل Anima أو Zeplin بنية بعد مسودات الذكاء الاصطناعي. تكمل العديد من الفرق أيضًا Figma AI باستخدام ClickUp، باستخدام Whiteboards و Docs و ClickUp Brain لإدارة المطالبات والإصدارات ومهام التصميم من البداية إلى النهاية.