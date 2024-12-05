أفضل 15 أداة من أدوات سكروم لإدارة المشاريع في عام 2025

66% من مديري المشاريع يستخدمون منهجية سكروم لإدارة المشاريع الرشيقة، ومن الواضح لماذا - تحقق منهجية سكروم النتائج.

سواء كنت تقوم بتطوير البرامج أو إدارة المشاريع المعقدة في مختلف المجالات، فإن منهجية سكروم تساعد الفرق على البقاء منظمة، والتعاون بكفاءة، والتسليم بشكل أسرع.

في هذا الدليل، سنشرح أساسيات منهجية سكروم ونوصي بأفضل الأدوات لمساعدة فريقك على التفوق باستخدام هذا الإطار القوي.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أداة سكروم؟

إليك كل ما يجب أن تبحث عنه في أداة سكروم:

سهولة الاستخدام

يجب أن تكون الأداة واضحة وسهلة الاستخدام حتى يتمكن جميع أعضاء الفريق من تبنيها بسرعة. يمكن أن يؤدي منحنى التعلم الحاد إلى إبطاء تقدم فريق التطوير وإعاقة التعاون، خاصة بالنسبة لأعضاء الفريق الجدد أو المستخدمين الأقل خبرة من الناحية التقنية.

التخصيص

يختلف سير عمل كل فريق عن الآخر، لذا يجب أن تسمح لك أداة Scrum الجيدة بتخصيص اللوحات وسير العمل وميزات إعداد التقارير. هذا يضمن أن الأداة تتكيف مع عملية سكروم الخاصة بك بدلاً من إجبار فريقك على هيكل جامد.

ميزات التعاون

يعتمد Scrum الفعال على التعاون في الوقت الفعلي. يجب أن تدعم الأداة التواصل السلس من خلال ميزات الدردشة المتكاملة ومشاركة الملفات والتعليقات. يجب أن يكون أعضاء الفريق قادرين على تتبع المهام والتحديثات بسهولة دون التبديل بين منصات متعددة.

إعداد التقارير والتحليلات

يجب أن توفر أداة Scrum مقاييس مفيدة مثل مخططات السرعة ومخططات الإنهاك وتقارير العدو السريع لتطوير البرمجيات الرشيقة. تساعد هذه الرؤى الفريق على مراقبة التقدم المحرز وتحديد الاختناقات وتعديل أعباء العمل للسباقات القادمة، مما يضمن التحسين المستمر.

التكامل مع الأدوات الأخرى

يجب أن تتكامل أداة Scrum القوية مع البرامج الأخرى التي يستخدمها فريقك، مثل GitHub أو Slack أو أدوات تتبع الوقت. هذا يبسط سير العمل، ويقلل من الإدخال اليدوي للبيانات، ويضمن أن جميع الأدوات تعمل معًا في تناغم.

📖 اقرأ المزيد: يوم في حياة خبير في سكروم ماستر

## أدوات سكروم 15 لتعزيز إدارة مشروعك الرشيق

دعونا نلقي نظرة على أفضل أدوات Scrum لإدارة المهام.

1. ClickUp (الأفضل لتعاون الفريق وإنشاء سير عمل قابل للتكيف)

عصف ذهني للأفكار، وإنشاء خرائط طريق للمنتج، وتعيين المهام، وبناء سير عمل تعاوني باستخدام ClickUp لفرق Agile

أحد الأسباب الشائعة لفشل العديد من المؤسسات في تطبيق Scrum هو أنهم يتعاملون معها كمنهجية موجهة نحو المهام أو عملية ميكانيكية تشمل سباقات السرعة واستعراضات بأثر رجعي. والحقيقة هي, أجايل سكروم هي عملية تتمحور حول الأشخاص وتزدهر بالتفاعل البشري وديناميكيات الفريق وصنع القرار.

هذا هو السبب في أن ClickUp هي أداة Scrum المثالية. كليك أب للفرق الرشيقة يجمع فريقك معًا لتبادل الأفكار وتحويل الأفكار إلى مهام قابلة للتنفيذ وتتبع التقدم المحرز في الوقت الفعلي للأهداف.

أقوم أنا وفريقي بتقسيم قصص المستخدمين والعناصر المتراكمة إلى خطوات قابلة للتنفيذ، وتعيين الأولويات، وتحديد تواريخ الاستحقاق، وتتبع التقدم المحرز باستخدام مهام ClickUp . أستخدم الأداة أيضًا لإنشاء خرائط طريق مفصّلة للمنتج مع مخططات جانت وإضافة تعليقات مترابطة إلى المهام لمشاركة الملاحظات. من خلال إرفاق مستندات ClickUp للمهام، فإنني قادر أيضًا على تزويد فريقي بكل السياق اللازم، مما يعزز التعاون ويتيح اتخاذ قرارات مستنيرة.

بالإضافة إلى ذلك، مع تنظيم المهام والأهداف والأعمال المتراكمة في مكان واحد، يمكننا تقييم الأولويات وتعديل خرائط الطريق بشكل أفضل.

ClickUp Agile Scrum Management Template

نموذج قالب ClickUp Agile Scrum Management Template مزيد من التبسيط التخطيط السريع والإدارة. يوفر رؤية كاملة لعملية تطوير المنتج مع ميزات مرنة لتتبع المهام وإعداد التقارير. نستخدمه لتصور سباقات السرعة باستخدام الرسوم البيانية وتحسين سير العمل بشكل أسرع.

ClickUp لفرق البرامج يساعد في تنفيذ ركائز Scrum الثلاث - الشفافية والتفتيش والتكيف. مع وجود خرائط طريق واضحة للمنتج، يمكن لجميع أصحاب المصلحة تتبع التقدم المحرز في السباق وتحديد العوائق والتبعيات. وهذا يضمن أن يكون الجميع على دراية بالمهام ذات الأولوية.

تبسيط دورة حياة التطوير بأكملها من خلال إنشاء تدفقات عمل مرنة باستخدام ClickUp لفرق البرمجيات

يمكنك أيضًا جمع الأخطاء وطلبات المشكلات باستخدام نماذج الاستلام وتحويلها إلى مهام ذات أولوية باستخدام نماذج ClickUp .

هذا ليس كل شيء! لوحات معلومات ClickUp تتيح أيضًا إعداد التقارير في الوقت الفعلي. يمكنك تتبع أداء فريق Scrum وقدرة العمل الفردية لتحسين تخصيص الموارد.

من خلال تجميع كل شيء معًا في منصة سهلة الاستخدام، يتيح ClickUp للفرق العمل بشكل تعاوني وتقديم نتائج أفضل بشكل أسرع.

أفضل ميزات ClickUp

قم بتعيين تواريخ السبرنت وإنشاء الأولويات ومزامنة تطوير فريقك مع GitHub أو GitLab أو Bitbucket باستخدام ClickUp Sprints طرح الأفكار وإنشاء المخططات وإرفاق الملفات والمستندات وتحويل الأفكار إلى مهام قابلة للتنفيذ باستخدام ClickUp Whiteboards ربط المهام والرسائل، وإسقاط التحديثات السريعة، وطلب الملاحظات، والحصول على صورة كاملة لجميع أعمالك باستخدام ClickUp الدردشة يمكنك إنشاء أفكار المنتجات وخرائط طريق المشروع تلقائيًا، وتتبع تحديثات المشروع، والحصول على تقارير يومية مع ClickUp Brain قيّم إنتاجية الفريق وابقَ على الجدول الزمني من خلال مراقبة وقت السباق باستخدام تتبع وقت النقر تمكين فرق Scrum من تحديد وتتبع أهداف العدو السريع، وربط المهام مباشرةً بمراحل المشروع الأكبر باستخدام أهداف النقر فوق الأهداف قيود ClickUp

منحنى التعلم الحاد بسبب التنوع الكبير في ميزات Scrum

تسعير #### كليك أب

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات لكل مستخدم/شهر

: 7 دولارات لكل مستخدم/شهر للشركات : 12 دولارًا لكل مستخدم/شهر

: 12 دولارًا لكل مستخدم/شهر المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

2. جيرا (الأفضل لإدارة الأعمال المتراكمة)

via جيرا من شركة Atlassian، تعد Jira أداة شائعة لإدارة مشاريع البرمجيات، خاصة في بيئات Agile و Scrum. تساعدك هذه الأداة على ترتيب المهام بالتسلسل، مما يسهل تتبع التبعيات والاختناقات. وهذا يتيح التخطيط الفعال للسباق السريع وتنظيم أحداث سكروم .

يمكنك استخدام ميزة إدارة الأعمال المتراكمة في Jira لتسجيل ملاحظات العملاء والتركيز على الميزات ذات الأولوية. كما تتيح لك أيضًا تعيين المهام في العمل المتراكم السريع للمساءلة. وهذا يضمن التحسين المستمر ويساعدك على تجنب زحف نطاق المشروع. ومع ذلك، تقدم Jira ميزات تعاون محدودة، والتي قد لا تكون مناسبة لفرق تطوير البرمجيات الكبيرة. يمكنك دائمًا البحث في بدائل جيرا للتغلب على هذا القيد.

أفضل ميزات Jira

تصور العمل وتتبع التقدم المحرز عبر سباقات السرعة المختلفة باستخدام لوحات أجايل

إنشاء المهام وتعيينها وتحديد أولوياتها بكفاءة من خلال تتبع المشكلات

إنشاء تقارير قابلة للتخصيص للحصول على رؤى حول أداء الفريق

الاتصال بأدوات أخرى مثل GitHub و GitLab لسير عمل سلس

قيود Jira

تركز على فرق البرمجيات والهندسة وقد لا تكون مناسبة لجميع أنواع المشاريع

تسعير جيرا

مجاني

المعيار: 7.53 دولار لكل مستخدم/شهريًا

7.53 دولار لكل مستخدم/شهريًا القسط: 13.53 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم/شهريًا

13.53 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم/شهريًا المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات جيرا

G2: 4.3/5 (أكثر من 5000 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 5000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 14,000 تقييم)

📖 اقرأ المزيد: كليك أب مقابل جيرا

3. Trello (الأفضل لتنظيم مهام العدو السريع)

via تريلو قد يبدو Trello بسيطًا للوهلة الأولى، ولكن عندما يتعلق الأمر بـ Scrum، فإنه فعال بشكل مدهش. أنا أحب الطريقة المرئية التي يعمل بها - كل لوحة، وقائمة، وبطاقة معًا تعمل كبرنامج افتراضي لإدارة المشاريع لتخطيط سباقات السرعة وتنظيم المهام. إنه مثالي عندما تريد شيئًا خفيف الوزن ولكنه قوي بما يكفي لإدارة سير عمل Scrum.

تحافظ واجهة السحب والإفلات في Trello على سلاسة الأمور، مما يسمح لك بنقل المهام بين القوائم بسهولة والحفاظ على تقدم الفريق مرئيًا في لمحة. يتمحور تطبيق Scrum في Trello حول تخصيص لوحاتك لتعكس مراحل دورة العدو السريع والحفاظ على وضوح سير العمل. نصيحة: إذا كنت لا ترغب في تتبع تقدم المشروع يدويًا، فقد تحتاج إلى البحث عن بدائل Trello .

Trello أفضل الميزات

إنشاء مهام سير عمل مرئية لتتبع التقدم المحرز باستخدام طرق عرض مختلفة للوحات

تمثيل المهام أو قصص المستخدمين ببطاقات داخل اللوحات

تنظيم العمل وتحديد أولوياته باستخدام التسميات وقوائم المراجعة

تخصيص مهام سير العمل الخاصة بك مع ميزات إضافية مثل التصويت لتحديد أولويات طلبات الميزات وتواريخ الاستحقاق لتسليم المشاريع في الوقت المحدد

قيود Trello

يحتوي على ميزات محدودة لإعداد التقارير والتحليلات مقارنةً بأدوات سكروم الأكثر تقدمًا

تسعير #### تسعير Trello

مجاني

المعيار: 6 دولارات لكل مستخدم/شهريًا

6 دولارات لكل مستخدم/شهريًا القسط: 12.50 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا

12.50 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا المؤسسة: 17.50 دولارًا لكل مستخدم/شهرًا، تُدفع سنويًا

تقييمات ومراجعات Trello

G2: 4.4/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 13,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 23,000 تقييم)

📖 اقرأ المزيد: 10 قوالب سكروم مجانية لتتبع عبء العمل الخاص بك

4. أسانا (الأفضل لإنشاء محافظ المشاريع)

عبر أسانا تقدم أسانا حلاً شاملاً ل إدارة مشروع سكروم خاصة للمشاريع الكبيرة. يمكنك إنشاء ملحمة (حدث Scrum كبير يحتاج إلى تقسيمه إلى قصص مستخدمين متعددة) باستخدام Asana Portfolio. يساعدك على تجميع المشاريع ذات الصلة ومراقبتها في الوقت الفعلي.

يساعدك Asana أيضًا في عمليات إعادة النظر في سباقات السرعة من خلال إنشاء مقاييس للسباق السريع والتقاط ملاحظات الفريق. يمكنك أيضًا تعيين مهام للعناصر التي تمت مناقشتها خلال المنظورات الاستعراضية.

أفضل ميزات Asana

تنظيم المهام باستخدام حقول مخصصة

أتمتة مهام سير العمل باستخدام قواعد مخصصة وتسلسلات الأتمتة

تتبع التقدم المحرز باستخدام الأهداف ولوحات المعلومات الخاصة بالتقارير

تخطيط السعة وتخصيص عبء العمل باستخدام إدارة الموارد

قيود Asana

من الصعب إسناد مهمة ما إلى عدة مكلفين في Asana

تسعير #### تسعير أسانا

شخصي: مجاناً

مجاناً مبتدئ: 13.49 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم/شهريًا

13.49 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم/شهريًا متقدم: 30.49 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم/شهريًا

30.49 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم/شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات أسانا

G2: 4.4/5 (أكثر من 10000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 10000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 12000 تقييم)

📖 قراءة المزيد: 25 أفضل بدائل أسانا والمنافسين

5. Monday.com (الأفضل لعروض كانبان وجانت)

عبر

٪ / href/ http://Monday.com Monday.com /%href/

كوم أداة رائعة أخرى من أدوات سكرم لإنشاء خرائط الطريق وتتبع الأعمال المتراكمة وبناء خطط إصدار المنتج. يسمح لك بترتيب جميع طلبات الميزات على لوحة كانبان لتصور سير العمل وتتبع تقدم التطوير.

كما يتيح لك أيضًا إنشاء خريطة طريق مفصلة للمشروع مع مخطط جانت لرؤية معالم المشروع وتتبع التبعيات وتحديد المهام المتداخلة لضمان تسليم المشروع في الوقت المناسب. علاوة على ذلك، تتعامل ميزة سير العمل التلقائي في monday.com مع المهام الروتينية مثل إرسال الإشعارات وتحديثات الحالة، مما يجعل الجميع متزامنين دون الحاجة إلى تسجيل الدخول يدوياً.

أفضل ميزات موقع monday.com

قم بإدراج جميع مشاريعك ومهامك القادمة في قائمة المهام المتراكمة لديك

احصل على عرض لوحة مع مجموعات قابلة للتخصيص (على سبيل المثال، المهام التي يجب إنجازها والمكتملة)

تتبع التقدم المحرز من خلال سجل الأنشطة والإشعارات لتحديثات الفريق

احصل على إشعارات تلقائية عند اكتمال المهام وتحميل المستندات

قيود يوم الاثنين

لا يمكن لمستخدمي الخطة المجانية والأساسية عرض المهام في عرض المخطط أو عرض الخريطة أو عرض التقويم أو عرض الجدول الزمني

تسعير موقع Monday.com

مجاني

الأساسية: 12 دولارًا لكل مقعد/شهريًا

12 دولارًا لكل مقعد/شهريًا قياسي: 14 دولارًا لكل مقعد/شهريًا

14 دولارًا لكل مقعد/شهريًا المحترف: 24 دولارًا لكل مقعد/شهريًا

Monday.com التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 12,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 12,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 5100 تقييم)

📖 اقرأ المزيد: 20+ أفضل بدائل يوم الاثنين

6. Azure DevOps (الأفضل لمشاريع التطوير)

عبر أزور ديف أوبس لقد كان Azure DevOps مصدر قوة لفريق البرمجيات لدينا عند إدارة مشاريع Scrum، خاصةً جعل دورات التطوير أكثر سلاسة. ما يميزه هو مدى نجاحه في دمج منهجيات Scrum مع التحكم في الإصدار، وخطوط أنابيب CI/CD، والاختبار في مكان واحد.

أثناء تجريبنا للأداة، تمكن فريقنا من تتبع قصص المستخدمين بسهولة، وتحديد أولويات المهام، وتحديد أهداف السبرنت، بينما حافظت الأتمتة المدمجة على سير كل شيء بسلاسة. جعلت لوحة المعلومات من السهل مراقبة التقدم المحرز في السباق السريع، وبما أنه أحد منتجات Microsoft، فإنه يرتبط بشكل مثالي مع أدوات أخرى مثل Visual Studio و Azure.

أفضل ميزات أزور ديف أوبس #### أفضل ميزات Azure DevOps

تخطيط العمل وتتبعه ومناقشته عبر الفرق باستخدام أدوات رشيقة

الإنشاء والاختبار والنشر باستخدام CI/CD عبر أي منصة ولغة

الوصول إلى مستودعات Git المستضافة على السحابة مع طلبات السحب وإدارة الملفات المتقدمة

إنشاء مخططات تنازلي لتصور تقدم المهام وتحديد الاختناقات

قيود Azure DevOps

لا يقدم خطة مجانية

تسعير أزور ديف أوبس #### أزور ديف أوبس

الخطة الأساسية: 6 دولارات لكل مستخدم/شهرًا

6 دولارات لكل مستخدم/شهرًا الخطة الأساسية + باقات الاختبار: 52 دولارًا لكل مستخدم/شهرًا

52 دولارًا لكل مستخدم/شهرًا أمن GitHub المتقدم لأمن Azure DevOps: 49 دولارًا لكل ملتزم/شهر

تقييمات ومراجعات أزور ديف أوبس #### تقييمات ومراجعات أزور ديف أوبس

G2: 4.3/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 130 تقييم)

7. Targetprocess (الأفضل لإنشاء إيقاع سريع)

عبر عملية الهدف يوازن Targetprocess من IBM بين المرونة والهيكلية لمشاريع Scrum من خلال طرق العرض المخصصة. يساعدك على إنشاء إيقاع سريع لتخطيط عملية سكروم بأكملها، بدءًا من تحديد قصص المستخدمين إلى تخطيط الإصدارات.

واحدة من الميزات البارزة في Targetprocess هي لعبة تخطيط البوكر (سكروم بوكر)، والتي تلعب تخطيط العدو السريع. يمكنك بدء اللعبة داخل عنصر العمل لتحديد مقدار الوقت والموارد التي ستتطلبها لإكمال كل مهمة في الأعمال المتراكمة.

أفضل ميزات Targetprocess

التعامل مع المشاريع واسعة النطاق بسهولة مع قابلية التوسع على مستوى المؤسسات

اكتساب رؤى عميقة حول أداء الفريق وصحة المشروع

الاتصال بسلاسة مع منتجات IBM الأخرى للحصول على سير عمل موحد

استخدام ترميز لوني مخصص لإبراز العناصر في السباق الحالي

قيود العملية المستهدفة

يمكن أن تكون واجهته مربكة للمستخدمين الجدد

تسعير تارجتبروسيس

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Targetprocess

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 500 تقييم) G2: 4.3/5 (أكثر من 200 تقييم)

8. VivifyScrum (الأفضل لمشروع بسيط ولكنه مهم)

via فيفاي سكرم Vivify Scrum هي واحدة من تلك الأدوات التي تحافظ على بساطة الأمور وقوتها، خاصة عندما تحتاج إلى إدارة فريق سكروم دون التورط في ميزات غير ضرورية. فهو يوفر واجهة واضحة وبديهية تجعل تخطيط سباقات السرعة وإدارة المهام أمرًا بسيطًا ومباشرًا.

تعجبني الطريقة التي تجعل كل شيء مركزيًا - من الأدوات المتراكمة وأدوات الإدارة إلى تعاون الفريق - لذلك ليست هناك حاجة للتبديل بين أدوات متعددة. إن تخصيص لوحة Vivify Scrum وإمكانات تتبع الوقت تجعل من السهل البقاء على اطلاع على تقدم المشروع وأداء الفريق.

أفضل ميزات VivifyScrum

تخصيص لوحات Scrum الخاصة بك لتتبع المهام

الوصول إلى تتبع الوقت والفواتير مباشرةً من داخل الأداة

إدارة الأعمال المتراكمة باستخدام أدوات مدمجة لتحديد الأولويات

قيود VivifyScrum

يفتقر إلى قابلية التوسع للمؤسسات الكبيرة

تسعير VivifyScrum

مجاني للاستخدام

تصنيفات ومراجعات VivifyScrum

مراجعات غير كافية

9. ScrumWise (الأفضل لإدارة الإصدار)

via سكروم وايز Scrum Wise هي أداة Scrum التي تمكن مديري المشاريع من إدارة مشاريعهم بطريقة رشيقة. لقد استخدمتها لإنشاء فرق وتعيين أدوار محددة لكل عضو في الفريق. يمكنني أيضًا تتبع سرعة الفريق والعمل عبر المناطق الزمنية. ومن خلال الواجهة، يمكنك حتى الدردشة مع أعضاء الفريق وإصدار الإعلانات ومشاركة الملفات.

كما تمكّن الأداة الفرق من إنشاء وتنظيم الأعمال المتراكمة باستخدام القوائم والعلامات والمرشحات. وتوفر نظرة عامة عالية المستوى باستخدام Epics وتقسم العمل إلى أجزاء يمكن إدارتها باستخدام المهام الفرعية وقوائم المراجعة.

أفضل ميزات ScrumWise

تخطيط الإصدارات بكفاءة، والتنبؤ بتواريخ الإصدار باستخدام السرعات المتوقعة والإنهاك المتوقع

إدارة سباقات السرعة بشكل مرئي، وتعديل أعباء عمل الفريق والتعامل مع الإجازات والتخصيصات الجزئية والعمل في عطلة نهاية الأسبوع في الوقت الفعلي

إنشاء لوحات مهام قابلة للتخصيص مع تحديثات في الوقت الفعلي، مع الحفاظ على تنظيم المهام الفرعية في كل صف من صفوف العمل المتراكم

قيود ScrumWise

الميزات المعقدة من الأدوات الأكبر غير متوفرة

تسعير #### تسعير ScrumWise

مجانًا لمدة 30 يومًا

9 دولارات لكل مستخدم/شهر

تقييمات ومراجعات سكروم وايز #### تقييمات ومراجعات سكروم وايز

لا توجد تقييمات كافية على الإنترنت

10. Wrike (الأفضل لمخططات جانت)

via وريك Wrike هي أداة إدارة مشاريع قائمة على السحابة يمكن استخدامها بفعالية كأداة Scrum. عندما استخدمت Wrike، كان بإمكاني تنظيم المشاريع المختلفة كـ Sprints. تشمل أفضل ميزات Wrike مخططات Gantt التفاعلية لتصور الجداول الزمنية للمشروع، وسير العمل القابل للتخصيص لتتناسب مع احتياجات فريقك الخاصة، وقدرات إدارة الموارد لتخصيص المهام بفعالية. كما أنه يتكامل مع أدوات أخرى، مثل Jira و GitHub، مما يجعله حلاً متعدد الاستخدامات لفرق Scrum.

أفضل ميزات Wrike

استخدام مخططات جانت التفاعلية لجدولة المشروع

إنشاء لوحات كانبان قابلة للتخصيص لإدارة سير العمل

الاستفادة من العلامات التبادلية للرؤية عبر تدفقات العمل المتعددة

قيود Wrike

أشار العديد من المستخدمين إلى وجود منحنى تعليمي حاد

تسعير Wrike

مجاني

الفريق: 10 دولارات لكل مستخدم/شهريًا

10 دولارات لكل مستخدم/شهريًا الشركات: 24.80 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا

24.80 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

أسعار مخصصة Pinnacle: أسعار مخصصة

التقييمات والمراجعات

G2: 4.2/5 (أكثر من 3700 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 3700 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 2600 تقييم)

📖 قراءة المزيد: أفضل بدائل Wrike التي تمت تجربتها واختبارها

11. nTask (الأفضل للمشاريع القصيرة والمباشرة)

via ن مهمة nTask هي أداة Scrum مثالية للفرق الصغيرة والمشاريع المباشرة. لقد تم تصميمه مع مراعاة البساطة، ومع ذلك فهو لا يزال يغطي جميع الأساسيات لسير عمل Scrum. أقدر مدى سهولة إعداد سباقات السرعة وتتبع التقدم المحرز وإبقاء كل شيء مرئيًا للفريق بأكمله.

ما يبرز حقًا بالنسبة لي هو كيف تدمج nTasks أدوات إدارة المهام والمشاريع مع أدوات التعاون، وتبسيط التواصل والتخلص من عمليات الذهاب والإياب غير الضرورية. إنها أداة تنجز المهمة دون إغراقك بالميزات.

nTask أفضل الميزات

تسهيل التواصل والتعاون بين أعضاء الفريق بسلاسة وسهولة

تصور سير عملك، وتتبع تقدم المشروع، وتحديد الاختناقات المحتملة

تحديد المشاكل والأخطاء وتتبعها وحلها أثناء عملية التطوير

قيود nTask

تطبيق الهاتف المحمول قديم بعض الشيء

تسعير nTask

القسط: 4 دولارات شهريًا

4 دولارات شهريًا الشركات: 12 دولارًا شهريًا

12 دولارًا شهريًا المؤسسات: تسعير مخصص

nTask التقييمات والمراجعات

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 100 تقييم) G2: لا توجد مراجعات كافية

12. ميرو (الأفضل للسبورات البيضاء التفاعلية)

via ميرو Miro هي أداة تصورية مفيدة، خاصة عند العمل مع فرق موزعة على مشاريع Scrum. يجعل التصميم المرئي للسبورة التفاعلية من السهل تنظيم سباقات السرعة وتتبع المهام وإدارة الاجتماعات بأثر رجعي دون فقدان المشاركة.

أحب الطريقة التي تسمح بها ميرو للجميع بالمساهمة في الوقت الفعلي، سواء كنت ترسم خريطة لسباق سريع أو مجرد عصف ذهني. إنها مساحة حيث يمكن للفريق بأكمله رؤية الخطة تتكشف بصريًا، مما يجعل التعاون أكثر سلاسة وتنظيمًا.

أفضل ميزات ميرو

استخدم السبورات البيضاء التفاعلية للتعاون المرئي وجلسات العصف الذهني مع فريقك

تخصيص قوالب تخطيط سباقات السرعة لتبسيط إدارة المشروع

التكامل مع Jira وAsana لإدارة المهام

قيود ميرو

عدم وجود إدارة مفصلة للمهام

تسعير ميرو

مجاني

المبتدئين: 10 دولارات لكل عضو/شهريًا

10 دولارات لكل عضو/شهريًا الشركات: 20 دولارًا لكل عضو/شهريًا

20 دولارًا لكل عضو/شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

ميرو التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 6500 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 6500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 1500 تقييم)

📖 قراءة المزيد: أفضل 10 بدائل ومنافسين لميرو

13. Pivotal Tracker (الأفضل لإنشاء قصص سكروم)

via المتتبع المحوري أداة Pivotal Tracker هي أداة تقليدية من أدوات سكرم تتيح للمستخدمين إنشاء قصص (أصغر وحدة عمل في المشروع). يمكنك تحديد نوع القصة-الميزات أو الأخطاء أو الأعمال الروتينية، وتقدير الوقت والموارد المطلوبة لإكمال القصة عن طريق اختيار النقاط.

يمكنك إعداد مساحات عمل متعددة المشاريع لعرض مشاريعك جنبًا إلى جنب ونقل القصص عبر المشاريع لتحقيق كفاءة أفضل. تمنحك ميزة التحليلات نظرة عامة كاملة على المشروع، بما في ذلك وقت دورة القصة ومعدل قبول القصة ومعدل الرفض والتدفق التراكمي.

أفضل ميزات PivotalTracker

مشاركة الأعمال المتراكمة لتحديد أولويات المشروع بشفافية

تتبع السرعة لقياس تقدم الفريق

إدارة مشاريع متعددة في مساحة عمل واحدة

قيود PivotalTracker

يمكن أن تبدو واجهته جامدة بشكل مفرط للمستخدمين الذين ليسوا على دراية بعناصر Scrum التقليدية

تسعير PivotalTracker

مجاني للاستخدام

تصنيفات ومراجعات PivotalTracker

G2: 4.1/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.3/5 (150 تقييم)

14. مشاريع زوهو (الأفضل لتصور سير العمل)

via مشاريع زوهو زوهو بروجكتس هي منصة لإدارة المشاريع الرشيقة التي تتيح سكرم ماسترز لإنشاء لوحات Scrum، وإدارة الأعمال المتراكمة في سباقات السرعة والإشراف على سباقات السرعة بفعالية. يمكن للفرق طرح الأفكار وتحويلها إلى عناصر عمل قابلة للتنفيذ وإضافتها بسلاسة إلى سباقات السرعة الخاصة بهم لتنفيذها.

من أعظم ميزات Zoho Projects هي التصور المتقدم للمشروع من خلال أدوات مثل مخططات السرعة ومخططات الإنهاء المتراكم ومخططات التدفق التراكمي. كما يوفر أيضًا لوحات معلومات لتتبع المقاييس الرئيسية، مثل إجمالي سباقات السرعة، والسباقات السريعة، والسباقات القادمة، والنشاط المتراكم، ومشاركة المستخدمين، مما يمنح الفرق رؤية واضحة لتقدمهم الإجمالي. Zoho Projects مفيد بشكل خاص للفرق التي تستخدم بالفعل تطبيقات Zoho الأخرى.

أفضل ميزات ZohoProjects ZohoProjects

تسجيل الوقت باستخدام جداول زمنية مدمجة للتتبع الدقيق

أتمتة مهام سير العمل لتبسيط المهام المتكررة

التكامل مع تطبيقات الجهات الخارجية مثل Slack وGoogle Drive

تخصيص المشاريع باستخدام تخطيطات المهام والحقول المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات فريقك

قيود ZohoProjects

لا يقدم قوالب معدة مسبقًا لتخطيط وإدارة المشاريع السريعة

تسعير زوهو بروجكتس ZohoProjects

مجاني

القسط: 5 دولارات لكل مستخدم/شهريًا

5 دولارات لكل مستخدم/شهريًا المؤسسات: 10 دولارات لكل مستخدم/شهريًا

تقييمات ومراجعات ZohoProjects

G2: 4.3/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 600 تقييم)

📖 قراءة المزيد: أفضل 13 من بدائل Zoho ومنافسيه

15. ميستر تاسك (الأفضل للجمع بين منهجيات سكرم وكانبان)

عبر مهمة ميستر MeisterTask هو حل لإدارة المشاريع يجمع بين ميزات منهجيات كانبان وسكروم لبناء سير عمل واضح ومنظم. يمكنك إنشاء أعمدة حالة فردية لمراحل المشروع المختلفة، وتعيين المهام، وتحديد المواعيد النهائية. كما يتيح لك أيضًا تقسيم قصص المستخدمين إلى مهام فردية وتعيين تقديرات الوقت باستخدام قوائم المراجعة.

باستخدام MeisterTask، يمكنك إضافة الأوصاف، ومركزية الملاحظات، وإضافة المرفقات، وإنشاء علامات مخصصة لكل مهمة حتى يكون لدى أعضاء فريقك كل السياق. إنه مثالي لفرق التطوير الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تحتاج إلى مساحة مرئية وتعاونية دون تعقيد الأمور.

ميستر تاسك أفضل الميزات

إنشاء لوحات على غرار كانبان قابلة للتخصيص لتتبع المهام

أتمتة المهام المتكررة وتعزيز كفاءة سير العمل

التكامل بسلاسة مع أدوات مثل Slack وGoogle Drive

الاستفادة من الذكاء الاصطناعي من مايستر للحصول على توصيات المهام ورؤى سير العمل

قيود MeisterTask

يفتقر إلى إمكانات إعداد التقارير المتقدمة

تسعير برنامج MeisterTask

الأساسي: مجانًا

مجانًا الإحترافية: 9 دولارات لكل مستخدم/شهرياً

9 دولارات لكل مستخدم/شهرياً الشركات: 16 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا

16 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

مايسترالتقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 170 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 170 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 1100 تقييم)

## ابدأ باستخدام Clickup لإدارة مشاريع سكروم الخاصة بك

يتطلب تنفيذ إطار عمل Scrum تعاونًا فعالاً للفريق، والمساءلة، وشفافية سير العمل. في حين أن معظم أدوات Scrum يمكن أن تساعد في تنظيم الجداول الزمنية وتتبع تقدم العمل وإدارة الموارد، إلا أن واجهتها المعقدة يمكن أن تجعل من الصعب على الفرق غير التقنية تحسين سير العمل.

هذا هو المكان الذي تحتاج فيه إلى برنامج إدارة مشاريع Scrum بسيط وعملي مثل ClickUp. فهو يتيح التعاون المضمون من خلال Sprints والمهام واللوحات البيضاء والمستندات، والتواصل السلس من خلال الدردشة، وتصور التقدم من خلال لوحات المعلومات القوية.

هل أنت مستعد لتحسين عملية سكرم الخاصة بك؟ اشترك في ClickUp اليوم واختبر كيف يمكن أن يرفع من إنتاجية فريقك!