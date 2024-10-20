اختبرنا أفضل 10 برامج لإدارة المقاولين &؛ أنظمة التتبع في عام 2025

هل ما زلت تهدر وقتك في إدارة خدماتك المتعاقد عليها بالأعمال الورقية المملة والمهام المتكررة؟

إذا كان الأمر كذلك، فهذه إشارتك للتوقف - هناك طريقة أفضل للقيام بذلك 🙂

أدوات إدارة المتعاقدين اليوم مرنة وبديهية وقوية. فهي تتولى جميع المهام الشاقة نيابةً عنك، حتى تتمكن من إنجاز جميع المهام الشاقة نيابةً عنك، حتى تتمكن من الالتفاف حول منافسيك وإنجاز المهام بشكل أسرع.

ولكن كيف تعرف أنك تستثمر في البرنامج المناسب؟ هنا يأتي دورنا!

استخدم هذه القائمة كدليل شخصي لأفضل 10 برامج لإدارة المقاولات لعام 2024. لقد قمنا بالعمل لنقدم لك جميع المعلومات التي تحتاجها لاتخاذ القرار الأفضل والأكثر استنارة. سنقوم بتفصيل الميزات الرئيسية، والأسعار، والمراجعات، والقيود، والمزيد.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج إدارة المقاولين؟

مثل كل شيء تقريبًا في بيئة العمل الحديثة، فإن برنامج إدارة المقاول المناسب يحدث فرقًا كبيرًا. ولكن لنكن واقعيين - فأنت لا تريد قضاء ساعات في البحث في عشرات الخيارات. أنت هنا لأنك تريد برنامجاً فعالاً

برنامج الموارد البشرية

التي تجعل حياتك أسهل

لا تتردد في الانتقال إلى الأشياء الجيدة إذا كنت تعرف ما تحتاجه! ولكن إذا لم تكن متأكداً، فإليك بعض الأشياء التي يجب البحث عنها للعثور على أدوات إدارة المقاول المناسبة:

إدارة علاقات العملاء: سواء كنت تبحث عن برنامج إدارة مشاريع البناء أو شيء للعاملين لحسابهم الخاص ، تجعل ميزات إدارة علاقات العملاء التواصل مع العملاء وتتبع معلوماتهم أسهل بكثير

سواء كنت تبحث عن برنامج إدارة مشاريع البناء أو شيء للعاملين لحسابهم الخاص ، تجعل ميزات إدارة علاقات العملاء التواصل مع العملاء وتتبع معلوماتهم أسهل بكثير التعاون: هناك احتمالات جيدة بأنك لا تعمل بمفردك، لذا ابحث عن برنامج يركز على الوقت الفعلي التواصل الجماعي والتعاون

هناك احتمالات جيدة بأنك لا تعمل بمفردك، لذا ابحث عن برنامج يركز على الوقت الفعلي التواصل الجماعي والتعاون المحاسبة: ميزات المحاسبة و قوالب مسك الدفاتر لا تقدر بثمن. ابحث عن شيء يجعل إعداد الميزانية وكشوف الرواتب والفواتير والفوترة أسهل

ميزات المحاسبة و قوالب مسك الدفاتر لا تقدر بثمن. ابحث عن شيء يجعل إعداد الميزانية وكشوف الرواتب والفواتير والفوترة أسهل الجدولة: جدولة المشروع تساعدك الميزات في الحصول على نظرة شاملة لمسؤوليات أعضاء فريقك، وتنظيم أيامهم، وتحديد أولويات المهام، وتتبع تقدم المشروع

## أفضل 10 برامج لإدارة المقاولين لاستخدامها في عام 2024

دعنا نتعمق في الأشياء الجيدة ونقارن أفضل 10 برامج لإدارة المقاولين لتبسيط أيام عملك.

1. ClickUp

اجعل المتعاقدين معك يتتبعون الوقت ويضعون التقديرات ويضيفون الملاحظات من أي مكان باستخدام المؤقت العالمي في ClickUp ClickUp وإدارة علاقات العملاء، و

برنامج تخطيط موارد المؤسسات

مع جميع الأدوات التي تحتاجها لإنجاز المهمة (وأكثر من ذلك).

تتمتع واجهته الموجهة للأشخاص بالمرونة اللازمة لخدمة الشركات الكبيرة والصغيرة على حد سواء. ولديها الوظائف اللازمة للإشراف والتواصل مع المقاولين المتخصصين والمقاولين من الباطن وأصحاب المصلحة والعملاء وغيرهم. لذا فهو يدعمك سواء كنت تعمل مع مقاولين عامين ومقاولين في الموقع أو مقاولين مستقلين ومشاريع تكنولوجيا المعلومات.

يمكنك استخدام ClickUp لوضع ميزانية لوقتك وتعيين التقديرات وعرض التقارير وإضافة الملاحظات من أي مكان وفي أي وقت. يمكنك أيضًا بدء عملياتك في ClickUp من خلال تدفقات العمل المبنية مسبقًا وطرق العرض والمزيد باستخدام أحد القوالب الجاهزة! نقترح عليك

قالب ClickUp Resource Management People

لمطابقة القوى العاملة المتوفرة لديك مع المهام المناسبة من أجل نظام إدارة متعاقدين مبسط.

بالإضافة إلى ذلك,

الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة المشاريع

يمكن للمؤسسات استخدام أدوات ClickUp للإشراف على التنفيذ والفواتير وإدارة المخاطر والمقاييس المالية لكل عميل. 🛠️

أفضل ميزات ClickUp:

الإشراف على كل جانب من جوانب عملك من لوحة تحكم واحدة مريحة بفضل التكامل مع أكثر من 1,000 أداة شائعة بما في ذلك QuickBooks، وSlack، وToggl، وHarvest، وOutlook، وتقويم Google، وMicrosoft Excel، وغيرها

استخدم ClickUp من أي جهاز مع دعم المتصفح وسطح المكتب وتطبيقات الأجهزة المحمولة لكل نظام تشغيل

تخصيص بسهولة الجداول الزمنية للمشروع والجداول الزمنية للموظفين المستقلين، وأوامر عمل المتعاقدين الخارجيين، والإشعارات، وحتى تجارب الإعداد

اختر من بين مكتبة تضم أكثر من 1000 نموذج -فكر قوالب تقرير حالة المشروع ، الهندسة و قوالب المشروع , قوالب العقود والمزيد - لتحسين سير عملك. جرّب قالب إدارة العقود في ClickUp !

تتبع جميع عقودك خلال كل مرحلة، بدءًا من التطوير والموافقة وحتى التقديم!

قيود ClickUp:

ميزة الذكاء الاصطناعي القائمة على الأدوار, ClickUp AI متوفرة فقط لمستخدمي Free Forever كتجربة مجانية. ولكن يمكنك إضافتها إلى أي خطة مدفوعة مقابل 5 دولارات شهرياً

يواجه بعض المستخدمين منحنى تعلم بسيط أثناء التكيف مع العديد من الميزات القوية

تسعير #### ClickUp:

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

ClickUp التقييمات والمراجعات:

G2: 4.7/5 (أكثر من 8,000+ تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8,000+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

2. موقع العمل

عبر موقع العمل مجموعة العمل هي

برنامج إدارة المشاريع للمستقلين

الإدارة. إنه مصمم لإدارة القوى العاملة العالمية مع خيارات قابلة للتخصيص لتنظيم وتنمية شبكتك.

هذا سهل الاستخدام

أداة SaaS

ستساعدك على أتمتة عملية التأهيل، ومركزية بيانات القوى العاملة، ودفع أجور المتعاقدين، وتقليل الأعمال الإدارية مثل إدارة جداول البيانات. كما يمكن أن تساعدك على إبراز أفضل المواهب لديك لتسريع عملية إدارة المتعاقدين. 🤩

أفضل الميزات #### Worksuite:

تحسين إدارة المشاريع المستقلة عبر جميع أنظمة التشغيل مع وظائف التطبيقات السحابية والبرمجيات كخدمة وتطبيقات الهاتف المحمول

احصل على عرض من أعلى إلى أسفل لتقدير تكاليف العمل لجميع مشاريعك مع تحويلات العملات للمقاولين الدوليين

تخلص من العمل في إدارة المستندات باستخدام جداول البيانات الآلية والمهام الإدارية

حافظ على تنظيم كل شيء لدورة حياة كل مشروع مع حلول إدارة العقود القابلة للتخصيص

قيود برنامج Worksuite:

تبدو الواجهة قديمة وتفتقر أحيانًا إلى الوظائف المناسبة

التحميل اتفاقيات وعقود العمل يدويًا قد يكون صعبًا

تسعير #### Worksuite:

الأساسية: 500 دولار/شهرياً

500 دولار/شهرياً الرؤية: 1,000 دولار/شهرياً

1,000 دولار/شهرياً المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

التقييمات والمراجعات: #### تقييمات ومراجعات Worksuite:

G2: 4.5/5 (أكثر من 80 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 80 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 60 تقييم)

3. ريبلينج

عبر التموج Rippling عبارة عن منصة عالمية لإدارة القوى العاملة توفر لوحة تحكم موحدة لاحتياجات الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والشؤون المالية. فهي توحد أنظمة مثل النفقات والمزايا وكشوف المرتبات، مما يتيح لك إدارة جميع جوانب دورة حياة الموظف.

يمكن أن يساعدك هذا الحل القوي لإدارة المتعاقدين في تنفيذ بروتوكولات الأمان المطلوبة لمعايير امتثال المتعاقدين وسحب جميع بيانات التدقيق الضرورية ببضع نقرات فقط. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الإشراف على تحليلات المشروع والسياسات وسير العمل والأذونات باستخدام رسم بياني بسيط للموظفين للحصول على بيانات سريعة وسهلة للقوى العاملة.

Rippling أفضل الميزات:

اجمع كل شيء مع مئات من عمليات التكامل مع أدواتك الحالية مثل Brex و Nectar و Checkr و Guideline، أو احصل على حلول برمجية موصى بها من متجر التطبيقات

واجهة حديثة تجعل من السهل على الموظفين والمتعاقدين التنقل بين خطط المزايا وكشوف الرواتب وغير ذلك الكثير

نظام تأهيل سريع وسهل يتيح لك تخصيص التجربة للموظفين الجدد

حافظ على أموالك تحت السيطرة من خلال ميزات إعداد الميزانية والتنبؤ لكل موظف ومتعاقد وعامل مستقل 📚

قيود التموج:

معلومات التسعير التفصيلية غير متوفرة بدون خدمات عروض الأسعار المجانية المخصصة

يفتقر إلى وظائف إدارة المشاريع أو إدارة علاقات العملاء أو تخطيط موارد المؤسسات

تسعير الريبلينج:

الخطة المخصصة: تبدأ من 8 دولارات شهريًا

تقييمات ومراجعات Rippling:

G2: 4.8/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

تحقق من هذه

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4. ديل

عبر ديل

Deel هو حل قائم على السحابة لإدارة الموارد البشرية والامتثال. سيساعدك هذا الحل على توظيف الموظفين بدوام كامل والمتعاقدين المستقلين وتعيينهم ودفع أجورهم مع توفير رؤية مركزية لمكان عملك في لوحة تحكم واحدة.

يمكن للمديرين والموظفين والمتعاقدين والقادة استخدام واجهة الخدمة الذاتية لـ Deel لإكمال العشرات من مهام الرواتب والسحب. والعديد من ميزات Deel الرئيسية متوفرة في خطة مجانية مفيدة للشركات التي يصل عدد موظفيها إلى 200 موظف. 🌻

أفضل ميزات Deel:

تبسيط كشوف المرتبات الخاصة بك للموظفين والمتعاقدين الدوليين من خلال معالجة الدفع الآلي

قلل من عبء العمل على قسم الموارد البشرية لديك من خلال السماح للموظفين والمتعاقدين بتسجيل الدخول وعرض مدفوعاتهم القادمة في أي وقت

تبسيط عملية تأهيل الموظفين والمتعاقدين الأجانب لمساعدتهم على الشعور بأنهم جزء من فريقك العالمي

يعمل برنامج إدارة المتعاقدين هذا على أتمتة إدارة الموارد البشرية وإعداد التقارير للمقاولين والموظفين في شركة صغيرة باستخدام نظام موارد بشرية عالمي

قيود #### ديل:

برنامج Deel هو حل قائم على السحابة وغير متاح للاستخدام على أجهزة Android أو iOS أو Windows أو Linux

عدم وجود دعم عملاء خلفي وصعوبة جدولة المكالمات مع ممثلي خدمة العملاء

أسعار ديل:

ديل للموارد البشرية: مجانًا

مجانًا المقاولون: 49 دولارًا/شهريًا

49 دولارًا/شهريًا الموارد البشرية: 599 دولارًا شهريًا

599 دولارًا شهريًا كشوف الرواتب العالمية: اتصل للحصول على الأسعار

ديل التقييمات والمراجعات:

G2: 4.6/5 (أكثر من 700 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 700 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 70 تقييم)

تحقق من هذه

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5. لوشا

عبر لوشا Lusha عبارة عن منصة تسويقية استخباراتية تسويقية ومنصة لإدارة فرق العمل تجعل التوظيف والتعاقد أسهل لشركات الأعمال بين الشركات. كما تعمل أيضًا كمركز تنقيب يستخدم ذكاء المبيعات لإظهار الشركات التي من المحتمل أن تستثمر في خدماتك. 🤩

وباعتباره أداة للتوظيف والبحث عن المرشحين، يوفر لك برنامج Lusha مجموعة من المرشحين المؤهلين لجعل عمليات التوظيف لديك أقل تكلفة وأقل استهلاكاً للوقت. تم تصميم البرنامج لمساعدتك في إجراء التعيينات بشكل أسرع من خلال عملية دمج وتسجيل وتتبع مبسطة. ويمكنك تجربته مجاناً!

لوشا أفضل الميزات:

تبسيط عمليات التعيين لإنشاء تجربة إعداد سهلة دون إضاعة وقت أي شخص

احتفظ بقاعدة بيانات جديدة واستمتع بالتحديثات التلقائية لإدارة علاقات العملاء الخاصة بك، مما يؤدي إلى تبسيط عمليات B2B الخاصة بك

ابقَ على اطلاع على لوائح الأمان والخصوصية المتطورة لتجنب مشاكل الامتثال من جميع الجوانب

اعثر على المتعاقدين والمرشحين الذين تحتاجهم بالضبط دون عناء بفضل قاعدة بيانات Lusha الدقيقة لجهات الاتصال

قيود لوشا:

يفتقر إلى دعم تطبيقات الهاتف المحمول ولينكس وكروم بوك

تقتصر الباقة المجانية على خمسة أرصدة في الشهر ومستخدم واحد، مما يجعلها حلاً غير عملي على المدى الطويل لمعظم الشركات

تسعير لوشا:

مجاني: 0 دولار شهريًا لمستخدم واحد

0 دولار شهريًا لمستخدم واحد المحترف: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم القسط: 69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الحجم: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات لوشا

G2: 4.3/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.0/5 (أكثر من 300 تقييم)

6. أطلس

عبر أطلس يوفر Atlas برنامج إدارة المتعاقدين لمساعدة الشركات على التوسع عبر الحدود للعمل مع المتعاقدين في جميع أنحاء العالم. فهو يلغي الحاجة إلى مزودي خدمات متعددين من جهات خارجية، مما يجعل من السهل إدارة الامتثال ودفع أجور القوى العاملة العالمية من منصة واحدة. 🤩

على عكس العديد من أدوات إدارة المقاولين، يمكن أن تساعدك Atlas أيضاً في الحصول على تأشيرة رعاية وتنقل لموظفيك ومقاوليك. حتى أنها ستساعدك في الانتقال والسكن للعائلات، حتى تتمكن مواهبك من التركيز على تزويدك بأفضل ما لديهم من عمل دون القلق بشأن الأمور الصغيرة.

أفضل ميزات أطلس:

احصل على رعاية شاملة للتأشيرات ودعم التنقل لمواهبك وعائلاتهم، بما في ذلك المساعدة في السكن والمساحة المكتبية والانتقال والمزيد

إدارة قوتك العاملة العالمية من منصة واحدة وجعل معالجة كشوف المرتبات أمراً سهلاً بغض النظر عن الموقع

اجعل عملية التأهيل سريعة واجعلها متوافقة مع موقع مواهبك بمساعدة الخبراء المحليين

احصل على خبرة موثوقة في مجال الموارد البشرية ورؤى قانونية لأكثر من 160 دولة

قيود أطلس:

قد تجعل الخطط المدفوعة باهظة الثمن وعدم وجود إصدار مجاني من التطبيق أطلس باهظ التكلفة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم

أوقات استجابة أبطأ من ممثلي الموارد البشرية وخدمة العملاء المحليين

تسعير #### أطلس:

صاحب العمل المسجل: 450 دولارًا شهريًا لكل موظف

450 دولارًا شهريًا لكل موظف التأشيرة وكفالة التنقل: 1,500 دولار/التأشيرة

تقييمات ومراجعات أطلس

G2: 4.4/5 (أكثر من 5 تقييمات)

4.4/5 (أكثر من 5 تقييمات) Capterra: غير متاح

7. أفيتا

عبر أفيتا Avetta هو برنامج لإدارة المقاولين مصمم لمساعدة العملاء والموردين على إدارة مخاطر سلسلة التوريد والسلامة والاستدامة. كما أنه يعمل أيضاً كشبكة عالمية، حيث يوفر أدوات لكل شيء بدءاً من الأمن السيبراني إلى الاستدامة.

وبالإضافة إلى توفير أدوات إدارة المقاولين، تعمل Avetta على ربطك بشبكة من المقاولين والمقاولين من الباطن العالميين، مما يجعل العثور على المواهب التي تحتاجها أمراً سهلاً.

أفضل ميزات Avetta:

اجعل إدارة سلامة سلسلة التوريد أقل عناءً من خلال إدارة جميع المقاولين والعمال ومواقع العمل من منصة واحدة

إدارة علاقات المقاولين والموردين من لوحة التحكم لتسهيل حماية العاملين لديك (وسمعتك)

حوِّل عقودك إلى علاقات شفافة وموثوقة لإقامة علاقات ذات مغزى مع المقاولين والعملاء على حد سواء

قم بزيادة وضوح ممارسات السلامة لجميع المقاولين لتقليل معدل الحوادث المتعلقة بالسلامة

قيود أفيتا:

معلومات التسعير غير متاحة على موقع أفيتا الإلكتروني أو منصات المراجعة الشائعة

بعض الصعوبات في التواصل مع دعم العملاء والحصول على حلول من دعم العملاء

تسعير أفيتا:

اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات أفيتا

G2: 2.9/5 (أكثر من 15 تقييم)

2.9/5 (أكثر من 15 تقييم) Capterra: 1.8/5 (أكثر من 40 تقييم)

8. ريموت

عبر عن بعد Remote هو حل توظيف عالمي يسهِّل على الشركات توظيف المتعاقدين والموظفين من جميع أنحاء العالم. إنه مصمم للتخلص من متاعب الضرائب وكشوف الرواتب والمزايا والامتثال في بلدان متعددة، حتى تتمكن من التركيز على الأمور المهمة. 🙌

سواء أكنت بحاجة إلى مساعدة في إدارة المزايا أو توزيع سداد النفقات، يمكن ل Remote تحقيق ذلك. وهو مصمم لقابلية التوسع، مما يساعد الشركات على التوسع وفتح فروع في بلدان جديدة.

أفضل ميزات Remote:

تخلص من القلق بشأن ضرائبك من خلال السماح لـ Remote بالتعامل مع حساب الضرائب ومعالجة مدفوعات الضرائب التلقائية

اسمح للأتمتة بتبسيط إدخال كشوف المرتبات، وخصومات ما قبل الضريبة، والموافقات على الدفع، وسداد النفقات، والإيداعات المباشرة، والمهام الإدارية الأخرى

استخدم Remote عبر بوابة الويب أو تطبيقات الأجهزة المحمولة على معظم أنظمة التشغيل حتى تتمكن من إدارة المتعاقدين لديك من أي مكان

سهِّل على المتعاقدين والموظفين لديك فهم مزاياهم باستخدام مدير المزايا عن بُعد

قيود Remote:

تشير بعض المراجعات إلى نقص المعلومات الواضحة فيما يتعلق بالمدفوعات في البلدان والمناطق المختلفة

ردود خدمة العملاء ليست دائماً في الوقت المناسب

التسعير عن بُعد:

إدارة المتعاقدين: 29 دولاراً/شهرياً لكل متعاقد

29 دولاراً/شهرياً لكل متعاقد صاحب العمل المسجل: 599 دولارًا/شهرًا لكل موظف

599 دولارًا/شهرًا لكل موظف كشوف الرواتب العالمية: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار المؤسسة: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات عن بُعد: تقييمات ومراجعات عن بُعد

G2: 4.5/5 (أكثر من 600 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 600 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 40 تقييم)

9. فايفر إنتربرايز

عبر مؤسسة فايفر Fiverr Enterprise (المعروفة أيضًا باسم Fiverr Business) هي أداة لإدارة المتعاقدين SaaS مصممة لتبسيط كل جانب من جوانب القوى العاملة المستقلة لديك. تساعد فرقك على

العمل بشكل أسرع

و

تسريع نمو الأعمال

من خلال التعامل مع جميع المهام الصغيرة لتوظيف المهنيين المتعاقدين.

على سبيل المثال، بدلاً من دفع فواتير متعددة كل شهر، ستدفع فاتورة شهرية واحدة مباشرة إلى Fiverr تدفع فوراً فواتير فردية لكل متعاقد أو متعاقد مستقل عملت معه.

أفضل ميزات Fiverr:

اجعل الإدارة أسهل من خلال التخلص من المهام المالية والروتينية والقانونية عند العمل مع المتعاقدين المستقلين والمستقلين

الحفاظ على رؤية كاملة للمقاولين الذين يعمل معهم فريقك لجعل المشاريع والتواصل أكثر كفاءة

إدارة المستندات القانونية، والوصول إلى النظام، والتحقق من الخلفية من منصة واحدة

معالجة الفواتير ودفعها على الفور للمتعاقدين المستقلين في أكثر من 190 دولة

قيود Fiverr:

هيكل التسعير القائم على النسبة المئوية يمكن أن يجعل الرسوم الشهرية متفاوتة على نطاق واسع، مما قد يمثل مشكلة لبعض الشركات الصغيرة

يفتقر إلى دعم التطبيقات غير المتصلة بالإنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول

تسعير فايفر:

الأسعار الأساسية: 3٪ رسوم/شهرية

3٪ رسوم/شهرية القسط: 5٪ رسوم/شهرية

5٪ رسوم/شهرية المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Fiverr:

G2: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 20 تقييم)

10. طائرة

عبر Plane Plane هو برنامج لإدارة المتعاقدين الدوليين يسمح لك بتوظيف المتعاقدين في أكثر من 240 دولة وتعيينهم ودفع أجورهم باستخدام منصة آمنة قائمة على السحابة. كما يتيح لك أيضاً إدارة المزايا والامتثال للمتعاقدين والموظفين، مما يُبعدك عن الملل الذي قد يصيب القوى العاملة العالمية.

سيشكرك المتعاقدون والموظفون الدوليون لديك لأن Plane تعتقد أنهم يستحقون نفس تجربة كشوف المرتبات السهلة التي يتمتع بها الموظفون الأمريكيون دون أي تكلفة إضافية عليك! بالحديث عن الموظفين، لا يقتصر Plane على المتعاقدين فقط - يمكنك أيضاً توظيف الموظفين الأمريكيين والدوليين وإدارتهم.

أفضل ميزات #### Plane:

تخلَّص من رسوم الترميز ودع Plane يساعدك في إرسال المدفوعات إلى المتعاقدين في أكثر من 240 دولة بأسعار صرف مثالية

اجعل الحياة أسهل لمقاوليك العالميين من خلال السماح ل Plane بالتعامل مع كشوف المرتبات الخاصة بك وإرسال المدفوعات مباشرةً إلى حساباتهم المصرفية دون رسوم السحب من المحفظة الإلكترونية

اسمح لفريقك الإداري بالتركيز على الأمور المهمة واستخدم Plane لإدارة الاستقطاعات الضريبية وأوراق التوظيف 📚

اعمل مع فريق من الخبراء لتحديد ما إذا كنت تريد تعيين عضو جديد في الفريق كمتعاقد أو كموظف

قيود برنامج Plane:

واجهة المستخدم وتطبيق الهاتف المحمول ليست بديهية وقد يكون من الصعب استخدامها

محدودية ميزات التخصيص وتفضيلات الرواتب المخصصة

تسعير #### تسعير الطائرة:

الموظفون الأمريكيون: 19 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل موظف

19 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل موظف المتعاقدون الدوليون: 39 دولارًا/شهرًا لكل متعاقد

39 دولارًا/شهرًا لكل متعاقد الموظفون الدوليون: 499 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل موظف

تقييمات ومراجعات الطائرة

G2: 4.6/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: غير متاح

تتبع المقاولين باستخدام أنظمة إدارة المقاولين

تعمل هذه الأدوات البرمجية المذهلة على بناء مستقبل أفضل لمديري المشاريع والمقاولين. فالسماء هي الحد الأقصى مع أنظمة إدارة المقاولين من الدرجة الأولى هذه. كل ما عليك فعله هو اختيار المناسب لك. ✨

بمجرد أن تقوم بأتمتة المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً وتكثيف كل ما تحتاجه في منصة واحدة سهلة الاستخدام، ستوفر الوقت للأشياء التي تريد القيام بها بالفعل. ويمكنك استخدام ClickUp لإدارة جميع قوائم مهام عملك ومهامك الشخصية ومشاريعك لتحقيق أقصى استفادة من هذا الوقت أيضًا!

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