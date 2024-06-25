13 نموذجًا مجانيًا لتقييم المخاطر في Excel و ClickUp

توفر أدوات تقييم المخاطر الوقت والموارد على مديري المشاريع من خلال توضيح المخاطر المحتملة قبل أن يبدأ الفريق في العمل.

تظهر الأبحاث أن أكثر من 60% من المشاريع غالبًا ما تتجاوز الميزانية أو تتأخر أو تفشل في التسليم وفقًا للمواصفات. من خلال استخدام استراتيجيات فعالة لتقييم المخاطر، تكون أكثر استعدادًا لتحديد أولويات التهديدات والانقطاعات التي تواجه مشروعك. ونتيجة لذلك، سيتحسن معدل النجاح الإجمالي للمشروع.

لقد قمنا بتجميع قائمة تضم 13 نموذجًا مجانيًا لتقييم المخاطر وأمثلة لحالات الاستخدام لتناسب متطلبات المشروع أو البرنامج . سواء كنت بحاجة إلى معالجة مخاطر السلامة في المعدات المحتملة أو مشاركة وثيقة تصنيف المخاطر مع الفرق وأصحاب المصلحة - فنحن نوفر لك كل ما تحتاجه! /%img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/ClickUp-Project-Management-CTA.png /%img/

ما هو نموذج تقييم المخاطر؟

A نموذج تقييم المخاطر هو مورد لتقييم المخاطر في وقت مبكر وتطوير نموذج لتقييم المخاطر خطة استجابة قابلة للتنفيذ . اعتمادًا على نوع صناعتك، يتضمن التقييم العام للمخاطر ما يلي:

تحديد المخاطر

مجال التأثير

الاحتمالية

مستوى التأثير

خطط التخفيف من المخاطر

يقسم هذا النوع من قوالب التقييم المخاطر إلى مراحل متفاوتة، وغالباً ما تستخدم جداول متباعدة لتوثيق التهديدات المحددة والأطراف المعرضة للخطر. تتضمن قوالب المخاطر أيضاً أداة لتقييم احتمالية وشدة المخاطر.

13 قالب مجاني لتقييم المخاطر وتحليلها ## 13 قالب مجاني لتقييم المخاطر وتحليلها

1. قالب تقييم المخاطر ClickUp

استخدم قالب السبورة البيضاء لتقييم المخاطر ClickUp لتصور خطتك لتخفيف مخاطر المشروع

ال قالب لوحة بيضاء لتقييم المخاطر ClickUp يخلق بُعدًا مرئيًا لعملية تقييم المخاطر الخاصة بك. فهو يساعد في تقييم المخاطر وتصنيفها وإلهام فريقك لمشاركة الرؤى والتعاون في شكل جذاب ومرئي.

يسمح لك هذا القالب بـ

تقييم فئات المخاطر والتأثيرات المحتملة

تحليل البيانات لتحديد مجالات الاهتمام المحتملة

تحديد التدابير الوقائية للحد من التعرض للمخاطر

بفضل الميزات التي تمكّنك من الرسم والكتابة وإضافة ملاحظات لاصقة، فإن قالب السبورة البيضاء لإدارة المخاطر هذا مثالي لتقييم مخاطر مشروعك. تنزيل هذا القالب

2. قالب تحليل المخاطر ClickUp

استخدم نهجًا مرئيًا لإدارة المخاطر باستخدام قالب ClickUp لتحليل المخاطر على السبورة البيضاء

في بعض الأحيان، يكون النهج المرئي لخطة إدارة المخاطر أكثر فعالية لفرق المشروع. إذا كان ذلك يناسبك، فإن نموذج السبورة البيضاء لتحليل المخاطر ClickUp مثالي!

تعاون في الوقت الفعلي أثناء تحديد المخاطر المحتملة، مثل قيود الموارد في مشروعك القادم و حلول العصف الذهني . قم بربط المهام والمستندات والصور والملفات الأخرى بسهولة من هذا القالب، مما يوفر لفريقك السياق اللازم للانتقال بسرعة من الفكرة إلى التنفيذ.

باستخدام هذا القالب، يمكنك:

تحديد وتقييم أي مخاطر محتملة مرتبطة بالمشروع.

تحديد احتمالية حدوث المخاطر وتأثيرها.

وضع خطة للتخفيف من المخاطر أو القضاء عليها.

تصور عملية تحليل المخاطر وتتبع التقدم المحرز في أنشطة إدارة المخاطر.

يزوّد نموذج إدارة المخاطر هذا مديري المشاريع بالأدوات اللازمة لفهم فئة المخاطر وتتبع حالة المخاطر وتوثيق أوصاف المخاطر الفعلية. تنزيل هذا القالب

3. قالب مصفوفة مخاطر قيمة ClickUp

تقييم المخاطر وإنشاء تصنيفات للمخاطر باستخدام عرض قائمة ClickUp

طريقة تقنية وفعالة لفهم ما تحديد الأولويات في نموذج عملك وقائمة الأفكار الجديدة من خلال فهم قيمة هذه الميزات ودرجة المخاطرة المرتبطة بالتنفيذ. قالب مصفوفة مخاطر القيمة الخاص ب ClickUp يساعدك على استعراض مصفوفة المخاطر لكل خطر محتمل قد يحدث. إنها طريقة رائعة لممارسة الاستباقية إدارة المخاطر . ونظرًا لأنه نموذج بسيط، يمكنك بسهولة متابعة العملية وملء مصفوفة مخاطر القيمة بسرعة.

إليك كيفية استخدام قالب تقييم المخاطر هذا:

إنشاء مهمة لكل فكرة أدخل أو اختر الشخص المسؤول عن الفكرة أو تنفيذ الخطة أرفق الملف الذي يحتوي على جميع المعلومات (أي البحث, تحليل التكلفة إلخ) حول الفكرة/الميزة الجديدة قم بتصنيف ما إذا كانت الفكرة/الميزة الجديدة خاصة بعملائك أو المشرفين أو الموظفين أو الشركة بشكل عام تحميل هذا القالب ### 4. قالب مصفوفة قرار شبكة افتراضات ClickUp

عصف ذهني للأفكار على سبورة ClickUp لتحديد المخاطر

تساعدك شبكة الافتراضات على تحديد الافتراضات المختلفة من نموذج عملك. ترسم الشبكة هذه الافتراضات على محورين منفصلين:

افتراضات منخفضة التأثير مع توفر القليل من المعلومات افتراضات عالية التأثير مع توفر القليل من المعلومات

يساعدك تصور هذه الافتراضات على التخفيف من المخاطر وإصدار الأحكام والتغلب على حالات عدم اليقين. إن قالب شبكة افتراضات ClickUp هو بالمثل نوع من أدوات اتخاذ القرار.

يمكنك بسهولة تحديد ما تمثله المربعات الكبيرة عن طريق التحقق من وسيلة الإيضاح. كل مربع له لون مطابق له معنى إضافي.

أصفر = مؤكد، مخاطرة عالية

أحمر = غير مؤكد، مخاطر عالية

أخضر = مؤكد، مخاطر منخفضة

رمادي = غير مؤكد، مخاطر منخفضة تنزيل هذا النموذج

5. انقر فوق نموذج سجل المخاطر

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عرض استجابات نموذج تقييم المخاطر حسب الأولوية في عرض لوحة ClickUp

أحد أهم أجزاء إدارة المخاطر هو العمل بشكل استراتيجي لمعالجة أي مشاكل محتملة قد تحدث عند إدارة مشروع معين.

باستخدام هذا القالب، يمكنك توثيق المخاطر وإجراءات الاستجابة لإدارة كل خطر. كما أنه يساعدك على تتبع المخاطر المحتملة وتنفيذ الإجراءات الوقائية قبل حدوث المخاطر. النموذج نموذج سجل مخاطر ClickUp من الضروري إدارة المخاطر التي تم تحديدها وتسجيلها في السجل بنجاح مع الإجراءات الواجب اتخاذها للاستجابة للمخاطر.

يجب مراجعة الاستجابات بانتظام لرصد التقدم المحرز. يقدم نموذج تقييم المخاطر هذا العديد من الفوائد، بما في ذلك:

جمع المخاطر المحتملة وإعداد الإجراءات المناسبة لها

تعيين أعضاء الفريق المباشر لرصد و تحديد أولويات المهام تصنيف المخاطر حسب النوع ( الاستجابة للمخاطر ، المخاطر الحالة ، و المخاطر بحسب المستوى ) تنزيل هذا النموذج ### 6. قالب تخطيط المخاطر ClickUp Pi



قم بتخصيص قالب تقييم المخاطر الخاص بك من ClickUp Whiteboard

قالب تخطيط Pi الخاص ب ClickUp يساعدك في الحصول على نظرة عامة مثالية لعملية تخطيط PI الخاصة بك مع إطارات خطوة بخطوة ترشدك خلال عملية تقييم المخاطر بأكملها.

يمنحك القالب صورة واضحة عن الأعمال المتراكمة لأعضاء فريقك، بما في ذلك السعة وعبء العمل والمخاطر. لاحظ أن عدد الملاحظات اللاصقة التي تحتوي على المخاطر المحددة قد يتقلص أو ينمو مع اتخاذ فريقك قرارًا بشأن أساليب التخفيف من المخاطر أثناء عملية التخطيط.

ينقسم قالب تخطيط PI إلى أربع لوحات رئيسية لتنظيم حدث تخطيط PI الخاص بك:

لوحة الفرق : يتضمن التكرارات والمهام والأهداف لكل فريق محدد

: يتضمن التكرارات والمهام والأهداف لكل فريق محدد لوحة البرنامج : تتضمن الميزات والتبعيات والمعالم الرئيسية

: تتضمن الميزات والتبعيات والمعالم الرئيسية لوحة جدول الأعمال : يتضمن الجدول الزمني وجدول الأعمال والمقدم

: يتضمن الجدول الزمني وجدول الأعمال والمقدم مجلس إدارة البرنامج: يتضمن مخاطر البرنامج والعقبات تحميل هذا النموذج ### 7. انقر فوق نموذج تحليل السلامة الوظيفية

إنشاء خطة عمل قابلة للتنفيذ لتقليل مخاطر الصحة والسلامة في ClickUp

يجب إجراء تحليل السلامة الوظيفية في أماكن العمل لتحديد المخاطر المحتملة التي يمكن أن تسبب إصابات كبيرة أو خطيرة مثل التعرض للمخاطر والمواد الخطرة وتغييرات الإجراءات.

يجب إجراء نموذج تحليل السلامة الوظيفية ClickUp ينظم المعلومات الأساسية التي يمكن لجميع الموظفين الوصول إليها في عرض واحد، بما في ذلك:

اسم الموقع

عنوان موقع الموقع

نوع الوظيفة

مستوى المخاطر

المخاطر/المخاطر المحتملة

التدابير المضادة/القسم

معدات الحماية

ملاحظات إضافية

ملفات PDF توضح الخطوات المناسبة تنزيل هذا النموذج ### 8. نموذج ExcelHub لتقييم المخاطر Excel

عبر مخاطر السلامة هذا نموذج أساسي لتقييم المخاطر في Excel مصمم لمساعدتك في اتخاذ الخطوات الأولية لتوحيد عملياتك. يمكنك بسهولة تحديد البيانات التي يجب جمعها من مجالات عملك، وتحديد اختيارات الاستجابة المقترحة، وتعريف المصطلحات الرئيسية.

بغض النظر عن أحداث المخاطر وتكوينها ومعايير التقييم، يمكن أن يساعدك قالب تقييم المخاطر في Excel على إدارة المخاطر قبل حدوثها. تنزيل هذا القالب

9. قالب نموذج تقييم المخاطر المحاسبية لبرنامج Excel للمحاسبة من WPS

عبر قالب WPS تُعد التقييمات الدقيقة للمخاطر المالية والمحاسبية ضرورية ويمكنها أن تنجح أو تفشل في إدارة أموالك الشخصية أو التجارية. يمنحك قالب نموذج تقييم المخاطر الأساسي المصمم باحترافية رؤى قيمة حول مستوى المخاطر المحاسبية لديك.

كما أنه يساعدك على تقديم جميع التفاصيل اللازمة حول متطلبات المنتج التجاري . بالإضافة إلى ذلك، يعد تقدير التكاليف الدقيقة للمنتجات المشتراة أمرًا بالغ الأهمية لضمان عدم تكبد شركتك خسائر غير ضرورية. تنزيل هذا النموذج

10. قالب مصفوفة مخاطر Excel من ProjectManager

عبر مدير المشروع يأخذ قالب مصفوفة المخاطر المجاني من Excel أي تهديد محتمل ويحدد تأثيره ومداه على مشروع معين. يساعدك هذا القالب على إنشاء عملية إدارة المخاطر لتسليط الضوء على المشاكل وتصحيحها قبل أن تصبح مشاكل خطيرة.

كما أنه بمثابة أداة تواصل لإعلام أعضاء الفريق بالمخاطر التي قد تنشأ خلال المشروع. وهذا يسمح للجميع بتنبيه الآخرين إذا أصبحت المشكلة معروفة وأين تقع على سلم الأولويات. تنزيل هذا النموذج المكافأة:

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لإدارة المخاطر!_

11. نموذج إكسل لتقييم مخاطر تكنولوجيا المعلومات من ProjectManager

عبر مدير المشروع هناك عدد هائل من المخاطر التي يتعرض لها مشهد تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك تعطل البرامج أو الأجهزة، والفيروسات، والبرمجيات الخبيثة، وعمليات الاحتيال، والوتيرة، والتصيد الاحتيالي.

كما توجد أخطاء بشرية، بالإضافة إلى التهديدات الخبيثة من الاحتيال والقراصنة والاختراقات الأمنية وهجمات الحرمان من الخدمة. كما أن الكوارث الطبيعية مثل الحرائق والفيضانات تلحق الضرر بنظام تكنولوجيا المعلومات الذي يحمل بيانات قيّمة.

باستخدام قالب تقييم مخاطر تكنولوجيا المعلومات في Excel من ProjectManager، يمكنك مراعاة ما يلي:

عدد المعدات والموظفين اللازمين لمواصلة التشغيل

المدة التي تستغرقها استعادة البيانات أو وظائف النظام

احتياجات النظام والبيانات تنزيل هذا النموذج ### 12. نموذج خطة تحليل وإدارة المخاطر في إكسل

عبر إكسل هب تحديد المخاطر هو مجرد خطوة واحدة من عملية تقييم المخاطر. وتشمل الخطوات اللاحقة أنشطة أخرى مثل استراتيجية المخاطر والرصد والتمويل.

يساعدك نموذج إدارة إكسل على تحديد احتمالية حدوث المخاطر والتأثير المحتمل من خلال تحليل المخاطر. كما يساعدك أيضًا على فهم أداء المشروع وجودته. ونتيجة لذلك، يمكنك بسهولة تنفيذ الاستجابة المناسبة وتخفيف المخاطر. تنزيل هذا النموذج

13. قالب Excel مخاطر الصحة والسلامة من Template.net

عبر Template.net يُعد نموذج Excel لمخاطر الصحة والسلامة من Template.net أداة أساسية للمؤسسات الملتزمة بالحفاظ على مكان عمل آمن ومتوافق. صُمم هذا القالب لتسهيل تحديد وتقييم وإدارة مخاطر الصحة والسلامة، ويوفر هذا القالب نهجًا منظمًا لتوثيق المخاطر وتدابير التحكم فيها.

مع واجهة سهلة الاستخدام، يتيح القالب سهولة إدخال وتتبع المخاطر المحتملة في بيئات العمل المختلفة. تتضمن الميزات الرئيسية أقسامًا لوصف المخاطر وتقييم المخاطر وتدابير التحكم والموظفين المسؤولين. كما يدعم القالب أيضًا تحديد أولويات المخاطر، مما يضمن معالجة المخاطر عالية الخطورة على الفور للحد من الحوادث والإصابات المحتملة.

هذه الأداة الشاملة مثالية لمسؤولي السلامة والمديرين وفرق الامتثال، حيث توفر لهم طريقة موثوقة لتوثيق المخاطر بشكل منهجي. من خلال استخدام هذا النموذج، يمكن للمؤسسات ضمان تلبية المتطلبات التنظيمية والحفاظ على موقف استباقي تجاه الصحة والسلامة.

يضمن تنسيق برنامج Excel التوافق وسهولة الاستخدام، مما يسمح بتخصيصه ليناسب الاحتياجات التنظيمية المحددة. من خلال قالب Excel للصحة والسلامة والمخاطر، يُمكِّن Template.net الشركات من خلق بيئة عمل أكثر أمانًا، وتعزيز رفاهية الموظفين، وتعزيز ثقافة الوعي بالسلامة. تنزيل هذا القالب

ما الذي يجعل قالب تقييم المخاطر جيدًا؟

من السهل تحديث نموذج جيد لتقييم المخاطر، ويخلق اتساقًا للعمل المستقبلي، ويبسط عملية الإنشاء. إذا كان لدى شركتك معايير محددة لتقييم المخاطر، فإن استخدام قالب سيضمن حصول الجميع على نفس المعلومات لاتخاذ تدابير المخاطر والتحكم الصحيحة. فيما يلي أربع عمليات رئيسية سيتضمنها قالب تقييم المخاطر:

تحديد المخاطر

تحتاج هذه العملية إلى التفاني والإبداع لأنها تركز على تسليط الضوء على المخاطر المحتملة التي قد تحدث وتؤثر على مقاييس المشروع. هناك عدة طرق لتحديد المخاطر المحتملة في مؤسستك. يمكن لفريق المشروع الخاص بك إجراء عصف ذهني للمخاطر المحتملة وتحويل النتائج إلى قائمة مرجعية للمخاطر.

تحليل المخاطر

يتجاوز ذلك القدرة على تحديد المخاطر المحتملة ويحدد مدى خطورة المخاطر. هذا هو المكان الذي تقوم فيه بتعيين كل من القيم النوعية والكمية للمخاطر المحتملة وتحليل الإمكانات والاستراتيجيات لتقليلها. يساعدك تحليل المخاطر على فهم احتمالية حدوث المخاطر وتأثيرها المحتمل. وبهذه الطريقة، يمكنك تنفيذ إجراءات التخفيف والاستجابة المناسبة.

الاستجابة للمخاطر والتخفيف من حدتها

يساعد تخفيف المخاطر على تصميم وتنفيذ استراتيجيات للحد من حدوث المخاطر وتأثيرها. الهدف الأساسي هو تقليل احتمالية حدوث المخاطر قدر الإمكان.

التحكم في المخاطر

تعتبر مراقبة المخاطر والتحكم فيها جزءًا من نموذج التقييم أيضًا. فهو يساعد على ضمان تنفيذ الخطط بشكل صحيح. ونتيجة لذلك، يجب أن يستخدم القالب الخاص بك وظيفة رصد المخاطر والتحكم فيها لضمان فعالية استراتيجيات التقييم وتخفيف المخاطر.

وضع خطة قوية لتقييم المخاطر ## تطوير خطة قوية لتقييم المخاطر

بدون إجراء تقييم للمخاطر في المراحل الأولى من مشروعك، لن يكون لديك الإعداد المتقدم اللازم لتحديد أولويات ضوابط السلامة.

قم بتمكين فريقك من البقاء في صدارة المخاطر المحتملة باستخدام أفضل أدوات تقييم المخاطر ومنصة إنتاجية مثل ClickUp.

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